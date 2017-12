'Unidad de Vigilancia Lingüística' (29/12) | “Lo más mejor de la Hunidaz de Bijilancia”

Voz 1 00:00 se habla muy mal

Voz 4 00:20 estoy esperando la sesión golfa porque quería validó ayer a ver la película pero no pude por motivos laborales de trabajo por motivos laborales de trabajo son huevas

Voz 4 00:36 Carpio marcas y el más caro es el de Dubai el IBEX35 cierran los diez mil doscientos treinta y cuatro puntos por valores hace Norwich hacen Ohrid seis la que más sube algo más de un uno coma siete por ciento Somos entenderán ahora venga

Voz 6 00:57 rápido hay que emitir esta cinta esta caravana esto sin más dilatación son las cuatro de la madrugada las cinco en Canarias

Voz 7 01:14 terminamos dos mil diecisiete con uniforme número quinientos veintinueve si cucharas veintinueve de diciembre

Voz 0827 01:20 podríamos decir vamos acabando dos mil diecisiete imagino a estas horas pues millones de personas a punto de coger el coche el tren para ir a cenar con sus familiares con sus amigos para celebrar la Nochevieja esperemos que tengan una operación salida tan plácida como fue la de agosto

Voz 8 01:36 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias empezamos acercándonos a la Dirección General de Tráfico porque ya está en marcha la segunda

Voz 9 01:41 fase de la operación salida en la que se

Voz 8 01:44 deben unos ocho coma tres desplazamientos en la que se prevén unos ocho coma tres desplazamientos tres décadas cambiadas por otras muy poco

Voz 0827 01:52 el tráfico esperemos que la cosa vio y sea más o menos así bueno un año en el que han vuelto a sonar los oídos muchos compañeros de diversos espacios Nos han derivado sus dudas a esta unidad de vigilancia bueno aunque es verdad que no todos quieren y ayuda

Voz 8 02:06 en primer lugar trabajo para el gran Isaías esto es un no parar

Voz 0827 02:10 hoy es el día en el que los guardianes de la moral

Voz 10 02:12 van a morir en el que desee tener que te cesan el domingo que integra lo con Isaías pero yo creo

Voz 8 02:17 esa palabra existe lo diga Isaías m paseo con con Isaías Lafuente por las Athina lo ves al pobre revolviendo es en sus propias Isaías no le preguntaron es como siempre está escuchando esperáramos

Voz 0827 02:32 dicho la sal de la tierra

Voz 11 02:34 pues no sé si eso es bueno malas del sonido buenos bueno te lo pregunto a Isaías Lafuente pasa nada nada nada nada nada bueno eso necesita

Voz 0827 02:48 bueno aunque lo disimulen no puede vivir sin

Voz 0827 02:53 y acabamos un año cargado de acontecimientos en todos los campos en el literario por ejemplo Fernando Aramburu ha saboreado un éxito sin precedentes con su gran la Patricia

Voz 8 03:04 cuál crees que ha sido el más veinte tres es El laberinto de los espíritus de Carlos Ruiz Zafón Patricia Patricia Fernando Aramburu imán patrias aquella para tiene una copla patria de Fernando Araújo preguntas claro que sí

Voz 0827 03:21 si tú cómo te va hace decir también Madrid oye que vivió el Día Mundial del Orgullo con nuevas formas de identidad sexual que no conocíamos hasta ahora como los etéreos

Voz 12 03:32 qué tal buenas tardes éxito rotundo el día grande del Wall Pride Madrid

Voz 0827 03:37 más de un millón de personas abarrotaron las

Voz 12 03:39 calles de la capital gays lesbianas Francis Scott

Voz 13 03:43 al es el periodos esté militaron

Voz 14 04:21 no hay una televisión estatal del regimen hablaba así de un nuevo modelo de difícil intercontinental que voló más de novecientos mil kilometros que voló más de novecientos mil kilos

Voz 0827 04:33 doscientos mil kilos intercontinental no calendarios Dario casi casi estamos que lo tiramos Francino también en la lotería que este año dio un premio no extraordinarios sino súper extraordinario al menos tal y como lo contamos en la SER

Voz 9 04:46 el sorteo sigue adelante estábamos aquí Vadillo echando cuentas

Voz 15 04:49 el dinero que repartido esta administración de Catral cuya dueña estaba tan nerviosa horas hablando contigo es que se ha vendido todo ha vendido cincuenta y cinco series a quinientos mil euros por serie bendito

