'Acontece que no es poco' (28/12) | La reina regente y el hijo del estanquero: una boda y ocho hijos

Voz 1626

00:21

y recuerdan que hace un mes decíamos que no había que confundir a las dos Reina Regente María Cristina la cantera las Burgo la Txori la Borbón y hoy toca la choro hacía sólo tres meses que estaba muerto y bien muerto el Boluda de Fernando VII cuando su viuda ya estaba pasando otra vez por la vicaría el veintiocho de diciembre de mil ochocientos treinta y tres la Reina Regente María Cristina de Borbón se casaba en secreto con Fernando Muñoz el hijo del estanqueros de Tarancón que además era su guardas las el Gobierno y las Cortes no daban crédito no sería una inocentada no no no lo era