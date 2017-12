Hora 25 Deportes: Hazard se postula como galáctico (29/12/2017)

Voz 2 00:00 hora veinticinco Deportes

Voz 1914 00:10 hola qué tal buenas tardes aquí estamos toda la redacción de deportes de la cadena ser un saludo de Sonia Lus en este veintinueve de diciembre último viernes del año y la verdad han pasado muchas cosas por ejemplo llevamos varios días hablando de que el Real Madrid quiere un galáctico para el próximo verano que el elegidos Harry Kane pero ha sido poner sobre la mesa que el club blanco va a sacar la chequera para que empiecen a salir ofrecimientos como el de Hazard el padre del futbolista del Chelsea reconoce lo que todavía no ha renovado porque está esperando el Real Madrid y hoy ha contestado el técnico del Chelsea Antonio Conte

Voz 2 00:40 de ser la pista forfait gana el mismo caso es el de Eden Hazard estoy orgulloso de que está inmiscuido en equipo la verdad que es un gran chico esclavas

Voz 3 00:50 mejorar tu equipo reforzarlo y por supuesto no venderá tus mejores futbolistas estamos hablando de uno de los mejores futbolistas del mundo pero repito tuvo una conversación privada con el jugador del agente también con el club

Voz 4 01:01 ya de Conte

Voz 1914 01:04 Norah al padre dejar de las conversaciones el día nos deja también otro padre hablando del futuro de su hijo jugador el padre del valencianista Gonzalo Guedes a pesar de los rumores que le han relacionado últimamente con el París Saint Germaine su padre le sigue viendo en el bar

Voz 5 01:17 en ciudad todo yo estoy a cualquier jugador le gusta llegar a los mejores clubes disputar las mejores competiciones en Valencia a Gonzalo sólo falta jugar la Liga de Campeones pero de cualquier manera Él se siente bien adora la ciudad adora el club tal vez pueda quedarse un año más el rendimiento está siendo muy bueno y esperamos que aún vaya a más

Voz 1914 01:44 pronto con otro técnico italiano en la portada de este Hora veinticinco Deportes Vincent son Montera esta noche aterriza en Sevilla para hacerse cargo del equipo sevillista cumple un sueño entrenando fuera de su país Montelfo en Sky Sport Italia

Voz 2 01:59 sólo de contento

Voz 5 02:03 estoy entusiasmado feliz y sorprendido por esta nueva experiencia tampoco lo esperaba esta posibilidad surgió de repente debo decir que estoy muy emocionado de venir a España a un gran equipo con una afición maravillosa la Fiorentina se enfrentó a ellos en las semifinales de la Europa League y era difícil habrán en el banquillo con el ambiente de los aficionados estoy muy entusiasmado por eso sólo judío

Voz 1914 02:29 monte de la que dirigió al bético Joaquín en la Fiorentina allí el día seis se van a encontrar en el derbi sevillano a Joaquín le entra la risa cuando le preguntan por el nuevo técnico sevillista para montarla

Voz 2 02:41 a qué le gusta que le guste la ciudad mucho

Voz 1914 02:51 seguro que le gusta Sevilla monté la mañana presentación en la ciudad hispalense fuera del fútbol Djokovic he retirado del torneo de Abu Dhabi con molestias en el codo hay bastantes dudas sobre su participación en el Abierto de Australia y también tenemos Euroliga de baloncesto decimoquinta jornada cómo ha terminado el partido el Barça Xavi Saisó

Voz 1914 03:40 ya acaba de comenzar un partidazo en Vitoria Baskonia CSKA de Moscú Kevin Fernández hola hola a Soria muy buenas tardes

Voz 1704 03:46 desde un abarrotado Fernando Buesa Anera donde prácticamente hoy no caben alfiler hay quince mil gargantas alentando el equipo de Pedro Martínez ya ha empezado el partido con el cartel que se presumía con mucho ritmo mucha intensidad por ahora el marcador a falta de siete minutos veinte segundos para acabar el primer cuarto este Baskonia dos CSKA de Moscú cinco

Voz 1914 04:06 pues este es básicamente nuestro manual de intenciones en este viernes toca ampliarlo todo así que empezamos sin más prisa hasta hoy comenzamos con el Real Madrid lo decíamos en portada comienzan los ofrecimientos varios jugadores quieren estar en las filas madridistas para el próximo verano quieren ser el próximo galáctico del Real Madrid hoy se ha postulado el belga Hazard Antón Meana

