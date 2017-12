Cosumismo y Teoría Universal de la Comedia

Voz 3 00:00 de hecho es contar eso algo de todo eso a las eh no

Voz 5 01:07 jo curioso es lo que tiene ser genios de la comedia el novedoso y seguramente los dos espejos en los que se miran ahora mismo todos los que quieren ser cómicos

Voz 0874 01:16 la largas carreras más

Voz 5 01:19 la gente puede ver

Voz 0874 01:21 pues tendrá mucho tiempo libre porque serán ricos y sin embargo casi nunca aposté siempre trabajando

Voz 0864 01:26 es esa contradicción si de verdad ello mira hago balance estamos acabando el año que acabamos bueno jugamos mañana perfil el balance es que este año con casi sesenta años que tengo es el año que va he trabajado entera es el año que yo soy un trabajador yo trabajo desde los catorce años trabajó desde los catorce años y no dejado trabajar jamás desde los catorce años nunca esto es en la carrera trabajando toda la vida trabajando toda la vida pues este año es el que más he trabajado de todo en el trabajo es por cierto cuyo

Voz 1194 01:54 de hija Luis poquito mexicano edad entre lo que es lo que es lamentable de este de este planteamiento es que siempre

Voz 0864 02:00 te digo no tengo que reducir me me que me llama Montoro cada día Javi no lo dejes por Dios mira junto a Javi por Dios bendito no lo veo claro

Voz 0874 02:09 nosotros hay trabajos en ese pasado laboral de tienes cuyas consecuencias penales han prescrito

Voz 5 02:14 afortunadamente sí lo harán falta

Voz 1194 02:19 pero todos los puntos de indicaciones pero a quién le importa

Voz 5 02:23 bueno

Voz 0864 02:24 yo fue poco tiempo y fue un bien mayor yo estuve en la carrera porque en fin yo pensaba que la sociedad me necesitaba

Voz 1194 02:32 en el resto sociedad quería tomar el pueblo diez tuve a punto de ser rico pero al final hable con mi familia ahí parece que nada así pues habrá que seguir subsistiendo porque cayó en mi pueblo Engracia Hidalgo pero cuando sois bueno no somos mucho la verdad es un pueblo a lo mejor de cinco mil habitantes lo que es el casco del pueblo municipios Mail Dinamarca que nada a nadie

Voz 5 02:55 es un primo ni una nada

Voz 1194 02:58 en la gasolinera del pueblo sea lo lo vendieron en la gasolinera que pasarán coches eléctricos vosotros no habéis claro nosotros lo que mala suerte no es no volver a pasar oye en Nochevieja

Voz 0874 03:09 si tenéis pues yo estoy

Voz 0864 03:12 si vuestros hijos estoy apesadumbrado e estoy enfadado apesadumbrado simplemente yo quería hacer una cosa extraordinaria sea creíble en Nochevieja quería irme hoy a a en casa de de Soria de Soria trabajen tan bonita de tomar las uvas arribar el monte es cosa preciosa con con mi vamos presidente ve el punto de vista que lo mires preciosos calentito allí tempranito pero bueno frío está hoy día el ser humano ya evolucionado ya puede abrigarse cree lo digo yo que soy primero pero me dijo dicen que no que no quiero dejar de la Nochevieja de ir a una fiesta digo pero qué diablos pero que una fiesta hoy día para vosotros

Voz 0874 03:45 no eso no se ve tan viejo novio

Voz 0864 03:47 uno Campillo dijo uno total pues ellos que ellos no conoce dice que sus amigos todo gira la fiesta hay digo pero la fiesta pero qué vais hacer quiero a fin de semana pésima

Voz 5 03:57 mañana a las nueve a las diez de la mañana yo a veces me levanto hacer algo que levanten los míseros y llegado el talud poco antes de lo que sea por lo que sea y habló han vuelto digo os tras hito dieciséis hiciese lo mismo cada día no que viajó eres padre digo que viejo digo si viejo yo sí ahí me gusta más la lotería con euros que con pesetas eso eso es ser viejo el diez de verdad me tengo que dar aquí en Madrid pues bueno me queda

Voz 0864 04:23 estupendo porque los niños quieren ser de baja e Historia no voy paso lamentablemente porque vamos a mi mujer y yo sólo Fit ya todos los queremos pero ya estoy notando muy

Voz 1194 04:32 tu hijo todavía es muy pequeño para que no si yo me dijo tiene ocho años pero si vamos en el mismo día treinta y uno

