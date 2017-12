El Larguero: Reunimos a Joaquín Sánchez con Hulio (29/12/2017)

Voz 2 00:00 en la Cadena Ser el Larguero Yago de Vega

Voz 3 00:36 a las once y media a las diez y media en Canarias hola todos qué tal muy buenas noches y bienvenidos al larguero de este veintinueve el penúltimo Larguero de este dos mil diecisiete mañana tendremos el último el día treinta y uno

Voz 1991 00:49 especial Campanadas así que nos quedan tan solo dos Larguero de este año a dos días de que termine el año y que se abra el mercado de invierno seguimos a vueltas con las posibles incorporaciones y salidas en nuestro país el último nombre en aparecer ha sido el de el belga Eden Hazard en una entrevista concedida en su tu país el padre del jugador ha afirmado que su hijo ha decidido de momento rechazar la oferta de renovación del Chelsea por si llega una oferta del Real Madrid para hacerse con sus servicios Hasan tiene contrato con el conjunto inglés hasta dos mil veinte no es desde luego la primera vez que su entorno o él mismo muestran sus deseos de poder filmar algún día con el conjunto blanco a pesar de dejar la puerta abierta ahora mismo Hassan no es una prioridad para el Real Madrid porque tal y como viene contando estos días Antón Meana no se quiere fichar a nadie en la posición de Marco Asensio en ya que le puede cortar su progresión y su crecimiento en el equipo de hoy lo venimos contando la prioridad para el equipo de Zidane es Harry Kane sin olvidarnos por supuesto de Kepa el portero del Athletic que si todo va dentro de lo normal Sara oficial en el próximo mes de enero es decir en unos días en el Barcelona actualidad también tiene que ver con jugadores que interesan ya sabéis que hace unas semanas se publicaba una foto en la que el jugador del Gremio Arthur en en la agenda el conjunto catalán desde hace ya unos meses aparecía luciendo la camiseta del Barça algo que no sentó nada bien al club a su club a actual hoy los compañeros de Radio Barcelona han confirmado que el Barça les ha pedido disculpas por todo aquello han hablado con el presidente del gremio que es la confirmado este el presidente les ha dicho además que no tienen ahora mismo ninguna oferta encima de la mesa por parte de ningún club en que no se van a mover que no van a negociar es decir que si alguien quiere a Artur que pague la cláusula que es de cincuenta millones de euros en Sevilla esta mañana rueda de prensa de Joaquín para hacer oficial la renovación de su contrato hasta junio de dos mil veinte el jugador verdiblanco terminará su contrato con casi treinta y nueve años se completaría su décima temporada defendiendo la camiseta del conjunto andaluz además Vincenzo Montella ya está en Sevilla tras desvincularse del Milán para ponerse al frente del conjunto hispalense el italiano que será presentado mañana ante su nueva afición firma por lo que resta de esta temporada más otra cinco equipos han vuelto hoy al trabajo tras las vacaciones de Navidad el Betis el Villarreal el Alavés el Athletic y el Valencia que lo ha hecho sin su entrenador sin Marcelino que tras sufrir un grave accidente de tráfico en estas vacaciones que por suerte sin se saldó sin consecuencias graves no ha estado en la sesión de hoy por recomendación médica todavía va a estar unos cuantos días de baja Marcelino para volver a estar al frente del equipo y fuera del fútbol en la Euroliga de basket se ha completado la décimo quinta jornada o lo que es lo mismo la última de la primera vuelta el Barcelona ha jugado en Rusia frente al Khimki ha ganado seis cinco siete nueve Baskonia que recibía en casa al CSKA de Moscú ha caído ocho uno noventa cerramos una buena semana más teniendo en cuenta de dónde venían los equipos españoles en la Euroliga porque hemos cosechado cuatro victorias y tan sólo una derrota las once y treinta y cuatro contado todo empezamos

Voz 4 04:04 con

Voz 3 04:25 es uno de los protagonistas del día

Voz 1991 04:28 es uno de los protagonistas de estas vacaciones Joaquín que ha renovado su contrato

Voz 3 04:31 Florencio Ordóñez qué tal muy buenas noches llego ayer se anunciaba de forma oficial ha hecho el acto

Voz 6 04:38 sí sí hoy se ha escenificado lo que ya se sabía desde hace varias semanas que se anuncia oficialmente en el día ayer la renovación de Joaquín que está haciendo un temporal como la mejor de sus tres temporadas en esta segunda etapa como futbolista del Betis renueva hasta junio de dos mil veinte como te lo decía anteriormente con casi treinta y nueve años acaba había contrató concretamente con treinta y ocho años ir Vicky once meses ha estado con el presidente el vicepresidente deportivo Lorenzo Serra Ferrer con su chaqueta Pita bien arreglada rito Joaquín mostrando también el club ha tenido ese detalle una camiseta con el dorsal dos mil veinte el año en el que finalizaría trato otra con la camiseta con el dorsal número diecisiete la actual otra camiseta con el dorsal veintisiete la camiseta del año dos mil temporada dos mil dos mil uno cuando debutó en septiembre del año dos mil en un partido de Segunda División acaba de defender el Betis Il debutaba contra el Compostela en Santiago a las órdenes de Fernando Baqué así que momento emotivo momento que ha servido para que Joaquín en el Betis y la alegría por quedarse en el club de su vida porque ya siendo Anita como es del Real Betis Balompié posee un dos por ciento con la inversión que ha hecho tiene para rato pero mucho rato

Voz 1991 05:55 no se me ocurre mejor forma de empezar este Larguero que hablando con el protagonista Joaquín Sánchez qué tal buenas noches

Voz 7 06:00 es hola ya con buenas noches te has sido más regalo de Reyes partió para la afición del Betis

