Ramón Besa y Manuel Jabois ponen notas a la temporada futbolística

Voz 1 00:00 para tratar todos estos asuntos abrimos la última tertulia futbolera del año no se me ocurre mejores protagonistas que Manuel Jabois qué tal muy buenas

Voz 1991 00:09 hola buenas noches rara es que pesaba buenas noches buenas noches llegó y mano como yo hay las fiestas Ramón bien tranquilo El currando currando de momentos buena como yo lo sé ya estamos aquí al actor

Voz 1785 00:20 está haciendo nuestros descansito lo ordenador la emisora lo que haga falta

Voz 1991 00:26 Manuel que como suele decir de descanso activo no

Voz 2 00:31 Nos llevamos creo que el trabajo encima no siempre que bueno como como afortunadamente creo que nuestro caso también es una pasión pues hombre en en algunos momentos desde luego es una molestia pero a veces pues uno conectado a la actualidad que siempre apetece

Voz 1991 00:48 escribir o hablar de ella bueno ya que estamos navideños la primera tiro por ahí haciendo un guiño a quién le daría el turrón o los regalos mejor dicho ya que en el carbón en este dos mil diecisiete Ramón

Voz 1785 01:02 de la Liga te refieres sí bueno el regalo se lo daría a Valverde porque para mí es la gran sorpresa del campeonato de Liga me parece un entrenador porque las condiciones más adversas ha sabido sacar jugo de una plantilla de unas condiciones no nada favorable Si en tanto que sorpresa ha pues me parece que ha sido de lo más significativo y el carbón pues no sabría decirte no no no no abrió personajes si acaso por esa inestabilidad que sigue habiendo a veces la gente que se pone nerviosa me me hay una hay un equipo que que me sabe muy mal porque me recuerda con un desde la infancia con grandes fuga jugadores y que no acaba de arrancar como es la la Unión Deportiva Las Palmas sí es un equipo por el que parecía que se había asentado con Quique Setién y hay que volvería ya Ford a florecer a aquel equipo de los años setenta con el buen gusto por el fútbol que a todo el mundo le apetecía darse una vuelta por Las Palmas para ver cómo jugaban los pío pío y que últimamente pues ha vuelto a caer en barrena y no sé si le Vania tres entrenadores ahora ya ABAO ha llegado Paco Jémez y parece que no nos gustan todos digamos que para para para a significar lo en alguien me sorprende desagradable mente porque es un equipo por el que tengo un especial cariño

Voz 1991 02:24 Jabois

Voz 2 02:27 yo fíjate carbón creo que deberíamos dárselo a los dirigentes de la Liga a la reticencia esta de de no de no asumir que los tiempos han cambiado y que hace falta la tecnología a los horarios de los partidos de Liga que están destrozando las arriba les gusta decir es decir con un poco por ahí

Voz 3 02:49 no sé si regalo pero

Voz 2 02:50 sí habría que felicitar por su buen trabajo a algo tan tan tan azaroso como el destino el otro día estaba hablando con un amigo madridista aquí en Pontevedra con con el soto no seamos y me dice me distraje acaba rápido este año para el Madrid la sensación de que de la sensación está de los últimos dos o tres meses para el Real Madrid de que esto ha sido un desastre si acaba rápido el año empieza el siguiente yo gris que acabe si lo único que se ha dejado de ganar ha sido la Copa del Rey no pero fíjate cómo cómo cómo empiezan las cosas cómo transcurren las cosas y sin embargo como acaban porque la sensación es esa decir bueno pues al sacaba ya este año dice que que años ha sido el mejor de la de la historia del Madrid sin embargo las sensaciones son diferentes a lo que ha sido el año porque ya sabes que acaban las cosas acaban siempre con dejando el el definitivo sabor de boca y el el último sabor de boca no es bueno lo que pasa que hay que tener un poquito de memoria ya no día de años sino una memoria de meses y en ese sentido pues el año ha sido para los madridistas completísimo unas casi inmejorable

