"Debería hablarse de parón de Estado contra la violencia de género"

Voz 1727 00:00 en ese Herreros buenos días hola buenos días exfiscal fiscal especializada en género de la Unión Progresista de Fiscales presidenta de la Asociación gafas lilas contra las violencias machistas que está fallando qué falla en la protección a las víctimas

Voz 1 00:15 bueno pues esto es de nuevo la justicia se produce un reflejo social ni de la misma forma que fallaba sociedad pues también está fallando la justicia lo que ocurre es que la justicia está fallando yo creo que por una tendría que hacerse un análisis pero fundamentalmente por una falta de medios es que todavía por ejemplo no está implantado con carácter generalizado entre las comunidades autónomas y a todos los casos una Unidad de Valoración Forense que está prevista desde el año dos mil cuatro para que los jueces y los fiscales podamos actuar bueno pues con contundencia y sabiendo cuál es el riesgo real que presentan estos bueno pues estas personas que son investigadas que es una lástima pero es que no tenemos decir no tenemos una bola de cristal lo que necesitamos son especialistas y está provisto del año dos mil cuatro pero es que no está apostando por eso no se toma en serio

Voz 1727 00:55 no sólo en la justicia también en la policía porque hoy por hoy la orden de alejamiento es un papel es un papel en la mayoría de los casos

Voz 1 01:03 efectivamente son papel y la única amenaza o la única forma que tiene el investigado o de la persona incluso que ha sido condenada por la vía de alejamiento pues no puedes decir lo que se le dice usted incumple la medida de alejamiento y se acerca a la víctima una molestarle Felip podrá volver a imponer otra pena que pudo este sumar a las que ya tienes eso en ocasiones es verdad que funciona y en ocasiones y que disuade a la sima condenado a la persona que está siendo investigada devolverá a molestar a esa mujer pero seamos realistas en muchísimos casos no está funcionando

Voz 1727 01:33 es más problemas de medios que cambio de criterio por ejemplo para valorar el riesgo de la victima porque Andrea la chica asesinada hace unos días había denunciado estaba catalogada común como riesgo medio de qué depende una buena catalogación de la formación o del o de los recursos de la cantidad de recursos

Voz 1 01:50 hombre de las dos cosas pero que si no tenemos a saber el año dos mil cuatro ya se prevé que tienen cavernas Unidades de valoración forense donde se haga un estudio de todas las circunstancias personales de la persona del agresor de de de de de la víctima de como de cómo se encuentre cómo había sido la relación no ver solamente cuál es el último acto que se está denunciando sino cuáles todos los antecedentes que vienen si no tenemos medios porque somos ha implantado porque no se ha querido bueno pues que no se quiere destinar recursos no se quieren destinar medios económicos para ello postrados muy difícil luego que lo jugado nos encontremos con esa suerte de situaciones tan terribles y tan tremendas en los están haciendo que nos llevamos las manos a la cabeza porque es que esto es imparable y un año tras otro estamos viendo que se está produciendo lo mismo

Voz 1727 02:32 es verdad que hay un porcentaje de riesgo que que siempre va a existir pero el informe del Observatorio contra la violencia de género del CGPJ señala el porcentaje de reincidencia y la necesidad de evitar en fin con buen criterio con maltratador reincidente acabe matando que pase del maltrato habitual a al asesinato éste es un porcentaje inferior de de maltratadores tampoco ahí hay recursos suficientes para hacer un seguimiento especial

Voz 1 03:00 no en el caso para acordar la prisión provisional que esa esa medida cautelar que puede ser adoptada pues en el curso del procedimiento para evitar el riesgo porque desde luego está claro que metiendo en prisión se evita el riesgo para la víctima eso es incuestionable la prisión provisional puede ser acordada hay debe ser acordara en el caso de que exista este riesgo cuando se existe un antecedente porque aún no no los antecedentes policiales que no es un antecedente judicial es mucho más fácil pero claro tiene que ser antecedente judicial que esté vigente en honor vale uno buenos que denunció hace diez años eso no se considera como un antecedente no entonces para cuando no tenemos los antecedentes judiciales que es cuando el cosas es decir cuando la persona no es reincidente que es cuando tenemos el problema es donde necesitamos esa valoración para que al final no quede pues digamos al arbitrio de lo que piensa en ese momento el fiscal que puede pasar de lo que piensa el Jorge puede pasar porque eso es lo que hay una ley del año dos mil cuatro que definió como estos señores no tienen por qué estar preparados para saber exactamente cuál es el riesgo por eso necesitan tienen que estar dotados una serie de medios que hace trece años que soy dijo que tenían que estar todavía no está en los juzgados disponibles para que podamos tener esa información y valorar y hacer cumplidos para que podamos hacer nuestro trabajo decimos a las

Voz 1727 04:09 Temas le decimos a su entorno que denuncien que denuncien que a partir de ese momento se pone en marcha la protección que la sociedad con más o menos recursos con mejor o peor fortuna tiene destinado para eso pero muchos casos sin verse Herreros la protección debería ponerse en marcha antes de formalizar efectivamente la denuncia porque presentada la denuncia se multiplica el riesgo la el pacto de Estado contra la violencia de género contempla alguna medida en ese sentido que le parece

Voz 1 04:36 hombre evidentemente eso eso porque es un por descontado es decir la protección de que venir antes porque cuando la protección se produce en el momento de la denuncia efectivamente el riesgo se dispara y lo que estamos viendo es que con todos estos fracasos que se están produciendo fracasos que no son solamente judiciales sino que fundamentalmente son fracasos sociales lo que queremos es que se está digamos a se está quedando en en en bueno pues en cuestión ese discurso no que que llevamos muchos años diciéndole a las mujeres Vettel denuncia porque estos hechos necesitan una respuesta judicial una respuesta social y al final lo que estamos no es que con estos fracasos judicial pues efectivamente no estamos quedando casi sin argumentos para poder decirle a una mujer te vamos a adoptar o te vamos a dar toda esa protección que necesitas en cuanto al pacto de Estado yo creo que ya más que pacto de Estado debería llamarse un parón de Estado no porque es lo que me ha servido prácticamente a día de hoy que no tenemos ninguna respuesta que había sido eficaz que había sido contundente como estamos viendo esa protección que se necesita desde antes no sea implementado esta laguna oficina de atención a las víctimas que estamos necesitando los juzgados todos esos medios yo creo que más que pacto de Estado debemos hablar de un parón de Estado no

Voz 1727 05:41 se ha producido en un momento en el que quizás

Voz 1 05:44 asociaciones y el IBI la y la fuerza de de de mujeres y el movimiento feminista hace dos años estaba bueno coste visibilidad iba con un montón de músculo con un montón de fuerza las calles y nos han entretenido durante un montón de tiempo para que al final estemos como estábamos al principio

Voz 1727 05:58 Inés Herreros fiscal especializada en género de la Unión Progresista de Fiscales gracias buen día hay mejor año

Voz 1 06:05 gracias a ver si el año que viene tenemos cosas que celebrar