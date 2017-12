Hora 25 Deportes: El Sevilla presentará el sábado a Montella (28/12/2017)

Voz 3 00:00 porque veinticinco Deportes

Voz 1914 00:12 hola qué tal buenas tardes aquí estamos toda regla acción de deportes de la cadena ser un saludo de Sonia Lus en este veintisiete de diciembre día en el que os estamos contando que el Real Madrid va a echar el Rex el resto por un galáctico Florentino Pérez está deseando sacarlas chequera y firmar un futbolista de campanillas y además tiene ya su objetivo número uno cuéntanos buenas tardes Antón Meana

Voz 0231 00:32 qué tal Sonia buenas tardes la duda en diciembre es saber si Neymar o Cain vestirá de blanco los cracks que están por delante de papel hija pues bien según ha contado Pacojo en SER Deportivos Cain ya es el primero en la lista precio de salida doscientos millones de euros rebajaba les eso sí con futuristas blanco y que gusten a Poquetino es menos conflictivo que Neymar Cristiano no vería a Keynes como un ataque a su jerarquía y encima se abriría el mercado inglés se le caen los goles le gusta a Florentino Pérez Hinault tapa Asensio por tanto Kane es ahora mismo

Voz 4 01:04 el primero en la lista e irrumpe en los planes de futuro blanco el nombre deja

Voz 1914 01:08 Kate secuela en un día de entrenadores el Sevilla todavía no ha anunciado el sustituto de Berizzo pero según ha podido saber la Cadena SER no va a ser Javi Gracia Ig gana enteros la opción Montella a Las Palmas llega pisando fuerte no podía ser de otra forma Paco Jémez pide compromiso a su plantilla irse pone como eje

Voz 0231 01:25 lo que lo que no voy a permitir que nadie

Voz 5 01:27 fuera de los terrenos de juego no la sacan más complicado más difícil lo que sí hay que demostrarle a la afición que no importa la situación en la que estamos siguió mañana me pillan a las seis de la mañana a mí de Copa por ahí hombre pues podré demostrar cualquier cosa pero qué me importa esto por habían no no vengo aquí a hacer el detective policía de nadie a darle la herramienta necesaria los jugadores para que sepan que tienen que hacer dentro del campo y fuera

Voz 1914 01:50 compromiso es lo que ha conseguido Simeone en el Atlético de Madrid hoy está de celebración se cumplen seis años de su llegada al banquillo colchonero y recordemos que también puso sus condiciones desde el primer día

Voz 0231 02:01 se pueden

Voz 6 02:02 que hay que tener dedica

Voz 4 02:06 hay que dar todo hay que trabajar hay que trabajar yo creo que tener más de trabajar tiene dedicación en lo que uno hace

Voz 1914 02:11 Simeone es el técnico que más tiempo lleva al frente de un equipo en Primera División no se sabe el tiempo que le queda a Kepa en la portería del Athletic hoy el presidente Josu Urrutia ha dicho que no hay ofertas por el portero ni sic era del Real Madrid y que todavía esperan que firme la renovación con el Athletic de Bilbao hoy también dos buenos partidos de fútbol internacional los dos a las nueve menos cuarto Newcastle Manchester City en la Premier y en Italia Copa cuartos de final a partido único Milan Inter derbi apasionante en la ciudad lombarda por cierto la Premier se ha cerrado esta tarde el fichaje del defensa más caro de la historia el Liverpool paga ochenta

Voz 4 02:44 como millones de euros por birdie Van Dyck que viene de Hampton

Voz 1914 02:52 y fuera del fútbol tenemos baloncesto en directo jornada de la Eurocup desde las ocho Alba Berlín Bilbao Basket cómo va el partido Diego González Hollande

Voz 7 03:00 hola qué tal suenan mal arranque de receta médica basket en Berlín le ha costado entrar en el partido y eso lo está pagando caro de momento el resultado a cinco minutos para llegar al final del segundo cuarto es de Alba Berlín treinta y seis Bilbao Basket veinte con este encuentro los hombres de negro se despiden de Europa esta temporada

Voz 1914 03:16 a la misma hora ha comenzado el Mora Banc Andorra Darussafaka cómo va el partido Fran Rubén muy buenas

Voz 8 03:22 qué tal muy buenas noches pues el partido ha comenzado ya hace varios minutos cinco aproximadamente para llegar al descanso vence Mora Banc Andorra drusa ataca