Voz 0969 06:06 hombre para mí seguro para seguro porque date cuenta que renovar dos años más puede ha sido ha sido una ilusión tremenda no porque bueno ya los y esta mañana por el fútbol cada día hay bueno en el equipo que me lo dio todo pues estoy me siento una foto

Voz 1991 06:25 era yo creo Cuestión de tiempo no ha dado el nivel que está mostrando desde que volviste al al Betis en yo creo que por las dos partes sólo faltaba llegar el día y firmar la renovación no

Voz 0969 06:38 sí sí bueno la verdad que cuando nos pusimos a hablar pues bueno de momento llegamos a un acuerdo y ya te digo que bueno fueron fueron dando ahí ya faltaba bueno espera de momento adecuado para para la noticia hay Ivo no como te he dicho ante pues Feli de poder continuando

Voz 1991 06:59 oye tienes arte hasta para anunciar la renovación en el vídeo es una pasada Pekín fue la

Voz 8 07:04 el buenas

Voz 0969 07:06 se de marketing me comentaron el tema que les parecía

Voz 7 07:09 digo Morata gustan estas cosas

Voz 0969 07:13 digo bueno han dado el último año tanta

Voz 8 07:16 eh

Voz 0969 07:17 tanta caña con el tema del tenis digo pues bueno también era una manera también poco graciosa de de anunciar la verdad acá queda bonito

Voz 7 07:24 te ha llamado huyó para felicitar de o no

Voz 0969 07:27 no no he hablado todavía con él pero seguramente esperará unos días que te más tranquilo oí me llamarán al pobre también con el tema de esta entrevista Ayalon

Voz 8 07:37 yo creo que cubrió pues espera Julio Baptista qué tal buenas noches buenas noches ahí tienes a Joaquín ha hígado veo como está o ha estado muy bien

Voz 0969 07:55 pues tiene escucharte tío sí

Voz 9 07:57 sí la verdad es que bastante la hace la última vez que hablamos yo creo que fue y Marbella cuando nos Bella

Voz 0969 08:04 cuántas ganas coincidimos sí sí sí

Voz 9 08:07 ha sido la verdad se tal bondad anda pues yo no sabré llega este la de la mujer aquí en Ponferrada este en el norte

Voz 8 08:16 la ya correcta grado no

Voz 9 08:20 más somero no ya lo sabe cómo

Voz 8 08:24 que bueno escucharte

Voz 9 08:26 el primero enhorabuena no por por la renovación oí por lo que venía siendo o no

Voz 1991 08:33 Julio has visto la el vídeo en el que anuncia la la renovación

Voz 8 08:36 sí yo aún no he podido ver sale jugando al tenis no ser

Voz 0969 08:44 de lo modo puntos de todo el mundo Yago me echa la culpa de lo del tema delante de dice pero es que fue el que se metió por medio pecho

Voz 9 08:53 pero yo siempre los cuentos los como como fue la historia no es que yo tenía la entrevista primero que pasa que Joaquín además delito quería hasta entonces se coló secundó Emin revista exactamente cuando Sarko veo que fin está sentado en la civil digo bueno pues nada ahora tengo que esperar espera porque les esto entrevistan de qué tal y que tal y que cual limpieza no jugó aquí me digo se fue con cierta este no estuviera ahí en tanto se desde y mucho me impreso Rey un poco más Ellis admitió en junio que yo nunca tuve total ya lo increíble y lo increíble es que por dónde estás ahora You huyo no ahora por donde bolo no se le pide que se grave me pide el grave Julio me me me grabaron que no sé

Voz 8 10:00 a mi empeño en que yo no sé cuánta gente ha podido ver yo ahí bueno

Voz 7 10:09 yo creo que en este país lo ha visto todo el mundo eso seguro que yo creo que es horroroso es que te lo han dicho por la calle Juan Gil lo borda

Voz 0969 10:18 una barbaridad es cada vez que una entidad leí la cantidad de comentario Guy Eden Chaves por por el por el tema de las redes sociales es una barbaridad mensaje privado con el tema diciendo cutre uno con una claqueta en bebidas

Voz 8 10:34 horrorosos no decidido si no es así

Voz 1991 10:37 claro Joaquín la pregunta el millón por qué dijiste el tenis

Voz 8 10:40 porque realmente me gusta tenía es verdad que he jugado tres ver

Voz 7 10:44 ah vale vale ha jugado tres veces hombres

Voz 0969 10:48 está claro que que bueno que es de lo poquito deporte que me siento en el sofá ahí me me gusta verlo pero pero claro el jugada tampoco es que haya jugado una barbaridad eso en lo primero que se me vino a la cabeza

Voz 9 11:02 yo creo que yo doy previsibles yo creo que es la primera cosa tiene ahí

Voz 8 11:08 yo creo que fue la primera cosa que le han ido más Julio les salió eso como podía haber dicho esquiar

Voz 9 11:14 sí totalmente porque yo he estado escuchando la inscribirse hasta ese momento estaba cerca pero sobre todo cuando cuando cuando sale y si bien improvisaba pero si yo no estoy ahí eso no pasaría porque yo no me en empresariales cuando no claro qué pasa que hombre

Voz 8 11:35 eh

Voz 9 11:36 ya tenemos cerca cachondeo no creo que tenemos un está muy muy buena evitar los conociéndose ya ya

Voz 8 11:43 no puedo les ha pasado una si no

Voz 7 11:47 si no está Julio Joaquín cuela eh lo del tenis

Voz 8 11:51 sí porque como yo yo lo estaba diciendo convencido pasea que hasta saber dijo Leo ya de hacer pues ella digo bueno pues vamos a vamos a desmentirlo todo

