Contigo dentro: Especial regalos sexuales (01/01/2018)

Voz 4 01:59 niña o en Almería no sé si es festivo en más sitios pero sí en estos dos en Catalunya hacen algo soberbio convirtiendo las obras de la escudella el del Nadal en un manjar de canelones Mi abuelo se llamaba Sebastian así que si el veintiséis de diciembre Nos pillaba en Almería seguro que mi abuelo y mi madre lo celebraban con en dos rico Gil vía I'm salsa con almendra picada anillo con tomate restó Gao Verza con calabaza lo típico de cualquier familia de esa zona que se junta para festejar durante muchos años San Sebastián fue festivo también en Almería no por mi abuelo sino porque es el Día del Pendón un hombre de lo más apropiado si tenemos en cuenta quiénes pueden ser esos pendones el martes pasado además de ser San Esteban veinte seis de diciembre se cumplieron treinta y nueve años de la derogación de la Ley de P

Voz 0401 02:56 micro Zidane y rehabilitación social esa que consideraba criminales salas persa

Voz 4 03:02 más percibidas como homosexuales transexuales y personas que no amparan a los del sexo contrario individuos que no nacieran con el género que sentían ser las penas de internamiento en centros psiquiátricos irán de hasta cinco años afortunadamente han pasado treinta y nueve años desde que cualquiera pudiera señalar nos por no cumplir las normas

Voz 0401 03:24 para Larra la mayoría de los que no cumplimos con el modelo hetero patriarcal también

Voz 4 03:30 somos unos pendones de oreja dos Si leemos la última acepción que según la Academia se refiere a mujeres de comportamiento descarado o impúdico los hombres fíjense parecen no tener jamás semejantes comportamientos debe de ser que a sus señorías lo de no tener demasiadas mujeres en sus sillones los insuflado un temor exacerbado hacia esas mujeres que no cumplimos con sus reglas pendones desorejó dados ahí es nada como nos llaman qué le vamos a pedir a sus ilustres y más si en esta última revisión del diccionario aunque han reconocido por fin el machismo el acoso y que las mujeres no somos el sexo débil no ha logrado entender que un bisexual ese aquel que se siente atraído tanto por hombres como mujeres pero no no somos hermafrodita que es lo primero que nos llama y no tenemos pene también vulva aunque deseemos a ambos por igual terminamos el año comenzamos uno nuevo a ver si con suerte para el cuarenta aniversario de la derogación de la ley de peligrosidad y rehabilitación social conseguimos que se note hasta en el diccionario

Voz 0401 04:43 con suerte hasta se animan y admiten aunque sea por lo bajini que la vida y el sexo son mucho más divertidos

Voz 5 04:51 igual Contigo Dentro en Twitter arroba

Voz 9 05:53 buenas noches Elia Fernández buenas noches Céline Navidad igualmente qué tal pues muy bien me alegro

Voz 0401 05:59 luminosas sí que viene siendo ante las festividades estas tan entrañables tócame celebrar su editor media celebró pues si así que ya estoy imbuida en el espíritu fenomenal en el consumismo bueno yo me voy en el consumismo la mínima de cambio bueno he yo estoy contenta porque con la cantidad de regalos que me he ido sexo es que Libia mucho la gente porque tú bueno también envidian al de gastronomía hay que decirlo sí pero yo creo que estamos ahí ahí en envidiado pero quizás es que adiós es que por el libro de estilo que de la Cadena SER de no nos pueden mandar cosa muy grandes que las tenemos que devolver que tiene que ser pero por favor no se nos puede dar cosas muy caras muy caras es es decir todos todo que que esté dentro de unos límites

Voz 0542 06:45 es porque aquella la coacción claro porque sino no se estancó rompiendo bellamente ya mi solamente faltaba aquí a mi rompa a nosotras solamente los pueden corromper en un sitio exacto y no lo vamos a decir no y nadie se lo que es Navidad el tema es que investigando claro es esta época Herrera claro para nosotros es inevitable pensar en regalos eróticos juguetes cada año hacemos lo mismo quién ha pensaba así también pues que es esta marca que tienen esos juguetes es verdad muy especiales ha elaborado un ránking qué puede que a nuestros oyentes les sirva para tomar ideas Cuéntame de hacer el top five a la inversa venga creando expectación con la lista de los cuarenta y ocho en el top five uno de los regalos preferidos ha sido uno que tienes tú que te pones de vez en cuando el choque pagano que para que vivirlo a quienes no estén escuchando se trata de una gargantilla de cuero Gaggan efectivamente porque nosotros estamos muy concienciados con esto ancha con una pequeña para Halo

Voz 0401 07:55 con una argolla llámalo como lo que es es una argolla para que con un una correa me enganchen dime paseen o me digan vena aquí bonita lo

Voz 0542 08:09 pues efectivamente el top five es este

Voz 0401 08:12 éxito cuando me lo pongo que salgo por la noche yo con eso

Voz 0542 08:16 sabes que si te he visto te viste cualquiera que te sigan Twitter también también te ha visto y que en el top cuatro sí apelando al olfato como uno de los sentidos que mayor poder de evocación tienen se trata de un perfume afrodisíaco se llama Le sens de Budweiser sirve tanto para ponerte en la piel como para poner en tu ropa mira ves tú yo tengo el mío propio ya sabes que yo creo por eso pero bueno de que el una noche así de querer verte tu o las distinga

Voz 0542 08:51 en la línea el cuero Vegas no seguimos porque esta línea ha tenido mucho éxito pero con un plus es el arnés estrella de la marca el de el de Meis

Voz 0401 09:02 qué nos puedes hablar to d s para ese lo tengo yo

Voz 0542 09:05 lo que pasa no es eh

Voz 0401 09:08 bueno tendría es un gran éxito es es el es es con ese Arnés Vega no tan maravilloso tan maravilloso

