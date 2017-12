El Larguero: Hablamos con Francis Roig y con Paco Jémez (28/12/2017)

Voz 1 00:00 trabaja uno

Voz 1991 00:46 dos mil dieciocho el día en el que además el Sevilla ha confirmado lo que os contábamos ayer que el elegido para dirigir al conjunto hispalense es el italiano Vincenzo Montella el Sevilla a través de un comunicado ha informado que hay acuerdo con el técnico y que ahora sólo falta que se desvincule del Milán para poder hacer oficial la contratación Si todo va dentro de lo normal el contrato se firmaría mañana por la tarde sería presentado el sábado día treinta de diciembre el mismo día que además está previsto que dirija el primer entrenamiento Montella que debutaba en Copa frente al Cádiz después en Liga en el derbi andaluz frente al Betis además que os hemos contado esta tarde en la Cadena Ser que sin y es que la la Federación argentina de fútbol ha hablado con los compañeros de Radio Barcelona ya ha confirmado que está negociando con la Federación Española de Fútbol un amistoso para el mes de marzo ya sabéis que teníamos pendientes esos amistosos previos a viajar a Rusia para disputar el Mundial que queríamos un rival potente en este caso el elegido es Argentina el día sería el veintisiete de marzo el escenario él Wanda Metropolitano así que si todo se cierra dentro de lo normal tendremos es amistoso entre Argentina y España en la previa del Mundial de Rusia equipos que hoy han vuelto al trabajo la Real Sociedad el Levante el Málaga y el Atlético de Madrid donde la principal atracción ha sido Vitolo que se ha ejercitado por primera vez con sus nuevos compañeros ya sabéis que el día XXXI hay entrenamiento a puerta abierta la presentación del propio Vitolo de Diego Costa en el Wanda Metropolitano donde tiene pinta que va a haber un ambientazo como si fuese prácticamente un día de partido porque nos quedan tres días para ese entrenamiento presentación el club ya ha confirmado que ha entregado ya diecinueve mil entradas para poder presenciar ese entrenamiento a que no se olvide que en Málaga ha habido lío porque unos cuantos desocupados se han acercado al entrenamiento para gritar eh Al Thani vete ya Michel vete ya jugadores mercenarios de hecho hasta algún jugador el propio Michel se ha amparado en sus coches han bajado la ventanilla y han charlado con alguno de estos aficionados del Málaga que no están muy contentos con la marcha del del equipo luego contamos todos los detalles buenas noticias para el Betis para sus seguidores porque el gran Joaquín Sánchez ha confirmado que ha llegado a un acuerdo para renovar su contrato hasta junio de dos mil veinte

Voz 6 03:13 Julio es lo mío no es Artemi ellos no coge una raqueta Mi vida que lo mío el fútbol por eso me gustaría anunciaron mi renovación hasta el dos mil veinte pero que bueno que al igual que yo pues lo disfrutéis que por supuestos engaños maravilloso un abrazo

Voz 1991 03:32 durante qué arte tiene Joaquín hasta para hacer el oficial el anuncio de su renovación con el Betis el vídeo es entrando una cámara en su casa primero aparecen sus sus hijas de repente aparece el en la piscina con una raqueta de tenis sale dando unos toques acaba en mandándose mensajes qué mensaje sonando a a Julio Baptista en julio como ley baja el ya anunciado esa renovación esperada por todos de Joaquín con el Betis Bach que acabaría su contrato en dos mil veinte casi con treinta y nueve castañas pero vamos viendo tal y como está rindiendo a día de hoy no me extrañaría que inglés soborno base su contrato porque el niveles los mejores que ha vivido en su carrera deportiva en dos mil veinte cumpliría ya en dos etapas diferentes diez temporadas con el conjunto verdiblanco por cierto que hoy se han hecho públicos los premios Globe Soccer que nos ha alejado a Cristiano Ronaldo como mejor jugador del año galardón que ha conseguido por quinta vez en su carrera además el Real Madrid ha sido designado como mejor club del dos mil diecisiete Zidane como mejor entrenador y la Liga española además ha sido designada como la mejor competición en baloncesto partidos correspondientes a la decimoquinta jornada de la Euroliga o lo que es lo mismo al último partido de la primera vuelta y la verdad es que hoy nos ha ido muy bien la jornada porque ha habido pleno el Real Madrid ha ganado de dos puntos en la cancha del actual campeón de la de Europa el Fenerbahce con exhibición de Luka Doncic el angelito ha anotado veinte puntos acogido ocho rebotes y ha dado diez asistencias seguido un treinta y siete de valoración Victoria también de Unicaja en la cancha del Maccabi de Tel Aviv siete ocho ocho nueve y el Valencia Basket que recibía en casa Panathinaikos ha ganado seis siete seis y seis tres así que como digo pleno de los equipos que han jugado españoles hoy en la Euroliga y hoy tenemos el último debate del dos mil diecisiete os preguntamos por la Liga si tiene vida porque la pregunta es el Barcelona tiene ganada ya a día de hoy la Liga en las llamadas las podéis hacer en nueve cero dos catorce sesenta sesenta reserva vuestro turno en un ratito hablamos el Barcelona tiene ganada la Liga nueve cero dos catorce sesenta sesenta luego charlamos en el último debate de este dos mil diez a las once y treinta y seis contado todo empezamos

