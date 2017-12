Joaquín: "La renovación ha sido un regalo de Reyes"

Voz 1991 00:00 hola buenas noches que ha sido más regalo de Reyes para para la afición del Betis

Voz 0969 00:06 hombre para mí seguro estarán seguro porque date cuenta que renovar dos años más pues ha sido ha sido una ilusión tremenda no porque bueno ya lo dio esta mañana pues el fútbol cada día hay equipo que me lo dio todo pues estoy me siento una foto

Voz 1991 00:25 era yo creo Cuestión de tiempo no dado el nivel que está mostrando desde que volviste al al Betis yo creo que por las dos partes sólo faltaba llegar el día y firmar la renovación no

Voz 0969 00:37 sí sí bueno la verdad que cuando pusimos hablar pues bueno de momento llegamos a un acuerdo y ya te digo que bueno no fueron todo tenerlo ahí ya faltaba pues bueno espera de momento adecuado para para anunciar la noticia hay Ibon y como te he dicho ante pues Feli de poder continuando

Voz 1991 00:58 oye tienes arte hasta para anunciar la renovación en el vídeo es una paga de quién fue la ahí

Voz 0969 01:04 sí bueno of estaba un poco de de marketing me comentaron el tema que les parecía

Voz 1 01:08 ya te digo Morata gustan estas cosas

Voz 0969 01:12 digo bueno han dado el último año tanta tanta caña con el tema del tenis pues bueno también era una manera también poco graciosa de de anunciar queda bonito

Voz 1 01:24 te ha llamado huyó para felicitarte o no

Voz 0969 01:27 no no he hablado todavía con él pero seguramente espera unos días que te más tranquilo oí me llamarán al pobre también con el tema de este de la entrevista Ayalon

Voz 1 01:38 digo pues espera Julio Baptista qué tal buenas no

Voz 2 01:44 Esther buenas noches ahí tienes a Joaquín

Voz 0969 01:49 a ver no sé cómo está vetado

Voz 3 01:54 qué tiempo tiene escuchar tío sí sí la verdad es que bastante la hace la última vez que hablamos yo creo que fue y Marbella cuando no se veía

Voz 0969 02:04 cuantas menos coincidimos sí sí sí sí

Voz 3 02:06 sin girar la verdad explotado anda anda pues yo no le llega este la de la mujer Achim Ponferrada este en el norte

Voz 2 02:15 la mira correcta grado no más somero ya lo sabe cómo que bueno escucharte

Voz 3 02:25 el primero enhorabuena por por la renovación oí por lo que venía siendo no

Voz 1991 02:32 Coulibaly pistola el vídeo en el que anuncia la la renovación

Voz 2 02:35 si aún no difundido vez sale jugando al tenis no puede ser

Voz 0969 02:44 a puntos de todo el mundo Yago me echa la culpa a mí de lo del tema delante evite pero es que fue el que se metió por medio yo les si yo sí

Voz 3 02:54 en los cuentos las cómodas como fue la historia no es que yo tenía la entrevista primeros qué pasa que Joaquín el más listo quería hacer entonces cuando Sarko creo que hacían está sentado en la civil digo bueno pues nada ahora tengo que esperar pues esfera porque les entrevistan de qué tal y que tal que cual limpieza no jugó aquí estaba el DNI y digo desde hace seis seis no fue éste no estuviese y entonces se desde y ocho y mil pesos Rey un poco más

Voz 4 03:32 a lo que yo nunca sobre total

Voz 5 03:35 ya ya

Voz 3 03:38 el país lo Chile y lo increíble es que por dónde estás ahora un julio no ahora

Voz 4 03:48 Julio mulo un lío

Voz 3 03:51 no se le pide que más grave me piden que grave Julio me me me paro que no se hizo carne

Voz 2 04:00 pero que yo no sé cuánta gente ha podido ver yo ahí bueno

Voz 1 04:08 yo creo que en este país lo ha visto todo el mundo eso seguro yo creo que es horroroso en la verdad es que te lo han dicho por la calle Juan Gil lo

Voz 0969 04:17 la barbaridad es cada vez que una entidad leí la cantidad de comentario Guy Eden Chávez por por el por el tema de las redes sociales es una barbaridad mensaje privado con el tema y la gente que van diciendo Kutxa uno con una claqueta en bebidas horroroso y no mira si no es así

