Refugiados en el puerto

Voz 4 01:20 mira nuestras Drug buenos días buenos días Javier Guerrero que estás en Girona con una humedad bueno amables de frío e dando no te van a poner una calle en Lavapiés a este pasó eh muy poco tiempo ahí estamos rodando pedir pedirte que hagas un balance del año que con lo pesimista que suele ser igual los es la mejor manera de empezar este día treinta

Voz 0300 01:44 bueno cómo empezó esto te diré que todavía no lo hemos visto todo lo peor quizás esta León

Voz 4 01:51 pero como sea lo peor de este año porque ya queda poco para verlo me digas que el día el día que nos falte el día y medio va a ser todavía peor no pero es verdad que el dos mil dieciocho sibilino pensamos en refugiados por ejemplo cuando no anticipa nada bueno en cuanto al trato que les estamos por ejemplo se presenta lleno de dudas hay que tomar decisiones importantes que Ovidio sí sí de hecho mira vamos a hablar de venga empezamos de hecho este sábado y mañana domingo con Ramón también queríamos dedicar un tiempo especial a la que yo creo que es posiblemente la gran cuestión del año que es esa crisis de llegada de gente que está llamando a las puertas de Europa y hay una esto seria muy particular que es la que quiero charlar contigo y que no si fuera no sé si la historia de fuera parte de un guión de cine

Voz 5 02:46 la productora a la que les llega ese seguido

Voz 4 02:47 con la tumba haría por ser poco verosímiles

Voz 0300 02:50 claro sí es bastante surrealista no tú te acuerdas aquel en verano cuando hubo este este este grupo de barcos que iban a rescatar migrantes salió un barco que lo de ultraderechistas procedente de Italia Austria los alemanes que lo alquilaron precisamente para interponerse a las ONGs impedir los rescates y decir lo que ellos evitar la trata de personas humanas que funciona

Voz 4 03:14 sí sí sí hay que ponerse en imaginarse esas imágenes es que alguien las ha visto no de que un barco de ultraderechistas intenta impedir el rescate de personas que intentan acceder la vida

Voz 0300 03:24 mejor ya sabes que ha pasado ahora con este barco pues resulta que los refugiados ahora son los miembros de la tripulación del barco que han sido abandonados en el puerto de Barcelona

Voz 4 03:35 a haberlo explica que los de la tripulación pero Beach el barco ya no pertenece a ese grupo de todas

Voz 0300 03:40 qué barco lo lo contrataron y claro lo contrató una organización con pero los los que trabajan en el barco los marineros el primer el máquina de todo esta gente pues esta gente era contratada eh de hecho son les y Lanka entonces a la organización está ultraderechista que se llama defendía Europa se bajaron hagan haciendo operaciones tuvieron avería este verano se bajaron en Malta dejaron abandonada antes de bajar en Malta e intentaron apagaron parar en Túnez y tal pero no los dejaban bajar los sindicalistas a Sevilla como un barco y afecto infectada no lógicamente dejaron de pagar el alquiler el propietario al armador también se desentendió de ellos dejaron de pagar los sueldos dejaron de habilitar el barco y es entonces cuando el barco empezó a navegar a la deriva sin apenas combustible sin vibras a la espera de que alguien se ocupara les dejaran entrar en algún

Voz 4 04:34 Puerto claro primero lo intentaron en en Palamós de hecho donde les prohibieron la entrada porque creían que todavía estaba fletado por esa organización ultraderechista más adelante pudo marcar en Barcelona pero la tripulación esto hay que hay que subrayarlo no tiene nada que ver con el uso que se le dio al barco durante el verano

Voz 0300 04:52 sexto esto es lo que estamos hablando no son trabajadores que se dedican a mantener el buque sea quien sea el propietario que se han quedado dentro el buque lógicamente porque mantenía en su puesto de trabajo de hecho muchos de ellos ni siquiera saben porque se empleara porque se empleó el barco y cuando hablabas con ellos pues no tenían ni idea no la tripulación que queda ahora está en el puerto de Barcelona son ser seis personas

Voz 4 05:13 de se blanca eran ocho y dos desaparecieron no quiero ni pensar en qué fue de ellos es es una es una

Voz 6 05:21 era muy complicada lo que el barco tiene bandera de Mongolia imagino en Mongolia no fíjate propiedad de un armador británico si tiene tiene su parte de ironía que tenga bandera de molienda con tripulación de eso

Voz 4 05:31 ah Blanca como dices tú amarrado en el puerto de Barcelona así que quién se hace cargo de esta gente

Voz 0300 05:36 pues nadie de momento nadie están en el limbo a la espera de que alguien haga responsable

