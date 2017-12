Cerramos 2017 repasando algunas de las historias más llamativas que os hemos contado durante el año

Voz 1 00:00 si conocemos esa sensación sabemos lo que sientes cuando te marca su reto lo que experimentan cuando mejoras tus tiempos el entrenamiento el calor el frío la lluvia el barro la soledad conocemos tus miedos tus frustraciones tus triunfos sabemos lo que es correr porque en Forum Sport somos corredores por un sport patrocina

Voz 0341 01:10 tal bienvenidos una semana más la última del año a este SER Runner estamos a a dos citas ya de la Nochevieja

Voz 1951 01:17 muy buenas muy buenas John como día más no es un día más

Voz 0341 01:19 cómo te ha tratado la Navidad fantásticamente de momento

Voz 1951 01:22 yo queda que a lo mejor porque como bien sabes en Pamplona tenemos una serie de costumbres a las del resto del universo en cuanto a la Nochevieja sabes que la eleva muchas otras cosas también es verdad pero en cuanto que la elegancia digamos que no prima en los atuendos navideños de Nochevieja pero

Voz 0341 01:39 te refieres a que en Pamplona os disfrazado es el día de Nochevieja

Voz 1951 01:42 no es un carnaval por todo lo alto aunque con unos cuantos graditos menos tienes pensado el disfraz hombre claro desde hace un mes este año mi grupo de amigas vamos de juegos de mesa yo soy la carta irás tú la sota de bastos no la reina de corazones hombre yo prefiero

Voz 0341 01:58 venga de corazones sobre todo porque esa noche en Pamplona puede hacer perfectamente cero grados sí suele hacer los de hecho si no lo veo yo como para ir así de Sota lo veo más eso de Reina con un buen abrigo de piel

Voz 1951 02:08 no no es una carta osea

Voz 0341 02:11 físicamente una carta vas vas de rectángulo recto

Voz 1951 02:14 sabes has los pies y la cabeza fuera así es y espero que algún cito si más que nada por aquello de el paraguas ello

Voz 0341 02:20 bueno Verónica va a ser fácilmente reconocibles anoche del XXXI denostado oneroso el nueve de la mañana del uno estará tan reconocible Yoldi Nochevieja moderación pulcritud también en la vestimenta smoking no alguna cosita normal y de elegancia pero pero ya te digo moderación en Bilbao no se disfraza nadie por lo menos no comienza nadie se disfraza

Voz 1951 02:40 eso es cierto por la mañana ya con unos cuantos complementos encima

Voz 0341 02:44 eso es siempre presumimos Verónica de que no hemos parado ni una semana desde marzo de el XVI es cierto es técnicamente cierto pero es verdad que el último programa del año lo aprovechamos para calentar la ropa vieja en el microondas

Voz 1951 02:57 bueno yo creo que bueno lo merece no en parte porque es cierto que que son muchos invitados son muchos temas los que hemos abordado en el último año ya el año pasado quisimos resumir de alguna forma algunos de los temas que no sabían llamado más la atención que a la gente más le habían gustado a lo largo del año dos mil dieciséis en este caso vamos a hacer lo mismo con algunos de nuestros temas estrella podríamos decir de este año dos mil diecisiete empezando por uno con tres tíos de bandera si no vamos a esperar más

Voz 0341 03:22 fue el arranque de nuestra segunda temporada esa charla que incluyó bueno pues alguna referencia a sus pequeñas disputas a que hacen ahora ya que que son más bajitos Iñaki bueno y sobre todo alguna anécdota más o menos curiosa nos la dejaron aquí tres ganadores tres campeones Martín Fiz Fermín Cacho y Abel Antón

Voz 1522 03:47 empezamos la temporada de serios gunner con un prueba muy especial con tres atletas que lo han dado todo para el atletismo español y que Cannes conseguido muchas medallas y que este año es súper especial porque es el XXV Aniversario en la cual el mejor atleta desde los tiempos Fermín Cacho de Ágreda consiguió esa medalla olímpica que quedamos que dio la vuelta a todo el mundo pero como él dice eso fue lo mejor que le pudo pasar pero tras esa medalla hubo hueco orden récord de Europa de los mil quinientos entre el veintiocho y pocas décimas un campeonato de olímpico en también la Mike entonces Fermín Cacho y también por otra parte va a estar mi compañero rival y compañero Abel Antón el en la cual seguimos participando eh participando en eventos solidarios eh ya no conseguimos tantas medallas como antes y las consignas conseguiremos en la categoría de de Master pero sí que es cierto que desde el campeón de Europa en Helsinki la cual adelantó consiguió dos medallas y luego se quiso pasas a apoyar a la prueba de maratón el maratón consiguió también el Premio Príncipe Asturias de los Deportes que lo cual empezamos en una

Voz 8 05:06 yo creo que que o por lo menos intentado eh trabajar para el atletismo creo que es que somos muchísimos atletas aquí pues dos amigos tanto

Voz 9 05:15 yo Adecco Martín eh

Voz 8 05:18 eh campeones del mundo los dos de de maratón creo que que bueno que la gente lo tendría yo creo que que es lo que tratamos es de de que nuestro deporte el atletismo en su época

Voz 0001 05:30 se conociese y queremos eso es lo que que que siga conociéndose y que siga teniendo todavía mucho más éxito Martín y yo hemos sido amigos muchos años muchos años porque desde pequeñitos ya cuando empezábamos a correr ya nos enfrentábamos en carreras locales no entre Soleil Vitoria hay poca distancia bueno y luego poco a poco pues no sé hemos ido enfrentando desde las categorías juveniles júnior etc etc hemos sido siempre amigos y bueno hasta que llegó ese día de Atenas que fue un día complicado y tanto para Martín como a mí complicado en el sentido competitivo pero la verdad que muy ilusionante para el maratón español para el atletismo español y sobre todo para nosotros no porque eso nos ha hecho tener pues una cierta popularidad Isère primero y segundo en un Mundial yo creo que es algo muy grande

