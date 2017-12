Anarquistas en el "procés"

Voz 1 00:00 eh eh eh

Voz 2 00:14 a él le es que ven los de no veo débiles instar a Betty éxitos que ha eh a playing seis y un escaño

Voz 3 00:36 eh

Voz 0874 00:41 pero este año del proceso había una cosa que no habíamos hecho novia había hecho nadie yo creo que para poner el broche al que ha sido el el gran tema político en este país durante dos mil diecisiete Se nos ocurrió una idea que es un poco descabellada es un poco también políticamente rizar el rizo es intentar saber qué opinan de ese choque de trenes entre dos instituciones del Estado quienes no creen en el Estado nuestro amigo y colaborador de este programa además Mateo Seguí que es abogado criminalista sobre todo anarquista que es como él se define siempre dice que el anarquismo es una forma de vivir escenifica está al margen sin estar marginado así crepes vamos a Mateo que nos presentará a dos amigos y compañeros anarquistas son el escritor músico Johnny de punki de nacimiento y libertario por adopción y a la profesora de la Autónoma de Barcelona ya jubilada Dora en Singer que es viuda del histórico dirigente anarquista barcelonés José Andrés el Lourdes Lancho quedó con ellos en Barcelona Se fue a tomar un café con ellos de esto que van a escuchar es parte de una conversación sobre el proceso soberanista catalán entre dos anarquistas les invitamos a compartir esa conversación son sólo unos minutos pero son deliciosos quién sabe si lo que compartimos en realidad no son en barricadas con ellos

Voz 3 01:50 yo creo que que todo lo que ha sucedido en los últimos cuatro años en Cataluña por parte de Convergència i Unió y hoy en día de partido demócrata ha sido una cortina de humo creo que esto ha quedado claro en el momento de la proclamación de la República catalana cuando los dirigentes de ese partido no se han atrevido a retirar la bandera española del balcón de la Generalitat creo que eso también ha quedado explícitamente claro cuando han dicho que del que ha ante la las amenazas del Estado español

Voz 4 02:29 no podían imaginarse que pueda responder sacando al Ejército a la calle cuando yo creo que una grandísima parte de la ciudadanía tenía clarísimo que iban a salir los tanques porque eso sería la muestra clara

Voz 3 02:43 de que nos estábamos yendo de de la monarquía de esta monarquía corrupta que que sufrimos en el Estado español claro que que Convergència i Unió diga que no esperaba esta violencia cuando todos somos conscientes de la violencia extrema qué empleo Convergència i Unió con contra el pueblo de Cataluña durante los años dos mil doce dos mil quince e acuerdo especialmente porque me tocó vivirlo muy de cerca la brutal represión de la huelga general del catorce de noviembre cuando le reventaron al ojo gratuitamente a una amiga mía de cuarenta años por lo que pasó también encajó vías brutal desalojo de plaza Cataluña en todas aquellas situaciones Navia un riesgo para el Gobierno de Convergencia i Unió y Convergència i Unió utilizó la violencia simplemente y permítame la utilización del lenguaje popular simplemente para hacer como los perros marcar terreno no de que ellos luego digan que cuando pretendían romper la monarquía española nos esperaban la violencia del Estado español es patético es patético entonces todo esto demuestra que por su parte fue una cortina pero por otro lado hay toda una organización popular horizontal hecha desde abajo sí que ha representado la revuelta que significó el uno de octubre por ejemplo que fue una revuelta y todo lo que pasó las semanas posteriores con los escraches a los hoteles que alojaban eh Policía Nacional venida es de miles de kilómetros a los cuales les jaleaban con el a por ellos cuando salían de su territorio natural pues yo creo que ha habido situaciones ya veremos dónde lleva

Voz 5 04:29 el Gobierno es el lenguaje de los de Quique digo desde allí eso es lo mismo si hay ninguna parecidos eh violentos unos y otros sea extasiada Audi esta clarísimo no me interesan ni el uno de otro ya todo es un es un subterfugio una una cortina de humo que decididos pero problema es que cuando la gente no está bien se ilusiona con algo hay ahora hay momento de ilusión hay dos millones de ilusionados de gente que han votado a estas estos señores

