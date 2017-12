Los cómicos se comen las uvas

Voz 1704 00:00 como decía Galileo el movimiento siempre se acelera cuando se va a detener

Voz 1 00:23 a vivir que son dos días Javier del Pino además de presidente filósofo era también ese físico por lo que parece pues bueno lo intenta nuestros cómicos también son hoy creo que desde Mallorca Llum Barrera

Voz 2 01:01 cómo está Llum buenos días pues estupendamente estupendamente al sol al sol de Mallorca se hace sumas bueno luego hablamos de estos pero no Castelli Pedro Aznar Éste es el caso por Navidad pero estoy en Madrid en Valencia en Valencia Valencia Palencia o en casa llámalo como tu quizás este tema caseta

Voz 1704 01:20 el otro día me pusieron una de una declaración de de Alfonso Rus el mítico jugador de Valencia lo que que era buenísima que que ganaba las elecciones después de que se descubre a todo el rollo sabe que ganó

Voz 2 01:30 la celebración en un mitin dijo esta noche celebramos champán y mujeres

Voz 1704 01:35 que haya un nano segundo desde las nuestras

Voz 3 01:38 ah

Voz 2 01:41 visca Valencia hombre

Voz 1 01:44 se nos acaba el año yo en ese si alguien lo lamenta porque vaya doce meses intensos que hemos pasado hay perecederos que entabló una relación hace un año y sus familias todavía siguen sin saber de ellos

Voz 2 01:54 es el pobre Ferreras no

Voz 1 01:56 hemos perdido la cuenta para vosotros no sé si tuviera que decir en este último programa del año los grandes momentos de este dos mil diecisiete

Voz 1704 02:04 los personales au el mío personal que le tanto da no nos interesa aquella persona no bueno creo que es importante de tan todas las chapa quien del programa Joseba de Car Glass escribió el otro día me lo dices te lo juro me escribió por Twitter me dijo estoy aquí estoy bien vivo en Mataró con mi familia y yo trabajando sigue trabajando en Caracas has es el responsable de Mataró no se llama Joseba inhiben Matarós calidad no es y cómo cómo es la vida ahora a mí lo que me pasa es que me acuerdo de cosas pero no sé de este año

Voz 1 02:39 sí

Voz 1704 02:39 Nos nos pasa esto decir esto fue en el dos mil diecisiete esto te suele pasar valenciana no me pasa llego aquí llevo tres o cuatro días ya me suele pasar garantizaba por ejemplo ha sido este año si así estoy aguantando pues y mejor momento de la te yo hablando

Voz 2 02:52 cosas personales yo este año he dormido en mi cama igual dos noches entonces Le pido al año siguiente que me dejen comprarme el aparte hipoteca que estoy pagando que difusa

Voz 1704 03:03 venir pasa por diversión ha sido por trabajo y diversión pues venga viva la Virgen pero como has ido por trabajo estoy jodido

Voz 1 03:12 no me gusta es verdad que el año es tan largo que se nos olvida que por ejemplo este sonido vamos a escuchar es es es que no ha cumplido un año es dos mil diecisiete mil escuchas

Voz 4 03:22 a ello Haro ya ancho de Faith y sin que digo haces puedes tener aún tiene un aire seis voces os digo que esto

Voz 1704 03:37 segundo que suena como un poco más allá

Voz 4 03:40 ah el hueso te despegas pero habla de

Voz 5 03:44 entonces pues saben no tiene serias dificultades lo que está haciendo con la Constitución

Voz 1704 03:50 pero es curioso que se lo tengo que ir diciendo como de tres palabras en tres palabras se tiene tiene tinte de pelo

Voz 1 03:58 cuando cuando pasó cuando escuchábamos esa frase que no recuerdo mal era el veinte de enero de este año todos pensábamos que

Voz 1704 04:03 no llegaría a estas navidades Balmain

Voz 1 04:06 o sea que servía que avisa

Voz 1704 04:08 que no ha llegado ni del pero yo os os ofrezco un punto de vista la positivo hemos sobrevivido todos en general un año

Voz 1 04:16 en su primer discurso marcó el que parecía que iba a ser el eje principal de su mandato mira escucha

Voz 1704 04:21 a mí me queda

Voz 6 04:24 K

Voz 1 04:26 yo diría Twitter

Voz 1704 04:28 además la la palabra ésta de América con con humildad esa que representa al América Chunga la de la mal aquí es que tiene un acento muy particular galleta

Voz 1 04:39 bien a través de las redes sociales y dijo que con la ola de frío que ha congelado esta costa este del país un poco de calentamiento del cambio climático no iría

Voz 1704 04:47 hala brutal vete si no estoy de acuerdo con él eh aquí yo creo que ninguno estamos acostumbradas al aire puro para nosotros esperábamos el aire puro nos vamos no sea

Voz 1 05:01 en fin un presidente así Rajoy nos parece entrañable incluso un un gran estadista así que vamos hay una cosa que Rajoy debería aprender de Trump que me hace mucha gracia ahí es la capacidad de tren para poner motes a la gente no

Voz 1704 05:31 es buenísimo digo os acordáis como llamaba al

Voz 1 05:34 desde Corea del Norte me escuche

Voz 2 05:36 no nosotros no tenemos más opción que destruir totalmente a del Norte el hombre con una misión suicida

Voz 1704 05:46 la llamada no

Voz 2 05:50 sí pequeñitas no parece gran con John pero no es como muy español no se de poner motes buscado parecidos el esto se parece al otro ya le llama Mariano el tipo aguantado lleva ya allí

Voz 1 06:00 casi casi doce meses seguidos el veinte de enero doce meses la suerte parece estar de su lado porque quizá fue porque en sus primeros días en el de habló con Mariano Rajoy os acordáis no

Voz 1704 06:10 sí me dio nombre Rajoy además

Voz 1 06:12 precio como mediador con América Latina Oriente Próximo hace falta también el norte de África