Voz 1991 06:12 a ritmo de los Ramones Álvaro Benito qué tal buenas noches hola llamo muy buenas pendientes del estado de salud de Rafa Nadal tenía que disputar ese partido de exhibición en Abu Dabi ya casi diríamos muy típico en los últimas temporadas que este torneo de exhibición así a partir del veintiséis veintisiete suele disputarse bueno no acudió a ese torneo tampoco a estar en Brisbane porque dijo ayer Nadal por la noche a última hora que no se encontraba físicamente preparado que nos encuentra

Voz 10 06:40 la lista recordemos que Rafa que acabó el año como número uno del mundo y que disputó nada más y nada menos que setenta y ocho partidos al año pasado que se dice pronto en ojo un encuentro desde el pasado trece de noviembre full lunes en la Copa de Maestros frente cada vez gozan ya acabó con las rodillas fastidiada se han pasado cuarenta y cinco días es entonces no ha sido la mejor pretemporada posible después de una temporada inolvidable para él pero insisto con muchísimos partidos con alguna que otra lesión con ese run run que de vez en cuando siempre hay en torno a a sus rodillas lo decías tú lo anunció en el de ayer no se encuentra listo no bastara Investment donde defendía los cuartos de final conseguidos el año pasado frente a Milos Raonic antes también se había borrado de la exhibición de Abu Dhabi así que hay un interrogante que es cómo están sus rodillas y sobretodo ya con hacerte

Voz 4 07:24 esa que es que va a llegar a Melbourne al primero

Voz 10 07:27 planes de la temporada donde además de fin de la final conseguida el año pasado frente a Federer sin ningún tipo de kilómetro recorrido al menos en lo que va a competiciones

Voz 1991 07:34 pues por eso queremos saber cómo está el tenista Espanyol cuando tiene previsto volver a la competición para eso hablamos con uno de sus entrenadores Francis Roig qué tal buenas noches

Voz 11 07:43 hola buenas noches la pregunta obligada como está Rafa

Voz 12 07:47 bueno a ver si no nos gustaría estar un poquito mejor porque se ha metido Budavi a Brisbane pero hay que ser prudentes e ir en una evolución buena pero hemos considerado que no lo estaba lo suficientemente bien como para poder viajar no

Voz 13 08:07 has podido hablar con el que te ha comentado sí un poquito esto no

Voz 12 08:11 bueno todavía no es el todo bien y que prefiere no arriesgar y realmente eran Open de Australia

Voz 1991 08:19 como tú decías no va a estar en la exhibición de Abu Dhabi tampoco están Brisbane igual no es el el principio de año que teníais pensado eh pero mejor que Rafa no se conoce nadie prisa ninguna

Voz 1991 08:57 esta es Si yo qué sé la semana que viene empezase a disputarse el Open de Australia que es el primer grande de la temporada estaría Rafa o tampoco se arriesgaría

Voz 12 09:12 bueno y la de es más

Voz 1991 09:14 precaución no porque hay un problema

Voz 12 09:17 no a ver un poco todo tampoco ha tenido mucho tiempo para poder y al final se ha hecho muy largo el año mi tampoco tiene mucho tiempo para poder entrenar alta Hay que vienen los torneos ha considerado que no no no estaba al cien por cien todavía como para poder viajar piensa que pretende bien hecho ahí el torneo cinco sets con calor muy bueno

Voz 14 09:46 porque te de todo me imagino que lo

Voz 1991 09:48 qué tipo es llegar como tú decías a al Open de Australia en en condiciones yo no sé si a día de hoy todavía está en duda al que pueda llegar bien

Voz 12 09:58 no haber somos optimistas de que de que bien lo único que evidentemente si Budavi Brisbane pues lo lógico es que los partidos especialmente el pues siempre le ha gustado no llegaron que todo Grand Slam pues con una habiendo jugado a principio de temporada hay algún partido que otro pero bueno y yo creo que de momento va bien y seguro que todavía quedan bastantes días pues ponerse en forma sí bueno con ganas ya de empezar hay un año nuevo y bueno pero que también como hecho antes con prudencia porque el año es muy largo

Voz 1991 10:40 Rafa disputó su último partido el trece de noviembre queda ya bastante lejos contra Pham fue ese partido la lesión acondicionado de alguna forma la la pretemporada eso ha hecho que os planteáis en la temporal dos mil dieciocho de una forma diferente

Voz 12 10:55 bueno sí evidentemente no es lo mismo terminar el año jugando el máster aunque aunque no ganes pues pudieron viendo jugar como ven pocos años que no el hecho de acabar con una lesión que siempre es más complicada no una pretemporada hay que empezar más despacio y bueno es lo que estamos tratando oí de momento pues ya te digo os hubiera gustado poder ir a a amputaría abrirán pero bueno también hay que pues creo que utilizar la cabeza para plantear bien el año ha decidido el primero que que bueno que a lo mejor que dentro de de estos días puede seguir afinando ya para para llegar bien a ver

Voz 1991 11:42 sí hemos estado mirando números dos mil diecisiete Rafa disputó setenta y ocho partidos la idea es reducir ese calendario que no haya tanta carga de partidos centrarse más en objetivos prioritarios lo digo porque el propio Rafa dijo que iba a dosificar un poco más este año

Voz 12 11:59 sí sí evidentemente un pasando los años que sabemos que tiene veinte años y que tiene que intentar pues es seleccionar pero también de alguna manera es un jugador ha dicho también los como bueno pues ahora puede estar tres meses enjugar aquí no voy a jugar la tierra o dos meses no es el tiempo que es Si bueno el Le gusta le gusta sentir de la competición cree en la necesidad de hacer llegar a sus topes pues partidos pero dentro de estoy pues tenemos que buscar un poquito más la la prudencia y yo creo que bueno los objetivos son los mismos de siempre cuando está ahí arriba

