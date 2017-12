Actualidad (28/12) | La segunda vida de Sergio Hijano

Voz 1 00:00 y todo

Voz 2 00:05 a La Ventana con Carla

Voz 3 00:08 afina

Voz 0313 00:15 dieciocho de diciembre de dos mil nueve el ciento doce recibe a las veintidós cuarenta una llamada sobre un accidente de motocicleta con un conductor herido ése era yo así comenzaba el post que compartió un malagueño en su muro de Facebook hace apenas a menos de dos semanas el mensaje proseguía así hoy cumplo ocho años de la vida extra esa que no saben cómo pero mantuve a pesar de todo el destrozo que le hice a mi cuerpo yo la farola número noventa y uno de la Avenida Juan Carlos I en en Vélez Málaga el autor de estas líneas se llama Sergio y Jano actualmente es el concejal de Fiestas y Ferias en el ayuntamiento de esa localidad y nos acompaña desde los estudios de SER Axarquía Sergio buenas tardes qué tal buenas tardes lo primero feliz Navidad e igualmente qué tal todo como ha empezado eso la familia celebraciones qué tal se presenta el año nuevo

Voz 4 01:13 bueno pues bien con mucho ánimo y como tú bien dices siendo concejal de felicidad estaba pues bueno ahora muy liado con las cabalgatas de Reyes todas las actividades navideña que bueno que tienen su trajín pero bueno contento y feliz de poder celebrar una Navidad más

Voz 0313 01:28 oye Sergio me imagino que te habrán llegado un montón

Voz 5 01:30 de de reacciones

Voz 0313 01:33 de de de de gente que sea aprendido Isaac conmovido también por tu por tu mensaje no porque es lo que Pío comentaba hace un ratito la abrió el programa no errores cometemos todos lo que no resulta tan sencillo desde los horrores estará algún tipo de elección que además pueda ser útil a los demás no sólo a uno mismo no cómo ha sido ese proceso si te parece empecemos por aquí la noche del del dieciocho de diciembre de dos mil nueve

Voz 3 01:57 bueno pues anoche como tú bien dicho bien has dicho ante cometí una un comportamiento bueno pues inadmisible en aquel caso estaba por la tarde con los amigos tomando unas copas Easy decidí volver a casa aproximadamente sobre la di media de la noche y cogí la moto en aquel momento bueno pues no era consciente y cualquier persona que ha consumido alcohol iba a coger un vehículo pues las dos palabras mágicas que para esa que con eso se acaba todo ello controlo sé yo pensaba que controlaba Hinault efectivamente además estaba lloviendo sí justamente a la entrada de Vélez Málaga venía desde Torre del Mar pues yo solo me estrelle contra una farola donde bueno pues me rompí la adopte vivía los dos pero en en lado rodilla los dos fémur la pelvis el brazo izquierdo cúbito radio muñecas dedo me perforó el pulmón sobresalió la tibia se me salió el fémur

Voz 0313 02:50 porque además no quedaban

Voz 3 02:53 mejor ir deprisa no sé no no iba entorno según el testigo yo no me no recuerdo nada era tal el el grado de alcoholemia de alcoholemia que que supongo que mi mi cerebro borró todo ese momento de Chuck tanto los diez minuto antes del accidente cómo aproximadamente los dos meses posteriores yo no recuerdo nada practicamente si de lo que me cuenta mi mujer o la familia yo no recuerdo de hecho tuve la suerte que cuando choca con la farola eh un guardia civil Rafa paró y fue la primera persona que me socorrió y me mantuvo despierto hasta que llegó el cero sesenta y uno que es verdad que tardó muy poquito porque estaba cerca yo llevaba por suerte llevaba un casco integral completo para el que me salvó la vida a montar una moto urbanas seiscientos bueno yo había he corrido en Jerez corrido en Almería aficionado y bueno siempre me ha gustado el mundo de la velocidad pero en ese momento no iba no iba rápido pero si va debido entonces bueno pues como todos sabemos los efectos del alcohol en cualquier persona lo reflejo la capacidad de reacción todo eso disminuye si provoca bueno pues ese accidente que tuve donde además bueno la aparte de tener la suerte que Rafa se paró rápido me socorrió este guardia civil el y el hospital de Vélez Málaga hasta el Hospital Comarcal de la Sarkía está muy cerca hicieron todo lo posible por salvarme la vida lo primero porque en ese momento ni piensa ni saben de qué bueno que tienes una lesión medular algo que tiene más gravedad entonces bueno mucho me me dicen que todavía recuerdan aquella noche y lo peor la llamada de mi mujer a ese móvil incansable que yo no contestaba a Mavi ha sido el cumpleaños cuatro días antes de mi pequeña que cumplía dos años habíamos preparado para ese fin de semana la la fiesta de cumple año y mi mujer cuando ya les cogieron el teléfono a la Policía venga usted señora para hospital que su hijo su marido ha tenido un accidente

