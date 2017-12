Francis Roig: "A Rafa le hace muchísima ilusión jugar la Copa Davis"

Voz 1 00:00 hola buenas noches la pregunta obligada como está Rafa

Voz 2 00:03 bueno a ver eh

Voz 3 00:06 Nos gustaría estar un poquito mejor porque sea el que hubiéramos sido de Abudavi ya ya Brisbane pero hay que ser prudentes y inundada en una evolución buena pero

Voz 1967 00:18 hoy hemos considerado que no no estaba demente bien como para poder viajar no

Voz 1 00:23 has podido hablar con él que te ha comentado sí un poquito esto no

Voz 1967 00:27 bueno todavía

Voz 3 00:29 no todo bien y que prefiere no arriesgar directamente a un Open de Australia

Voz 1991 00:36 como tú decías no va a estar en la exhibición de Abu Dhabi tampoco está en Brisbane igual no es el el principio de año que teníais pensado pero mejor que Rafa no se conoce nadie prisa ningún

Voz 3 00:50 al final es él el que decide no bueno su cuerpo él y sabe que bueno entiendo no que intentar ir a los torneos estando bien de salud Guti eh bueno es el primero que ha dicho que bueno que era un poco precipitado y oye años muy largos a que hay calma

Voz 1 01:11 sí dosificando se bien claro la pregunta

Voz 1991 01:14 ya es Si yo qué sé la semana que viene de empezase a disputarse el Open de Australia que es el primer grande de la temporada estaría Rafa o tampoco se arriesgaría

Voz 3 01:28 bueno la de es más

Voz 1991 01:31 la acción no porque hay un problema

Voz 3 01:33 no a ver un poco todo tampoco ha tenido mucho tiempo para poder y al final los hechos muy largo el año mi tampoco tiene mucho tiempo para poder entrenar es alta Hay que viene de los torneos ha considerado que no no no estaba al cien por cien todavía como para poder viajar piensa que tienes no aprenden bien hecha ahí desde el torneo cinco sets con calor muy bueno porque tiene de todo

Voz 1991 02:04 me imagino que el objetivo es llegar como tú decías al al Open de Australia en en condiciones yo no sé si a día de hoy todavía está en duda que pueda llegar bien

Voz 3 02:14 no haber somos optimistas de que de que bien lo único que evidentemente si les juega muda vi Brisbane pues lo lógico es que los partidos especialmente el pues siempre le ha gustado no llegaron que todo Grand Slam

Voz 1967 02:32 pues con habiendo jugado a principio de temporada hay algún partido que otro pero bueno

Voz 3 02:37 sí yo creo que el momento va bien y seguro que todavía quedan bastantes días pues pues ponerse en forma muy bueno con ganas ya de empezar hay un año muy bueno

Voz 1967 02:52 pero que también como he dicho antes con prudencia que el año es muy largo

Voz 1991 02:57 Rafa disputó su último partido el trece de noviembre queda ya bastante lejos contrabajo Pham fue ese partido la lesión acondicionado de alguna forma la la pretemporada eso ha hecho que os planteáis la temporal dos mil dieciocho de una forma diferente

Voz 3 03:11 bueno sí evidentemente no es lo mismo terminar el año jugando el Masters

Voz 1967 03:17 que aunque no ganes pues viendo jugar como ven pocos años que no

Voz 3 03:23 por el hecho de acabar con una lesión que siempre es es que te hace más complicada no una pretemporada hay que empezar más despacio muy bueno es lo que estamos tratando oí pues ya te digo os hubiera gustado ir a a Muntari habrían pero bueno también hay que

Voz 1967 03:44 pues que utilizar la cabeza para plantear bien el año

Voz 3 03:49 decidido el primero que que bueno que a lo mejor hay que dentro de de estos días pues seguir aplicando ya para llegar bien a ver

Voz 1991 03:58 sí hemos estado mirando números dos mil diecisiete Rafa disputó setenta y ocho partidos la idea es reducir ese calendario que no haya tanta carga de partidos y centrarse más en objetivos prioritarios lo digo porque el propio Rafa dijo que iba a un poco más este año

Voz 3 04:15 sí sí evidentemente un pasando los años que sabemos que tiene veinte años y que tiene que intentar pues seleccionar pero también de alguna manera es un jugador lo ha dicho también

