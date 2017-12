No tinc por: 96 horas de radio

Voz 3 00:00 hoy esta Rambla este puntos neurálgicos de la ciudad que comentabas quiere recuperar la normalidad la calma barcelonés

Voz 4 00:17 es es como este que cada semana viene aquí a comerse un helado y que esta semana pues ha elegido el viernes dieciocho de agosto porque he venido hoy aquí a tomarse este lado Esther

Voz 5 00:28 no porque bueno luego cada semana gustan más rampla sonoro la cantidad de gente de todas las razas y culturas que vienen considero que después de lo que pasó ayer un tenemos que volver a la normalidad es decir que que no ha pasado nada aunque ha pasado algo horroroso que hemos de volver a nuestra vida cotidiana que hemos de seguir luchando riendo dividiendo podrido decir una cosa Jimmy allí eran cinco de la tarde estaba en mi casa oyendo la radio va costumbre soy una persona bastante mayor daros las tremendas gracias a todos los periodistas que habéis nos habéis tenido desde nuestras casas como es estuviéramos al pie del cañón informados de lo que pasaba de cómo pasaba de como ocurría e

Voz 6 01:27 asusta más escuchándonos que pensando qué sensación

Voz 7 01:30 tenías que decías esas es Rambla aquel está

Voz 6 01:33 pasando a mí Rambla

Voz 5 01:34 que es una salvajada que salvajada que salvajada que son bajaba

Voz 8 01:38 no

Voz 5 01:41 no quise saber dónde estaba mis nietos donde estaba Mis hijos cuando ya supe que todo mi grupo estaba bien y me puse a a escuchar obras sábado el dolor la estupefacción al decir no es posible ya no entender realmente a no entender cómo puede haber individuos equipo que que pueden hacer estas embajadas

Voz 9 02:06 en la Cadena Ser Notting noventa y seis horas

Voz 1620 02:11 de radio

Voz 11 02:31 mucho antes

Voz 5 02:34 también en el aire

Voz 11 02:36 tú no mira

Voz 0867 04:01 a basaron noventa y seis horas de

Voz 14 04:04 de este jueves diecisiete de agosto cuando Jones había CUP causó el terror y la muerte con una furgoneta en la Rambla de Barcelona hasta que fue abatido por los Mossos d'Esquadra en Subirats noventa y seis horas recorriendo Cambrils Alcalá Ripoll noventa y seis horas tristes inciertas pero también noventa y seis horas de solidaridad y pequeñas y grandes valentía las este es nuestro particular relato de esas horas de radio de periodismo que quiere ser riguroso y útil un relato a través de los ojos y las voces de los compañeros y compañeras de Radio Barcelona y toda la Cadena SER

Voz 15 04:42 nuestro homenaje sonoro a las dieciséis víctimas mortales de esos atentados a sus familias y amigos y a todos aquellos que trabajaron incansablemente en esas horas difíciles

Voz 7 04:54 ah y yo como cada tarde iba a la reacción de la SER que esta plaza Cataluña al justo arriba de la Rambla

Voz 16 05:01 más Claudia Ramos redactora en prácticas de Radio Barcelona

Voz 7 05:05 ha de salir de casa que privó al lado de la Boqueria empecé a cruzar la Boqueria ya me encontré a todo a un montón de gente corriendo cruce toda la Boqueria este a ramblas y allí sí que vi vi a un muerto que fue cuando cuando te llame Aitor sí sí recuerdo aquella llamada de hecho fue una llamada de treinta y dos segundos altamente

Voz 16 05:23 a las cinco en punto de la tarde Aitor Álvarez redactor de tribunales de Radio Barcelona

Voz 7 05:28 informa llamada de cierto pan encono tampoco sabíamos el más hasta donde llegaba la gravedad de esa noticia tú me decías que había una furgoneta que haya podido atropellar a gentes no lo sabíamos no lo teníamos confirmado pero sí que te lo habían dicho tipo Ia además tú habías visto una persona muerta bueno el momento pues que me pilló a mí en el lugar de los hechos Si que haces pues como periodista lo que tienes que hacer contar lo que está pasando ya me la redacción te llamé a y entonces yo fui corriendo para ya eh yo recuerdo aquellas notas de voz que mande al de la de la redacción sí sí acaecido pues llamen Matthew Ica como Amilivia humor viuda Claudia hija recurrir hasta allí pensando bueno pues vamos a explicarlo vamos a ver lo que ocurre y en aquel momento me di cuenta del caos

Voz 17 06:15 mm

Voz 0313 06:20 yo me acuerdo que estábamos en él

Voz 1673 06:21 la redacción primero llamo Claudia Nos dijo cargo pasaba en las Ramblas dijo que incluso había visto un muerto con lo cual ya sabíamos que algo gordo pasaba

Voz 16 06:29 Pablo Tallón redactor de política de Radio Barcelona

Voz 1673 06:32 también estaba tu llamada Carla que llamaste aquí la nota de voz de Aitor preocupado diciéndonos que habían montón de gente corriendo Nos confirmaba que algo gordo acababa de pasar

Voz 7 06:42 te voy a estar otra rambla Javi contrastando de tu marca

Voz 18 06:48 sí hay casualidades de la vida ajustó habíamos cambiado la hora de una reunión porque ellos sino a esa hora no tenía que estar en

Voz 16 06:53 la calle Carla Turró directora del balcón da ser Cataluña

Voz 18 06:58 de repente empecé a ver a mucha gente corriendo digamos con con caras de de estar asusta disimulos entonces yo justo justo había visto un mensaje en el grupo de que tenemos debido a que el de la redacción de Barcelona donde decía pasado algo algo quería no y entonces yo te llamé inmediatamente hay algo de ser periodista que te que te da distancia de lo que está pasando no porque yo te llame y te dije me voy a grabar estoy aquí Pablo ha pasado justo aquí voy a grabar estoy bajando no yo te dije corre

Voz 1826 07:26 acceso acciones cuando yo veo a Pablo correr hacia las escaleras gritándole a Carla por teléfono Carla deja el teléfono

Voz 16 07:32 me corre Joan Tejedor redactor de deportes de Radio Barcelona deja el teléfono

Voz 18 07:37 si bajamos corriendo recuerdo que iba detrás de Pablo vi cómo se abrazaba a en la esquina de paseo de Gràcia Gone Caspe alejó de la radio mismo

Voz 16 07:45 Emma Miguel redactora de salud de Radio Barcelona

Voz 18 07:48 en ese momento había pues una está muchísima gente centenares de personas viniendo de de las Ramblas reforzando plaza Cataluña

Voz 1826 07:56 de que de esta estampida que huya de plaza Cataluña que empiezan a refugiarse incluso no en el portal de Radio Barcelona recuerdo abrazando a una mujer calmando la