Voz 0231 03:29 Estambul veinticinco veinte adicionales

Voz 8 03:31 para para los de Istanbul bueno este partido un puro trámite para los andorranos que se despiden esta noche también de la Eurocup y por la parte de los de Turquía pues son primeros de grupo pasan al Top dieciséis

Voz 1914 03:44 ya a las nueve y media de la noche tendremos otro partido se va a jugar el Herbalife Gran Canaria as del Villeurbanne como veis el menudo el miércoles viene muy completo lo vamos a contar todo hasta las nueve de la noche vamos a por ello y empezamos el Sevilla hoy era el día señalado para conocer el nombre del nuevo entrenador pero no va a tener el sevillismo esa suerte seguimos a la espera muy buenas Fran rojillo

Voz 9 04:14 hola Sonia muy buenas va a ser mañana este Pepe Castro al término de una reunión que ha mantenido con el consejo a medio día eso de la una y que concluía a las tres lo contábamos con Pacojó y aún desde es ahora no hay noticias pero sí se estrecha el círculo y por tanto entendemos el cerco mejor dicho que será el italiano quién coja las riendas del equipo sevillista

Voz 10 04:33 no hemos sacado una nota en la cual ha especificado que hemos trabajado y estudiado las distintas opciones que no ha dado la dirección deportiva y que yo mismo también está trabajando con ellos si la decisión es que el Consejo pues

Voz 11 04:48 eh ha adoptado la decisión de que desde

Voz 10 04:51 ya en el Comité Ejecutivo para tomar la decisión que la vamos a tomar en breve

Voz 9 04:55 en breve y que no se anuncia ya hay si mañana porque esta noche juega el Milán y aún no se ha rescindido el contrato con el club milanista por parte Vicenzo Monte la es el elegido y en cuanto lo arregle esperemos que mañana será anunciado oficialmente como nuevo técnico del Sevilla

Voz 1914 05:10 gracias Fran la verdad es que aunque esté a punto de anunciarse todos resultan poco raro las prisas para despedir a Berizzo la lentitud a la hora de anunciar sustituto los diferentes perfiles que se están barajando a mí como digo me parece todo un poco improvisado que piensas tú comentarista de la SER Miguel Ángel Chaparro y muy buenas

Voz 12 05:27 qué tal muy buenas tardes hombre se podría haber hecho de otro modo no hay duda no pero también es verdad que por el de tramos de temporada en el que estamos ahora mismo no hay competición ha unos guía para cerrar el entrenador el equipo vuelve mañana por la tarde con que cree en el primer entrenamiento creo que eso sería el plazo adecuado en cuanto al Castilla perla que han entrado ahí técnico de todo tipo pero me parece también razonable que hablen con los entrenadores para que los que mandan tenga la opinión más fiable posible no aquí al final lo más importante es lo de siempre que el entrenador que llegue aunque llega un día ante un día después sea bueno y que haya cierto y para eso habrá que esperar a Monte la que desde luego una edición muy arriba darla pero el presidente Pepe Castro para el director deportivo Canarias

Voz 1914 06:07 gracias a Zarra y la verdad es que me has convencido a mí me parecía improvisado pero me has dado argumentos para quitarme la razón y quedarme contigo a la espera de saber quién se va a sentar en el banquillo el Sevilla en ese derbi del seis de enero lo que está claro es que no va a estar Quique Setién en el Betis dura sanción para el técnico verdiblanco hola Manolo Aguilar

Voz 12 06:24 hola qué tal muy buenas tres partidos parar aquí que es haciendo con las protestas en el partido frente al Athletic de Bilbao un partido por quedarse en la zona de banquillo a pesar de que le pidió el cuarto árbitro que se marchara pero no queda ahí la cosa partidos también para su segundo Edberg Sarabia que fue expulsado también por protestar eso quiere decir que en el derbi en dos partidos más está el Betis sin entrenador en el banquillo será el preparador físico Marcos Álvarez el que dirija al partido en el Sánchez Pizjuán

Voz 1914 06:52 gracias Manolo sin el entrenador sin el segundo será el preparador físico el que dirija al Betis en ese derbi del seis de enero el que ella tiene plenos poderes es Paco Jémez en la Unión Deportiva Las Palmas ha dejado muy clara su hoja de ruta no va a moverse ni un milímetro del manual Jémez con todo lo que incluye muy buenas Francis Matas