Voz 7 06:17 para para el deporte español había carreras que

Voz 1522 06:20 en poco más de de exhibición como quiero recordar el ese año noventa y dos sino en títeres en lo en las en las grandes carreras que había en en Andújar en Albacete que íbamos a competir de pueblo de feria en feria en una de las ferias pues ese el sitio como toreros es si si es que al final la milla Si todo es que después de cosechar hay que recoger y esas carreras eran paga para recoger el como una había que esforzarse al cien por cien pues al final te ibas de fiesta en este caso algún

Voz 7 06:49 en algunos de los casos alguno ligaba Fermín tuvo la suerte de ligar con muchos pero entre muchas una fuésemos

Voz 1522 06:56 muchas gracias también a luchar

Voz 7 06:58 anécdotas hombre no éramos lo éramos

Voz 1522 07:01 creo sabíamos estaríamos todos sabíamos torear no éramos toreros pero sí que es cierto que cuando íbamos todas estas localidades más más pequeñas la la gente del mundo del atletismo las chicas del mundo lo tiene muy bien y algunas hijas de de acérrimos al al atletismo pues bien a se había veces que había que salir corriendo que sólo eso

Voz 10 07:24 además

Voz 1951 07:31 son como toreros les decías John no te faltaba razón a estos tres que han bebido una época gloriosa del atletismo y ahora también la del Running porque es cierto que los tres de una u otra forma están enganchados a este fenómeno eh que dio origen a este programa y que les mantiene muy muy en forma madre mía que si además todos los que a otros pero sobre todo esto

Voz 0341 07:49 nota por un lado es una pena que que que no está viendo una renovación generacional en el mundo del atletismo Dine ni del running

Voz 1951 07:55 estamos hablando de tres figuras que siguen siendo referente

Voz 0341 07:58 no se ve mucha savia nueva por detrás

Voz 1951 08:01 cacho Antoni a siguen estando en todo vaya tres otro eh tío de bandera Juanito hace unos meses y seguro que lo recordaréis muchos de vosotros es Joan Reinoso el sufrió un accidente muy grave hace unos cuantos años con tan solo veintiuno añitos cuando estaba pescando en el mar les balear Desde Mallorca y bueno estaba en el mar cuando les sobrevino una tormenta sufrió el impacto directo de un rayo

Voz 0341 08:23 fue una charla muy bonita con él porque además ha pasado suficiente tiempo desde que ocurrió eso que literalmente le atravesarán un rayo impactó en el brazo como para que él hable ya de una manera tranquila exhiba relajada sobre lo que ocurrió está superando las secuelas físicas y sobre todo bueno pues es una lección escucharle por cómo se toman las cosas y cómo afronta actualmente también el deporte sí Nos vamos a ver por dónde empezamos supongo que lo habrá tenido que contar muchas veces te vamos a pedir que lo cuentes una más para los oyentes de SER Runner yo creo que el punto de partida lo podemos establecer en ese seis de mayo

Voz 12 09:04 de de hace cinco años si a ver yo no no me quiero ser un pesado ni ningún

Voz 4 09:15 de SCO rallado que quiero es que no la ha contado un par de veces a la esta horquilla Pelosi como tú al techo antes me cambió básicamente la la vida producto a términos que empujarla a una maleta diferente y a no estoy aquí para contarlo lo importante

Voz 1951 09:41 cómo era el yuan de hasta ese día como era tu vida entonces tu vida como deportista

Voz 4 09:46 bueno mi vida como deporte esta era totalmente aficionado jugaba al fútbol corría puedo montaña Ivan Gennaro ve como una persona cualquiera era normal que tierras que no un chico de veinte años a punto de hacerlo cuente uno es de de por sí juro culo inquieto perdón por la expresión quieras que no ah bueno ya daba una vida más o menos normal intentando opositar para bomberos y bueno en mi interés practicaba pesca submarina Nacho no a corría jugaba al fútbol mano hacía un poco de todo pero era malo en todo

Voz 1951 10:47 pero bueno yo entiendo que te gustaba el deporte no aquel día decidiese salir como uno de tantos

Voz 13 10:52 como nos decías a practicar pesca submarina

Voz 1951 10:54 pero algo cambió ese día algo fue mal

Voz 4 10:57 era como ante dicho muy anfitrión Nalda el deporte pero este día yo no competía estaba encima de una embarcación le hacía el apoyo a la a una persona que competía que estaba dentro de Almaraz yo estaba afuera encima tengo una barca

Voz 1951 11:20 entonces llegó una tormenta sí

Voz 4 11:23 Le ente se al rollo una tormenta fue una en conciencia a salir por nuestra parte pues locos porque había un pronóstico dado tiempo un bastante muy modo ir fue una imprudencia pero no yo yo estaba ahí encima como como otros tupers la mala suerte que me me toco al pero bueno paciencia lo contamos así yo

Voz 1951 12:00 han lo decía antes John lo que te cae un rayo encima parece casi algo de de película pero admite ocurrió tal cual

Voz 14 12:07 no no a tal cual tal cual suena es tal cual como paso

Voz 4 12:15 sí hace ya cinco años

Voz 14 12:18 y un poco pero he pasado malos momentos que el cuerpo no no ha no acá lo lo que no es muy muy es muy nefasto esta sensación pero bueno día a día poquito poquito