Voz 1991 04:36 claro Joaquín la pregunta el millón por qué dijiste el tenis

Voz 2 04:40 porque realmente me gusta tenía es verdad que ha jugado tres veces

Voz 1 04:43 ah vale vale se ha jugado tres veces el hombre

Voz 0969 04:47 está claro que que bueno que es de lo poquito deporte que me siento en el sofá irme y me gusta verlo pero pero claro el jugada tampoco es que haya jugado una barbaridad eso en lo primero que se me vino a la cabeza

Voz 3 05:01 yo creo que yo doy yo creo que es la primera cosa que yo creo que fue la primera cosa que le ha venido

Voz 2 05:10 Julio les salió eso como podía haber dicho esquiar

Voz 1991 05:13 sí es verdad

Voz 3 05:17 yo he estado escuchando la entrevista la increíbles hasta ese momento estaba cerca pero hombre cuando sale y soy intente improvisaba pero si yo no estoy ahí no pasaría porque yo no me interesa hablar claro

Voz 0969 05:33 qué pasa que hombre

Voz 3 05:35 ya tenemos el cachondeo no creo que tenemos un alto está muy muy buena hay tan los conocimientos dictó seis yo ya

Voz 6 05:43 no puedo dejar pasar una si no

Voz 1991 05:46 si no está Julio Joaquín cuela eh lo del tenis

Voz 0969 05:50 sí porque como dice Emilio yo notaba henchido o sea que dirige claro en chándal dijo Leo ya a hacer pues pone a ella o bueno pues vamos a vamos a desmentirlo todo

Voz 1991 06:04 aprovechó Julio qué tal hola qué tal te va la vida qué tal estás bien

Voz 2 06:08 todo bien la verdad que muy bien gracias a Dios muy bien por que vengo de viaje pero pero proceso de Dubai no vienes sí sí sí sí

Voz 1991 06:18 pasas aquí del año

Voz 2 06:22 pero cada vez que lo vean las fotos hay en Brasil no valen lo mismo aquí no estoy para la verdad que no

Voz 0969 06:31 estoy parando Julia te imaginabas que iba a acabar aquí

Voz 1991 06:34 es determinar bueno acabar digo yo ha firmado hasta dos mil veinte es decir casi con treinta y nueve Castañar Joaquín jugando eh

Voz 3 06:41 a Joaquín prácticamente digamos que prisión Betis no es un jugador que ha salido de ahí la gente tiene mucho cariño pues duda partes por su personalidad su forma de ser yo creo que tienen muy identificado como Betis yo creo que hizo durante los años pues ha criado este estrés lastró de de de más cuesta no Cuerva decís entonces yo creo que la gente de le gusta mucho el club también está encantado con él también que no aparte solamente de ese tema futbolístico no pero aparte del de la otra cosa es que jugar aún puede aportar a los chavales que bien vienen sin que pueda explotar de un

Voz 0969 07:22 habrá ninguna otra parte no como como personal

Voz 3 07:25 da como como él no ve las cosas que la gente lo respete

Voz 0969 07:28 no es claro

Voz 1991 07:30 tú coincidí este bueno coincidir en el Málaga dos temporadas como era Joaquín en El Vestuario Julio

Voz 3 07:37 buenos días lo sabemos todo del ahí lo que ves

Voz 1 07:42 lo lo que nos deja ver sabemos lo que nos deja

Voz 2 07:45 es algo te digo una cosa que ocurrió al igual que yo yo no no son justas

Voz 1991 07:51 el hambre la te lo

Voz 2 07:53 yo mira la verdad es que tenemos una amistad

Voz 0969 07:55 tantísima ahora no podemos menos Paul probó con la circunstancia de la vida pero pero Julio dentro del vestuario es igual que yo OP ahora eh

Voz 1991 08:07 que tiene quién baila mejor

Voz 0969 08:10 no dos sólo que cuando ponía la música se ponía a bailar a la a la tipo brasileño con el cuerpo que tiene que un ropero abierto imagínate él haga vestuario la verdad que tanto como como El Vestuario Éramos un poquito las alma yo pasé un año fantástico en Málaga y él lo sabe yo creo que él también bueno son años en los quedará para nosotros es maravilloso

Voz 3 08:37 bueno que la verdad es que sí la verdad es que que hemos pasado ya parte tenía otro tándem que era también empieza también que la acción Matesanz a mí lo que pasa en un momento difícil pero de los tres teníamos una conexión al final de lo que es cuando te de fútbol