Voz 0969 12:04 sí

Voz 1991 12:05 aprovechó Julio qué tal a qué tal te va la vida qué tal estás bien

Voz 9 12:09 todo bien la verdad es que muy bien gracias a Dios muy bien por que vengo de viaje pero pero tercero

Voz 0969 12:15 de Dubai no

Voz 8 12:16 te vienes si donde si si pasas aquí del año

Voz 0969 12:20 etérea que Willy Fog

Voz 8 12:23 pero cada vez que lo vean la foto ahí en Brasilia van en lo que uno no es verdad que no estoy para Julia te imaginabas

Voz 1991 12:34 o iba a acabar aquí determinar bueno acabar digo yo ha firmado hasta dos mil veinte es decir casi con treinta y nueve castañas Joaquín jugando eh

Voz 9 12:41 a Joaquín prácticamente humana digamos que prisión Betis no es un jugador que ha salido de ahí la gente tiene mucho cariño pues sin duda partes por su personalidad su forma de ser yo creo que tienen muy identificado como Betis yo creo que hizo durante los años pues ha criado este es el astro de demás cuesta no entonces yo creo que la gente de le gusta mucho el club también está encantado con él también que parte solamente del tema futbolístico no pero aparte de la otra cosa es que jugar de aportar a los chavales que bien veinte son jóvenes sin que pueda explotar de una a otra ninguna otra parte no como como personalidad como como él no ve las cosas que la gente lo respete no aclara

Voz 1991 13:30 tu coincidí este bueno coincidir en el Málaga dos temporadas

Voz 0282 13:34 como era Joaquín en el vestuario

Voz 1991 13:37 no

Voz 9 13:38 buenos días lo sabemos todo lo ves

Voz 7 13:43 lo que no nos deja ver sabemos lo que nos deja

Voz 8 13:46 ves como te digo una cosa que ocurrió igual que yo no

Voz 7 13:50 la Junta es el hambre en la gana de comer no te lo digo en serio

Voz 8 13:54 mira la verdad es que tenemos una gran

Voz 0969 13:56 xima ahora no podemos menos que probó con la circunstancia de la vida

Voz 0282 14:01 pero pero Julio

Voz 0969 14:04 dentro del vestuario es igual que yo OP eh

Voz 1991 14:08 que que Michael Bay quién baila mejor

Voz 7 14:10 los dos son que cuando ponían

Voz 0969 14:13 la música se ponía a bailar a la la tipo brasileño con el cuerpo que tiene que ir a un ropero abierto imagínate sensiblemente el vestuario la verdad que tanto como yo rodaba dentro del vestuario era un poquito las almas yo pasé dos años ser fantástico en Málaga y él lo sabe yo creo que él también E igual los años en los quedará para nosotros dos años maravilloso

Voz 9 14:38 bueno la verdad es que sí la verdad que que hemos pasado ya parte tenía otro también que era también empieza también era la acción Matesanz ha pasado un momento difícil pero a los tres teníamos una conexión que ya al final de lo que es cuando te de fútbol

Voz 8 15:01 tanto que

Voz 9 15:02 y imagínate yo no me quejo bien el Sevilla Vitali Joaquín el Betis podrían no haber esa conexión móvil sin embargo fue jugador que más me encajó que más pero esa amabilidad coincidía daba entonces Arsenal acabó más un poco más de amistad y tiene no este

Voz 0969 15:22 que nosotros bueno como cualquiera dicho pues la circunstancia muy poco más alejado pero cuando nos vemos hormonales

Voz 7 15:31 hay que tener un pequeño problema con esa conexión

Voz 1991 15:34 Julio Baptista ha sido un placer charlar contigo unos minutos en el larguero que ya lo echábamos de menos cuida mucho vale un abrazo muy fuerte

Voz 9 15:40 claro gracias bueno habrá que quiero dar Bator enhorabuena yo era buena me alegro mucho por ella

Voz 7 15:50 gracias a Julio Joaquín sigo contigo unos minutitos más sí claro ese dos mil veinte

Voz 1991 15:55 la actuación de los años en julio sea que terminaría así practicamente el contrato con treinta y nueve años te imaginabas algún día con XXXIX castaña seguir jugando

Voz 7 16:03 sí

Voz 10 16:04 James

Voz 0969 16:06 sí es eso eso es lo lo que lo que más complicado no y de alguna manera mantenerte mantenerse en Primera División no echen niveles no porque al final pues bueno él tantos años ya pues está claro que de alguna manera pues

Voz 8 16:21 lo lo llevan no pero a este nivel

Voz 0969 16:24 Eli competir y sentirte uno más saber que que que bueno que te afortunadamente pues sigue sigue estando ahí sigue disfrutando hoy sigue ayudando pues la verdad que Hamás no jamás puede Mágina pues poder está prácticamente veinte años como profesional y la verdad es que afortunado y orgulloso no sólo de todo no porque también bueno que que que la entidad con como es el Betis pues que confíen Si no tengan ningún problema a la hora de de renovar que siga siendo jugador del Betis pues eso también me enorgullece no

Voz 1991 17:02 yo creo que hay otro ex compañero que te quiere felicitar por esta renovación

Voz 8 17:07 hola Benjamín qué tal buenas noches hecha

Voz 0282 17:15 de buena claque mucha mucha felicidad Sagra hace amigos yo hacía yo al principio tal como fue el día de los Santos Inocentes nuestros

Voz 8 17:26 no abruman cierto mundo nave tú

Voz 0282 17:32 yo tenía a mi si yo principio no sé si te habrá pasado di pero hay mucha gente

Voz 0969 17:36 no no no no darle Gemma llegaba mucho más que amigo mío que yo esto es verdad pero como como el día que él pero pero yo no vamos ya sabíamos que es el hoy vamos a hacer pero claro con balón el veintiocho

