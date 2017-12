Así se han arruinado algunos deportistas de élite

Voz 1991 00:00 aunque parezca incongruente uno de los principales problemas que tiene un deportista de élite deportista hablo de estos que que tienen contratos multimillonarios que tienen contratos con también con firmas que les dan muchísimo dinero a a al año es precisamente gestionar ese patrimonio gestionar todo ese dinero que van ganando durante su carrera deportiva en yo imagino que de alguna forma es normal no el hecho de que sitúa un chaval de veinte años le está poniendo encima de la mesa muchísimos millones de euros se pueda perder la cabeza es muy difíciles de gestionar que que un chaval que esté arrancando en esto muchos de ellos que vienen de familias muy humildes se puedan controlar e por eso Jordi Martí Barcelona muy buenas

Voz 1991 00:50 de la Ser un artículo interesantísimo en el que comentabas todo esto en la gestión la forma de él no se de de distribuir cada deportista de élite el patrimonio en la carrera un deportista no es eterna con lo cual muchos de ellos que a lo mejor no están preparados para hacer otra cosa después de terminar su carrera deportiva ese dinero los tiene que durar toda la vida se hablan de cifras que a veces

Voz 0985 01:18 sí porque ya sea porque están mal asesorados o porque les utilizan el caso es que los deportistas de élite llegan a perder a lo largo de su carrera deportiva más de un tercio de la fortuna ganada esta es una conclusión que aparece en un estudio jurídico y fiscal elaborado por peca F a test y apadrinado por la AFE a partir de la experiencia de casos reales pero incluso Yago Se calcula que alrededor del sesenta por ciento de los deportistas de élite hacen alguna inversión empresarial a lo largo de su carrera en la que pierden el cien por cien de lo invertido osea que al final los futbolistas reciben infinidad de propuestas para invertir en todo tipo de negocios inmobiliario instalaciones fotovoltaicas bodegas hoteles ropa y es fácil que puedan perder cantidades importantes tú por la pasta Ésta es una frase que escuchan habitualmente tú pon la pasta el deportista aporta dinero y sus socios aporten Lai idea pero al final les ofrecen resultados positivos a partir del segundo o tercer año pero muy a menudo no sale bien y cuando no salen bien lo más común es que al final el socio les informe mía

Voz 0985 02:32 todas bueno resultan Yago especialmente cazadas incluso las inversiones que salen del vestuario y al final tenemos más detalles eh pero como resumen de este estudio te diría que resulta desalentador dice este informe ver que el patrimonio del deportista podría tener varios millones y que sin embargo muchas veces acaba en inmuebles con hipotecas sociedades sin dividendos o cuentas a cobrar

Voz 1991 02:58 por eso la hace ha querido publicar una serie de recomendaciones a los deportistas para que no les pase esto o que lo intenten reducir en la mayor medida hablamos con Jorge Azkoitia ex jugador de de fútbol ahora mismo es directivo de gafe o la Jorge qué tal muy buenas

Voz 1991 03:17 necesario no el educar de alguna manera los deportistas para que no se vuelvan locos que les dura el dinero que ganan

Voz 1 03:25 sí yo creo que a los deportistas a la sociedad en general no creo que es muy importante el tener el conocimiento y la información necesaria acerca de cualquier tema ahí en cualquier área no entonces muchas veces ocurre con deportistas seguir también pues con con actores y con otros dos premios qué qué edades tempranas pues se tienen un patrimonio alto pues que no saben gestionarlo porque no están preparados porque ellos lo que es en este caso pues jugar al baloncesto jugara al fútbol jugar al tenis y su preparación ha sido desde niño para eso no entonces en mientras se va creciendo en edad y uno se va formando en otros en otros ámbitos pues tienes que rodearse de personas que tengan esa experiencia y que que sepan pues llevarte esos temas de los que tú desconoce

Voz 1991 04:10 Jorge donde están los principales problemas del deportista de élite estas personas que tienen tanto dinero por donde se les escapa fundamentalmente la pasta

Voz 1 04:18 pues hombre no es que se les escape no oí no son todos los casos pero está claro que que que existen ocurre de mi importantes informarlo no pueden venir pues por muchas causas no oí una de ellas es pues de la gente en la que te rodeas no siempre sedición poquito que que a veces nos dejamos asesora un poquito de los deportistas por personas que muchas veces no son ni de nuestra confianza que en nos pueden acercar por Poor porque con unos quieren ayudar pero que también tienen unos intereses y bueno pues se al final esa confianza ahí de de de un tema pues hace que muchas veces pues podamos invertir en en algún una cuestión que desconocemos o simplemente que que confiamos dedicamos a a nuestro deporte y lo dejamos un poco de lado sin tener un seguimiento oí Issing estar muy atentos dependientes no entonces bueno pues luego pueden venir pues temas de de pues de pérdidas y de cosas que te enteras ya pues aquí exterioriza que muchas veces pues por no haber estado un poquito más pendiente au haber tenido una había unos pasos a servir pues

