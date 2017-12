¿Tiene el Barça ganada la Liga?

Voz 1991 00:00 último debate de este dos mil diecisiete os preguntamos

Voz 1 00:03 eso sí el Barcelona tiene ganada la Liga en el nueve cero dos catorce sesenta sesenta el Barça tiene ganada la Liga ya en el mes de diciembre nueve cero

Voz 0985 00:12 dos catorce sesenta sesenta

Voz 1 00:14 para defender el sí tengo por aquí Antón Meana muy buenas de nuevo la aquí estoy ya Mario Torrejón hola qué tal hola Yago muy buena para defender que no que no está sentenciada la Liga que no la tiene ganada el Barça Jordi Martí qué tal buenas noches Yago y compañía Marcos López muy buenas

Voz 1501 00:30 muy buenas noches a todos esto que tienes aquí es un saco de kleenex por si quieren mandarlo a a Barcelona el llanto se escucha desde aquí lloré de verdad se escucha creando no no salgo de mi sopesa que el ejercicio de cinismo lo que van a hacer Marcos López Jordi Martí hoy diciendo que no tiene ganada la Liga el Barça es que no sólo creo yo no traía votando tanta es la Dama tanta es la que era el Madrid o el Atlético de Madrid o el Valencia tanta es la Jinámar lleva que no no lo voy ganando a esta gente solamente el Madrid no sabe ni que estás segundo

Voz 2 01:01 no hay lesión en las cifras del paro ya empezar el debate ya puesto afecto

Voz 1501 01:07 eh voy a empezar yo quiero decir que bueno que yo no mando nada a vosotros diréis no yo hago lo entiendo yo sino que importa que que que estoy empiece usted señor arrastrado sorprendido absolutamente estupefacto de ver a Jordi a Marcos de así que no tienen ganada una Liga que tiene no si tienes un máximo rival se ponga como se ponga a su máximo rival siempre será el Real Madrid eh a catorce puntos vale vamos a contra que tiene un partido menos y que conste que el mejor de los casos gana el Real Madrid estrena once doce puntos al equipo sólido como como presume Jordi como sólido que es el Barcelona como va pero tanto punto yo es que me parece increíble simplemente que no

Voz 0985 01:43 bueno porque entre los valores que adornan a Barcelonismo valor está el SEM está la prudencia está a la humildad esta Liga no está ganada esta liga lo que sí es cierto es que sólo la puede perder el Barcelona son dos cosas muy distintas si alguien necesita kleenex sois vosotros vosotros que habéis visto como Zidane que pasaba por ser uno de los tres o cuatro o cinco mejores entrenadores del mundo pues lo visteis el otro lo día acobardado el doble campeón de Europa e cambio acobardado recibido hoy

Voz 1501 02:16 vertiginoso Globe Soccer ahora

Voz 0985 02:19 ya bueno los premios solo hombre ahí los premios individuales representan lo que representa creados por Jorge Mendes bueno pues entonces oye vaya blanco Philip Ardanne

Voz 1501 02:30 el gobernador usted moderó no perdona es trascendente es un dato bueno cada vez que vamos tu pésimos datos objetivos y los aglutinante Madrid de verdad

Voz 0985 02:40 por eso no lo lleven Botella y nunca mejor dicho ya alguien insisto necesita kleenex eso madridismo que vio el otro día con media estocada como su entrenador Zidane que pasa por ser uno de los mejores del mundo dice

Voz 1501 02:53 me por ganar la Liga

Voz 0985 02:56 Dick cambió el dibujo como consecuencia de intentar frenar al mejor jugador del mundo

Voz 3 03:01 yo voy a ser más breve ir más conciso para darle más tiempo Antón

Voz 2 03:04 sí a pesar prevé que tenemos que tirar veinticinco eh

Voz 3 03:11 se prevé en el sentido de que no conozco ninguna Liga que se ganado antes de acabar la primera

Voz 1991 03:16 la vuelta ninguna historia Marcos

Voz 3 03:19 dime tiene ganada la Liga ACT

Voz 4 03:22 tampoco

Voz 2 03:25 buenas noches venció de Avatar hasta ahora las dos direcciones pero por debajo están revolver un revólver a cada

