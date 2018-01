Propósitos de año nuevo para mirar al mundo con otros ojos

Voz 1 00:00 a mí

Voz 2 00:11 poco queda para despedirnos del dos mil diecisiete un año que ha destacado por ser reivindicativo y escenario que ha dado visibilidad a muchas desigualdades el año del feminismo el empoderamiento historicidad de salir y expresar disconformidad lemas que han inundado las calles cómo nos queremos vivas contra la violencia machista y las redes sociales con campañas como a mí también me ha pasado contra el machismo cotidiano también ha sido un año marcado por las cifras de las desigualdades e injusticias como la brecha salarial la violencia machista las agresiones sexuales o el techo de cristal

Voz 2 00:48 a lo largo de este año dos mil diecisiete se ha ido rompiendo ese silencio que ha marcado a muchas mujeres durante años reflejando sentimientos que han generado un cambio a nivel mundial a través de con perspectiva hemos querido mirar al mundo con otros ojos desde otro enfoque hemos tratado temas conocidos pero ignorados hemos hablado de mujeres reales de temas que duelen y temas que enseñan

Voz 3 01:13 ídolo es que hoy hacemos balance

Voz 2 01:28 la Sección comenzó su andadura centrándose en un tipo de violencia a las mujeres que se produce durante el embarazo y el parto hablamos de la violencia obstétrica escuchamos el testimonio de Francisca Fernández Guillén abogada de la asociación El parto es nuestro que lidia con un sin fin de problemas de este tipo

Voz 4 01:45 me han llegado casos de Jerez a las que se ha hecho una maniobra de Hamilton se les ha roto se les ha roto la bolsa mediática para no suele el partos en decírselo cuando ellos pensaban que el haciendo una revisión más mujeres que han sido filmadas sus genitales con el móvil ginecólogo que saberlo ellas que se ha dado cuenta después casos de faltas de respeto de crítica a mujeres en consultas ginecológicas por ejemplo una mujer que tiene un aborto espontáneo va al hospital desatender una prueba para ver que efectivamente estaba embarazada para comprobar que lo que decimos es que hay casos Quero llego mujer que llega al hospital con dolores de parto condones de riñones de parto Franco mujeres incluso que te la amenaza de parto prematuro cuestionando completamente sensación sentimientos les han dicho que lo que tiene era un cólico nefrítico manda semana vacas llevado casos en los que una mujer ha sido sometido necesaria sin anestesia es decir éxito y nadie la prestado ayuda ni le ha hecho caso a pesar de todo no

Voz 2 02:44 también charlamos y conocimos a Erika ilustra investigador y pedagoga especialista en el ciclo menstrual que lleva años ayudando a muchas mujeres a conocer sus propios cuerpos

Voz 6 02:53 como el que lo tomo de gloria está me ya de los años ochenta que decíais me inconmensurable quién es quién unas Truan esta sociedad la la nuestro como proceso fisiológico insiste que tiene cierta problemática no por sí misma sino por cómo se ha leído como ha escrito con los entendido no le que bueno es un como es un hecho bíblico tenemos que eran los orígenes judeocristianos donde pues en todos los hechos de la mujer por pecadora llaves dado esa manzana dan yo tiene que cargar el dolor pero digamos que en con muchas veces Lage dos pues si es cierto esa pues ya está hecho un proceso más ahora la cuestión es que la experiencia menstrual no es sólo un hecho fisiológico es una construcción social es una construcción cultural y lo que no

Voz 8 03:51 este hablamos de menstruación tampoco podemos olvidarnos de la tasa rosa de los impuestos machistas en productos que cubren necesidades fisiológicas para ello contamos con la participación de Jean Franco profesora de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid a este sobrecoste de género hay que añadirle otra cuestión el precio de productos como compresas y tampones que aún no son

Voz 2 04:12 considerados como productos de primera necesidad

Voz 9 04:14 en este caso estás hablando efectivamente de un impuesto ya no estamos hablando de que precio cargan los vendedores y los productores de este tipo de bienes de silencio porque el IVA el Impuesto sobre el Valor Añadido no es un IVA súper reducido como el que se aplica a los productos de primerísima necesidad