Voz 1991 05:28 con un jugador que se ha visto de alguna forma reflejado en en todo lo que estamos contando el se retira a los treinta y un años después de tener varios problemas con Piterman en su momento en el equipo en el que militaba fue en dos mil seis todo esto ex jugador del Alavés ex compañero de Azcoitia además entre el noventa y siete noventa y ocho noventa y nueve dos mil seis llegó a jugar la final de la Copa de la UEFA en dos mil uno contra el Liverpool aquella famosa final entre el Liverpool y el a la vez que acabó cinco cuatro llegó a ser internacional con España en cuatro ocasiones abandonó el fútbol invertido invirtió en en ciertos negocios la cosa no funcionó hace unos años tuvo que ponerse a trabajar de porta maletas en el aeropuerto de Barajas desde hace un mes ex entrenador del Aurrerá en Tercera División y ahora compagina su labor de entrenador con una empresa de embalaje Óscar Téllez qué tal buenas noches

Voz 0796 06:23 la que buenas noches te ves identificado en todo

Voz 1991 06:25 lo que estamos contando la verdad

Voz 0796 06:28 sí porque al fin al cabo lo que dice no somos somos pero eso lados a porter que nuestra ciudad de su mofa viradas y consideró que dentro de de cuando estamos en activo vivimos ojo a un nivel superior al al que ingresamos ese momento al dinero que ingresamos bueno poner podemos llegar a pensar que eso nunca se va a acabar sí que es verdad que que ahí cada cada caso puede ser una historia diferente aunque todas son son flojos viene en similares no esto unos han sido por una mano habido conocido por mala gestión o todo han sido dos cosas y en definitiva de yo creo que es el lo que suelen ser las instituciones que están rodando el mundo del deporte en este caso el fútbol es globalmente están preocupadas de que describir al jugador al máximo lo integran sólo la Liga pues vamos no por Tebas en este caso pues bueno solamente se preocupan de de horarios de de torneo de de de estas los jugadores y todos los veranos se predispuesto después de las para para para poder seguir exprimiendo el jugador pero nadie se preocupa en cuanto a la carrera del jugador se va a terminar no entonces eh bueno creo que somos Un la mercancía para poner algún sector Ivonne se preocupa de de cómo acaba el jugador simplemente acaba se va sea termina Hay Il que venga otro

Voz 1991 08:12 el Oscar tú crees que en tu época habría necesitado este tipo de consejos alguien que te asesora si te Diges oye no vayas por aquí no hagas esto y crees que le va a venir bien a la gente que está ahora mismo la situación en la que tú estabas en su día

Voz 0796 08:24 sí pues yo creo que en mi caso posiblemente si no yo vengo de una familia muy humilde igual bueno y de del diez de la noche la muerte en una situación económica muy muy solvente entonces bueno yo claro a los veintidós años pues pues es cuando lo piensas con más detenimiento no entonces creo que que no estaba capacitado o incluso para llevarse ese día ese nivel debido a los moáis bueno cuál debe debida es es bueno lo malo atónitos a entonces quizás sí que es verdad que a la hora de invertir aquí hay situaciones aparte que yo personalmente he sido un poquito de en ese sentido y no me preocupa mucho bueno pues familiares muy cercanos e sólo el hecho de esa labor pero quizá se bueno pues estas personas tampoco estaban capacitadas aquí deberíamos habernos o yo en mi caso debería haberme asesorado por pues bueno pues por gente preparada de la paz decía a la cubrirse invertido o bueno no sé lo enfocado de otra forma no pero pero bueno quizás me equivoqué o nos equivocamos en este caso la familia yo oí bueno llegó al punto cual tú has comentado antes en que todos acaba ya parte los Messi cristianos eso tiene muchísimo margen porque parte del dinero que ganar es el que genera lo para seguir generando incluso después de fútbol pero eso son dos tú eres parte con diez personas en el mundo los demás tenemos contratos altos pero lo que bueno a la hora de invertir tampoco podemos equivocarnos con frecuencia porque por capital que hemos ingresado ingresados se solo dilapida

Voz 1991 10:07 Oscar si no quieres no me conteste porque es una pregunta muy personal pero has calculado cuánto dinero ha ganado en el mundo del fútbol

Voz 0796 10:12 no no si ahora mismo tampoco lo he pensado pero malo suficiente como para para poder estar viviendo de mi de mi eso eso sí estoy seguro pero bueno como te decía antes pero había asesorado bien IVIE llevado no que no que no han sido únicas cuánto te queda en el mundo del fútbol claro al pasado sabe dinero pero si no puedo yo ahora pues missing eso como una persona cualquiera no yo de o tengo todavía pero sí que debo todavía un par de áticos y demás vale pero pero bueno del fútbol me queda mi pasado en muchos casos sí que es verdad que también te puede seguir ayudando porque porque bueno me he venido a Vitoria a empezar una vida verdad a espuertas entonces pero bueno eso ya se ella no sé si es de desde o después del fuego sino de la persona no porque yo aquí me quiere el bueno se o quizá más facilidades para para buscar un futuro pero vamos que en mi caso también igual que te digo lo poco han pero que le he comentado a mí no me ha afectado muchísimo con el plan psicológico eh porque bueno enseguida me da la vida el lo ha aceptado de forma bastante natural Isi Disi groseramente a mí no entiendo yo que muchas otras compartieron pues apuesta situación les ya muy complicados que no es en ningún caso pero entiendo que que se haya podido psicológicamente pero hay mucho problema