Voz 1991 03:53 eso es como las pipas te tomo una bolsita fantástica la última cosas el sabor de boca te queda la la en la boca así es la historia al hilo de lo que comentabas Ramón sentenciada la Liga a favor del Barça no

Voz 1785 04:08 el Barça es el favorito pero sentenciada cuando no ha acabado ni siquiera la primera vuelta no hay que tener siempre un respeto por el Madrid y su capacidad competitiva de lo que pasara en el último clásico sigo pensando que el Atlético de Madrid es un equipo que está ahí camuflado y con Diego Costa y con Vitolo va a estar ahí peleando y por lo tanto creo que los rivales van a estar ahí por otra parte hay que ver cómo se maneja el Barça con excedentes el Barça ha sido un equipo que ha reaccionado bien desde la precariedad muy exigido y ahora por la incorporación de de envíele con veremos cómo acaba al mercado de invierno pero es un equipo que teóricamente va a mejorar a nivel de jugadores hay que ver si Valverde hacer

Voz 2 04:57 tiene que llegar

Voz 1785 04:58 bueno uno por línea podría ser no el Barça le falta un central si se va a Mascherano le faltarán centrocampista que andan mucho tiempo buscando porque Salina media Iniesta Busquets Rakitic no hay quien la mueva en las alternativas son pues siguen siendo Sergi Roberto y ha añadido un poco Paulinho aunque es más media cuenta que un centrocampista los delanteros pues veremos cómo funciona lo den velé pero ahí está Griezmann aguardando no Bhopal Barça creo que hace bien en en reforzarse pero hay que ver cómo se maneja precisamente Valverde porque una de las claves para el equipo ha sido ese tercer delantero aprovechando que se había ido Neymar y el Barça aprovechado esa situación de un tercer delantero para ser primer defensa muchas circunstancias y habrá que verlo ahora como líder cómo se maneja en la abundancia

Voz 2 05:47 Jabois el Barça campeón en diciembre con la cabeza te digo que si con la cabeza te digo que si con el corazón te digo que no ir del mismo modo que te digo todo esto tengo que el fútbol es corazón unos cada vez

Voz 4 05:59 por lo tanto me alinee un poco en la tesis de Ramón hay una parte

Voz 2 06:05 en fin cerebral que te dice que es imposible son son once puntos y se gana el partido que ese debe novia tampoco al Atlético lo suficientemente fuerte como para asaltar al Barcelona que tiene que tener una verdadera mala racha de verdad una una una debacle para para hablar de todos esos puntos sin embargo esto funciona de una forma que nadie lo entiende sino movería tantas pasiones por lo tanto en un bonito al fútbol me puede jefe es efectivamente hemos visto ya muchísimas cosas hemos visto la final de la Champions en Barcelona con el Manchester United ganando el año el descuento hemos visto el empate aquel del Madrid en Lisboa hemos Il del mismo modo un año puede puede tras una primera vuelta una forma de repente en la segunda por un mal desajuste un desplome Nico un desplome físico en fin acaben caben todas las posibilidades la verdad es que si no se deja

Voz 4 06:54 área de ver fútbol ya no estaría ya todo vendido

Voz 2 06:58 sabemos hay una parte de nosotros la más la más bonita que sabe que no sea así que hay que seguir hay que seguir peleando nombres propios Hurricane

Voz 1991 07:06 muy de moda en estos últimos días máximo goleador del dos mil diecisiete con esos cincuenta y seis goles superando a Cristiano y a Messi que ya tiene mérito lo ven ya como galáctico para un equipo como el Real Madrid que parece el más interesado Ramón