Voz 6 04:38 para Tenerife hacer allí así

Voz 0874 04:41 esa mañana mismo mañana tras mañana ya fue acuerdo

Voz 0864 04:46 ahí en Washington DC estamos muy bien

Voz 0874 04:48 muy bien mucho frío nevado qué quieres que te cuente

Voz 5 04:53 bueno bueno pues ya está Amorós hacemos algo si venga

Voz 0864 04:58 pero aquí no vamos a hablar de cosas señala la sacan canteros en directo los títulos aunque queda el programa Si el si es esta música con mis amigos que estado comiendo la semana pasada que hubiese amigos de decimos de la célula que no fin éramos si en agosto fuera todos os siguen siendo vais a pasar la bomba optó no no todo sigue siendo marxistas todavía menos yo que yo he hecho el crossover yo soy socialdemócrata pero tú cosa son marxistas el antiguo barrio de Moratalaz un barrio de Madrid Nos reunimos ponen música country todo lo que sea americano

Voz 5 05:40 o sea es la cultura americana que ahora te mantienen integrista se quieres

Voz 0874 05:47 sesenta años adiós a ti te gusta mucho una costumbre americana recuerdo que lo hablábamos cuando estábamos en La Ventana que era la costumbre de comprar de manera desaforada

Voz 0864 05:55 me encanta el si yo soy consumir también que me parece que es un dieron además como marxista que Caja mucha ex marxista como bien no no yo para la sociedad creo yo creo que el comercio es una una fuente es una fue bueno de hecho es algo magnífico para la sociedad el hace avanzar a la sociedad y hay el el comercio y la envidia

Voz 5 06:11 el motor de la regata es un corolario buenos tantos

Voz 1194 06:18 pero tanto no sé yo creo no te pega Javier al de pegaría a decir

Voz 0874 06:21 de consumir mucho y a pero vamos a ver que siempre

Voz 0864 06:23 especie de de de casi casi cosa o sea si eres consumista no te puede gustar ver mal por ejemplo regentó radicales si eres consumista es otra cosa ahora con valores como estas contradicciones a la izquierda se les echa más encaró a la derecha en cambio se les permiten las contradiciendo las cotizaciones permite a nadie destacará todo continuamente si el el esta reunión que te digo con mis amigos esto es que el que necesito que me toleran y buen rollo no hizo el simple hablamos de este tema no porque tal digo pero por qué no el consumismo la fiesta digo cosas músicos como bueno si conseguimos crear riqueza es muy bueno es muy bueno es defensor consumismo digamos en el ámbito económico Josep yo sí yo soy un motor de la economía

Voz 0874 07:08 venga como satisfacción personal

Voz 0864 07:10 otra dirección personal es esa yo creo que somos poliédrico hizo satisfación te lo dan muchas cosas entre ellas comprar comprar cosas yo creo del desde el Neolítico eh antes a los a los pobladores les gustaba tener una pequeña Concha como así con que era suya y que era su Conchita y que la servía de abalorios

Voz 0874 07:27 en vez de la Concha nueve por ejemplo hoy a diez lugares

Voz 0864 07:29 en el once Concha mejor que once Javier Garcés es experto en psicología del consumo como

Voz 0874 07:34 estas Javier buenos días hola buenos días es real ese sentimiento de felicidad que siente Javier cada vez que compra

Voz 7 07:41 hombre a mí en principio todo las investigaciones coinciden en que una persona a medida que es más consumista más infeliz madre exactamente era ayer que no materialista y el consumismo es una forma extrema de materialismo otra cosa es que una persona equilibrada y feliz que se sienta caprichos de cuando en cuando y que eso le valga pues perfectamente

Voz 0864 08:02 hay otras eh ya pero escúchame Jupp pero vamos a ver no ya no voy a polemizar eh porque cada uno a la puerta de su habitación y sabe lo que pasa con su vida pero yo soy yo ve yo tengo pocos estímulos que me interesa es la vida pero lo que me interesa voy a voy yo voy a ellos a muerte todo ello me gasto un compró mucho a mi mujer me dice Javi tu tiene mucho dinero tienen bastante lo porque tienes un bien para la sociedad porque eso sí sabéis más o menos el en España grosso modo ese recaudan la los seguir los ingresos por el impuestos son como doscientos mil millones de los cuales yo estoy hablando de memoria joven con los setenta mil millones IVA setenta mil millones Silva vale el IVA fundamentalmente no es del fontanero que te hace la obra sino que es de la de la de la compraventa de bienes no le dices os tras si dejamos de comprar esto es setenta mil pavos qué pasa con ellos no sea que que como seguimos cuando las escuelas y las médicos y tal entonces yo creo que hace una labor social desde ahí desde ese punto de vista luego sea ese intangible de común de común llevarte a Mick sale último yo qué sé la última un una legión romana de de veintiocho pero pero espera con todo lo que hablas Javier nos está engañando a sí mismo

