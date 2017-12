Paco Jémez: "Si la indisciplina no es castigada como merece, yo dimitiría"

Voz 1991 00:00 hola buenas noches qué tal todo bueno lo primero Feliz Navidad qué tal estás

Voz 1263 00:03 igualmente igualmente cadena perdona porque es muy bien muy contento trabajando aquí en La Palma bien turbio pasado un tiempo con mi familia y ahora ellas emana ella eres un culo inquieto e no puedes

Voz 1991 00:20 ahora un Inter cara

Voz 1 00:22 bueno yo creo que no no no no fue posible es forzar es que que mala así llano de decir no me quedo aquí sentado un rato

Voz 1263 00:30 sí no me podré El año bueno pues yo creía digo bueno pues estando una temporadita en tasas lo ha disfrutado de la familia bueno pues pero ya de pasan quince día veinte días ya empieza a aplicar entonces afinidades

Voz 1 00:45 no nosotros no aguantar esos son los además se soluciona con Un banquillo así no tiene otra solución efectivamente bueno

Voz 1991 00:53 las dos entrenamientos al frente del equipo que te has encontrado

Voz 1263 00:57 bueno pues sobre todo momento con muy buena predisposición a trabajar importante lo posea lo tomaran las que no tenemos nada que hacer muchas cosas para cambiar muchas cosas para cambiar muchas cosas para mejorar notablemente si el equipo está donde está porque no hemos sido capaces de hacer las cosas bien sí bueno y que que que concienciarnos de que tenemos mucho margen de mejora poco tiempo para hacerlo entonces bueno pues inculcando la noche con una costumbre quitándole malas costumbres está todo todos estaremos trabajando un poco el poniendo antes de empezar con la tarea para poner las cosas como yo quiero que estén para poder trabajar en condiciones

Voz 1991 01:36 dijiste ahí en rueda de prensa y lo acaba es decir ahora mismo hay muchas cosas que cambiar que es lo prioritario dentro de todas esas muchas cosas

Voz 2 01:44 Bono sobre todo algún costumbres

Voz 1263 01:47 creo que el el deporte y el fútbol es un deporte de buena costumbre de buenas rutina aquí hay buena Rubiera pero también otras que no son correctas donde lo primero que vamos a cambiar vamos a empezar por abajo vamos a empezar por por darle toda la herramienta a los jugadores para que sepan qué es lo que tienen que hacer en cada momento para que sepan qué es lo que nos gusta que nos gusta como nos gusta trabajar y como no queremos hacerlo bueno yo vienen de dinámica distinta con entrenadores que son totalmente respetables amoldar a una nueva pero más allá de eso indudablemente entendemos que como equipo tenemos muchas cosas

Voz 3 02:24 qué hacer mejorar y que y que nuestra es decir de al lo hablaba con ello

Voz 1263 02:31 yo creo que para que seamos realmente un equipo lo digo ni bueno ni malo para que seamos un equipo creo que no hay mucha pues no es es el primer paso para mayas no formar un equipo

Voz 3 02:40 sienten que tienen un equipo que lo sientan que que pueden comprar

Voz 1263 02:43 de que pueden ganar ya a partir de ahí empezaremos con los detalles no desde que son ideas generales

Voz 1991 02:49 lo que pasa es que a partir ahora surge la pregunta al millón no uno llega analiza localiza empieza a trabajar cuando se va a empezar a ver a Las Palmas de Paco Jémez ya sé que es muy aventurado hablar de un tiempo cuanto antes mejor pero claro ese periodo adaptación tiene que existir

Voz 3 03:08 yo pero es decir

Voz 1263 03:12 las ideas que nosotros queremos que yo practiquen ya ya al segundo día ya en las ahora viene el machacar el el seguir trabajando en la errores al detalle pero ya saben que no gusta que presionamos arriba ya saben cómo vamos a hacerlo ya está otra abandonamos concentrado y también hay tarde incluso a media tarde también por la noche viendo vídeos analizando cosa de cómo queremos hacer las cosas porque el tiempo nos ahoga no no nos aprietan entonces yo creo que el día del Valencia hombre no va a salir todo doblemente porque aún muy poquito un poquito pero yo ya quiero ver cosas distintas a la que a las que se hacían sobre todo pero ver cosa que hemos empezado a trabajar en estos ocho nueve días que hemos tenido que tendremos antes del partido contra el Valencia no