Voz 18 08:07 sí fue una mujer que estaba muy nerviosa que de hecho se quedan muchas horas aquí en la entrada de de la radio de hecho es uno de los primeros testimonios que que se emitió que describía a pues que había visto sillas de las terrazas de la Rambla

Voz 7 08:19 hola

Voz 19 08:22 con vida en un atentado ha juntado tornaba Poussin

Voz 18 08:25 cuando estábamos llegando prácticamente a la esquina

Voz 1826 08:28 la Rambla al monumento de Francesc Macià allí aparece un guardia urbano ese audio que hemos escuchado tantas veces aquí en la SER desalojen la plaza

Voz 7 08:36 es un atentado terrorista

Voz 20 08:43 está ahí ahí es cuando nos damos cuenta de la magnitud que está urgiendo a que yo desde aquí yo intente bajara hacia hacia la Rambla hacia el mercado de la Boqueria eh yo llegue hasta la mitad de ese camino y en ese momento un un agente de los Mossos d'Esquadra me dijo que estás haciendo estás loco vete de aquí es muy peligroso

Voz 0027 09:00 yo en aquel momento pensé extras no sexy

Voz 20 09:02 ay si realmente ha pasado algo grave me entró como un poco de miedo en el cuerpo y le hice caso evidente evidentemente le le hice caso volví volví para atrás y ahora lo pienso y yo no era consciente de que aquello era peligroso yo de lo que quería era seguir viendo lo que había mi objetivo mi obsesión en aquel momento era poder seguir contando a lo que ocurría desde allí no

Voz 1673 09:21 creo que la de las primeras cosas que te dije fue ha pasado yo tenía la sensación de estar viviendo una pesadilla como cuando sueñas que no acabas de creer muy bien lo que estás viendo pero lo crees pero no lo creo

Voz 0867 09:32 Emma es Pablo Tallón ahí me llama

Voz 16 09:35 por teléfono estaba nervioso tenso sobrecogido Pedro Jiménez redactor jefe de la Cadena SER ciento once S

Voz 0867 09:42 dice mira Pedro tiene mala pinta tiene mala pinta va a Aitor Álvarez para ya tiene mala pinta y entonces en ese momento yo estaba en el pasillo de la redacción de Radio Madrid

Voz 16 09:50 en lo que hago es irme al estudio a esperar a que nos llame Aitor Alvarez y avisar a los compañeros de la Ventana justo en el boletín informativo de las cinco Roberto Sánchez director de la ventana de verano que es cuando se

Voz 1826 10:03 algo un momento al lavabo estamos haciendo La Ventana y entonces me encuentro con Pedro Jiménez me iba diciendo que hay algo raro aunque parece que en el Mercat de la Boqueria una furgoneta ha podido entrar quizá accidentalmente cuando me dice accidentalmente como todos los que conocemos esa zona llevase que accidentalmente no puede ser

Voz 18 10:23 entonces hay un momento en que decimos cómo nos repartimos no

Voz 1673 10:27 ha asimilado y estábamos grabando cortes de voz de repente tú estabas bajando al estudio estábamos yendo a hacer la foto de color Aitor ya estaba ahí estábamos cogiendo voces de los testimonios cambiamos el chip muy rápido nos pusimos el antifaz muy rápido el disfraz el traje de periodista porque no quedaba otra

Voz 18 10:42 es muy curioso cómo cambian las cosas con es momentos de tanto caos

Voz 20 10:46 propiedades yo llame a Madrid tiene empecé a explicar yo lo que veía la foto lo que decimos siempre nosotros que es la foto que es relatar exactamente lo que yo estaba viendo para que el oyente eso lo intentaré imaginar

Voz 21 10:57 cinco y diez en Canarias tenemos noticia de última hora vamos a Barcelona compañero de Radio Barcelona Aitor Álvarez

Voz 1263 11:05 han apuntando a Rambla desalojadas dilaciones de absoluto caos lo que sabemos hasta ahora es que como mínimo hay una persona muerta no os puedo decir es lo que yo veo ahora mismo desde aquí todo lleno de policías viviendo a todo el mundo que se aparte que se meta en los en los locales

Voz 7 11:20 tú entras te también en directo yo al cabo de un rato también pude pude entrar hice mi primera reacción fue informar de lo que podía de lo que sabía lo que estaba viendo sin pensar mucho en Si era grave no eran graves y lo que estaba pasando eso nada eso fue después

Voz 21 11:36 cuéntanos donde estas exactamente Claudia

Voz 22 11:38 sí ranas encerrada dentro de un cumpliría así con mucho miedo también enterraran porque la verdad es que no lo empieza a salir afuera y la policía que está buscando a alguien in vitro el mercado hizo unos y puede salir pero por la carcel letras ahora mismo hace unos momentos fuera viendo pero de repente la policía que todo mundo dentro de los locales llegamos aquí confinados otra vez

Voz 0055 12:02 cuando sucede algo inesperado de la magnitud de lo que sucedió esa tarde en Barcelona y hasta que no vas teniendo claro qué es lo que ha sucedido una una especie

Voz 23 12:11 de de irrealidad

Voz 1673 12:13 porque

Voz 0055 12:15 el guión previsto se construye Pedro Blanco subdirector de Hora Veinticinco uno sabe qué ha ocurrido algo grave pero no sabe exactamente qué ha ocurrido no sabe tampoco cómo reaccionar

Voz 23 12:27 no sabe qué hacer no sabe si correr

Voz 0055 12:30 estudio sin esperar a que le digan algo

Voz 18 12:32 yo recuerdo la primera entrada de que no había tenido tiempo ni de pensar ni de nada porque he estado haciendo llamadas y entre como diez segundos antes recuerdo pensar dos cosas primera la necesidad de sonar tranquila y en segundo lugar es decir cuenta sólo lo que sepas por fuentes oficiales

Voz 7 12:47 la Generalitat los Mossos están siendo

Voz 24 12:49 muy prudentes a la hora de informar las imágenes en cualquier caso son pues como lo que escuchaban Montes antes de al menos veinte heridos tendidos en el suelo a la altura de la

Voz 21 12:57 de la Boqueria y ahora mismo en el centro de Barcelona donde estaría ubicada nuestra emisora allí en la calle cárcel con la esquina con Pau Claris está nuestro compañero Pablo Tallón Pablo qué tal buenas tardes

Voz 1673 13:07 yo me quise aislar de de lo que se estaba contando por Whatsapp por Twitter por redes lo que te llegaba me limité a contar lo que veía cómo lo veía ir sin mucho más alarde sí mucho más maquillaje porque creo que es lo que tocaba en ese momento