Voz 13 07:10 hola qué tal muy buenas pues sí la verdad es que dejó cosas interesantes el técnico uniendo esos cuarenta minutos de rueda de prensa en la presentación oficial hoy como técnico del equipo amarillo es la primera vez en la historia deportiva los setenta años de historia que Las Palmas tiene cuatro entrenadores antes de que finalice la primera vuelta de la competición y esto es un aviso a los futbolistas

Voz 14 07:31 tienen porque la situación del equipo un mitin tocando en moto se al entrenador lluvioso el cuarto que aparece por aquí no ha sido una cosa que se debe entender los jugadoras que el tiempo en el que sólo le cortaba la cabeza me entrenadores y ahora también un poco en la que sí hay que prescindir me va a dar no no es una idea una decisión de la cual yo como entrenador que suerte las voy a tomar una gran

Voz 1914 07:55 el mensaje claro de Paco Jémez en su presentación imagino Francis que empiezan a sonar también nombres de posibles fichajes

Voz 13 08:02 sí el de Peñalba que se confirmaba hoy procedente del Cruz Azul precisamente el equipo donde entrenaba Paco Jémez la pasada temporada veintitrés años parece que es uno de los futbolistas importante en este mercado invernal para el equipo amarillo que se va a reforzar entre tres y cuatro futbolista suena bastante en nombre de Jesé que ya estuvo en el equipo amarillo la pasada

Voz 1914 08:21 en que no dejó buen recuerdo por lo menos en lo que a goles se refiere gracias Trump y seguimos hablando de técnicos de Simeone en el Atlético de Madrid que ha querido darle digamos un cariño Fernando Torres desde sus vacaciones en Dubai Pedro Fullana hola

Voz 0231 08:33 hola muy buenas si lo ha mimado animaba a Fernando Torres mira que no suele hablar habitualmente bien del delantero Simeone bueno pues le ha regalado al menos fue un halago en esta Navidad parece que se ha ablandado el corazón al técnico argentino en Dubai donde está para recoger un premio a su trayectoria dedica estas palabras a Fernando Torres días después del varapalo que le pegó la semana pasada

Voz 15 08:54 hasta que sale bien ahí lo tiene

Voz 1038 09:06 Badajoz

Voz 15 09:09 Luca Tomás ha visto Torres psicóloga Madrid

Voz 0231 09:17 no es un reflejo de los valores del club Ximena que traten estaba volviendo ya de Dubai porque mañana acaban las vacaciones y se van a incorporar al trabajo entre ellos también evidentemente Diego Costa que no ha dejado de trabajar estas vacaciones quiere rendir desde el primer partido que pueda jugar ya oficialmente sea la Copa del Rey en la Liga porque quiere estar entre otras cosas en el Mundial comienza ya la cuenta atrás para comenzar a Julen Lopetegui y además ojos se han retirado ya doce mil entradas doce mil entradas para la presentación del domingo en el Wanda Metropolitano de Diego Costa ID Vitolo en apenas dos días se pusieron en marcha a la venta en el día ayer bueno pues doce mil en dos días

Voz 1914 09:52 estaría bien saber cuáles son de socios y cuáles han pagado diez euros por acudirá a esa

Voz 1038 09:58 gracias Pedro hasta luego mientras en Bilbao

Voz 1914 10:00 siente del Athletic ellos Urrutia se ha referido a la situación del portero Kepa que interesa al Real Madrid termina contrato en junio así que el que quiera tiene que pasar por caja aunque Bilbao Verónica Gómez dice Urrutia que no hay ni medio oferta por el portero hola

Voz 1951 10:13 sí muy buenas hoy lo que ha contado el presidentes que han estado más de un año negociando con el jugador que hace en torno a un mes se llegó a un acuerdo económico que situaría Kepa entre los mejor pagados de la plantilla Ike ahora es decisión del jugador si tomarlo nos y renovar y quedarse o bien negociar con otro club cosa para la que será libre dentro de muy poquito en tan sólo unos días directamente preguntado por el Real Madrid Urrutia ha sido tajante dice que a su puerta no hay llamada absolutamente nadie ninguno