Voz 1704 06:16 si con todo y consejos para aguantar de Rajoy no son tontería eh de otro tipo pero de aguantar el tirón

Voz 1 06:22 a finales de septiembre se encontraron por fin en la Casa Blanca ellos tienen aún presidente gracias sillón en tweed

Voz 7 06:27 nuestros tenemos al al Rey del del Club de la Comedia Rajoy tampoco defraudó en aquella reunión

Voz 1 06:32 el presidente de Klum ni yo hemos tenido hoy una reunión de trabajo muy productiva en lo que se refiere a Venezuela hemos compartido impresiones sobre la preocupante deriva totalitaria de ese país y su creciente empobrecimiento en Venezuela hay presos políticos hay personas que están en la cárcel por la única razón de pensar de forma diferente a como lo hace el señor Madero

Voz 1704 06:55 esta conversación debió ser un trece en TVE

Voz 1 06:59 no se llama nitrato Trump tú que Trump Trump detalla que mencionaba inmaduro cuidado porque este programa a través de sus colaboradores entró este año en la escena geopolítica mundial escuchar

Voz 8 07:15 ahí está mi amigo Quique Peinado desde aquí lo saludo a Quique hará sabes Quique Weiler Rajoy aquello que tú sabes aquí que en mi contacto secreto con Rajoy

Voz 1704 07:29 yo estuve dando a pensar que de los cien no doscientos hijos que tiene peinado alguno tiene que ser de Maduro hay que recordar

Voz 1 07:35 a que que que te te sube a nivel premium en Twitter quemaduras demencias eh la base Quique como agente secreto tampoco tiene el aspecto no yo creo

Voz 1704 07:45 que eso es lo que lo hace grande y aparte completo a lo mejor el pelo y las gafas son parte de su espionaje y si un día se lo quita todo no no no no yo sé que no es gente gente de aquí que lo único que quienes jubilarse realmente entonces primer boxeo Maduro no entiende que Miguel jubilarse Maduro

Voz 1 08:01 Madero como le llaman nuestro presidente no se unió cuanto Donald Trump pero sí que les dedico estas palabras

Voz 9 08:07 tus manos de aquí Donald Trump Coming Donald Trump fuera de la lista de intervencionismo

Voz 1704 08:17 me gusta nada más me gusta dárselo azufre que ya da no nos falta poco por debajo tío Ibarra que tanto Canarias y luego también parece un partido fútbol sí sí no conquistó

Voz 1 08:33 bueno él es maduro viendo que se les cierran la mayoría de los foros internacionales recurre a los discursos y mensajes directos a a Quique y otros grandes líderes mundiales políticos y de la comunicación así interpela va a Toribio presidente de Colombia Juan Manuel Santos

Voz 10 08:47 Vimos en inglés veis yo

Voz 1704 08:58 pasaban

Voz 10 09:00 Modi son todos Tim Venezuela Pi constituya

Voz 1704 09:09 comparte descargas nada de eso es exactamente igual que habéis visto Mad Max Fini Rowe cuando sale importan yo hablaré min Penat or furiosa si eso es exactamente el mismo discurso eh

Voz 5 09:23 constituyen Yuyu OCU

Voz 1704 09:25 es el nombre de un disco guapísimo en Kiev

Voz 5 09:27 no pero es algo grotesco

Voz 1 09:30 pero lo que es mejor no que es mejor esto o lo que hizo Rajoy os acordáis

Voz 11 09:34 de Henry Pizzi en inglés

Voz 1 09:37 no no no vamos a hacer

Voz 1704 09:43 además no me camperas y sacamos ya ese tema

Voz 12 09:47 cuánto Salvà

Voz 1704 09:52 el fin tenéis en propósito de año nuevo

Voz 1 09:55 pero eso no

Voz 1704 09:56 ponerme súper Gordo este año quiero ya romperlo sí sí sí sí llevo diez años intentando no engordar no lo consigo sigo engordando con lo cual ya he dicho ya me voy a dejar quiénes Gerardo quiero ver dónde está mi límite de obesidad y luego intentar reducirlo otra vez es un papel que no te a ser una especie de Manuel Burque en el paro

Voz 2 10:18 yo quiero estar buena currar menos y cobrar muchísimo más

Voz 1 10:21 exacto es televisión estas ahora pues ahora mi

Voz 2 10:24 como estoy en una dos tres cuatro televisión

Voz 1704 10:27 pasadas las uvas ya lo hemos hablado a eh

Voz 2 10:29 acabas en IB3 Televisión balear esto invita en mi carrera mareo

Voz 1704 10:34 vamos en dirección Abbado no me voy a cansar un directo

Voz 2 10:37 lo de once de la noche a doce y media noche eso está hablando de tu vestido allí en Mallorca yo soy polémico o y enseño más o menos sabes que sabes

Voz 1 10:44 no no aguanta toda esta conversación porque luego al final del programa vamos a entrevistar a alguien más que en una cadena nacional digamos va a presentar las uvas

Voz 1704 10:53 Xavier Jou este año como propósito me voy a comprar una almohada porque está pagando de la Universidad de mis hijos y aún no la he visto una ahí me parece muy feo

Voz 1 11:02 creo que para Fatih este es el año este es el año de las medias para las mercancías

Voz 1704 11:08 sí sí sí sí ya te digo que éste es el año en el que va a llegar a hacer algo por fin ya es verdad importante Castelo tiene Benita ya tengo venir por los tobillos eh cuidado buen propósito podría ser la reforestación

Voz 1 11:21 que es volvernos un poco más respetuosos con el medio ambiente a pesar de lo que dice tran tenemos al teléfono a Carlos Íñiguez que es cofundador junto a su hermano de la estar

Voz 1704 11:29 pues bueno o de artículos de madera de Bizet

Voz 1 11:32 pero claro nos llama la atención no solamente por este propósito digamos tan tan amable sino porque diseñan gorras relojes de madera muy malo no sabía que se podía hacer

