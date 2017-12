Actualidad (29/12) | Nunca es tarde para viajar. La historia de Antonio Quiles, un mochilero de 97 años

Voz 1 00:00 la Ventana con Carles Francino

Voz 2 00:09 se trata de cinco yo voté cada del pie de Ana en el mejor o sea es es es que

Voz 0313 00:30 queremos esta canción de Pedro Guerra verdad mapa de carreteras bueno y si en lugar de mapa de carreteras uno imagina el mapa del mundo de imagino que muchos oyentes de era en la cabeza una una promo un anuncio de este año de Movistar Plus con dos nietos que recogen a su abuelo de la residencia y lo suben a la cima de un monte para que pueda haber un partido fútbol en la Tablet gritando no es ese equipo hay un anuncio el anuncio fantástico no bueno pues resulta que un nieto ha pensado algo parecido de su abuelo pero en clave de viajes clave viajes porque su abuelo noventa y siete años ya se pasa se pasaba el día viendo partidos de fútbol en televisión dijo no a algo más que el fútbol y lo puso el Canal Viajar de puso el canal Viajar ni a partir de descubrir ese canal Lluís Martínez buenas tardes qué tal buenas Luis e Iker el canal Viajar qué paso que ha pasado en que os ha cambiado la vida a ti a tu abuela Aubert

Voz 3 01:19 pues pues fantástico o Mi abuelo le gustó viajar siempre he camping cuando era joven luego llamas no ya de hoteles por España descubrir pues ciudades y provincias que no conocía el Canal Viajar pues le ofreció la la la posibilidad tener en casa que esos mundos y esos lugares que que no tenía tan a mano no imaginaba y la primera vez que que vio París en Canal Viajar enamorado de la llevado todo París se exacto cuando cuando vino al día siguiente a comer a casa T que único Bari y me encanta Faris pues vamos a buscar vuelos me llevó a la huelga a que conozca París después

Voz 0313 02:00 París ha habido más viajes

Voz 3 02:01 sí fuimos hicimos Italia que que fue fue de mochileros que fue una aventura porque que decíamos nada unas unas pensiones pues el casco antiguo de la ciudad es que queremos ver de la Florencia y Roma nada más viéndonos entre niños

Voz 0313 02:19 tranquilamente pasando por las ciudades Iker que otros puntos del mapa tiene señalados tu abuelo lo digo porque haciendo plan

Voz 4 02:25 sí bueno he estado ahorrando está insistiendo en Londres suerte

Voz 5 02:36 qué suerte que tu abuelo tienes sólo noventa y siete años se puede hace muchos planes de lo que decía una cosa el escritor Eduardo Mendoza que estáis instalado en Londres precisamente dice cuanto más vivo fuera de España más español me siento mejor entiendo España yo te quería preguntar si tal vez necesitamos un alejamiento terapéuticos este alejamiento para entender y creer más España

Voz 3 02:56 buena sobre todo de la gastronomía no eso que había bueno el encanta descubrir con mira me encanta la comida asiática pero echa mucho de menos la comida española cuando está fuera de momentos Europa pero

Voz 0313 03:08 pero planes así más lejos los tenistas

Voz 3 03:11 bueno planes tan lejos por ahora no creo vamos poquito a poquito y lugares donde pudo desenvolverse bien en tener todo a mano sobre la marcha el él manda

Voz 0313 03:21 oye cómo estas como es el cómo es un día a día viajando con con tu abuelo en esas circunstancias en esa ceremonia del descubrimiento sobre todo para él como es cuéntanos alguna alguna anécdota alguna historia concreta

Voz 3 03:33 pues lo que las cosas que más me impresionó fue cuando me dijo que quería era la Mona Lisa no ahora Gioconda en hindú y cuando los agentes de seguridad dieron que me bueno no alcanzaba a ver el cuadro con tanto japonés haciendo fotografías y cuál es el objetivo que nos dijeron pasar hombre pasar por aquí prolegómenos seguridad pues nos alegramos realizado palmo todo el japonés deslizándose acabaremos salieron millones de fotos deja bueno

Voz 0313 03:59 que bueno oye y luego comentáis con él en algún diario de las fotos que hacéis

Voz 3 04:07 claro que las fotos que que le hago las luego las edito oí pido un libro con las fotos impresas para que las tenga guardadas y las puede haber porque le encanta compartir las fotos con sus amigos y enseñas a todos los días cuando baja al bar hiel toma notas de todo siempre está con su bloc de notas tomando notas y luego a un vecino muy amigo suyo le pasa pasa ordenador todo las notas que toma editando su estrategia

Voz 4 04:35 oye tío abuelo ya te quería tú querías a todo abuelo previamente el canal Viajar pero ahora es más entre los dos

Voz 3 04:42 pues claro es como volver a conocernos de de otra manera un tanto del rol el año como dos personas que que cuida hizo gana te vas a encontrar con un montón de cosas por descubrir

Voz 4 04:53 pues ahora que lo conoces dinos como Estado vuelo mucho la tiene toda la pinta Luis Martínez

Voz 0313 05:02 amigo muchísimas gracias por asomarse a La Ventana para contarnos esta historia hay Holly felicidades de verdad por la idea eh

Voz 3 05:08 gracias a vosotros un abrazo de su parte feliz año

Voz 0313 05:11 la los dos para todas venga hasta luego

Voz 6 05:43 mucha ilusión es cerrar esta primera hora de la verdad pero una historia suele etéreos y hay un montón de historias así lo que pasa es que a veces no nos enteramos o no las contamos solista Horacio vocifera situada en el centro de los abuelos dispusieran de un nieto así no no no existirían los problemas hemos abordado esa es la edad