Voz 21 13:22 tenemos dos policías al otro lado

Voz 25 13:23 las sirenas son una constante supongo que lo Weiss escuchando para que os hagáis una idea Vía Layetana es una calle paralela a paseo de Gràcia bastante cercana a plaza Cataluña

Voz 15 13:32 si en ese momento sin saber realmente qué había pasado

Voz 16 13:36 Pera Vernal jefe de misiones de ser Cataluña

Voz 15 13:39 eh pero sí dándome cuenta de que era algo grave entonces ya empiezas a organizar un poco en tendrán tu cabeza como pues dar salida a nivel técnico para todas las necesidades informativas que ahora a partir de ese momento y que hay que reaccionar al momento y lo siguiente que buscase es cómo cubrir la calle los periodistas salen al momento a dar su cobertura informativa a nuestra misión es pues que esa cobertura informativa sea con buen sonido

Voz 21 14:07 continúan los policías

Voz 26 14:09 mirando el perímetro de la búsqueda de los presuntos responsables de este atentado ahora mismo vemos cómo continúa pasando el helicóptero policial por encima de nosotros también estamos viendo que están desalojando

Voz 7 14:23 cerrando los bares que hasta hace solo diez minutos estaban abiertos lo que hacemos en esa

Voz 0867 14:28 momento es crear un vamos creo que fui yo el que crea un grupo de Whatsapp con los compañeros de Barcelona y los compañeros de Madrid entonces la mejor manera para para estar conectados es ese grupo de Whatsapp no para facilitar el trabajo de todo el mundo piensa que lo que lo que estoy leyendo yo que estoy en la pecera del estudio lo está leyendo también Pedro Blanco están precisamente en ese momento en ese momento en antena

Voz 18 14:54 recuerdo perfectamente el momento en el que han sí empezó a escribir en ese grupo de whatsapp

Voz 0196 15:02 yo estaba de vacaciones justo el diecisiete de agosto han apuntó sí

Voz 16 15:06 la de sociedad de Radio Barcelona

Voz 0196 15:09 me entero por una fuente que me envía un mensaje a través de mi teléfono móvil que ha pasado algo me dice literalmente posible atropello masivo en la Rambla de Barcelona mueve el

Voz 18 15:19 sólo entonces a como la fuentes

Voz 0196 15:21 pena evidentemente la información puede tener Cerda veracidad me pongo las pilas

Voz 18 15:26 Ana estaba de vacaciones y por suerte estaba muy cerca de Barcelona porque es quién domina toda la información policial y en definitiva quién podía tener digamos información y novedades sobre todo lo relativo a la a la investigación y a lo que estaba pasando no ir recuerdo mucho el momento en que Ana entra en el estudio de paz en medio del caos cuando se abrió la puerta la bien parar es que ni me esperé por cierto dentro por el estudio de la

Voz 7 15:48 era Ana qué tal buenas tardes Pedro qué tal han descontado la información de la policía estuvo buscando una segunda furgoneta que podría tener relación con el azar

Voz 24 15:58 exacto está confirmado que la primera furgoneta la que ha provocado este atropello mortal pues fue alquilada a pues presuntamente según la investigación que ahora llevan a cabo los Mossos d'Esquadra que están tratando este caso con los protocolos de un posible atentado

Voz 0196 16:15 fue importante mantener esta calma y que pasaran los minutos y mientras tanto sí que íbamos diciendo en antena todo aquello que las fuentes que estaban sobre el terreno Nos iban confirmando que casi se podría decir que habían visto con sus propios ojos

Voz 7 16:27 a las siete menos diecinueve minutos Pedro

Voz 21 16:30 hay novedades Si preocupantes sin novedades en fin que aportan una cifra ya de víctimas muy muy abultada para cuéntanos

Voz 24 16:39 lo que os podemos confirmar a esta hora es que hay trece personas muertas en lo que y califica ya de atentado terrorista en Barcelona

Voz 0196 16:47 cuando yo recibo en mi teléfono móvil la cifra de trece personas muertas se está haciendo el recuento in situ una a una el impacto emocional es muy fuerte porque es como que de repente te das cuenta de la dimensión de la tragedia hasta entonces no sabíamos cuántas víctimas había en ese momento hay dos cosas que pasan por mi cabeza una es la gravedad de lo que ha ocurrido

Voz 16 17:08 con este dato los trece muertos y la otra

Voz 0196 17:10 es la responsabilidad de poner ese dato en antena sin fallar si una cosa nos tiene que marcar es la credibilidad Hay y el rigor pero la fuente era muy solvente no era una única fuente por lo tanto consideré que en ese momento era importante dar esa información

Voz 2 17:26 lo más importante de de organizar una cobertura de de estas características que en principio ves que que va para largo que puede durar días

Voz 16 17:33 Ramón Iglesias jefe de informativos de ser Cataluña

Voz 2 17:37 es conocer la redacción las virtudes de cada uno para poder mandar a cada lugar al que considera que puede hacerlo mejor pero sobre todo el trabajo a debe ser previo y dura muchos años es apostar porque los periodistas crezcan tengan fuentes métodos y sobre todo crédito para cuando hay noticias extremas sepas que si aquella periodista dice que ha habido un atentado con trece muertos mientras todos los demás medios y fuentes oficiales hablan de muchos menos no tengas ni un solo segundo de dudas en momentos como ésos en paralelo lo que están haciendo los compañeros que están en la calle con la información

Voz 16 18:12 Marsá Serrats jefe de programas de ser Cataluña

Voz 2 18:15 es muy importante también desde el estudio el trabajo de producción tiene esta parte de conseguir que todas las cosas salgan que las conexiones estén que todo llegue al oyente tiene una parte también de abrir la agenda y empezar a decir qué personas pueden aportar al relato tirar realmente es responsabilidad porque

Voz 1673 18:31 ah Carla Aspeña productor fue un acontecimiento de de esa magnitud requiere también mucha responsabilidad como como periodista y hay que buscar testimonios que contribuyan a ciertas

Voz 0027 18:45 Sanidad Hinault inocua alarmismo no

Voz 1263 18:48 si venimos olió la darnos no lo consiguió decir algo como suelo sirio ha dicho abolición dentro de mercado y que unos recogieron usted hay que refleja los recogió Racing que foros

Voz 27 18:59 empezamos a dejar a la gente ya con a nadie atrás que la parte antigua levantarán la hacia la Rambla tu nueva queda Acciona Marte en el ramal van en una vale bueno para mí la producción

Voz 28 19:11 que estén las cosas en el lugar que tienen que estar en el momento en el que tienen que estar en un día así no sé si tienes tiempo de de conseguir que todo salga también pero como mínimo lo tienes que intentar no creo