Voz 0542 09:13 que tienes deja poco a la imagen haciendo me lo digo esto es más para la intimidad si este es un poquito más intimidad más que nada porque aunque puede salir en pelotas por la calle digamos que con tus medidas con tu Care con tu presencia si son

Voz 0401 09:26 con la ley española porque yo creo que no es no es legal ver si se puede Amena Sí Se Puede siempre y cuando no haya menores o personas que puedan sentirse dañadas por la visión de una persona desnuda aunque yo estoy yo bajo al perro así con el arnés puesto no hay menores delante no problema en ningún problema de hecho fue lo que esgrimió en mi comunidad de vecinos cuando vivía en una urbanización cuando me dijeron que me pues es la parte de arriba ahí no bueno yo ahora apeló a nuestros juristas

Voz 0542 09:57 yo dientes a que no se aclare en esto porque está bien diaria en sala

Voz 0401 10:00 lo íbamos a evitarlos si alguien se pone en contacto con nosotros para hablarnos de ley sobre sexo en la calle ahora que se ha puesto de moda lo de lo de rodar en la calle que lo mismo se ponen en la misma en mitad de la Puerta del Sol como en cualquier lado que sí si algún jurista que te dice algo por favor invitarlo a hablar con nosotros

Voz 0542 10:19 eso también por saber esto es si pues yo Juan carnes a ver tendrás que está a ver si puede salir en pelota picada clave en el segundo puesto del ránking encontramos un bálsamo clítoris perfumado

Voz 10 10:35 un bálsamo que Letonia que potencia tus sensaciones naturales primer puesto aquí las fanfarrias no

Voz 0542 10:47 esto es fácil adivinar porque siempre que hemos hablado en juguetería en el juguete estrella cuáles a mí lo que más me gusta como juguete ya sabes que tiene que vibrar pues ahí estamos bien en el caso de Ville es

Voz 0268 11:01 el diamante vibrador el Twente

Voz 0542 11:03 Juan que aquí lo hemos tenido lo hemos pues pegado al micrófono en la mesa y a todo lo que hacía falta para que se vieran las velocidades

Voz 0401 11:10 es verdad sí es verdad que lo mostramos muy bien mi creo recordar que yo escribí algo así también muy buen criterio muy clarificador no de lo que suponía que la cosa entre mis piernas pues si ya están en mi línea a mi niña

Voz 0542 11:22 qué ideas de regalo vibradores

Voz 0401 11:25 vale vitorianos arneses choques pues si perfumes afrodisíaco está muy bien lo que pasa es que a mí lo que más me gustaría por favor aquí hago un llamamiento me gustaría saber cuántos hijos regalan productos sexuales juguetería sexual lo demás a sus padres porque yo lo siento por mi santa madre pero casi le cae uno que lo lloviendo desde hace

Voz 10 11:57 quién sabe un saludito tu madre

Voz 0542 12:37 pues todo esto está muy bien pero hay que tener en cuenta que muchos de estos juguetes tienen unos diseños tan sofisticados unos mecanismos tan perfectos unas funcionalidades tan diversas que puede pasar que nuestros planten delante no tengamos ni idea de ponerlos el que conste que me ha pasado incluso mirarlos

Voz 13 12:57 no no es papelitos que te viene las instrucciones vienen en un montón de idiomas que tú no conoces y te quedas como haber algún dibujo explicativo algo que me ayude a saber cómo utilizar esto como

Voz 0542 13:11 conoceremos ni los primeros ni los últimos a los que esto ocurra calma porque además María Torre ha escrito sobre este asunto precisamente en su blog Arsène eróticas punto com está esta noche al teléfono bueno

Voz 0401 13:23 las noches María Torres hola buenas noches

Voz 1490 13:26 ya es más frecuente de lo que parece muchísimo más no te lo puedes imaginar a Titi ha pasado no me ha pasado me ha pasado lo confieso hay muchas veces que me llegan paquetes

Voz 14 13:37 sí que que digo bueno vale está muy bien muy bonito pero como lo uso

Voz 4 13:42 claro que ese desconocimiento por qué crees que podemos enfrentarnos a ese juguete sin tener ni idea de cómo usarlo

Voz 1490 13:49 bueno yo creo que así de primeras creemos que todos son iguales no pues les vemos la forma más por menos Fali cada ergonómico y creemos que

Voz 14 13:58 todos pues los vamos a usar de la misma manera pero es que luego si te pones a leer cada uno tiene su truquitos pero claro eso de primeras no nos lo dicen

Voz 4 14:08 qué hacemos cuando no sabemos utilizan un juguete que no sangra

Voz 1490 14:12 lo primero intentar leer seguir instrucciones lo que pasa que esto pasa como con los móviles que cada vez

Voz 14 14:18 hay menos instrucciones ella que es lo

Voz 1490 14:21 que solemos acudir la mayoría pues a un vídeo de Youtube a un vídeo de Youtube es verdad

Voz 14 14:28 o a un blog o a cualquier sitio o a la propia tienda que muchas tiendas on line es mucho sexo son la es lo que hacen ya es al lado de las descripciones de cada producto Nos ponen algunos de cómo se usa que con que lubricantes son con que otros productos combinarlo Illa las propias piernas también hacen pequeños vídeos haciendo como una demostración

Voz 4 14:52 todos los juguetes son para todo el mundo

Voz 1490 14:55 yo creo que no yo creo que no hay juguetes que sí que

Voz 14 14:59 son actos pues para la mayoría de personas que lo usen solas o en pareja pero hay otros juguetes que que bueno que son muy muy personalizado les podríamos ir no por ejemplo un más turbador masculino pues bueno lo puedes utilizar en pareja pero eso a las chicas como que no bueno te puede dar placer o te puede gustar verlo usar o incluso tú misma jugará meter los dedos o meter un vibrador hundido por el puro placer de que se siente pero no es lo mismo que si utilizas otro o como un conejito o como ha hundido