Voz 0341 12:42 antes de seguir haciendo temas preguntas Joan

Voz 13 12:45 que se te hace muy duro recordar

Voz 15 12:47 ese día o lo recuerdas con naturalidad no nos ahora prácticamente ya habla de

Voz 14 12:54 esto es una cosa muy

Voz 15 12:57 normal antes estaba un poco

Voz 1951 12:59 tapó cuando tuviste la accidentes Navas en el equipo de Pedro José Carbonell eh entiendo que con esta gente fue fueron los primeros contactos y no sé si después habéis tenido relación durante todo este tiempo

Voz 14 13:11 sí a ver yo yo a Pedro lo conocía de antes de la gente me invito a ir con embarcación el con el Ethel que estaba compitiendo debajo ante el mar perdón en el mar yo estaba en en su barca y bueno a ver si a día de hoy tenemos contacto poco pero tenemos contacto no se porque tú por estar verdad como Twitter y bueno la verdad es que tengo muy poco que decir de Pedro que tras que no en los momentos más feos me hizo la reanimación inmenso luego la vida si no fuese porque él no creo que ahora mismo estuviese haciendo estantes vista

Voz 0341 14:19 es la historia de Joanne Reinoso contada en primera persona bueno cada cual puede sacar sus conclusiones después de haberla escuchado pero Joanne si tú tuvieras que decir qué es lo que has aprendido de de todo este proceso de cinco años largos como los resumiría

Voz 14 14:37 bueno no sea hay hay tantas cosas pero a diría que he aprendido a FERE Lorca a los pequeños detalles y a enfocar la vida de diferente manera que decir que no se a la gente que tiene problemas que está en una situación mala ETA que piense que el día de mañana lo mejor va va más más Bono que a última anterior que vamos que siempre Volpe a salir con esto Deco que los problemas han pero no Petete

Voz 16 15:34 es muy bonitas y dudas

Voz 1951 15:36 feria de Joan Reinosa todo un ejemplo para muchos que nos quejamos por la más mínima tontería por un catarro por ejemplo que nos puede sobrevenir en estos días de frío obtuvo especialmente ahora vamos con uno de mis temas favoritos de este año los e ir que la propuesta John fue tuya

Voz 14 15:51 sí sí

Voz 1951 15:51 yo cuando la autoridad no me convenció del todo quiero decir yo yo apostaba por por ti pero no en Traballo del todo con este tema

Voz 0341 16:01 sea fue uno de esos días que dice sí pero

Voz 1951 16:04 parte la contraria es algo que hago muy a menudo directores de orquesta runner recuerdo que les contamos hace ya unos cuantos meses Ike la charla banda sonora incluirá dio para mucho si además

Voz 0341 16:14 el Le gustó mucho también está Martín Fiz que que se marcó jugando con la batuta el ritmo bueno esas cosas que hace las hace también

Voz 1951 16:22 nibelungo si eso es nos dieron una

Voz 0341 16:25 lección de cómo se relaja un un hombre que vive pegado una batuta cuando ni

Voz 7 16:34 está dando miedo enfrentarme y menos mal que lo estamos igual en la misma franja

Voz 1522 16:38 de marcas que que Pablo Rubén pues porque ellos tienen que da siempre el do de pecho son capaces llevar la batuta el ritmo de la competición hay inmediata a la pretensión que súmmum muy muy mandones y en el aspecto de de su música y me imagino que también que cuando salen a correr pues también hacen lo mismo me gusta mantener siempre el ritmo llevar la batuta pero lo que más me sorprende más que nada de Paulo es que la música para la para para él es un su válvula de escape como para mí puede ser como válvula escape para leerles la propia música su propia profesión entonces el coger que es que que le dice a él que le llama la atención

Voz 18 17:17 Pablo bueno precisamente qué tal Martín con un placer de escucharte a mí claro precisamente la música es nuestra válvula de escape porque es algo que amamos profundamente pero también es nuestro trabajo no y cuantiosas cuando algo es tu trabajo tú lo sabes que has sido atleta profesional supongo que para lo que muchas personas es relajante correcto obras pasado también tus momentos donde después de toda una temporada corriendo seguramente necesito hacer otra cosa no yo creo que que el deporte para mí correr me me da ese pues ese ese contraste no como decíamos una una actividad musical que requiere unas capacidades determinadas a la hora de correr estás haciendo otra una cosa que es totalmente diferente y como bien decía Rubén no sólo te beneficia a nivel corporal sino también a nivel mental a veces pasa que después de todo un día ensayando con una orquesta que estás estás muy cansado y piensas bueno pues no me apetece hacer nada pero piensas pero de momento qué es lo que me apetece es verdad sales a correr y cuando vuelves es verdad que tienes lamente otra vez despejada no es como volver a hacer hueco para nuevas ideas y para para volver a desarrollar esa creatividad que necesitamos

Voz 1951 18:18 yo Rubén puesto de trabajo es muy físico porque da la sensación no Albero So o quizás sobre todo algunos directores de orquesta en no sé si también por la personalidad o por la manera de enfatizar su trabajo pero me da la sensación de que acabáis como si hubiese corrido una maratón

Voz 19 18:32 bueno sí es verdad que es un trabajo físico y la gente muchas veces desde fuera piénsese acabar Kant sadismo viniendo los brazos las ideas

Voz 18 18:39 no yo supongo que tú tampoco no no hombre no hay los parámetros físicos no son comparables a correr para no yo creo que el trabajo importante como dice Pablos de concentración