Voz 3 05:05 que que por cierto con que no han votado no han votado o que no han votado y están ilusionados con la posibilidad de romper la monarquía española

Voz 5 05:12 sí pero la Monarquía a mí en la monarquía y el Gobierno se me refiero quedara era lo que habría una amiga me da a mí no me da lo mismo yo te lo voy a votar como yo no voy a votar no he votado nunca entonces me dice no es que hay que ir qué qué garantía me da a mí que hayan votado a Jordi Pujol que garantizará ese ninguna ninguna hago esta móntate exacto exacto pero

Voz 3 05:39 como anarquistas entre vivir en un Estado español y monárquico y vivir en un Estado catalán no monárquico creo que no tenemos absolutamente nada en una posibilidad como anarquistas le parece descartar la posibilidad hacia un Estado

Voz 5 05:59 estás estás haciendo círculos ya está bien que la la de anarquistas era un círculo Luis haciendo círculos bises prefiero vivir en ese estado que otro es que el el problema es un no no se trata de ser el otro sea digo que no tengo metido aquí de uno ni de otro por supuesto por supuesto yo no me ponía alto nido hay ahí el otro le sonido sea eh hay que estudiar más a fondo hay que estudiar hay que leer hay que vivir

Voz 3 06:27 estamos a la vez los a no hacer daño

Voz 5 06:30 es esperar que algún día salga algo más que esta gente se desilusione de lo que está pasando Iker Iker Iker luego se hable de lo que ocurre en el país ahora estos últimos días se han reunido no el el Gobierno central en la patronal de los sindicatos gente que no sabe lo que cobran porque a lo mejor cobran al mes más de tres mil euros se reúnen y hacer una gran fiesta gasto cuando hablamos de tres mil y tres mil euros al y de diez mil pero el ya ella sufría viviendo quise reúnen para para para decir bueno ahora los el salario mínimo será de ochocientos euros setecientos es decir algo bueno pero cómo se atreven los gobernantes cobrando que cobran para decir tú vas a cobrar setecientos euros ochocientos

Voz 6 07:20 no hay duda que no tiene nada que en mi opinión es que el trabajo Smith no pueden pagar vivienda no es en el futuro no tienen nada entonces es cuando se van a levantar esto es la pregunta poquito en hundirse más bajo yo me pregunto esto es político es que no me ha de ser la palabra político que no hace nada para el pueblo han tensado en ellos han utilizado en personas como los dependientes que no van a ser independientes una vez conseguido la la República la independencia iba a decir

Voz 5 08:04 a veces no las digo pero has pienso pero esto es que Gamarra nada o sea esto lo hacen a de de sus

Voz 3 08:12 Casillas no hay pan no es todo

Voz 5 08:15 para el Gobierno de Madrid monárquico y dices Gobierno catalán republicano cuando sea harán exactamente lo mismo es exactamente lo he dicho yo he dicho y Casillas servirá ver

Voz 6 08:27 la República Serra un Estado y un Estado no existe sin pueda no existes JA ya significa corrupción estaros significa ejército significa cuerpos represivos que la Generalitat o Cataluña ya tiene solamente a que me da lo que ha dicho antes como ha actuado han actuado los Mossos a lo largo de no sé cuántos años algo noria extrema violencia inmuebles en la calle Juan respondí y tres por ejemplo que no se debe olvidar cambien a que mi obra a las cárceles que no son tan accidente dos como la Generalitat y se que allí ARN Reinserción Social toros salen como nuevos ciudadanos esto no esto

Voz 5 09:21 ahora se han quejado mucho los los políticos que había entrado advertencia tejado ahora han dado cuenta de que pasa algo allí que se dice que en los desnudaron cuando entraron pero es una puntuación por cuestión de sanidad

Voz 3 09:33 tú no a todo el mundo no creo eh no creo que a Bárcenas lo desnudaron

Voz 5 09:37 Barça bajos pero me da me refiero a que obviamente yo

Voz 3 09:44 no me dijeron que era muy amada no me escandaliza porque hayan de no de lado a los políticos catalanes que han ingresado en la prisión no me escandaliza por eso porque es lo habitual pero al mismo tiempo hay que reconocer porque el sistema es así que hay unos presos y otros y en este caso el que sean políticos como que son catalanes independentistas los han tratado como si fueran presos del barrio de La Mina porque no tratan igual a los presos de la mina a los de Pedralbes es la realidad de este sistema