Voz 0231 04:35 pues sí Sonia porque su padre ha hablado en Le Soir y ha dicho que encaja perfectamente en el Madrid y que no han renovado con el Chelsea porque esperan a los blancos según han confirmado a la Cadena Ser estas palabras de Thierry Hazard no sorprenden en Stamford Bridge el Chelsea sabe que al jugador le encanta Zidane y conociendo su carácter entienden que no se quiera cerrar las puertas del Madrid pero más allá de esto Hazard es feliz en Londres el Chelsea al cien por cien el Madrid lo que no quiere es frenar la proyección de Marco Asensio de ahí que el año pasado descartara en fichar a Hazard cuando el belga se ofreció llegaron a tener algún contacto que otro

Voz 1914 05:10 así que ya nadie duda de que el objetivo número uno es el máximo goleador del año dos mil diecisiete el inglés Harry Kane ruso muchos comparten la noticia que hemos adelantado en la Cadena Ser

Voz 0231 05:20 Inglaterra que tiene mucha repercusión a la gente le gusta mucho Harry Kane todas las encuestas las internas del club Pilar de los medios de comunicación ponen al nueve por delante de otro y es que la aficionado blanco quiere un delantero centro y no hay mejor delantero que él de Poquetino

Voz 1914 05:34 ya te pregunto por el asunto de la portería casilla para salir que para llegar

Voz 1914 06:05 gracias Antón puente aéreo nos vamos a Barcelona otro Paradis un brasileño en la agenda del Barça se trata de Artur Barcelona Joan Tejedor hola

Voz 1157 06:13 Vista del Gremio de Porto Alegre el rival del Madrid en el Mundial

Voz 6 06:16 de clubes que podría salir tanto ahora en el mercado

Voz 1157 06:18 yerno como en junio pero todavía no ha llegado ninguna propuesta al club Gaucho ni del Barça ni del Madrid ni de nadie lo ha dicho su presidente Román en declaraciones a la Cadena SER a Radio Barcelona que ha dejado claro que si el Barça lo quiere tendrá que poner los cincuenta millones de la cláusula que no habrá rebaja hace unas semanas apareció una foto de Artur con la camiseta del Barça acompañado del secretario técnico culé de Robert Fernández según el presidente de Gremio el club azulgrana se ha disculpado por esa imagen que trajo cola

Voz 7 06:47 en la foto fue innecesaria e imprudente ahora bien también tengo que decir que la junta directiva del Barça nos llamó para pedirnos perdón por la foto a mi personalmente no pero sí que llamaron a ejecutivos del fútbol de gremio avión dirigente que estaba en la Reunión un dirigente que creo que se llamaba Fernando no denunciaremos al Barça a la FIFA porque damos el tema por zanjado al recibir las disco

Voz 1157 07:09 el PP Fernando no Rubert Fernández un representante legal de gremio había asegurado que iban al Barça pero las disculpas zanjan el tema y el club brasileño desconoce si ha existido algún contacto más entre Arthur al Barça más allá de la foto entenderían que al futbolista le trajera la idea pero insiste en que no hay ninguna propuesta concreta de que pedirán los cincuenta kilos de la costa

Voz 1914 07:28 gracias Joan en el Sevilla todo preparado para la llegada de Montilla que va a ser presentado mañana aunque su segundo Maresca ya está al mando y entre los objetivos a cumplir Manolo Aguilar recuperar al mejor N'Zonzi

Voz 8 07:39 qué tal buenas tardes la prioridad en estos momentos se va a reunir con el son si apartados del equipo y somos optimistas en el club ante la posibilidad de que N'Zonzi pueda volver a vestir la camiseta del Sevilla monté la llegamos las siete de la tarde al aeropuerto de San Pablo lo ha hecho en un vuelo privado ya se encuentra en un hotel cercano al estadio Ramón Sánchez Pizjuán va a ser presentado mañana durante la mañana su primer entrenamiento lo va a realizar a las cinco de la tarde mañana sábado su segundo Marek ha sido el que ha dirigido la sesión preparatoria de esta mañana