Voz 1991 12:44 en la gente

Voz 12 12:47 por eso el Santo tienen porque son muy ambicioso estos jugadores que el máximo ya lo sabéis trazadas siempre intenta pues a jugar todo lo que puede intentar ganar siempre lo todo

Voz 1991 12:58 además Francis tú le conoces a Rafa el día que no se veía capaz de competir y ganar lo dejará es que es así osea el día que diga yo me veo incapaz de ganar un torneo así hasta aquí hemos llegado al que no tengo que demostrar nada a nadie además

Voz 12 13:08 sí yo creo que es más el seguirá jugando hasta que se ve competitivo

Voz 15 13:12 el día que

Voz 12 13:14 y es la música de lo que haya que me queda muy lejos pues y yo creo que bueno pues una manera muy tranquila ahí con la conciencia localmente pues tranquila hay

Voz 1991 13:29 ante todo esto

Voz 12 13:32 a su carrera sabiendo que no ha dejado nada por el camino

Voz 1991 13:34 bueno los que estemos al otro lado de la tele que les seguimos toda la temporada eran unos la Guerin Monés que no veas claro

Voz 15 13:41 muy poco pero bueno a todos no no por supuesto y lo está alargando mucho

Voz 12 13:47 yo halal que todavía no Alargue mucho más no

Voz 1991 13:51 hablando de esta reducción de partidos de compromisos en este dos mil dieciocho la Copa Davis imagino que no está dentro de las prioridades no

Voz 15 14:00 bueno y lo digo porque

Voz 1991 14:02 pero estamos contra Gran Bretaña

Voz 12 14:04 sí sí lo que pasa es que Rafa le gusta a mucha gente puede pensar bueno es el tú hablas con él es que le hace mucha ilusión jugar la Copa Davis

Voz 1991 14:15 hombre se dormir

Voz 12 14:17 bueno es un calendario supera apretado en el cual tiene que mirar primero por por su estado físico lo entonces cambios de superficie y bueno de todas maneras yo te digo de las competiciones desde pequeñitos las competencias juegan equipos pues con el Barcelona de las bien muchos es un jugador muy muy de equipo que le gusta este este ambiente y hará juega una una juega el otro eh cuando los compañeros juegan pues le gusta mirar hay que apoyar bueno ya se vio en la Ibérica con Federer no como estaba no entonces bueno el intentará jugar el máximo posible dentro de lo que estamos hablando pues con precaución

Voz 1991 14:59 con qué momentazo Se debe compartir equipo Federer y Nadal pero que éramos todos de Federer Nadal

Voz 11 15:07 bueno sí pero ver si queremos maravilloso el verles juntos convirtiendo la verdad es que fue una pasada

Voz 1991 15:12 bueno en primer año sin Tony va a hacer raro el no viajar con él el que no esté presente en cada desplazamiento

Voz 12 15:19 no sé no lo que pasa es que sí sí sí yo lo que pasa es que bueno yo con él y con Rafael dos mil cinco que coincidir coincidiremos hemos coincidido pocas veces eso en los mismos torneos últimamente porque hemos alguna más pero practicamente Barcelona y quizá alguna semana más y luego pues algunas semanal entre en en en Mallorca y bueno pues la comunicación que puedes tener no

Voz 11 15:48 el contacto contar constante no sólo sí

Voz 12 15:51 yo creo que todo el mundo del tenis pues adaptar un poquito raro pero bueno y Toni ha escogido este camino muy lo único que nos queda después de todo lo que ha hecho no

Voz 1991 16:03 Francis Roig muchas gracias por habernos atendido que vaya fenomenal la temporada un abrazo

Voz 12 16:08 muy bien muchas gracias un abrazo algunas fiestas

Voz 21 17:59 se para

Voz 22 18:06 antes de marcharnos hace ya o Recuero

Voz 4 18:09 todo el último debate del dos mil diecisiete

Voz 1991 18:12 os estamos preguntando si el Barcelona tiene ganada ya la Liga y esperamos vuestras llamadas al nueve cero dos catorce sesenta sesenta

Voz 4 18:20 hay algunos que dicen que sí que ya la tiene ganada que esto ya es prácticamente imposible que que sólo remonta en otros dicen que no que estando por detrás el Madrid y el Atleti

Voz 1991 18:28 Valencia que todavía queda mucha liga por delante así que os preguntamos eso el Barcelona tiene ganada la Liga Judd llamadas al nueve cero dos catorce sesenta sesenta

Voz 8 18:45 y ahora sí nos vamos a Sevilla Fran ronquido qué tal muy buenas hola qué tal llego muy buena contábamos ayer que el elegido a Vincenzo Montella hoy lo ha confirmado el propio conjunto hispalense

Voz 0700 18:55 hay un principio de acuerdo notificado oficialmente

Voz 15 18:58 a hecho medio

Voz 0700 19:00 los oficiales se va a firmar mañana hasta junio de dos mil diecinueve el contrato con el técnico italiano llega con Maresca como segundo entrenador tiene Yago faena por delante entre otras cosas hablar con N'Zonzi que creo que es lo primero no para intentar recuperar a este gran futbolista del Sevilla que que se estaba despreciando por Suu inexistente relación con el Toto Berizzo recién destituido luego tiene el partido de Copa del día trece contra el Cádiz en casa this el seis tiene el derbi por cierto que siendo técnico del Milán ya ha perdido uno dos en Catania este verano en un amistoso contra el Betis mañana noche va a llegar a Sevilla sábado dirige ya la primera sesión de entrenamiento luego va a ser presentado y hoy en el entrenamiento tras las vacaciones de los jugadores que ha dirigido Luis Tevenet con Carlos Marchena ha estado ya su mano derecha su segundo entrenador Enzo Maresca viendo junto a Pepe Castro ya Óscar Arias esa evolución de los jugadores al término de las vacaciones y en la incorporación al trabajo

