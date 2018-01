Cristina Cifuentes: "No me van a imputar. Eso no va a ocurrir" / H14 MADRID (01-01-2018)

Voz 0867 00:00 Cristina Cifuentes presidenta de la Comunidad de Madrid qué tal muy buenas tardes y feliz dos mil dieciocho

Voz 0434 00:05 muy buenas tardes y feliz año a todos

Voz 0867 00:08 de venir a la SER el el día uno ya es tradición navideña pero este año Le agradezco doblemente su presencia porque sé que la gripe le está jugando una mala pasada

Voz 0434 00:16 sí la verdad es que este año la gripe vienen muy muy muy fuertes teniendo pues mucha incidencia de gripe yo creía que me libraba porque la verdad es que llevaba años sin tener gripe pero ni me he librado hoy

estado fastidiada pero bueno a mí es difícil tumbar

Voz 0867 00:31 bueno hemos traído agua presidenta ya estamos en dos mil dieciocho diez años dura ya la crisis económica aunque vemos al final del túnel por fin un poquito de luz es verdad que que los principales indicadores económicos van mejor para Madrid pero el empleo que se crea es precario los alquileres están disparados en la región no parece que se en las diferencias que existen entre ricos y pobres esta situación le pregunto tiene visos de cambiar en este nuevo año recién estrenado tienen ustedes un plan para los madrileños o todo se va a quedar en buenas palabras y buenas intenciones

Voz 1 01:00 no yo creo que estamos mejorando y estamos mejorando bastante y sobre todo creo que estamos en el buen camino nosotras hemos pasado de una situación como en el resto de España de de de de crisis absoluta de de estar al borde del precipicio en el año dos mil once quiero a recordar que en ese momento en dos mil once dos mil doce estuvimos a punto de ser intervenidos por la Unión Europea y en estos momentos España está encabezando la creación de empleo y el crecimiento económico en Europa dentro de eso Madrid pues estamos encabezando la creación de empleo y el crecimiento económico no otros hemos crecido estamos creciendo en el último año a un tres coma seis por ciento se han creado ciento veintiun mil puestos de trabajo en el último año eso significa que cada día hay trescientas treinta y tres personas que encuentran trabajo se está creando un empleo que en términos generales es un empleo de calidad porque en estos momentos de cada diez personas que trabajan ocho tienen un contrato indefinido dentro de esos ocho la mayoría es un contrato a tiempo completo que queda mucho por hacer muchísimo porque además cuando hablamos de paro damos cuántas cifras nos olvidamos a veces de que detrás de cada parado hay una persona hay una familia un drama personal por eso a mí no me gusta hacer discurso triunfalista cuando se habla de paro yo en quién pienso sobre todo en las trescientas setenta y siete mil quinientas setenta y nueve personas que están todavía en para el Madrid ese es el objetivo nos hemos fijado para dos mil dieciocho que en Madrid haya setenta y cinco mil nuevos empleos y espero que lo podamos conseller y mientras eso ocurre pues vamos a seguir haciendo política social tienen

Voz 0867 02:43 Sage le mandaría usted a un joven que hasta ahora se está levantando que ha venido por ejemplo a pasar la Nochevieja Madrid pero que se tiene que volver a su puesto de trabajo en Londres o en Berlín donde ha tenido que irse básicamente porque no tenía trabajo aquí o por ejemplo qué mensaje mandaría usted a un falso autónomo que hay unos cuantos

Voz 1 02:58 bueno lo puedo mandar un mensaje a mi hijo que están esas circunstancias está en en Bruselas trabajando precisamente osea que yo conozco muy bien lo que está en el que marchara a buscar trabajo fuera porque aquí es difícil yo le daría un mensaje de esperanza porque se está creando empleo además también entre colectivos en los cuales es antes era prácticamente imposible muy difícil menores de veinticinco años mayores de cuarenta y cinco mujeres parados de larga duración por eso creo que hay motivos para para la esperanza porque creo que la recuperación económica y la creación de empleo va a mejorar al año que viene

Voz 0867 03:34 en el dos mil diecisiete no ha sido un año fácil cuando ya creíamos haberlo visto todo en abril los madrileños asistimos a la detención de todo un ex presidente de la Comunidad de Madrid cuanto se resentido la acción de su Gobierno por todos estos golpes por todas estas noticias