Voz 0874 09:08 a lo mejor Javier Cansado uno vino al caso

Voz 7 09:11 tardó es un caso pero lo que pasa es que en la práctica lo que es más frecuentes personas que se encuentran mal que si no le gusta y que hayan aprendido a que creen que comprando usando la compra como único elemento para ser feliz que va a conseguir

Voz 1194 09:26 no es el caso claro

Voz 5 09:28 la primera mejor solamente por África no no no yo lo metemos en el terreno de las patologías claros y el ludópata pues el juego es una mierda claro perdonarle a la palabra

Voz 0864 09:37 eso sí si tú te gusta jugar juegas juegas hacerlo Hall con tu hijo si juegas en a jugar pues es maravilloso pero de ludópatas convierte patología pues es un desastre entonces un comprador compulsivo que no puede ese no no nos satisface que desde ese punto de vista instinto patológico porque claro hagas lo que hagas aunque sea yo que se ver fatal trabajas una ONG para todo lógicamente pues tampoco vale

Voz 0874 10:01 pero entonces una relación tan fuerte Javier entre el consumo y la felicidad puede desembocar en una adicción

Voz 7 10:07 sí sí bueno de hecho nuevamente es la patología a nivel mundial que así que actualmente más está creciendo por claro como nos invitan a buscar la felicidad a través de la compra y eso es falso tiene nosotros somos felices por lo que no por lo que tenemos sino por el tipo de cosas por las ilusiones vitales entonces claro que hay de hecho se relacionadas va es que por la impulsividad por el hecho de ahí satisfacción personal las personas que tienen problemas de la compra pero que está comentando él mismo inteligentemente sea capaz de vivir hubo no es el dinero que no tiene que eso es lo fundamental quizás para comprar el problema que tiene México gastar lo que no tenemos pues acaben gastando no tienen alguien que es capaz de controlar psicológicamente disfrutar de lo bueno de las hace de consumo sin caer en la trampa que tiene el consumismo que se llevó una persona ideal

Voz 5 10:56 jo

Voz 0874 11:00 sí pero no es así de hecho Javier hay una cosa que en Estados Unidos llaman de valles humor es como el arrepentimiento del comprador es algo que dicen que denota que tienes un adicciones que compra salgo en cuanto llegas a tu casa ya no estás muy satisfecho con la compra ya no te gusta tanto como te gustaba cuando no lo tenías si te pasa eso yo si te pasa eso en su problema

Voz 7 11:22 que ahora es el bajones que es típico en todos los años que ambos tratando de toda compra es el el el poderse controlar el hecho de que estaban centro comercial una situación especial que atrae la compra parece que aunque no quedamos saberlo todo lo que estamos en un centro comercial de alguna forma Bali pulsando para desear en ese momento comprar el otra porque ya no esté en casa es que en la propia puerta al establecimiento las personas se arrepienten de lo que han comprado

Voz 0874 11:51 ya tan frecuente que lo de

Voz 7 11:53 bajo que lo olvide la dictó la saben que a lo mejor quieren casa en multitud de cosas que quiere abrir no le le gusta el momento de la compra Illes pues tiene un bajón después de haberlo comprado

Voz 5 12:04 yo he estado metido en el terreno de la conducta del ser humano yo que cuando estoy

Voz 0864 12:08 en el hay una característica ambivalencia de Madrigal la ambivalencia radical es eso que es continuamente tomada tener metas a tener necesidades que las cumples no te satisface litigio buscar otra yo creo que eso sí que está muy relacionado por muy por

Voz 8 12:21 eh muy

Voz 0864 12:24 eh mucho yoga que haga mucho me infunde creadas eso está relación con el ser humano esa especie de satisfacción continua de embarcar te metas obviamente comprar algo no es una meta es bueno es una meta que es una mezquita pero pero eso también te te te produce satisfacción cuando lo logras eso cualquier otra cosa pero sí

Voz 1194 12:42 esto es claro me entonces a Oscar Wilde no quisiera ten cuidado con lo que deseas porque puedes conseguirlo si estamos de acuerdo entonces Javier Cansado tiene un problema de esa conversación se desprende esto como