Voz 0827 05:01 desde mil euros nos pasa mucha billete eso es lo que repartirá la lotería

Voz 8 05:06 en la próxima década nuestro tocado nada también has sacado ni un duro en la SER

Voz 0827 05:11 hermana la toca de reintegro lo jugará el niño ya te contaré por bueno como no ha sido el año de Cataluña ni hemos vivido meses de incertidumbre idea zozobra que además ha ido engordando con el tiempo tanto tanto que se ha convertido en zozobra entiendo la preocupación de mucha gente ante lo que está ocurriendo entiendo su incertidumbre zozobra of obra que yo creo que debería reconocer una Fundéu y debería entrar en el diccionario en el centro de la obra pues Demon a quiénes uno San subida a los altares

Voz 8 05:49 me han llamado de todo desde Puigdemont pese a que hubo un desembarco por ejemplo de la vieja guardia el PSOE tiene algo coincidieron fue entender la mano a un apunte más justo

Voz 0827 05:58 de Mahon yo pude Lledó y ahora mismo hay una lucha entre dos hombres con más Alfaro te puede ser cuya Domo

Voz 8 06:04 no podemos lo que lo parezca bulle

Voz 0827 06:08 con todo esto sin haber huido eh perdón solamente hemos sido los periodistas sus rivales políticos también le han dado al expresident huido ir Rafael Hernando siempre entra con alfombra roja en esta unidad al quieres decir que era más que patético tuvo una intervención un poquitito patética

Voz 16 06:24 el señor Puigdemont y el antiguo Gobierno de la Generalitat están haciendo y siguen haciendo el ridículo sus movimientos ya no sólo resultan fruto de una ópera bufa sino que resultan absolutamente patético patéticos

Voz 0827 06:42 los cuán patéticos podría haber dicho bueno es verdad que Very patético tiempo lógicamente es el que pasea y hasta Bruselas se dio un buen paseo pero no creemos que fuera esa la intención de Rafael Hernando bueno del de Puigdemont o Puigdemont no han sido los únicos cambios de nombre al jefe de los Mossos también le llamamos de otra manera

Voz 8 06:58 hace dos día la fiscalía catalano ordenó directamente al mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís trasero Trapero

Voz 0827 07:08 mediado en que la diu era una especie de anticonceptivo

Voz 17 07:12 los GAL nunca sucedió eso con New con lo que digo

Voz 0827 07:17 a mi ciento cincuenta y cinco ni Viu Viu ha tenido un coste salarial bueno hasta me he equivocado yo a llamarla diu cuando era duro bueno nos absorbido tanto el proceso que parece que las otras cosas pasaron hace muchísimo tiempo pero no por ejemplo el atentado de Barcelona cuyo autor por los datos que vimos en la SER era un gigante

Voz 18 07:41 sí que se va avanzando en la posible probable y identificación de alguna persona que ha podido tener relación esta tarde Javier así es las Fuerzas de Seguridad del Estado creen o dan por seguro que esa persona a la que buscan de unos setenta metros de estatura y de unos setenta metros de estatura que dice uno

Voz 0827 07:57 sí pero claro como empieza por S setenta parece que dice unos setenta metros de estatura este año se produjo además una moción de censura contra el Gobierno de Rajoy en el debate el presidente del Gobierno eh tuvo un momento de esos para enmarcar un momento hombre al responder a Pablo Iglesias cuanto peor

Voz 19 08:13 lo mejor para todos sus Il cuanto peor para todos mejor mejor para no

Voz 7 08:18 si el suyo beneficio

Voz 0827 08:21 y no solamente dentro en la Unidad de Vigilancia en todo también en la lista de los cuarenta Principales gracias a Iván Lagarto

Voz 19 08:28 Feijóo

Voz 19 08:33 por aquel debate Racó

Voz 0827 08:35 hoy presumió como lo ha hecho hoy de cómo su Gobierno había sacado a España de la crisis aunque algún dato aportado aquí en la Cadena SER por la vicepresidenta de su Gobierno desmentirán tanto optimismo y la realidad

Voz 20 08:47 y es que en los últimos seis meses la Seguridad Social ha crecido en más de seiscientas mil personas y que vamos a un ritmo de crecimiento del empleo que nos permite pues seguir avanzando hacia esa cifra de veinte millones de parados viene de millones de parados