Voz 1501 03:40 por bastante bien en este caso hasta el final

Voz 3 03:43 es otro debate si tiene que la Liga el sitio no tiene ganado

Voz 1991 03:45 la tiene ganada al by hay dirige sino barco

Voz 3 03:48 no no yo yo hay también te diría que no porque ahí y al igual que aquí tuvo encadenar dos tres semanas malas y no hablo del Madrid habló del Valencia ya rueda de tengo Madrid que si no me equivoco están por delante del Madrid por lo tanto

Voz 2 03:59 a ver ahora

Voz 3 04:02 vale es que ahora tiene que fijarse el Barcelona Si tú me preguntas cuál es el rival del Barcelona yo te diría el gran rival del Barcelona es el propio Barça si no comete ninguna torpeza sino cometer ningún error pero claro es que hasta ahora no cometido ninguno habrá un momento en enero en febrero marzo en que el Barça de Valverde se puede equivocar y entonces quizás el Valencia al Atlético el Real Madrid pueden acceder a la Liga pero ahora mismo el único problema que tiene el Barcelona es ser lo que ha sido hasta ahora es decir regular estable capaz de ganar en el Bernabéu capaz de salir indemne del de la visita a Wanda capaz de ganar en Mestalla pese a ese gol que no le dieron y capaz de ganarle

Voz 0985 04:37 no y una cosa más y con un entrenador que jamás hubiera condicionado su dibujo y su pizarra al adversario por más que tenga entre sus filas al mejor delantero del de uno de los mejores

Voz 1501 04:53 tiene ganada no entonces Mario aquí lo que tenemos y nos preguntamos entrenador perfecto el jugador perfecto la defensa perfecta el mundo perfecto perfecto perfecto pues ganada la Liga no digo yo hombre aquí esta conclusión ante escuchándote diciendo pensando hoy que que puede ganar la Liga incluso los valencianistas los atléticos están ilusionados pensando que pueden ganar la Liga

Voz 0985 05:12 no no no hablamos chinos si hay un equipo solidez del Barcelona respuesta si si hay un equipo con velocidad crucero eso Barcelona así si hay un equipo invicto es Barcelona si si hay un equipo que tiene margen para crecer si esto significa tener la Liga ganada no significa que el Barça sólo la puede perder él sí pero tenemos que tener prudencia ir a un adversario como es el Real Madrid admirable Podemos

Voz 1501 05:35 el Barça no eso se tiene que contar con esta estabilidad del Barça sino con que todos los demás no fallen con que no falle el Atlético que no tiene margen de fallo prácticamente con que el Valencia no falle que tampoco lo tiene sobre todo el Real Madrid que que es el que más lejos está de los tres evidentemente y que tiene que hacer más méritos todavía tú me está diciendo que se puede obrar el milagro de todos los tiempos y remontar catorce puntos me gusto mucho daño

Voz 0985 05:57 hacerte una recomendación si Ahora Madrid cayera en la tentación de desconectarse de la Liga para mí Yago cometería un craso error porque luego verse a conectar

Voz 1991 06:06 para ganar unas no sólo oirá te va a dar otro dato objetivo el Madrid está pensando el hacha

Voz 2 06:11 cuidado algo Champions fíjate si alguna razón a Jordi

Voz 0985 06:16 el cuidado Yago porque si tú desconecta de la Liga piensa sólo en la Champions recuerdo esta frase o Arde París o Arde Madrid pero en algún lado habrá habrá un ojo tú

Voz 2 06:29 cómo voy Gastro de que diría Puche como para querer marcaje individual para Neymar en paradero

Voz 1501 06:35 gente evidentemente ciudadana aprende de sus errores y no creo que haga lo mismo ni ni creo que sea el planteamiento que has visto este jueves una cosa igual cuando tiene al país al es otra que Hermes es un que es un gran nuevo equipo pero el Barcelona es otra cosa para para mí más seria llegará el Barça llegará están Jermaine y el Madrid seguro que lo pasará mal en en París Si tendrá que discurra sonó el Bernabéu pero yo le veo con más posibilidades que que cree ganar la Liga sincero