Voz 1785 07:20 para mí es un jugador que me gusta me gusta mucho no soy técnico sino aficionado pêriodista eh pero creo que es un futbolista que como nueve hay pocos en este momento hablamos por ejemplo de Neymar hablamos de papel que son jugadores que ha inundan mucho terreno ocupan diferentes posiciones Se arrancando desde atrás pero si me dice es un nueve clásico nueve nueve puro Harry Caine tiene todas las mejores condiciones lo hace todo bien como jugador de área yo entiendo que el Madrid tal como está Benzema como esta Cristiano pues que a veces no puede asumir todos los goles es un jugador muy muy a tener en cuenta tampoco veo a Florentino mucho más tiempo que las manos en los bolsillos

Voz 2 08:04 Florentino hasta un rato mirando

Voz 1785 08:06 decía en el mercado el único movimiento que ha habido ha sido el Demba P tanto Barça como Madrid parece que se han estado mirando desde lejos un veremos cómo acaba la historia pero si no tienes creo que la gran alternativas Hurricane porque además es un delantero no típicamente inglés aunque se adapta al fútbol inglés osea abstemio sequía Vida y es deportivo no sé es un delantero muy amado en Inglaterra pero que no responde al perfil de los clásicos arietes qué desquiciados au que eran capaces también de desquiciar a defensas que les gustaba acudir en los pubs tal horror íbamos un poco a ese tipo se aleja un poco de esa figura

Voz 1991 08:50 no ya que no les guste a beber cerveza ya directamente que tiene ahí ha perdido mucho inglés ya te lo digo Jabois la llegada de Harry Kane significaría automáticamente la salida de Benzema

Voz 2 09:02 no con la la llegada de un delantero como qué es lo que tiene que hacer es complementar la presencia de vencer

Voz 4 09:08 en el en el campo o en el banquillo

Voz 2 09:10 dispongan entrenador son dos solos delante los diferentes al Real Madrid al final pues acusado acusado esa esa ausencia del delantero martillo de un rematador de un tipo que te garantice tal número de goles se confío yo como aficionado también lo hice en la en la en la munición de Cristiano Ronaldo se confió pues en que finalmente pues ha bajado casi toda la temporada lesionado ha echado muchísimo de menos a a Morata yo creo que cuando uno de esos dos goleadores falla Hay estaba previsto que fallas en algún momento porque no se está marcado cincuenta goles cada año toda la vida y menos cuando ya estás con los treinta y tres años como es el caso de Cristiano es que tener una alterar una alternativa fiable una alternativa muy fiable Benzema te aporta muchísimas cosas Benzema hace jugar al equipo Benzema tiene unas características que no son las de las de alquiler natos es decir ha habido goles esta temporada que ha fallado Karim Benzema muchas muchos de ellos por mala suerte estoy pensando ahora mismo el cabezazo del sábado que al paga al palo y así o otras ocasiones que esos centímetros garantiza un tipo que que que te marca una cantidad de goles pues desmesurada y este este chico la lo hace ya este chico hacia le hace falta el Real Madrid pero no hace falta como sustituto de nadie yo creo que ese hueco el que tiene que tiene que INE no está ocupado con garantías en el Real Madrid por más que por más que Zidane pues confía en Borja Mayoral no hay falta

Voz 1991 10:39 falta un tipo con un gen competitivo de alta competición como puede ser que en con más experiencia nombre que ha saltado ya a la actualidad el de pasar el padre en unas declaraciones en un diario en Bélgica en su país pues se dejaba querer una vez más porque no es la primera vez que el entorno el propio habla de su deseo de poder jugar en el futuro algún día en el en el Real Madrid pero realmente necesita este jugador del Real Madrid Ramón teniendo en cuenta además que tiene Asensi

Voz 1785 11:05 bueno lo ha comentado Meana lo comentas ahora y creo que con Isco y con Asensio hay con dos centrocampistas que tiene el Madrid de todos los colores Kroos Modric no sé no veo dónde creo que es un lujo inicia Madrid prescindió de James en su momento me parecería ahora que porque por más que tenga muchas ganas no no le veo dónde encaja es más una cuestión de que él se ofrezca hay que piropear al Madrid y que me parece muy bien ir para mí también por otra parte es el único jugador que le da un toque distintivo de clase a un Chelsea muy a Antonio contenido un Chelsea muy físico muy táctico ICREA esa magia que necesita cualquier equipo no lo veo creo que es más una cuestión como decía Meana de propaganda de de que no sirve a todos para repasar el historial el currículum y lo buen jugador que es así pero no no no lo veo que encaje en el Madrid