Voz 1991 11:53 Jorge es que tiene mucha razón en lo que dice el a en la carrera el futbolista es mucho más corta que cualquier profesión quiero decir uno puede estar en una empresa cuarenta años en el fútbol estas quince Si eres muy afortunado puede estar veinte años a alto nivel hay que intentar ayudar no al futbolista porque no todos un Cristiano y Messi que ganan miles de millones que ganan dinero por supuesto ha ocurrido de turno diciendo oye no me jodas que yo veo aquí que me levanto a las cinco la mañana todos los días sí pero también es que hay que educarles en esto no para que no les pase esto

Voz 1 12:24 sí está claro que que la educación es fundamental no ahí en eso pues hemos ganado no porque en la época de la que jugamos Oscar yo pues todavía una vía muy bien menos información incluso menos educación y ahora nosotros por lo menos desde hace intentamos si incidimos mucho pues en en en todas estas cuestiones de de becas de estudios de los que los jugadores se formen desde desde muy jóvenes porque está claro que que empiezan a jugar a unas edades muy tempranas ahí tienen una responsabilidad muy grande con miles de personas viéndoles en televisión en los campos con una presión muy grande que tienen que hacer una vida tienen que cuidarse mucho para el día a día para tantos partidos que hay para para tantos viajes Si eso pues te genera mucho estrés inútiles verdaderamente tiempo para para lo que vas ganando el tenerlo bien gestionado oí es necesario pues estar muy bien asesorado para para que uno o pueden ocurrir cosas de no poder estar pendiente de todos estos temas económicos no ya que la exigencia hoy en día es altísima se juegan más de sesenta partidos al año hay muchos viajes dos jugadores se preparan cada vez más mapa aparte van al gimnasio hacen actividades Hinault para no entonces no tienen tiempo pues para dedicarse prácticamente cien por cien va a a su club no hidrantes adiós que tanto nosotros como como ellos mismos pues poco a poco en van incidiendo más en su formación y hoy en día pues el tenemos casi un cincuenta por ciento de de futbolistas ya universitarios que están haciendo una carrera que están estudiando en nosotros incidimos mucho porque el día después del del futbolista es que es lo es lo más importante no es una es una carrera muy corta y que encima se te puede truncar con una lesión y ha pasado a muchos deportistas no sólo futbolistas sino sino de otros deportes Si ir luego es muy duro pues el reincorporar Tey bueno pues nosotros quizás hoy en día en ACS es lo que más para bajamos en la recolocación en en en intentar ayudar a los futbolistas que determinan la carrera hemos creado un plan de ahorro también para ellos para que puedan tener colchón para cuando terminen su carrera Hay también para el futbolistas que están sin equipo hemos creado las sesiones hace para que puedan intentar buscar equipo y bueno intentamos poco a poco con los medios que tenemos en en ayudarles no oí sí que se va avanzando y se va ganando pero pero casos como los de Óscar ahí más graves habrá iría habrá han ocurrido pues de gente bosque pues a que ha perdido un tercio y la mitad alzó más por diferentes motivos sí que bueno pues en no es lo no son cosas lógicas pero sí que sí que ocurre Ny bueno en eso estamos trabajando

Voz 1991 15:32 Jordi M quedan dos minutos para la la de Ascó pero esto es una realidad esto es así la gente se puede pensar que todo el mundo todos los futbolistas y los deportistas cobran como Cristiano Messi pero no es así que cobra mucho dinero sí pero hay que saber gestionarlo porque sino en cinco años telas comido todo

Voz 0985 15:48 hay que saber gestionarlo hay que huir de los personajes tóxicos que te puedan rodear ya hay que intentar pues hacer bien las cosas porque otro dato que resalta el estudio que estamos destacando en El Larguero fíjate Yago en la misma NBA hay un sesenta por ciento de posibilidades de entrar en quiebra

Voz 1991 16:07 qué barbaridad apenas cinco años después

Voz 0985 16:10 tirarse veros que incluso en la Premier tres de cada cinco exfutbolistas tienen problemas económicos a los cinco años de colgar las botas estamos hablando de un asunto serio sabes que de un tiempo a esta parte Hacienda es beligerante con el fraude Icon la tributación no falseada incluso los representantes a veces a veces a veces resultan tóxicos porque anteponen sus intereses a los del propio jugador incluso el papel de los padres que a veces con toda su buena voluntad tampoco están suficientemente preparados interesado mucho un asunto hay una tasa altísima de divorcios entre los futbolistas incluso hay recomendaciones de la hace que se extienden al ámbito de la relación entre el deportista y su pareja para que una ruptura no les acarrea consecuencias económicas demasiado gravosas porque también en algunos casos salen mal parados de estas rupturas de estos divorcios dice la propia fe