Voz 1914 08:11 dos días ha tardado Paco Jémez en descartar futbolistas en Las Palmas ya avisó en su presentación que la época de cortar la cabeza de los técnicos había pasado y que los jugadores tenían que tener cuidado porque también corrían peligro no ha faltado a su palabra Francis Matas muy buenas

Voz 9 08:25 hola soy muy buenas pues mucho revuelo la isla por lo manifestado la noche ayer en El Larguero Paco Jémez sobre todo dos futbolistas que van a salir sorprende lo de Rémy no tanto pero sin duda alguna esas manifestaciones de Paco Jémez aquí ha causado mucho revuelo Paco Jémez hablando de Remick es para Ecuador

Voz 10 08:41 con lo cual ellos está hablando con Luis y con el presidente con Icon Toni que creo que bueno que debían ser sacarlo del equipo y hay uno uno uno Remi

Voz 5 08:56 y el otro se puede decir completar sí sí

Voz 9 09:01 la operación salida y ahora pues llegada de futbolista ayer se presentaba a Peñalba el futbolista argentino y en las próximas horas se comunicará oficialmente el fichaje del futbolista de la Sociedad Deportiva Eibar en calidad de cedido Alejandro Gálvez

Voz 1914 09:12 gracias Francis el Atlético de Madrid por su parte se ha marchado a Egipto mañana amistoso ante el Al Ahly Pedro Fullana hola

Voz 11 09:19 hola está a punto de aterrizar ya al equipo en Alejandría donde mañana va a jugar ese partido por la paz a las siete de la tarde ante el Al Ahly un amistoso con el que va a despedir este año sin Diego Costa y Vitolo que no pueden jugar hasta la semana que viene por tanto se han quedado trabajando en Madrid sin Godín Filipe Jiménez con molestias y también descanso Issing Vietto ni tampoco Gaitán que se han quedado en la capital para cerrar sus respectivas salidas de la entidad el que sí ha viajado y Lucas Hernández que hoy ha sido protagonista por el vídeo en el que felicita las fiestas utilizando a su hermano Theo para ironizar sobre la cuarta posición del Real Madrid

Voz 2 09:52 qué pasa es felina ya segundo feliz año a todos cuarto cuarto en Madrid

Voz 1914 09:59 estas cosas de hermanos que unos a otros gracias Pedro nos vamos a Valencia Marcelino va a estar unos días sin entrenar al equipo después del accidente de tráfico que sufrió el día veintitrés toca recuperar Valencia Ximo más mano muy buenas

Voz 0962 10:11 hola qué tal muy buenas Sony así es la principal ausencia llama la atención que sea el entrenador el que está ausentado de la primera sesión por navideña pero se lo han dicho los médicos por prescripción médica mejor quedarse a descansar poco a poco hemos ido conociendo en los últimos días la verdad del accidente de tráfico cómo quedó su coche hecho trizas después de chocar con un jabalí a la altura de Logroño Ile han recomendado los médicos que cantó en el próximo partido será el día tres en Las Palmas tiene Marcelino previsto regresar en los próximos días quince está donde el entrenamiento que concluyó hace unos minutos es todavía Rober Ibáñez lo tiene prácticamente lo tiene hecho con el Getafe dicho Ángel Torres que se va a marchar cedido al Osasuna pero llama la atención que el canterano valencianista todavía haya es para dos veces Rubén Uría que tienen entrena al equipo estos días ante la baja además perico

Voz 1914 11:00 gracias Ximo el Valencia ha vuelto al trabajo también el Villarreal y lo ha hecho con susto Xavi Isidro

Voz 12 11:05 diez Sonia qué tal muy buenas Antonio Rukavina ha sufrido hoy un traumatismo craneoencefálico después de golpearse fortuitamente con Álvaro durante el entrenamiento pero no es dice el servicio médico del Villarreal que está bien está recuperado que se encuentra en perfectas condiciones y que se queda simplemente en eso en un susto porque también novedad en es una después de sucesión al Levante hoy han vuelto a trabajar con el Villarreal y por tanto podrá estar para jugar sin problemas el próximo la próxima semana en el arranque de dos mil dieciocho el partido de Copa ante el Leganés

Voz 1914 11:31 hoy también primer día gracias Xavi para Athletic Travesí Betis precisamente nuestra próxima parada es el equipo bético