Voz 16 10:37 acercamiento de ninguna clase todo lo que se ha comentado somos conscientes por parte de Madrid y otro tipo de rumores pero no tenemos ninguna confirmación por parte del entorno del jugador menos representadas de jugador por supuesto hemos tiene una hermana

Voz 1951 10:51 dice Urrutia que es optimista por naturaleza aunque consciente de que la situación de Kepa su contrato va a cambiar a partir del día uno

Voz 1914 10:56 gracias Verónica Antón Meana como no encaja al Real Madrid como lo encajan sobre todo Zidane y que

Voz 0231 11:00 el Ibex antes de marcharse de vacaciones ciudadana habló con los jugadores para calmarle por si había muchos rumores en este mercado invernal Jamie especial se dirigió a Keylor Navas es su portero no deben sentirse atacado por la llegada de Kepa Il titularon ahora mismo es Keylor los dos lucharán por un puesto pero no quiere Zizou que el tico pierda la confianza que tiene ahora mismo después de la derrota en el clásico estaba jugando bien y por eso no quiere que Keylor se ponga nervioso

Voz 1914 11:24 Keylor que ha estrenado hace unas horas tu película autobiográfica en Costa Rica una película llamada hombre de fe la voraz no se me ocurre mejor título para la trayectoria de Keylor en el Real Madrid Antón la CEPAL en el Barça el nombre del día es el de Deulofeu parece estar más fuera que dentro de los planes de Valverde Barcelona Jordi Martí buenas tardes

Voz 0985 11:43 buenas tardes Sonia aunque el jugador nos cuentas Santi Ovalle confía en poder revertir la situación en este mes de enero que quizá la Copa sea un escenario propicio y que en efecto si no fuera así a finales de enero podría cambiar de aires hay alguna oferta de Italia incluso el Barça estaría dispuesto a escucharles el casos que Gerard Deulofeu no aprovechado Sonia las múltiples oportunidades que le ha dado Valverde un Valverde que hoy ha recibido palabras de elogio del ex blaugrana Xavi Hernández escucharle

Voz 1977 12:14 si esa Supercopa fue pues fue muy mala para el club eh en medio de una moción de censura en medio del fichaje de Neymar el cambiante pues parecía que el club titubear no llegada de Valverde ha sido clave para un poco enderezar otra vez el rumbo más los futbolistas que hay lógicamente no hay una generación de futbolistas que han ganado mucho pero que todavía pueden seguir ganando

Voz 0985 12:37 déjame decirte que el Barça ilustra con una imagen de DVD la promoción del próximo partido de Liga entre el Barça y el Levante en el Camp Nou el día siete de enero no te pierdas dice la promoción el regreso de Tembleque

Voz 1914 12:51 hay ganas de ver ya de melé jugando con el Barça es el mejor refuerzo que va a tener el equipo azulgrana aparcamos las noticias del Barça y nos vamos a hablar de otras muchas cosas

Voz 17 13:00 Parés precios asegurate de lo que incluyen también al comprar los regalos de Reyes como los tecnoprecios de El Corte Inglés que incluyen no montón de ventajas por ejemplo tienes un secador de pelo Tyson supersónica ahora trescientos cincuenta y nueve euros con regalo de un estuche especial incluye además financiación en doce meses los tecnoprecios mucho más que un buen precio sólo en El Corte Inglés

Voz 18 13:22 los próximos días nueve y diez de enero se celebra una gran cita financiera internacional la octava edición de Spain Investors Day reunirá en Madrid a inversores de todo el mundo con las grandes empresas del Ibex treinta y cinco una oportunidad única para dar a conocer la realidad empresarial española a la comunidad inversora mundial con BNP Paribas y examen como socios estratégicos con el apoyo de Gran Thornton a AOL seca van prisa Linklater su equipo económico Bolsas y Mercados promueve y organiza Estudio de Comunicación

Voz 1914 13:52 a las ocho y cuarenta y cuatro una hora menos en Canarias seguimos camino en Valencia declaraciones del presidente Anil Murci en los medios de Blunt haciendo balance de un periodo sin duda más que positivo para el equipo valencianista aunque hay jugadores en la rampa de salida Valencia hola Carlos Martínez