Voz 1735 04:33 como por ejemplo los alimentos sino que es el

Voz 2 04:52 descubrimos nuevas formas de reivindicación a través de las redes sociales conocimos a de vermú dos chicas que luchan contra el acoso sexual con su cuenta machismo callejero porque el piropo sin consentimiento no es un cumplido sino una forma de machismo a través de un correo electrónico reciben vídeos y fotos de situaciones de acoso que vive las mujeres y que a través de su publicación en su página de Instagram previamente Peaks heladas lo que buscan no es denunciar a la persona que comete el acoso sino denunciar una actitud

Voz 11 05:21 para nosotros no chico callejero es toda esa actitud machista que recibidos por parte de hombres mientras cosas por la calle no los confesarlo

Voz 1735 05:31 antes de nada hay te hablan y te miran hacia

Voz 11 05:35 algún tipo de actitud de acoso insinuación que para ti pueda ser pues incómoda obviamente muchos tipos de machismo pero hablamos desde que no se nunca que no es evidente del das por hecho que es algo normal que te miren no te digan guapa con una insinuación sexual cuando ni siquiera con esa persona de nada

Voz 2 06:04 dimos voz doce acciones que reivindican la presencia de mujeres en los diferentes ámbitos profesionales ciencia cine deportes o como es el caso de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales están decididas a acabar con la dependencia discriminación de las mujeres rurales Teresa López de su presidenta lo explico en quince por ciento de mujeres en España trabajan y viven en un entorno rural y apenas se moviliza convirtiéndose en las grandes olvidadas Justin matizadas por el sistema en el que vivimos sin tener en cuenta que la vida comienza desde el campo

Voz 14 06:36 en fin como en siete millones de mujeres viven y trabajan en el botón desafortunadamente siguen existiendo muchísimos estéticos cuando se habla de mujeres rurales hay una parte importante de la población que sigue pensando que en mujeres mayores sumisa resignada claros y somos pues hasta siete millones de mujeres entre tantas hay absolutamente todo piensa de Moore estamos empeñadas además sin romper esos estereotipos y una de nuestras preocupaciones fundamentales es hablar siempre en plural y creemos que es una manera de visualizar toda esa diversidad que existe en el mundo rural el papel de las mujeres es determinante cuando nos vamos nosotras serán también de nuestras familias y al final la evolución es que los pueblos masculinidad sean envejecen y desaparece eso nos conduce a al despoblamiento brutal que estamos viviendo ahora mismo en España

Voz 2 07:34 las mujeres han sido parte importante de la construcción y desarrollo de las sociedades a lo largo de la historia aún así ha existido una invisibilizan de sus trabajos pensamientos costumbres y capacidades por ello también hemos abordado la historia hemos hablado de mujeres que ya no están pero que fueron parte importante de nuestra ciudad y todo ello de la mano de un proyecto de carácter cultural y educativo el proyecto de Hearst históricas defiende demanda la necesidad de recuperar los espacios arrebatados a las mujeres en la historia las calles y los museos son su medio de actuación y una prueba de la ausencia del reconocimiento femenino durante años

Voz 1735 08:10 la invisibles las mujeres están todas España pues por ejemplo de enero otros culturales la programación que hay muchas veces que escasean las mujeres a pista propiedad del museo en que todavía los HB a realizar una programación paritaria también luego vemos que dentro de lo que es lo las colecciones de los tope muchos aparecen infinita buscaré Così picada sexuales nadas como mucho ser sujetos pasivos en cambio son menos veces que aparecen pues esos activos desde el respeto muchísimo la sombra donde haya nacido en autora cometido esto que simplón entrado apenas hay cuatro obra esfuerzos autora también en las calles no vemos que haya una visualización de que te recuerde a figuras relevantes con placas esculturas o con los nombres de las calles mismo la mayoría de las ciudades del Estado español apenas tienen siete noches no llegan decenas de dónde hombre

Voz 2 09:07 de pronto comienza el dos mil dieciocho y con ello nuevos retos y propósitos y qué mejor que uno de ellos sea intentar mirar con más perspectiva aquí les esperamos para mirar el mundo con otros ojos felices fiestas