Voz 1967 04:29 los como bueno pues ahora puede estar tres meses sin jugar

Voz 3 04:34 no voy a jugar la tierra o dos mil

Voz 1967 04:35 ese es el tiempo que es Si bueno el le gusta le gusta sentir de la competición cree en la necesidad de hacer llegar a sus topes pues partidos pero dentro de esto pues tenemos que buscar un poquito más la la prudencia

Voz 3 04:54 y yo creo que bueno los objetivos son los mismos de siempre cuando está ahí arriba eh

Voz 1967 05:03 el tiempo que son muy ambiciosos estos jugadores que el máximo ya lo sabéis estafadas siempre intenta pues a jugar todo lo que puede intentar ganar siempre lo no

Voz 1991 05:14 además Francis tú le conoces a Rafa el día que no se veía capaz de competir y ganar lo dejará es que es así el día que diga yo me veo incapaz de ganar un torneo hace días hasta aquí hemos llegado es que no tengo que demostrar nada a nadie además

Voz 3 05:25 sí yo creo que es más el seguirá jugando hasta que se ve competitivo a nivel ya que es la música de aquella que queda muy lejos pues es que yo creo que es bueno pues una manera

Voz 1967 05:40 muy tranquila ahí con la conciencia brutalmente pues tranquila va muy bien

Voz 3 05:46 he logrado todo se acaba su carrera sabiendo que no ha dejado nada por el camino

Voz 1991 05:51 bueno los que estemos en el otro lado de la tele que les seguimos toda la temporada caerán unos la Guerin Monés que no vea claro

Voz 4 05:57 pues eso es poco pero bueno a todos no nos ya por supuesto no lo está alargando mucho y ojalá que

Voz 3 06:05 todavía no hay mucho más no

Voz 1991 06:07 hablando de esta reducción de partidos de compromisos en este dos mil dieciocho la Copa Davis me imagino que no está dentro de las prioridades no

Voz 1 06:17 bueno y lo digo porque sobrero estamos contra Gran Bretaña

Voz 3 06:20 sí sí lo que pasa es que no le gusta a mucha gente por pensar bueno lo que pasa es el todas las con él es que le hace mucha ilusión jugar la Copa Davis lo que pasa que es lo mismo es un calendario apretado

Voz 1991 06:35 sí

Voz 3 06:36 el cual tiene que mirar primero por por su estado físico lo entonces cambios de superficie y bueno de todas maneras yo te digo

Voz 1967 06:47 en las competiciones desde pequeñito las completas de Juan por equipos pues con con el Barcelona en las bien muchos es un jugador muy muy de equipo que le gusta este este ambiente y ahora juega una una juega el otro eh cuando los compañeros juegan

Voz 3 07:02 esta mirar hay que apoyar bueno ya se vio

Voz 1967 07:04 en en en la Ibérica con Federer no como estaba no entonces bueno el intentará jugar el máximo posible dentro de lo que estamos hablando pues con precaución

Voz 1991 07:16 hola qué momentazo eh debe compartir equipo Federer y Nadal pero que éramos todos de Federer Nadal

Voz 1 07:23 bueno sí pero una vez si es maravilloso el verles juntos a convirtiendo la verdad es que fue una pasada

Voz 1991 07:29 bueno primer año sin Tonys es raro el no viajar con el que no esté presente en cada desplazamiento

Voz 1967 07:35 no sé no sé lo que pasa es que sí sí sí yo lo que pasa es que bueno yo con él y con Rafael dos mil cinco

Voz 3 07:44 sí coincidir coincidiremos hemos coincidido pocas B

Voz 1967 07:47 eso en los mismos torneos últimamente coincidimos alguna más

Voz 3 07:52 pero prácticamente

Voz 1967 07:54 Barcelona y quizá alguna semana más y luego pues algunas semana entre en en en Mallorca y bueno pues la comunicación que puedas tener no

Voz 4 08:04 que viene el contacto contar no sólo sí

Voz 3 08:07 yo creo que todo el mundo el tenis pues adaptar un poquito raro pero bueno y Toni ha escogido este camino oí

Voz 1967 08:16 lo único que no es después de todo lo que ha hecho no

Voz 1991 08:19 Francis Roig muchas gracias por habernos atendido que vaya fenomenal la temporada un abrazo