Voz 0969 09:01 tanto que

Voz 3 09:02 y imagínate yo no aparte que jugó el Sevilla Joaquín el Betis podría no haber esa conexión y sin embargo se jugador que más me encajó que más más pero eso da coincidía en daba Arsenal acabó más en un poco más de amistad el keniano este este las

Voz 0969 09:21 lo que nosotros bueno como Juan

Voz 3 09:23 quién ha dicho pues las circunstancias de la vida está muy poco más alejado pero conocemos tenemos más

Voz 1991 09:30 hay que tener un pequeño problema con esa conexión Julio Baptista ha sido un placer charlar contigo unos minutos en el larguero que ya lo echábamos de menos cuidarte mucho vale un abrazo muy fuerte

Voz 3 09:39 muchas gracias y buena habrá que

Voz 5 09:42 quiero manera escucharle para la familia para todos muy buena señora buena era me alegro mucho

Voz 1991 09:49 gracias a Julio Joaquín sigo contigo unos minutitos más ese dos mil veinte ya tú haces los años en julio saque terminaría así practicamente el contrato con treinta y nueve años te imaginabas algún día con treinta y nueve castaña seguir jugando

Voz 6 10:03 James

Voz 0969 10:06 sí eso eso es lo que lo que más complicado no de alguna manera mantenerte mantenerse en Primera División no eche niveles no porque al final pues bueno él tantos años ya pues está claro que de alguna manera pues lo lo llevan no pero a este nivel Eli competir y sentiste uno más saber que que que bueno que te si Segi afortunadamente pues sigue sigue estando ahí sigue disfrutando oí sigue ayudando pues la verdad que jamás no jamás imaginada pues poder está prácticamente veinte años como profesional Ali la verdad es que lo afortunado y orgulloso no sólo de todo no porque también bueno que que que la entidad con como el Betis pues que confíen si no tengan ningún problema a la hora de renovar que siga siendo jugador del que puede eso también me enorgullece no

Voz 1991 11:01 creo que hay otro ex compañero que te quiere felicitar por esta renovación

Voz 0969 11:05 sí

Voz 2 11:06 hola Benjamín qué tal buenas noches ya

Voz 0282 11:14 de buenas a muchas fenómeno mucha felicidad sagradas hace amigo hacía yo al principio fue el día de los Santos Inocentes

Voz 2 11:26 una broma que todo mundo ya eso

Voz 0282 11:31 yo tenía dudas si yo al principio no sé si te habrá pasado pero hay mucha gente

Voz 0969 11:35 no no no no darle Gemma llegaba mucho más que amigo mío que yo esto es verdad pero como como el día que él pero pero Fito yo no vamos ya sabíamos que es el hoy vamos a hacer pero claro con balón el XXVIII nuestro mundo se creía que era el caso

Voz 0282 11:52 bueno primero felicitarte evidentemente lo segundo para mí de tu carrera ha sido extraordinaria eh está siendo extraordinaria yo creo que estás jugando también a un nivel ahora mismo que bueno que yo creo que está sorprendiendo te veo incluso Mar Delgado te veo más delgado

Voz 2 12:09 Safin opino si está fino fino y bueno

Voz 0282 12:12 aparte tu experiencia primero gracias por estar en en el club que que que la verdad que es para mí también ha sido un club muy importante dentro de mi carrera futbolística que es el Betis y luego bueno pues lo segundo que nada que espero que acabe la carrera como dices tú es esta veinte años hay en con el futbolista profesional te felicito y luego bueno que ha sido su cuatro cinco años estar contigo a tu lado temporadas seis

Voz 2 12:39 tras la dura Sun de dos mil seis

Voz 0282 12:42 eh bueno simplemente yo sólo me acuerdo con el detalle que te comente además tú lo sabes cuando la al primer equipo bueno sea mañana o esa tarde creo que fue Luis Fernández elevó viste loco que nos sorprendió a todos no esa llegada filial

Voz 6 13:00 y bueno chaval con ese descaro

Voz 0282 13:02 luego en ese regate que tenía con esa cinta bueno

Voz 1991 13:05 en el esprín

Voz 0282 13:06 corre asentamiento quedamos lo recuerdas tu y nada darte las gracias y bueno

Voz 6 13:12 era un placer estar contigo

Voz 0282 13:17 nada simplemente hijos esta va a haber estoy pone

Voz 1 13:19 de muy serios al turrón la fiesta de Halloween pronto lo único que me interesa ahí se va a costar poco ya que estáis aquí en plan Inter Flora hay tal gay que bien pero vamos al lío Joaquín la fiesta de Halloween