Voz 1620 19:23 que nos pusimos todos

Voz 1673 19:26 de acuerdo no sé muy bien cómo pero pero fue así de transmitir esa calma ya desde desde el

Voz 2 19:34 propio control presidente de la

Voz 21 19:36 ha suspendido sus vacaciones y se pone al frente de un equipo de crisis para seguir al detalle las consecuencias de este atentado por

Voz 1263 19:44 un cuenta monte sabemos también que éste ha estado en contacto con las principales autoridades y líderes políticos del país por ejemplo ha hablado con el presidente ruso

Voz 29 19:53 hoy aquí en el Hospital del Mar tanto en el vestíbulo como en la puerta de urgencias ahora mismo o como movimiento más bien lo que hay ahora mismo expectación vemos varios servicios de ambulancias preparados para en cuando sean requeridos poder salir por si hay que traer más víctimas a este hospital

Voz 1826 20:07 en un grandes catástrofes es necesario saber que

Voz 0055 20:10 y aunque la información son los heridos en sí mismos

Voz 16 20:12 Alberto Pozas redactor de tribunales de la Cadena Ser en Madrid

Voz 0055 20:16 no hace falta en fin convertirse en un segundo problema para para conseguir esa información no es necesario hablar con los familiares no es necesario eh de ponerse en la puerta de un hospital meterle el micrófono en la boca a cada persona que sale se puede conseguir la información y se puede hacer una buena información e incluso no solamente con con el testimonio de periodistas puede conseguir también el testimonio de gente por ejemplo pudimos hablar con trabajadores del hospital que quisieron hacer un alegato a favor de la sanidad pública y lo bien que había funcionado esa noche pero es necesario saber hacerlo sin necesidad de molestar a las víctimas que ya en fin ya bastante tienen con lo que han pasado esta noche como para tener que que explicarse delante de un micrófono delante de una cámara

Voz 30 21:01 no sabíamos si era una persona o dos tienes conducía una furgoneta

Voz 0055 21:07 Nos conocíamos los nombres pero se empezó a especular con ellos no sabíamos por de un avión donde habían huido pero empezó a decir que si estaban atrincherados que sigan un ante crisis estaba rodeando no teníamos muchas certezas había mucha información y mucha desinformación era confusa y es verdad durante unas cuantas horas teníamos un hecho una furgoneta atropella a una multitud en el centro de Barcelona y mata a trece personas pero más allá de la descripción derecho teníamos pocas certezas no sabíamos si era uno de los autores el nombre de repente pasados unas cuantas horas empezamos a acumular información algunas certezas algunos nombres algunas identidades

Voz 0196 21:43 en esta situación es iba mucho ruido entonces el trabajo de de intentar verificarlo se basa sobre todo en la experiencia en los años pues que llevamos en esto fiarte básicamente de las fuentes oficiales de las fuentes solventes impotentes de todos aquellos que saben es que han obtenido la la información de forma fiable

Voz 24 22:03 si te parece tenemos ahora mismo dos novedades una importante es que hay un detenido ha sido en Ripoll estamos hablando de Driss Peer

Voz 18 22:11 en pocos días tuvimos muchos datos de quién eran los

Voz 0196 22:14 tú eres materiales de estos atentados sus planes que querían atentar pues con varias furgonetas

Voz 18 22:19 dadas de explosivos que estaban preparando en la casa de al que

Voz 0196 22:21 nada donde murieron dos personas entre ellas el imán de Ripoll supimos que era un grupo de amigos que de repente habían sido radicalizados porque allí en esa ciudad todo el mundo se rasga las vestiduras pensando quiénes eran estos chicos con los que hemos convivido sin darnos cuenta de que estaba pasando por sus cabezas

Voz 31 22:39 en ese momento todavía no se conocía el grado de implicación de Ripoll en todo el tema Raúl MUSAC

Voz 16 22:45 redactor de Radio Girona ciudad gente pues

Voz 31 22:47 eh tenía una sensación de perplejidad de de de sorpresa profunda de no entender nada gente que eran vecinos completamente integrados en su sociedad pues podrían estar detrás de de de aquel atentado y la sensación era de de pero de no creérselo porque además en repulsa daba una condición extraña no eran víctimas si verdugos por decirlo de alguna manera no en una población que estaba sufriendo lo que pasaba en Barcelona y que estaba descubriendo además que detrás de aquello pues estaban sus vecinos sus hermanos sus hijos sus alumnos

Voz 32 23:21 bueno que llegan a la realidad no que pasó porque no queremos que que se queda en silencio presionar a nosotros nos gusta lo que pasó y espero que encuentran los que han hecho esto aquí dejan al que no ha hecho nada me entiendes porque mira al mi marido tiene un locutorio ir cualquier uno que viene les voy hacer un billete de de de avión me entiendes

Voz 24 23:40 ah y otra cosa menos podemos contar es que en uno de estos puntos de control de acceso en Esplugues de Llobregat un vehículo se ha dado a la fuga ya ha atropellado al menos a tres mossos d'Esquadra que estaban en este control este vehículo que sea asaltado este controla ha aparecido con el conductor en el interior muerto

Voz 2 24:00 y además que íbamos dando todas las comparecencias con las últimas horas seguramente las más significativas

Voz 7 24:04 fueron esas del entonces mayor de los Mossos y eso es

Voz 2 24:07 Lluís Trapero del momento que más me acuerdos que yo estoy doblando es cuando vincula lo ocurrido en Barcelona con la explosión de la casa en Alcanar y ahí yo creo que todos nos quedamos como ha hecho

Voz 21 24:20 ha habido un segundo incidente ha tenido lugar en las últimas semanas como es la extensión a la localidad cercana de una casa en la localidad de Alcanar lamenta la investigación Cano obviamente no hay algunos elementos de la investigación que obviamente no puedo detallar porque los estamos trabajando porta la manera pero no llevan Panero a conectar de una forma digna que son pocas dudas estos dos incidentes

Voz 33 24:49 era muy oscuro cuando llegue al canal la urbanización de Montecarlo

Voz 16 24:53 Marsé Marc jefa de informativos de RAI

Voz 33 24:55 el Lleida sólo seis siete familias vivían allí todo el año algunas torres estaban ocupadas recuerdo desde el vecino el primer vecino que me encontré el vive a unos cincuenta metros de la casa que había explotado y me dijo que está los cascotes Le habían llegado a su tejado que enseguida a los Mossos ampliaron perímetro y entonces Llanos eh echaron de aquel lugar recuerdo la expectación los nervios y el miedo entre los vecinos en el momento de la primera de las detonaciones controladas y en ese momento muchas de las personas se preguntaban qué hubiera podido pasar con todo este material que allí se encontró o que explotó que hubiera podido