Voz 1704 11:42 no se debe punto

Voz 1 11:45 las fiestas han lanzado una campaña especial por cada artículo que vendan ellos plantan un árbol en un monte gallego cómo estás Carlos buenos días

Voz 1704 11:52 hola buenos días a todos los que tal como está muy bien pero explícanos al margen de Pinocho quién quiere un gorro de madera

Voz 13 12:00 horas de todas formas a a todos no enhorabuena por el programa nada pues eso quería contaros un poco lo que hacemos la verdad que Pinocho estaba en nuestros planes pero llegó al final decidimos quizás y a un público más humano ya que probablemente sea más conveniente para vender

Voz 1704 12:19 sobre todo

Voz 13 12:20 y nada pues si os explico un poco básicamente hace unos años vimos vimos un reloj de pulsera que ellas hacía que lleva muchos años haciendo ese tipo de relojes pero que era muy atípico no todavía no sabía ha conseguido digamos buena hacer lo más fino y demás y quisimos dar una vuelta al diseño y hacerlo todo muy entorno a la sostenibilidad y no sólo por el hecho de devolver mala manera que utilizamos sino por por crear un movimiento de de consumo responsable con el medio ambiente Ike pues cada Gorka productos que nosotros vengamos pues está haciendo digamos un una acción que es positiva para el medio ambiente

Voz 1704 12:59 Carlos vosotros vais a ir con con la historia de la humanidad empezasteis haciendo los relojes de piedra hay dentro de poco los de metal no

Voz 13 13:07 empezamos con lo de madera y de momento vamos a seguir con la madera

Voz 14 13:10 vale vale luego metales nobles luego tal bueno pero no pudo eco friendly

Voz 1704 13:16 ya verás ya que hay quien elogió madre de madera lo entiendo todavía se puede imaginar no pero sí

Voz 1 13:21 un un una gorra de madera como esto como si claro

Voz 13 13:24 en las Borrás son enteras de madera sólo la parte de la visera

Voz 15 13:27 adiós a base de madera que va a agravar

Voz 13 13:31 hay tal cuerpo que que te recoge la cabeza de algodón

Voz 1704 13:35 yo soy rangos IVA vale vale vale soy gran usuario vuestro línea productos los preservativos de madera

Voz 13 13:40 sí también lo miramos lo único que bueno a lo mejor tener ir con un elemento

Voz 12 13:46 a la pareja

Voz 1704 13:47 no les gusta tanto pero no hubiese muchas os planteáis un árbol

Voz 1 13:53 en un bosque gallego es un bosque que no vais a desvelar cuál es que de repente para desde allí como usted

Voz 13 13:59 las realmente no lo saben nosotros desde el principio e tenemos una campaña que está activa durante desde que empezamos en el Amazonas peruano en el que nuestro compromiso es a plantar quinientos kilogramos de madera Porca a producto eso quiere decir que nosotros hacemos reforestación es en dos momentos del año las épocas de lluvias ir pues la equivalencia de el número de árboles que se plantan con el número de árboles vendidos pues sale una equivalencia de que cada producto ha utilizado cien gramos de madera digamos y hemos plantado quinientos kilogramos de esos árboles que cuando crezcan

Voz 1704 14:36 pues equivaldrían a eso lo que estamos haciendo estas Navia

Voz 13 14:38 miles de forma especial adicionalmente a lo que hacemos en el Amazonas peruano que en noviembre de hecho suyo personalmente a hacer la reforestación allí con nuestros amigos de Fondo Verde estaba esperando

Voz 1704 14:49 este dato eh porque quién iba a comprobar nada en el Amazonas peruano Carlo claro pues yo a los adolescentes vale vale

Voz 13 14:58 con contaros también un poco lo que lo que estas cavidades estamos haciendo que se nos ocurrió a raíz de los incendios que hubo en Galicia ir quisimos hacer una campaña de reforestación aquí en España a nivel local también para que la gente vea cómo ve a que no estamos solo en la otra parte del mundo peruano justo sino que quisimos hacer una campaña que la gente Porca producto que compra plantamos un árbol y además ponemos el nombre que ellos que ellos quieran una tarjeta y les enviamos la foto de de la Real con su nombre

Voz 1704 15:28 de su árbol digamos no le

Voz 13 15:31 es el creo que es la zona más de Lugo pero de momento estamos en la fase digamos que la reforestación tiene tres fases la primera de germinación de las semillas que se hacen Viveros que es lo que estamos ahora luego se hace ya la tras plantación que es lo que se llama reforestación sí mismas es lugar que llevas

Voz 1704 15:49 cortarla cincuenta así sacarlas pero oye pero escúchame esta semana saliendo en un programa que lo escucha muchísima gente tío prepara la espada de la rodilla

Voz 13 16:03 hombre por supuesto chico el gesto lo hacemos de la era una broma

Voz 1704 16:08 no cofundador junto a su hermano se pueden comprarlas borrar los relojes y más cosas de madera en gran punto Carlos si se puede pagar con madera e también

Voz 13 16:23 tarjeta también

Voz 1704 16:26 gracias Carlos suerte muchísimas gracias

Voz 14 16:28 no sabemos tengo bitcoins Carlos posición

Voz 16 16:37 se queja huy

Voz 1 16:53 de verdad que ha hecho largo este año de hecho si seguimos repasando otras noticias que podrían haber ocurrido hace siglos seguimos descubriendo que están en la hemeroteca de dos mil diecisiete estamos haciendo un poco revisión de la actualidad sin tocar el tema que lo ha eclipsado todo y no me estoy refiriendo a cuánta gente hay en el armario de Operación Triunfo de este año no

Voz 1704 17:09 es una broma de Lourdes Lancho y me ha dicho que no es capaz de decir es