Voz 0864 12:56 claro como el como no supera

Voz 7 13:00 es un problema si su fuente de inspiración para la compra de las personas más felices en la medida en que en que somos el hacemos cosas distintas que en muchas cosas distintas estación cuando clave en Navidad el estamos hablando de una persona que lo único que hacen esos más consumista es consumir se habla de que las personas más consumista disfruta Disfruta la Navidad

Voz 0864 13:23 bueno no sin el otro

Voz 7 13:25 otro tipo de vida que comprando pues lo pasa lo mismo si hay que comprar pero si lo único que es para la Navidad es un momento de comprar pues vas a disfrutar todo lo que significa

Voz 1194 13:36 de lo porque se compra lo lo conoce quiero decir caprichosamente porque no no lo no lo haces con algo con un determinado con una ambición pero si tú tú mismo como decías tú Javier se cuando tu comprando soldadito de pleno de plomo

Voz 5 13:49 feliz que me gastaría una fuerte sí

Voz 0874 13:52 sí sí pero es la clave no hacen comentarios

Voz 7 13:54 sencillo convenciendo hacer cosas de las que dos encuentros arrepienta esta compras se compra se usa está uno contento haberlo comprado estado perfecto pero es que el adicto a la comprar recién comprados

Voz 0874 14:06 esta esta es cara como si un cura lo hubiera absuelto de sus pecados sin penitencia

Voz 5 14:11 los da lo mismo o tomarte una botella de vino con los amigos con los brazos al compás de brandy algo de la mañana es lo mismo claro Javier García

Voz 0874 14:17 es psicólogo y experto en consumo gracias un abrazo

Voz 7 14:20 encantado de abrazar a los salones

Voz 5 14:30 qué es esto de la la teoría universal de la comedia de leerlo

Voz 1194 14:35 te tienes una fórmula eh sí mira está claro es que parece que eso sí sí a lo han lo han puesto fácil y además mucha gente por Twitter me ha ayudado a formular no gente que conoce de álgebra ahí tal todo empezó el chiste iba cayendo medio entonces quisimos llevar eso a formular la manera que son corrió fue a B y en vez de un conjunto vacío correcto como que hay algo ahí que se caliente pero entonces ya dimos un paso más allá para señalar algo que no fuera de ese chiste específico sino algo universal bien entonces ya empezamos a hablar de que que se que hay que se que hay ahí entre dos personas cuando se cae digamos el sentido común la cultura la lógica aparece un vacío y un abismo ese vacío hay que llenarlo con comedia por ejemplo está en la comedia digamos que destruye la realidad tal como la conocemos para crear otra realidad nueva hay un vínculo nuevo digamos que dos personas que están acostumbradas a comportarse de una manera

Voz 6 15:38 cotidiana eh

Voz 1194 15:41 cómo se cómo cómo es de sentido común pero de repente la comedia de da la vuelta eso luego lo vuelve del revés ICREA crea ese vacío para llenarlo con algo nuevo que es un vínculo nuevo entonces se nos ocurrió que aquí el factor clave es sería Shiva su agresiva es el día en la vida moderna hace meses el anticiclón día sí varón si vas pero claro si es varón a veces sorprendente a veces desmontan civiles balón claro es ser bueno no tienen sexo bueno tiene del FT a veces un poco a eso no es iba porque si vas riqueza que destruye para crear yo creo que tiene

Voz 0864 16:17 no es éste lo tiró dos sexo pero es más fíjate más Dios que es como como Turandot que son cosas que dice entonces una mujer claro eso es un poco ese decisivas así

Voz 1194 16:25 bueno pero bueno pero me vale es irrelevante en este caso se ocurrió decir que cuando Shiva es igual a cero entonces ahí B no permanece en un estado cotidiano pero cuando es mayor que cero

Voz 5 16:39 si ejerce una fuerza de destrucción

Voz 1194 16:42 para los crear ese vínculo de la comedia que decíamos de Shiva en Mallorca cero entonces hay B conjunto vacío en medio igual la comedia

Voz 5 16:51 pero escucháis sí pero si Bashar aleatorio no digamos que si iba podía ser de otra cosa

Voz 1194 16:55 sí elegimos iba porque es la diosa que crea que destruye para luego crear vale eso es una destrucción de ciento y no es una destrucción para luego punto claro claro claro

Voz 5 17:06 metafórico tiene ante sí sí exacto metafórico

Voz 1194 17:08 pero las fórmulas aplica la tasa la tragedia bueno cuando si encima es menor que cero es tragedia entonces significa tragedia