Voz 34 25:30 que pasar no sé si la casa de Alcanar no hubiera estallado

Voz 30 25:35 una cosa

Voz 31 25:36 aquel recuerdo de esos diez que estábamos muy pendientes de Twitter que bueno eso es algo que es dice a los periodistas hay que estamos muy metidos en él

Voz 16 25:42 la burbuja Pau rumbo productor de informativos de Ràdio Barcelona cero esos días

Voz 31 25:47 muy muy práctico porque eh tanto Mossos como los cuerpos de seguridad pues lo lo erigieron un poco como el canal de información oficial más rápida que es muy práctico realmente en las primeras horas

Voz 7 26:01 y también a lo largo de hablar lo largo de puesto

Voz 31 26:04 investigación policial bueno paso otra cosa que

Voz 18 26:06 sólo pasa cuando pasan cosas muy extraordinarias que es que a quién en la reacción de Barcelona los teléfonos no paraba de sonar de periodistas extranjeros de medios de pues de todo el mundo que que querían que necesitaban que un periodista le descontará por favor que está pasando fue fueron sin parar los otros escuchó pegados los peleándonos en eso

Voz 16 26:27 César Moreno Radio Caracol Colombia

Voz 7 26:29 dándonos a todo lo que estaban diciendo muy pendiente

Voz 0027 26:32 pues nosotros siempre ahí pues

Voz 7 26:34 pues la verdad como como siempre ha ocurrido nosotros pegados escuchando los de la hacer bajando los informes de ya llamando periodistas amigos nuestros para que nos den la primera información y para qué pues podamos narrar y contar exactamente todo esto

Voz 35 26:48 triple doble punto continental

Voz 21 26:51 de día

Voz 36 26:55 vamos a sumarnos a Nokia ha sido el terrible atentado en Barcelona íbamos a tomar contacto con un periodista de la Cadena SER

Voz 0027 27:03 de golpe la noche una noche de verano y de silencios de grillos en el centro de la ciudad

Voz 9 27:10 era ya dieciocho de agosto

Voz 7 27:12 muy lejos de haber terminado todo justo entonces

Voz 9 27:14 es Se estaba a punto de abrir el segundo capítulo del terror

Voz 21 27:20 reina el silencio un silencio realmente extraño un silencio que que para un descritas de agosto pues es increíble e incluso los los críos algo que nunca nunca ocurre por lo menos en el centro de de esta ciudad

Voz 16 27:34 los agentes que los escucho pues un carrusel con los programas

Voz 1982 27:37 deportivos en el mismo Larguero no que que que haces cosas absolutamente diferentes y que cuentas a veces con un tono más divertido y otra

Voz 16 27:45 Xavi Saisó redactor de deportes de Radio Barcelona bueno pues de golpe todos sus bienes

Voz 1982 27:49 bajo no tienes que contar un un atentado que se ha producido en en tu ciudad yo he estado ahí en muchas celebraciones del del Barça y de otros equipos no entonces siempre con algarabía con gente celebrándolo de golpe te encuentras allí en El Larguero por la noche explicando pues el sonido del silencio no recuerdo

Voz 2 28:06 estaba en una

Voz 7 28:08 reunión de trabajo y cuando termine me monten un taxi que tenía puesta la emisora de la Cadena SER

Voz 16 28:14 Ricardo Gómez actor fue

Voz 2 28:17 primera vez que me enteré de que algo horrible estaba sucediendo en Barcelona rápidamente e me enganché a Twitter y continúe con la radio iraquí cuando estaba a punto de marcharme a la cama eh de pronto leí en Twitter que estaba sucediendo algo muy grave en Cambrils recurrir pues ha a los que nunca fallan a a la radio desde luego que es una de las noches que más pegado estaba la radio y más en concreto en este caso a a la Cadena Ser fue justo con entramos en la redacción de Barcelona

Voz 0027 28:47 yo me acuerdo nada más abrazar a Ana pum si ella nos dijo espera algo está pasando su móvil vibraba empezó a hacer llamadas y ahí es cuando me dijo algo está pasando en Cambrils

Voz 37 28:57 los Mossos han han interceptado al

Voz 2 29:00 con un grupo de personas eh

Voz 0027 29:02 pueden estar vinculadas a la Rambla a medida que pasaban los minutos tenía más información y en ese momento dijimos venga vamos al estudio esto hay que contarlo

Voz 16 29:09 Aimar Bretos subdirector de Hoy por Hoy ya me

Voz 0027 29:12 Madrid Illes pedí darme paso ahí fue cuando Ana Ana sí que venía de sostener con su información un programa especial de muchas horas a través de sus fuentes y consiguió empezar a dar lo que estaba pasando en Cambrils fue muy duro decir aquello de son las dos de la mañana segundo atentado terrorista en Cataluña

Voz 21 29:31 son las dos de la mañana a la una en Canarias información en directo desde Cataluña nuevo ataque terrorista esta madrugada esta vez en Cambrils el segundo en sólo ocho horas varias personas han resultado heridas en un nuevo atropello en esa ciudad costera

Voz 24 29:43 concretamente iban cuatro personas el interior de un vehículo que ha intentado reproducir lo que han hecho esta tarde en La Rambla de Barcelona

Voz 1826 29:51 pasaban pocos minutos de la una yo acababa de meterme en la cama completamente a un anonadado por lo que estaba pasando escuchando la radio no pudiendo dormir y me llamó Ramón y me dijo exactamente

Voz 16 30:00 eso está pasando algo en Cambrils Marc cámara jefe de contenidos de la Cadena SER en Tarragona

Voz 1826 30:06 yo en ningún momento pensé que lo que estaba pasando en un atentado cuando cogí el coche y me fui para Cambrils

Voz 7 30:13 a alrededor de las dos menos

Voz 1826 30:15 de Cambrils recuerdo que por el trayecto desde mi casa hasta Cambrils que está a unos doce kilómetros de distancia recuerdo escuchar por la radio que había habido un atentado en Cambrils de gira Cambrils

Voz 1620 30:27 y así fue pilla un coche y me fui corriendo para para allá

Voz 16 30:31 Nico Castellano redactor de Sociedad de la Cadena Ser en Madrid

Voz 0313 30:35 con el consiguiente

Voz 1620 30:37 problema lo normal en estas circunstancias que son los controles de los Mossos en todos lados de de la salida de Barcelona en diferentes puntos de la autopista ir recuerdo llegar a Cambrils y encontrarte a ti Iber que tu tenían muy controlado el relato de los hechos con contó fuentes hay que que conocía de los Mossos etcétera etcétera como inmediatamente bueno por lo que es la radio nos pusimos de acuerdo lo hacía una cosa otros otras