Voz 1 03:48 pues mucho porque es muy complicado gobernar es muy complicado gestionar es muy complicado dejarte la piel trabajando para intentar solucionar problemas sacar las cosas adelante y que toda la acción de gobierno prácticamente toda al final pues queda completamente diluida cada vez que en caso de corrupción y es verdad que los casos de corrupción que hemos conocido en Madrid todos ellos son de gobiernos anteriores Gürtel Púnica Lezo pero pero claro son casos del Partido Popular y por tanto por mucho que mi Gobierno no haya habido en estos dos años y medio ni un solo caso de corrupción pues todos estos casos nos afectan como en unos van a afectar si la gente está harta de ver a políticos corruptos especialmente la corrupción yo lo siempre lo digo la corrupción es algo que existen política yo no creo que haya partidos corruptos sí creo que hay políticos corruptos yo no creo ni mucho menos que el Partido Socialista sea corrupto a pesar de que tienen con el caso es que el mayor caso de corrupción que sido en España no quiero ni mucho menos que el Partido Socialistas corrupto y por supuesto yo el Partido Popular que conozco no es un partido corrupto pero los casos de corrupción nos han hecho hoy Nos están haciendo un daño pues verdaderamente muy grande por eso creo que hay que seguir con una hoja de ruta y es que cuando se detecta alguna cuestión que puede ser irregular o que eso puede haber hecho mal pues hay que ponerlo en conocimiento de los tribunales como hicimos nosotros con todo el asunto relativo al Canal de Isabel

Voz 0867 05:14 que la oposición establece un vínculo entre todo esto que ha ocurrido este año y en los años anteriores y su propio Gobierno ellos vienen a decir no que usted no es nueva y que no es ajena por tanto a toda esta realidad dónde está la frontera entre aquel PP corrupto Yeste Pepe que usted preside

Voz 1 05:30 bueno yo no han yo no me refiero tampoco han PP corrupto porque en el en la anterior etapa el Partido Popular la inmensa mayoría de las personas son personas honradas y más que trabajaban con vocación de servicio público lo que pasa es que desgraciadamente pues hubo algunas personas en puestos muy muy muy relevantes que es como ahí vamos a la secretaria general del Partido Popular en Madrid presuntamente ahí vamos pero bueno yo entiendo que la oposición lleva una legislatura renunciando a hacer control del Gobierno pleno tras pleno lo vemos en la Asamblea y ellos quieren hablar exclusivamente del pasado por qué pues porque ellos quieren hablar de corrupción porque saben que la corrupción penaliza electoralmente al Partido Popular ellos no no hablan nunca de a mi gestión yo digo pues pues eso tiene un lado bueno es que será que no lo estamos haciendo tan mal cuando no se critica la gestión respecto a la a los casos de corrupción antigua yo llevo muchos años militando en el Partido Popular he tenido diferentes puestos de responsabilidad ha sido diputada vicepresidenta de la Asamblea delegada del Gobierno pero el primer puesto de gestión que tengo el primero en la Comunidad de Madrid es ahora que soy presidenta yo nunca he participado en ningún gobierno ninguno ni de Esperanza Aguirre ni de Ignacio González ni de Alberto Ruiz-Gallardón entonces indudablemente cada cual yo creo que se tiene que responsabilizar de aquello que hace yo me responsabilizará lógicamente de aquellas cosas que ocurran en mi Gobierno pero no de aquellas cosas que ocurran con gobiernos anteriores porque yo sí siempre siempre he denunciado la corrupción venga de donde venga ya afecte a quien afecte me da lo mismo que sea gente de mi partido de otro

Voz 0867 07:11 los Cristina Cifuentes teme que el asunto de la cafetería la famosa adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid da la impresión Arturo Fernández se le compliquen dos mil dieciocho y que el juez decida imputarle a usted en este

Voz 1 07:22 no en absoluto vamos no tengo ningún temor porque yo sé que aquello se hizo conforme a la legalidad en todo momento yo presidía como vicepresidenta la Asamblea las mesas de contratación como ha ocurrido siempre antes de vicepresidenta y ahora incluso es exactamente igual el vicepresidente primero preside las mesas de contratación todas las adjudicaciones no solamente es sino todas las adjudicaciones que se hicieron en esa época se hicieron siempre conforme a los informes técnicos siempre por unanimidad de todos los grupos políticos que estaban presentes en la Cámara por tanto yo no tengo absolutamente ningún temor en que ese tema se hizo correctamente no quiero hacer futuro