Voz 1991 11:58 tú tampoco lo ves Jabois

Voz 4 12:01 yo es que piense que ya había jugado Hazard en el Madrid no te va sonando como seis siete años y te lo prometo que por un momento hasta donde dije no no no llegó a jugar dos años como hay una plantilla del Real Madrid

Voz 2 12:13 compuesta por Chivu por Cafú compuesta por por por como sea más en esta Nesta te acuerdas es que que han sonado como quince años para jugar en el Madrid al final de aficionados se queda con la sensación de que de que lo han hecho no pues con Javier ya me está empezando a pasar lo mismo porque llevamos ya a cinco cinco añitos con con con que venga desde luego tiene tiene todo para venir lo primero de todo es su su interés no que eso siempre importa mucho en el palco del Bernabéu que que que que de niño le haya soñado no pero pero es que viene a una oposición macho que no es que les vas a cortar las alas a unos tipos que tienen veinticinco veinticinco el mayor pero que Xisco Asensio que estás en plena explosión es decir es un puesto yo creo que bastante bien ocupado en el Real Madrid no es precisamente lo que le está haciendo falta al Madrid esta temporada hay eso está bastante bien cubierta además están jugando a un buen rendimiento dentro de lo que cabe dentro de cómo está el equipo y la las carencias creo que son otras ir ya después de tantos años sonando a lo mejor bien aquí hace dos años bueno si Dios no lo sé igual por agotamiento acaba en el sistema bienvenido va a ser siempre pero ya te digo te destruye oye ya pudo dar mi hace cinco años no hubiéramos cogido en estaba la buena

Voz 1991 13:28 pero tiene veintiséis años todavía eh osea que todavía le queda tiempo

Voz 2 13:31 no no no sí sí sí yo recuerdo que era muy jovencito cuando empezó a cuando empezó a cuando empecé a saber de él y del interés del Madrid por Eli del porvenir a Madrid

Voz 1991 13:39 hablando de jóvenes último nombre que al igual Real Madrid Kepa y en está hecho se va a anunciar en enero pero claro va a llegar a Madrid necesita el Madrid a Kepa va a llegar para jugar y quitarle el puesto a Keylor

Voz 1785 13:56 por eso se note creo que el Madrid debe ser de los pocos equipos que tiene dudas sobre el primer portero y dudas sobre el portero segundo portero es decir Nikkei a veces parece que pueda ser el primero Nico parece que sea el segundo entonces busca alguien que arregle esto esas dudas a mi me parece que Keylor ha respondido los partidos pero no tiene la obra de un gran portero y Kiko Casilla puede que sí que que cuando ha intervenido no ha sido un portero que marque las diferencias para un equipo como el Madrid esta temporada no sé si vas anteriores que el Madrid con controle un portero como Kepa me parece bien que lo incorpore ahora en invierno pues ya tengo mis dudas es lo mismo que está pasando con otros jugadores como Arthur en el caso del Barça es bueno que los grandes clubs tengan controlados a determinados jugadores pero no sé hasta qué punto necesita presionar a Keylor a a a Kiko Casilla con la incorporación inmediata de Kepa no sé si es que esto obedece a que precisamente el entrenador de porteros del Madrid conoce muy bien a Kepa y cree que esto va a favorecer la competencia en el Barça curiosamente este tipo de competencia se ha demostrado que la salida de Bravo ha hecho mucho mejor a Ter Stegen aun sabiendo que si les dicen es un buen segundo portero pero eso lo que decía al principio el Barça tiene un buen primer portero y un buen segundo portero de momento hasta que civiles no se Cabré pues eso funciona en el Madrid creo eso que hay dudas sobre el primero y hay dudas sobre el segundo