Voz 19 18:49 a sobre todos intelectual así bueno de de estar al frente de un equipo grande sentir esta responsabilidad pero no es tanto físico no la verdad

Voz 0341 18:58 buscáis en el Running también un poquito de soledad es verdad que la figura del director de orquesta tiene un componente digamos ambiguo porque es una soledad acompañada o no sé cómo lo definiría os gusta

Voz 19 19:10 correr solos por el mismo hecho de estar solos a mí si particularmente yo tampoco si se llega a la soledad por voluntad propia porque al final te vas acostumbrando en muchos sitios estar solo cuando viaja con dos conciertos en ciudades que no son la tuya entonces te acostumbras a hacerlo sólo hay sí que son un poco tus momentos no entonces yo sí que la verdad es que lo disfruto de corriendo solo

Voz 1951 19:31 pues sí yo yo lo buenas que no no lo he pensado

Voz 18 19:34 sea cuando quiero estar solo estoy solo puedo estar caminar solo estar escribiendo escuchando música o correr también no pero no no diría que que las es una de las cosas que me atrae de correr aunque evidentemente en muchos momentos se disfruta también

Voz 1522 19:46 siempre Marqués votos el el el ritmo porque estoy sois capaces de marcar el ritmo que a las orquestas en en el aspecto del del correr os refugiados en el en el puesto de atrás os dejáis llevar por la liebre socorrer seis vas marcando vuestro propio ritmo bueno yo yo intento seguir ni mi propio ritmo no

Voz 19 20:03 cuando vas más entrenado y al final a ver un poco como estoy digamos más conservador empezar viviendo sensaciones y luego tratar llegar bien bien al final pero bueno

Voz 20 20:14 no yo soy más de de seguir mi mi propio ritmo y escuchar un poco mi cuerpo no

Voz 18 20:19 sí buena parte tú sabes cuándo como todos los corredores populares pues tenemos el límite de lo tenemos yo creo que también esto lo hacemos no por disfrutar yo cuando he preparado maratones medias maratones sí que cuando prepara una carrera específica sí que llevo un ritmo así pensado desde el principio ahora con los relojes de GPS y esto es todo bastante más sencillo pero bueno como como dices Rubén yo tiendo también a salir así más conservador y luego según me encuentre en el momento pues bueno hay días que te apetece probar un poco no hay esa marca que tienes a lo mejor en mente pues pues intentas acercarte pero bueno es cuerpo da lo que da sobre todo lo pasamos muy bien

Voz 21 20:54 a bordo

Voz 22 20:58 y claro

Voz 0341 21:51 bueno les pinchaba supo Valle con cinco aunque no son imprescindibles

Voz 1907 21:55 pero si son bueno a ver entre comillas

Voz 1951 21:58 en teoría y ellos se marchan a abandonar el escenario allí nadie para de tocar

Voz 0341 22:01 lo que sí son es disciplinados creen mucho en la disciplina de hecho mira cómo hablaban con Martín máximo reto

Voz 1951 22:07 eso sí en noviembre llegó el que yo creo ha sido el programa John más especial que hemos hecho hasta la fecha porque fue nuestro debut en directo nuestro debut en la calle entre la gente en el sentido de una pedazo de carrera como es la Behobia

Voz 0341 22:19 el agente además ha respondido muy bien en en las redes en este en esta carrera popular por excelencia eh no estamos hablando solamente de Euskadi porque vienen corredores de todos los puntos diferente a hacen un programa todavía con ese olor a sudor Cillo caliente valga esto vale perfectamente y fue muy bonito verlo además el tiempo respeto si te acuerdas

Voz 1951 22:41 eh porque tuvimos unos invitados que nada más sudar la camiseta pero literal se sentaron en nuestra mesa preparada en el bulevar de San Sebastián y charlaron con nosotros hablamos de dos grandes futbolistas ahora dedicados en su tiempo libre a esto del Running como son Xavi Alonso y Álvaro Arbeloa polémica incluida con el ciento cincuenta y cinco mediantes

Voz 0779 22:59 había Alonso qué tal muy buenos días qué tal ha ido la carrera ha ido bastante bien pudo disfrutar bastante lo Sol está hablando con Martin antes los dos últimos kilómetros sufrido un poco pero ya te empuja a la gente sufre Si sacas todo lo que tienes ahí hasta el final pero ambientazo el para mí que Mikel había visto de pequeño pues hay que correrla siempre casos pues mucho más

Voz 0102 23:25 está con su amigo y ex compañero Álvaro Arbeloa o Álvaro muy buenas hola buenos días te han dicho ya mucho el número ciento cincuenta y cinco esta mañana uno llevo tres días con los ciento cincuenta y cinco bueno la última vez aclararlo a la Audiencia de Las Navas que tampoco vamos eh cualquiera que sepa como funciona esto es un sorteo aleatorio que según cuando te privadas pues el ordenador te adjudicada un un dorsal si esas es la única historia que hay no ha vamos como si toca la lotería el gordo Navidad es decir dime qué número vas a comprar en las zonas pero que no le eche la culpa a los niños eh

Voz 0779 24:01 aquí dije número sesenta y nueve se pone yo sé

Voz 0102 24:04 ya ha tenido suerte no tiene qué comer el domingo doce de noviembre edición número cincuenta y tres de la Behobia SER Runner especial Martín hasta ahora destacas de lo que ha escrito usted visto felicitar muy efusivamente al al chico de casa porque amigos Podium Guipuzcoano para ir al el