Voz 0867 08:03 imagínese qué pasa que le imputan es que eso no

Voz 1 08:06 a ocurrir es que eso no puede ocurrir no yo es que ni me lo planteo porque no puede ocurrir una uno es investigado judicialmente cuando realmente ha cometido un hecho incorrecto pero cuando todo se ha hecho conforme a la legalidad cuando los informes técnicos lo avalan pues es que que es una hipótesis es que yo no me planteo siquiera por mucho que algunos les encantaría claro de hecho Podemos está todas las semanas en la Asamblea intentando dar con ese tema pero yo tengo confianza absoluta de hecho la anterior juez ya lo hago no lo tomó en consideraciones informe porque no tenía ni pies ni cabeza

Voz 0867 08:41 sobre el código ético del Partido Popular y del Gobierno de la Comunidad de Madrid después de todo lo que ha pasado siguen ustedes manteniendo que la línea roja de de una salida en consejero de un diputado debe estar en la imputación o eso hay que hay que repensar

Voz 1 08:55 bueno nosotros tenemos un código ético que es muy estricto somos los únicos que tenemos un código ético tan estricto yo como abogada es verdad que es una reflexión que hecho muchas veces que la imputación por sí que no significa ni mucho menos que tenga que haber condena Hidalgo impresión porque sí que hay una condena social con una imputación da la impresión de que muchas veces pues están tomando una medida que es quizá excesiva lo cierto es que nosotros tenemos ese compromiso con los ciudadanos lo vamos a mantener pero yo también creo que habría que hacer una reflexión conjunta de todos los partidos y no en Madrid sino a nivel nacional en el Congreso los diputados y que tendría que ser el Congreso quien estableciera efectivamente cuáles son las líneas rojas cuál es el momento en el cual un político debe de renunciar a su cargo porque luego ocurre muchísimas veces que una persona dada que va a declarar como imputado y que en ese mismo momento se levanta la imputación y además muchas veces ocurre por temas que tienen que ver con puros trámites administrativos pero claro ya la mera sospecha ya acaba con la carrera de una persona ahí eso la verdad es que es muy injusto

Voz 0867 10:02 Ignacio González Granados ahora Gallardón el caso Ignasi allí el caso emisario realmente son lo mismo usted cree que la trama que organizó Ignacio González es una copia de lo que previamente había hecho el Gobierno de de Gallardón con el desembarco en Latinoamérica

Voz 1 10:16 yo eso no lo sé es algo que tendrá que determinar la justicia que lo está investigando yo tengo una confianza absoluta en la Justicia estoy segura de que en en cualquier asunto que investigan llegar hasta el final como confío en la justicia pues además creo que harán lo que tengan que hacer

Voz 0867 10:32 este año que comienza ese debe consumar la salida de las inversiones internacionales del Canal de Isabel Segunda porque abandonamos operaciones como la NASA que viendo las cuentas no repasando la contabilidad no parecen operación deficitaria precisamente

Voz 1 10:45 sí es verdad pero nosotros nos hemos planteado lo planteamos no ahora sino yo al principio de legislatura que queríamos que el Canal de Isabel Segunda volvieran poco a lo que era en el origen una empresa de aguas pública más estridente cita anual cómica si no no es una cuestión estratégica y de hecho está decisión no sé como como consecuencia del caso Lezo sino que fue algo que nosotros con la dirección del canal ya planteamos desde primera legislatura no lo quisimos decir en ese momento el caso Lezo lo precipitó un poco todo porque nosotros en ese momento anunciábamos la intención de vender nuestros activos en Hispanoamérica hubiera producido instantáneamente una bajada del precio de los activos cosa que desgraciadamente probablemente ocurra pero bueno era algo que teníamos pensado queremos el canal se centre sobre todo en el agua de Madrid y de hecho tenemos planes para que todos aquellos ayuntamientos que en estos momentos no están participando como accionistas en la empresa Canal de Isabel Segunda pues lo puedan hacer que el Canal de Isabel Segunda llegue al cien por cien de los municipios madrileños

Voz 0867 11:50 no estamos ya en dos mil dieciocho es casi año preelectoral las campañas sólo a someter la expresidenta usted mantiene su voluntad de repetir como cartel electoral del Partido Popular en Madrid para que no