Voz 0027 31:03 aquella noche el el esfuerzo informativo de la SER fue muy muy intenso con una programación casi segundo segundo hacíamos conexiones informáticas especiales informativos muy largos de madrugada

Voz 21 31:15 once en directo a Cambrils allí un periodista de la Cadena SER Mar cámara adelante

Voz 1263 31:20 las noches desde la avenida de oprime de Cambrils donde los Mossos cortan el acceso al puerto marítimo de la ciudad donde se habían producido al menos ocho disparos según los testigos de los hechos los mossos piden a la población de la ciudad que no salgan de sus casas y de hecho mantienen una enorme despliegue policial por todo el municipio

Voz 0313 31:38 yo tengo que agradecer esa distancia

Voz 1826 31:40 ya que que hubo durante toda la noche esas conexiones que que tuyo íbamos haciendo regularmente esa distancia me sirvió como como pantalla como si lo que estuviéramos haciendo fuera retransmitir una película porque mentalmente no podía yo asimilar que lo que estaba pasando era que al lado de mi casa en un lugar que conocía perfectamente había habido un atentado terrorista

Voz 1620 32:01 luego la radio lo que te permite a la escucharte Dati en el terreno al apuntó sí que va dando eh minuto la información con Aimar durante toda la madrugada etcétera etcétera la radio te permite ir ponderando un poco lo que estaba sucediendo yo creo que que estuviera ahí tan pronto que pudiéramos contarlo tan pronto vuelve a poner en valor a la radio próxima las emisoras y la importancia de la red de emisoras de la SER en en Cataluña

Voz 1826 32:28 el recuerdo también esa chica que entrevista este que pasó la noche en un barco fue un testimonio no sé si cínico pero a mí fue un testimonio que que me sorprendió muchísimo también por la por la serenidad y la sobriedad que destilaba esa chica

Voz 1620 32:41 sí aunque tampoco le temblaba la voz al final no al recordar verse ahí en el barco con el miedo habían visto todo lo que está pasando escucharon los disparos

Voz 7 32:50 sí

Voz 21 32:51 aquí al lado todo esto veleros que tengo a tan solo un metro permaneció toda la noche confinada

Voz 38 32:56 era mucho hacia paseo marítimo INEN entonces empezaremos a ver gente gritando tirándose al suelo en los tragamos ven qué pasa luego nos lo imaginamos muchos disparos de muchos gritos corriendo por todos lados

Voz 1620 33:13 si al fin y al cabo eso no la radio es poner voz a la gente que tiene conocimiento ha visto conoce lo que ha sucedido no y nosotros somos lo los conductores de todo ese caudal de infarto

Voz 0027 33:24 pasión vivimos en directo una noche de periodismo puro sin llegar a Antena ni una sola palabra ni un dato que no estuviera plenamente confirmado

Voz 1620 33:31 creo que que los compañeros todo de la SER en Cataluña dieron una lección de de rigor periodístico si de algo he aprendido de tantos años en cubrir no estético

Voz 7 33:41 la información es que en estos momentos especialmente las prisas no son buenas consejeras

Voz 39 33:51 bueno días a todos volvemos a encontrarnos aquí en Barcelona para hablar del peor escenario posible que podíamos imaginar cuando nos despedimos en el mes de julio para iniciar las vacaciones como tanta gente les hablamos

Voz 40 34:04 hola desde las Ramblas a muy pocos metros de donde ayer comenzó su sangriento recorrido la furgoneta que conducía un terrorista

Voz 39 34:12 harán la vuelve a tener ruido tímido no les voy a engañar pero suena pero sobre todo vive

Voz 18 34:23 Pepa Bueno Carles Francino y Barceló directores de Hoy por hoy La Ventana Hora veinticinco

Voz 41 34:31 yo estaba en la playa en en Cádiz en mi casa a una hora en la que habitualmente en el mes de agosto estoy durmiendo la causa que en circunstancias normales me habría enterado tarde esa tarde excepcionalmente estado despierta porque iba a llevar a una amiga que había pasado unos días conmigo a a la estación de la Alvia en San Fernando de Cádiz así que vi enseguida la primera señal de alarma

Voz 23 34:53 pues era radios Norberto Assange

Voz 30 34:56 aquí me fui a la estación del Alvia pensé en ese segundo

Voz 18 35:02 cuando mi amigo el trencilla jugando mi amiga ahora que voy a volver LOCE subí a camino de Madrid pero dije bien al primero voy a llamar a los compañeros es que eran las seis

Voz 0313 35:14 yo estaba en el médico con los niños en el CAP de Monroyo el Cam fue al salir que yo no escucho mucho a la radio en verano pero al subir al coche sigan que y me encontré con un primer flash que bueno tampoco daba mucha pista que no sé que luego llame por teléfono alguien me contó que se estaba barajando la posibilidad de que era un tema que Dro más que eso en un primer momento no se contra una antena pero pero ser hijo pero ya cuando vi que saltaba que además dimos la noticia el número de muertos a una cifra tan brutal todos un atenta los seguro si Si y habrá que irse a currar con una cosa muy rara que me ocurrió después que como después de fin de hablar con los jefes y quedar para el día siguiente tal había sido tan gordo dejé el teléfono en silencio yo no me enteré de los atente el de lo de Cambrils vivo al lado sea la la gasolinera donde aparecen fotografiados los los tipos del del del comando es donde compramos el pan muchas la edita así sí sí iré en Cambrils había estado el día antes pero no me enteré de lo de Cambrils hasta las siete de la mañana cuando me tengo que tenía el teléfono apagado

Voz 0867 36:13 ya estaban Menorca o el desastre ya había ido a pasar el día un sitio donde no había cobertura yo me enteré muy tarde pero me enteré muy tarde cuando mi teléfono recuperó la cobertura tenía podía tener sesenta llamadas perdidas de gente que que en principio me asusté porque parte de esa gente era mi familia y entonces pensé que había pasado algo algo familiar no entonces la primera llamada que hice me dijeron un atentado narrando como un atentado la Rambla puso inmediatamente la radio gracias a la aplicación

Voz 31 36:40 primero eran pocos muertos no hay primer yo me resistía a pensar que era un atentado yo pensé a ver si es un loco que su vez al aclarada o eso

Voz 0867 36:48 que si me me reía pero yo creo que me resiste la crisis me me hacía dormía un mecanismo de defensa hasta que fue subiendo el número de víctimas y evidentemente llame a la radio hoy pregunte qué hay que hacer no

Voz 16 37:04 en Inglaterra eh hay un momento de rabino hay momentos de periodismo en el que te explicas el el el valor de nuestro trabajo en un en una circunstancia sin entorno a las ocho y pico estaba ya Pedro Blanco en antena las autoridades catalanas todavía daban un fallecido Ana pum la periodista de la SER en Cataluña había contrastado suficientemente con los servicios