Voz 13 11:38 cada uno celebra el fin de año como quiere o como puede ir Diego e Iñaki lo hacen como más les gusta con canciones canciones que hablan del fin del amor de la noche o que han supuesto el final de la carrera de algo músico por ejemplo de George Harrison chal a el club de los acordes el fin de casi todas este domingo a las tres de la tarde las dos en Canarias

Voz 1914 12:27 volvemos a Sevilla hoy se escenificado la renovación de Joaquín ha comentado que no descarta ser presidente del club en un futuro y los dirigentes del equipo también han aprovechado para hacer balance Fran rojillo

Voz 0700 12:37 sí han hecho balance de una etapa la de Joaquín tanto en el inicio como en esta renovación en la que la leyenda continúa y por tanto crece es el mito la figura de Joaquín que renueva con la misma ilusión con la que regresó a casa en dos mil quince quiere que siga la fiesta hay seguir celebrando cosas para empezar ganar el derbi como primer partido del año para el Betis

Voz 15 12:58 se verá un gran derbi como dijo Lorenzo creo que este año va a haber un un derbi íbamos a trabajar y vamos a poner el cien por cien para para sacar ese partido adelanta al final está claro que son partidos difíciles nunca nunca sabe qué va a pasar no pero pero son partidos bonito para disfrutarlo y sobre todo para darle una alegría inmensa todos los bético

Voz 0700 13:24 Lorenzo Serra Ferrer y enfrente su amigo Montelfo en el banquillo del Sevilla

Voz 1914 13:28 balance también en el Getafe cóctel navideño y con los medios de comunicación repaso del presidente Ángel Torres con un pequeño palo a Juan Cala que todavía no ha renovado con el equipo azulón Jacobo

Voz 16 13:38 pero no ha renovado hoy según el propio call hace un par de semanas no está cerca de hacerlo Ángel Torres primó la tirado una pequeña puñeta durante el discurso de Navidad para después reconocer que existe un acuerdo

Voz 2 13:47 eso sí según según el precio escala quién aún no ha dado el paso para firmarlo

Voz 17 13:53 en que ganar más cada uno en su pueblo ya estaremos tranquilos brote

Voz 18 14:01 a un acuerdo con él hace dos meses y solamente falta firmarlo él se peleó con su representante separó todos los sabe que tiene en mi despacho Lapuerta advierte que pudiera afirmó cuando quiera el pacto que tengo con es de dos más uno lo voy a cumplir pero todo tiene un límite es decir no hace falta firmar las cosa a veces nos dimos la mano él yo y su representante que lo suyo es que lo cumpla

Voz 2 14:20 además se ha confirmado que Hernán Pérez del español puede llegar la próxima semana hay que Flamini ex del Arsenal está prueba con el equipo y Bordalás debe decidir si se queda con él

Voz 1914 14:29 gracias Jacobo hay cosas que no se suavizan en Navidad en el Málaga malos tiempos los aficionados encaran con Michelle y con la plantilla aunque todo se resuelve con mucha educación Justo Rodriguez

Voz 19 14:38 así en Sonia que tengo el palacio a trabajar codo suramericanos ningún tipo de incidente teniendo problemas ninguno tipo de manifestación pacífica como la que hubo ayer en el estadio de tren el equipo ayer el presidente contra la plantilla ir contra el técnico Michel

Voz 4 15:03 crees que aquí jugadores que quieren esa casa perdido otros partidos me lo hace con el campo cambio que salen al campo a tocarse lo hago hay partido donde no me has estado

Voz 1914 15:12 las cosas en Málaga y ojo al estudio apadrinado por la AP por el sindicato de futbolistas sobre el dinero de los jugadores sobre cómo lo invierten y sobre cómo lo pierden Jordi Martí muy buenas

Voz 2 15:23 buenas noches o mal asesorados o utilizados los deportistas de élite llegan a perder a lo largo de su carrera deportiva más de un tercio de la fortuna ganar esta es la principal conclusión de un estudio jurídico y fiscal apadrinado por la fe a partir de la experiencia en casos reales tú pon la pasta suelen escuchar los futbolistas el deportista aporta dinero y sus socios aportan la idea

Voz 20 15:46 les ofrecen resultados positivos a partir de el segundo o tercer año pero muy a menudo no sale bien resulta desalentador ver que el patrimonio del deportista podría tener varios millones y que sin embargo acaba en inmuebles con hipotecas sociedades dividendos o cuentas a cobrar