Voz 4 15:33 a quién tenemos que recurrir ante la duda es decir tú imagínate que yo quiero encontrar mi juguete favorito y tengo la suerte de que mi familia cojo y le mando directamente el link me va a nacer el inmenso favor de conseguir Melo a quien preguntó antes de elegirlo

Voz 14 15:49 pues yo creo que a los sex blogger sea la sex blogger damos por la red al final por nuestras manos pasan muchos productos ahí somos de los primeros en muchas ocasiones que probamos los juguetes no y les damos la opinión directa a los fabricantes a las empresas que contactan con nosotros decirles bueno esto está muy bien esto pues es mejorable entonces pues yo creo que nuestros en nuestros blogs podéis encontrar mucha información de cómo usarlos recomendaciones e incluso contactar directamente cuando dices a ver quiero regalar algo a mí la última vez una chica me preguntó quiero regalarle algo a mi novio para usarlo en parejas que hago como adonde voy osea estaba totalmente perdida la pobre entonces pues bueno pues tiramos de las tiendas que en nosotras tenemos de confianza no ya por por por por comercial digamos sino pues porque sabemos que van a encontrar productos diferentes y también que se adapten a todos porque una de las cosas que yo me quejo mucho es de la gama de de precios que hay hay sitios en los que podemos encontrar una gama muy amplia ya hay otros que parece que no te gastas una cantidad mínima de dinero no

Voz 0401 17:01 no es un buen juguete y no es así

Voz 1490 17:04 hay que mirar un poco

Voz 0542 17:07 Carolina Armero de paraisosecreto punto com que en su web ha incluido la posible osado tiene una parte de tienda en la que está incluido en las es realmente la personalización de los juguetes ella se ocupa personalmente de escribirte un correo explicando te cómo se utiliza hay por qué es para ti o no es para ti

Voz 1490 17:25 claro

Voz 0542 17:28 la determinadas cosas para en función de los requerimientos de cada uno

Voz 14 17:32 claro es que imagínate también suele pasar esto sale mucho en las conversaciones de decenas de así muchas chicas se quejan de que los vibradores demasiado como que si los utiliza sólo para el clítoris incluso con compenetración vibran tanto a veces que te dejan como saturada como que como yo no voy a decir insensible pero vibran demasiado como para como para tener un orgasmo de ellos sintiendo lo poco a poco entonces por ejemplo a todas esas chicas yo les digo bueno lo que hay que hacer es elegir un vibrador si quieres que vibra que tenga la capacidad de bajar el nivel hasta llegar a un a un volumen de vibración en el que tú te sientas a gusto

Voz 15 18:15 claro debería ser un ejemplo sino directamente

Voz 14 18:17 pero Izar hundido porque te apetece tener algo dentro pero no quieres que te sentir esa saturación de la vibración

Voz 15 18:25 cabeza un poco más de hecho muchas marcas precisamente presumen de los grados de potencia los que llegan a lo mejor no hace falta o incluso

Voz 0401 18:34 si hace falta porque a lo mejor hay muchas mujeres a las que grado de de vibración ese con el grupo pero que sí que que sí que se atrevan a tres vamos a pedir exactamente qué es lo que nos gusta verbalizar me gusta más intenso me gusta menos intenso a conocernos al fin y al cabo lo primero para saber qué es lo que queremos entre las piernas

Voz 14 18:57 eso es ahí está ahí está la cuestión del del problema lo que hay que hacer es experimentar primero con nosotras ver qué es lo que realmente nos gusta porque igual a mí me gusta que vive muchísimo el para mí ese nivel no es tan alto pero para otra mujer dice pero qué es esto

Voz 15 19:13 los hombres también para que experimente que Touré ven que si Talking que se exploren no pides Tona te quería decir María porque aquí si esta mujer que tengo a mi lado la semana pasada amenazó con regalarle un juguete a su madre ya lo hice puso pues que súper cobarde

Voz 0401 19:33 es súper cobarde pero me muero por resolver

Voz 0542 19:36 parecía un leve además vendrá digo yo si ya es difícil regalar a nuestra pareja sabiendo lo que quiere

Voz 15 19:43 como regalamos a personas con las que nos demos acostada y bueno como este no creo yo que

Voz 14 19:51 lo que eso es sencillo no lo veo tan difícil porque hay algunos juguetes como decíamos pues como el típico conejito o que nunca han tocado nada parecido nunca han tenido ningún contacto con el mundo de la juguetería erótica siempre hay algunos vibradores que son como para iniciase digamos no siempre podemos recurrir pues a las típica las balas vibrador o algún juguete así pequeño de estos que vienen con un diseño más gracioso que a todos nos hace gracia al ver la caja es muy llamativo que lo tienes ahí poco a poco te atreves a ir utilizándolo por ver cómo funciona por ver cómo se siente metiendo un poco también en el mundillo de de auto explorarse darse auto placer

Voz 0401 20:33 cuál ha sido el juguete que más te ha sorprendido en el año dos mil diecisiete

Voz 14 20:37 pues este año para mí es el año de los juguetes adaptables de los juguetes que con tus manos puedes crear el lo que tú quieres

Voz 15 20:48 hola como si es éste sí éste sí sí sí que lo Model hasta modelar

Voz 14 20:55 yo tengo dos modelos tengo uno que es de Duddy se llama así la marca