Voz 0341 14:07 hola Sonia qué tal muy buenas el presidente respecto a posibles llegadas en el mercado de invierno ha dicho que no va a venir alguien simplemente por fichar por fichar así que no hay ninguna urgencia en ese sentido lo que sí que se están produciendo son salidas salió Orellana al Eibar ya hace varias semanas y están a punto de salir dos más Rober Ibáñez Rafa Mirlo de Rover estaba planteado como una rescisión de su contrato con el Valencia para firmar libre en el Getafe por lo que queda de temporada y tres más quedándose el Valencia una opción de recompra durante los dos primeros años y un porcentaje de un hipotético futuro traspaso lo del delantero del filial Rafa MIR que terminan

Voz 7 14:38 durante esta temporada será un traspaso ahora para que el Valencia pueda sacar algo de tajada

Voz 0341 14:42 bien del Real Madrid o bien del Wolverhampton que son los dos equipos que lo quieren el Valencia prefiere que se marche al club inglés por lo que se lo deja más barato pero Rafa Amir prefiere ir en principio al Real Madrid para jugar en el Castilla la semana que viene se resolverá el asunto

Voz 1914 14:55 Rafa Amir Rober Ibáñez gracias Carlos en la puerta de salida del Valencia hoy por cierto terminado el parón navideño para el equipo de Primera División en Leganés ha empezado a bajar los polvorones Jacobo Castro muy buenas

Voz 19 15:06 muy buena Sonia hoy a las siete de la tarde ha vuelto al equipo que se ha ejercitado a puerta cerrada en Butarque mañana doble sesión a las diez y media a puerta abierta a las cinco de la tarde otra vez a puerta cerrada en él de por la mañana en el entrenamiento por la mañana vamos a poder ver el estado los lesionados quitó si vas Mantovani Brass Anna Gabriel sin manos Key y Omar de cara a ese partido el día cuatro frente al Villarreal en Copa del Rey además hoy hemos conocido que el Comité de Competición las sancionado han Rabat con un partido de sanción por su expulsión el Ciudad de Valencia frente al Levante ya desestimó las alegaciones del Lega el club ha anunciado que va a recurrir ambas tarjetas al Comité de Apelación

Voz 1914 15:38 gracias al gol Leganés empieza a preparar la Copa del Rey primera cita del año para el fútbol en nuestro país en una semana exactamente tendremos los primeros partidos en la ida de octavos de final pero hoy también hemos conocido los horarios de la jornada veintiuno en primera división que va a ser la última del mes de enero muy buenas José Antonio Duro

Voz 20 15:53 hola Sonia qué tal muy buenas es la jornada que se va a cerrar el lunes a las nueve con un partido en Balaídos el Celta Betis que has entrado regularon jugador verdiblanco ha dicho Tello en redes sociales que esto es de locos sí que si no hay más equipos en la Liga para jugar a esas horas y en esos días el Betis que de acuerdo este año cuatro partidos en día el lunes y que además ha marcado tres más en día de Viernes por aquello el tirón televisivo en definitiva enfado en Sevilla la jornada se va a abrir el viernes con el Athletic Eibar a las nueve destacan entre los choques en el sábado a las cuatro y cuarto un Valencia Real Madrid en Mestalla a la misma hora pero el domingo juega el Atlético de Madrid ante Las Palmas y por ejemplo el domingo se cierra con un Barça Alavés a partir de las nueve menos cuarto

Voz 1914 16:28 gracias duro repasado lo más destacado en el fútbol nacional nos vamos a ir a Inglaterra Italia con dos partidazos que acaban de empezar

Voz 21 16:35 de noche a partir de las once y media tul Larguero con Manu Carreño cuando decimos con Manu Carreño hola Marc y muy buen

Voz 22 16:42 tras la buenas noches qué tal va Jackass

Voz 21 16:44 Herrera que en realidad queremos decir con Sergio Scariolo qué tal buenos Jorge Garbajosa muy un Pau Gasol buenas noches buenas noches ella Mijatovic placer escuchar muchas gracias Cholo Simeone en el Larguero Rafa Nadal muy buena hola buenas señores Iniesta Keylor Navas buenas noches Arantxa Sánchez Vicario Garbiñe Muguruza muy buenas Florentino Pérez

Voz 23 17:03 no

Voz 7 17:04 a la banda al completo completo está toda la banda

Voz 21 17:06 no no si a partir de las once y media una hora menos en Canarias síguenos también en el Larguero punto Cadena SER

Voz 1914 17:15 al fútbol internacional acaban de empezar dos partidos importantes uno en la Premier