Voz 5 17:15 qué a vosotros la meta humor donde lo colocamos ahí bueno también ahí claro esta esta en la en la vida

Voz 1194 17:24 digamos que cuando ibas menor más que tragedia es la comedia que crea ofensa los otros decimos que la comedia es un vínculo de conciliación cuando Shiva es menos que cero lo que se crea a actual se lo hiciste es conseguir ofender pero que ese no es el propósito de la comedia la comedia hay un vacío lo pero de alguna manera te las reglas para crear un vínculo de complicidad entre desazón recoge todas las variables pues sí claro claro al final al final los puntos de todo el día lo cual eso

Voz 5 17:50 el Nobel de la comedia está ya en Wikipedia todo esto no

Voz 1194 17:53 ya ha llegado Wikipedia pero yo ya estoy perdiendo la cabeza porque combinó casa yo estoy con fórmulas y Shiva ella ella encargada de cosa mucho más cotidianas de comprar los reyes yo te viene con este tema

Voz 0874 18:06 digamos que el camino entre la vida moderna Wikipedia todavía es largo alguien recorrerá las camisas de hecho aquí vino ha traído a yo creo que es amigo tuyo además no Jorge Fernández Gonzalo su filósofo de cabecera cómo estás Jorge para muy bien muchas recetas tu está fundada entiendes

Voz 9 18:20 eh yo no vengo de la rama de la lógica preposicional que es lo que está manejando Ignatius pero sí que lo puedo traducir a otros lenguajes filosóficos y le veo sentido yo es lo que me preocupa

Voz 5 18:30 no no ha traído donde los suyos cuál es el sentido entonces

Voz 9 18:36 bueno se podría decir que que exhiba se corresponde con lo que el psicoanálisis y el cierta rama la filosofía llamaría lo real que no es un mundo aparte sino que es una es una incongruencia dentro del universo simbólico en el que vivimos un espacio de de colapso simbólico no lo que hace la el por humor o la meta el meta humor au el el humor esté dañino ofensivo que a veces hace Ignatius pero que lo hace de una manera muy especial a veces

Voz 5 19:07 sí sí sí

Voz 9 19:10 pero cuando se entiende vale no ponemos ya en ese presupuesto cuando se entiende lo que estaría haciendo es llenar ese conjunto vacío ese esa incongruencia en el universo simbólico que representan a IB lo llena de goce esto tiene sentido dentro del psicoanálisis y yo lo estoy intentando reducir pero tiene mucho sentido lo que hace Ignatius es de algún modo devolver el goce a las víctimas vivimos en un universo ideológico donde el pensamiento de lo políticamente correcto le dice a los negros a las mujeres a minorías étnicas a discapacitados a toda una serie de de víctimas dentro del universo político en el que vivimos les dice que no deben gozar que no que ellos van a aquel que deben enfadarse

Voz 0874 19:56 dice menospreciar veo sentirse menospreciados deben victimismo

Voz 9 19:59 lo que no deben vivir ese universo de las víctimas en el universo en Espacio estadounidense se ve muy bien porque no se puede decir la palabra con Nene que es negra grata en cambio los negros si la dicen porque los negros

Voz 1194 20:13 no es derechas derecha digamos que no están

Voz 0864 20:16 venga muy bien hacer comedia sobre ciertos temas

Voz 1194 20:18 foco conflictivo no significa que no significa necesariamente que metales menospreciando a esas lucha justa digamos a el feminismo por ejemplo por poner un caso en una lucha justa pero hacer comedia sobre el feminismo no significa que tu ustedes menospreciando esa lucha simplemente creas un vínculo en el que personas que se han podido sentir a hay grupos desfavorecidos fue también pueden bromear sobre ese tema igualmente un vínculo sino para superar yo creo

Voz 0864 20:45 más sobre el derecho a hacerlo sea el el la las digamos colectivos agraviados que hay montones Montor es el timón de cosas que son obviamente encontró con total cultural luces sensatez otros colectivos que sólo acosado yo recuerdo pues gente del campo que se mosquea porque un anuncio que había entre las que se exponen poquito como paletos y tal pero dicho esto el leyes este colectivo al cual hablaremos como agraviado puede hacer lo que gira sobre sí mismo pero si tú estás no pertenece a ese grupo a ese grupo sigue tienes problemas y tienes que explicarlo muy bien que efectivamente claro que no estás en contra de de de ellos no

Voz 1194 21:20 hay que entender aunque hay una ironía pero se debe entender que hay esa conciliación siempre ganáis