Voz 6 10:16 que sea ilusionado con promesas huecas que eran promesas y mentiras pero en el fondo no había nada esto se ha visto veintisiete veintiséis de octubre cuando era la casa tendrá y pesa caído en lo ha quedado en nada y en eso seguimos dentro entre sobre la libertad yo creo que no puede haber a personas libres independientes sin no pues con la ocasión en lo que yo he visto como académica en la educación tiene muchos fallos hay aquí y si ese habla mucho te hace buenos patriotas no así las zonas críticas no llegaremos nunca a personas libres a determinadas ahí tenemos que empezado

Voz 7 11:15 por otro lado también se han producido movimientos ciudadanos muy interesantes no la gente se ha organizado para pues defender defenderse de las injusticias no estoy pensando de esos movimientos que han acabado en ayuntamientos ahora esto va a vosotros no nos da un poco de esperanza es decir que la gente ha despertado un poco al revés

Voz 3 11:33 debes teníamos una situación que podría desembocar de muchas maneras diferentes sentí que se desintegra se desactiva en el momento en que hay dos colectivos que deciden presentarse a las elecciones de ahí acaba toda posibilidad de cambio real me refiero por supuesto a los podemos hizo entorno al asco lo hizo entorno que eran grupos colectivos de gente muy vinculados a todo lo que estaba pasando en las calles de una situación de de Organización popular y en momentos como en el caso de el del sitio al Parlament de Cataluña podríamos hablar de de en momentos de Pere revuelta popular dice desactivar todo esto cuando eh hay dos colectivos que deciden integrarse en esas estructuras que critican para pretender cambiarlas desde dentro que es lo que toda la historia de la humanidad nos demuestra que no hemos

Voz 6 12:39 puede hacer pues no integrarse en las estructuras del Estado sino luchar de de este fuera el quince M lo ha demostrado que tiene mucha fue algo bueno tenía mucha fuerza hubiera podido salía otra cosa lo que es

Voz 3 13:06 como un contrapoder bueno el tiempo diría conoce llevan la estación guerras claro

Voz 6 13:14 el Gobierno no entra en lamento una vez están dentro están sometidos al PTA a las por cuotas no pueden hacer nada convencional

Voz 5 13:26 sistema es muy difícil

Voz 3 13:28 ello insiste en Barcelona y organizaciones va reales de barrio asamblearia as no se puede hablar de estructuras paralelas ni mucho menos pero sí que es cierto que hay una cierta autonomía organizativa para resistir a ciertas agresiones que es una realidad

Voz 5 13:47 pero el problema de la Asamblea para mí siempre es vivo siempre el que tiene mejor voz es el que gana el problema es que el día no se vota pero todo el que de más pico pico de oro pues el que ya lleva la eres una persona tímida y reservada pues escuchas el paro es el ser humano es así el balón pero hay que hay que yo creo que hay que acostumbrarse a vivir

Voz 8 14:17 con lo bueno y con lo malo

Voz 5 14:20 el cabo todos ellos lo no hay nadie que sea el art yo estoy totalmente de acuerdo anarquía no tiene una solución

Voz 8 14:29 para todo no lo están los rodó ahí

Voz 10 14:39 el verás tormentas agilizar los

Voz 3 14:42 de besos dura

Voz 10 14:44 Nos iremos Luis Alberto

Voz 6 14:46 todas ellas una buena persona muy optimista a pesar de todos los golpes que ha recibido en su vida optimista hasta el fin de que recoge este Espírito y a uno que es una pequeña luz sequía esta el lunes es que eso no es el fin que él no es entorno así que podemos cambia cosas que nuestro comportamiento y con nuestro ejemplo

Voz 3 15:22 amigo eh óseas de de de mi faceta musical me decía mira Johnny es villancico de mi madre era el día de Navidad y la madre con su chuleta su papel ya empezó negras tormentas Jemima Khan los aires toda la familia con su chuleta cantando a las barricadas y cuando acabó la abuela con sus nietos y sus hijos dijo ya está cantado el villancico algo raro

Voz 11 15:58 pero