Voz 1490 21:01 Lina es como plastilina viene con su propia

Voz 14 21:04 termo al que le echas agua hirviendo lo tienes media hora eso convierta en blandir Blue es como una además tiene una textura super es un poco rara el tocar a veces te resulta un poco rara no sé no sé no sé decir soy me gusta o no me gusta pero sé que te da una sensación muy extraña en las manos lo moldean cómo quieres incluso viene con una cuerda para que le hagas pues los títulos y las formas que más te gusten ponerle la cabeza si la quieres más redonda piedras así como en forma de pato lo dejas luego enfriar durante unos minutos o si tienes prisa lo pasa por el grifo en agua fría luego se te queda con esa forma

Voz 4 21:44 podrías mandarnos por favor por favor por favor una fotografía de semejante artilugio

Voz 15 21:50 a para que nosotros podamos subirlo a las redes

Voz 0401 21:52 sociales y que la gente pueda ir con su fotografía en el móvil a buscarlo

Voz 14 21:58 claro que si además de eso ya hay vivió en Youtube sí que tiene poco de pues eso de que lo tienes que meter que hierba

Voz 0401 22:05 no era luego lo puedes volver a meter

Voz 14 22:08 se vuelve a quedar en la forma original y tienes otra vez un nuevo juguete para darle la forma que tú quieras así que con uno puede haciendo pues todos los que se te ocurran

Voz 0542 22:17 o le las manualidades como toda la vida

Voz 0401 22:20 oye y el que más te ha gustado el que más techo disfruta del que te ha partido en dos

Voz 14 22:25 mide los que más me gusta tengo estoy dividida porque tengo dos puedo decir dos

Voz 15 22:30 sí una es el decreto

Voz 14 22:32 no que es otro que también puede girarse esto es más rígido no se mete en agua ni nada es más rígido pero tiene dentro una un un interior no sé cómo decirlo que tú lo puede moldear también lo vas girando tiene un poco restringido más los movimientos pero puedes hacer pues imagínate como si fuera como una forma de Caracol entonces en la punta tus en la puedes poner más hacia arriba para que toque el interior para dirigirlo más hacia el punto G o o bueno estés vibrador

Voz 15 23:06 lo Lohan

Voz 16 23:07 al lado

Voz 0401 23:10 mí me lo han regalado todavía todavía no hemos hecho las presentaciones pero las vamos a hacer esto todo tan familiar y editan de comilonas y además a mí déjeme que vuelve otra vez a mi a mi redil a mi día a día que y me manejo feudal pero a mí me han regalado uno de esos

Voz 14 23:27 pues yo quiero saber tu opinión quiere saber qué te parece porque a mí es uno de los que más me gusta porque además este vibra el otro no vibras común hundido pero este vibra

Voz 0401 23:35 prometido prometido que diremos algo seguro y el otro que también te gusta

Voz 14 23:40 pues el otro es de estimulación externa es de la marca no mitad que no marca asiática es un estimulador de clítoris au masajeadores hace lleva mucho es decir masajeadores la fórmula es súper ergonómico a tú te lo pone sobre el pubis y encaja perfectamente eso me pareció en cuanto lo abrí y me lo puse a ver cómo me quedaba me pareció fascinante osea es que encaja a la perfección tiene un sistema le da son botoncito lo enciende pero luego tiene una parte blanca donde tú desliza el dedo Isasi lo desliza hacia adelante aumenta la la vibración hicimos lo deslizar hacia atrás disminuye es para mí el único juguete que realmente tiene un nivel bajo de vibración

Voz 15 24:23 qué chulo pues foto también me quedo

Voz 14 24:26 os mandaré fotos de todo

Voz 15 24:29 yo recomiendo a todo

Voz 0542 24:31 a nuestros oyentes que se den un paseo por el Bloc por Arsène eróticas punto com porque vamos a ver a María haciendo una compra de vegetales vibradores divertidísima hay un montón de posibilidades como además es cierto que muchos oyentes lo que les da vergüenza es ese paso dirá tienda física o preguntar muy que ante las por lo menos que puedan investigar secretamente encaja

Voz 0401 24:56 María Torre Ars eróticas punto com qué gustazo hablar contigo

Voz 15 25:02 Massa hizo fuerte en dos mil dieciocho estupendo Juan muy buen sexo peces bien el año

Voz 0542 25:59 bueno estamos en plan súper consumista dando ideas de regalos pero es que todo el rato las fiestas que vamos a hacer pues eso ya que gastamos gastamos vamos a gastar menos otro entre estas crías de regalo puede ser que la semana pasada hablara de una copa menstrual con la que se puede practicar sexo es Acton hable de una copa menstrual que me

Voz 4 26:20 me han avisado hincha otras mujeres

Voz 0542 26:22 que era fantástica para hoy Bosco la destrocen fíjate qué bien suerte he tenido que me las han regalado malas han mandado en una cajita preciosa para estas malísima vamos a recordar ese momento en el que hace unas semanas hablamos de esa posibilidad de mantener relaciones sexuales con la copa menstrual puesta entonces fue tan natural como que decir bueno estamos en un momento de calentón

Voz 18 26:48 que me apetece tener dentro hubiera simplemente nos dejamos llevar yo conozco un imperio bastante bien pues me dice mi imagen mental diciendo bueno dado dónde está el el el tirador si yo he como puede entrar esto pues mira con todas las no progresa me metí los dedos la parte hacia un lado me penetró listo todo normal de esos que en mi sentido que que ha llevado a puerta

Voz 0542 27:14 así yo cogí dice

Voz 19 27:18 se han dado cuenta de que lo llevamos dentro

Voz 0542 27:20 maravilloso maravilloso pues con con todo el tabú que hay en torno a este tema con las reticencias que tanto por parte de las mujeres como los hombres en algunos casos el tema de poder practicar sexo teniendo la regla de una manera más limpia digamos es todo un bombazo

Voz 0401 27:37 sí porque aunque reconozco que

Voz 4 27:41 es muy agradable y muy liberador

Voz 0401 27:44 que los fluidos no te impresiona es verdad que a veces pues dices vamos a ver no me apetece que esto sea la matanza de quizás entonces bueno pues