Voz 0827 09:03 veinte millones de parados todo un éxito por cierto en la votación de la moción de censura se produjo una novedad en el parlamentarismo no suelo español sino mundial sí sí sí el voto telemático

Voz 1 09:15 alergia vota telemáticamente practicamente

Voz 0827 09:21 sí la verdad es que se veía venir lo que iba a votar en la diputada pero usted le de bueno con voto telemático incluido Rajoy sí salió vivo de aquella moción de censura como también salió vivo de su declaración ante la Audiencia Nacional aunque sorprendentemente declaró de cuerpo presente

Voz 18 09:38 que Rajoy tenga que declarar de cuerpo presente de cuerpo presente es una rareza en opinión de María Dolores de Cospedal

Voz 0827 09:43 el cuerpo estaba presente pero cuando decimos cuerpo presente no solemos referir a otra cosa

Voz 21 09:48 la tasa de corazón que no bebe no corazón

Voz 0827 09:52 llevo siente porque no ve o ojo

Voz 21 09:55 no ven corazón que no siente

Voz 22 09:57 lo más Mason

Voz 8 10:32 Francisco Franco el hombre que sólo hacía primeras tomas sufría con las palabras de más de tres sílabas débil ignorante

Voz 2 10:38 prefirieron una dejada a favor de la corriente antes que asumir la responsabilidad habilidades Nalda entendido de habilidades

Voz 0827 10:57 mucho a todos los españoles precisamente porque Franco gobernará buenos han cumplido también diez años de la Ley de la Memoria Histórica sin que hayamos hecho el trabajo por ejemplo de desenterrar las fosas estamos a la cabeza del mundo en número de desaparecidos junto a un país que citó Gabriel Rufián y que no conocíamos

Voz 19 11:14 no lo digo yo sino sean Amnistía Internacional España es el segundo país con más desaparecidos conjuntamente con campo ya conjuntamente con campo ya

Voz 0827 11:23 conjuntamente con Camboya que tiene una rima un complicados bueno a lo largo de este año la unidad ha engrosado en nuestro archivo de inquietantes expedientes X en Madrid por ejemplo constatamos la existencia de ciudadanos que en vez de tener dedos en las manos tienen manos en los dedos

Voz 23 11:42 poco ambiente aun de pasacalles aunque se espera que vayan llegando poco a poco todavía queda algo más de una hora para que comience el recorrido en este campo de la cebada en los balcones unas cuantas banderas de España que se pueden contar con las manos de los dedos con las manos de los dedos

Voz 0827 11:56 recuerdan aquí que esto quedo porque pueden a tener manos en los dedos es es algo excepcional tampoco está mal tener

Voz 24 12:03 cuatro piernas y hay gente que las tiene el chico de diecisiete años y de origen boliviano ha sufrido heridas en la frente el brazo izquierdo la mano derecha y una cuarta pie

Voz 0827 12:12 Ana una cuarta apoyarla por la que perdía abundante sangre pero la noticia era una ayuda pero la verdad es que lo de tener cuatro piernas y atención a este otro extraño caso que recogimos en el mes de enero

Voz 22 12:24 en las imágenes se ve cómo esta mujer golpeó una niña aún joven iré le pone la zancadilla un señor que lleven niños Umbral que lleven niños un brazo

Voz 0827 12:33 allí llevan fue labor también hemos registrado el extraordinario caso de personas con dos narices

Voz 9 12:40 hemos cuarenta millones de españoles o cuarenta y cinco siete mil quinientos millones en el mundo todos somos personas con dos ojos dos narices dos narices y dos

Voz 0827 12:49 bueno no todos no los ojos personas con día pensaba en otra cosa que dice seguramente también tenemos extraños casos de personificación como las banderas que ven y hemos visto muchas

Voz 8 13:00 setenta y un mil seguidores aquí en Chamartín muchas más banderas de España que de costumbre hoy viendo este partido muchas más banderas de España que de costumbre hoy viendo este partido

Voz 0827 13:10 suponemos que se divertir y en las banderas junto a banderas que ven partidos políticos que tienen pene

Voz 24 13:17 con su pene del grupo socialista quiere que estas ayudas se extiendan también a las familias

Voz 0827 13:21 con de lo habían reedite PNL pero claro si de tan deprisa que parece que hay algunos partidos que pudieran tenerlo

Voz 26 13:32 pero en los expedientes no solamente se refieren a la anatomía también tenemos algunos casos históricos este año por ejemplo hemos hemos resucitado Reyes o a lo mejor hemos degradado a nuestro Rey actual