Voz 1991 04:01 dos días trabajando de forma activa pero desde hace algunos días más analizando la plantilla sabes ya quién te vale y quién no te vale

Voz 1263 04:11 tengo cierta idea pero todavía no he tomado una me creo a unos días si es verdad que hemos tomado una decisión con respecto algunas cosas pero creo que no nos corre ninguna prisa no tengo prisa porque madre adiciones quiero ver quiero ver a la gente entrenar quiero ver a la gente cómo compite bueno pues acertar muy bien con lo que tenemos que sacar sí que tenemos que sacar y que sobre todo luego lo que tenemos que tras no porque este mercado ya es un mercado muy complicado muy difícil y que si no prácticamente nada lo ha hecho nunca nada más perder esa no tengo ninguna prisa por tomar decisiones pero bueno la tendría que contar

Voz 1991 04:53 nombres propios Araújo en qué situación está

Voz 2 04:56 no claro bajo derecho que no venir a la mano

Voz 1263 05:00 no es un jugador que en estos momentos sí

Voz 1 05:03 eso eso eso es una de las cosas que tienes claras

Voz 1263 05:05 sí sí sí clarísima que se lo he transmitido que siempre me parece un gran jugador un jugador que se que que desean venir Gaspar más por ese lado pues me sienta mal tener que Tomás es yo pero creo que es que el que el equipo tiene otras otras cosas mucho más importantes que

Voz 3 05:24 para las que puede o la que debe de de regla

Voz 1263 05:28 la de gente que no veía

Voz 3 05:30 se esa incorporación no se va a hacer

Voz 1991 05:33 Araújo anoten Caja otro de los nombres que suena Jesé puede volver te gustaría que volviese

Voz 1263 05:39 debido al presidente que estaban en su mano otras veces mañana mismo

Voz 1991 05:45 has tenido durante que aunque sea devastó a buscarlo no

Voz 1263 05:50 sí pero bueno pero que se vio tendremos que tener una charla antes de tu Ajax porque yo tiró al Jesé que yo sé que es es a cualquier yo si no no vale íbamos a hacer un esfuerzo tan grande tan importante para tener un jugador de sentiría vamos el primero que tiene que dar ejemplo en todo en todo en todo a la hora de entrenar a la hora de salir a la hora de vivir a la hora de

Voz 3 06:11 viajar en todo porque es así es decir él

Voz 1263 06:14 Zidane yo sé que va a venir componer y yo sé que tiene muchas ganas de venir a Las Palmas trabajar con nosotros pero tiene que dar un paso adelante tiene que volver a demostrar qué tipo de cubanos que yo no tengo ninguna duda de que de la calidad de ese futbolista

Voz 3 06:26 pero es verdad que bueno que sí

Voz 1263 06:29 que lleva mucho tiempo mucho tiempo porque siendo un equipo a otro sin terminar de cuajar en ningún lado oí y lo que no queremos es que sea un equipo humano no tiene que entender que estos cuatro cinco meses que quedan de competición sólo cuatro con es que tenemos que intentar devolver a sacar la mejor decisión

Voz 1991 06:46 vale de los que no están Ababuj o no Hesse interesa mucho bajo unas condiciones de los que están Remi de cuentas con él te gusta vas a esperar

Voz 1263 06:59 bueno pues he

Voz 4 07:02 ahí hay un par de jugadora con lo cual ya

Voz 1263 07:04 hablando con con el presidente como con Toni que creo que bueno que sacarlo del equipo a mí

Voz 5 07:15 uno uno Remi sí

Voz 1991 07:18 y el otro se puede decir de completar sí

Voz 1263 07:21 sí vale pero que son dos jugadores a los que les podemos buscar acomodo en otro sitio yo quiero que le el club en cuanto puede bueno pues se mueva intenta ayudarlo por lo que estamos aquí para ayudar al sector una decisión deportiva que he tomado me tiró al presidente y a no llegar yo lo director deportivo para que se pongan manos a la obra para ayudar al chico a buscarle acomodo otro sitio que puedan tener me sitio en otro lado que pueden seguir jugando se les respetará su contrato como no podía ser de otra manera pero creo que son dos jugadores que tener vale

Voz 1991 07:53 la portería estás a gusto con lo que tiene has dicho oye vamos a sondear el mercado no