Voz 0985 07:01 Mario de Londres el último debate del año que lleva una media estocada profunda se te nota por el tono eh que lo de disco lo contrario de no jugar ni un solo minuto en el clásico afectó profundamente que jamás unos escalones en verdad ese sorteo

Voz 1501 07:18 a mí me tocó así que las eh no no no no no

Voz 0985 07:21 más jamás hubiera pensado que Isco siendo como es al parecer una de las banderas del Real Madrid no hubiera jugado ni un minuto uno clásico jamás

Voz 1501 07:30 pues ninguna de esas afirmaciones de hecho sí que esperaba que no jugara no no ni un minuto que no jugará de titular en el clásico pero lo que no esperaba que fuera Kovacic

Voz 0985 07:37 oye perdona que espera que el que disco no jugará ni un solo minuto

Voz 1501 07:42 no solo minuto nueva temporada no el

Voz 0985 07:44 Ador que parece ser que en el último tercio del campeonato fue el mejor del Real Madrid

Voz 1501 07:48 ni un solo minuto no pero espero yo pero yo me daba la sensación de que a en otras cosas que no fueran

Voz 0985 07:54 esperabas que Zidane coordinaran afirmando

Voz 1501 07:57 no no estaba desviando el debate al ahora otro eh este pero no tanto

Voz 2 08:00 es muy importante

Voz 1501 08:02 no pero es que este programa ayer ya lo hemos hecho no no para ahora estamos en el debate de hoy jueves hizo y el debate del jueves es si el Madrid si el Barça gana la Liga el Barça y el Barça ganó la Liga recibamos a la cosa matemática de sumar puntos no la ha ganado pero le pedimos al oyente del Larguero el nivel que ha tenido siempre y que sepa leer un poco más allá de los temas y el Barça ganó la Liga el Barça tiene catorce puntos de ventaja ha ganado en el Bernabéu cero tres pues ganó la Liga ahora bien qué queréis desde herida ponerla que os gusta llorar en El Larguero de los dos llorar que el Barça ganó la Liga es una cosa evidente la ha ganado merecido

Voz 1991 08:40 a ver yo voy a dar otro dato objetivo porque es así el Barcelona para perder esta Liga de aquí a final de temporada tendría que perder cuatro partidos y que el resto lo ganase todo para que fuese el Atlético de Madrid eso es así

Voz 1501 08:53 no pierden cuatro partidos el Valencia no es que ellos toca el resto no puede de Madrid las cuentas con el Madrid porque ellos la tienen o sea que son bien así de lejos dicen a si a despertarlos acometió sabido objetivo miro primero por el segundo que es el claro ponían así así que dicen que no que no lo tenga nada vamos a nadie ojito con la de yo creo que el Madrid estoy como yo sé que el Madrid no se va a descolgar el Madrid no va a tirar la Liga descolgado hasta catorce puntos pero el Madrid no va a dejarse llevar al Madrid a pelear todo lo que pueda para ganar el mayor número de partidos que pueda se va cercana al Barça acercará acercará gana el Barça es de todos los tiempos de todos los tiempos

Voz 0985 09:33 eh el golpe que dio el Barça en el Bernabéu este cero tres Yago

Voz 1501 09:38 para visto viendo gente perdona yo lo evitó

Voz 2 09:40 pues está marchando gente el Bernabéu Santa pero me gustaría eso es así

Voz 1501 09:45 quiere excusas Yago quieren defender el no pero no pueden evitar regocijarse de lo de lo tenéis que no es que una cosa es decir que han ganado la Liga pero no puede porque estar en el no no no

Voz 0985 09:54 ya lo es supuso un punto de inflexión para mí es ese cero tres Yago es más importante fíjate qué te voy a decir que dos a seis o que el cero tres o cuatro

Voz 5 10:02 cero cuatro buenas tardes se nos perdona

Voz 2 10:05 zona avejentado hasta luego

Voz 0985 10:09 Don Juan buenas no pues no para mí el cero tres tiene una importancia brutal porque el Real Madrid estaba esperando tras la consecución de cinco titula

