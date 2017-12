Las Noches de Ortega: Un extraterrestre molt petit

Voz 1 00:00 no

Voz 7 01:20 nació en Tarragona fue un niño normal jugó con sus amigos asistió a la escuela creció tuvo una juventud como la de todo el mundo conoció a una mujer fueron novios encontró un trabajo en una imprenta se casó tuvo su primer hijo todo transcurría de un modo normal hasta que algo ocurrió un encuentro que cambió para siempre su vida en mil novecientos cincuenta y cuatro cuando tenía veintinueve años algo extraño aterrizó en el patio de su casa hoy con noventa y dos años Joan Manuel Riera aún recuerda con nitidez lo que sucedió aquella tarde de hace más de sesenta años Joan Manuel Riera buenas noches

Voz 10 02:10 qué ocurrió qué ocurrió

Voz 11 02:13 pues yo estoy preguntando porque probablemente no respuesta que son expuestos no no no las encontró

Voz 7 02:26 eran las seis de la tarde estaba usted en el interior de su casa

Voz 11 02:31 es un sonido sonido fuerte salió al al patio hizo obvio que vio allí una una nave una nave de de característica que extraterrestre cómo era esa esa nave eres esférica y sigue con una pequeña obertura de la que salieron ellos ellos los los

Voz 7 03:04 extraterrestre cuanto

Voz 11 03:06 en cuanto salieron ciento noventa y cuatro mil ciento noventa ciento noventa pero es muchísimo ya eran muy pequeño en la cama tamaño por un centímetro próxima a mí

Voz 7 03:23 en salieron ciento noventa y cuatro mil extraterrestre

Voz 11 03:26 en aquella nave exacto que hicieron en entraron dentro de casa y se pusieron todo en el sofá Beckett que hicieron ayer los ciento noventa y cuatro mio ir allí empezaron Fame que les dijeron

Voz 7 03:46 hola hola hola terrestre madre mía cómo se quedó usted en ese momento el cuadro de cuadros

Voz 11 03:56 sí hice quiénes hoy y ellos me dijeron que habían venido de un poco BT situado a veintisiete años luz de distancia pregunte qué quiere a ver que habían venido que les dijeron ellos me dijeron que había habían venido a tierra para para llevarse a mi suegra para llevarse a su suegra llevar ya para llevar ser Amy Sue entonces yo le dije bueno esto es esto hay que abordarlo primero no no pueden ustedes llegar aquí a mi casa y decirme que se ha llevado claro directamente mi suegra de esta manera lo primero en monos email bien el motivo vuestros motivo dos ahí vemos que hay que hacer con ellos lo normal poco a poco quiere dijeron ellos no que no que no que no que que ellos ellos llevan se llevaba no es que yo entonces os ciento noventa cuatro Romeo abandona los sofá van a la habitación donde estaba suegro y la suegra va rodean

Voz 7 05:20 en de Levante en entre robada

Voz 11 05:24 saquen fue lo patio si Isinbayeva o a Navy iban muy despacio y México padece sida

Voz 7 05:32 que cómo reacciona ella opuso resistencia

Voz 11 05:35 no no no opuso resistencia porque no no le dio tiempo y jefe acababa de despertado es una siesta ya los despertaron y confusa claro duro o la imagen que tengo de mi suegra última es ella aturdida retomen sin saber lo que está pasando recién despertado en bandos pago paga un euro aire ya su huida por los ciento uno e4 no me dio tiempo ya no creo que ella se fue debatieron sin saber que estaba allí

Voz 7 06:13 su mujer también estaba en su casa

Voz 11 06:15 hemos mi mujer también es un drama de mi mujer yendo por dónde que llevan madre

Voz 7 06:25 qué haces fue para él

Voz 11 06:27 o para mi esposo fue un drama claro que ella no no logra superar que no va superar por suerte o Paulo nuestro hijo en la escuela no no puedo beber como si ahora

Voz 7 06:43 el motivo por el que se llevaron a a su suegra esos extraterrestres

Voz 11 06:47 cuál puede bueno es que la experimentación experimente sentenció a mí no me cabe ninguna duda acogieron bueno pues como conejillo de indias y ahora pues debe estar ahí pues claro siendo sometido si es que todo debía siendo sometidas a todo tipo de perrerías ponen o el ponen pues en fin es e hicieron que porque no se está para experimentar