Voz 0779 24:20 en espectáculo el veinticuatro por ciento mujeres verán participación yo creo que el día siendo importantes para coger porque no vamos a tener muchos incidentes porque la temperatura es buena una temperatura e climatológica gente hablando de calor y humedad esto requiere que va a haber muchos problemas de calado y problemas de decoro Azón destacar a Carles Castillejo por supuesto que ha puesto la calidad la valentía de de camino y sobre todo que huy cuando en V con tu cuando no llamado dio García que hizo aquí su memoria ha hecho ha hecho podios y luego pues destacar también ha a los futbolistas que perdieron mucho en en los en los campos de fútbol son gente que ha cogido son medios hacen muchos kilómetros en el campo y que hoy han intentado estar aquí pues tenían Stafford prueba una marca de uno dieciséis no es una gran marca

Voz 23 25:09 los aludidos que decís a eso es verdad que la marca no se sabía Álvaro a mí me ha sorprendido tu Álvaro has hecho

Voz 0102 25:13 uno quince a uno dieciséis cincuenta y muy bien ha sido vamos no correr tan rápido me ha sido la la mejor marca cuando el pasado por el diez también echó mi mejor marca personal no sé me imagino que es el ambiente de la gente disfruta muchísimo es verdad que no tienen nada que ver con con el ejercicio con el esfuerzo en un en un terreno de juego es totalmente diferente al asfalto también unos nos cuesta adaptarnos es verdad que pensamos muchos más kilos que que los corredores que hacen muy buenas marcas pero bueno lo que se trataba era disfrutar a mí me Animos Xavi correrla bueno yo ya había corrido el triatlón aquí en San Sebastián que fue mi debut esta sido me una carrera popular así que muy contento muy feliz yo no sé el historia

Voz 0779 25:56 todos los futbolistas pero yo sé yo sé que una un jugador y entrenador Luis Enrique aquí también participo hizo una una buena una buena marca ahí yo creo que estáis por ahí el mejor futbolista en la sabemos quiénes pero de esas marcas yo yo yo no yo no pero Álvaro yo creo que puedo estar ahí peleando por el podio de exfutbolista

Voz 1269 26:16 ya entrenó a escogerlo hoy en once me han dicho algo así

Voz 0779 26:21 ya hemos visto que no y dos para ganar la Sebastián una treta que el año pasado dijo que bailaban una tía similitud y lo que es el a los profesionales le han calado una Bota de Oro

Voz 0102 26:31 solistas bueno una una votado era muy

Voz 0779 26:34 merecida porque es el mejor atleta español aunque él haya dejado lo quise el deporte de alta competición el para mí sigue siendo el mejor atleta español de maratón y media maratón en la esas me voy a micrófono cerrado me decía que va a intentar hacer la mínima para para acudir al mundial de media maratón que se va a celebrar en Valencia que va a intentarlo a la mínima que ahora mismo en Elche sin muy si quisiera sería volvería a ser el mejor atleta español e tanto media maratón y maratón al ganar tres hoy con dicha autosuficiente a eh marcando los ritmos mandando

Voz 1269 27:09 aquí lo eh entraba en meta saludando a los lados

Voz 0779 27:13 que sabe llegan al público que sabe cómo reacciona el público y homenajea esos abusos durante todo el circuito

Voz 23 27:20 las Castillejo muy buenas buenas qué tal buenas Orion Apeldoorn como decimos aquí eh tercera ya vas haciendo colección

Voz 24 27:28 bueno la verdad es que si no me quejo y la verdad es que es de poder estar aquí cada año disfrutando como como decía Martín no disfrutando de destacar en especial en especial por el circuito pero sobre todo por ese público no ese público que está a ambos lados de la carretera practicamente en sus veinte kilómetros y hay que devolverles no hay que devolverles esos ánimos de alguna manera yo creo que conectando con ellos es la mejor la mejor manera de devolverles ese cariño que nos dan de de es que no es posible

Voz 1269 28:00 eso subía hasta el podio de la Behobia San Sebastián que ya lo han desmontado completamente en el quiosco del Boulevard para estar con el otro gran protagonista de esta edición número cincuenta y tres es el de casa es el trofeo Diego García el primer guipuzcoano y además el tercer clasificado de esta vive San Sebastián va con su chándal de la Real Sociedad porque él es de la Real a muerte lo luce con todo el orgullo del mundo después de competir en la maratón de Bruselas ha venido hasta la carrera de su casa Iraitz charros pidió la qué tal muy buenas o la muy contento muy feliz como si hubiese ganado la carrera de este es otra cosa ahí esto pues la ilusión que me te la de obvia pues es mayor que el maratón

Voz 25 28:38 aquí estoy era el día de disfrutar el día de sufrir también no para poder disfrutar el día de sufrir sabiendo que que corría en casa corrían Guipúzcoa con la camiseta de la Real delante de familia amigos mucha gente que me conoce muy bueno pues hacerlo también hoy aquí ha sido increíble

Voz 1269 28:57 hola ganar ya con Aroa Merino hola qué tal muy buenas hola buenas tardes enhorabuena y gracias antes hablábamos estaba emocionada sigue emocionado después de recibir el premio te ganadora de la me por segundo año consecutivo mucho más no era ahora mucho más perenne ya puedes disfrutar de lo que la ciudad y todo el ambiente que has sentido extraño al volver a ganar peligrosas son los que bueno Navas uno un honor no ver a poder repetir pódium en Baena esta ciudad que Juana que siempre acoge ya a todos con con este calor y es también TI como como en casa