Voz 4 17:20 el líder el City que está visitando al Newcastle deben

Voz 1914 17:23 siete y además el súper derbi de Milán en la Copa italiana José Palacio hola

Voz 1038 17:26 qué tal muy buenas Sonia la Premier League la jornada número veinte que arrancó ayer con ese Boxing Day y que hoy tiene un partido en san James Park Newcastle Manchester City dos minutos de la primera mitad por ahora cero cero en el marcador Si gana los de Guardiola tendrían más de media premien en el bolsillo porque les sacaría Jack quince puntos al Manchester United que tropezó ayer en casa son titulares los españoles Manquillo José Luis las urracas sin españoles en el once de Guardiola está Silva fuera de la convocatoria pero sí que está en el banquillo el joven Brahim días para mañana queda de esta jornada veinte en Inglaterra el Crystal Palace arsenal a las nueve de la noche íbamos con un poquito retraso en Italia la Copa es espera espera ya al Lazio en semifinales son cuartos de final a partido único en el derbi de la madrina en tenía debía haber arrancado hace tres minutos sin donar humana lesionado en el Milan el meta Storari Suso es titular el español en banda derecha y un once bastante titular también en el Inter con el argentino y Cardiel pichichi arriba y Borja Valero en el banquillo pero este todavía no ha comenzado va con retraso el Milan Inter

Voz 1914 18:23 acordemos que cuando termine este partido nos contaba antes Fran rojillo que es cuando van a intentar que monte la rescinda su contrato con el Milán y pueda llegar al Sevilla como nuevo entrenador pero Palace ya que te tengo por aquí aprovecho para preguntarte por una de las noticias de la tarde el flamante nuevo fichaje del Liverpool el lío que hay en el Liverpool con John Flanagan y sobre todo el nuevo destino del Loco Abreu

Voz 1038 18:45 sí vi Gilles Van Dyck vamos por partes es el nuevo jugador del Liverpool que ha pagado una cifra récord va a llegar el uno de enero pero apagado el Liverpool ochenta y cinco millones de euros cerca de setenta y cinco millones de libras y Marcos una barbaridad al Southampton lo que le convierte en el defensa más caro de la historia del fútbol el Liverpool intentó su fichaje plano pero no pudo llegar a Roma en no no somos sesenta y cinco millones de euros una auténtica barbaridad ve quiso ficharlo también el Manchester City y horas adelantado el conjunto de Jurgen Klopp que ya le ha dado incluso dorsal que es el número cuatro no sé si le van a quitar el dorsal al defensa del Liverpool A Flanagan durase ocupado por la policía de agresión después de un incidente el pasado viernes a las tres y veinte de la mañana sale complicó la noche a Flanagan ya ha sido puesto en libertad bajo fianza pero a comparecer en la corte de Liverpool el dos de enero y el otro crack es el Loco Abreu porque ya es el el equipo número veintiséis que va a tener en su carrera a los cuarenta y un años ficha por el Audax Italiano de la primera de Chile con el que va a jugar la sudamericana

Voz 1914 19:43 veintiséis equipos en la carrera del Loco Abreu no se puede decir que no ha tenido una carrera prolífica gracias Palacio con el fútbol internacional llegamos a las nueve menos diez ocho menos diez en Canarias pero esto no acaba aquí hasta las nueve Hora veinticinco Deportes aquí en la SER

Voz 3 20:00 hora veinticinco Deportes

Voz 24 20:09 eh

Voz 4 20:14 y empezamos sí

Voz 1914 20:16 la NBA porque sigue la competición no para la mejor liga de baloncesto del mundo que ha sido lo más destacado de la madrugada hola Marta Casas

Voz 1509 20:23 qué tal Sonia muy buenas pues dos de lo los españoles han destacado en esta madrugada en la NBA uno de ellos es Pau Gasol quince puntos y doce rebotes en la victoria de San Antonio Spurs contra Brooklyn en otro Nikola Mirotic desde que volvió a las pistas ocho victorias y sólo dos derrotas en los Chicago Bulls la última victoria ante Milwaukee con veinticuatro puntos y ocho rebotes del hispano montenegrino la madrugada también nos dejó la derrota de Toronto contra Dallas con once puntos y doce rebotes de Ibaka la derrota de Memphis contra Phoenix pese a los dieciocho puntos de Marc Gasol y un duelo entre españoles ganaron los Nuggets a los Jazz dos puntos y siete asistencias de Ricky Rubio sin minutos para Juancho Hernangómez para esta próxima noche seis partidos con españoles entre los que destacamos el que van a jugar desde las dos los Chicago Bulls de Mirotic y los New York Knicks de Willy Hernangómez cual Oklahoma Toronto con Abrines Éibar