Voz 1991 15:28 es

Voz 2 15:30 yo creo que el de las porterías quizás el ecosistema más delicado el de un de un club de fútbol quizás por eso también a los mínimos cambios que se hacen durante la temporada no sé si es conveniente que que un fichaje que vengan fichaje que salvo otro portero medio M D M medio año no no soy excesivamente favorable a ese tipo de movimientos por lo que estaba explicando también Ramón por la presión que supone por por por el un poco el el contratiempo que pueda haber para para para el que se queda

Voz 4 16:01 este viene el titular no el titular

Voz 2 16:04 el otro porque ese va hay un apoyo como decíais antes como decía Antón de de la plantilla Kiko es verdad que no está siendo precisamente el año de Kiko que ha tenido varias actuaciones malas y que Keylor extraño pues vuelve a ofrecer la inseguridad ofreció no sé si uno hace dos estos dos porteros han ganado dos Champions también se nos olvida

Voz 3 16:24 hay aunque de eso no puede vivir

Voz 2 16:26 en el club y no puedes mantener hay una portería por lo que ha ganado sino poroso de forma actual enmedio justo la temporada no me parece pero parece movimiento más adecuado en la forma de garantizar la seguridad psicológica que es acabó la más importante porque entrenar físicamente entran todos al cien por cien para garantizar la seguridad que que pueda tener el portero titular en en los partidos

Voz 1991 16:45 a mí es que me da la sensación que la semilla la dejó Mourinho buscando un problema donde no lo había que es una portería ese árbol ha seguido creciendo y seguimos con el programa la portería pero bueno eso ya lo tiene que decidir el Rey

Voz 5 16:56 Mari evidentemente en la vuelta de Denver

Voz 1991 16:59 le consideraba Ramón como un fichaje en el mercado de invierno lógicamente que eleva a aportar este jugador

Voz 1785 17:05 aporta lo aporta cosas que no tienen el Barça profundidad regate juego al espacio es una de las cosas que justamente se entrena o más en la Ciudad Deportiva esos días hay que ver dónde se sitúa Messi Messi muchas veces necesita jugar al espacio cuando sobre todo el juego interior está taponado tiene el recurso hasta ahora de Jordi Alba que es esa Comba que ya se ha institucionalizado como la gran salida que tiene el Barça creo que den velé P a todo esto el Barça necesita una punta de ataque otra cosa es que la presencia de envíele obligará aún sacrificio defensivo de de otros jugadores que ahora está liberados tanto Messi como en parte Luis Suárez le no sé hasta qué punto va defendieron hoy esto en el ecosistema del Barça que se ha fundamentado mucho en en que el tercer delantero como decía antes es el primer defensor no sé si le va a afectar más o menos pero desde luego el Barça necesita un juez dos de desborde regate y un jugador cree de un toque de magia y que les saque de esa ortodoxia de equipo pequeño que ha tenido hasta ahora se Albalá grandeza al Barça estado precisamente en asumir que no podía jugar con grandilocuencia y ahora precisamente como líder se le pide que haga un poco más que dé un paso al frente creo que contemple lo puede hacer pero no sé hasta qué punto la entrada de hombre puede desequilibrar defensivamente al equipo

Voz 1991 18:30 hombre yo también es que Jabois hay ganas deberá de Mel él que pudimos ver nada cuatro pinceladas

Voz 4 18:36 con ganas tendrán los culés estamos supongo anota todo lo que más me gustó demasiado dinamita pero pero tiene una ventaja muy grande en todavía no todavía