Voz 23 20:04 sí que mañana va a estar en Sevilla Montera pero

Voz 0700 20:06 hoy oficialmente ya ex técnico del Sevilla

Voz 1991 20:09 eh hay que cerrar esa desvinculación con el Milán me imagino que sí lo han anunciado Roquillos porque saben que se va a producirse ningún tipo de problema y la presentación programada para el día treinta el sábado sábado si sábado

Voz 0700 20:23 sí sábado porque va a llegar en la tarde noche a Sevilla ahí están para la rúbrica con el club de Nervión una vez que venga con el finiquito ya firmado con el Milán hoy han estado sus abogados en Milán y también su agente al final ha llegado esa notificación que hace que el Sevilla pueda abiertamente comunicara a los cuatro vientos que que ya monté la tiene un acuerdo con con el club sevillano por tanto el sábado va coger las riendas el equipo va a dirigir la sesión matinal posteriormente minutos más tarde de entrenamiento va a hacer

Voz 15 20:55 presentado en sociedad ante los medios de comunicación

Voz 0700 20:58 con el nuevo técnico del Sevilla que era la primera opción que finalmente tras el duro hándicap que ha sido resolver su finiquito con el Milán ha podido ser anunciado en el día de hoy no

Voz 11 21:08 gracias que un abrazo esta mañana otro nos vamos a Italia para ver

Voz 1991 21:12 qué es lo que se dice por ahí Alberto Cerruti qué tal muy vivo

Voz 11 21:14 tras muy buenas qué es lo que se dice de la llegada de Montella la Sevilla

Voz 13 21:20 buenos los hechos finiquitos está resuelto montés la es un entrenador que tiene mucha fama en Italia tiene un carácter abierto siempre sonriente observaciones con los directivos siempre con la prensa con los futbolistas ha sido una sorpresa porque ya se hablaba de una vuelta de monte el al Milán si el Milán no no hubiese ganado con el Inter anoche porque tiene contrato con el Milan

Voz 15 21:51 pero ahora empiezan una nueva cara

Voz 13 21:53 era era uno de los candidatos para dirigir a la selección italiana ya con este contrato con el Sevilla se descartó su posibilidad vamos es que ahora con el sevillano es fácil empezar a trabajar en medio de una temporada con un partido de Copa pegó Monte la es un entrenador que sabe

Voz 23 22:14 Packard mucho como piloto tiene

Voz 13 22:17 tiene experiencia y yo creo que que puede ser el técnico ideal para el Sevilla

Voz 1991 22:22 eso te iba a decir Alberto para el aficionado del Sevilla que no conozca el trabajo de Montella que entrenador van a ver a partir de ahora dirigiendo a su equipo

Voz 13 22:30 un entrenador que siempre quiere cuidar la pelota no es un estadista le gusta el juego le ha gustado mucho el fútbol del Barcelona su sistema de juego es un cuatro dar con un centro delantero dos por la banda que sea aperos de los es así un cuero que siempre que que siempre apasiona no le gusta no le gusta defenderse no tiene la mentalidad de los entrenadores italianos a veces ha sido criticado por esto porque el gusto por el juego

Voz 23 23:09 yo a veces

Voz 13 23:11 condicionado no ha obtenido resultados sobretodo que en esta temporada con el Milán porque hizo una campaña increíble con once nuevos fichajes y al final apagado él porque el Milán con nuevos fichajes once futbolistas nuevos

Voz 23 23:27 la ha empeorado dos

Voz 13 23:29 en su su marcha porque ha terminado sexto la pasada temporada por viendo a Europa tres años después mientras en eso temporada solamente era séptimo es el tema

Voz 1991 23:43 Alberto la gran incógnita es saber cómo se va a adaptar Montelfo al fútbol español porque es su primera experiencia la Italia estuvo en la Roma Qahtani la Fiorentina Alassane el Milán y ahora el Sevilla es su primera experiencia fuera del calcio y también tiene la barrera del idioma en ya sabemos que es son dos idiomas parecidos pero hay que saber no también cómo se adapta Monterrei como responde

Voz 13 24:08 sí tienes razón esta es la gran incógnita porque en la liga italiana diferente de la Liga española y no tener que experiencia internacional puede ser un problema en ese sentido mata la tenía tiene mucha más experiencia internacional ha entrenado en Inglaterra en la peña yo creo que a Maresca puede ser muy muy importante poder porque conoce la gravedad de Sevilla de la Liga española es una moza inteligente yo creo que monte la escucharán muchísimo las palabras de de Maresca el tiempo lo puede ayudar el problema es que no tiene mucho tiempo porque dentro de un mes el Sevilla estará en la Champions si esta es una incógnita necesita ayuda de parte de la de la afición de la prensa porque no es fácil pagan AD llegar al treinta de diciembre entrenar por primera vez un equipo que no conoce lo crear

Voz 11 25:10 esto esto es difícil

Voz 14 25:12 comprenderlo veremos veremos qué es lo que pasa

Voz 1991 25:15 no cae monté La en el Sevilla mañana tiene que desvincularse del Milán en teoría sería presentado el día treinta el próximo sábado gracias Alberto un abrazo