Voz 1501 10:18 vamos a poner encontrar acompañando

Voz 1991 10:21 el que es Erica marcando el sexto

Voz 1501 10:24 no dejarle del dejarle que tiene mérito

Voz 0985 10:27 el pacto como impacto en cero tres es brutal insisto para un impacto esperaba que el Barcelona fuera como una víctima propiciatoria

Voz 1501 10:35 yo yo estuve estuve en el Bernabéu se había mucha gente

Voz 0985 10:38 se encontró se encontró de frente con un Barça de Valverde en la era de Messi al que el Madrid no le pudo hacer daño y esto lo tenéis que admitir Info como consecuencia del fútbol que desplegó el Barcelona este impago es el punto de inflexión es el que es la herida

Voz 2 10:54 si el rejonazo lleváis dos que dicen

Voz 1501 10:56 yo quiero que que esto deben tenerlo en cuenta de los oyentes que van a votar en El Larguero que no hace falta caer en la trampa de los íbamos a Martí no no que yo que he dicho es verdad pero que no hace falta caer en la trampa de qué pasó en el clásico no estamos hablando de que el Barça ganó la Liga o no es que está claro es que la ha ganado no pasa nada es reconocerse si el Madrid fuera catorce puntos ahora mismo el Barça yo diría que el Madrid dio también lo diría claro

Voz 0985 11:18 ganar impune entonces en qué quedamos Cristiano es uno de los mejores guardó mundo es o no es uno de los mejores centrales del mundo no el jueves

Voz 2 11:29 por lo tanto con esta dejando el mundo dormido y en el Sevilla no gana la Liga

Voz 0985 11:34 tampoco pasa con estas condiciones me parece que menospreciar la capacidad que puede tener el Madrid para remontar sería un error yo no voy a cantar

Voz 1501 11:41 no yo lo que intento no en nombres por menospreciar al Barça

Voz 0985 11:45 como ahora lo que sí es cierto Yago es que si acaso la Liga si la puede perder el que la puede perder es el Barcelona con esto sí que estaríamos de acuerdo

Voz 1991 11:54 en como teloneros no hubiese estado mal pero en realidad los protagonistas son los los oyentes voy a avisar ya tenemos llamadas desde Galicia desde La Coruña desde Málaga Tenerife Barcelona y Madrid

Voz 0985 12:05 no descarto comenta está en el que están muy repartidos esto es como

Voz 1991 12:10 con la lotería

Voz 3 12:13 el Madrid no no estuvo muy lúcida la semana

Voz 2 12:15 hasta correr no les el tenor también estuvo brillante Ana eso vuelto a favor yo estoy pasando no es que la extraña pareja

Voz 1501 12:24 bueno me hoy ya no vamos primero a La Coruña

Voz 1991 12:27 hola Antonio qué tal muy buenas hola muy buenas noches

Voz 6 12:29 sí se tal estás bien si me permites señor De Vega en primer lugar muchísima cegados por el programa

Voz 1991 12:35 igualmente usted como director del Prado

Voz 6 12:38 llama les ruego por favor que le diga a los contertulios que por favor no hablen todos a la vez muchísimo de noche

Voz 1991 12:48 les están escuchando Antonio sea aquel mensaje Aído dirección usted razón Antonio que cuando yo no pero tiene razón muy molesto verdad Antonio cuando no está en la cama y todos saciado

Voz 6 12:56 sí eso es la pena que no esté al señor Romero porque llevo años queriendo hablar con él y no hay manera

Voz 5 13:02 bueno no se preocupe que luego le pasó no de Romero y les llama directamente hemos venido los ocupen sí

Voz 1991 13:09 Antonio usted qué cree que está sentenciada la Liga para el Barça o no

Voz 6 13:13 hombre es una pregunta que me perdone señor Jordi Marcos que yo os admiro siempre casi siempre cuando lo escucho está como borregos

Voz 5 13:24 me voy a decirlo claramente

Voz 6 13:26 soy un cincuenta y cinco deportivista en cuarenta y cinco barcelonista qué buen gusto tiene porque si no canto en el año sesenta y siete caramelos supones

