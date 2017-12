Joaquín y Hulio, el reencuentro

Voz 1991 00:00 oye tienes arte hasta para anunciar la renovación en el vídeo es una pasión haga de quién fue la ahí

Voz 0969 00:06 bueno un poco de de marketing me comentaron el tema que les parecía

Voz 1991 00:10 ya te digo Morata gustan estas cosas

Voz 0969 00:14 digo bueno han dado el último año tanta tanta caña con el tema del tenis pues bueno también era una manera también poco graciosa de de anunciar queda bonito

Voz 1991 00:25 te ha llamado huyó para felicitar de o no

Voz 0969 00:28 no no he hablado todavía con él pero seguramente esperará unos días que esté más tranquilo oí me llamarán al pobre también con el tema de esta entrevista

Voz 1991 00:38 ya lo veo pues espera Julio Baptista qué tal buenas no

Voz 1 00:45 ser buenas noches ahí tienes a Joaquín

Voz 0969 00:51 a mí no sé cómo está vetado

Voz 2 00:55 qué tiempo tiene escuchar eh tío sí sí la verdad es que bastante la hace la última vez que hablamos yo creo que fue y Marbella cuando no se ella cuando ganas coincidimos si es exigir la verdad explotado anda anda pues yo no pasa llega este la cara de la mujer aquí en Ponferrada este en el norte

Voz 1 01:17 hay niñas sagrado no más somero ya lo sabe cómo que bueno escuchar

Voz 2 01:27 el primero enhorabuena no por la renovación oí por lo que venía siendo o no

Voz 1991 01:34 Julio has visto la el vídeo en el que anuncia la la renovación aún

Voz 1 01:39 no disponiendo vez sale jugando al tenis no puede ser

Voz 0969 01:45 de tal modo sepultados todo el mundo Yago me echa la culpa a mí de lo del tema delante evite pero es que fue el que se metió por medio luego nadie

Voz 2 01:54 yo lo sé yo siempre los cuentos las como cómo fue la historia no es que yo tenía la entrevista primero que pasa que Joaquín adquiría aceras hasta entonces se coló secundó Emin revista exactamente cuando Sarko veo que hacían está sentado bueno pues nada ahora tengo que esperar esfera porque les esto entrevistan de qué tal y que tal y que cual limpieza no jugó aquí me digo

Voz 1 02:24 sí sí sí mismo fue éste no estuviera ahí se dice y mucho y me empezó Rey

Voz 2 02:32 para entonces poco más Ellis admite Julio que yo nunca tuve total de otro muchos

Voz 3 02:38 ya

Voz 1 02:41 país y lo increíble es que por donde pasa ahora yo huyo no

Voz 2 02:49 ahora les Face of Julio bolo no se le pide seis y me pide dice grave me pide que grave Julio me me me poder grabaron que no sé

Voz 1 03:01 tener fe en que yo no sé cuánta gente ha podido ver yo ahí bueno

Voz 1991 03:10 yo creo que en este país lo ha visto todo el mundo eso seguro yo creo que es horroroso te lo han dicho por la calle de Juan Gil lo

Voz 0969 03:19 una barbaridad es cada vez que una entidad leí la cantidad de comentario Guy Eden Chávez por por el por el tema de las redes sociales es una barbaridad mensaje privado con el tema diciendo Escucha uno con una raqueta en bebidas

Voz 2 03:35 a horroroso es muy no es así

Voz 1991 03:38 claro que Joaquín la pregunta el millón porque dijiste el tenis

Voz 1 03:41 porque realmente me gusta atañe es verdad que ha jugado tres veces vale

Voz 1991 03:45 he jugado tres veces

Voz 4 03:49 está claro que que bueno que es de lo poquito que me siento en el sofá ahí me iba y me gusta verlo pero pero claro jugada tampoco está ya jugaba una barbaridad o en lo primero que se me vino a la cabeza

Voz 1 04:03 yo yo voy a ir de eso yo creo que es una primera cosa si le ha ido la cabeza yo creo que fue la primera cosa que le ha venido Julio les salió eso como podía haber dicho esquiar exactamente porque he estado escuchando la inscribirse la increíbles hasta ese momento estaba feria P

