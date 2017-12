Sucedió una Noche (31/12/2017) / Programa completo

Voz 2 00:00 bienvenidos a sucedió una noche un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos

dirige y presenta Antonio Martínez

Voz 0229 02:30 hola qué tal bienvenidos a sucedió una noche a unos hemos recuperado del atracón de Nochebuena ya estamos listos para nuevas comilonas y todo el jolgorio de Nochevieja así que para no agitar mucho la cosa os proponemos ahora un rato tranquilo hablando de películas clásicas de actores y directores de siempre escuchando un poco de música de cine como este tema de jazz que suena de fondo que el gran Duke Ellington compuso para la película Anatomía de un asesinato hoy como la semana pasada el programa durará algo más de lo habitual os vamos a acompañar hasta las seis de la mañana media horita más quién está hora y media van a pasar por aquí personajes como Manzoni Hawkins que hoy día XXXI cumple ochenta años o el director Howard Hawks al que vamos a recordar en el cuarenta aniversario de su muerte otro cumpleaños que vamos a celebrar es el del Novo el noticiario cinematográfico que durante los años del franquismo se proyectaba en los cines antes de las películas la semana que viene se cumplirán setenta y cinco años de su primera emisión vamos a charlar del cine de su vida con la actriz Dafne Fernández a la que ahora mismo tenéis en las carteleras en la película perfectos desconocidos de Alex de la Iglesia Carrie el clásico de Brian de Palma los años setenta será la película de la que hablaremos en nuestra sección de terror pero como siempre vamos a comenzar con la película de la programación de TCM por la que apostamos esta semana estéis listos pues vamos allá

Voz 10 03:54 el montaje excelente Tom estupenda producción estupendamente escrita Jim estupendamente interpretada Harry dile a Chapman que su fotografía es perfecta

Voz 0229 04:04 la película de TCM hoy domingo TCM emite Holy Smoke humo sagrado una película del año mil novecientos noventa y nueve protagonizada por Kate Winslet Harvey Keitel ir dirigida por la australiana Jane Campion

Voz 0544 04:21 después de dos películas de época como el piano y Retrato de una dama la directora Jane Campion buscaba para su siguiente proyecto una historia contemporánea una conversación en un avión cuando regresaba de la India acerca de la atracción mística que ejerce ese país sobre los occidentales le dio la idea

Voz 12 04:38 éramos como todos los que viajan a la India queríamos ver en persona gurús no nos lo tomábamos en serio Roth pensó que sería divertido pera fue terrible hubo una especie de catarsis colectiva

Voz 0544 04:51 enseguida llamó a su hermana la escritora Ana Campion y a cuatro manos escribieron una novela titulada Holy Smoke que luego adaptaron a un guión cinematográfico contaba la historia de una joven australiana que tras viajar a la India queda atrapada en una secta religiosa liderada por un grupo cuando su familia lo descubre diseña una estrategia para recuperarla

Voz 0544 05:28 en efecto mediante un engaño consiguen traerla de nuevo a Australia pero para programar la del lavado de cerebro que ha sufrido hace falta un especialista ahí entra en escena el personaje que interpreta Harvey Keitel

Voz 14 05:41 Salgado de las sectas a ciento ochenta y nueve personas con éxito el porcentaje de la incidentes es el tres por ciento no hay nadie en América y en Europa que igual esas estadísticas

Voz 0544 05:51 para lograr su objetivo debe llevarla a un lugar aislado en el desierto durante tres días

Voz 15 05:56 en una conversación que durará tres días

Voz 0544 06:16 sin embargo la terapia no va a resultar tan fácil ya que la joven a la que da vida Kate Winslet va a acabar cuestionando y haciendo dudar al propio del programa

Voz 15 06:25 por cuestiones que yo tenga es porque está sus y totalmente vacío sentí confían en Sucre está lejos de su alcance

Voz 16 06:37 un

Voz 0544 06:51 parece en principio una película sobre el peligro de la secta

Voz 15 06:55 que el novato lo que yo creo que tengo la impresión de que están manipuladas

Voz 0544 07:04 pero de lo que habla en realidad es de uno de los temas favoritos de la directora del piano el cambio en las relaciones de poder a través del sexo quiere follar

Voz 15 07:13 todo contacto lo implica deseo porque está estará ocupaba imaginando que todo el mundo teme ser eres una de las personas meros floreros

Voz 0544 07:24 ha sido el Mi vida en esta guerra particular el dominador acaba siendo dominado el hombre mayor y experto es seducido y dominado por la joven que aparentemente resultaba más débil

Voz 12 07:37 se consiga a enseñarte yo diría que no no del modo que me gusta

Voz 0544 07:44 un relato cargado de erotismo en el que lo mejor es sin duda el duelo interpretativo que se establece entre Harvey Keitel y Kate Winslet

Voz 15 07:51 es una completa pérdida de tiempo no conseguirá doblegar ni es posible no esperaba que fuera fácil eres una joven inteligente con fuertes convicciones sería decepcionante si fuera rápidos