Voz 7 17:50 no

Voz 0282 17:53 bueno primero felicitarte evidentemente lo segundo para mí de tu carrera ha sido extraordinaria está siendo extraordinaria yo creo que estás jugando también a un nivel ahora mismo que bueno que yo creo que está te está sorprendiendo veo incluso Mar Delgado te veo más delgado

Voz 1991 18:10 esta fino fino

Voz 0282 18:12 aparte tu experiencia primero gracias por estar en en el club que que que la verdad que es para mí también ha sido un club muy importante dentro de mi carrera futbolística que es el Betis y luego bueno pues lo segundo que nada que espero que acabó la carrera como dices tú está esta veinte años hay en un futbolista profesional te felicito y luego bueno que ha sido consiguieron You cuatro cinco años estar contigo a tu lado

Voz 7 18:38 seis temporadas seis temporadas en Honduras un de dos mil seis

Voz 0282 18:43 eh bueno simplemente yo sólo me acuerdo en el detalle que te comente además tú lo sabes cuando la al primer equipo bueno sea mañana o esa tarde creo que fue Luis Fernández elevó viste loco que

Voz 7 18:58 el premio a todos no llegada

Voz 8 19:00 Diaby bueno chaval con S

Voz 0282 19:03 claro con ese regate que tenía con esa cinta bueno

Voz 1991 19:06 la figura del esprín

Voz 0282 19:07 corren sentencias lo recuerdas tu y nada detrás de las gracias y bueno

Voz 8 19:13 era un placer estar contigo

Voz 7 19:17 nada simplemente has esta va a veros estoy poniendo muy serios al turrón la fiesta de Halloween voto lo es ahí se va a contar poco ya que estáis aquí en plan Inter Flora hay tal gay que bien pero vamos al lío Joaquín la fiesta de Halloween

Voz 8 19:37 la la fiesta de Halloween fue una fiesta hay muchas veces

Voz 0969 19:43 mi compañero lo que pasa es que estoy alargando la noche y también se iba complicando Ortega una charla que al final son todo todo todo todo la fiesta sí jugadores pero ya te digo de verdad que se comentaron muchas cosas pero al final ya te diga no una cena de compañeros que que al final no tenía al Mallorca sentencia cosa que es verdad que que bueno que educa porque nadie espera

Voz 8 20:09 la va a Lopera por ahora el gran

Voz 0969 20:12 provee no me iba disfrazado o no

Voz 8 20:15 no no nos faltaba me cambió la cara ellos entente año cuando lo dice

Voz 1991 20:21 K sea cuando abre la puerta se encuentra ahí al Lopera tú qué haces Joaquín

Voz 8 20:28 yo me acuerdo que estaba sentado de no no de lo de la

Voz 0969 20:32 así ya que se que tenía Givenchy si nada me quedé ver torneo no sabía es que levantarme Si sentarle

Voz 1991 20:39 a saludar

Voz 0969 20:41 ya saludar claro yo me diga que la habían citado pero ya está hecho había acordado por ahí

Voz 7 20:48 bueno lo ha contado muchas veces de verdad la la fiesta de Halloween no lo con los detalles

Voz 8 20:54 eso es evidentemente no se puede orientar queda yo hay cosas creo que se nos escapa a todos también es porque incluso los que estábamos allí hay algo que no recordamos bien 11M esas cosas hay compañeros dudosos

Voz 0282 21:14 no vinieron hizo jugamos como The Times de que hablamos de cosas que hundía llama irregular

Voz 7 21:24 bueno vale que yo yo yo me limito a acompañarnos en esa comida para recordarlo

Voz 8 21:34 el dandi abrazo fuerte cuidando allí gracias

Voz 7 21:41 Joaquín algunos dicen que igual este es el último paso para terminar tu carrera en el Betis no que parece que es lo ideal no

Voz 0969 21:50 hombre yo hemos hecho lo hemos hecho con esa intención de poder retirarme aquí por supuesto está claro que nunca se sabe si será el último contrato pero lo que sí es verdad que yo lo he hecho con la intención de poder retirarme la camiseta vecino hecha mi ilusión y quiero terminar

Voz 1991 22:09 hablando de la afición porque en creo que en un día para hablar de la situación del equipo tiempo tendremos durante la la temporada hemos hablado de hecho en lo que llevamos de temporada de muchas situaciones muchos momentos

Voz 7 22:21 pero te digo lo de la afición porque yo creo que Joaquín por aquel equipo por el que has pasado es que

Voz 1991 22:27 no hay ni un aficionado que hablen mal de ti no hay ningún aficionado que dude de Ci U

Voz 7 22:31 por dónde pasan dejas buen ambiente buen rollo buena sensación creo que cuando uno va a hacer balance que tú lo harás cuando te toque de su carrera deportiva eso es lo más grande que se puede llevar uno

Voz 0969 22:43 sí totalmente Yago yo echo la vista atrás ir como te he dicho antes me siento un afortunado por lo que he vivido por los compañeros que he tenido con la cantidad de de amigos que me llevo es verdad que que bueno que en el mundo del fútbol lo dio en mi carrera lo he sido todo las cosas buenas que malas por supuesto pero yo me siento una afortunada en todos los sentidos ir a medida a cada campo salir aplaudió salir ovacionado ese es el mayor premio que yo me puedo llevar mi carrera deportiva sea yo jamás imaginé imagina que Mi vuelta con mis últimos año que la gente me iba demostrar buena aquí por supuesto no aquí imagínate que sobran las palabra el crecimiento el cariño el respeto lo que yo significo para para lo que en el beticismo pues yo jamás podría imaginar que podía llegar a eso muchas veces la amigos no compañero me dicen que tú sabes que tu si yo no quiero ni pensarlo no