Voz 1 12:00 por supuesto si mi partido me elige a mí me gustaría volver a repetir y ser la candidata del Partido Popular a la Presidencia de la Comunidad de Madrid porque sobre todo me gustaría poder comprobar de manera directa la valoración que los madrileños y las madrileñas hacen de la gestión de este Gobierno en los últimos cuatro años yo creo que se ha hecho un esfuerzo importante y yo la otra vez cuando me presenté a las elecciones la verdad es que fue todo fue todo muy rápido yo estaba en la Delegación del Gobierno me avisaron para decirme que iba a ser candidata apenas tuve tiempo de montar un equipo apenas tuve tiempo de hacer una campaña en condiciones ahora las cosas serían diferentes porque yo conozco más la Comunidad de Madrid conozco mejor las necesidades de los madrileños y creo que además yo ahora si me puedo presentar ante los madrileños con un balance de gestión

Voz 0867 12:51 recuerda aquella campaña perfectamente Esperanza Aguirre no se lo puso fácil

Voz 1 12:54 no no me lo puso fácil esta es la verdad no me lo puso fácil

Voz 0867 12:57 lo que ha ocurrido en Cataluña conciudadanos es extrapolable a Madrid ustedes temen el vuelco naranja en las elecciones de dos mil diecinueve

Voz 1 13:04 yo creo que en Madrid eso no va a ocurrir primero porque porque las elecciones en Cataluña se han producido en unas circunstancias muy especiales muy excepcionales y creo que hay y el hecho de que el Gobierno de España del Partido Popular ya tenido que tomar decisiones complicadas como la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco ha tenido un coste electoral indudablemente pero yo también creo que el Gobierno de España en ese momento estaba pensando más en los intereses de España en los intereses de Cataluña más allá de los intereses partidarios en segundo lugar creo que en Cataluña Lage mucha gente a votar Ciudadanos buscando el voto útil un voto el voto a un partido que pudiera aglutinar el voto del centro derecha pudiera enfrentarse al la mayoría nacionalista pero creo que en Madrid eso no va a ocurrir porque Madrid el voto útil es el Partido Popular es el Partido Popular el partido que hoy por hoy representa al centro político que estamos gobernando confiabilidad que estamos consiguiendo que España que Madrid salga adelante de económicamente y sobre todo que estamos haciendo una política social indudable en la cual estamos destinando quiero recordar casi nueve de cada diez euros a políticas sociales yo no tengo ningún temor a Ciudadanos ni a ningún otro partido creo que nosotros tenemos que ir a lo nuestro que es a gobernar a intentar hacerlo lo mejor posible a intentar meter la pata lo menos posible intentar solucionar los problemas de los ciudadanos más allá de crear otros nuevos te dice usted que

Voz 0867 14:36 los ciudadanos catalanes no vieron al PP como el voto útil sirvieron a Ciudadanos se ha equivocado Se equivocó Mariano Rajoy en su estrategia para Cataluña

Voz 1 14:45 yo creo que Mariano Rajoy siguió una estrategia en Cataluña que era la estrategia que necesitaba España aunque no fuera la estrategia que más conviene al Partido Popular y efectivamente cuando un Gobierno tiene que tomar decisiones complicadas pues eso tiene un coste electoral para el Partido Popular indudablemente lo ha tenido pero yo creo que cuando uno gobierna es lo que es lo que ocurre cuando un partido no gobierna cuando un partido nunca gobernado como ocurre con Ciudadanos no tiene desgaste ninguno precisamente por no haber ejercido esa esa acción de gobierno cuando un partido gobierna como el Partido Popular y además tiene que tomar ese tipo de decisiones como el artículo ciento cincuenta y cinco indudablemente tiene un desgaste pero yo creo que Mariano Rajoy hizo lo que tenía

Voz 0867 15:30 la presidenta voy con cuestiones rápidas y los dineros la financiación autonómica en Madrid lleva pidiendo desde los tiempos de Aguirre haya eh un nuevo modelo de financiación que es claramente injusto para esta región qué no aprietan ustedes más a Rajoy o el conflicto catalán y la financiación van tan de la mano que hasta que no se resuelva lo de Cataluña no vamos a tener nuevo modelo de financiación vamos a tener que seguir esperando y esperando