Voz 13 27:54 vamos a moderar es un poquito porque me apetece simplemente porque me apetece

Voz 0401 27:58 así que a quién me has traído esta noche que yo conozco a esta mujer

Voz 0542 28:03 esta mujer es Carla Manquillo es de Fan Factory porque tiene algo que contarnos precisamente sobre esas copas

Voz 0401 28:11 y más fíjate Carlos buenas noches muchas gracias

Voz 0268 28:15 la que muy buenas noches Celia muchas gracias por la invitación

Voz 0401 28:18 qué gustazo de repente yo que soy bastante fan vuestra tengo muchas cositas vuestras que colas que me lo paso muy bien que surte cuando de repente entre en mi sexo de referencia porque es el que está más cerca de mi casa mundo fantástico de la calle Huertas María me dijo sabes qué es lo que hace chica desde base exhibiciones cuando tienen la menstruación es decir las mujeres que te que tienen tienen sus espectáculos sexuales en en una de las una de las dependencias del mundo fantástico pero en este caso de la calle Atocha calle pensé claro yo voy al trabajo cuando tengo la menstruación yo puedo trabajar pero si tú trabajas en un espectáculo sexual tienes que tener lo complicado y ella me dijo hay dos maneras hay unos tampones que suelen utilizar dice pero cada vez son más fans de estas copas mensuales y me sacaron las muestras de qué están hechas vuestras copas que puedo dar fe de que la textura es diferente a todas las que yo he conocido hasta ahora

Voz 0268 29:21 nuestras copas son y están hechas de silicona médica están hechas en Alemania como todos los productos que que comercializarlos is fan cabo son muy económicas si no tienen nada que envidiar que venta

Voz 0401 29:36 has tienen las copas menstrual es frente por ejemplo a las compresas y los tampones al margen de las relaciones sexuales sino porque está muy bien apostar por una copa menstrual

Voz 0268 29:47 primero por la higiene la higiene es una de las de las ventajas máximas que tienen todas las copar mensuales porque no absorben recoge entonces es un recipiente en el que va cayendo el flujo de la menstruación para nada te reseca las paredes vaginales no te la reseca al ser silicona queda completamente limpio es la misma que la de los los que exacto es la misma silicona que utilizamos para los vibradores para los dos

Voz 0401 30:17 por eso son tan confortables porque lo que sí que no es no es ni la hay otras copas menstrual es yo soy muy fan de las copas semestrales que me resultan excesivamente rígidas osea como como que ese habitáculo esa copa es de verdad una copa sin embargo en este caso son mucho más esponjosos inglés falta el rabito el típico rabito que hay gente que se lo recorta en gente que bueno que se lo deja vosotros no tenéis rabito

Voz 0268 30:47 nosotros no tenemos rabito y efectivamente son mucho más flexibles que el resto de cómo el maestro al que hay ahora mismo en el mercado porque lo que hemos querido hacer es dar una vuelta de tuerca hacerlas mucho más cómodas para el cuerpo que la mujer se sienta segura y libre cuando está utilizando nuestra copa menstrual precisamente no tiene esa forma de campana porque la vagina no no es no es recta es tiene una curvatura y es lo que hemos querido conseguir con la curvatura eliminar también el tallo que muchas mujeres era muy incómodo porque si a lo mejor queda muy abajo lo tenías que cortar sino la introducía el bien te pinchaba

Voz 0401 31:26 así que vamos a ir a incómoda de llevan puede mejorar las relaciones sexuales si utilizamos la copa menstrual

Voz 0268 31:33 por supuesto si utiliza la copa menstrual durante las relaciones sexuales es una pasada no solamente durante sino tu vida tu salud sexual va a mejorar completamente porque al utilizar los tampones el algodón en la naturaleza en el blanco que significa que los tampones tienen un montón de pesticidas un montón de químicos que lo que te hace la vagina es ir absorbiendo y eso lo está cogiendo tu tu salud y tu cuerpo al utilizar una copa menstrual utilizarla Fun Cup el y minas todos esos tóxicos y estar limpiando tu cuerpo entonces va a mejorar y por supuesto la salud sexual va va a mejorar porque mientras estás por ejemplo con los preliminares el tampón tampoco le tienes puesto te absorbe también el lazo

Voz 0401 32:21 lujo claro tu excitación se queda en el tampón que lo va a recoger exactamente igual que si fuese cualquier otro fluido

Voz 0268 32:29 exacto con lo cual la penetración

Voz 0401 32:31 se puede hacer mucho más dolorosa si por una cuestión de sequedad pura y dura sí puede utilizarla para nuestras relaciones sexuales como nos decía esta oyente que nos dijo que se vino arriba hice la colocó bien es posible tener sexo con vuestras copas Mestres

Voz 0268 32:49 se las copan mensuales de pueden utilizar durante los preliminares se puede utilizar durante el sexo oral se puede utilizar durante la masturbación se puede utilizar durante la estimulación del punto G no hay ningún problema porque como decíamos no no interfiere en el hecho de de de la sexualidad y además hace que sea todo mucho más apetecible mucho más sexy porque no no no hay no se ve nada claro es como las chicas que que comentabas al principio no se nota nada que estás con la menstruación

Voz 0401 33:23 claro es es es la sensación de de pues de poder exhibir te como quieras sí a que insisto no tenemos por qué tener un problema por dejar ese reguero rojo y yo soy una gran defensora de de todas las posturas pero es verdad que si te sientes insegura os sino te apetece estás en casa ajena si os y esas relaciones fortuita hay