Voz 13 25:24 un abrazo hasta pronto

Voz 1991 25:26 ya al Málaga hoy ha vuelto a los entrenamientos el equipo de Míchel justos Rodríguez qué tal muy buenas

Voz 1259 25:32 buenas noches y se han acercado unos cuantos aficionados

Voz 1991 25:34 del conjunto andaluz para mostrar su tu enfado diríamos por la marcha del equipo

Voz 1259 25:39 sí momento intente nada comentaba al entrenamiento o la reaparición o la vuelta del regreso después de las vacaciones a las cinco de la tarde allí en estado viendo bueno lo que podían desde fuera y luego ya al final bueno pues ha proferido gritos de Al Thani te ya aquí presidente corrupto han empezado a salir de futbolistas ha tenido que salir residía Adrían para hablar con ellos a calmar los el capitán como hombre fuerte de esta plantilla y les ha dicho que es normal que esté Isa hasta los mismísimos de de toda esta situación recordemos que el penúltimo solamente con once puntos está cuatro ahora mismo de la permanencia y luego han ido saliendo jugadores en su respectivo vehículos con Malkovich se ha parado también Juanpi Borja Bastón con Paul Weitz y luego Michel desde su vehículo desde su coche ha dialogado con ellos y cuando ha visto ya que la cosa se pone un poquito fea con grito de Michel vete ya se ha marchado primeramente los gritos contra Al Thani luego Adrián hablando con los futbolistas seguidamente Michel como ven

Voz 24 26:48 esto

Voz 25 27:06 crees que aquí hay jugadores que quieren irse a casa perdido otros partidos lo publicó hace medio campo que aquí salen al campo a tocarse la boca

Voz 26 27:13 es que hay hay partido donde no vemos preparación estaremos al jugador en el campo que es que no

Voz 4 27:18 orden Delio

Voz 27 27:22 el de mucho el mismo fallo lo central en coladero palos Vadis

Voz 8 27:26 yo no tengo nada que valga

Voz 27 27:29 a nosotros cuanta falle teniendo los eh yo creo yo no estar tú tú uno detrás de otro el año pasado cuando no tiene buen con de por ejemplo con Llorente es toda la temporada fallando hasta que te buena que tú Lore Comite incluye andando de la que el de los domingos

Voz 3 27:56 Solbes

Voz 8 28:00 con el sonido de los compañeros del diario As yo tengo que decir justo que o por Michel el pararse

Voz 1991 28:06 el viendo a esta gente gritando de esta forma gritándole a Michel vete ya hay saliendo con total normalidad ahora explicaciones cuando no tendría porqué hacerlo

Voz 1259 28:16 sí la verdad lo que pasa es que la gente está ya muy quemada por la situación solamente como digo once puntos en juego muy muy malo en una ciudad si en un club como éste que realmente pues aquí tienen todo el mundo la culpa el primero ser presidente porque ha vendido por mediación de treinta y tres millones de euros ya invertido en once y uno de los que invertido en uno de los futbolistas ese Manuel Cheney que ahora mismo después de invertir cuatro millones setecientos mil euros lo ceden al al León de Méjico que ya lo acaba de hacer oficial hace unos minutos el club mexicano luego otros pico enroló a Michel le pedía otros jugadores no ha querido después de Michel el culpable responde el presidente al culpable el director deportivo anterior ha ido de rositas Michel indudablemente porque es el entrenador y los jugadores no es más el equipo tiene poquita calidad está la situación en la que está todavía aquí la gente sigue creyendo en que es posible la humorada de la permanencia pero realmente está muy muy complicado es que de los veintiún partidos que quedan el Málaga tiene que conseguir cuarenta y un punto sea son bien vistos

Voz 15 29:22 o sea casi la mitad así que veremos a ver que lo que más le hace justo un abrazo otro yo entiendo que la gente

Voz 1991 29:28 de este quemada que la gente esté nerviosa por la situación del equipo pero también entiendo que es el momento en el que más necesita el apoyo creo que no aporta nada al desarrollo del equipo ya que trabajen bien el irá un entrenamiento al primer entrenamiento después de las vacaciones de Navidad a gritarle a los jugadores al dueño al entrenador a todo el mundo que sí que no está jugando bien el equipo que sí que no están saliendo los resultados que sí que ahora mismo está en peligro pero que sí que os necesita o necesita al Málaga Ahora más que nunca el estar apoyando y animando para salir de esta situación las doce en punto

Voz 5 30:26 con

Voz 8 30:30 Yago de Vega

Voz 1991 31:00 ayer fue presentado Paco Jémez como nuevo entrenador de Las Palmas ciudad completado su segundo entrenamiento al frente de del equipo tiene mucho trabajo tiene mucho trabajo por delante porque desde luego el conjunto amarillo no está cosechando su mejor temporada en Primera división de hechos ahora mismo colista de la categoría con once puntos a cuatro de la permanencia y lo que es peor dejando malas sensaciones sin buen juego sin terminar de enganchar a la afición teniendo eh escándalos fuera de los terrenos de juego con jugadores que a pesar de que la marcha del equipo no va bien están en sitios donde que no deben a horas que no deben ya llegado Paco Jémez me da a mí que todo esto se va a acabar pero lo vamos a preguntar directamente al técnico que se ha hecho cargo de las Palmas Paco Jémez qué tal buenas noches buenas noches qué tal todo bueno lo primero Feliz Navidad qué tal estás

Voz 14 31:51 igualmente igualmente que es muy bien muy contento trabajando día en la forma bien estudio pasado un tiempo con mi familia

Voz 11 32:01 señor ha puesto otra metáfora Manuel ella eres un culo inquieto e no puedes estar parado