Voz 1914 16:02 gracias Jordi la mirada de cada día al fútbol internacional que es lo que está consultando a los futboleros esos días a falta de Liga española muy buenas José Palacio qué tal

Voz 1038 16:09 el muy buena Sonia hay ahora mismo los futboleros tenemos partido en directo en la Serie A décimo novena jornada en Italia a punto de empezar el creo Otón en Nápoles sigan a los de Mauricio serán campeones de invierno porque mantendría la ventaja en el liderato con la Juve al menos un punto tres españoles titulares en los parte noruegos con Reina Albiol José Callejón mañana el resto de la jornada la seriedad destacar a las doce y media el Milan con la Cases rossonero apaleada en Copa tras ganar el derbi ante el Inter a las tres de la tarde Roma suelo a las seis el gran partido Inter Lazio tercero contra quinto con cuatro punto diferencia a favor de los neroazzurro aunque malo en unos momentos en que tiene ahora mismo el Inter con tres derrotas consecutivas que da para las nueve menos cuarto un relato pero una Juventus imaginar también arranca una nueva jornada en la Premier la número veintiuno el Brossa las cuatro la tarde a destacar el Chelsea Stoke City Liverpool Lester a las seis y media partidazo Manchester United Southampton sin margen de error para los de Mourinho y el domingo a la una el partido líder Crystal Palace Manchester City busca la victoria diecinueve consecutivo han Premier los de Pep Guardiola y quedará a las cinco y media de la tarde el domingo West Bromwich Albion Arsenal

Voz 1914 17:09 el Palacio dejamos el fútbol

Voz 1914 17:30 está siendo una semana con fútbol fuera de nuestras fronteras pero también estamos teniendo mucho baloncesto además de la Euroliga mañana comienza la décimo cuarta jornada en la Liga ACB Xavi Saisó

Voz 1982 17:39 así es con seis partidos siete de la tarde Valencia juventud Iberostar eh Herbalife el duelo insular Obradoiro Andorra Betis técnico a siete y media el Bilbao Unicaja y a las ocho el Burgos Guipúzcoa para el domingo casi con las uvas doce y media Real Madrid que se va a enfrentar estudiantes duelo madrileño del Barça en el Palau que en el Fuenlabrada y el UCAM Murcia con el Baskonia recordemos Sonia las clasificados para la Copa del Rey el Real Madrid llega organizadora vale

Voz 1914 18:05 gracias Xavi recordemos también que el Barça ha vuelto a la senda de la victoria en la Euroliga ha ganado en la cancha del Khimki sesenta y cinco setenta y nueve una jornada que sigue en marcha para el Baskonia cómo le va en Vitoria contra el CSKA de Moscú que mi

Voz 1704 18:16 me va muy bien porque ha salido como uno de indicó vendaval ya llegando a mandar por trece puntos de diferencia merced a un parcial de dieciséis cero que el enchufado al equipo ruso que eso sí ha sacado el Chacho ha metido cinco puntos seguidos is ha cortado la racha eso sí ventaja para el Baskonia dos treinta para acabar el primer cuarto Baskonia veinte CSKA catorce

Voz 1914 18:56 iba lo malo la selección masculina los hispanos siguen preparando el Europeo de Croacia muy buenas Diego González hola

Voz 23 19:02 qué tal Sonia mañana termina la primera fase de preparación para el Europeo último entrenamiento por la mañana en Zaragoza y cada uno a su casa para pasar el fin de año con sus familias después de una semana sin contratiempos y en la que Viran Morros nos explica en qué han trabajado a las órdenes de Rivera

Voz 25 19:18 esta semana entrenamientos muy buenas estamos trabajando en tres aspectos sobre todo también diciendo mucho en el aspecto físico que es muy

Voz 26 19:24 durante para este momento de la temporada en la que hiciera están tratando muy bien la verdad que hay que agradecer a la ciudad es sugerente por por la cogida

Voz 1914 19:33 gracias gracias Diego con los hispanos llegamos a las nueve menos diez ocho menos diez en Canarias todavía muchas cosas por contar sigue Hora veinticinco Deportes aquí en la Cadena Ser

Voz 2 19:47 cinco deporte

Voz 1914 19:54 hoy es un aniversario triste para el mundo del motor para el mundo del deporte se cumplen exactamente cuatro años del accidente de esquí de Michael Schumacher desde entonces poco se sabe la verdad de su estado de salud José Antonio Duro