Voz 26 29:36 cuánto decíais veinticuatro por ciento de participación femenina del Nancy dicho Martín Bueno pues mira estoy con María y con Elena dorsales veinte mil E doscientos diecinueve y veinte mil doscientos dieciocho soy de letras eh hola qué tal muy buena hola buenos días qué tal la experiencia de la iguana la primera vez que Lass Diarra y genial ir dónde eres de Lesaka sonido de Lesaka para correr la veo bien te ha gustado ha dado muchísima animación van muy bien día fresquito pero muy bien muy a gusto has corrido con María que ella Mi hermana

Voz 1269 30:06 tu hermana hola María hermana Adelina qué tal muy bien qué tal tu experiencia en la Behobia buenas piezas ella podía acabar porque vengo con una lesión a mí me animado empujado mucho de mí hemos llegado muy bien así que esgrime desde Burgos segundo a mi novio Rodrigo el dorsal número bien diecinueve mil quinientos cuarenta y cinco hola qué tal Rodrigo muy buenas muy buenas

Voz 26 30:25 qué tal estupendo como siempre todos los años bien te un poquito peor que el año pasado porque rascó lesión atrás en el disco pero muy bien muy buenas sensaciones si se convierte en tradiciones

Voz 0341 30:44 ya tipazo Pazo de Arbeloa e ya te impacto no no es fácil hacerlo ahí Alonso en su debut

Voz 1951 30:48 no dirá que es mejor runner que futbolista

Voz 0341 30:50 bueno alguna digo quieres es decir tú a mí me gustaba yo yo siempre he sido defensor de ese tipo de de jugadores ahí está su carrera eh que que que muchos la firmarían bueno pues el que saca lo Maxi lo máximo a lo que tiene capacidad hay otros que tiene más o menos en la estrella de la temporada esta se queda la estrella de las

Voz 1951 31:08 se queda porque tiene para dar y regalar madre mía

Voz 0341 31:11 Almudena Ariza corresponsal de Televisión Española ahora mismo en Nueva York en Estados Unidos pero que que se está recorriendo todos los continentes y que bueno podemos decir que que es una de estas personas que han llegado de nuevas al mundo del running por pura casualidad trabajando además os contaba no

Voz 1951 31:27 en el oyente de este programa como bien sabe supuesto es curiosa la historia de cómo surgió esta esta entrevista hay bueno yo creo que podemos contar una parte no de repente un día abrimos el correo electrónico del programa y nos encontramos con un email firmado por Almudena Ariza diciéndonos que que no se escucha habitualmente que le encanta el programa que sea aficionada esto de correr y que le encantaría un día poder contarnos su historia porque ya en ese momento este verano se encontraba preparando la maratón de Nueva York así que que hicimos coger el teléfono llamarle

Voz 27 31:55 es una de las cosas que me tocaba cubrir pues será la maratón de Nueva York bueno bien en fin tampoco me lo tomé como nada muy especial pero pero era especial me doy cuenta cuando estaba allí y bueno pues tuve ocasión el día antes de hablar con para por gente de todos los países que que llegan hasta aquí es realmente precioso yo dije estoy esto que que que está sintiendo esta gente me gustaría se empieza a mí no en algún momento me parece que que puede ser precioso ha salido en la conversación me han preguntado cómo estaba preparando la maratón de Nueva York yo dijo que con un plan de entrenamiento que tú hiciste y que publicase una vez en el país así que si no me sale bien es con patrullas

Voz 28 32:35 no estoy convencidísimo que que te va a salir bien que también que tenga tranquilidad que todavía tiene tiempo de aquí hasta hasta la primera semana de noviembre que es el maratón de Nueva York que no tengas prisa porque lo importante es llegar al maratón de Nueva York él no y te puedo asegurar que que si en Madrid disfruta hacer mucho de este maratón va en Nueva York va a disfrutar mucho más porque es el maratón más multicolor que hay en el

Voz 27 33:01 bueno pues ya os contaré Martin prometo contarlo

Voz 0341 33:05 pues precisamente trabajando no cubriendo ese ese maratón fue como ella dijo aquella hago especial y yo quiero formar parte de esto de alguna manera bueno de qué manera se ha metido hasta las cachas volvió porque tenía un reto y lo cumplió

Voz 13 33:18 muchos momentos en los que pensaba de es merece la pena sólo por este momento sea esto que esto como flashes no como esas fotos que dices merece la pena merece la pena sólo por ver esto solo por escuchar a esta gente entonces yo te diría que mi carrera tuvo varias partes no tuvo el el el puente cruzar el verla sano es increíble esa es una cosa entras en estado de éxtasis

Voz 1951 33:39 que es el correr ahí Almudena o vais casi andando porque la masa de gente gentes tremenda sí sí sí

Voz 13 33:43 sino bueno puedes correr puedes trotar un poquito digamos y si se puede correr lo que pasa es que claro se en las imágenes aéreas y parece que estamos más amontonados pero realmente hay espacio ese momento es mágico de verdad y yo diría que la bueno hasta que pasa es la primera media maratón osea hasta los primeros veinticinco kilómetros prácticamente vas yo iba bueno imaginamos que hay dos millones y medio de personas en la calle animando a la gente no hay prácticamente ni un metro vacío donde no haya gente pero cuando digo gente digo familias enteras y músicos voluntarios tocando por el camino con pancartas preciosas con eslóganes super motivador es la gente chocando la mano y familias que organizan comidas y te tratan de dar pues cualquier cosa agua un zumo nos daban también porque estuvo lloviendo durante toda la carrera nos daban toallas para secar Nos bueno osea se volcó la la ciudad de Nueva York se vuelca disfruta te anima te grita entonces practicamente en los primeros veinte veinticinco kilómetros los haces en estado de catarsis disfrutando chocando manos no yo sinceramente a partir del kilómetro treinta la cosa es más ahí ya empecé a concentrarme en la carrera apretar un poco los dientes ha tenido algún que otro