Voz 6 05:40 sí de que viven de que comen bueno viven de él

Voz 0300 05:43 de la eficiencia en el puerto de Barcelona suministra el combustible a un acuerdo para poder mantener la electricidad a bordo esto les permite estar un poco con luz cinco calientes y luego la organización está Stella Maris les lleva la alimentos los productos básicos para vivir les invita a sus instalaciones cada tarde los van a buscar va a buscar in permiten que se pongan en el wifi y trabajar por los ordenadores conecten con su familia ven alguna película juegan a a al hay un futbolín billar pero claro está el colgados

Voz 4 06:16 claro Honda no pueden por supuesto ni hacer dinero trabajando en y mandar dinero a sus

Voz 0300 06:20 Miriam ni siquiera tienen el dinero que les deben más de ocho meses eh fíjate ahí de hecho ellos los pobres lo han hecho

Voz 4 06:28 solamente por esto por poder ganar dinero

Voz 0300 06:30 que luego alimentar a sus propias familias no

Voz 4 06:33 esta semana Valentina Rojo y tú habéis estado hablando de ello

Voz 0300 06:36 uno de los responsables de esta organización se hemos estado con Ricardo Rodríguez que es el responsable de Stella Maris en Barcelona Stella Maris es una es una interesante es una institución centenaria que es un Apostolado del Mar depende del Vaticano eh pertenece a la Iglesia católica sí está presente en más de cuatrocientos cincuenta muertos en ti todo el mundo se encarga de dar apoyo a los trabajadores hermana los marineros estos que un día se quedan colgados en un puerto como estos au que están enfermos los que tienen que bajar del barco etc

Voz 4 07:04 escuchar esa conversación con Ricardo

Voz 3 07:08 porque corremos el cuarto barcos la tarde se ahora vendrá a las cinco del chófer yo os llevará allí al barco para que puede reconocer como una historia extraña no porque son gente embarcada en un barco funciones seguir gente que intenta alcanzar la costa europea y acaban ellos mismos refugiados un pues de Barcelona después de un periplo extraños no porque no nos dejaban BSC

Voz 5 07:36 bueno de todas maneras creo que aquí es que habría que distinguir la tripulación es como la de cualquier va son personas que fueron contratadas para hacer funcionar el barco es decir este barco parece ser que había una serie de con una tripulación adicional que no era propiamente su población del barco firmó personas con alguna otra misión que yo sólo conozco lo cuido por la prensa pero no de primera mano por tanto no voy a decir nada ahí pero la CIG lo que sí es importante es que la circulación era simpleza de superación náutica lo que ellos osea sea en ese sentido Ny entraban y salían

Voz 3 08:19 no es el propietario del barco eso es otra cuestión de otro veterano sólo puede exigir nada quiénes entraban probar que el propietario puede exigir la ONG está alquilo barco pero ha declarado que es el propietario se personó te dinero

Voz 5 08:34 pues sé que te quedes a aclaró es es embargar el barco es se pero el embargo el trámite de embargar el barco hasta llegar a la subasta puede durar tranquilamente un año entonces qué pasa jo un año retenido en Puerto cuando vas a vender posiblemente basado en ponerlo pues chatarra entoces si la más mínima opción de que el propietario todavía solvente el tema es esa opción siempre es mejor que llegar al embargo y a la subasta el problema está esto que es una constante de estos casos porque hemos conocido muchos casos que el armador no ya el primer día diez fecha aquí tenéis el barco pero no puedo hacer nada desde hace lo que cree el barco de circulación pero es que normalmente el el armador no hace eso tengo unos problemas estoy tramitando un crédito con Banco estoy un tanto vender el barco necesito unas semanas entonces saltó es es tiempo que se pierde se deteriora la situación hizo va en contra de la ciudad que el propio barco pero claro el problema está en que me he ido todo eso ahí que unos trabajadores que hayan dejado meses de trabajo y que sus familias están sin recibir dinero que hay familias que llevan seis meses sin recibir dinero

Voz 3 10:14 y es que como no se va a ver

Voz 5 10:17 mía el lema de la postrados Madrid el Mundial es inglés los own way from home tu hogar lejos cuál cual cada cosa que tienen cualquier problema me llaman por teléfono que los quedamos sin agua que nos quedamos sin combustible comida cuando podemos ir bueno pues al principio nosotros lo llevamos aquí adoptamos como tienen además de Sir Lanka una gastronomía un poco distinta a la nuestra se dedican a comer mucho sí muchas cosas picantes estoy esto puedo hace mira aquí hay un supermercado aquí tienes dinero compradas lo que queráis Nos traéis el ticket