Voz 7 23:44 bueno yo en ese aspecto también

Voz 0969 23:46 el equipo que que que bueno que él el hoy un poquito de importancia no porque yo creo que que bueno no pero pero claro Chari diese cariño como tú dices llegó eso no se compra

Voz 1991 24:00 pues eso es mérito tuyo de nadie más que te quede muy claro Joaquín Sánchez tu alegría es la nuestra nos alegramos que esto es dos temporadas más en en Primera porque disfrutamos de ti dentro y fuera del campo así que Joaquín enhorabuena un abrazo muy fuerte

Voz 11 24:14 un abrazo muy fuerte amigo cobra él nos vamos a ir todos a los Alpes hacer parapente menos todo lo que pasa que te da miedo que

Voz 12 24:22 la hambre miedo miedo no pero es que el viaje es una pasta bueno no sé si me toca el sorteo de Navidad de la ONCE me apunto

Voz 3 28:45 estamos a dos días de que ese abra en La ventana de fichajes del mercado de invierno en nuestro país en toda Europa empiezan a sonar nombres

Voz 28 28:55 eh en el Real Madrid Harry Kane ahora Hassan Bar en el Barça se habla

Voz 1991 29:03 es que de llegadas fundamentalmente de de las posibles

Voz 3 29:06 vidas de hoy se ha vuelto a hablar de

Voz 1991 29:08 nombre que se lleva hablando ya durante unos cuantos meses de Artur el jugador del gremio Diego qué tal muy buenas

Voz 29 29:15 hola muy buenas recordamos que hace unas semanas apareció

Voz 1991 29:18 la foto del jugador del Gremio posando con la camiseta del Barça hoy habéis hablado con el presidente del gremio no

Voz 29 29:24 si en el que te vas con Ron mil Bolzano en Cataluña le hemos preguntado lógicamente por esa foto y como les sentó en un primer momento en Fox Brasil Néstor gen que es el responsable jurídico del gremio dijo que estudiaría en ir a la FIFA paradero sí ahora al Barça Joy Romualdo Bolzano ha dicho que un responsable del Barça que no sabía cómo se llamaba pero que les sonaba algo así como Fernando que es Ruber Fernández de Rubén llamó al gremio para pedirles perdón y que por ello no van a renunciar al Barça a la FIFA también Nos ha dicho Romualdo que nadie del Barça sea puesto contacto con ellos todavía para negociar el Barça sí que es verdad que sigue de cerca al futbolista eh esto es interpretación mía más para junio o para julio que para este mercado eh pero de momento no han hablado con el presidente del gremio hilo que sí que hay muchos poner precio al jugador también nos ha dicho que el Real Madrid tampoco ha contactado con el gremio eh para ficharle escuchamos a Romualdo Sam presidente del gremio e esta tarde

Voz 0282 30:31 con Miku nunca fue conmigo que soy el president

Voz 1197 30:34 de El club nunca han hablado nadie ha hecho llegar ninguna propuesta ahora mismo no tenemos absolutamente nada encima de la mesa para evaluar ahora mismo ni siquiera podemos hacer una evaluación de una propuesta porque esta propuesta ni siquiera en los allegado entonces estamos esperando a ver si llega sino llega pues la Arthur tiene contrato con el gremio ya hace poco lo renovó seguiré aquí con nosotros que es lo que nosotros queremos

Voz 0969 30:56 stopper noche cubos desde ese usuario

Voz 1197 30:59 la foto fue innecesaria e imprudente ahora bien también tengo que decir que la junta directiva del Barça nos llamó para pedirnos perdón por la foto a mi personalmente no

Voz 9 31:08 pero sí que llamaron a ejecutivos del fútbol

Voz 1197 31:11 Enyo avión dirigente que estaba en la reunión un dirigente que creo que se llamaba Fernando no denunciaremos al Barça a la FIFA porque damos el tema por zanjado al recibir las disculpas

Voz 0969 31:21 The Guardian se o sea

Voz 1197 31:25 el gremio ya ha expresado el valor de la negociación nosotros esperamos que si el Barça viene con una propuesta pues pagará directamente la cláusula que está fijada en el contrato este es el valor fijado en el jugador no se puede reducir la cláusula

Voz 0969 31:39 pues entonces sí

Voz 8 31:41 en dos mil dos

Voz 29 31:44 Zhang que calificaba de irresponsable la fotografía de Arthur ha dicho también en la entrevista el lógicamente es es lógico que Arthur se le vaya la cabeza hacia el Barça porque cualquier futbolista sueña con jugar en un equipo como el Barça pero ha puesto ese precio de cincuenta millones de euros la cláusula de rescisión de ahí dice el presidente del gremio que no bajarse algún equipo lo quiere va a tener que pagar los cincuenta millones de euros

Voz 1991 32:09 bueno pues ya sabe el Barça el precio de Arturo el jugador del gremio si lo quiere cincuenta millones de euros el presidente confirmaba que se remite a la cláusula que ahí no va a bajar en cuanto el tema salidas hay alguna novedad

Voz 29 32:22 no hay grandes novedades la verdad se espera que salga a Mascherano cuando se recupere Umtiti a partir de ahí abordar el fichaje del central que va a ser el Barça pretende que sea Jerry mina eh hay ya te contaba cómo está la situación de Deulofeu que lo que quiere es esperar un poco para ver si tiene más minutos en la Copa del Rey e Isi quedarse en el Barça porque la intención de Deulofeu no es salir pero sí que es verdad que si ve que siguen el ostracismo en el que está hasta ahora pues se planteará a en la recta al final del mercado si busca una salida tiene mercado en Italia y a partir de ahí el Barça lo que tiene claro Valverde es que no quiere debilitar la