Voz 2 17:13 porque su hija lo sigue a las hipotecas de plazo fijo

Voz 1704 17:15 no lo es

Voz 1 17:18 pero fíjate dos mil diecisiete el año fue movido para partidos de la izquierda en dos mil diecisiete

Voz 1704 17:25 si para el PSOE empezábamos exacto con el PSOE es cabeza no es no de Pedro Sánchez con gesto que mandaba mucho escuché la única autoridad que existe en el PSOE es la presidenta del Comité Federal que les guste o no alguno soy yo yo soy el autor y señores

Voz 1 17:43 no hicimos humor con esto no es dos mil dieciséis años auguraba una interesantísima campaña de primarias con Pedro Sánchez recorriendo España en ese coche que tanto mencionaba además Antonio Castelo S

Voz 1704 17:54 hace dos años en los baños de M tener las es alto

Voz 1 18:00 en todas las federaciones ven que vamos a escuchar algunas haría tres en lucha Pedro Sánchez humillado y echado de Ferraz contra la mujer a quienes algunos definían como la Faraona tengo

Voz 17 18:14 Berta

Voz 11 18:16 que tengo que tengo

Voz 1704 18:18 que estoy animada y que me encanta

Voz 17 18:21 te gana eso va de suyo verdad

Voz 1 18:24 Patxi López que hay ahí se quedó

Voz 11 18:27 sabes lo que es una nación por supuesto sí que es pues es un sentimiento que tiene muchísimo

Voz 18 18:33 mantiene todavía por ejemplo en Cataluña o en por ejemplo en el País Vasco por razones culturales históricas mística

Voz 1704 18:42 el órgano Pedro examen se vio

Voz 1 18:46 en algunos momentos de la campaña es siempre trató con con cariño a Pedro

Voz 18 18:50 podría recordar también que el tres de octubre del dos mil trece Susana pues culpó a Zapatero en una en un desayuno y culpó a Zapatero por aceptar el Estatuto de Cataluña tal y como no

Voz 1704 19:00 este año lo que te decía que me paso que que no sé si las pero no son de este año no anchoa que es un poco lo que pasó aquí también es de este año no desde el diecisiete de enero

Voz 1 19:09 Podemos que celebró que te has me parece que fue hace daño en entero de este años asamblea para decidir qué es hacía o quién se hacía con el control del partido no Íñigo Errejón Pablo Iglesias dos siguen entre los distritos estar ganaron los como no podía ser de otra manera en Vistalegre II Cardo Pablo

Voz 11 19:34 que sigue o no sigue sigue

Voz 1704 19:37 pero sigue ahora en su momento por ejemplo el día en Nochevieja muy bueno para robar cobre no porque la gente está en casa y nadie se da que se llevó la Palma de Oro la declaración más bestia

Voz 1 19:48 no fue otra vez un nuestro queridísimo

Voz 19 19:52 hombre hoy

Voz 1704 19:54 están en una plaza de toros a voto Yoko

Voz 19 19:56 limpio que dispuestos a sacrificar a un niño

Voz 20 20:00 una cruenta virtual batalla de tronos que son

Voz 1704 20:03 el representa lo peor de la poli

Voz 2 20:06 es que es es una colonia Jean Charles

Voz 1704 20:09 lo peor de la política ya está ya está muy ocupados

Voz 2 20:12 de marketing muy bueno no es el único de su partido Rafel

Voz 1 20:15 Nando que piensa que en Podemos solamente puede reinar el mal estas son declaraciones de Cifuentes y de Osório portavoz del PP en la Comunidad de Madrid en la moción de censura en mí fue este año que podemos le hizo al PP autonómico a mitad de año

Voz 17 20:26 ustedes son los que lleva en sus listas electorales a pederastas agresores tomo antiguos terroristas Chelsea

Voz 2 20:33 por los compañeros que tiene su partido

Voz 21 20:36 usted pertenece a un grupo de pederastas abusadores sexuales

Voz 22 20:40 señoría

Voz 1704 20:43 en una diosa en política son los idearios esto no cuando te pasan lo que tienes

Voz 1 20:49 estaban diciendo lotero hasta el alcalde de Bollullos del Condado

Voz 2 20:51 pues eso sí que así en fin la palabra

Voz 1 20:54 del año para vosotros lo habéis pensado cuál sería la palabra del año

Voz 1704 20:57 ancho a ya yo estoy con este hombre sería Cataluña no sé cómo se habrán Cataluña yo porque yo creo que es verdad no este año realmente pues verdad valor

Voz 1 21:09 los también balón sí bueno según el diccionario Oxford la palabra del año es de seis años noticias falsas técnicos es verdad que los los bulos en noticias falsas están marcando la actualidad casi decía que la política en todo el mundo

Voz 23 21:22 de hecho o Trump como dicen que lo tumba convocada

Voz 1 21:27 en Twitter un concurso para que denuncien los norteamericanos las Fake news en los medios de comunicación él piensa que todo lo que no le beneficia periodística puesto no él David Fernández ex miembro de la maldita punto Es como estar David buenos días hola muy buenos días vosotros os dedicáis un poco a cazar esos bulos no

Voz 24 21:45 sí hemos visto a punto es lo que hacemos es esos bulos políticos au esas cadenas de whatsapp que están compartiendo hacemos un poco de trabajo periodístico sentimos públicamente

Voz 1 21:58 el problema que que vivimos ahora en en la política nacional e internacional especialmente la nacionales que cuando por ejemplo un medio de comunicación no les gusta lo que está pasando en algún sitio dice que es culpa de Rusia esto siempre es bueno

Voz 24 22:09 bueno en en algunas ocasiones yo creo que en Estados Unidos y que se ha visto que ha habido una influencia bastante bastante grande y en las elecciones francesas por ejemplo y en otros casos pues es un poco más de de este inquilino de querer sin pensar que ha sido rusa