Voz 2 13:38 la fiesta de Halloween fue una fiesta hay muchas veces

Voz 0969 13:42 compañero lo que pasa es que va alargando la noche y también se iba complicando Ortega una charla que al final son todo todo todo todo la fiesta al presi jugadores pero ya te digo es verdad que se comentaron muchas cosas pero al final ya te diga no una cena de compañero que que al final no tenía al Mallorca sentencia pasa que es verdad que que bueno que anécdota porque nadie

Voz 2 14:08 la va a Lopera para garantizar el gran Poder no iba disfrazado no no no faltaba me cambió la cara ellos entente año cuando lo dice

Voz 1991 14:21 claro se encuentra ahí a Lopera tú qué haces Joaquín

Voz 0969 14:27 yo me acuerdo que estaba sentado en uno de lo de la de la silla que se que tenía Givenchy si nada me quedé ver planeó no sabía que levantarme si sentarme a saludar ya saludar claro yo me que la habían citado pero hasta que no se había colado por ahí

Voz 1 14:47 bueno lo ha contado muchas veces es verdad

Voz 1991 14:50 la fiesta de Halloween no lo con los detalles

Voz 2 14:53 eso es evidentemente que no supone juntas orientar queda

Voz 0969 14:59 lo que se nos escapa a todos también porque incluso los que estábamos allí hay algo que no recordamos bien 11M muchas cosas hay

Voz 0282 15:08 compañeros y estudiosos

Voz 2 15:11 pues el que no viniera

Voz 0282 15:13 lo hizo lo hablamos eh que hay una serie de cosas que un día llama irregulares

Voz 2 15:23 pero yo lo que yo aquí

Voz 1 15:29 España es en esa comida para recordarle vale

Voz 2 15:33 el dandi abrazo fuerte abrazo está allí gracia

Voz 1991 15:40 Joaquín algunos dicen que igual este es el último paso para terminar tu carrera en el Betis no que parece que es lo ideal no

Voz 0969 15:50 hombre lo hemos hecho lo hemos hecho con esa intención de de poder retirarme aquí por supuesto está claro que nunca se sabe si será el último contrato pero lo que sí es verdad que yo lo he hecho con la intención de poder retirarme con la camiseta verde mi ilusión pero termina

Voz 1991 16:09 hablando de la afición porque yo creo que no es un día para hablar de la situación del equipo tiempo tendremos durante la la temporada hemos hablado de hecho en lo que llevamos de temporada muchas situaciones muchos momentos pero te digo lo de la afición porque yo creo que Joaquín por aquel equipo con el que has pasado es que no hay ni un aficionado que hablen mal de ti no hay ningún aficionado que dude de Tim ahí por dónde pasan dejas buen ambiente buen rollo buena sensación creo que cuando uno va a hacer balance que tú lo harás cuando te toque de su carrera deportiva eso es lo más grande que se puede llevar uno

Voz 3 16:42 se

Voz 0969 16:43 totalmente ya yo echo la vista atrás ir como te he dicho antes ineficiente un afortunado por lo que he vivido por los compañeros que he tenido con la cantidad de de amigos que me llevo es verdad que que bueno que en el mundo del fútbol lo dio en mi carrera lo he sido todo cosas buenas que malas por supuesto pero yo me siento una afortunada en todos los sentidos ir a medida a cada campo salir aplaudió o salir ovacionado ese es el mayor premio de yo me puedo llevar de mi carrera deportiva sea yo jamás imaginé imagina que mi vuelta con mis últimos años a la gente me iba a demostrar buena aquí por supuesto no aquí ya imagina imagínate que que sobran las palabras el recibimiento el cariño el respeto lo que yo significo para para lo que en el beticismo pues yo jamás podría imaginar que podía llegar a esos muchas veces la amigos no compañero me dicen que tú sabes que tú si yo no quiero ni pensarlo no porque bueno yo en ese aspecto también un tipo que que que bueno que el hoy un poquito lo de menos importancia no porque yo creo que que pueden o no pero pero claro mostraba estoy te pone a pensar diese cariño como tú dices llegó eso no se compra

Voz 1991 18:00 pues eso es mérito tuyo de nadie más que te quede muy claro Joaquín Sánchez tu alegría es la nuestra y nos alegramos claro en las esto es dos temporadas más en en Primera porque disfrutamos de ti dentro y fuera del campo así que Joaquín enhorabuena un abrazo muy fuerte