Voz 5 20:06 hola Sony ha sido una leyenda la verdad

Voz 28 20:09 trece cuando sufrió un accidente mientras esquiaba en Francia en los Alpes y actualmente nadie sabe exactamente como estaba Michael Schumacher la gente cercana a la familia dice que no puede levantarse de la cama que no puede hablar hasta quince personas trabajan diariamente en su mansión en Suiza para atenderle para que no le falte de nada a un campeón inolvidable

Voz 2 20:27 tiene siete títulos del mundo venció en noventa grandes premios ya acumuló sesenta y ocho poles es lo que recordamos de él porque desde hace cuatro

Voz 1704 20:36 tres años muy pocos han visto a uno de los grandes mitos de la Fórmula uno

Voz 1914 20:40 gracias duro en tenis ayer contábamos la renuncia de nada la Priest Being hoy Djokovic ha abandonado el torneo de Abu Dhabi o la Miguel Ángel Zubiarrain

Voz 29 20:48 hola soy a buenas noches bueno ya ves que otras noticias de lesión eso supuestas lesiones se suceden ahora Djokovic que abandona a Dalí con Gemma en el codo que ya tuvo malo el año pasado parece que medida de precaución Rafa no estaba a punto bueno vamos a ver esto lo que da de sí pero es que yo no estuvo en la cabeza ya lo mejor se vuelven a juntar las cosas vamos a ver lo que Sarkozy

Voz 1914 21:16 estaremos pendientes gracias Zubi Baloncesto NBA qué ha sido lo más destacado de la madrugada Jesús Jiménez muy buenas

Voz 30 21:22 noche remontadas en la NBA Sonia Orlando Magic rompió su racha de nueve derrotas consecutivas ganaron ciento dos ochenta y uno de los Keystone con Hungría el freak Peyton diecinueve puntos ocho rebotes y también ocho asistencias en el partidazo de la jornada los Celtics derrotaron a Houston por un punto noventa y nueve noventa y ocho Los de IRVI remontaron veintiséis puntos al Rocket en un final increíbles la cuarta derrota consecutiva para Houston el único español en jugar Pau Gasol consiguió diecisiete puntos once rebotes y siete asistencias gran partido de Pau para la vitola de dos espeso y por último mil remontó veinte puntos para vencer a los Timberwolves ciento dos a noventa y seis

Voz 1914 21:54 gracias Jesús Il Divo pasó por el Baskonia CSKA de Moscú Kevin Fernández

Voz 1704 21:58 está yendo muy bien al equipo de Pedro Martínez aunque han igualado las puertas como te decía el va llegó a mandar por trece puntos pero la entrada del Chacho Sergio Rodríguez le ha dado otro ritmo al CSKA intenta remontar el partido lidera al conjunto baskonista su capitán pocos Shengelia que anotó once puntos en los primeros cinco minutos de partido ahora mismo última posesión para el conjunto moscovita siete segundos para acabar el primer cuarto más ocho con el Baskonia que gana por veinticuatro dieciséis

Voz 1914 22:25 gracias Kevin y ya sabéis que durante esta semana estamos haciendo balance del año hoy toca el último vistazo

Voz 31 22:30 no

Voz 1914 22:45 después de contar lo más importante del fútbol del año

Voz 4 22:48 no de Rafa Nadal

Voz 1914 22:49 Vine Muguruza o el fallecimiento de Ángel Nieto y toca hacer repaso de las otras noticias destacadas que ha habido muchas y muy buenas es un reportaje de Laura Ortega

Voz 4 22:57 el doce de agosto Mundiales de atletismo última carrera de Usain Bolt y una despedida que nadie esperaba

Voz 32 23:09 llevo ahora mismo a quince metros ya lo es todo esto tú en has visto quién final más triste para el mejor atleta de todos

Voz 4 23:28 la última mismo lugar un día después Ruth Beitia no lograba pasar a la final de altura dos meses después con treinta y ocho años y tras haber conseguido quince medallas internacionales anunciaba su retiro

Voz 1855 23:39 la situación a la que nos enfrentamos soy es contaros que que dejamos nuestra nuestra vida deportiva para asegurar que que me siento feliz que creo que que durante estos seis meses hemos atravesado