Voz 6 04:48 oye Sergio y tú a qué te dedicas más de todo esto qué me estás contando bueno lo que parece milagroso después de que hayas dicho todo lo que te rompisteis es que gracias a ese casco integral que no hay que dejar de dirigirlo mantuviese la la cabeza pudiste recuperar medianamente tu vida profesional tus tus planes a pesar de todos los cambios y la larguísima temporada que intuyo que pasa hasta en el hospital

Voz 3 05:16 la verdad es que todo se viene abajo se derrumba todo todo es otra vida nueva no tiene nada que ver yo era autónomo de un tenía un quiosco de prensa de de pequeñito Mi padre siempre ha tenido ese quiosco y yo pues mantuve la profesión de mi padre y está siempre de kiosquero Iggy yo ni ni estaban política ni te en pensaba nada sólo pensaba bueno pueden sacar adelante mi familia con dos niña he conseguido año trabajar todos los días de autónomo un quiosco imaginaros sí sí conoce la vida de un quiosquero

Voz 6 05:50 el Estado es imposible no sea tal y como quedaste después de la acción

Voz 3 05:54 claro claro de hecho fíjate el segundo día como decíais vosotros de la gravedad de de las herida el segundo día de mi accidente a mi mujer le dijeron prácticamente señora prepara usted el entierro porque su marido es imposible que salga de ahí aún así levanté un poco me trasladaron a lo haya en un hospital de Málaga de bueno la Nochebuena y la Navidad estaba en la UCI y Mi Familia bueno pues estaba fuera la puerta sabiendo que de un momento a otro pues podrían decirle mire usted ha fallecido eh lo pasaron muy mal yo eso momento no recuerdo nada porque lo digo perdí has dicho dos meses sin memoria no si aproximadamente Varea dicen que si nunca perdí la consciencia pero yo creo que el el cerebro es inteligente Il lo que te produce daño evoca un un un sentimiento ahí dentro de de dolor y lo borra te ahorras lo peor si exacto y hasta lo Dome mese que ya me trasladaron a al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo no sé dónde allí estuve nueve meses ingresado todo sabéis que bueno la lesión medular no tiene cura no tiene cura hay entonces hospital de un hospital rehabilitador donde bueno pues te enseña a ser hacer la misma cosa que vosotros había hecho esta mañana a decirte a duchar a conducir al día a día es verdad que ese trabajo que realizan allí el personal de Fis yo de de todo el hospital de parapléjicos de Toledo Un la labor inconfesable no lo podéis imaginar y lo que se pasa allí allí se ven escasos extremo de tetraplejias gravísima de sólo personas mover las pestañas o gente que que que ser destroza su vida que se rompen su matrimonio que se rompen su casa porque esto es muy duro muy grande yo recuerdo lo los tres primeros meses donde no no me puede dar todavía en silla puesto que tenía muchas rotura las tiene lo primero el arreglarlo hueso y hasta que me puede sentar pulmonar en silla yo me tiré prácticamente lo los dos meses decían que lloraba todos los vía los tres meses I de Toledo llorando lloran no me extraña pensando sentimiento de culpabilidad porque cogí la moto porque bebí porque tiene por allí que va a ser de mi vida va a querer a alguien una persona ansía rueda que voy a hacer sino ando que va a ser de mi vida laboral