Voz 1914 21:09 gracias Marta más baloncesto mañana tenemos jornada de Euroliga juegan Real Madrid Unicaja y Valencia Basket cuéntanos Jesús Jiménez hola

Voz 25 21:16 a mi edad Sonia jornada quince de la Euroliga las siete menos cuarto en Estambul el Real Madrid semilla al actual campeón al Fenerbahce los de Laso lo hacen en uno de los mejores momentos de la temporada cinco victorias consecutivas

Voz 1038 21:25 las tres de ellas en la Euroliga Felipe Reyes hace balance de la temporada y habla de los objetivos para el año que viene por principal en la salud de

Voz 0621 21:33 que tienes respete en ese sentido y luego pues que sea un año lleno de éxitos ya el año pasado pues conseguimos una Copa del Rey en sí que este año tenemos el objetivo de los como siempre no no títulos mejorar lo que si no si el año anterior no es así que ojalá que el dos mil dieciocho en ese sentido también sea la mejor

Voz 25 21:55 además a las ocho Unicaja visita al Maccabi los de Joan Plaza buscar una victoria que le sitúa entre los ocho mejores y a las nueve el colista de la competición Valencia Basket busca romper Sonia la racha de diez derrotas consecutivas recibe al para Antic al Panathinaikos en la Fonteta y lo hace sin Guillem Vives ni Joan Sastre

Voz 1914 22:10 gracias Jesús nos vamos a los descansos de los dos partidos de la Eurocup Diego González Alba Berlín retaba vez Bilbao Basket

Voz 1038 22:16 no le van bien las otras bilbaíno lo encuentras

Voz 26 22:18 su baloncesto Alba Berlín cincuenta y uno reta vez Bilbao Asia XXXI el resultado es lo de menos en el día de perdona Sonia Pérez

Voz 25 22:25 que este equipo necesita reaccionar en Liga Iggy de esta manera lo va a tener casi casi más complicado todavía

Voz 1914 22:30 gracias Diego y cómo dejamos el Mora Banc Andorra Darussafaka Fran Rubén

Voz 27 22:34 pues treinta y uno treinta y dos los andorranos que están aguantando la calidad de los de Istanbul y lo mismo que en Bilbao nada se juegan los de Joan Peñarroya

Voz 1914 22:42 recuerdo gracias Franc que a las nueve y media comienza el tercer partido de este miércoles Herbalife Gran Canaria ASB el vilero

Voz 1038 22:49 Pau

Voz 1914 22:49 y cada vez más cerca el comienzo del Dakar primera tapas seis de enero ya ha pasado por SER Deportivos Cristina Gutiérrez el año pasado se convirtió en la primera española en terminar del rally en coches no de

Voz 0231 22:59 carta nada para la edición que está a punto de empezar

Voz 28 23:02 bueno si llevas esos triunfos lo que sí que es verdad y siempre lo digo que aquí con ese coche con cómo nos va a permitir bastantes más cosas yo no voy a decir si voy a conseguir un pueblo no lo vamos a encantar en función de cómo vaya la carrera pero ya te digo dos mil me estoy muy satisfecho

Voz 1914 23:25 seguro que le va muy bien a Cristina Gutiérrez en el Dakar ya sabéis que esta semana estamos cerrando de manera diferente estamos repasando cada día un deporte una noticia lo más destacado del año y vamos a tener una mirada al tenis bueno más que una mirada al tenis una mirada al gran año de este deporte en nuestro país al gran dos mil diecisiete que han cuajado Rafa Nadal Garbiñe Muguruza ha sido un año fantástico que no resume de esta manera Jesús Jiménez

Voz 25 23:58 con diecinueve años un imberbe Rafa Nadal hacía historia por primera vez en París doce años después ya es leyenda

Voz 7 24:04 de Wawrinka mete el primero nadie arriesgaba Wawrinka buscó una buena cruzada Rafa también de baja bastante la suya quiere jugar ahora con una bola