Voz 27 13:44 por ejemplo un galardón que otorga más a Su Majestad el Rey de España Felipe IV que otorga a Su Majestad el Rey de España Felipe IV por la imagen que la corona al exterior y tenemos El sí de Su Majestad lo que todavía es la fecha en la que nos va a recibir

Voz 0827 13:59 para mí que Felipe IV no vaya a no tengo yo que no lo tengo claro hicimos bueno es Felipe VI qué es un rey joven aún le quedan años de vida y de reinado aunque quizás no llegue a un récord histórico marcado por este otro que reinó ochocientos años

Voz 28 14:15 escuchábamos como decías una escena del Reino de los Cielos en la que habla Edward Norton bajo una máscara plateada porque les por el estigma ACC se tapaban las secuelas de la lepra en el papel de Balduino IV de Jerusalén que vivió allá por mil ciento sesenta y uno hasta mil novecientos ochenta y cinco por ciento sesenta y uno hasta mil novecientos ochenta

Voz 0827 14:34 pues no más de lo de Balduino IV sencillamente ochocientos años gracias a Iturriaga supimos también que Cristóbal Colón no Uría América cuando creíamos sino cinco cinco siglos después vamos que descubrió América antes de ayer

Voz 29 14:48 eh si nos trasladamos atención Inma empezamos y nos trasladamos quinientos veinticinco años atrás a mil novecientos cuarenta y dos a mil novecientos cuarenta y dos rosas hace cinco días

Voz 0827 14:59 hace estos días debidos fue hace cinco días fue en mil cuatrocientos noventa y dos así que Cristóbal Colón descubrió América cuando lo descubrió después de sortear tormentas marejadas quién sabe también el de temidos tiburones aunque no creemos que en el Caribe sean tan grandes como los que pululaban por Ibiza llegaba a pescar en un día quinientos

Voz 30 15:22 esos tiburones del escualo según tiburón de unos cincuenta setenta metros de unos cincuenta setenta metros de longitud pero que pueden hacer

Voz 0827 15:34 por gente centímetros efectivamente ves a un tiburón de cincuenta o setenta metros y claro te cagas por la pata abajo aunque hay gente Francino que caga de otra manera

Voz 8 15:45 no había manera alguna comeros jugando la semana que viene una bronca Luis que tiene patas arriba arriba dijo porque me echó la bronca por destronar

Voz 0827 15:56 ya que es difícil de cagarse patas arriba y hay gente que también bueno cagas sencillamente como puede donde puede aunque no siempre donde debe

Voz 8 16:05 en un hotel de la ciudad está llevando a cabo un proyecto pionero que permite cagar que permite cagar cagar permiten cargar el teléfono móvil sombrillas solares Elena Escudero Alicante buenos

Voz 0827 16:18 alargar el teléfono móvil no cagar el teléfono móvil también hemos conocido a lo largo de este año extraños métodos para ejecutar la pena de muerte

Voz 8 16:27 una prisión por la que han pasado presos políticos

Voz 31 16:30 los donde hubo fusilados con el método del garrote vil fusilados con el método del garrote vil como buche Andic por ejemplo o una cosa u otro o la otra favor

Voz 1 16:39 los ojos

Voz 0827 16:56 antes uno espera aspecto de diplomático británico no sorprenden los tatuajes cuando termales las mangas cuando uno se remangados suele ser las mangas hemos tenido también declaraciones cortas pero breves que sería otra forma de Melo nada redundante

Voz 14 17:08 si os tengo que decir que ha llegado antes la baronesa Thyssen será la que acompañará a los Reyes en esta visita Bono sus cortas pero breves declaraciones cortas pero breves declara

Voz 0827 17:20 es lo que suele ser de una declaración es corta es generalmente sí hemos tenido me nadas del tipo en qué estaría yo pensando

Voz 33 17:27 ahí está la pelota graba poner repito Rubén pero lo va a hacer cambiar al echado jugadores del conjunto hoy de negro están en barrera bajo para los dirige Keylor Navas lo hago

Voz 0827 17:36 NAOS que hoy los rasgos Keylor Navas el nuevo portero del Real Madrid bueno y lo que hemos hecho este año Francina ha sido viajar viajar mucho español unos