Voz 1991 32:08 no

Voz 28 32:10 no yo creía que no no no

Voz 11 32:12 pues es posible es forzar desde que mala sevillano de decir no me quedo aquí sentado un rato

Voz 14 32:17 sí no sí de Pavel años bueno pues yo creía digo bueno pues gastando una temporadita en tasas lo ha disfrutado de la familia bueno pues pero ya de pasan quince días veinte días ya empezó a aplicar en Desafilar es

Voz 11 32:33 no no nosotros aguantar esos solos además se soluciona con Un banquillo así nada más no tiene otros solución efectivamente bueno llevas dos centenares

Voz 1991 32:41 dos al frente del equipo que te has encontrado

Voz 14 32:45 bueno pues sobre todo momento con muy buena predisposición a trabajar importante lo pues se lo tomaran la verdad no tenemos nada que hacer muchas cosas para cambiar muchas cosas para cambiar muchas cosas para mejorar al equipo otra donde estás porque no hemos sido capaces de hacer las cosas bien sí bueno y que que que concienciarnos de que tenemos mucho margen de mejora poco tiempo para hacerlo entonces bueno pues inculcando a los chicos nada costumbre quitándole malas costumbres está todo todos tenemos trabajando un poco el poniendo antes de empezar con la tarea gordo a poner las cosas como yo quiero que estén para poder trabajar en condiciones

Voz 1991 33:23 me dijiste ahí en rueda de prensa y lo acabas decir ahora mismo hay muchas cosas que cambiar que es lo prioritario dentro de todas esas muchas cosas

Voz 29 33:32 Bono sobre todo aún costumbres

Voz 14 33:35 creo que que el el deporte y el horas es un deporte de buena costumbre de buenas rutina aquí hay buena Rubiera pero también otras que no son correctas donde lo primero que vamos a cambiar las vamos a empezar por abajo vamos a empezar por por darle toda la herramienta a los jugadores para que sepan qué es lo que tienen que hacer en cada momento para que sepan qué es lo que nos guste que lo que nos gusta como nos gusta trabajar y como no queremos serlo bueno yo vienen de dinámica distinta con entrenadores que son totalmente respetables amoldar a una nueva

Voz 1991 34:06 pero más allá de eso indudablemente

Voz 14 34:08 entendemos que como equipo tenemos muchas cosas que hacer que mejorar y que y que hacer nuestras es decir devolvió al yo lo hablaba con ello que creo que para que seamos realmente un equipo que lo digo ni bueno ni malo para que sean un equipo creo que dolores mucha pues no entonces la primera el bramaba no formar un equipo que sienta en que ningún equipo que sientan que que pueden competir que pueden ganar y a partir de ahí empezaremos con los detalles no son ideas generales

Voz 1991 34:37 lo que pasa es que a partir de ahora surge la pregunta al millón no uno llega analiza localiza empieza a trabajar cuando se va a empezar a ver a Las Palmas de Paco Jémez ya sé que es muy aventurado hablar de un tiempo cuanto antes mejor pero claro adaptación tiene que existir

Voz 14 34:56 yo pero es decir las ideas que nosotros queremos que yo practiquen ya ya al segundo día ya en la ahora viene el machacar seguir trabajando en errores el ir al al detalle pero ya saben que nos gusta que presionamos arriba ya saben cómo vamos a hacerlo ya estamos trabajando no hemos concentrado quítame aquí mañana y tarde incluso a media tarde también por la noche viendo Ovidio y analizando a cosa de cómo queremos hacer las cosas porque el tiempo nos ahoga no Nos aprietan entonces yo creo que ya el día del Valencia hombre no va a salir todo doblemente porque llevamos muy poco tiempo aquí pero creo yo ya quiero ver cosas distintas a la que a las que se hacían sobre todo pero ver cosas que hemos empezado a trabajar en estos ocho nueve días que hemos tenido que tendremos antes del partido contra el Valencia

Voz 1991 35:49 dos días trabajando de forma activa pero desde hace algunos días más analizando la plantilla sabes ya quién te vale y quién no te vale

Voz 14 35:59 tengo cierta idea pero todavía no he tomado una prueba unos días sobre la que hemos tomado una decisión con respecto algunas cosas pero creo que no no corre ninguna prisa no tengo prisa pues porque madre diría quiero ver quiero ver a la gente entrenar quiero ver a la gente cómo compite

Voz 30 36:21 bueno pues

Voz 14 36:23 acertar muy bien con lo que tenemos que sacar sí que tenemos que sacar y que sobre todo luego con lo que tenemos que tras no porque este mercado ya sabes tú que es un mercado muy complicado muy difícil y que si no hay prácticamente ninguna cosa no tengo ninguna prisa por tomar decisiones pero bueno al final la gente que tomar

Voz 1991 36:41 nombres propios Araújo en qué situación está

Voz 29 36:44 no lo derecho que no la mano

Voz 14 36:47 no es un jugador que en estos momentos necesite

Voz 11 36:51 eso eso eso es una de las cosas que tienes claras

Voz 14 36:53 sí sí sí clarísima que ya se lo he transmitido a Tony Soprano es un gran jugador un jugador que se que que tanto desean debería estar más por ese ese lado pues me sienta mal que Tomás es yo pero creo que es que el que el equipo tiene otras otras cosas mucho más importantes a las que para las que puede o la que debe de de arreglar Hay gente que no veía esa incorporación no se va a hacer

Voz 1991 37:20 Araújo noten Caja otro de los nombres que suena

Voz 31 37:23 Jesé puede volver te gustaría que volviese

Voz 14 37:27 debido al presidente que estaban en su mano otros meses mañana mismo