Voz 7 10:56 el punto aquí

Voz 3 10:58 pueden usar el wifi pueden comunicarse con sus familias y Cobo se bajaron en el encierro bueno pues subamos por lo mismo motivo para mediar

Voz 5 11:08 este de los Guarinos que decir yo estaba casado tenía una hija ahí venía otra en camino entoces pues decidí quedarme encierra muchos años sido profesor de la falta de la Antiqua

Voz 3 11:20 pero bueno yo diría que todas maneras los marinos siempre tenemos mantenemos un ligaba en especial con con la mar Icon la gente de mar yo pues lo he desarrollado

Voz 5 11:33 prestando servicio porque yo además yo fui entre comillas cliente de Stella Maris y de otros sitios de centros de la Iglesia anglicana yo como Mario recorría para el Marino hay una cosa que es muy importante temas son puerto no conoces nada entonces bien una institución dije mira City desde dentro una hora venimos os venimos a buscar llevamos a nuestro centro ahí podéis comunicar con con la familia pues tomar una cerveza podéis esto tíos damos información que queráis lo sea yo es un servicio que el lo de utilizar lo he utilizado mucho pero yo también sabía sea lo que el Marino esperaba de él de de de estos centros no ver por la gente de Barcelona hace un gran desconocimiento normalmente circule a vas a la gente del puerto y muy difícilmente tiene una mínima idea de cómo es la vida de las personas hasta esos barcos por ejemplo tienen unas jornadas muy grandes el trabajo intenso un trabajo muy duro idea es muy muy desconocido

Voz 3 12:42 dos primeras decir él los ideales refleja de forma permanente

Voz 8 12:47 el va a quién dice ser

Voz 3 12:53 lo curioso es todo lo que usted

Voz 4 12:55 Mario de Stella Maris acabe formando parte de quién Slobodan la ayuda no además es una situación en la que está pasando la tripulación de este barco que no son casos aislados

Voz 0300 13:03 no sé si es más bonito este hombre ha dado la vuelta al mundo Ricardo no él nos contaba que no sea aislado y que a casi cada año tienen un barco abandonado en el puerto es decir ésta es es verdad esta idea que contaba de que la gente vive de espaldas a lo que ocurre en los barcos pues está llena a veces quedar a estas personas como fantasmas no los diques habéis podido contra sí eso fuimos al banco bueno lo primero que llama la atención es que está al quinto pino sea tienes que hacer más de trece kilómetros por dentro los contenedores y tal está casi el aeropuerto de Prat no vista en el dique sur amarrado sólo está ahí abandonada no

Voz 4 13:42 pero a trece kilómetros supongo que la tripulación se podrá

Voz 0300 13:45 el concierto libertad pero no sé si es un buen lugar para dar paseos no que va que va porque además no hay luz etcétera no oí a veces que han caminado alguna vez hasta Barcelona pero son casi dos horas y media ir y dos y media volver

Voz 9 13:57 claro encima no tienen y no tienen dinero

Voz 0300 14:00 no sé yo sé que dependen de este de esta furgoneta el Stella Maris que lo recogen los devuelven el el verbo como es nos lo cuentas bueno el barco huele chilinguendo

Voz 4 14:11 ya lo decía Ricardo M

Voz 0300 14:13 pero fue la comida oriental no es un barco pequeño porque pero Estambul Estados ellos bueno estas estos tripulantes que encima que no les pagan euros están manteniendo el el barco en condiciones San quitado ya todas las banderas estas xenófobas que llevaba Ivana Mestalla y ha donado no los acompañó David como que cada tarde desde la persona es una ecuatoriana que va con su furgoneta y los escuchamos

Voz 4 14:40 venga ya estamos con la te puedo hacer si está

Voz 7 14:46 y fin Gené entenderle fin de ingeniero pero además voy porque hay camareros cocinero por qué están aquí estaba esperando tanto su salario así su salario porque lo dejado los han dejado abandonados ni de un lado a él lleva seis meses sin cobrar y el otro llevan ocho meses sin cobrar el So pena no no hippy no elegía lujo un día el alma bares vivienda hackeado comida mantener un dinero para maquinillas de afeitar

Voz 10 15:30 a mí me mire no tiene tibia ahora que tengo no en imanes que uno tiene sin ningún tipo de

Voz 7 15:37 en dos he con folk imagine lo vida sólo con comida con el ámbito fue Ignacio estuvo subieron muy bien a un ya uno fan viaja o no me muevo Entertainment Justin Imagine ir in full Living in Food Streep in no es lo que del rais no es sólo comer dormir comer dormir Yannick

Voz 10 16:04 es lo que ha sido invitado románico nada si no suaves empleados sandez quedaran Godín