Voz 0969 04:22 yo

Voz 1 04:23 hombre no sale y si bien

Voz 2 04:29 pero si yo no estoy ahí somos pasaría porque yo no me he necesaria cuando él claro qué pasa que hombre ya tiene mucho cachondeo no creo que tenemos un alto está muy muy buena Hay tan los conocimientos dictó seis yo ya ya

Voz 0969 04:44 no puedo les ha pasado una si no

Voz 1991 04:48 si no está Julio Joaquín cuela eh lo del tenis

Voz 0969 04:52 sí porque como dices Giulio yo lo estaba convencido o sea que anda dijo Leo ya ya ser pues a ella o bueno pues vamos a a desmentirlo todo

Voz 1991 05:06 aprovechó Julio qué tal de la qué tal te va la vida qué tal estás bien

Voz 2 05:10 todo bien la verdad es que muy bien gracias a Dios muy bien por que vengo de viaje pero pero personas

Voz 1 05:16 eso de Dubai no vienes sí sí si si pasa Saquín del año

Voz 0969 05:21 Eto'o que Willy Fog

Voz 1 05:24 pero cada vez que lo vean la foto

Voz 2 05:26 Dubai en Brasil no valen lo que uno uno no estoy para todos no es verdad que no estoy parando

Voz 1991 05:34 Julia te imaginabas que iba a acabar aquí determinar bueno acabar digo yo ha firmado hasta dos mil veinte es decir casi con treinta y nueve castañas Joaquín jugando eh

Voz 2 05:42 a Joaquín prácticamente digamos que una decisión que no es un jugador que ha salido de ahí la gente tiene mucho cariño pues duda aparte pues su personalidad su forma de ser yo creo que tienen muy identificado como Betis yo creo que hizo durante los años pues ha criado astro de de más cuesta no decís entonces yo creo que la gente de le gusta mucho el club también está encantado con él también Chenoa parte solamente de ese tema futbolístico no pero aparte del de la otra cosa es que jugar aún puede aportar a los chavales qué bien vienen sin que pueda explotar de una a otra ninguna otra parte no como como personalidad como como él no ve las cosas que la gente lo respete no claro

Voz 1991 06:31 tu coincidí este bueno coincidir en el Málaga dos temporadas como era Joaquín en el vestuario Julio

Voz 1 06:39 buenos días estoy ahí lo ves

Voz 1991 06:44 lo lo que nos deja ver sabemos lo que nos deja

Voz 1 06:47 eso pero ya no te digo una cosa que judíos igual que yo yo no no son justas juntáis eran bien las ganas de comer no te lo digo en serio mira la verdad es que tenemos una amistad

Voz 0969 06:57 Andy Sima ahora no podemos menos verdad por probó con la circunstancia de la vida pero pero Julio dentro del vestuario es igual que yo OP eh

Voz 1991 07:09 que tiene la mejor de los dos

Voz 0969 07:12 eso es lo que se ve porque cuando ponía la música se ponía ahí a bailar a la a la tipo brasileño con el cuerpo que tiene que un ropero abierto imagínate el vestuario la verdad que tanto como yo rodaba dentro del vestuario Éramos un poquito las almas yo pasé dos años ser fantástico en Málaga y él lo sabe yo creo que él también en los años en los que dará para nosotros dos años maravilloso

Voz 2 07:39 bueno sí la verdad es que sí la verdad es que que hemos pasado ya parte tenía otro tándem que era también empieza también que era la acción San Gil a mí lo que pasa en un momento difícil pero de los tres teníamos una conexión que ya al final de lo que es cuando te de fútbol

Voz 1 08:02 tanto que

Voz 2 08:03 y imagínate que yo no me quejo bien el Sevilla Vitali Joaquín el Betis podrían no haber esa conexión móvil sin embargo jugador que más Maika jo qué más Pérez amabilidad coincidía daba introducía Arsenal acabó más un poco más de amistad y tiene nueve así que nosotros bueno como Joaquín ha dicho pues las circunstancias de la vida está muy poco más alejado pero conocemos tenemos más

Voz 1991 08:32 hay que tener un pequeño problema con esa conexión Julio Baptista ha sido un placer charlar contigo unos minutos en el larguero que ya lo echábamos de menos cuidarte mucho vale un abrazo muy fuerte

Voz 2 08:41 claro gracias un habrá que quiero dar a mi hija para todos

Voz 3 08:46 muy buena yo buena

Voz 2 08:48 me alegro mucho