Voz 0985 33:00 la plantilla que si no hay llegadas ahí

Voz 29 33:04 ya las llegadas por ejemplo eh tiene entre ceja y ceja a Coutinho y por el precio que se habla de cómo se habla no por el que maneja el Barça

Voz 7 33:12 de Coutinho es superior muy superior a los cien millones

Voz 29 33:14 este euros pues va a ser difícil incorporarlo y por lo tanto en las salidas dependerán de de eso se puede reforzar al equipo parece que está difícil por lo tanto no se prevé demasiado movimiento en en cuanto a salidas y no hay ningún antes

Voz 1991 33:30 gracias ante un abrazo un abrazo atómico

Voz 7 33:32 qué tal muy buena hola qué tal Yago muy buena en el Real Madrid ha aparecido en nombre de buena parecido porque el padre lo ha puesto encima de la mesa

Voz 0231 33:38 sí de manera indirecta el padre de Hassan ha hablado con los compañeros de Le Soir un medio de comunicación belga para decir que no han renovado todavía con el Chelsea porque esperan al Real Madrid y que su hijo encaja perfecta ante el conjunto blanco es verdad que Hazard tiene contrato hasta el año dos mil veinte con el Chelsea así que no está en un momento de marcharse de el equipo londinense cobra doscientas mil libras a la semana es más o menos el doble de lo que cobra Harry Kane Negrete contaba que en Inglaterra pagan a semanas pues está en el doble de sueldo Hazard que Kane según han confirmado a la Cadena Ser en las declaraciones del padre de Hazard de Thierry nos sorprenden para nada en Stamford Bridge porque el jugador está contento en Londres es la estrella del equipo tiene una gran relación con Antonio Conte pero le encanta el Madrid ya el año pasado se vendió todo lo que pudo y más ya el año pasado hizo varios guiños en público y en privado

Voz 1991 34:28 los méritos está haciendo no

Voz 0231 34:31 entrenar con Zinedine Zidane pero en el Chelsea y esto me parece interesante entienden como su estrella igual que el Madrid tolera acosos a Cristiano que otros no toleraría o el Barça se pliega a Messi cuando corresponde el Chelsea acepta que Hazard quiera dejar en su vida la puerta abierta en Madrid por si algún día le ya man poder jugar en el Madrid entonces el Chelsea digamos que lo entiende mientras en estas cosas de tu padre en la prensa el Madrid Zidane pero tú en el campo rindas no me molesta contrato hasta dos mil veinte muy bien pagado considerado por Conthe y aquí cumpliendo más vale el problema que tiene es que el Real Madrid realmente no quiera Hazard con el Madrid ahora mismo considera que no es prioritario fichar un mediapunta sij alzarse pusiera a tiro lo traían mañana es uno de los cinco

Voz 1991 35:21 tontos no son uno de los cinco mejores del mundo

Voz 0231 35:24 Zidane le encanta pero no es prioritario fichar un mediapunta fichar a Hazard significaría frenar a la proyección Asensio significaría mandar a Isco a otro club por tanto ahora mismo después de lo que ocurrió con James que también había overbooking no es una prioridad así que el Madrid en no responde a lo de Hazard porque esta guerra no la han abierto ha sido el padre del jugador después de que el año pasado hubiera contactos porque el jugador llamó para preguntar qué hay de lo mío ahora el Madrid dominaba con relativa tranquilidad después de esta bomba que ha soltado el señor Thierry Hazard en las páginas de Le Soir

Voz 1991 35:58 porque para el Real Madrid me Ana la prioridad sigue siendo Harry Kane o por lo menos es el que más gusta

Voz 0231 36:03 sí sigue siendo un galáctico un delantero y en ese perfil las dos premisas e hoy en día las cumple Hurricane que encima le gusta a la gente y eso siempre es positivo no digo le gusta mucho consultar azuzó ellos también siguen aunque no es vinculante evidentemente las encuestas que hacemos los medios de comunicación en la de la SER gana que hoy veíamos la portada del Marca en la que también ganaba Harry Kane bueno pues son diferentes termómetros para pulsar cómo está la actualidad madridista que saben que ahora mismo lo que más demanda el equipo es un delantero centro porque Cristiano Ronaldo va a seguir en el club pero ya posiblemente le cueste marcar cincuenta goles por año Benzema no es un delantero goleador en ese perfil de nueve puro está Cavani rompiendo el año el PSG está Harry Kane como una gran estrella en la prensa ayer se va a intentar no llegar a un acuerdo para durante el curso intentará acercarse a que indie que el señor Levy le traspase al Madrid

Voz 1991 36:59 es que además Meana ha juntado probablemente el peor año de Benzema en el Madrid con catorce goles en el dos mil diecisiete y el mejor año de Harry Kane con cincuenta y seis si con lo cual es que la gente dice yo lo cambió

Voz 0231 37:09 se han juntado dos años muy ganadores del Madrid sin fichaje galáctico de por medio no vieron ninguno el año pasado noveno ninguno este verano de dos mil diecisiete Se ha juntado una racha en la que el Madrid está a catorce del Barça entonces entre que a la prensa en el gusta vender ilusión que en el mercado que a mucha gente le guste jugar en el Madrid y que la está rompiendo Harry Kane se han dado los cuatro alicientes para a que se caliente un poco el mercado en el mercado de invierno yo recuerdo hablar con Florentino Pérez en Londres en octubre acerca de Cain cara a cara en la gala del debe este en Londres que no se cruzaron en el hall de milagro y Florentino reconocía que le parecía un jugador muy bueno pero que también sabe que el señor Levi es muy duro negociando que le costó fichar a Modric que me costó fichar a Bale y que por lo menos dentro también de buen rollo

