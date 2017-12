"El periodismo no es un oficio, es una forma de ser"

Voz 1 00:00 vamos a entrevistar a una de las periodistas más relevantes de nuestro país la directora de informativos que más tiempo ha pasado al frente de una televisión desde dos mil tres hasta dos mil dieciséis en Antena tres publica ahora una novela juegos de poder sobre las cloacas

Voz 2 00:12 el periodismo en ellas advierte de que fuerzas oscuro el periodismo no será usted uno de ellos Gloria verdad no cara porque si no no estaría yo aquí pero sería no me dejaría entrar centraron una cosa tan seria pero sería una técnica maravillosa cerrarse dentro del ataque al este texto la hora de chavalín seguro

Voz 3 00:32 bueno probablemente pero no sería la práctica más inteligente

Voz 2 00:36 Iñaki Gabilondo y Carlos Herrera lo digo para demostrar y para hacer constar su su su notable presencia en el mundo el mismo presentaron este libro oí ahí no solamente utilizábamos el poder de los medios sino el poder de T de la amistad no está nada mal rodearse de buenos amigos a la hora de presentar buenos amigos como esos a la hora de presentar un libro un libro como éste haciendo periodismo uno debe tener enemigos y lo hace bien

Voz 3 01:00 bueno yo creo que haciendo periodismo no hay que temer ni a los amigos a los enemigos lo que hay que hacer es cumplir con el rigor que se le exige a un periodista sí luego te encuentras enemigos por el camino bueno pues tampoco tiene que ser ese tu objetivo el objetivo informar bien hay desde luego no en manipular a la opinión pública es una cosa que por cierto ahora algunos sí que practica bueno ahora hay siempre pero ahora con mucho más peligro

Voz 2 01:32 sí porque ahora aparece como más evidente esconder la mentira dentro de la verdad parece claro uno tiene una poder extraordinario para poder decir lo que quiera sin tener ningún tipo de pruebas de que esto sostenga pero al mismo tiempo también se da pareciera que tenemos caer la piel más fina que nos ofende absolutamente todo un momento extraño

Voz 3 01:53 bueno lo que pasa es que cuando se hacía periodismo en analógico vamos a llamarlo así pues los medios evidentemente eran limitados y sobre todo en tiempos de Ciudadano Kane por ejemplo pues será la prensa ya la prensa siempre hemos tiene mucho respeto porque lo que se escribe escrito queda el problema es ahora cuando quién quiere popular como este protagonista de juegos de poder como este Marcelo ruso hoy en día tiene a su disposición y ese todo es un oleaje qué puede circular de las redes a las portadas de las portadas a las tertulias de la televisión de ahí a los programas de la radio y vuelta a empezar y entre medias bueno pues si perjudica la reputación de una empresa si te obliga a un actor político a tener sé que explicar de un bulo o de una mentira pues al final claro es una cosa absolutamente perversa idea te diría que muy inquietante esto puede pasar bueno pues ahí te dejo la reflexión tú lo has leído

Voz 2 02:55 pero esto es ficción

Voz 3 02:57 esto es ficción pero también es cierto que yo digo que esto este libro Toni ya no lo podría haber escrito hace veinte años

Voz 4 03:03 todavía no había vivido había visto había conocido había tratado

Voz 3 03:10 hay que tener un poco de de de bagaje en general para ceñirse por lo menos a realidades y a personajes conocidos otra cosa es que luego claro lo aficiones evidente porque la novela es género maravilloso para llegar a a muchos lectores y además es lo que me propusieron hacer osea que te quiero decir que esto me dije bueno lo pensé que poner negro sobre blanco a un personaje tan malvado también es eso son ganas también eh pero dije que sí por qué no porque no porque esto lo podemos convertir en una defensa de la verdad que al final es lo que pretendido y esa es la primera página del libro

Voz 2 03:56 la ficción resultaría ser una de las grandes defensores de la realidad de hecho seguimos la televisión probablemente es mucho más fácil entender muchas de las cosas que ocurren en nuestro entorno que han ocurrido o incluso reflexione sobre el futuro hoy se estrena la cuarta de Black Mirror no una una serie quiénes plantea el futuro nos guste o no muchas dosis de ficción lógicamente pero plantea un futuro razonablemente cree que no sería entonces gran defensa gravedad estaría la ficción y a eso se dedicaría a las portadas de la mayoría de periódicos de este país