Voz 21 24:11 al cabo el parte escuchen lo bien carro

Voz 25 24:19 en una temporada más difíciles Rafa Nadal consiguió su décimo título en la tierra batida de París el mallorquín era cauto no se ponía objetivos

Voz 29 24:26 muy feliz la verdad que ha sido todo mejor de lo que hubiéramos podido soñar hay ahora mismo estoy feliz de haber conseguido lo que se ha conseguido que es algo único y lo que venga vendrá de verdad

Voz 25 24:36 no piensan muchas cosas y lo que quiso venir fue el número uno del mundo aunque meses atrás Nadal no contaba con

Voz 30 24:41 yo no no no es algo que me planté yo hago mi camino sí si después eso media va a conseguirlo otro pues ya muy bienvenido sea seguir por el mismo camino que mi objetivo no es que es así pues intentar pues era el nivel que se lo mantengo los resultados

Voz 25 24:56 cada hoy en todo momento los triunfos no finalizaron ahí en el mes de septiembre el tenista mallorquín consiguió su tercer Open Álava resolver caras

Voz 21 25:10 Estados Unidos y el español que

Voz 7 25:12 anota un nuevo título a lo grande contento por toda la verdad es que sí

Voz 31 25:16 ha salido mejor imposible relacionar pues pero que tenía que hacer osea que muy contento

Voz 25 25:22 el de Manacor volvió a lo más alto del tenis mundial tres años después pero no sólo de éxitos masculinos vive el tenis español

Voz 21 25:30 hay Bye Bye Bye bye dos mil diecisiete siete cinco seis pero pasado por encima de Venus Williams la gran favorita para anotarse el triunfo ruta hoy aquí en esta central de Wimbledon logra la victoria siete cinco seis pero bueno un gran juego saludando al público hay la tenemos ya a la ganadora de Wimbledon

Voz 25 25:53 es que Muguruza fue la segunda española en hacerse con el torneo de Wimbledon antes sólo había conseguido Conchita Martín

Voz 32 25:59 he salido contenta y orgullosa de cómo jugado porque una final nunca

Voz 1914 26:02 en fin y luego ese no set creo que he jugado

Voz 32 26:04 muy bien así que

Voz 25 26:06 es campeón de Wimbledon el once de septiembre Rafa Nadal lideraba el ránking masculino por primera vez Garbiñe Muguruza femenino

Voz 33 26:12 soñé toda mi vida cada vez que pedían los del no un algún día quiero ser número uno cuando lo fui al muy y que pido fue fue genial fueron cuatro semanas en los que bueno es un sueño cumplido

Voz 25 26:25 todo esto en un año donde Toni Nadal el tío de Rafa dejó de ser su entrenador

Voz 31 26:28 yo estoy muy a gusto en estos años me dio la oportunidad de vivir una de experiencias inimaginables la vida me ha ido muy bien y bueno es el momento

Voz 25 26:41 son gente el dos mil diecisiete sacaba aquí fuera Muguruza deja sueños pendientes recuperar el número uno mundial

Voz 34 26:47 bueno es un objetivo que me gusta es el que más tengo en mente sobre todo teniéndolo tan cerca hay habiéndolo saboreado habiendo ver que todo el mundo tienen tantas opciones que te provoca apoderarse del que no cambie tanto de manos no intente este desde luego yo entreno todos los días pensando en recuperar ese puesto

Voz 1038 27:01 Rafa Nadal y Garbiñe Muguruza dos deportistas de leyenda un currículum de ensueño un deseo del deporte español

Voz 25 27:07 no retires nunca

Voz 1914 27:10 a Jiménez fantástico año de Nadal y Garbiñe que nos hemos dejado José Palacio

Voz 1038 27:14 actualizado marcador el Newcastle cero Manchester City cero en el minuto doce en la primera mitad se metió en marcha lesionado Company al centro delantero Pep Guardiola contra Abdel Jesús y en el minuto siete de la primera parte Copa Italia acuerdo al final partido único Milan cero Inter cero en una falta peligrosa ahora para su uso del Milán

Voz 1914 27:32 gracias Palacio hasta aquí hora25 deportes enseguida aparece por aquí Ángels Barceló y todo el equipo de hora25 el deporte vuelve a las once y media con el larguero Yago de Vega