Voz 1991 37:55 yo acerca posturas a ver qué pasa en los próximos

Voz 0231 37:58 es es pero se va cocinando lentamente la operación Kane para el Madrid

Voz 1991 38:02 tema Kepa Cuestión de tiempo si de tiempo

Voz 0231 38:05 y para que el jugador termine primero para que sea libre para negociar

Voz 1991 38:09 que eso a partir del lunes naves

Voz 0231 38:12 el lunes será a negociar según termine todo

Voz 1991 38:14 Marcelo las uvas libre si el Madrid podrá hacer frente

Voz 0231 38:17 a esa cláusula de rescisión los veinte millones de euros para que quepa venga la primera semana ya a Madrid a ver si se cierra la operación con el chico recuperado de la molestias que creo que le han impedido entrenar hoy en Bilbao no estoy seguro al cien por cien pero en el partido escucharlo en Hora Veinticinco no ha entrenado te cuento que hoy hemos informado en SER Deportivos que el vestuario del Madrid está muy sensibilizado con Casilla entienden que esto es fútbol igual que lo entiende Kiko sabe que esto es fútbol y que igual que el vino se marcharon otros le toca en la hacerlo en el mercado invernal pero dado que El Vestuario Zidane pensaban que la portería de aquí a mayo estaba bien cubierta aunque van a recibir muy bien a Kepa creen que el club debería aportarse

Voz 7 38:57 darle cariño Casillas gran la casilla

Voz 0231 38:59 el dinero que le corresponda buscar una salida en la salida de Casillas está negociando ahora mismo con ofertas varias sobre todo en el extranjero con viajes fuera de España de su entorno para intentar buscar la mejor opción para Casillas que mañana se incorpora a los entrenamientos cinco de la tarde a puerta abierta en el Di Stéfano de balde

Voz 29 39:16 muchas gracias Meana un abrazo hasta luego para tratar todo

Voz 1991 39:19 os estos asuntos abrimos la última tertulia futbolera del año no se me ocurre mejores protagonistas que Manuel Jabois qué tal muy buenas

Voz 7 39:27 hola buenas noches rodábamos me besa buenas noches

Voz 1197 39:31 las noches Yago y mano como lleváis

Voz 7 39:33 estas Ramón tranquilo El currando currando como yo sea estamos aquí

Voz 1197 39:39 asiento nuestros descansito ordenador la emisora lo que haga falta

Voz 1991 39:45 Manuel que como se suele decir de descanso activo no

Voz 30 39:49 sí nos llevamos creo que el trabajo encima de bueno como como afortunadamente creo que nuestro caso también es una pasión pues hombre en en algunos momentos desde luego es una molestia pero pero a veces pues está uno conectado a la actualidad que siempre apetece

Voz 1991 40:06 escribir o hablar de ella bueno ya que estamos navideños la primera tiro por ahí haciendo un guiño a quién le daría es el turrón o los regalos mejor dicho ya que en el carbón en este dos mil diecisiete Ramón

Voz 7 40:19 buf de la liga te refieres a Messi

Voz 1197 40:24 bueno el regalo se lo daría a Valverde porque para mí es la gran sorpresa del campeonato de Liga parece un entrenador que las condiciones más adversas ha sabido sacar jugo de una plantilla de unas condiciones no nada favorable Si en tanto que sorpresa pues me parece que ha sido lo más significativo y al carbón pues no sabría decirte no no no no no habría un personaje Si acaso por esa inestabilidad que sigue habiendo a veces la gente que se pone

Voz 31 40:57 nerviosa me me hay una hay un equipo que

Voz 1197 41:01 que me sabe muy mal porque me recuerda con un desde la infancia con grandes fuga jugadores y que no acaba de arrancar como es la la Unión Deportiva Las Palmas es un equipo por el que parecía que se había asentado con Quique Setién Ny que volvería a Ford a florecer a que equipo de los años setenta con el buen gusto por el fútbol que a todo el mundo le apetecía darse una vuelta por Las Palmas para ver cómo jugaban los pío pío y que últimamente pues ha vuelto a caer en barrena y no sé si llevan ya tres entrenadores ahora ya ABAO ha llegado Paco Jémez y parece que no no

Voz 1991 41:34 me gusta todo eso digamos que es

Voz 1197 41:37 para para para significar lo en alguien me sorprende desagradable mente porque es un equipo por el que tengo un especial cariño

Voz 1991 41:43 Jabois

Voz 30 41:45 yo fíjate carbón creo que deberíamos dárselo a los dirigentes de la Liga a las reticencia de de no de no asumir que los tiempos han cambiado y que hace falta la tecnología a los horarios de los partidos de Liga que están destrozando las arriba les estadios es decir eh en un poco un poco un poco por ahí

Voz 0985 42:07 mi y no sé si regalo pero sí habría que felicitar por suben

Voz 30 42:12 trabajo a algo tan tan tan azaroso como el destino el otro día estaba hablando con un amigo madridista aquí en Pontevedra con con el soto no te llamo y me dice me dijo a ver si acaba rápido este año para el Madrid la sensación de que de la sensación está de los últimos dos o tres meses para el Real Madrid de que esto ha sido un desastre de acaba rápido el año empieza el siguiente yo guiris que acabe si lo único que se ha dejado de ganar ha sido la Copa del Rey no pero fíjate cómo cómo cómo empiezan las cosas cómo transcurren las cosas y sin embargo como acaban porque las sensaciones esa decir bueno pues acaba ya este año dice que que años y esa ha sido el mejor de la de la historia del Madrid sin embargo las sensaciones son diferentes a lo que ha sido el año porque ya sabes que acaban las cosas acaban siempre con dejar