Voz 1704 22:24 David vosotros tenéis maldita hemeroteca no que yo lo seguía mucho que si sacáis como cortes que desacreditó daban por lo que hablábamos antes que cualquier cosa con el tiempo no significa absolutamente nada

Voz 1 22:35 sí tenemos maldito Marte no tenga fin así a ti te parecerá bien que la palabra del año según el diccionario Oxford sea Faith No es no bueno

Voz 24 22:42 yo creo que la palabra o está en boca de todos francés

Voz 1704 22:45 que me parece bastante de acuerdo con todo lo que está teniendo claro lo que lo cosas

Voz 1 22:48 hay hay dos acepciones David unes esa noticia que es realmente falsa o inventada o que está plantada en Internet como se dice pero otra cosa es el uso que hace de esa expresión y él él llama Faith No es a todo aquello que va en contra de él

Voz 13 23:02 sí bueno es una es una paralelo oí

Voz 24 23:05 mente yo creo que todos tenemos en mente lo que son los pequeños a pesar de que quién quiera desacreditar las las noticias reales y fundamentadas Gloria eh

Voz 1704 23:14 David cuál ha sido el bulo más gordo del año el saque ha tenido mayor veracidad y era mentira

Voz 24 23:19 bueno yo creo que de los de los bulos tenemos dos principales uno que afectan a un colectivo que está bastante olvidado últimamente que es el de los refugiados porque además es un bulo que se extendió de país en país era una supuesta violación de un refugiado en Italia a la hija del matrimonio italiano que las acogía esto se publicó en prensa italiana se publicó en prensa eh inglesa en Prensa Española y al final era prácticamente todo mentiras y que hubo una una agresión sexual pero ni a esa persona era refugiado ni estaba acogido en la casa de ese matrimonio y además eran todos de la misma nacionalidad no y luego el el el uno no de los vuelos que más nos ha costado a desmentir ha tenido que ver con las tarjetas censales que afecciones catalana que se acaba publicando que estaban llegando a el entrada en domicilios que nunca habían vivido allí bueno nosotros estuvimos una semana y media pedimos ayuda desde malita punto es porque vimos que la gente nuestra gustado lo está gustando muchísimo si conseguimos ponernos en contacto con una de esas personas después de una semana y media eh que eran receptoras de esas tarjetas censales y resulta que lo que había habido era pues lo que esperábamos mezclaron el buzón y era una vecina esa persona que estaba denunciando que estaba siendo usado con eso

Voz 1704 24:30 una sola persona no

Voz 24 24:32 eran eran tres personas los receptores era una persona sus dos pisos dos

Voz 1 24:36 con cuántas veces habéis pensado lo fácil que es desmentir uno de estos bulos y lo fácil que sería para la prensa convencional por ejemplo haberlo hecho sin embargo no se hace sencillamente se reproduce ese bulo

Voz 24 24:48 bueno yo creo que estamos en un momento en el que en él que en todas las redacciones se va con la lengua fuera hay que publicar hay que llamar la atención y entonces quizás por eso por el por el modelo de prensa es complicado poder hacer poder hacer ese trabajo además es otra cosa es muy es más fácil casi desmentir lo que luego conseguir que se visualice ese desmentido porque si una noticia falsa tiene la compartido de veinte mil personas ser compadre

Voz 1704 25:14 es mentira que cien alegría

Voz 24 25:16 incluso cuando una persona que tiene un alto perfil en Twitter no indigno no rectifica es muy complicado entró por eso es muy importante tener una comunidad alrededor importante que el los

Voz 25 25:25 lo que interesa más el bulo que el desmentido no claro porque estamos

Voz 24 25:28 más llamativo es tiene claro que es más llamativo consiguen Barrett retribución todos les interesa más incluso aves es reconocer que era falso pero no borrar dejarlo ahí

Voz 1704 25:37 David y sus amigos tus amigos están bien contigo y eso porque tuvo claro te te dedicas a ver mentir cosas tú eres de estas con colegas Benigni te dijiste tú dijiste

Voz 25 25:46 a sesenta yo echo Inés

Voz 24 25:49 no os grupos de familias siempre es un poco como lo aguafiestas no comparten una noticia de que un cura ha ganado una hace están puticlub es falso va a todos

Voz 1704 25:59 ya está ya está David eche más bonito no es verdad una verdad sobre la verdad es decir que en Twitter por ejemplo en redes sociales la gente escucha la verdad que quiere oír con lo cual a veces moverse de ahí les pro les resulta incómodo no

Voz 24 26:15 claro además es estas suelen ser como os comentaba el tema de Cataluña los refugiados son temas que polariza mucho a la gente y además éstas mucho más receptivo Open a creer lo que confirma tus tu sesgos y tus creencias estado dentro CES muchas veces nos encontramos con ocasiones en las que incluso desmintiendo con fuentes es imposible que la gente no se lo cree

Voz 1 26:35 yo creo que recordarás muy bien David que decía que Gil el rango de mito que que Hillary Clinton tenía una red de prostitución infantil que tenía una pizzería aquí muy cerca en el centro de Washington presentó un tipo con dos pistolas allí por supuesto

Voz 24 26:49 sí además son vuelo son prácticamente imposible increíbles porque son absurdos totalmente pero es increíble cómo la gente puede anular ese sentido critica el pensar que es tiempo

Voz 1704 26:58 por qué dice que me van a tirar de la SER todos los años que ese bulo no

Voz 2 27:03 dieciocho

Voz 23 27:05 en un cajón

Voz 1 27:08 Méndez miembro de la maldita apunta desgracias David por el trabajo que hace Si por la entrevista un abrazo

Voz 24 27:12 muchas gracias a vosotros

Voz 1704 27:14 Martín

Voz 1 27:19 de forma que no hemos tratado que este año se la amistad en el PP de Madrid todos eran amigos por lo menos todos los que rodeaban a Esperanza Aguirre que escucharla afecta a la que estaba lo recordaréis cuando se enteró de la entrada en prisión de su amigo y mano derecha también este año Ignacio González