Voz 0341 35:03 mientras negativa de qué hago aquí no es es si voy a llegar

Voz 13 35:06 Carme empezaba molestar en los isquiotibiales de la pierna derecha como decía antes los llevan un poco tocados ya empezó a preocuparme baje el ritmo y ahí ya es verdad hasta me molesta con los gritos de la gente no era hago yo no quiero saber nada ni quiero chocar manos ni quiero leer pancartas ni nada entonces ahí ya fue un momento un poquito más duro esto que llaman el muro hoy estas cosas que algo de muro sí que toque no eh hubo algún momento bonito pues por ejemplo momento más no menos como en el kilómetro treinta y cuatro que que me encontré con un español estábamos subiendo desde Harlem hasta hasta el Bronx es un momento muy duro porque empiezas a subir a subir y parece que no que no se acaba nunca hay además cómo estás subiendo claro esto significa que la meta está cada vez más lejos porque para coger el camino hacia la meta tienes que ir bajando entonces me acuerdo que llegamos hasta la calle ciento cuarenta pensábamos los dos como la próxima sea la ciento cuarenta y uno afortunadamente la siguiente la ciento treinta y nueve y entonces los dos Nos abrazamos di dijimos es el principio del fin no y entonces ahí ya nos dimos la mano porque todo es muy emocional la gente a la que tocas la gente que sonríe sabes estamos todos como como con muchas ganas de de creer no a los demás ahí de verdad es todo muy intenso entonces a partir de ahí nos miramos con una sonrisa Hay Nos animamos un poco y yo ahí me recuperé me recupere un poquito luego ya cuando empecé a llegar a a Central Park que parece que llega espero que realmente todo vete tú te faltan como ocho o nueve kilómetros porque tienes que dar toda la vuelta Jolín pues también cuestan poco no pero bueno ya una vez que entras dentro ya lo estás viendo la meta de lejos ya

Voz 19 36:45 es como subidón subidón total tal muy bueno

Voz 13 36:49 sí una vez que yo el problema además cuando cuando llegas a la meta en Nueva York claro como no es no hay acceso a las familias no no te puedes abrazar a nadie su un problema llegas claro lo primero que quiere es es besar a alguien abrazar a alguien llorar pero no no hay nadie entonces en mi caso la persona que estaba en la meta era Alfonso que es mi compañero el cámara sí que me abracé a él además me hizo una esa foto tan bonita que colgué en en Twitter muy bueno me supremo

Voz 0341 37:19 esto es un problema yo no lo había pensado pero sí es verdad claro llegas con con todas las ganas de descargar has ido dando tu tu tu tu tu yo a todos los desconocidos que han pasado cuando quieres no se abrazar a alguien de los propios claro

Voz 13 37:32 tan claro solamente tienen acceso aquellos que pagan entrada o aquellos que tienen una acreditación especial entonces después de de que te has matado hasta que has llegado llegas a la línea de meta todavía tienes que recorrer aproximadamente un kilómetro y medio andando por una zona peatonal que es gracioso porque parecemos todos Tom Business dan como unos ponchos azules que habréis visto vista mejor las imágenes te quieres morir porque lo que quieres es tirarte en el suelo ya no puedes dar un paso más pero todavía tienes que andares de kilómetro y medio casi hasta que por fin llegas a donde están tu familia de tus amigos y bueno y me esperaba mi marido a lágrima tal

Voz 19 38:07 sí todo eso muy bonito

Voz 1951 38:24 este recordatorio dos mil diecisiete de SER Runner con unos cuantos rostros conocidos John que también corren algunos de ellos incluso mirando la nómina de de nombres han hecho maratones como la que hablábamos ahora mismo por parte de Almudena la maratón de Nueva York y que este año no han estado visitando

Voz 0341 38:40 es uno de esos toques que que nos permiten el programa visualizar a través de rostros conocidos bueno pues ese proceso porque muchos es verdad que llegan a un nivel muy alto otros empiezan se quedan nivel medio pero sobre todo lo que nos trasmiten es la satisfacción de poder correr de hacer ejercicio de sudar a cualquier edad de seguir dando pasos recordamos algunos de ellos

Voz 1951 38:59 bueno por ejemplo recuerdo John que nos visitó Pilar Rubio la presentadora de televisión tiene una gran nos decía que ya no corre demasiado por aquello de que bueno que sus médicos a través de los embarazos llevas le han recomendado no hacerlo pero que si practica muchísimo deporte otro caso el de Miguel Ángel Muñoz el el actor que se cebó tanto que ha hecho la maratón de Nueva York con un tiempo

Voz 0341 39:19 sí vino justo después de haber ganado el el programa de de cocina más Cheste Master Chef Celebrity si no estoy mi siempre con eso es muy y estaba muy contento la verdad es que este hombre además hacía proselitismo le el recomendaba todo el mundo que comenzar a correr porque él había empezado tarde pero pero le encantaba el que no podía por su maldito tobillo es

Voz 1951 39:41 es Fonsi Nieto y Gate que un accidente le dejó sin su deporte sin su carrera hace unos años y que ahora mismo no le permite hasta obligarse mucho no a la hora de correr pero sin duda el que está en forma y nos contaba también desde la boda venirme aquí cómo es aquello de uno de la noche del DJ de esa imagen que a veces tenemos un poquito distorsionada de de toda esta gente como como puede ser el mismo el propio Fonsi Nieto y el último invitado a mí sí que me cautivó