Voz 7 07:30 hay un detalle importante que Fabia en lo hemos comentado y es que de los ciento noventa y cuatro mil extraterrestres que bajaron de la nave aquel día uno se quedó en en caso de que había quedado con Urrutia

Voz 12 07:45 tu ego Quique como él Quique nosotros Quique hay que llamamos Quique Ivo no dudó

Voz 7 07:54 está en su fase sigue estando

Voz 11 07:58 pero por porque se quedó el error voluntariamente hubo ulteriormente yo estaba de acuerdo con con que sus compañeros extraterrestres no siempre se opuso se opuso por principio y entonces yo tomó la decisión equivocada uno de quedarse en tierra era bueno para darnos apoyo morado para estar con nosotros es decir bueno no no todos somos somos igual pero yo ya no se hace querer es que Quique un exacto y se hace querer bueno eso quién algo como creímos como yo fuese nuestro hijo nieto y sexto

Voz 7 08:50 terrestre Quique no les ha comentado el el mote

Voz 11 08:53 por el cual se llevaron a prudente prudente Pruden ya eran no dice nada veo no creo que nos dices que está en contra de que se llevara nada mi suegra iguales es unos deja muy claro eso está clarísimo pero el dice me que no puedo lo decía él porque se lo han llevado al bueno una cosa es que yo me me me muestre contrario hecho un secuestro porque yo lo hice con ese secuestro sí entenderme que yo me guste o no formo parte de ese colectivo extraterrestre no quiere traicionó no quiero traicionar

Voz 7 09:38 he intentado que se lo ahogo

Voz 11 09:41 al principio intentamos pues yo en mi mujer incluso Empleo SAE empleo la tortura tortura no veo mi mujer pero bueno o ya que

Voz 13 09:56 han hecho con mi madre dime volver a tierra les pegaba me voy bueno con la mano abierta madre mía tres euros unas hostias me pim pam pam Marine Le Pen no porque está

Voz 11 10:09 cómo estamos llevando un centímetro claro pequeño mi mujer tiene mano gruesas yo que daba mi mi señora el revés yo ya tres

Voz 13 10:21 que un claro Extreme creo que lo mataremos claro Parra

Voz 11 10:31 pero ya no le pegan no no no ya no oro ya que que es uno más luego Cemil bien nos guste o no ella es es uno de los maestros claro está aquí pues sino que les respete en sus motivos tendrá e inteligencia extraterrestre también obedece a esquemas que tampoco claro que no entendemos ni hemos de porque entendió con otros parámetros desprendía está claro

Voz 7 11:01 por aquí que está ahí pero de todas formas imagino que que que no pierden la esperanza en recuperar a su suegra

Voz 11 11:08 no nunca que sumar nunca perdí la esperanza que mi mi mi esposo ya ya tiene noventa años y ella siempre dice yo no me quiero morir sin me da miedo ya presuma de también estará muerta por la edad no debe ser muy posible que hay en ellos tiempo claro de otra manera o que han inyectado una sustancia es lo que en fin se esperanza tener hemos Esperanza mejor nos estamos engañando pro tenemos esperanzas de que todavía viva

Voz 7 11:51 tenemos al teléfono a A tres a su a su esposa muy bien Teresa buenas noches

Voz 14 11:56 pues noche juventud experiencia aburrir no no no no no

Voz 7 12:05 cómo se vive Teresa sabiendo que que que una madre está en otro planeta a veintisiete años luz de distancia conviviendo además ustedes ahora con con un extraterrestre imagino que para esas cosas y nunca se está preparado o no se nace preparado Begino tres Se para algo así

Voz 14 12:24 no era una cosa como ésta no nunca una nunca está preparada algo que pasa es que bueno van pasando siguieron pasando los meses y bueno termina uno aceptando las que Egoi

Voz 15 12:38 acepto claro

Voz 14 12:41 ejercer el ocho pues hay que hay que apechugar con ello bueno

Voz 7 12:50 mí me decía su esposo que al principio sí que intentaba usted de extraerle información al