Voz 5 13:38 yo fui testigo

Voz 6 13:40 de la error más grande que he visto en el fútbol del se le de puntos ETA

Voz 5 13:45 sí sí sí no descartes que yo fuera uno de tus clientes con aquellos supone pones regaliz sí señor los cupones con aquel plásticos con la mano te quedaba tu pero tengo un recuerdo espectacular carabelas no pone sí señor sí señor

Voz 1501 14:05 quiero dar las gracias por eso botón siempre

Voz 5 14:08 bueno bueno especialmente porque era un dulce que iba sin ya ya lo sé dónde común eso es un éxito

Voz 6 14:17 sí mire si me acuerdo porque tengo Pangos no lo parezca tenemos setenta años o sea que cuando el mejor jugador del mundo me río me río cuando debía más que nosotros pues Maradona quién vende calzoncillos y ahí tienes un hombre serio del mundo y sabe vivir como Dios el diez del Barcelona con

Voz 5 14:36 o sea pasado sin lugar a dudas

Voz 6 14:39 no no me pasa o no no lo creo Rolando ha vendido calzoncillos realmente mentira

Voz 2 14:44 sí hombre de jugadores de máximo galardón

Voz 1501 14:49 del mejor club de la historia y además sigue ganando títulos individuales

Voz 2 14:53 colectivos ya pero Mary Pierce eh no es lo mismo

Voz 6 14:59 en en calzoncillos armónico si me perdón la momento cuando mejor con todo lo que usted quiera visto jugara bicéfalo a don Alfredo Di Stéfano a la saeta rubia que he visto jugar a películas les recuerdo vamos visto películas además de esto es lo que tengo setenta años por eso que hizo películas de cine bueno es igual pero Leo Messi Ronaldo no hizo ninguna

Voz 5 15:24 bueno de momento ya veremos

Voz 6 15:26 sí a Pelé Garrincha pagado a Gilmar a todo a aquella selección brasileña acababa pero hombre bala y al mejor jugador español de todos los tiempos desde el año cincuenta estoy Dogo don Luis Suárez Montes

Voz 5 15:42 sí señor sí señor el mejor ser claro claro comentarista de la Ser Balón de Oro

Voz 1991 15:48 Don Antonio le agradezco mucho la llamada que tenga un feliz año vale

Voz 5 15:51 muy bien muchísimas por

Voz 2 15:55 sí señor lo necesita además el deporte usted voto han votado aunque sí oye ya sentenciada le decir

Voz 1501 16:02 aunque no beneficie que no ha llegado a votar del todo

Voz 2 16:05 te tengo como Tàpies llamara me cago en la que ya lo estoy aquí por si creían que hay que leer entre líneas

Voz 0985 16:20 soñaba el uno cero que moralmente el votos para unos aquí

Voz 1501 16:25 la gente no dan premisa oye saca vacía

Voz 1991 16:28 hola Fernando buenas noches desde Málaga

Voz 1501 16:32 voto por delante venga

Voz 7 16:33 sí sí bueno voy Cyrus otro reloj

Voz 1991 16:38 cerca de Valencia que les conductor profesional que te pillamos en plena ruta no

Voz 7 16:44 sí hay me estás mirando cara deja claro

Voz 5 16:49 pues tú no mires pero yo cuando escucho con Larguero también otro proyecto

Voz 0985 16:53 llevas Fernando

Voz 8 16:56 que sí que si estás ante algo de Estado pero dando por sentado en una Bigas pero

Voz 5 17:03 que no tiene gana de nada pero qué ha pasado

Voz 7 17:06 sabemos que nada porque me equivocaba hay que está muy que quedó que la Liga tiene ganador le queda mucho si lo tengo que descartaba Atlético Madrid claro lleva el sol sabréis lo que digo y que nada o veo que la web decidido va a venir

Voz 5 17:26 me has Fernando cuidado latas carretera un abrazo muy fuerte vale huida de este voto aunque ha sido mi contra dando un segundo

Voz 0985 17:36 a don Antonio que desde La Coruña

Voz 1991 17:39 el voto es para que sí ha ganado la Liga al Barça o que no

Voz 5 17:42 sí hombre claro don Antonio a Jordi a Marcos les cuesta bueno eso para dividir a los madridistas son ya te entiendo Antonio

