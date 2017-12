La San Silvestre por excelencia

Voz 1 00:00 hoy

Voz 1951 00:20 está muy bien lo de recordar yo no digo que no John lo que ha ocurrido todo el año pero es que el año no ha terminado de ropa vieja los días ni son dos días para muchos de nervios de ultimar la preparación de afrontar quizá la carrera más especial de todo el año como puede ser la San Silvestre de tu pueblo de tu ciudad pero hay una que destaca por encima de todas las demás la más conocida la más multitudinaria la más famosa la que tiene a un hombre en referencia al frente de la organización abramos de la San Silvestre Vallecana un año más llegar a pasar esta mañana por la tarde el domingo XXXI IS hombres Antonio Szabo Beiro hola Antonio buenas tardes al laboratorio nervios o todavía no bueno

Voz 3 01:00 pues yo la verdad que sí soy muy nervioso Ibi son ya cincuenta y cuatro años pero la verdad que es como si empezase el el primer año cosa que yo siempre estoy tenso y los nervios no no me dejan en paz

Voz 4 01:15 entre cincuenta y cuatro años Antonio no los que tienes tú aclara

Voz 5 01:19 por supuesto por supuesto que no son bastantes más

Voz 1951 01:23 lo que sí son bastante más Antonio son los corredores esa cifra otra vez en torno a los cuarenta mil participantes como lo hacéis año tras año para desbordar así las cifras de de participación de la prueba

Voz 3 01:34 pues la verdad que nosotros lógicamente yo enfocaba todos los medios a ver patrocinios que fuimos descubriendo a través del desarrollo de las distintas ediciones lo encaminaba todos lógicamente atraer los mejores atletas como hemos traído campeones del mundo récord olímpico a recoger más mundiales ir toda esta gente pues sí llevaba todo el presupuesto

Voz 6 02:05 cuando nació la la

Voz 3 02:08 la San Silvestre Popular que casualmente nació ahí recordáis no si nosotros como dinero vía buscábamos a través de del por el portavoz oficial el diario Pueblo pues traernos las mejores madrinas y tal a de pues en el nada más de una Ramón Gabilondo pues estaba lógicamente Pepe Domingo Castaño así cuando fuimos allí a en directo a la sede de vuestras Pepe Domingo me dijo se está muy bien tema muchas campeón olímpico mucho tal y qué pasa ahí los que tengan ganas de correr aunque sea en calzoncillos

Voz 5 02:52 lo que pasa no no tienes derecho

Voz 3 02:55 yo digo Pepe Domingo te cojo la palabra el año que viene ahí una carrera popular ya sí nacido en la carrera popular los primeros años pues la verdad la participación era más muy numerosa pero como lo fuimos evolucionando fuimos pronuncia dando claros llegó ya la explosión del Running España esto se debe lógicamente al carisma que tenía la internacional la importancia nacional aunque por entonces el portavoz oficial era el diario Marca el diario Marca me llamaron diciendo porque se dirigieron al diario Marca de la gran firma deportiva esta nada aquí para ver si podían entrar como sponsor en la carrera y tal entonces claro nos dijeron que en la carrera que lógicamente era mía y que yo no tenía nada que ver nada más que era en el periódico oficial efectivamente se pusieron en contacto conmigo y el último año que yo la organice no eran seiscientos los corredores que participaron pero amigo oye con Nike y con su poderío económico y tal hizo de unas campañas muy agresivas por toda Madrid con carteles y con todo tipo de de difusión tuvieron la gran idea de la que están viviendo la mayoría de las carreras solidarias en España ya tras muchas porque hasta entonces el el los dorsales eran de papel tuvieron la idea de crear la camiseta dorsal camiseta dorsal ser una camiseta que tenía un costo tenían precio pues lógicamente ellos dijeron bueno pues vamos a cobrar algo por la inscripción empezaran a cobrar por la inscripción con la camiseta con el con el dorsal al puesto y a partir de ahí claro está gente les dio un impulso bestial

Voz 7 05:02 ah yo a más a más a más

Voz 3 05:04 hasta llegar a a la cantidad que tenemos que que que tenemos que frenar porque ya hace bastantes días que que las instituciones están cerradas porque ella ya las calles de Madrid para nuestra desgracia en estas que ya no pues porque hasta a Atocha venía de la avenida Ciudad de Barcelona bien pero en el momento que mientras en las calles tan estrechas de Vallecas pues ya la la carrera no puede contiene tanta gente más no

Voz 4 05:36 bueno siempre es interesante recordar cómo cómo nació una carrera como la San Silvestre Vallecana en realidad como nació el Running popular en España

Voz 5 05:44 es que tenemos que pensar que hoy mismo yo me quedo asombrado dentro de Internet yo creo que ya no hay pobrecito en España porque ya ciudades importantes capitales de provincia vital ya todos tiene su San Silvestre esto lógicamente has contribuido a difundir ya difundida es mentir Nos hemos encontrado con la la máxima difusión a lo que han llegado yo oye ya no se él no solidario ya me parece que el nomenclátor médico ya ya no hay una enfermedad que no se que no tenga su carreras Solidarias Antonio para el día de la carrera llevo quince días lógicamente padres les que que llover no va a llover anda la cosa que bastan nublado y tal

Voz 8 06:32 esperemos que que acierte el pronóstico

Voz 5 06:36 Antonio cuantas ediciones esas corrido tú bueno esta pregunta que me haces eso dice es que me lo han dicho infinidad de veces

Voz 8 06:45 yo nunca he corrido

Voz 5 06:47 yo hago ahora mismo hago una semi marcha atlética para mantenerme en forma y tal vez lo que sí sé correr nunca he corrido pero siempre contesto lo mismo Jona corrido pero sí sí he corrido muchos muchos kilómetros porque ahora mismo había veces que tenía hasta cuatro emisoras en una noche tenía que tienen sitio otros además está así a base de correr a base subir pisos cosas del estilo entonces yo correr como dijo yo he corrido tanto más que los corredores

Voz 1951 07:23 Antonio que les respete el tiempo que no llueva que disfrute de la prueba y el año que viene esperamos hablar con usted de nuevo vale muchas gracias al acuerdo