Voz 2 18:49 pues no no no no ha demostrado evidentemente no ha tenido ningún tipo para hacerlo pero llegar a una posición muy confortable no es lo mismo sumarse al equipo con el equipo por detrás del Madrid con la grada crispada con con en fin con con un amago de crisis que llegar son semejantes decir puedes puedes lucir te puede sexy aunque clima favorable una confianza tremenda sin las prisas de los resultados y sin la amenaza de un silbido sin la amenaza de que de un cambio es decir yo creo que suele elevadas muchísima librar muchísima ventaja lo que conocemos del y lo que hemos visto de jugador espectacular desde luego restar no le va a restar al al equipo a ver cómo gestiona también Valverde el once soldados otra historia

Voz 1991 19:27 de cara al futuro habla fundamentalmente de Coutinho y también de Griezmann quién os encajan mejor en Ramón

Voz 1785 19:35 tal como viene jugando el equipo pues a mí me encaja más Coutinho es un jugador

Voz 2 19:39 por

Voz 1785 19:41 que al Barça a veces le falta un poco de salida le falta un poco de de atrevimiento en los medios sino lo hace Iniesta hay cuando se tapón a Messi el Barça le falta creatividad Griezmann aporta más gol aporta remate el Barça lo ha recuperado con una buena forma de Luis Suárez después de un inicio de temporada complicado cuando Luis Suárez está bien entre Luis Suárez y Messi los que aportan Paulinho el gol está garantizado yo preferiría que el Barça pudiera tener a los dos casos de poder decidir si tiene que elegir entre uno y otro dependerá también de cuál sea la consigna táctica del Barça pero creo que también por lo que ha venido ocurriendo este año la gente ha empezado a olvidarse un poco de lo que era el tridente y tener que sustituir el tridente aunque de momento no ha despertado la el debate táctico precisamente porque ese compatible con Petit acabó en condiciones de inferioridad del cuatro el estrés del estilo del ADN de la ortodoxia nadie habla de esto ahora en este momento en Barcelona sino que la gente asuma que el equipo pueda jugar en cuatro cuatro dos sobre todo defensivamente y por tanto habrá que ver si Valverde va evolucionar a ese equipo sigue pensando en qué es mejor cuatro tres tres con una delantera con Griezmann con Messi Luis Suárez o incluso Messi a veces de media punta donde también encajaría Coutinho meterá con niño Griezmann Messi Luis Suárez dividen velé me parece a una cosa que sólo se puede permitir el Madrid tiene el Barça nunca le he visto así tan desordenado y desbocado porque no tiene esa manera de jugar me cuesta imaginar un equipo de este tipo

Voz 1991 21:15 el Jabois aquí necesita más el Barça a Griezmann a Coutinho

Voz 2 21:20 me parece que quizás Coutinho y me parece que quizás por lo visto por los dos por lo que puede provocar también un fichaje como él de como el de Griezmann un jugadorazo desde luego pero pero no es hasta qué punto no lo necesita más que que que Coutinho a mí me parece una bestialidad la verdad es que Griezmann no pero pero dentro del Barcelona me parece que funcionaria de una forma ya casi perfecta mucho más que incluso en el libro pero sé

Voz 1991 21:48 veremos lo que está claro es que sea al que sea semana tiene que rascar el bolsillo porque esa puesta al mercado imposible pues uno ya no podré ir a la compra hay comprar Aquí hay tomate cebolla así tal por diez euritos ahora hay que dejarse la pasta si no se quiere llevar un buen menú a casa esto se rompió el mercado con lo de Neymar bueno ya venía roto de antes pero vamos ya se terminó de romper y a partir de ahora cualquier tío que quiera cambiar de equipo que sea más o menos considerado galáctico por encima de los cien kilos van a estar todos en fin la locura del fútbol Manuel Jabois Ramon Besa ha sido un placer charlar con vosotros en este penúltimo Larguero de el año ya en el dos mil dieciocho que tengáis una feliz año vale

Voz 1785 22:28 vale igualmente a todos los oyentes del programa hay para Manolo el para Yago evidentemente

Voz 2 22:36 para todos nosotros un feliz año en que lo disfrutéis lo siguiente sea mejor