Voz 11 37:30 vale

Voz 1991 37:32 José Antonio Durán no

Voz 11 37:35 no que aunque sea te basto a buscarlo no Alfaro

Voz 14 37:37 sí pero bueno pero que se vio tendremos que tener una charla antes de tu buen arranque porque yo tiró al Jassé que yo sé que es es quién si no no vale

Voz 11 37:46 claro que vamos a hacer un esfuerzo tan grande también

Voz 14 37:48 durante para tener un jugador de sentía vamos ser el primero que tiene que dar ejemplo en todo en todo en todo a la hora de entrenar a la hora de salir a la verdad a la hora de viajar todo porque es así es decir él Si viene yo sé que va a venir componer ellos sé que tiene muchas ganas de venir a trabajar con nosotros pero tiene que dar un paso adelante tiene que volver a demostrar qué tipo de cubanos que yo no tengo ninguna duda de que de la calidad del se publica pero es verdad que bueno que que lleva mucho tiempo mucho tiempo yendo un equipo a otro sin terminar de cuajar en ningún lado oí lo que no queremos que sea un equipo humano no tiene que entender que estos cuatro cinco meses que quedan de competición sólo cuatro con esa es que tenemos que intentar devolver a sacar la mejor decisión tres

Voz 1991 38:34 vale de los que no están Ababuj o no Hesse interesa mucho bajo unas condiciones de los que están Remi cuentas con él te gusta vas espera sí

Voz 14 38:46 bueno he ahí ha ido hay un par de jugadora con lo cual he estado hablando con con el presidente con con Toni que creo que bueno que sacarlo del equipo hay uno uno

Voz 1991 39:03 a mí sí

Voz 11 39:06 y el otro se puede decir de completar sí sí sí

Voz 14 39:09 no no creo que son dos jugadores a los que les podemos buscar acomodo en otro sitio en el yo quiero que le el club cuánto puede alguno pues se mueve ahora intenta ayudarlo porque lo que estamos aquí para ayudarles deportiva que he tomado me tiró al presidente

Voz 13 39:27 ya lo extradeportivo para que se pongan manos

Voz 14 39:29 habrá para ayudar al chico a buscarle acomodo en otro sitio que puedan tener sitio en otro lado pueden seguir jugando se les respetará su contrato como no podía ser de otra manera pero creo que son dos jugadores que tenía

Voz 1991 39:40 vale en la portería estás a gusto con lo que tiene eso lo has dicho oye vamos a sondear el mercado

Voz 29 39:45 no no hemos plantado hemos planteado otra nave

Voz 11 39:48 vamos a la portería color bien creo que el equipo tiene

Voz 14 39:51 otras cosas para mejorar antes se siempre se puede mejorar en todas los en todas las posiciones de que nosotros en este momento no nos planteamos traer un portero no quiere decir que pueda parecer una cosa

Voz 11 40:00 no no claro que no que prioridades en otras zonas del campo te tiene que estar cubiertas ante ya le vale efectivamente si la portería no hemos hablado no es prioridad vale Fenômeno

Voz 1991 40:10 al Peñalba te lo traes de Cruz Azul cuéntanos un poco de este jugador que aquí es para mí por lo menos el desconocido

Voz 14 40:17 se cuando yo conozco ya desde hace mucho tiempo el entrenador de Córdoba estuvimos casi casi a punto de poder traer jovencito y pudimos por situaciones económicas no no se pudo hacer y luego a Méjico bueno pues surgió la posibilidad de que vamos a Cruise ningún te dije que no que que que que no teníamos que tras no me he hecho un año con nosotros dos campeonatos espectacular es un jugador de unos noventa tanto con una planta espectacular técnicamente muy bien dotado muy bueno con una gran visión de juego con una gran disposición a la hora de sacar el balón jugado por qué por su veteranía bueno pues que efectivamente ex jugador que ya tiene muchas fíjate lo que tiene que hacer en cada momento no

Voz 11 40:58 yo creo que va a complementar muy bien lo que pasó

Voz 14 41:01 yo creo que no puedan muchísimas cosas pero siempre lo lo lo lo de alegría con la que vamos a todos los jugadores para complementar lo que tenemos es decir para hacer ese equipo que yo creo que podemos ver yo creo que en estos momentos podría no tenerlo no

Voz 1991 41:14 me queda un nombre propio más Jonathan Viera en te gustaría que fuese el líder del equipo has hablado con él quieres que sea la prolongación del entrenador en el campo

Voz 14 41:23 yo noto que para mi es un lujo ella yo siempre he dicho que creo que es noventa y cinco por dentro de los entrenadores de Primera División haber ninguno te diría que no

Voz 23 41:34 ninguno porque es un jugador para mí de otro nivel

Voz 14 41:37 otra de de todo el resto es muy complicado encontrar jugadores como hay es verdad que él no ha rendido al nivel esperado pero ni él ni uno sino el equipo no estaría donde está y lo que tenemos que hacer nosotros reavivaron la mejor versión de todos incluso yo tenido Camera porque para nosotros de nuestros jugadores importantes y alrededor de él se pueden crear muchísimas cosas por supuesto que solo no va a hacer nada que el resto de compañeros tan importante como al paraíso esto es un deporte de grupo pero nosotros tenemos que que que que recuperar la mejor versión de Jonathan porque son jugador que que que que decide un jugador que entorno a él pueden pasar muchísimas cosas claro