Voz 11 12:56 ah

Voz 15 12:56 que aquí aquí que exacto yo no

Voz 14 13:01 lo que yo me llena o a kicking pues no no está en los escritos bueno las palizas diarias diaria decía diario y yo voy a extraterrestres no me arrepiento de verdad te no no no estoy orgulloso de ha hecho bien

Voz 11 13:21 sí eso aunque él no lo digo para

Voz 14 13:24 justificar me pero hay que entender también que mi madre pues tuve yo vi cómo se llevaban a mi madre

Voz 15 13:32 lo que sí

Voz 7 13:34 el único que te informaciones que sí

Voz 15 13:37 exacto no se sienta mal no me arrepiento de bueno

Voz 14 13:42 pero hay más palizas me dolían más a mí ya era

Voz 7 13:46 exacto ahora ahora tienen buena relación con este la extensa terrestre en casa imagino no hay problema

Voz 14 13:52 no sé yo si de verdad es buena debió

Voz 11 13:57 pero se queja de Shaq

Voz 14 14:00 es algo que nos preocupa el día que falte aquí que cargo de la preocupación que tenemos a mi marido digo

Voz 15 14:10 cuando Phau temas quisiera hacer ustedes Cardoso eso sí no unos propia

Voz 14 14:18 la terrestre se anima Vico está fuera de planeta no depende de nosotros sus características depende de nosotros y

Voz 15 14:28 pero no piensen tampoco son mundo

Voz 7 14:33 me interesa respecto a a esa esperanza de volver a ver a su madre me decía su esposo que si no que

Voz 14 14:40 tengo tengo tengo mano a esperar es difícil porque ayer mi madre a debe tener a ciento veinte años hago mejor civilización

Voz 11 14:53 con con monos

Voz 14 14:55 si no hago mejor es agarrarnos a un clavo ardiendo

Voz 11 15:01 bueno quiero quiero creer que esto

Voz 14 15:03 se vive lo hago

Voz 15 15:06 juego que bueno pues ojalá

Voz 14 15:09 yo no lo quería emocional

Voz 15 15:11 no no es emocionante pase no se preocupe Teresa no es normal es no magos como un beso delirante y un beso muy ya ojalá todo acabe bien

Voz 16 15:35 más de sesenta años han transcurre

Voz 7 15:36 pido desde aquella tarde en la que ciento noventa y cuatro mil extraterrestres se llevaron a una mujer todavía no se sabe con qué intención tal vez experimentar analizar a la mujer para ver cómo somos los humanos todo es una incógnita un secreto que solamente en este planeta conoce Quique un extraterrestre de un centímetro que vive en el sofá de un matrimonio de clase media de Manel Riera apuntaba usted a la experimentación como motivo del se Nuestro de su de su suegra por parte de estos extraterrestres yo creo que era una pregunta es porqué a ella en concreto qué características tiene ella que la hacían atractivo desde el punto de vista científico para esta raza no vamos a

Voz 11 16:31 para Herrera cien cien cierta nunca ante la imposibilidad de Kiki de darnos de ella tenía es cierto es que la actriz si es que hubo una merece doradas de él entre comillas mire cedo de su secuestro

Voz 7 16:51 qué características tenía ella que podrían

Voz 11 16:54 a modo de altar de interés para mi suegra eran una mujer firmemente atada a una tierra un sentido de que tenía con una estrechísima relación casi de tú a tú suegra en qué sentido vivía atada a un mundo sentía en sus huesos ya o cambio temperatura mal clima conocía bastó una mujer de una mujer muy de campo muy de campo abrasión que esa obligación tierra y asegura que sólo los extraterrestres le voy héroes desapareció digno esto sí claro juega hoy hoy día cuando tras servir en la tierra o las personas que se encuentren pues son el dia que defendió una relación con lo han desligado del mundo yo creo que a ellos les interese