Voz 15 33:46 las es siempre necesito tener confianza

Voz 0401 33:48 la llegar a determinados puntos Si te parece que puede ser un buen regalo para ella es decir a mí me ha llegado a mí alguien ha pensado que mi sexualidad tiene que pasar por este por descubrir estas copas menstrual es y me las ha mandado un buen regalo vamos a tener sexo eso del rico hoy del bueno

Voz 0268 34:11 si alguien recibe la Fun Cup como regalo será la mujer la pareja más feliz del mundo porque el subida va va a cambiar completamente no solamente en la sexualidad sino en todos los abanicos que te ofrece que te ofrece la salud es una pasada

Voz 0401 34:28 claro es es una pese a es una pasada poder poder disfrutar al final estamos en disfruta a mí me llamó mucho la atención porque vosotros os volcanes por los juguetes sexuales esa Fan Factory lo que a mí lo que me extraño fue que fue porque hay otras marcas que dices bueno es normal se preocupan por la salud sexual de la mujer se preocupan por la higiene íntima femenina pero vosotros estéis especializados en la juguetería erótica tenis de todo de todo tanto para mujeres tan como para hombres y os habéis atrevido con las copas menstrual es una apuesta

Voz 0268 35:00 la gorda la vuestra nosotros llevamos veinte años en el mercado con lo cual creo que puedo decir que conocemos bastante bien el cuerpo de la mujer y lo que es la sexualidad de la mujer no solamente queremos que ese disfruten la sexualidad sino lo que también queremos hacer es que la gente aprenda más sobre su propio sobre su propio cuerpo y que la mujer se sienta mujer y que aprenda a disfrutar también de ser mujer y en el momento que empiecen a utilizar la Fun Cup tu relación con tu cuerpo cambia es una relación mucho más natural porque aprendes a conocer cómo es tu flujo cómo funciona tu cuerpo que es lo que

Voz 0542 35:42 pues hacer la libertad que tienes de la de ser mujer hacer lo que quieras puedes ir a darte un masaje puedes ir a las auna puedes ir a la a la piscina sin miedo a que se escape nada sin miedo

Voz 0268 35:57 que a lo mejor que dio un hilillo colgando que a lo mejor se vea

Voz 0401 36:01 cuántas veces nos ha pasado en la piscina a mí me ha pasado varias veces a la piscina o en el bar o en la playa o que alguien te diga se te está viendo el cordón o que tú te acerques a una a otra mujer y le digas perdona siete del siete del cordón del tampón y claro no lo puedes evitar al principio te quedas en pocas dices Jo muchas gracias ir rápidamente solucionadas pero claro estamos hablando de una Copa que se queda integra dentro del cuerpo efectivamente lo que haces para para introducir la es la coges aprietas

Voz 0268 36:33 un pelín para para doblar la lo que introduces al doblar la no es más ancho que un tampoco se queda super estrechito entonces al introducirla dentro en la base porque la base está dura la silicona de la bases es un pelín más dura para que te dé a meterlo tienen también unas pequeñas muescas para que no te resbala el dedo es muy económica y está pensada para para que sea fácil de introducirse en alemán

Voz 0401 37:00 claro que los alemanes

Voz 0542 37:02 aplicados para nadie

Voz 0401 37:05 es lo que tienen pues Carla Manquillo ha sido un verdadero placer aprender mucho más de vuestras copas mensuales tengo que reconocer una de esas que que a él le da muchísima vergüenza de qué me muero porque estar súper femenina este mes porque no me ha dado tiempo a utilizarlas todavía

Voz 0542 37:25 no te creas tú están ahí a todo atormentada porque no le gusta hablar de las cosas que no ha hecho en primera persona y luego pues casi mejor porque ya te digo yo que tuviera todos

Voz 0401 37:39 los detalles pero lo que sí que puedo decir es que lo que más me ha gustado sido lo apetecible que es lo fácil que me ha parecido poder meterme la dentro porque no es nada rígida es totalmente moldeable parece absolutamente reconoce que tiene hasta esa curva de la que decía que reclaman quimio para que no se quede hago como se quedan que tampoco Boston no vamos a él ha tocado los tengo para saber qué es lo que sí que tengo insisto yo llevo ya un par de años qué ciudad por las copas mensuales por la pasta que me he ahorrado solamente al haberme comprado las que mira ya que las dos que me compré

Voz 20 38:17 y ahora bueno pues pues yo sí que he tenido regaló

Voz 0401 38:20 así que señores señoras animarse a regalar copas menstrual le es para que la vida ahí el sexo Flood ya Contigo Dentro muchísimas gracias Carla Manquillo feliz dos mil dieciocho y no eran que los alemanes es enseñando Nos cositas así de buenas

Voz 0268 38:40 por supuesto siempre siempre traeremos cocidas nuevas una orden feliz dos mil dieciocho

Voz 5 39:27 entre en y regalos de este año hay uno que me tiene

Voz 0401 39:31 obsesionada es un libro que sólo con su portada ya te hace pensar se llama Pink Vox la caja Rosa ahí es un recorrido de la fotógrafa Joan Sinclair por locales sexuales en Japón digo locales sexuales

Voz 20 39:45 sí

Voz 0401 39:46 porque no diría que son exactamente prostíbulos la idea va mucho más allá antes de meter la pata prefiero que en este recorrido no os acompañe Luis Rodríguez que se define como un tipo normal que se abre muchísimas sobre Japón sabe tanto que está al frente de la web japonés mismo punto com y además es oyente habitual de Contigo Dentro de vez

Voz 0542 40:08 tenemos que recurrir a él para que explique todo lo que acontece

Voz 15 40:13 buenas noches Luis como son los clubs sexuales en Japón

Voz 22 40:19 pues el te diría que muy variados sea es la la la mejor definición yo creo eh hay para todos los gustos cualquier duda Silvia que tengas yo creo que la puede disfrutar allí

Voz 0401 40:32 uno de los clientes dice Si pagas por ello no es infidelidad hasta qué punto tienen ese aire en Japón