Voz 0874 21:24 en aparte que se siente cómoda en en esa en esa irreverencia de alguna manera sentirse ofendido por eso en Estados Unidos la escritora Toni Morrison siempre es afroamericana dice que la pude afroamericana se en dividendos en los victimistas en los que no lo son y que la manera de avanzar es salir de ese victimismo salir a través del humor según tú teoría cuando por ejemplo Ignatius grita el fascismo del bueno estaba homenajeando a las víctimas del fascismo

Voz 9 21:51 modo si lo que él hace es algo que en Filosofía eslavo Illa con filósofo esloveno llamaba sobre identificación es decir se sobre identifica con el lenguaje del poder para ridiculizar los desde dentro por ejemplo antes hemos hablado del consumismo no sé si recordáis un famoso documental creo que era Saiz no

Voz 0874 22:14 ahí portero

Voz 9 22:17 ya sabes que también acusado de acoso sexual no sabía la han echado de toda la compañía es maya ese dato no lo conocía a él lo dejamos efectivamente lo que hace es sobre identificarse con los eslóganes publicitarios en un poco para para contar ahora ironizar con lo que decía cansado bueno pues hombre en el consumismo sí pero llega a un límite en el que no te lo puedes creer que hace que hace la comedia que hace cierta actitud combativa seis sobre identifica con el mensaje que está que está ofreciendo el poder descubre que la ley el poder es un discurso impostado que es innecesario que es arbitrario guía al sumergir te en su propio lenguaje descubre las incongruencia es lo que hace en el documental si la marca me dice que tengo que tomar hamburguesas que tenemos que consumir sus productos pues lo voy a hacer Equal Ikea es lo que ocurre que tengo problemas arteriales en fin todo lo que veíamos en el

Voz 1194 23:14 si te tomas asistirá más en serio de lo que el sistema se toma a sí mismo es verdad luego por ejemplo en la música Pang por ejemplo muchos grupo of digamos los Sex Pistols por ejemplo utilizaban iconografía fascista precisamente para ironizar sobre esos mucha gente a lo mejor lo mal entendía pero precisamente estaban ironizando sobre esa situación

Voz 9 23:34 así es estaban gozando en los signos ideológicos pero llevándolos a un terreno para ideológico en el terreno del goce te identifica vas con los con las esvásticas con símbolos fascistas pero lo llevabas a un terreno apolítico lo que en cierto modo les estaba ya les estaba quitando poder a la propia línea de

Voz 0874 23:54 entonces si alguien por ejemplo quiere hacer un chiste del Holocausto que ese chiste no solamente funcione sino que sea aceptable de que depende de de del pasado

Voz 9 24:04 a la persona que lo hace del del lugar en el que lo hace hay hay varios factores el primero la propia trayectoria personal del cómico del humorista que hace el chiste es importante lo Woody Allen hacía chistes sobre el Holocausto él era judío tenía cierta cierta dimensión moral que le cierta autoridad moral derecho vínculo ahí

Voz 0864 24:25 es un tema sirve en Víctor Fran

Voz 9 24:27 también tenía un libro en el que comentaba el hombre en busca de sentido creo que creo que comentaba como el humor estaba dentro del del de lo del Camp de los campos de la chao de Auschwitz es decir que el humor no es ajeno enteramente Auschwitz

Voz 0874 24:43 lo

Voz 9 24:43 tenemos que hacer es crear un espacio ficción a la comedia al fin y al cabo el humor una cuando vosotros que sois humoristas trabajáis State creando un espacio de ficción como un novelista común poeta dramaturgo y no hay que tomárselo en serio a unir el personal sino que está hay que entrar en ese pacto signos fuera no le a alguno a su casa ya está oye me ha encantado amigo filósofo bueno

Voz 5 25:08 pero eso es muy amigos nos conocemos desde hace tres semanas en la amistad con un momento un momento maravilloso estáis a punto al Julio tres semana para amigos conozco

Voz 0874 25:23 antes más cosas Jorge Fernández Jorge Fernández Gonzalo gracias por venir y creo que va a devolver importa por supuesto encantado salvo que discuta es con una economía

Voz 0864 25:34 ya lo veremos mendigos que invita al cosa pero personalmente

Voz 0874 25:37 el Javier Cansado que lo pasáis bien

Voz 0864 25:39 el año que viene Alonso del año que viene

Voz 10 25:42 año que viene

Voz 5 25:45 hasta el año que viene

Voz 11 25:50 a vivir que son dos días