Voz 13 17:45 el humano claro

Voz 11 17:48 el humano siempre no como como hemos se antoja imposible

Voz 7 17:57 están llegando muchos correos electrónicos de oyentes que se formulan preguntas que también hacen sugerencias por ejemplo nuestro ven Pablo desde Murcia Si si ustedes espían al extraterrestre Quique porque nos dice Pablo qué tal vez él se comunica con su planeta y ahí podrían ustedes

Voz 11 18:14 a saber cosas bueno espiar espiar es un un término que que no nos gusta ya sé yo preferimos llamar a eso observa observar a Quique observarlo observamos y qué cosas número Kikes es extraterrestre de muy poco actuar se queda quieto muchas horas saudíes y a lo mejor lo que hemos pensado tenéis yo es él se comunique de manera telemática con con SUR con sus compañeros claro es verdad ante en la telepatía estamos estamos desarmados claro ante Oak Comunicación y claro no saben Rai uno no podemos no podemos hacer nada claro es verdad estamos con perdón en pelotas

Voz 7 19:05 pero que ustedes creen que sí que se comunica con

Voz 11 19:07 por Planeta de la tele pastillas a ciencia cierta no sabemos nada claro en ciencia es cierto no nos vemos ahí hay que partir de de la humildad por mucho tiempo que llevemos con que por muchos años que vemos con ella o por mucho que lo queramos por mucho que este extraterrestre se haya integrado de nuestras costumbres porque está integrado e integrador es una cosa que no podemos criticar ha tenido voluntad de integrarse brocados entre nosotros hay un abismo claro hay un abismo pertenecemos a especies monetaria es distinto es creer que podemos entendernos creer que podemos conocer aquí no es presuntuoso como mínimo presuntuoso entiende que vive que que quiero decirle come come come come come mierda con perdón come mi pero bueno he copiado y mente de es comer o come o esto bueno nos dimos cuenta o principio porque cuando de vez en cuando

Voz 13 20:25 yo hacía incursiones yo deseo

Voz 11 20:29 Baby bajaba por la trazado Battery ahí estaba un rato hasta que a finales atando cabos supimos que Oz sea alimente de de la todo acá crea bueno ya sé que algo no no pero hombre esto sí

Voz 7 20:45 es otra especie también hay que ya o de

Voz 11 20:48 lo bueno ya llevamos vale vale vale vale no no podemos de Eslovenia

Voz 7 20:55 es decir que que que Quique está muy integrado en sus eso

Voz 11 20:58 si no en el interesadísimo a nuestras costumbres y que hace esfuerzos por integrarse muy bien tiene una voluntad de integración clarísima muy bien habla catalán

Voz 7 21:09 habla catalán Kike no

Voz 11 21:12 efectivamente con nosotros y eso dice mucho de un un un extraterrestre que yo he venido a veintisiete años de distancia otra cultura de que se haya hecho este esfuerzo de integración y que ha obligado a eso es maravilloso aquí hay gente en Cataluña que lleva cuarenta años hijo de Andalucía Extremadura y que no claro y Quique si que este este un hito que viene de fuera claro a que haya o que no cuadra bueno yo soy yo un día voy a otro puedan hete intentaré pues hacerme con sus costumbres bueno yo he observado esta lista estaba aquí donde es algo que fue

Voz 17 22:05 el uno o va

Voz 7 22:21 me imagino a esa pobre mujer a la suegra de nuestro invitado viviendo tan lejos en un planeta desconocido rodeada de seres diminutos que la investigan me la imagino allí solita aturdida sin saber lo que le ha pasado me la imagino preguntándose porqué a mí

Voz 2 22:42 porque a mí

Voz 7 22:44 o tal vez quién sabe tal vez está orgullosa de saberse la primera humana en cruzar el océano estelar de vivir

Voz 2 22:55 en otro lejano la

Voz 18 22:58 a a

Voz 2 23:02 cómo será allí el arco iris

Voz 11 23:05 voz

Voz 7 23:06 cómo serán las cosechas las estaciones que color tendrán las Flores cómo será ese cielo situado a veintisiete años luz imagino Joan Manel que son preguntas que usted se formula diario verbo al pesquero no no escuchan