Voz 0313 08:10 alguien que comentas hasta el clip Serge que son qué momento dejas de llorar de lamentar de de cabrear

Voz 3 08:18 ese clima de ocurrió la primera que me senté en silla si toda la noche me querido morir prácticamente bueno pues cuando me senté en silla por primera vez quería suicidarme porque salí por esa puerta de mi habitación me encontré a más de cien personas y a ruedas todo el mundo igual decía esto es imposible no está pasando a mí me volví mi mujer me dijo fijaros que mi mujer se vino conmigo al hospital se alquila un piso al lado del hospital de Toledo dejamos nuestra hija aquí con nuestros padres si ella estaba allí para verme dos horas por la mañana y cuatro horas por la tarde fui el apoyo que duda aparte de todos los fines de semana que a mi familia ICANN Biel cuando me senté en silla porque venía Mido hija verme estuve casi cinco meses sin verla y mi mujer me dijo este fin de semana viene las niñas a verte

Voz 7 09:04 te sientas en silla y quiero que debe yo baje la puerta del hospital esperando a mi hija tenía miedo quién quién va a querer a alguien en silla de ruedas Mijas me van a querer

Voz 3 09:17 en ese momento el susto te invade y mis hermano uno de mi hermano traía a mi hija en el coche concedo año las niñas se bajaron del coche inhibieran silla Annie dieron hospital ni vieron nada vieron a su padre que estaba vivo corrieron hacia mí me abrazaron papá papá no te preocupes te queremos te queremos estar vivo papal

Voz 4 09:38 te queremos concedidos año en eso

Voz 3 09:41 momento me di cuenta Sergio tiene

Voz 4 09:43 mucha suerte de estar vivo de seguir viendo a tus hijas cambia el chip fiáis Sergio claro para esto es ocho años para tus hijas es toda una vida han crecido se están haciendo ya Mujercitas cómo es él explica a unas niñas lo que te ha pasado con el paso del tiempo

Voz 3 10:01 yo intento porque además de las charlas que doy los centros educativos a y doy a niño de por ejemplo de catorce años la edad que tiene mi hija mayor yo se lo explico oí ya ya lo ven sabe que en el momento que juntas a dos palabra que no se pueden juntar nunca que alcohol y conducción saben que tiene muchas papeletas para que te tengo que ellas saben todo lo que hemos pasado todo lo que hemos vivido el tiempo que se que estuvieron de hecho mi hija mayor no quiere ver una foto donde yo estoy de pie no quiere ver por ejemplo en mi vídeo de boda donde yo estoy de el ella lo sufre más la pequeña tenía dos años y lo vive de manera diferente digamos que ha crecido con la silla pero mi hija mayor lo pasó mal lo pasó mal y además intenté ya se vino conmigo al hospital para ayudar a los niños que están en la planta de parapléjico niños pequeños con traqueotomía niños tetrapléjico niños parapléjico y ella conseguía año ayudaba a los los ayudaba a salir al parque con la ciudad rueda allí ella vivió desde pequeña ya ha crecido en este mundo de de la de la discapacidad bueno no de la discapacidad sino de esas capacidades diferentes que tenemos las personas que hemos sufrido una lesión medular a ver jugar al baloncesto intentó intento que no venga mal lo hago yo lo hago en plan pachanga no sé si cuando les cuento a lo mejor hoy por hoy me caigo de la silla B no me imagino a baloncesto pero bueno así es verdad que es necesario el deporte granos otro que que nos tenemos que desplazar con las actitudes deportista además si me me gustaba sobre todo mucho mal a hand bike bicicleta de mano quema a ras de carretera sí pero estuvo mucho tiempo practicando pero verdad que que he bastante peligroso porque lleva una bandera donde en teoría los nos vemos

Voz 8 11:49 pero no ven a las otras como para volver a las bicis que yo sólo pasaba entonces

Voz 3 11:56 eh tuve un par de susto ahí ya decidir venderla a la bicicleta porque mi mujer elevado a un infarto ya decidí bueno puedo jugar un poco baloncesto el Ignacio el cupo de sustos ya