Voz 0827 17:48 descubriendo peculiaridades en Aragón por ejemplo estas facturas tan extrañas que les llegan a los ciudadanos recuerden que hay una controversia los envíen la factura mensualmente pero la lectura es bimestral cada bueno estuvimos también en Extremadura nos hizo buen tiempo durante el programa aunque no lo supimos hasta que llegamos allí y mira que escuchábamos la radio

Voz 35 18:12 hoy en Badajoz a intervalos de nubes nubes altas o bajas han bueno

Voz 0827 18:20 ustedes quieran ponga las Yllera no ala ya verán lo que hace tiempo la carta tiempo una carta estuvimos en Cádiz en San Fernando tierra de Camarón tierra también de adopción la provincia de Cádiz del gran maestro ajedrecista con cara de culo y el gran maestro

Voz 37 18:36 Internacional nace el español Ibrahim

Voz 38 18:40 Cara a cara a cara

Voz 0827 18:51 no hay nada difícil sabía mentes pronunciarlo Yell Linares se en Jaén donde es una provincia en donde se hacen inversiones que son directamente la apoya

Voz 39 19:00 inversión importantísima que desde desde el Consorcio se va a realizar y que esté incluida en los presupuestos son lo entorno a quinientos mil euros que en definitiva un dinero que va dirigido directamente al apoya la victoria a la apoyo de la mejora del coste en el billete del usuario en Bilbao también es tuvimos una ciudad con museos extraordinario alguno muy lujuria eso

Voz 40 19:23 sorteo de la Copa del Rey que se ha celebrado un hace unos minutos en Bilbao en el museo Guggenheim bastante lujuria bastante lujuria lugar para este sorteo de la Copa del Rey

Voz 0827 19:33 es un músico de octubre lo curioso buena depende de lo que no haga lleno pero será un museo que visiten mucho los mallorquines porque cuando llegamos a Mallorca nos enteramos de que es tierra de heterodoxos sexuales

Voz 41 19:43 el sexto en mi condición de heterodoxos sexual de heterodoxos sexo perdón el Center

Voz 42 19:49 pero eso procesal bueno desde el ocho procesal a pesar cuadernos un lapsus lingüístico

Voz 0827 19:59 pero la fibrosis League buen muy lindo que desde luego y en Canarias donde dimos con atletas excepcionales que llegan los primeros a gran distancia de otros

Voz 23 20:08 apenas veía no por la por la imagen de la pantalla de diez los últimos metros apretando los dientes y les sacaba unos cien kilómetros aproximadamente al segundo clasificado para a que me sacaba cien kilómetros al segundo

Voz 0827 20:21 no clasificado buena también pasamos por Granada donde descubrimos el general Life cerramos el año en Pamplona una tierra donde la gente vive muy pero que muy bien

Voz 43 20:30 las familias navarras son las que llegan como decimos más fácilmente a fin de mes en el tercer trimestre del año cada Navarro tuvo un gasto medio de dos y de dos millones doscientos treinta y tres mil euros de dos millones doscientos treinta y tres mil euros

Voz 1 20:47 Barris

Voz 9 21:05 estamos en época de castañas y deudas pero no sólo los las comemos también las utilizamos para expresarnos aunque ninguna de las dos tengan muy buena fama

Voz 44 21:13 en la pared del año que otra cantada

Voz 31 21:25 decimos que sí alguien estaba de mal humor está de mala uva pero también dicen en Latinoamérica que sí tiene

Voz 9 21:31 la salud está como una uva quizás sea por eso que nos tomamos dos en Nochevieja para gozar de salud cada uno de los meses pero no nos atraganta hemos con ellas o como dice la superstición entraremos con mal pie en el nuevo año aunque siempre podemos compensarlo con un beso que también es tiempo de besos ya que mucha gente con la que nos reunimos de uvas habrá llevas Nos faltan por uvas con queso que saben naves

Voz 45 21:54 si bien los finales llamas me el cielo

Voz 9 22:00 el año pasa a toda velocidad a toda castaña y tenemos momentos de todo tipo momentos complicados que se convierte en vuelos gracias a que alguien nos ayuda a que alguien nos saca las castañas del fuego cuando más lo necesitamos y momentos malos por culpa de personas Kegan mucho la castaña y como no me quiero pasar de castaño oscuro no me despido ya que me van a dar las uvas

Voz 0827 22:30 hay un poquillo cansado gracias estaremos una semana de vacaciones pero el buceo de la Unidad de Vigilancia sigue abierto V V arroba Cadena Ser punto com ya saben sin algo me equivocado que seguro que sí