Voz 2 23:28 la centralita esta

Voz 7 23:30 ardiendo son muchas las llamadas Joan Manel muchas personas interesadas en este caso extraño y una de las cuestiones que más se repiten es la de la tortura nuestros oyentes consideran que tal vez están siendo ustedes demasiado blandos con Quique en el Ike deberían volver a a la violencia para que confiese que están haciendo con con su suegra para que aporte información ante la imposibilidad de que por voluntad propia

Voz 11 23:56 no no entiendo no entiendo esto pero ya hemos pegado mucho que decir de si dejamos de pero no fue solamente por ninguna cuestión de humanitaria no porque vivimos o bien me miren no había forma de que éste que se cerraba en banda y que por mucho que aterrizaran moción nueva

Voz 7 24:23 a lo mejor alguna otra forma de de presionar reacciones en decir no te vamos a dar alimento Si sino confiesa

Voz 11 24:29 pues hemos probado ya de verdad ahora UGT acaba de conocer este asunto hace cuatro de siete minutos ustedes Gemma clara no llevamos sesenta años y si no lo entiendo es verdad que algo que sólo ocurra o usted en un momento en que ocurrió nosotros en todos estos años esta claro está esta o si ustedes lo de los de los amigos oyente si si no tengo una idea te haga que lleva aquello que tenemos el culo pelado los ochos de saber convivir con Quique que si sigo por activa y por pasiva todo lo que podemos hacer que se nos olvida vende está claro que todo lo que os pasa por la cabeza si nosotros tememos que yo perdón eh no no se preocupe por la nombre no querido ser Dexeus no lo ha sido no se entiende que son muchos años sí claro que sí y a veces me desespero

Voz 7 25:24 tú no pasa nada dejemos los consejos pues íbamos a por las preguntas los oyentes se muestran muy curiosos respecto al extraterrestre Quique le preguntan por ejemplo de que hablan entre ustedes en un día Undiano

Voz 13 25:37 bueno pues yo lo veo que urge a de

Voz 11 25:44 la actualidad esa pues y por si te tenemos puesto en revisión pues hablamos de mucho

Voz 13 25:52 con ajá

Voz 11 25:57 el tema por la independencia

Voz 7 26:03 a ustedes con con ese extraterrestre el independencia

Voz 11 26:06 no es un tema que está en el aire pues pues es inevitable ya pero me suelto pues lo que opina el y no es muy muy elegante en esto

Voz 7 26:23 qué quiere o no opinen no opina por miedo a

Voz 11 26:27 yo haya discusiones acá hice pues me de este tema mejor no no quiere no no opino prefiere estar yo creo que tiene opinión si cree que su opinión forma di yo creo que era o prefieren mira

Voz 7 26:45 no decir nada ella está aquí me da náuseas

Voz 11 26:47 cuánto me daban la mierda porque come prefiero no decir nada pero claro bien mantenerlo a convivencia claro eh no vaya a ser que que Sierro que esos romper las Fermí Berro la convivencia en el centro a él

Voz 7 27:03 prefiere que no haya jaleo y le deseamos de verdad de todo corazón que la historia acabe bien aquí su suegra regrese a la Tierra que todo haya sido para el bien de la humanidad conjugaba Osés que no sé qué

Voz 11 27:19 yo creo que todo va a ir seguro confianza que tenemos seguro que sí que lo sé extraterrestres Habana seguro que ya está bien de verdad de que nos roben ya porque los extraterrestres por roban ya eso sí claro porque yo voy a un buen beso dejan reírte ya de robarnos bueno tenemos que empieza un poco a poco no es todo lo que hemos por aportar gracias a mi suegro sí sí sí han buena tenemos que él te no nos escuchan tenemos que determina lo que es es dialogar si tiene que haber día Hugo muy bien porque si tenemos que padece tenemos que terminaron por favor señor manera sentamos un acoso bueno que no se está nueve querido escucha queridos oyentes queridos oyentes volveremos el viernes que viene

Voz 16 28:15 a la misma hora con otra aventura Grad

Voz 7 28:18 es por haber estado con nosotros un beso muy

Voz 16 28:20 el fuerte a todo el espacio exterior

Voz 8 28:27 hemos hallado

Voz 3 28:34 no