Voz 1263 07:58 hemos pero no nos hemos planteado otra nave baratos a la portería por pero yo creo que el equipo tiene otras cosas para mejorar aunque se siempre se pueden mejorar en todas en todas las posiciones que nosotros en este momento no nos planteamos traer un portero no quiere decir que pueda parecer una cosa

Voz 1 08:13 no no claro pero lo que no queremos prioridades en otras zonas del campo que tiene que estar cubiertas ante vale vale efectivamente si la portería no hemos hablado espero no es prioridad vale fenomenal

Voz 1991 08:23 Peñalba te lo traes de Cruz Azul cuéntanos un poco de este jugador que aquí es para mí por lo menos es desconocido

Voz 1263 08:30 sí bueno yo conozco ya desde hace mucho tiempo más cuando yo era entrenador de Córdoba

Voz 3 08:34 claro

Voz 1263 08:34 estuvimos casi casi a punto de poder traerlo jovencito cine pudimos por situaciones económicas no no se pudo hacer y luego a Méjico bueno pues surgió la posibilidad de que vamos a Cruise

Voz 3 08:47 estoy yo diría que bueno que que que no

Voz 1263 08:49 teníamos que tras no me he hecho un año con nosotros dos campeonatos espectacular en un jugador de uno noventa y tanto con una planta espectacular técnicamente muy bien dotado muy bueno con una gran visión de juego con una gran disposición a la hora de sacar el balón jugado cómodos que por su veteranía bueno pues que efectivamente son jugador que ya tiene muchos opera hoy sabe todo lo que tiene que hacer en cada momento no yo creo que va a complementar muy bien lo que tenemos ahí en esa zona creo que nos puede dar muchísimas cosas pero siempre lo lo lo lo de alegría con la que vamos a todos los jugadores para complementar lo que tenemos es decir para hacer ese equipo que yo creo que podemos hacer y que creo que en este momento podría no tenerlo

Voz 1991 09:26 y me queda un nombre propio más Jonathan Viera en te gustaría que fuese el líder del equipo has hablado con él quieres que sea la prolongación del entrenador en el campo

Voz 1263 09:36 yo no todo es para mi es un lujo Montilla de siempre he dicho que creo que es noventa noventa y uno por ciento de los entrenadores de Primera División Si el haber ninguno te diría que no ninguno porque son para mí de otro nivel de otra de otra de todo el resto es muy complicado encontrar jugadores como hay es verdad que él no ha rendido al nivel esperado pero ni él ni ninguno sino el equipo no estaría donde está y lo que tenemos que hacer nosotros reavivaron la mejor versión de todos incluso pues era porque para nosotros somos nuestro jugadores más importantes alrededor de él se pueden crear muchísimas cosas por supuesto que solo no va a hacer nada que el resto de compañeros tan importante como al paraíso esto es un deporte de grupo pero nosotros tenemos que que que que recuperar la mejor versión de Jonathan porque son jugador que que que que decide un jugador que que entorno a él pueden pasar muchísimas cosas claro

Voz 1991 10:30 pregunta que está en la calle de actualidad preguntas a cualquier aficionado de Las Palmas es conocida desde hace ya tiempo lo pasa que cuando las cosas bien igual pasa más de soslayo hace menos caso pero cuando las cosas van mal pues todo es agudiza ahí parece que es todo más importante pero no es la primera vez que hay algún escándalo de algún jugador de Las Palmas que es el ve en horas que no debe en sitios que no debe te preocupa este asunto

Voz 1263 10:58 no no me preocupa no es más que te digo si de aquí en adelante algún jugador de la Unión Deportiva Las Parma comete alguna irregularidad como la que estamos hablando que en estos momentos es imperdonable no se toman decisiones yo dimito

Voz 1991 11:14 no yo creo que no se puede decir más más alto sea no se puede decir más claro se puede ser más alto pero no

Voz 1 11:19 que si lo más claro cómo vaya como haya indisciplina fuera del campo en eso cometa en el que no se lleven

Voz 1991 11:25 acabo las normas que establece la el club en este caso o se toman medidas con el jugador o tú te vas