Voz 0867 37:31 energía ya que a día trece fallecidos

Voz 16 37:33 la acabamos de dar vuelven a aparecer las autoridades en medio del caos y del dolor y de la prudencia inevitable

Voz 30 37:41 eh dan de nuevo un un

Voz 16 37:44 sólo fallecido bueno pues claro si las autoridades aparece un fallecido tú dices a fue igual afortunadamente estamos aquí estamos

Voz 0313 37:53 puede que no haga pero la ponernos O'Hara

Voz 16 37:58 sí iré dice esta emisora sostiene que sus fuentes son desgraciadamente buena y fidedigna y que hay al menos tres años

Voz 21 38:06 el nivel oficial hay una persona muerta

Voz 24 38:09 treinta y dos personas heridas pero como decíamos ellos mismos han dicho que esto es un dato muy provisional recordemos que nosotros hemos contado que hay trece personas muertas lo mantenemos los servicios de emergencias presentes en el

Voz 39 38:22 Bar Los bomberos de Barcelona han contado

Voz 24 38:25 lastimosamente estas trece y más mortales tendidas en el suelo

Voz 7 38:29 hay otra cosa es que Carla

Voz 0867 38:32 lo corroboraran no pero es un atentado en tu ciudad no entonces ahí se mezcla lo personal con lo profesional no primero llamadas de Familia preguntando dónde estábamos donde estábamos nosotros dónde estaba mi hija y mi hija estaba en Madrid o estimaba en Barcelona está al lado de la radio eso nosotros pasamos por ahí yo cuando trabajo en Radio Barcelona voy a comer siempre la calle Pintor Fortuny esa tarde

Voz 16 38:52 podríamos haber estado o cualquiera de mi

Voz 0867 38:54 Emilia podría haber estado en la Rambla camino de de cualquier ocurre lo sencillo

Voz 16 38:57 por eso cuando fui a ver a es esa noche el programa Ramos por la Rambla era una sensación si no irrealizables

Voz 0313 39:07 qué voy a eso porque el cuando cuando explotó una noticia muy gorda del tipo que sea me imagino que a todos y a todas nos ocurre que tenemos un subidón de arena en harina a mí con esta me ocurrió un poco lo contrario o sea en el impacto fue primero como primera consecuencia el desasosiego os es decir jo Air sea Porfirio Slam pegaron Slam pegado a quienes van pegado en casa el cáncer

Voz 18 39:30 quita saber qué es tal que tu caso yo tuve

Voz 0313 39:33 Nos dice el programa Tengo muy buenos recuerdos de los testimonios pero conservo

Voz 7 39:38 sensación de desasosiego de estar jodido prefiero yo eso casi nunca cambio

Voz 0313 39:42 Curro cuando trabajo

Voz 43 39:46 larguísimo intenso y apretado aplauso en la plaza de Cataluña que ha coronado el minuto de silencio que se ha guardado en recuerdo a las víctimas del atentado ayer en Barcelona cerrado todas las autoridades sentía eh aplaudiendo

Voz 1895 40:02 es como narra sexto pues mucho más influenciado por el sentimiento que que te invade en ese momento es decir es imposible por muy profesional que seas no dejarte llevar por el hecho de que el día anterior habían muerto muchas personas en en las Ramblas por culpa de aquella acción

Voz 16 40:18 Sergi López jefe de Economía de Radio Barcelona

Voz 1895 40:22 Televisión pues el punto de las Ramblas por el que entró la furgoneta esta viendo todo el mundo lo mismo cuando alguien te lo narra tiene la capacidad probablemente de que cada uno se lo imagine de una manera

Voz 44 40:42 yo confieso que a la mañana siguiente fui al minutos

Voz 7 40:44 silencio en plaza Cataluña pasó una cosa

Voz 44 40:47 en y que el momento silencio

Voz 7 40:49 ha convocaron plaza Cataluña entero sin que hubiera convocatoria previa la gente empezó a bajar y sí sí sí yo me fui Rambla y me saltaron las lágrimas y a mí también

Voz 0867 40:58 algo que no me pasa habitualmente porque siempre intento separar la parte profesional de la parte personal se puede porque estaba en mi Ramblas estaban mi mi calle estaba en mi ciudad no porque sientes no piensa claro es que además no estaba directo directo no me hubiera pasado pero me me me sobrecoge luego me sobrecogió eso no que la gente Iber la gente que era porque si que había muchos barceloneses pero también había muchos extranjeros no decía una cosa Javier Pérez Andújar a la noche de Hora veinticinco desde ahí que decía nos tenían que haber matado a nosotros os decía yo paso por las gangas todos los días yo ese día no estaban las ranas y los que estaban seguramente sólo habrían pisado Las Ramblas en ese momento

Voz 21 41:38 a su muy a menudo tengo una ruta que atraviesa las Ramblas ayer estabas cerca de la Ramón no decidí no ir por podrías abrirse podría haber ido pero es curioso porque eso también me hace pensar una cosa es que todo el mundo dice que podía haber adherido recuerda al día siguiente

Voz 0313 41:56 las entrevistas que hicimos en La Ventana fue un líder de los jóvenes musulmanes de de España cabreado como una mona con toda la razón del mundo además porque siempre le llamamos cuando pasan cuando ocurren desgracias de estas no él decía que con sus hijos paseaba a menudo por la Rambla además que le podía haber ocurrido a él que era tan español como en bastantes varios de los que de los que habían muerto no recuerdo el el cabreo y la pasión con la que hablaba ese hombre

Voz 21 42:19 necesitamos proyectos por la convivencia

Voz 45 42:21 ya necesitamos dar voz a la gente de que la comunidad musulmana de todas las otras confesiones necesitamos estar presentes en los medios de comunicación no simplemente cuando ocurre no atentados por supuesto nos duele por supuesto es una masacre y por supuesto no la justificaba así la condenamos y la vamos a seguir condenando es nuestro dolor también

Voz 0313 42:40 y fíjate celebro que es este haciendo este este reportaje este recordatorio de lo que ocurrió porque después ese día han pasado tantas cosas que sino nos llaman ahora para tener esta comer

Voz 0867 42:51 sí sí no olvida caso olvidamos déjame que destaque una cosa eh es el trabajo que hizo la gente de Radio Barcelona porque insisto es que la Rambla está a cincuenta cien ciento cincuenta metros de radio Barcelona ya había redactores que estaban allí y el trabajo que hicieron que es verdad que yo estoy convencida porque yo esto lo vivido otras veces cuando se cayeron las Torres Gemelas que yo estaba en directo por ejemplo que no eres consciente hasta que no llegas a tu casa no llegas a casa el la adrenalina que decía antes Carlas te permite seguir trabajando cuando llegas a casa por la noche te sientas en el sofá Icex qué contado