Voz 3 04:28 bueno es que ahora es muy difícil ya distinguir entre la realidad la distopía lo que es ficción lo que es verdad lo que es manipulación es cierto que vivimos en ese oleaje que antes decíamos bueno lo estamos viviendo con noticias tan sorprendentes como las que lo estamos viendo en Cataluña por ejemplo sea dice es hasta qué punto es creíble cualquiera de las cosas que leemos en los periódicos bueno pues sí lo es señor esa hay quién se adelanta hay quién está diciendo que esto es lo que va a venir pero es que al final viene yo creo que los periodistas cuando hemos vivido como en tu caso en el mío cerca de las noticias cerca del poder viendo como te decía antes inquietante

Voz 5 05:13 no no hemos podido todos conocer pues al final haces portadas que pueden parecer que superan la realidad pero no el el libro

Voz 3 05:26 que tienes entre las manos este juegos de poder no supera la realidad la realidad de algún personaje puede ser desde luego absolutamente similar a la que se describe aquí

Voz 2 05:40 la novela comienza con el sórdido asesinato del magnate de los medios de comunicación Marcelo ruso su protagonista el sorpasso ambicioso yerno la directora de los servicios de inteligencia encargada de esclarecer su muerte una madame que guarda muchos secretos matones políticos corruptos periodistas serviles parece casi un matrimonio de verdad

Voz 6 05:58 el caso lo parece pero yo creo que poco a poco es interesante esta novela porque refleja una percepción por parte del público en sabes que hay una mayoría ya no confía en los medios no sé cómo lo ves aquí en España es del pueblo que a confía en los medios

Voz 3 06:13 a ver yo creo que en Estados Unidos el público está empezando otra vez a confiar en los medios desde luego los periódicos serios los grandes periódicos están volviendo a vender mente porque la política está volviendo a interesar también a los ciudadanos información seria estoy hablando desde el último año de la era Trump donde bueno se ha institucionalizado la la mentira y hemos llamado a la manipulación y la mentira de toda la vida pues es verdad porque bueno Nos gustan más de las palabras suaves sólo se mismos o llamar a las cosas de una manera diferente a como siempre han llamado pero yo creo que en España sí que tenemos también que hacer en España y en el mundo en general una reflexión sobre qué hacemos con el periodismo porque el periodismo en general está bien practicado por la mayoría de los profesionales por la mayoría de los editores pero sí que es cierto que vemos con mucha naturalidad Si algún personaje se desvía de ese carril correcto al final probablemente además los espectadores los lectores los oyentes no tienen esa información de cómo se puede generar una portada si nos encontramos con algún interesado personaje que se dedica a controlar el poder a extorsionar compañías a desfigurar a hacer daños reputacional es de personas ida empresas si todo eso lo fabrica utilizando la información solamente en su propio beneficio pues claro que hay que saberlo claro que es inquietante claro que hay que explicárselo a los lectores y los espectadores eso la gente en general no lo sabe lo sabemos los que estamos en todo esto también sabemos que son muy poca gente pero es quién lo quién lo hace y quién lo practica por cierto siempre en nombre del periodismo pues confunde más que informa y esto es algo que va en descrédito de la profesión yo creo que esta reflexión se impone que lo hagamos los periodistas los medios de comunicación los editores y también la sociedad porque solamente se limpia hemos sacamos la verdad de toda esta todo este oleaje de desinformación y manipulación podremos recuperar el sentido que tiene el periodismo sobrevivir porque si no se acabó lo que se daba aviso

Voz 2 08:44 de acuerdo con usted pero habría que añadir la calidad de esa batalla serían por arriba no por abajo claro que el hasta Libranda la misma hablamos con Gloria Lomana de juegos de poder son novela que tiene además referencias literarias y cinematográficas muy visual usted es una periodista afincada en lo visual pero hay referencias literarias imprescindibles una es la última novela escrita por Umberto Eco se llama número cero es un perico dedicado exclusivamente al chantaje la extorsión de esta novela se extrae una expresión que sea utilizado mucho en este país que es la máquina del fango

Voz 7 09:17 hemos escuchado por ejemplo en boca de Irene Montero cuando se activa la máquina del fango la gente creo que sabe responder ya han intentado poner a un presidente del Gobierno ya han intentado tumbaron Secretario General en Podemos Se lo digo con toda claridad y con una sonrisa de oreja oreja