Voz 1263 11:31 sí totalmente es más lo digo porque confío plenamente me jugadores ahora sé que ninguno va cometer ninguna indiscreción Nivaldo meter ninguna falta en ese aspecto porque creo que estamos concienciados de que en el momento lo primero que tenemos que demostrar estoy nuestra son no importa hay que somos buenos profesionales entonces bueno lo que haya pasado aquí nada atrás a mí ni me dan y me vienen era exactamente lo mismo se lo he dicho ella querer de aquí en adelante el que toma la decisión eso yo entonces si alguno saca lo que él quieto a mí sólo me deja un camino iría a tomar decisiones que crea convenientes tan duras como sea pero pero no porque yo quiera tomarlo sino que habrá alguno que crea que puede estar por encima del bien mando aquí no hay nada aquí porque igual aquí no vamos a rescatar vamos a respetar a nuestra afición vamos a respetar a nuestro club íbamos a sacar la la la la situación adelante cuando hayamos sacado adelante yo voy a ser el primero que me voy como dije antes no pero cuando pongamos el equipo donde realmente tiene que ponerse mientras tanto lo único que nos queda es trabajar cuidar no ser muy respetuosos con todo y tener mucho cuidado y hay alguien

Voz 3 12:34 en el libre de hacer lo que quiera pero

Voz 1263 12:37 a mis oídos pues indudablemente lo tengo muy claro que no pienso absolutamente

Voz 3 12:41 de tener ningún miramientos con nadie

Voz 1263 12:44 se crea que pueda hacerle daño al equipo pasan bastantes problemas tenemos ya como para que encima nosotros mismos no creemos problema los que tenemos no eso no lo vamos a latentes

Voz 1991 12:53 pues claro queda me quedan dos para terminar Paco la primera evidentemente si bien a este proyecto es porque crees en el que se puede sacar la situación adelante pero es uno de los retos más complicados de tu carrera

Voz 1263 13:04 sí sí sí posiblemente sino el más el que más pero pues la la situación del equipo es decir a estas alturas el once puntos son muy poco punto Es verdad que el Deportivo lo tenemos sólo a cuatro no sale a la vez perdón bueno pero pero once puntos son muy pocos puntos igualado el amor rápido y empezamos a funcionar au la cosa sólo poner muy fea es decir venimos con una convicción de que tenemos que empezar a ganar partidos con cierta asiduidad no con cierta rapidez eso sí nos puede dar colocando en una situación más tranquila de poder ver las cosas desde otra perspectiva pero ahora mismo hay que ver la de donde las tenemos y con mucho optimismo pero también hay que verla con mucho realismo es ir dando el séptimo

Voz 3 13:45 esto no quiere decir que no se realizan porque entendemos que es una situación muy muy difícil muy complicada

Voz 1263 13:51 a mí lo que pasa que bueno pues ya sabes que me va la marcha de neutral meterme en Tablero si la Palma seguramente estás dura tuvieron la situación más cómoda pues a lo mejor me hubiera pensado venir pero en la situación tan complicada Hay pues todas las cosas que ninguna eliminado une al presidente en una acción que ha sido entrenador aquí es decir que hay muchas cosas que me hicieron tomar la decisión de venir

Voz 1 14:10 te te lleva a mí que me ponen no aquí lo vamos a decir otra cosa

Voz 1263 14:18 de forma acabo en el caso

Voz 1991 14:20 de que evidentemente no está proyectado ahora mismo o no se piensa en el descenso pero en el caso del que el equipo acabase bajando a Segunda División seguiría con Paco Jémez al frente todavía no lo habéis hablado

Voz 2 14:30 no yo estoy opuestos

Voz 1263 14:32 nos quedan cuatro meses y medio de competición precisamente porque creo que la Liga estaba sobre mitad desmayo de aproximadamente mi ignora no no hemos hablado nada ni vamos a hablar nada si lo primero es salvar al equipo lo primero es poner al equipo fuera de cualquier peligro de caer a Segunda División y cuando eso te he conseguido entonces ya veremos a ver qué ocurre de veremos a ver qué pasa ya veremos a ver qué es lo que queramos pero en principio no es mi cabeza mismo no está más allá de de mayo y de salvar al equipo bueno pues el proyecto acaba de empezar

Voz 1991 15:05 ya veremos qué es lo que pasa en junio cuando se tienen que dar las notas Paco Jémez como siempre te digo yo creo cada vez que charlamos en el Larguero que es un placer hablar contigo que da gusto hablar con alguien que expresa de forma tan clara e hice las cosas como son que no pasa nada que parece muchas veces que explicar