Voz 0231 43:00 no el el el definitivo sabor de boca y el último sabor de boca

Voz 30 43:03 no es bueno lo que pasa que hay que tener un poquito de memoria ya no digo una memoria de años sino una memoria de meses y en ese sentido pues el año ha sido para los madridistas completísimo casi inmejorable

Voz 1991 43:12 eso es como las pipas una bolsita fantástica la última esposa el sabor de boca te queda la en la boca así es la la historia al hilo de lo que comentabas Ramón sentenciada la Liga a favor del Barça no

Voz 1197 43:27 el Barça es el favorito pero sentenciada cuando no acaba hoy ni siquiera la primera vuelta no hay que tener siempre un respeto por el Madrid y su capacidad competitiva más allá de lo que pasara en el último clásico sigo pensando que el Atlético de Madrid es un equipo que está ahí camuflado y con Diego Costa y con Vitolo va a estar ahí peleando y por lo tanto creo que los rivales van a estar ahí por otra aparte hay que ver cómo se maneja el Barça con excedentes el Barça ha sido un equipo que ha reaccionado bien desde la precariedad muy exigido y ahora por la incorporación de Denver velé con veremos cómo acaba el mercado de invierno pero es un equipo que teóricamente va a mejorar a nivel de jugadores que ver si Valverde tiene que llegar bueno uno por línea podría ser no el Barça le falta un central si se va a Mascherano le faltarán centrocampista que andan mucho tiempo buscando porque Alina media Iniesta Busquets Rakitic no hay quién la mueve a las alternativas son pues siguen siendo ser si Roberto y ahora se ha añadido un poco Paulinho aunque es más mediapunta que un centrocampista hielos delanteros pues veremos cómo funciona lo den velé pero ahí está Griezmann aguardando no Bhopal Barça creo que hace vienen en reforzarse pero hay que ver cómo se maneja precisamente Valverde porque una de las claves para el equipo ha sido ese tercer delantero aprovechando que se había ido Neymar y el Barça aprovechar esa situación de un tercer delantero para ser el primer defensa muchas circunstancias y habrá que verlo ahora como líder cómo se maneja en la abundancia

Voz 30 45:05 Jabois el Barça campeón en diciembre con la cabeza te digo que si con la cabeza te digo que si con el corazón te digo que no ir del mismo modo que te digo todo esto creo que el fútbol es corazón unos cada vez por lo tanto me un poco en la tesis de Ramón y hay una parte en fin cerebral que te dije que es imposible son son once puntos y se gana el partido que se debe novedad tampoco y al Atlético lo suficientemente fuerte como para asaltar al Barcelona que tiene que tener

Voz 32 45:36 la verdadera mala racha de verdad

Voz 30 45:39 una debacle para para perder todos esos puntos sin embargo esto funciona de una forma que nadie lo entiende sino no movería tantas pasiones por lo tanto

Voz 1991 45:47 pero es bonito el fútbol

Voz 30 45:48 no me puedo efectivamente me hace hemos visto ya muchísimas cosas hemos visto la final de la Champions en Barcelona con el Manchester United ganando el año el descuento hemos visto el empate aquel del Madrid en Lisboa hemos del mismo modo un año puede puede tras una primera vuelta una forma de repente en la segunda pues un mal desajuste un desplome anímico un desplome físico en fin caben caben todas las posibilidades la verdad es que sí no se dejaría de ver fútbol no

Voz 31 46:15 un estaría ya todo vendido y sabemos

Voz 30 46:18 una parte de nosotros la más la más bonita que sabe que no es así que hay que seguir hay que seguir peleando

Voz 1991 46:23 nombres propios Harry Kane muy de moda en estos últimos días máximo goleador del dos mil diecisiete con esos cincuenta y seis goles superando a Cristiano y a Messi que ya tiene mérito en lo vi ya como galáctico para un equipo como el Real Madrid que parece el más interesado Ramón

Voz 1197 46:39 es un jugador que me gusta y me gusta mucho no soy técnico sino aficionado pêriodista eh pero creo que es un futbolista que como nueve hay pocos en este momento hablamos por ejemplo de Neymar hablamos de en papel que son jugadores que ha inundan mucho terreno culpan diferentes posiciones Se arrancando desde atrás pero si me dice es un nueve clásico un nuevo nueve puro Harry Caine tiene todas las mejores condiciones lo hace todo bien como jugador de área

Voz 1991 47:07 en Madrid

Voz 1197 47:10 Mostar en tema y cómo está Cristiano pues que a veces no puede asumir todos los goles es un jugador muy muy a tener en cuenta tampoco veo a Florentino mucho más tiempo que las manos en los bolsillos de Florentino hasta un rato mirando qué hacía en el mercado el único movimiento que ha habido no ha sido el de AP tanto Barça como Madrid parece que se lo han estado mirando desde lejos un veremos cómo acaba la historia pero si no tienes a en papel creo que la gran alternativas Hurricane porque además es un delantero no típicamente inglés aunque se adapta al fútbol inglés osea abstemio se cuida y es deportivo no sé es un delantero muy amado en Inglaterra pero que no responde al perfil de los clásicos arietes y desquiciados au que eran capaces también de desquiciar a defensas que les gustaba acudir en los pubs

Voz 7 48:04 a los Rooney íbamos si un poco ese tipo

Voz 1197 48:06 el se aleja un poco de esa figura

Voz 1991 48:09 no les guste beber cerveza ya directamente que tiene ahí ha perdido mucho inglés ya ya te lo digo Jabois la llegada de Harry Kane significaría automáticamente la salida de Benzema