Voz 26 27:33 además nadie hubiera podido acusa alguna y por tanto para mí

Voz 1 27:42 ya

Voz 1704 27:44 ya sé que se me descargando descargando la mierda del PP aparte que tú hablas con Ignacio González diez minutos como ibas a pensar que iba a ser persona

Voz 2 27:57 ya has imposible escuchan ni nada yo lo también Ignacio González con nosotros

Voz 1 28:00 yo de ella

Voz 11 28:01 no esto quiero agradecerle públicamente la oportunidad que me ha dado de crecer políticamente a su lado su confianza y el Caudillo

Voz 1704 28:13 tanto

Voz 2 28:14 cómicamente es el olvido público eh

Voz 1704 28:16 entonces todos ir corriendo a You Tube y escuchar lo que dice con Zaplana al Esperanza Aguirre

Voz 1 28:22 estamos ahí vamos

Voz 27 28:35 alegría y ahora

Voz 1 28:37 si alguien me acuerdo de que tuvimos también una moción de censura de Podemos al Gobierno del PP pero un rato ahí es verdad un rato porque

Voz 1704 28:44 media horita no acabó

Voz 1 28:47 como resumen nuestro presidente Mariano Rajoy que todos

Voz 5 28:49 su estrategia y todo su proyecto político se resume en una máxima cuanto peor mejor para todos cuanto peor para todos mejor mejor para

Voz 1704 29:00 mi el suyo beneficio no esto esto es el clima es esto es el climas de amigo que Rajoy apuntó hace dos años con el vaso y el plato oí aquí alcanzado para que el partido Podemos era una pasada cuando salió todo este año

Voz 1 29:16 hace Ramos fue la primera vez que un presidente de Gobierno declaraba ante la Audiencia Nacional como testigo por la trama

Voz 7 29:22 tel la actitud de Rajoy fue desde el principio de total y absoluta colaboración con la investigación

Voz 28 29:28 sigue pensando que este proceso es una trama contra el PP tal como declaró

Voz 29 29:32 no no no vamos no eso de no no no no no pero no puede responder porque lo que yo no pretendo es que esto se salga del marco jurídico procesal por lo tanto la pregunta me parece que no experto

Voz 1704 29:43 Rajoy no sólo junto

Voz 1 29:46 a su habitual carga filosófica pudo finalmente exhibir su retranca gallega

Voz 28 29:51 ese viaje lo pagó su partido lo paga usted quién lo pago mi partido hasta donde yo sepa puede ser poco contestación gallega yo diría

Voz 5 30:01 bueno pues entonces es la que ha dado y es una es una respuesta que creo que es de alguna manera coherente vamos a otra pregunta alguna

Voz 2 30:08 manera eh no repito no sale usted

Voz 5 30:11 hasta el final y la contestación tiene que ser gallega porque no la podría hacerlo Mohamed no entremos en disco no entremos en discusiones por favor

Voz 1704 30:19 de ahí al lado es un profesor de guardería o quiénes

Voz 1 30:22 dicen que pagó un viaje fijados en la forma del Val es mi partido hasta donde yo sé Papa no está donde yo sé sin hasta donde yo sé no futuro quiere decir intento explicar también sus famosos SMS es con el ex tesorero del PP Luis Bárcenas Luis nada es fácil pero hacemos lo que podemos

Voz 30 30:38 en el dos mil doce que estaban haciendo en ese en ese momento que les hacemos lo que podemos que está usted haciendo mire yo respondido a los mensajes del señor Bárcenas estábamos en otro contexto temporal diferente al de ahora porque tengo la costumbre responder a los mensajes que me manda a la gente lo hago porque tienen mi teléfono la podía haber utilizado esa frase u otra frase cualquiera que no tiene ningún significado ninguno como decía hacemos lo que podemos sin significa lo que exactamente significa hacemos lo que podemos

Voz 1704 31:14 yo creo que yo le he cogido cariño de verdad sí sí yo no quieren que esté mucho se digo una cosa lo vamos a echar de menos eh

Voz 2 31:22 ese día llega el momento dándole a eso te iba a decir cuando lo vamos a echar de menos dentro de veinte años eh

Voz 1704 31:27 esto que yo creo que lo que hacíamos la broma de dónde está Podemos y tal es lo lo que ha pasado es que ahora el PP sigue sí sí ha inundado otra vez sigue siendo super relevante y sólo hablamos

Voz 1 31:36 de ellos si eso sí de todas maneras no sé si Exteriores conmigo si el pues ese es el acontecimiento político del año el personaje más allá de quiénes están en la cárcel lo quiénes están en Bruselas sigue vistiendo Gabriel Rufián porque siempre es un personaje en sí mismo

Voz 1704 31:49 Pepe al final la gente que viene más triples ha metido seis pues déjame decir que mañana en algún momento del programa si va a salir y Gabriel Rufián pero en A Vivir

Voz 2 32:02 Nos lo digo en donde está

Voz 1704 32:04 que más asaltar el libro de estilo de Javier del Pino porque no último día del año Javier también tienes que liarla también regresamos en tres minutos bien

Voz 1 32:14 ciudad

Voz 31 32:24 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 5 32:28 que pero no perdona de otra verá

Voz 1 32:56 ha tenido Castelo y con Pedro Aznar desde Valencia y con Llum Barrera Desde Mallorca que está ya preparando el guión porque seguro que guión para las campanadas uvas

Voz 2 33:06 por eso contarlo porque como no me lo pongan que yo no pueda leer en un cuello me pierdo tienes tu parte tener ni perteneces antitaurina que es un cocinero muy conocido aquí es que tiene un programa diario de cocina

Voz 1704 33:22 no pues ahí estaré yo Jaume Matas que está siempre

Voz 2 33:25 a a Jaume Matas que está en la sombra que estaba mirándome la cola del vestido salvo sus ocho primeros uvas en directo con eso si las esquivado muchos años y este año ya me chocado