Voz 11 43:25 sí

Voz 0867 43:28 la la sensación de que cuando vuelves a tu vida tu cotidianidad te cuesta entender lo que te ha pasado en las últimas cuarenta y ocho horas también decir que yo en ese momento nunca imaginé que a día de hoy estaríamos como estamos no

Voz 0055 43:42 Cal imagino yo me quedo con una sensación y con un convencimiento muy claro de que nuestro trabajo es importante que merece la pena realizarlo pero que somos muy pequeños y muy pequeñito sí que tenemos que ser muy humildes en la parte profesional en la personal y eso ojalá lo aplique todo el mundo pues yo comparto la reflexión de Carles

Voz 41 44:00 la idea Angels en ningún momento puede imaginar que aquella tragedia que aquellas víctimas que las familias iban a desaparecer de nuestra vida informativa de nuestra vida pública con aquella facilidad mi hoy todavía me sigue doliendo

Voz 46 44:15 en

Voz 47 44:19 eh

Voz 7 44:25 cuando llega el fin de semana llega el momento de reflexionar pero también de contextualizar los atentados de de ver

Voz 18 44:31 Annan en Barcelona era muy importante poner en contexto donde habían pasado y porque a la gente porque la ciudad ha reaccionado así de forma casi inmediata Lourdes Lancho directora de A vivir que son dos días de verano y eso era lo que básicamente me preocupaba en en en ese momento explicar a la a la gente de fuera cómo es Barcelona como organiza todo su poder de forma horizontal no tan vertical como otras ciudades como es sólo propicia la participación ciudadana en los barrios acuerdo que que te dura espontáneo hoy organizado a la vez Javier Pérez Andújar escritor

Voz 1895 45:04 a pesar de que el grito no tengo un poco

Voz 18 45:08 porque en ese momento se veía el miedo y la actriz

Voz 1895 45:10 frase y tener que perseverar mucho

Voz 18 45:13 la Najat el Hachmi escritora

Voz 48 45:16 para defender esa posición de que realmente

Voz 1341 45:19 es la mezcla la la Hébridas decidido

Voz 18 45:21 son el contacto el intercambio

Voz 48 45:24 no sólo es posible sino que es lo mejor que nos puede ocurrir

Voz 18 45:28 no se trata de que la cultura pueda combatir la la barbarie el horror o la violencia sino de qué manera nos relacionamos con la cultura

Voz 23 45:37 Marina Garcés filósofa que ha

Voz 18 45:40 habrá otros modos posibles de estar en el mundo de relacionarnos y aprender a vivir juntos

Voz 0196 45:52 domingo también el lunes los Mossos d'Esquadra siguieron dando detalles y también investigando a fondo los autores de estos atentados concretamente subimos más cosas del imán de Ripoll que era el autor intelectual de los ataques y evidentemente también la Policía estuvo buscando intensamente el autor del atentado en la Rambla que irá a Younes Abuya

Voz 21 46:12 el presidente de esta mezquita donde hizo de Imam hasta el mes de junio la autoría intelectual de los atentados Apple va aquí es Sat y se quejaba que nadie les había avisado que este hombre tenía antecedentes

Voz 14 46:22 la tarde del veintiuno de agosto noventa y seis horas después del atentado de Barcelona después de cuatro días de información intenso y fugaz de muestras de solidaridad hay rechazo de búsqueda y captura noventa y seis horas después Jung Jakub fue localizado

Voz 0196 46:43 justamente el día veintiuno de agosto cuatro días después de los atentados a las cuatro aproximadamente de la tarde me llega un mensaje en el móvil que dice a posiblemente abatido el autor material de los atentados en Barcelona bueno allí se disparó todo el corazón la respiración recuerdo que estaba en la redacción con Emma Miguel le digo

Voz 7 47:00 Emma Emma mira mira mira lo que me acaba de llegar es increíble

Voz 39 47:04 la última hora es que los Mossos d'Esquadra como decías han abatido a un hombre que llevaba un cinturón de explosivos adosado a su cuerpo de momento no tenemos más detalles

Voz 50 47:14 hemos ampliar si alguna información sobre ese incidente abierto

Voz 7 47:18 sí pero de Subirats lo que hemos podido saber totalmente

Voz 39 47:20 dado con una llamada con una alerta ciudadana bingo las cuatro en Canarias nos acercamos de nuevo a Cataluña pese a esta hora sabemos que sobre las cuatro y once de esta tarde ha sido localizado a una persona con un cinturón explosivo muy cerca de una carretera ha gritado al acabar

Voz 51 47:36 seis las cinco en Canarias pendientes de la operación policial en el municipio catalán de Subirats los Mossos han abatido nombre con un cinturón de explosivos cuyas características físicas coinciden con Yunus Abuya a Cuba

Voz 22 47:47 impresionante dispositivo policial el que tienen montaba Saura los Mossos d'Esquadra con épicos pero incluido que pueblan tanto la zona entre Sant Sadurní d'Anoia ahí Alina donde han sido debatido como decías este hombre exactamente su identidad

Voz 50 48:01 hay novedades han apuntado la deuda

Voz 22 48:03 pues sus podemos confirmar a esta hora Burón es falso es decir los Tedax de los Mossos d'Esquadra han visto quién no llevaba carga explosiva por lo tanto lo era una exhibición de la sede de la policía se cree que de ese modo lo que buscan los terroristas es precisamente ser abatidos y convertirse de ese modo en mártires

Voz 50 48:22 la confirmación definitiva de la identidad del terror

Voz 39 48:25 esto ha batido esta tarde pum

Voz 50 48:28 sí lo sabe

Voz 52 48:30 hemos sus acaban de hacer un tuit en el que confirman como decías que la persona que ha sido abatido en el incidente de Subirats lesiones a Boya CUP el autor del atentado terrorista en Barcelona Barcelona Barcelona

Voz 20 48:46 pues si tuviera que hacer una conexión en directo ahora mismo desde el centro de Barcelona desde el mismo lugar que en el que aquel día Hugo aquel aquel atentados pues contaría que hay niños jugando contaría que hay ruido que hay turistas haciéndose selfies pero sobre todo ruido y una rambla otra vez llena de gente recuperada por los por los barceloneses y al fin y al cabo pues que no lo han conseguido que volvemos a volvemos a disfrutar de de la Rambla como lo hacíamos aquella mañana ajustó la mañana antes de aquel atentado lo volvemos a hacer ahora por lo tanto no no consiguieron nada

Voz 0027 49:16 incluso creo que ahora es un poco más nuestra