Voz 4 23:55 vuelo no que

Voz 1855 23:58 que que me ha costado mucho asimilar te has llorado mucho muy trataba seguir sonriendo a la vida como como siempre lo he hecho

Voz 4 24:07 pero no todo han sido despedida hemos vivido el nacimiento de una nueva estrella la de Luka Doncic se acaba es fracaso desde dos Eslovenia noventa y dos Eslovenia no sabe vuelto a la tierra nos ha hecho Terra esto es

Voz 33 24:22 Nos destrozar el no ha sido así

Voz 30 24:24 veo muy difícil sobre todo para luego

Voz 33 24:27 sólo ha pasado doce de llorar de rabia de llorar

Voz 34 24:30 no no bueno llorar de emoción Serbia plata Eslovenia oro España bronce los eslovenos se llevan con toda justicia el Campeonato de Europa de baloncesto y cómo no

Voz 4 24:42 ha presumido de grandes deportistas que han hecho historia Lidia Valentín se convertía entrega

Voz 24 24:46 las de oro con los seis movimientos válidos con que al final está disfrutando en cada levantamiento todo lo que he conseguido es va pasará a la historia de mi país que va a pasar a en soledad mi deporte que lleva será o que va a perdurar en el tiempo para mi fue algo increíble fue algo mágico y que realmente no me lo creía y creo que me quedo con cada cosa con cada detalle de la competición

Voz 4 25:07 por otra mujer Mireia Belmonte cerraba el ciclo consiguiendo la medalla que le faltaba el oro mundial en los doscientos mariposa

Voz 35 25:14 me faltaba esta medalla Hay

Voz 0962 25:17 ya la tengo así que creo que ha sido

Voz 35 25:19 el año bastante bonito en el olímpico mundial pues es también muy especial porque es campeona

Voz 0962 25:27 no no lo he hecho dos días es tanto en el mundo

Voz 4 25:29 como no acordarnos cuando Sergio García consiguió la chaqueta verde que le acredita como campeón del Masters de Augusta

Voz 36 25:35 ahí está Sergio García puede conquistar el Masters de Augusta vamos él vamos ahí está Sergio a salir Sergio García quería rematar la faena a lo grande en homenaje a Severiano Ballesteros Sergio García acaba de tomar el relevo dieciocho años después a José María

Voz 37 25:54 Álvarez se convierte en el tercer español

Voz 2 25:56 torneo de golf más prestigiosa del mundo lucha

Voz 4 25:59 es Puerto superación e ilusión son los valores de estos deportistas que augura muchos éxitos para dos mil dieciocho gracias a los votos Mireia Belmonte Lidia Valentín Doncic muchas cosas en este dos mil diecisiete vamos cerrando el programa José Palacio con los hemos dejado que cuento una de la Real Sociedad la empresa China Cuba o que patrocina al conjunto donostiarra está siendo

Voz 1038 26:16 investigada en su país por un posible fraude fiscal

Voz 4 26:18 no se ha movido rápido la Real que en un comunicado cuatro

Voz 1038 26:21 dos en su web ha dicho que va a dejar de lucir su publicidad en el próximo partido de Liga que será el día siete ante el Leganés Isère reservan algunas fórmulas para el resarcimiento de posible perjuicio sufrido sea dicho la Real Sociedad dos de segunda César Arzo llega al Nàstic de Tarragona para transportarla al conjunto catalán buena noticia para el Rayo Vallecano Óscar Trejo seguirán el conjunto madrileño hasta dos mil veinte

Voz 1914 26:43 gracias Palacios el último Hora veinticinco Deportes del año y antes de terminar algo que confieso me gustaría no tener que hacer y es despedir a tres fantásticos profesionales tres personas maravillosas que son Laura Ortega Jesús Jiménez y Jacobo Castro hoy nos dicen hasta luego hoy es último día de trabajo en esta casa pero seguro que les ver genial porque sólo se merecen cosas buenas ha sido un verdadero placer trabajar con vosotros espero que os debéis buenos recuerdos de vuestra estancia aquí y que hayáis aprendí todo algo de lo que hay que hacer y sobretodo de lo que no hay que hacer muchas gracias por unos instantes Hora Veinticinco con Ángels Barceló el deporte vuelve a las once y media con Yago de Vega El Larguero el lunes uno de enero ya el año que viene Jesús Gallego estará a los más