Voz 1 15:51 bueno indudablemente nosotros necesitamos su modelo de financiación nuevo que sean un poquito más justo con los madrileños que son los que más aportan los que más aportamos en estos momentos con el modelo actual cada madrileño recibe doscientos veintinueve euros menos que la media del conjunto de España esto viene a suponer aproximadamente unos mil cuatrocientos euros al año que hemos dejado de percibir y que y que podríamos destinar a sanidad educación y servicios sociales pero que es lo que ocurre que nosotros indudablemente somos reivindicativos estamos pidiendo un modo lo de financiación nuevo que no que sea más justo con nosotros que nos permite además seguir siendo solidarios porque curiosamente siendo los que menos recibimos o recibiendo menos que la media los madrileños somos los que más aportamos aportamos más del setenta por ciento del fondo de financiación de los servicios públicos esenciales esto supone que aportamos cada año unos este último año Nos aporta u casi cuatro mil millones pues para financiar servicios públicos en el resto de las comunidades autónomas en todas excepto en Galicia perdón en Cataluña y en Baleares y en Cantabria en todas las demás los madrileños estamos aportando queremos seguir siendo solidarios pero para eso necesitamos una financiación que sea más justa el problema es que ahora con un Gobierno que está en minoría este existe ICO con mucho muchas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista es prácticamente inviable plantear una reforma del modelo de financiación sino no hay un acuerdo entre los dos grandes partidos por eso es fundamental que se llega a un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista para modificar el sistema de financia

Voz 0867 17:29 qué dice usted que ha cumplido con el casi con el setenta por ciento de su programa electoral se acabará con los aforamientos antes de que termine esta legislatura

Voz 1 17:36 yo espero que sí de hecho el Gobierno que tengo el honor de presidir aprobamos un proyecto de ley para acabar con los aforamientos hace más de un año lo remitimos a la Asamblea lamentablemente ahí está parado no sé bien porqué porque nosotros lo probamos en Consejo de Gobierno no solamente para eliminar los aforamientos sino para limitar los mandatos para aumentar las incompatibilidades para reducir el número de diputados es decir una serie de de medidas la allí la mayoría de ellos eran compromisos que llevábamos en el programa electoral y como digo el Gobierno lo aprobó hace más de un año en la Asamblea pero por razones que a mi se me escapa el tripartito de oposición lo tiene paralizado

Voz 0867 18:16 dice usted que que Ciudadanos está con el PSOE con Podemos el PSOE y Podemos dice que están con ustedes y que gobiernen en la sombra que tienen ustedes una relación a lo Pimpinela pero que en realidad cuando tienen que votar presupuestos votan con ustedes y cuando hay una ley importante hoy que paralizar algún proyecto importante votan con

Voz 1 18:31 bueno será una situación un tanto Gobierno

Voz 0867 18:34 no somos una situación un tanto curiosa

Voz 1 18:36 que yo estoy gobernando gracias al apoyo de Ciudadanos en el acuerdo de investidura han sino yo no gobernaría esto es indudable pero siendo eso así lo cierto y verdad es que en el último año de cada diez votaciones que ha habido en la Asamblea en siete ciudadanos ha votado con el Partido Socialista y con Podemos Éstos son las cifras entonces es verdad que es una situación un poco extraña porque si están apoyando al Gobierno lo que no tiene sentido es que luego en el día a día hagan tripartito de oposición con el Partido Socialista y con con Podemos esto no tienen ningún sentido no ocurre en otros lugares por ejemplo en Andalucía el ciudadanos apoya para Aznar al Partido Socialista y en el día a día en la gestión también le apoya aquí es un es yo a veces pienso que intentan hacerse perdonar el habernos apoyan el acuerdo de investidura o el habernos apoyan presupuestos y entonces pues eso les lleva a votar en contra nuestra como digo en siete de cada diez ocasiones

Voz 0867 19:33 voy debía despedir con música que creo que la mejor manera de arrancar un año que con la música además de una luchadora Casal que no es familia de se lo digo Lan galardonado ustedes con la Medalla Internacional de las Artes que concede la Comunidad de Madrid a ustedes llevan más luz en el registro rockero o en el de la balada

Voz 0434 20:05 el ambos porque a mí la verdad es que luz me gusta muchísimo no gusta porque es una extraordinaria cantante porque forma parte ya de la historia de la música en España y sobre todo porque es una mujer que ha demostrado ser una luchadora una luchadora en el mundo de la música y una luchadora también en el en lo personal sobreponiéndose a las dificultades yo creo que es un premio muy merecido y muy aplaudido por los madrileños

Voz 0867 20:29 bueno Cristina Cifuentes muchas gracias por venir a La Ser mejor ese de la gripe descanse hoy si le dejan y puede y esperamos tenerla aquí mucho