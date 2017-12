Yago de Vega: "Si pones todos los partidos el lunes estás fastidiando al aficionado"

Voz 1991

00:00

yo puedo entender que el fútbol es un negocio pero el fútbol no es de Tebas y esto no le pertenece pertenece al aficionado que está en su casa el aficionado está en su casa que se deja la pasta para ir luego Alcampo es aficionado que se desplaza es aficionado que llena luego los estadios a la final de la Copa de Rey ese estadio que va luego a Balaídos que se va a Butarque que va a San Mamés que va al Camp Nou que va a todos los campos de España siguiendo su equipo vamos a ponérselo es un poquito va a ponerse un poquito fácil lo que no de ser es estar fastidiado al que más tiene que disfrutar de esto que es el aficionado lo del mercado asiático y todo eso está muy bien es un rollito que vende y que hay que sacar pasta de todos los lados que es muy muy bonito ahora te dan el premio éste el Globe Soccer y nos creemos la mejor liga del mundo cuando hay muchísimo que que mejorar vamos a escuchar un poco a los aficionados y dejar de escuchar siempre a los inversores a los que meten la pasta que ganar ganar mucho dinero no tenemos ninguna duda que pagar también pagan mucho dinero pero el que más se deja porque es el que más le cuesta y el que menos tiene es el aficionado si le pones todos los partidos el lunes le estás fastidiado eh estás haciendo que el año que viene se plantee el gastarse dinero en un abono que no va a poder disfrutar porque no puede ir el lunes al fútbol porque ese día trabaja porque al día siguiente trabaja eh eso va a repercutir en el club que va a tener menos abonados y al final Nos vamos a acabar cargando el fútbol lo que no hay que hacerse Nortel bases inventar el fútbol el fútbol está inventado en lo difícil es buscar formas de inversión y formas de ganar dinero que sean beneficiosas para el espectador eh Putin dando al aficionado muy fácil que es lo que se está haciendo vamos a ver si somos inteligentes y buscamos una forma que eso sí que es currar sólo en el que además se beneficia al al aficionado mira que retomar bonito tiene señor Tebas y la Liga por delante el beneficiar al aficionado y además sacar dinero a ver si si lo conseguimos aunque eso sería trabajar y me parece a mí que es mucho más fácil el camino recto que es el que da dinero caiga quien caiga