Voz 0985 17:57 señor es un tipo sensato don Antonio un abrazo muy fuerte

Voz 5 18:00 a ustedes hola Carlos buenas noches buenas noches Sandro llama bueno ya el acento de Tenerife por lo menos

Voz 9 18:07 el esa temperatura tenéis lo sé cuan todo no sé nada

Voz 10 18:14 no sé cuánto Sandra vamos que frío no estoy pasa a tiempo State pues bueno

Voz 1991 18:19 cuando lo cito corto y manga corta o bien no sufría para dar envidia para dar envidia qué qué crees que está sentenciada la Liga Faure el Barça sí o no

Voz 9 18:29 ya hace tiempo mira está volviendo cuando haga el Madrid y el Madrid no está jugando bien y están hablando de que Barcelona yo no no juega bien no da bien sí señor

Voz 6 18:45 no sé si eso es Cristiano Ronaldo

Voz 9 18:51 olvídate poco llevar lleva le lleva semana que ni se entera

Voz 0985 18:56 sí señor del continente está decepcionando Carlos te dice emitió una Zidane te decepcionado Zidane Carlos

Voz 9 19:03 Zidane

Voz 6 19:05 el Poble cayó yo ahí me parece que sí

Voz 1501 19:09 pero citó dos Copa de Europa

Voz 6 19:11 Volta

Voz 5 19:20 un abrazo muy fuerte

Voz 0985 19:22 el gracias por tu apoyo hasta luego hola Francisco buenas noches

Voz 1991 19:26 hola buenas noches desde Barcelona no

Voz 9 19:29 que bueno tal cual es ambicioso pueblo no

Voz 1991 19:33 el quita no Barcelona si tiene usted lo que yo creo que no hay debate

Voz 9 19:38 faltan sesenta puntos por jugar todavía

Voz 1991 19:40 no saque no está Santiago como dice Jordi Martí que

Voz 9 19:44 no está ganada hay que calcularlo aquí en Cataluña se dice lo que no no

Voz 5 19:50 yo soy de la traducciones pasan muchas cosas que pudo es decir que tiene ese punto no

Voz 9 19:55 esa cuenta que posiblemente podría tener el Madrid dos fallos en casa que es entre los perdemos con los que he estado a punto de bajar vayan restando hasta que no esté seguro no hay nada que hacer

Voz 1991 20:05 vamos que hasta que no sea matemático Francisco

Voz 5 20:07 adiós lo que ha dicho Francisco soy culé de toda la vida

Voz 1991 20:11 cuál es el dicho Jordi Clos que te Viñas

Voz 0985 20:13 en Cisco Blat vendría a ser en castellano más o menos no vendas la piel del oso antes de cazarlo eh Francisco

Voz 11 20:20 sí eso sí por haber contagiado el miedo no no no no es mío es prudencia y sentía después de lo clásico y lo que no se han ganado

Voz 5 20:31 no miedo no prudencia el Barça completó el Barça al Bernabéu ya veíamos casi Calanda un secuestro de debate

Voz 9 20:43 no sé cuántos puntos de diferencia también son los pillo

Voz 5 20:46 Francisco usted hasta que no esté seguro no hay nada que hacer es del Barça y el Madrid siempre

Voz 1501 20:50 es del Barça

Voz 1991 20:51 usted sí que cubre toda la vida que concluyó con que disfrutó más con el cero tres el otro día con el dos seis moderno

Voz 9 21:01 vamos a un fútbol más práctico que espectacular

Voz 1501 21:05 y qué le gustaba más el fútbol es fútbol práctico de ahora o el espectacular

Voz 9 21:08 no igual me gustaban espectacular le encantaba encantaban desde Guardiola cuidado Valverde sabe lo que ha eh

Voz 5 21:15 sí es muy

Voz 9 21:16 es muy difícil que los metan un gol y eso es muy importante también

Voz 1991 21:20 Francisco Malo de ahora el gracias un abrazo muy fuerte feliz año igualmente esto porque va dos dos