Voz 1991 42:18 pregunta que está en la calle de actualidad preguntas a cualquier aficionado de Las Palmas es conocida desde hace ya tiempo lo pasa que cuando las cosas bien igual pasen más de soslayo hace menos caso pero cuando las cosas van mal pues todo es agudiza ahí parece que es todo más importante pero no es la primera vez que hay algún escándalo de algún jugador de Las Palmas

Voz 31 42:39 qué ve en horas que no debe en sitios que no debe te preocupa este asunto

Voz 14 42:45 no no me preocupa no es más que te digo si de aquí en adelante algún jugador de la Unión Deportiva Las Parma comete alguna irregularidad como la que estamos hablando que en estos momentos es imperdonable no se toman decisiones yo dimito

Voz 1991 43:01 no yo creo que no se puede decir más más alto o sea no no se puede ser más claro se puede ser más alto pero

Voz 11 43:06 a no ser que si como haya Elvis como haya indisciplina

Voz 1991 43:10 fuera del campo eso cometan que no se lleven a cabo las normas que establece la el club en este caso o se toman medidas con el jugador o tú te vas

Voz 14 43:19 sí totalmente es más lo digo porque confío plenamente en Ecuador es ahora sé que ninguno para cometer ninguna indiscreción no iba a cometer ninguna falta en ese aspecto porque creo que estamos concienciados de que en el momento lo primero que tenemos que demostrar nuestra situación no importa hay que somos buenos profesionales entonces bueno lo que le pasó atrás a mí ni me dan y me vienen era exactamente lo mismo se lo he dicho a ella pero de aquí en adelante el que toma la división eso yo entonces si alguno saca el quieto a mí sólo me deja un camino iría a tomar decisiones que crea convenientes tan dura como sea pero pero no porque yo quiera tomarla sino porque habrá alguno que crea que puede estar por encima del vienen aquí no hay nada que podamos hacer porque igual aquí no vamos a rescatar vamos a respetar a nuestra afición vamos a respetar a nuestro club íbamos a sacar la la la la situación adelante y cuando ya hemos sacado adelante yo voy a ser el primero que me una que te quedan pero cuando pongamos el equipo donde realmente tiene que ponerse mientras tanto lo único que nos queda es trabajar cuidar no ser muy respetuosos con todo y tener mucho cuidado y si hay alguien el libre de hacer lo que quiera pero llegó a mis oídos pues indudablemente a sumar yo lo tengo muy claro que no pienso absolutamente tener ningún miramientos con nadie se crea que pueda hacerle daño era tipo pasan bastantes problemas tenemos ya como para que encima nosotros mismos no creemos problema de los que tenemos no eso no lo vamos patentes pues claro queda claro

Voz 1991 44:42 me quedan dos para terminar Paco la primera evidentemente si bien esa este proyecto es porque cree que se puede sacar la situación adelante pero es uno de los retos más complicados de tu carrera

Voz 14 44:52 sí sí sí posiblemente sino el más el que más pero pues la situación del equipo es decir a estas alturas el once puntos son muy poco punto de verdad que el Deportivo lo tenemos sólo a cuatro no sale a la vez perdón bueno pero pero once puntos son muy pocos puntos igualado y la hemos rápido y empezamos a funcionar au la cosa sólo poner muy fea es decir venimos con una contención del que tenemos que empezar a ganar partidos con cierta asiduidad no con cierta rapidez eso sí nos puede dar colocando en una situación más tranquila de poder ver las cosas desde otra perspectiva pero ahora mismo hay que verla desde donde las tenemos y con mucho optimismo pero también hay que verla con mucho realismo es decir dejando el ser optimista no quiere decir que no se realizan entonces entendemos que es una situación muy muy difícil muy complicada a mí lo que pasa que bueno pues ya sabes que me va la marcha neutral

Voz 15 45:41 el jaleo

Voz 14 45:43 si la Palma seguramente estás dura tuvieron la situación más cómoda pues a lo mejor me hubiera pensado venir pero la situación tan complicada Hay por todas las cosas que ningún al ahí me une al presidente en una acción que ha sido entrenador aquí hay muchas cosas que que me hicieron tomar la decisión de venir

Voz 11 45:58 te te lleva a mí

Voz 14 46:00 que me ponen su mensaje

Voz 11 46:03 está aquí lo vamos a decir otra forma acabo

Voz 1991 46:07 en el caso de que evidentemente no está proyectado ahora mismo o no se piensa en el descenso pero en el caso de que el equipo acabase bajando a Segunda División seguiría con Paco Jémez al frente todavía no lo habéis hablado

Voz 29 46:17 no yo décima oportuno

Voz 14 46:20 Nos quedan cuatro meses y medio de competición precisamente porque creo que la Liga estaba sobre mitad desmayo de aproximadamente mi ignora no no hemos hablado nada ni vamos a hablar nada si lo primero es salvar el equipo

Voz 32 46:32 el lunes

Voz 4 48:56 qué qué gustazo Fullana me ha nada Juan

Voz 1991 49:00 uno habla como acabo de hablar con Paco Jémez un entrenador que habla de de esa forma tan clara tan sencilla tan directa sin tener que ocultar nada que muchas veces hablas con entrenadores y es todo va o no de ya veremos si todo es evasivas todo es balones fuera

Voz 0765 49:17 da gusto hablar con Paco Jémez la verdad es que luego mucha gente se rasgan las vestiduras cuando escucha gente hablando con claridad como ha hecho Paco Jémez bueno es un problema que tiene la Unión Deportiva Las Palmas y lo mejor es poner reconocerlo saber dónde están los problemas y a partir de ahí solucionar