Voz 11 16:10 estoy diciendo que nos llama nosotros los domingos para querer íbamos a misa en una vez que termine la misa sólo se dedican a dar vueltas vueltas vueltas bastan por la parte del Paralelo hasta lo que es Colón y luego vuelven a ésta de la que vamos a traer aquí a suba

Voz 10 16:24 porque este barco está muy lejos de del centro de la ciudad fama fondo escrito sin que lo menos dura e foros a fado y lo saber si me así Ana

Voz 11 16:33 a unos trece kilómetros unos menos que es lo que caminan parada cuando necesitan no podemos nosotros no o no viene nadie pues es es lo que tienen de caminar

Voz 7 16:42 si ahora nos dieran la oportunidad de devolver a vuestro país querréis hacerlo pero lo ha hecho

Voz 11 16:52 tuvimos situado o jungla eh dificulta o está la ley se que ellos unos no no están hacerlo no es estar aquí hice lo que quieren es cobrar su dinero y marcharse

Voz 7 17:08 una cocina que va en cocinar Indian contiene India dos dos dos dos son seis y vende semillas como dices tú me sumo esos bicis con los y ahora estamos en encomendó al volumen me no hay hay tres mesas en el en el comedor hay sitio para unas doce trece personas pero soy sólo seis niños y ellos sí estuvo fuga Músics Miguelito es un horario para las comidas a las seis en la de seis a siete El desayuno de diez a diez y media de tres a tres y media la comida

Voz 3 17:59 bueno sí den Giroud

Voz 7 18:02 tendrán que ir a la sala de máquinas desde es donde habla habitualmente trabaja porque es ingeniero tengo aquí todo está funcionando ahora mismo

Voz 10 18:12 ves a hacer saltar el experimento yo y volvió a ránkings Mané reprimen reprimen nuestros él

Voz 7 18:18 te daban tienen bien aunque no tienen el dinero va muy bien bien bien bien

Voz 5 18:27 el jugador

Voz 4 18:40 el grupo de colarnos en un barco no es la primera vez que lo hacemos en esta temporada verdad esta situación como se puede desbloquear tiene solución

Voz 0300 18:47 o sea hablando de este fíjate que estuvimos en el dignidad y que hacía todo lo contrario porque se han rescatado a gente ésta es mucho más tiene trece camarotes y tenía cinco mucho más es un barco que no está nada mal y fíjate que esta gente están todo el día lo cuidan no se ellos todavía creen en que les van a pagar el salario preguntabas por desbloquear pues de momento hay tres posibles soluciones pero ninguna garantiza precisamente que les pagan el sueldo no la primera escala armador asuma el pago de la deuda la repatriación de los sueldos cosa improbable por los contactos que vidas todo otra otra salida es que alguien compre el barco estará en este caso me gustaría que lo imagina que lo recupere una ONG pero esta vez vuelva al Mediterráneo se a saludar gente digo hay que hablar con Paula a veces es si de hecho la llame para explicarle esta historia interesaba

Voz 4 19:39 sí claro no me extraña que recordar quiénes Paula Farias Ramos

Voz 0300 19:43 sí bueno Paula es la que la persona de Médicos Sin Fronteras que organizó precisamente el barco encima

Voz 4 19:49 exacto bueno pues es es complicada la solución no tal y como está la política europea de vigilancia del Mediterráneo no sé yo si aviesa atrevería reunir dinero para hacer algo así

Voz 0300 20:01 bueno siempre se puede soñar no siempre ahora que empieza no dañó podemos pensar que quizás este año unos por tenemos un poco mejor correcto que hacerlo yo crear un estado de alguna manera pero luego hay que buscar

Voz 4 20:12 entre no

Voz 0300 20:14 bueno sería un problema de todos modos en el Mediterráneo desde la politica esta europea que está bloqueando precisamente los y por eso estos días se habla tanto de que regresó a la gente por el estrecho de Gibraltar

Voz 4 20:24 no te lo puedes hacer puedes hacer algo siempre con un barco puedes contribuir pero es es una gota en el océano al final lo que en lo que tiene que hacer es cambiar la política de Bru pues ya tienes deberes para dos mil dieciocho a lo mejor el barco puede ser tu futuro plantearnos en forma de de lo que pasó en ese barco cómo es mucho chiles es pues por allí y que sobre todo a ver si estos refugiados en el puerto de Barcelona pueden reunirse pronto con sus familias pueden cobrar ese dinero que les deben de de hecho yo creo que deberíamos seguir esta historia como hace con otros para ver en qué queda no ha feliz igual

Voz 0300 20:58 ante la visita a lo que pasa es una

Voz 4 21:01 la salida de año como se decía antes en próximo hablamos un par de semanas un abrazo un abrazo adiós