Voz 1501 21:27 Tito eh empatito vamos va a decidir

Voz 1991 21:30 hilar hola Pilar qué tal buenas noches hola buenas

Voz 10 21:32 las noches desde de los llamados a ver si me entero que tienen dinero ahí

Voz 1991 21:39 esta gente que no no no no sabe hablar sino de unos encima de otros

Voz 10 21:42 de verdad tengo duende

Voz 0985 21:46 dónde llamas Pilar aquí no

Voz 10 21:50 estaba muy bonito

Voz 0985 21:54 llame tanto estado muchas veces veraneando hoy tienes es una privilegiada

Voz 5 21:58 no pienso no ganes lo de lo de ves está haciendo campaña Jordi Martí

Voz 10 22:03 campaña en él dice lo que menos me entreno mucho lo digo que no me he enterado de ello pero bueno

Voz 1991 22:11 la pregunta Pilar muy sencilla usted cree que la Liga la tiene ganada al Barça

Voz 10 22:16 qué va a Vitolo diciendo todavía

Voz 1991 22:23 el cadáver una remontada pero

Voz 1501 22:26 combinar aguante cuando Pilar que qué le vamos a repetir la pregunta otra vez que si usted cree que el Barça tiene ya ganada la Liga

Voz 5 22:34 yo lo entendí

Voz 10 22:35 sí aquí hay algo fue si lo entendí que que que todavía no la tiene

Voz 5 22:43 sí pero

Voz 10 22:46 mire es que en Madrid My love story levantó el Madrid

Voz 1991 22:53 claro por eso está el Atlético de Madrid y el Valencia

Voz 5 22:56 por eso te estaré

Voz 10 22:58 el Madrid cómoda preguntado a ver

Voz 1991 23:02 es si la tiene ganada ya al Barça con la ventaja que tiene con los presos

Voz 5 23:05 claro que sí pero que no la tiene ya pues ha quedado tres clave Sampietro tu y yo lo digo por los descreídos como vea que también le ha costado dieciséis como el gallo de San Pedro

Voz 2 23:19 parece mentira de verdad es que tres veces sólo cayó remontando de todas formas ganamos Jordi aquí Yago otra victoria al abucheo acá

Voz 5 23:28 el damos segundo damos seguridad Pilar por lo menos en la victoria

Voz 10 23:33 igualmente

Voz 5 23:35 bueno de perdona

Voz 12 23:38 vete contando mientras busco la encuesta la encuesta lo que quería decir

Voz 2 23:40 cómo ve lo que quería contar no contamos numérico es contando de ideas es otra victoria a Alá

Voz 0985 23:50 bien la temporada con otra sonora derrota de la extraña pareja no hay forma de que levantó

Voz 2 23:55 el menor que llevan es como el Madrid también

Voz 1991 23:59 en las redes sociales hemos preguntado más de dos mil votos si tiene el Barça ya la Liga ganada ha votado que sí un sesenta y cinco por ciento saque

Voz 1501 24:09 a tope actual por lo menos es para el sí

Voz 12 24:11 el virtual pero el debate no ha ganado él no es decirlo ha ganado Jordi Marcos

Voz 4 24:15 yo creo que no gana un debate desde Benítez que Rafa Benítez ya que no está Mariel hacer cuando logré yo creo que estaba también Radio

Voz 2 24:26 venga colocado delante del toro yo no descartaría

Voz 5 24:31 derrota no no no yo lloro en Torrejón

Voz 1501 24:35 el eh que yo gano

Voz 2 24:38 a pesar le espera muerde diócesis que yo pido que la próxima vez que tenía que ponerme si tiene ese colombiana voy solo

Voz 5 24:47 es uno esto no lo digo yo

Voz 2 24:50 en el siguiente y el siguiente Mario contra Jordi Marcos yo voy a filtrar llamadas

Voz 1501 24:56 sí

Voz 0985 24:58 no se vio como los pero que si hacemos el especial de del uno de enero como cada año que denunciar ganan lo haremos otra cosa así bien asestaron no quieras estaba yo siempre estaré a veces pero lo que sí están Mario ISI están Meana tengan más acierto a la hora de votar