Voz 8 12:07 bueno la verdad es sustos ya no digo yo

Voz 3 12:10 eh si yo creo que yo ya he cubierto a toda mi familia entera porque yo creo que tener familia son los que realmente me han hecho salir de esto miedos hermano mi o mi suegro Mis padre familiar muy cercano que son los que al fin y al cabo eso siempre van a estar ahí desde aquí lanzó un mensaje para que todos los que tengáis familia no duda hay nunca de vuestra familia que eso siempre siempre van a estar como nunca te han hecho un reproche por todo me lo hago yo no lo hago yo porque cometió una responsabilidad grandísima todo apunta a dejar mi hija huérfana mi mujer ciudad Mis padres sin su hijo el sentimiento de culpabilidad de una persona que tiene un accidente cuando ha consumido alcohol es grandísimo porque todo lo ha hecho porque tú has querido Itu ha tomado la mala decisión lo reproche yo no ella o lo que es tan contento de estar conmigo mi padre hablar de este tema Mi padre buena llorar porque que no puede le le le inunda la emoción de de lo mal que se pasó eso día imaginaros yo les pregunto muchas veces y no me quieren Cassini contestar de decirle oye hoy que pensaba cuando estaba hayan Esaú citan a nosotros Sergio estábamos esperando de que iba a salir de que todo iba a hacer bien pero yo Serge

Voz 6 13:30 es un renacido libres un renacido

Voz 3 13:33 ha optado cumpleaños si yo la verdad es que no a sentirse orgulloso yo comprendo que que no soy ejemplo de nada ni de ni parará de algo si perdona de algo sí pero no de esto sí claro yo quiero ser el ejemplo mío quiero para que la gente vea que lo que no se debe hacer y tenemos mucha cosa buena además es yo doy clases también en la escuela para las personas que tienen que recuperar el carné por puntos también bueno pues colaboró con la Guardia Civil en controles de madrugada dando información Caine cuento la de cosa que no pueden llegar a decir la gente hay gente reincidentes no llego a comprender lo tenemos que seguir trabajando en la prevención porque lo centro educativo verdad que niños con catorce quince año nunca han recibido una charla de seguridad vial y nunca han recibido una formación de alguien que lo haya vivido su carne que lo haya pasado para que vea que las consecuencias consecuencia que puede llegar a tener una irresponsabilidad como la que yo hago metí la de esta mañana cuando sabía que íbamos a hablar

Voz 0313 14:30 contigo Sergio pensaba le preguntas que les dirías no hace falta que te pregunto a lo largo de toda la conversación yo creo que más claro

Voz 4 14:39 es decir yo ellos lo saben los chavales la universidad luego centro tienen que comprender saber trabajar ahí de que la prevención es fundar

Voz 3 14:49 mental yo sólo pido que que

Voz 4 14:52 en las clases una hora a la semana aunque sea sable de seguridad vial una una cosa que provoca

Voz 3 14:58 la tanta muerte unas tres personal día mueren

Voz 4 15:00 estamos otra hablando allí yo iba a ver tres cuatro fallecidos carretera tres cuatro familia destrozada por no hablar de la madre de casi cien mil personas que fueron ingresada con lesiones grave eso tenemos una lacra grandísima como por desgracia la violencia de género hoy con otra víctima más de mi más sentido pésame a toda esa familia pero una lacra como solo accidente de tráfico y no le damos importancia es como si todos los años hubiese uno cinco atentado como el cubo de los trenes seguir si no le prestamos atención a eso tengo que confesar de una los hay entrevistas en las que es más difícil mantener la serenidad para el que entrevista que en este caso el entrevistado el gracias por tu testimonio de verdad gracias a vosotros por traslada mi mensaje que mi mensaje el de mucha gente asomo mucho a la persona en esta situación y sólo queremos bueno pues Keko colaborar en con nuestro pequeño granito de arena a través de la campaña de la DGT y a través de nuestra voz y nuestra experiencia persona de que lo que me ocurrió a mí no lo ocurra nunca nadie

Voz 8 15:59 Sergio el Jano un abrazo muy grande amigo y feliz año es gracias a vosotros y estas de licencias