Voz 1704 33:34 de ahí ya algún tipo de yo qué sé de decálogo que te hayan que te hayan dado de conocer

Voz 2 33:39 a los decálogos y me olvido sabes tenido bastante los decálogos bastante que el frío que pasas

Voz 1704 33:47 es uno de los primeros por no decir el primer cómico que salió b3 con veintiún años además no sabéis verdad porque ese abrió la tele y enteraste tú y entonces llega el en el primer no no yo entré en Jackson tots un programa que sancione el castigo Bellver y luego si bien en el hotel vas a los meses entre un programa sí porque era difícil en Canal no había más dificultad para hacer cosas

Voz 1 34:08 fíjate yo te decía al principio Llum que hoy queríamos hablar además con otra persona que igual que tú va a presentar las uvas derecha no no no Donald Trump Pedro se le presenta en La Sexta además junto a nuestra compañera Cristina Pardo es Iñaki López cómo está aquí

Voz 1704 34:26 oye perdón volvió a ti mismo

Voz 32 34:31 es que voy acumulando que yo no sepa

Voz 1704 34:34 cómo puede ser que ya lo hacía el día que esto si queréis te preparar sus papeles hay que llevarlo todo

Voz 32 34:41 SER Mis primeras campanadas hay que decirlo pero es que en esta casa somos tampoco es que al final te acaba tocando toca Pedrero Lillo y Shake yo la pajita más corta no es más queremos mandar más que eso porque es tiempo

Voz 1 34:52 nosotros aquí ya sabes que Cristina colabora con nosotros y eso es bueno periodista pero pero tenéis que cobrar por horas no no no al mes

Voz 32 35:00 sobre si en deteniendo cuenta que hago un programa de debate cinco horas y media me pagaran en esta casa por horas pues probablemente Antonio estaría estaría varios pufos ahora mismo a la vez

Voz 1704 35:10 a la canguro no podíamos activamente para nosotros es el el sábado gigante de la política os ha son seis horas ahí donde va pasando gente

Voz 32 35:20 lo que sea no cualquier cosa que me encanta la comparación no comparto talla con el presentador de Sábado Gigante en sonora se Francisco efectivamente claro pero es fundamental que lo diga que aquí para horas horas metiendo horas Antonio Ferrera vive detrás de un cristal con un martillo romper en caso de emergencia de hecho me he encontrado

Voz 1 35:39 que él quería hacer las uvas lo dijeron Antonio no no no no

Voz 1704 35:42 yo quería hacer una especial que mal rojo Bebo bueno lo voy a decir y ganando va a estar

Voz 32 35:48 el sexto es una primicia que os doy faltaba hecho noticioso de tal envergadura Antonio no estuviera presente Soccer

Voz 1704 35:56 alguna manera vaga sobrevolar la ciudad las uvas como Luke Skywalker en la nueva Star Wars así como un mensaje al final como amenazando que el año

Voz 2 36:04 qué bienestar hiciera falta como la princesa Leia

Voz 32 36:06 quiero decir que es ensaimada

Voz 1704 36:09 hay un momento que toda la Puerta del Sol se va hacia el Antonio me decía a casa

Voz 1 36:16 oye es verdad lo que me dijo que queríais ir en pijama

Voz 32 36:19 sí la verdad que queríamos hacer un pequeño homenaje aquella aquellos grandes sketches que hacían Rosa María Sardá Honorato los dos viendo la televisión tapa delitos con la manta comiendo castañas y con el reloj de la Puerta del Sol de fondo pero aquí hay una serie de árbitros de la elegancia que consideraron que era mejor que fuéramos como Dios manda así que no

Voz 1704 36:35 yo no lo he estado un tiempo tienen los pitos

Voz 32 36:40 sí aquí también los hay que ser como Dios manda

Voz 1704 36:43 me fastidia un poco la vida yo voy yo voy a pasar bastante frío así El hombre fácil enseñando echó

Voz 2 36:49 y mi pechuga a ver a mí me brotan has borda entonces pero claro la elegancia es como que no puedes ponerte un abrigo tienes que ir así un poco

Voz 1704 37:00 Sarkozy que un poco cóctel el rollo de Xisco

Voz 2 37:03 el hombre es traje oscuro el no sí en la vida

Voz 1704 37:06 los chalecos estos finísimo que ahora como de ir a correr son unos chalecos que se pone todo el mundo por debajo para que para no pasar frío

Voz 32 37:13 no pero a mí no me nadie me ha hablado de esto que hay ropa térmica para hacer las compras

Voz 1704 37:18 y suegro el novato llevan un bono de sur debajo

Voz 1 37:22 yo estoy aquí en la Puerta del Sol que ustedes una aportar eso sí no hay hay hay una terraza en la que estáis todos los que retransmitir las campanadas ahí juntitos

Voz 32 37:30 fíjate va a ser especial frío porque estamos todos en el mismo edificio con todas las puertas y ventanas abiertas con lo cual habrá corriente pero esto va un poco por orden de llegada es decir Televisión Española si no me equivoco ocupa toda la terraza después van las grandes mayores va a Telecinco Antena3 después creo que va a cuatro y nosotros que estamos en portería lo de Doña Manolita tendremos que pedir a la gente que se aparte para el reloj

Voz 1704 37:51 es es muy difícil de todo es una persona que alquila edificio o algo así

Voz 32 37:54 debe ser un edificio entero no sé si pertenece al mismo propietario nosotros estamos en una academia de taquígrafos

Voz 1704 37:59 si no me equivoco si si ha habido mucha pero sí sí

Voz 32 38:04 sí por lo visto sí porque he visto el dueño de los edificios

Voz 1704 38:07 como Mariah Carey que come al atún en lata hasta hasta noviembre ya empieza por ahí ya