Voz 22 40:39 pues yo creo que bastante las cosas están cambiando evidentemente no también porque Se mucha información de Opel de países occidentales y demás no hay de cómo se supone que deberían ser las relaciones se supone entre comillas no pero en las relaciones tradicionales japonesas pues el hombre que eran de trabajaba fuera pasaba mucho tiempo fuera de casa aquí el sexo era para tener hijos y poco más entonces era como bueno que estaba acertado no que fuera del matrimonio pues hubiera sus momentos de esparcimiento entonces pues sí claro

Voz 0542 41:16 en estos clubs por ejemplo hay piscina

Voz 0401 41:18 más en las que las mujeres desnudas dispositivos que permiten practicar besos negros cuando digo dispositivos suministre refiriendo a sillas en las que falta justo el asiento donde los hombres o las mujeres se sientan con sus nalgas al aire y la otra persona lo que hace es la merle Elano las sofisticación de los locales que aparece en el libro no deja ver que se deja muy poco improvisación esas

Voz 22 41:48 eh sí un poco sí tienes que tener en cuenta no que lo hubo bonito entre comillas no para los que les gusta todo esto sexo es que no hay como límites no eh si te gusta algo es lo más probable es que puedas encontrar un sitio donde dar a rienda suelta a tu pasión no pero por otro lado también es es un mundo de todo no sólo en el sexo no muy con mucha tradición y con unas reglas muy estrictas no de las cosas se hacen así ya que se viene a hacer esto no es hacer de esta manera y demás no por eso muchas veces lo Kalex excesos sexuales en Japón no aceptan extranjeros no solamente por tema eh de que no le gusten los extranjeros no sino por qué no van a saber el idioma porque no gana saber respetar esas esas normas no que para los japoneses son como una segunda naturaleza

Voz 0401 42:40 es decir que lo del turismo sexual nipón ni de coña Sáez de vaya usted hace realidad su perversión sexual

Voz 22 42:51 bueno habría que poner esto eso sí quiere decir hacer realidad tu perversión sexual es posible que te cueste no incluso yendo con algún japonés si tú no sabes bien japonés lo que pasa es que también hay ciertas zonas no especialmente en algunas ciudades no como Tokio Osaka y demás no de si eres extranjero pues sueles tener algo más de facilidad para ligar con las mujeres no entonces pues bueno te puedes buscar tu las perversiones de forma personalizada sin tener que ir estos locales

Voz 0401 43:21 una de las imágenes que más me me ha impresionado es la de varios hombres en una misma estancia practicando sexo con las chicas en un sofá unos al lado de los otros este es el concepto de intimidad japonés

Voz 22 43:35 bueno hay hay de todo Celia y hay tantos negocios sexuales en Japón alguno de ellos pues es casi como fast food sabes por ejemplo lo que son los eh los pensaron estos no dividirse es sexo oral bonos de sexo oral practicamente no tu pagas Si en acometen ahí tranquilamente en hoy lo que son pagas poquito dinero no es relativamente barato y mirar disfrutas ya está entonces da lo mismo lo que haya al lado nos después hay otros sitios evidentemente donde sí que hay salas privadas etc sobre todo a veces hay salas privadas para poder tener sexo con penetración que es una de las cosas peculiares de del sistema japonés no hay de la ley anti prostitución

Voz 0401 44:21 porque vamos a a ir al principio como está la ley sobre prostitución en Japón

Voz 22 44:27 pues en Japón y la prostitución es legal había barrios de placer no estaban vallados hay me había una cierta doble moral no pero bueno era legal hasta mil novecientos cincuenta y seis en plena ocupación americana que se promulga la ley anti prostitución pero lo que viene a ilegalizar es que cualquier práctica que conlleve penetración entonces esto ha hecho que hayan surgido muchos negocios de no hay penetración con lo cual no son ilegales lo que pasa que en algunos de ellos pues se buscan el apaño no diciendo bueno pues ésta que tienes una sala eh tú si quieres temas con la chica evidentemente tienen sexo con penetración pero lo lo consideran como una transacción entre adultos no que no forma parte de

Voz 0401 45:14 del club el contrato se echó para dentro

Voz 22 45:16 en el club que efectivamente entonces de de esa manera como que se curan un poco en salud

Voz 9 45:21 se lava la mano a vamos

Voz 23 45:26 es un brandy la policía luego hace la vista gorda también claro claro

Voz 0401 45:30 por eso las Pipi Room

Voz 22 45:33 pues salas donde puedes ver de de todo sea puedes ver desde ahí hay tantas opciones no el PP en rumbo al final un pintor me son mirón no pero puedes tener pues una chica por ejemplo algo que hace unos años no muchos se puso de moda pues colegiala que ya sabes que allí están bastante pues con las piernas separadas a enseñando las bragas pero claro hubiera sido como ilegal y tal entonces unos estas colegial hace están haciendo punto de cruz no están haciendo grullas de papel entonces es tu por un agujerito de ellas hacerlas brillo de papeles que ha lo que la inmigrante serán las bragas claro y hay de todo es ver esas mujeres que puedes once más turba en o o en clubes pues gente teniendo sexo como

Voz 0401 46:24 hacer de mira te has descrito bien el pubis de las mujeres unas veces aparece otras veces no aparece qué pasa con el pubis femenino porque en muchas películas pornográficas japonesas de streaming de Pixel han el el pubis yo ya contenía anécdota de los botones que pagaron dinero por mis botones porque les recordaba a los circuitos negros cuando no se Pixel ABA que era solamente un circuito negro enfrente el pubis en estos clubs se puede ver el pubis de de las mujeres