Voz 0341 40:04 por qué decir porque estaba cero estaba

Voz 1951 40:07 estaba claro pero todo con todas las letras si ahora pues lo mismo sean enganchadas todo nos contaba incluso que también lo lo practica habitualmente con con sus hijos y que se pone metas muy muy

Voz 17 40:18 me gusta mucho Gemma Mengual peticiones lección y quién no

Voz 1951 40:27 nada de Abel venga vamos a organizar la semana yo me levanto venga organizamos yo me levanto como a las siete más o menos

Voz 1907 40:35 eh eh pues estoy con los niños hasta que los preparamos para bueno uno para llevar al cole y el otro porque hay que darle la papilla el estas cosas no de de bebés

Voz 18 40:48 me hago directamente en el pomo la ropa me voy a entrenar

Voz 1907 40:51 una hora del lunes martes jueves y viernes os a descanso los miércoles y luego los viernes hago sesión doble porque por la tarde hago kick boxing el fin de semana pues si hay algún fin de semana que pues que me puedo dar yo qué sé media o media horita a lo mejor estiramientos algo así pero sólo descansaremos aquí tampoco hay que obsesionarse

Voz 0341 41:12 fíjate que me sorprende porque tampoco es tanto cuadra Villaronga cuatro cuatro horas a la semana

Voz 1951 41:17 Ana podríamos decir y una de kick boxing sobre todo porque Pilar ves lo haces por la mañana muy pronto yo es que una inútil por las mañana en serio yo es que como no puedo pensar por la mañanas prefiero que mi cuerpo a dormir sabes entonces no podría ponerme a estudiar pero entreno por la mañana y luego ella es como que se te activa el cuerpo yo creo que no se para mí es la mejor forma no de empezar por la mañana activar el cuerpo con entrenamiento y luego ya seguir todo el día con esa energía que existe esa forma de cargar las pilas eso sí por la noche a gente que lo hace por la noche a mi me gusta más claro

Voz 1907 41:50 en serio no vivía una pero ésta no podría sabéis que que en el mundo de la tele

Voz 1951 41:56 los horarios fijos no existe claro entonces digo bueno yo lo primero que hago es entrenará luego ya veremos cómo

Voz 0341 42:02 casi idéntica quitas de encima esa y a partir de ahí viene el día Roda exacto

Voz 30 42:05 tengo que reconocer que detestaba correr Miró

Voz 0341 42:08 ha practicado muchos deportes me gusta

Voz 30 42:10 mucho el deporte en general mucho más que ir al gimnasio que no me gusta nada y lo que más se practicado durante muchos años ha sido fútbol hasta mis veinte años bueno dieciocho años siempre estaba jugando en algún equipo correr era sinónimo de pretemporada estar sin balón con lo cual era un infierno no me gustaba nada nada nada yo intento ser feliz Felice cada día con lo que puedo hacer y con lo que la vida me regala sí en eso hasta que tengo el tiempo suficiente para practicar yoga o o correr que es lo que más hago en los últimos tres años pues una maravilla pero sin embargo hay ocasiones en las que la vorágine trabajo es tan grande que no me da tiempo ni siquiera salir a rodar un ratito como

Voz 1951 42:53 no si me Ángel que te pasa gustar algo que aborrecidos no

Voz 31 42:56 a un día accede a un cambio en el cerebro hace Sun

Voz 1951 42:58 que no se bueno

Voz 30 43:01 el en cuanto a correr fue una conversación que

Voz 32 43:04 tuve uno con uno de mis mejores amigos con el que hace un año correr la maratón de Nueva York en la acaba de correr la de obvia y me contó su experiencia y me pareció maravillosa tanto en la carrera como como se había preparado como él estaba cambiando la vida el running y hay lo que le gustaba pues llevarse sus zapatillas y corren en cualquier lugar tener una visión diferente de la ciudad me inspiró montón el eje Alfredo al año que viene corro contigo la vía ojo que lo mismo corremos una maratones al año siguiente no corrí con el la Behobia la corrillos solo y sin embargo un año después corrimos juntos la maratón de Nueva York

Voz 20 43:40 sí he corrido mucho mucho mucho mucho cuando corría en moto pues era una de las grandes partes del entrenamiento de pilotos que utilizan más la bici otros correr y a mí lo que me ha gustado siempre ha sido correcto porque algo les barriendo sí lo que pasa es que ahora estoy con un pie un poco joroba ahí ello de la última caída que tuvo en Indianápolis que llevo ya ocho operaciones y estoy un poquito a poco ya estaba corriendo una hora antes de la última operación y con esta operación ha sido todo un poquito más lento oí a lo mejor me tengo que que volver a operar y muy a mi pesar he tenido que cambiar la el correr por la bici cuando te pasa una cosa así tan fuertes no nunca te recuperas al cien por cien mil física ni mentalmente porque es una evidencia muy muy fuerte te cambian muchos aspectos de la forma de dormir la forma descansar en la forma de afrontar muchas cosas yo no tengo mi pareja que me ayuda en todo y me apoyan todo y eso siempre es súper súper bonito que tengas a la gente con alrededor y sobre todo a sitios que voy a pinchar que muchas veces pues vienen muchos moteros que vienen en moto y eso me gusta que la gente se acuerde lo que hacía ahí te sigan teniendo ese cariño tan buen mito fue un punto de inflexión para dedicarme a mi otra pasión que les vamos

Voz 1951 45:05 desde que tenía catorce

Voz 20 45:07 hace años ya pinchaba en un garaje de casa en hacía mis pinitos sí tenía claro que si algún día dejaba de