Voz 32 38:14 verse taller de Mecano grafía vive del alquiler

Voz 1704 38:17 a sospechar lo como Mariah Carey oye luego lo vas a ver no sé si esto se puede ver el metido en algún lado luego te pasa pues no tengo nada

Voz 32 38:24 ya supongo que ocuparemos bastante tramo bastante espacio capeando porque estoy seguro de que alguna creamos en Gerona o no soy nunca de verme me da mucho reparo verme me daba mucho pudor

Voz 1704 38:33 no yo entiendo que las esta noche no porque entonces tendría que sacrifica al mediodía del día siguiente hombro este fin de semana

Voz 1 38:39 es un poco raro oye Chris también nos dijo que uno de los dos va de verde pero no dijo cuáles

Voz 32 38:43 sí sí va a haber novedades con respecto al vestido es verdad que vamos a ser presentadores vestidos lo cual es relativamente común en el mundo de la campaña de Nochevieja pero Cristina va a sorprender va a sorprender y es verdad que uno de los dos va de verde

Voz 2 38:55 el debate el flequillo lleva a poner deberes del flequillo

Voz 1704 39:00 puede avanzar tanto no puedo acertar no te lo voy a ver enseguida no me deja ver pistolas ha puesto yo te puedo hacer una pregunta que tiene que ver un poco con con las campanadas pero pero no mucho la verdad es yo tengo la curiosidad de tú tienes un grupo de Whatsapp con Marhuenda recomienda no no tengo

Voz 32 39:16 tener un contrato es estrictamente profesional con ellos e es que estos dos deben dar una tú rasgo mensajes de mierda de Nochevieja que bueno las no fíjate qué te parece una cosa Francisco Marhuenda también su figura también planea sobre la la Nochevieja de

Voz 2 39:29 madre mía qué bien

Voz 1704 39:32 esta gente te tiene contrato de larga duración hay que exprimir al máximo hay una cosa que me que me flipa las campanadas creo que en estos momentos en la vida que se puede definir una persona por qué canal pone las campanadas totalmente representa casi va unos valores personales depende donde las Vegas si no las ves os vais en la radio lo que ser

Voz 32 39:50 hombre yo sí que creo que al final como esto es algo que la gente ve en familia tampoco realmente lo ve la gente muchas veces lo que encendido y por la agresión a no ser que luego te pase cómo fue aquella compañera que no dio las campanadas en su turno que ya estaba anunciando el año nuevo con el carillón la mítica uno alguna de tal

Voz 2 40:08 es sale Mónica Naranjo y no es no no porque a lo mejor

Voz 32 40:11 creo que bastante tuvo Monica y con el pelo teñido como lo llevaba sí sí sí es verdad que la gente luego te recuerda el resto de tu existencia hagas lo que hagas aunque recibe las tres Oscar por eso es momento de vida pero pero yo creo que depende mucho de quién sea el anfitrión donde ver las campanadas y las vas a ver en casa tu madre pues estas cosas

Voz 1704 40:29 seguro que claro esto es una cosa

Voz 32 40:31 el ciudadanos depende de no sea que público crees que te diriges en la uno te diriges pues a esa España de toda la vida que es el morir pero quién quién sí

Voz 1704 40:40 las campanadas hombre vamos optar por un público distinto sobre

Voz 32 40:42 Don pública al que no tengamos que explicarle a estas alturas setenta años de retransmisiones de un reloj no que es el carillón cuáles son los cuartos porque los cuales suenan así no vamos a hacer onomatopeyas vuelo no se distraiga correcto sea incluso pediría a la gente que cambien de bilbaíno a la hora de ver las campanadas

Voz 1704 40:57 ahora tenéis cambiar el cinturón por ejemplo se vosotros no nos las medidas anti ella quién la latina

Voz 1 41:05 ya en la televisión pública vasca tenía un programa que se llamaba que te doy con el pico de la planta

Voz 32 41:10 bueno es en realidad la en una pública no sé si hubieran admitido tamaño nombre eso era en realidad eran una televisión local donde como como como hay poca gente pues hay que hacer un absolutamente todo incluso te permiten el lujo ponerte nombre tus propios programas insisto

Voz 1704 41:22 tenían promete debate que se llamaba así que te del debate el debate pero promete Begoña que ese nombre me mola más que La Sexta Noche que no se puede ser más descriptivo o sea es la sexta de la noche ahora no sabes cómo es hombre llegan

Voz 32 41:35 larga tradición en este canal de ponerle a todas la sexta por delante por detrás

Voz 1 41:38 dice bueno pues si Iñaki Llum yo no sé si queréis formar una entente cordial

Voz 2 41:42 el cuatro es el grupo de guasa pero iré ID paseando a Cristina hasta que me nombre así pues se nos hacemos un poquito de de eco porque nosotros íbamos perdiendo entonces somos más pequeñito no hay menos gente que no

Voz 1704 41:57 no en tres todo el mundo en pero es posible que ponga IB tres con lo cual es mucha gente es posible no es obligatorio se coalición cada mallorquín que ponga IB tres esta noche Llum a Galicia hay planta un árbol también exacto aunque y no quiera

Voz 32 42:15 Picasso como sospecho que las Ésta no es precisamente la cadena de referencia para las campanadas creo que el grupo de Whatsapp lo haré con nuestros televidentes

Voz 1704 42:21 no no voy a ponerla también tío

Voz 1 42:28 empiezas por pensar que no te ve nadie y acabas haciendo sabe Dios qué Iñaki López un placer muchos abrazos a Antonio Anaya Cristina sobre todo mucha suerte mañana feliz año

Voz 32 42:38 igualmente muchas gracias a todos hasta luego

Voz 1 42:40 no y Antonio Castelo Pedro Aznar Llum Barrera gracias compañeros bueno

Voz 2 42:43 no estaba el año que viene me gusta decir esto hasta el año que viene mola de viejo en serio