Voz 22 46:58 sí claro que hay clubes sea evidentemente perro y en algunos en los que hay algunos en los que por ejemplo tienes barra libre no de tocamientos de entonces tú pagas y entonces ahí pues no es no pero hay otros por ejemplo algunas cafeterías que se llaman las no tranquiliza retome maneras cada vez hay menos de estos tipos de negocio vale esto estos así tan extraños pero los no pan quizás son cafeterías sin entonces hay hay como unas zonas con el suelo de espejo de las empleadas pues va nexos con malditas muy cortas y sin bragas entras tú les ves todo el tema

Voz 0401 47:36 sin embargo porque he visto fotografías de mujeres que se topan los pezones

Voz 22 47:42 pues depende de de todo a veces que algunas pues lo que quieren es mostrar un poco insinuar no iremos dicen que

Voz 15 47:52 convertir este muñecas si quiere ser la Nancy no

Voz 22 47:58 pero vamos que te puedes encontrar desde algunas tan todo no hay clubes de striptease donde Si miras el libro no ves fotos en las que sale a una puesto cambiantes pata rábano con los los los hombres que de los clientes que están algo así como diez centímetros

Voz 23 48:14 el pubis un fin eh tienes para todos los gustos Celia finales

Voz 0401 48:19 esa es que más me ha llamado la atención viendo el libro ha sido recordar también otros textos que he leído sobre sexo japonés aquí hay una gran número de de adolescentes japonesas que reconocen prostituirse única y exclusivamente para poder comprar comprarse un bolso de Gucci comprarse los zapatos de Louis Vuitton

Voz 23 48:43 Louis Vuitton es una de las marcas fetiches allí sí

Voz 0401 48:46 eso es tan frecuente es el hecho de que de que tengan tan claro que que bueno que la prostitución la quieren única y exclusivamente para gastarse el dinero en pasta porque en el libro incluso algunas de estas mujeres a las que John Sinclair también ha hablado con ellas le dicen que claro que una sesión de debe sonar ahora les reporta mucho más dinero del que pueden ganar en una cafetería hay prefiere pues sé que lamer culos ajenos poder pagarse esa esa esos lujos

Voz 22 49:19 sí a verdad aquí habría que hablar un poco largo entendido no existe el concepto que se llama en yo cosa hay que se cita compensada que es un poco supo con eufemismos no lo decía compensada porque es tu tienes una cita que dinero a cambio pero es más o menos prostitución infantil los lo han solido hacer pues eso colegial al que todavía no llegaban a la mayoría de edad pero lo curioso es que en muchos casos las chicas que lo hacían eran de familias que es que sí que tenían dinero es decir que sí que podían permitirse esos lujos y tal pero de una manera pues de pasarse todavía toses sombras lujos no bolsos carísimos y tal pues para paran seguir estando al mismo nivel que sus compañeras no todo el tema de la presión de la presión social lo que pasa es que esto tuvo mucho o bastante auge en la década de mil novecientos noventa no ya estaba ha bajado ha bajado bastante también la policía se ha puesto un poco más las pilas es sigue habiendo evidentemente no pero es algo más

Voz 15 50:19 es algo más residual pues Luis Rodríguez

Voz 0401 50:23 parece que Japón nos va a dar muchísimo de que hablara tía mi hijo y tengo que reconocer que de Pink Vox es un excelente libro para aprender más sobre sexualidad es ajenas me cuesta la encontrarme en alguno de los textos las muestras pero que fotos también hechas que que excelentes textos y que bueno no es aprender un poquito más de otro

Voz 22 50:51 sí y me alegro de que te guste y todas las veces que quieras hablar de sexualidad japonesa almas me obliga a mí también

Voz 0401 50:58 eh

Voz 22 50:58 a investigarlo todavía más a fondo si cabe

Voz 0401 51:03 pues ha sido un verdadero placer que el dos mil dieciocho nuestra oiga muy buen sexo

Voz 23 51:09 exacto muy buen sexo para dos mil dieciocho beso

Voz 15 51:13 un beso Celia Blanco contigo

Voz 15 52:55 el día de la lotería a Marte

Voz 4 52:57 el inicio de Elche Río de mensajes que llegan a nuestro teléfono un soniquete de campanillas anunciando quiénes se acordaron de nosotros quiénes parar un momento decidieron escribirnos unas líneas para desear toda una mejor todo lo bueno es tan los mensajes en cadena esos que te hacen de testar al remitente por haberse dejado seducir por sentencias de charlatán pretencioso por no haberse parado escribir tu nombre hiciese Artés simplemente lo mejor a veces llega una felicitación de quién menos te lo esperas un mensaje de dos líneas escasas en las que ese sueño con que el nuevo año comparta mucho más que encontronazos fortuitos en mitad de la Katyn otros mensajes llegan desde muy lejos de ex amantes que incluso desaparecieron y unos pocos sólo unos pocos dejan abierta una puerta para que podamos tentar a la suerte para que nos dejemos de excusas de no buscarnos hasta encontrarnos para celebrar que un buen día nos cruzamos uno en el camino de otro cuánto tiempo mantendremos esos mensajes sin borrar en nuestros smartphones recurriremos a ellos esas tardes en las que necesitemos tirar la toalla que sea cada uno tenemos la nuestra hay toallas que liberan que da la fuerza necesaria para dejarlas en el cesto de la ropa sucia a la espera de una hija abonada y un buen chorro de energía para volver a colgarla en el torero dejarse abrazar y seducir por el olor que acompañe a la ropa limpia conforme pase el año iremos de Espriu viéndonos de esos mensajes unos costarán otros no tanto de ella quemando su calendario navideño implorando te a no caer en la nostalgia cómoda de una relación fácil y finiquitada el de él que te quise avisar de que no dejaría de buscar tu olor a ambas ojalá este año que empieza en los inscriban a todos muy bonito porque hincar creo que nos fue llena aún más rico hagamos que dos mil dieciocho se año

