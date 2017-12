¿Cómo es Vincenzo Montella?

bueno damos hecho finiquitos suelto monté la que tiene mucha fama en Italia tiene un carácter abierto siempre sonriente siempre con la prensa con los futbolistas ha sido una sorpresa es que ya se hablaba de una vuelta de monte de la al Milán si el Milán no no hubiese ganar con el Inter anoche porque él tiene contrato con el Milán pero ahora empieza una nueva carrera y era uno de los candidatos para al selección italiana ya con este contrato con el Sevilla se descartó su posibilidad vamos que ahora con el Sevilla no es fácil empezar a sacar en medio de una temporada con un partido de Copa pegó Monte la es un entrenador que sabe trabajar mucho con la pelota tiene tiene experiencia y yo creo que que puede ser el técnico ideal para el Sevilla

Voz 3

03:45

un entrenador que siempre quiere cuidar la pelota no es un estadista le gusta el juego me ha gustado mucho el fútbol del Barcelona su sistema de juego es un cuatro claro con un centro delantero dos por la banda que sea de los es un juego que siempre que que siempre apasiona no le gusta no le gusta defenderse no tiene la mentalidad de los emprendedores italianos a veces ha sido criticado por esto porque el gusto por el juego a veces lo ha no ha condicionado no ha obtenido resultados sobre todo esta temporada con el Milán porque minan hizo una campaña increíble con once nuevos fichajes y al final apagado él porque el Milán con nuevos fichajes once futbolistas nuevos a a empeorar empeorado sumó su marcha porque ha terminado sexto la pasada temporada por viendo a Europa tres años después mientras en eso temporada solamente era séptimo es el tengo gas