Voz 2 09:31 también hay una referencia otra referencia literaria explícita eran Mena funcione de Esteban Drake que cita existe Stephen cita usted extensamente al al principio sobre el poder eso policía espía hay extorsionador del París napoleónico obtiene le llama la atención recurrentemente recibimos noticias de escándalos entiendo que lo que usted dice es completamente cierto no se utiliza la información personal para Dakar tanto el periodismo con el mundo de la política pero no les sorprende que la semana pasada tuvo que dimitir el número dos de Theresa May por un escándalo de índole sexual encontraron pornografía en su ordenador el dijo que no había y finalmente tuvo que abandonar por mentir no por pornográfica lo de índole sexual el escándalo personal en España esté fuera por el momento afortunadamente esté fuera de todo lo que se publica o de todo lo que se utiliza para atacar tanto periodística como políticamente

Voz 3 10:21 sí es me sorprende no sé si no me sorprende relativamente

Voz 8 10:29 que el tema de

Voz 3 10:31 las mujeres de vamos a llamarlo de las mujeres pero yo lo llamo de de la sociedad porque la reivindicación por la igualdad de derechos y el movimiento por ejemplo de mi tu hijo del estopa al silencio aquí llega más tarde y además siempre llega con unos debates bajo sospecha en relación con las mujeres por lo tanto me sorprende relativamente poco que que todos estos debates de mujeres aquí estén todavía un poco más relegados yo creo que tenemos que concienciar a mujeres y hombres ya toda la sociedad pero no solamente las mujeres yo escribo mucho de estos temas pero necesitamos la ayuda de los hombres para que realmente este asunto se ponga en la primera página de el del debate lamente así tomándonos en serio la gravedad de estos asuntos pues se podrán afrontar corregir yo creo que en el asunto que dice usted de Teresa M bueno no recurrentes si no ahora mismo pero sí sí sí sí pero además es que ha afectado al Parlamento y no solamente por por mentir yo creo que en dos mil diecisiete ha sido el año de la revolución de las mujeres marcará un antes y un después no va a ser piso yo y de sarampión aislado y yo creo que pasará a la historia del feminismo como como un punto de inflexión y como un hito como bueno fue el movimiento la su franquistas en el Reino Unido o Boca no algo ha cambiado sin duda lo Oval yo creo que además por lo menos abochornado a partir de ahora a hombres que defiendan esto hay mujeres mujeres lamentablemente

Voz 2 12:27 durante durante más de una década Gloria antes visto en horario de máxima audiencia a los líderes más importantes de este país nos decían mentiras tranquilizó

Voz 9 12:35 horas primera pregunta Cataluña tiene usted un plan para frenar la consulta por la independencia de Cataluña ocio no sé

Voz 2 12:43 otros decían mentiras que activaban la máquina del fango porque

Voz 9 12:49 sobre si porque dinero en metálico de dónde venía ese su único sobre

Voz 10 12:53 es que yo he conocido de los cuales he tenido conocimiento son los hombres que entraban de fondos reservados

Voz 2 12:59 la y otros mentían con generalidades pseudo didácticas reconoce que la irrupción

Voz 9 13:04 Podemos es debida a los errores del PSOE no

Voz 11 13:08 eh el populismo ha cuajado ha enraizado

Voz 2 13:12 en otras sociedades europeas que echa un poco de gloria pobres no alguna vez vendiéndola T eligiendo ahí hubiera yo preguntado porqué pero una vez yo creo que es en esa entrevista que huy Kemal yo a mí me hubiera preguntado a mí misma o tal

Voz 3 13:30 yo creo que he cubierto un ciclo que ha sido largo y que en el día a día ahora lo veo más cuando puedo vivir de otra manera que veo que fue largo y agotador vivir conectada tantas horas al día que yo te digo que veinticuatro los trescientos sesenta y cinco días del año durante no solamente trece porque antes hice otras tareas probablemente más que tenso todavía a mayor tensión probablemente como la dirección de de la política del área de política también en Antena tres otras tareas anteriores requieren temas demasiada atención Iriney demasiadas renuncias personales y familiares y te digo el periodismo no son oficio para mí es un oficio porque hay que aprenderlo hay que practicarlo y hay que perfeccionar lo por lo tanto se aprende inglés y trabaja como oficio pero para mí es una manera de ser y yo creo que nací así y me moriría si de hecho bueno pues la novela al final los que recreó también es el mundo del periodismo de la política eso no

Voz 4 14:48 me va a abandonar ni yo voy a abandonar el periodismo pero el día vi el día a día

Voz 2 14:52 no no creo que sea Gloria Lomana es periodista autora de juegos de poder un thriller político de ficción publicado por La Esfera de los Libros es que hay que leer entre unas y si hay que leer escuchar o ver entre líneas entre esas tres me las tres cosas

Voz 12 15:11 bien

Voz 2 15:14 los muchas gracias un placer