Voz 0544 08:03 recordar ya podéis ver en TCM Holy Smoke otra ventana abierta al universo femenino dirigida por una directora que siempre consigue sorprender la australiana Jane Campion

Voz 0229 08:44 vamos ahora con nuestro juego de las películas cogemos cuatro títulos que también se pueden ver la semana que viene en TCM los ponemos un diálogo y un tema de su banda sonora como pistas sobre estamos Sandrine ex huidos listos pues ahí va la primera

Voz 15 09:02 la princesa

Voz 19 09:13 tras tu no

Voz 1 10:11 pues

Voz 21 10:27 George no era empleos

Voz 15 10:29 no era luchador

Voz 22 10:36 supongo que estaba pacifistas hechos sería una pena desperdiciar un buen licor con el suelto que Cangas tu maravilloso fue el profesor aquí

Voz 15 10:44 punto

Voz 15 11:29 señor si queremos recuperar nuestro pueblo y estamos dispuestos a pagar su precio qué opina es lo nuestro es cierto entonces lo harán

Voz 24 11:42 es que ustedes Ulaca en buena oye ya se ha ante que antes venga ya eh

Voz 15 12:29 más bueno que era muy difícil yo creo

Voz 0229 12:33 bueno al menos no todas os digo las respuestas para que ese país cuantas habéis acertado empezábamos con El laberinto del fauno de Guillermo del Toro Intras el diálogo sonaba la nana de Mercedes compuesta por Javier Navarrete a continuación Kyle Mac Lachlan encontrado una oreja humana cortada en Terciopelo azul de David Lynch la actriz Isabella Rossellini cantaba esa versión del Blue Velvet que escuchábamos es la tercera película Liz Taylor y Richard Burton discutían en quién teme a Virginia Woolf con música de North y para terminar la más difícil un western estrenado en dos mil ocho Appaloosa dirigida por el actor Ed Harris y protagonizada por él mismo Viggo Mortensen y es el propio Harris el que canta esta canción que suena de fondo de su banda sonora You'll Never let My fair

Voz 0229 14:48 un tema del Barça de la banda sonora de la Gata Negra una película de los años sesenta protagonizada por Laurence Harvey informa entre otros Woo con guasa y se titula la famosa canción de Lou Reed y ahora vamos a recordar a un gran director del cine clásico

Voz 25 15:05 lo que define los dejo es tan difícil será alguien que la gente no

Voz 0544 15:12 el pasado martes día veintiséis Se cumplieron cuarenta años de la muerte de Howard Hawks considerado uno de los mejores directores de la historia del cine queréis saber porqué

Voz 0229 15:39 Alfred Hitchcock Se especializó en películas de suspense John Ford en la este Lubitsch Wilder siempre se les asocia con la comedia Stanley Donen con los musicales pero Howard Hawks saltaba de un género a otro sin ningún complejo no hay otro director en la historia del cine que haya triunfado como él en todos y cada uno de ellos

Voz 28 16:01 no

Voz 0229 16:06 serias como La fiera de mi niña bola de fuego o las

Voz 29 16:09 novia era él suele ocurre alguna idea una o dos alguien disparó contra caiga derogar Iker disparó contra alguien que huyó o tenía voy para cenar y lo descuartizó en el salón uno ninguna de ellas me satisface

Voz 0229 16:19 policiacos como el sueño eterno o Scarface el terror de lampa busco

Voz 30 16:23 en una estrella de hojalata la que va prendido un borracho colza que lo iban es decir ayúdame a levantarme

Voz 0229 16:33 Stars como Eldorado os sus cuatro películas con título de río Río Bravo Río Rojo Río Lobo Río de su

Voz 30 16:39 ha ando con mucho fuego con que me arrastráis hasta ponerse a cubierto debajo de salón es increíble verdad Ayón que pudiera cruzar tanto terreno abierto sin que les dieran

Voz 0229 16:48 supongo que Dios me estaba protegiendo películas bélicas como el sargento York

Voz 31 16:52 estoy componiendo la crónica del reinado de El señor de Egipto nos llegan noticias de que una vez más ha vencido a nuestros ahora Egipto es la más grande y poderosa de todas las naciones

Voz 0229 17:05 el super producciones históricas como Tierra de faraones dramas como tener y no tener de aventuras como Atari de ciencia ficción como el enigma de otro mundo e incluso musicales como Los caballeros las prefieren rubias

Voz 30 17:18 si Ci exigidos que el bolsillo de su americano puede ser una bolsa de caramelos si no hubieran bultos Cuadrado como el estuche de unas seguro que me he traído un regalo

Voz 9 17:39 ni hubo para Howard Jacobs el género de una película

Voz 0229 17:51 a lo de menos solía decir las aventuras

Voz 0544 17:53 si la comedia son en realidad la misma cosa la única diferencia es que en la primera se intenta destacar la parte dramática de héroe en la segunda la parte trágica

Voz 0229 18:03 su secreto residía simplemente en contar historias si le gustaban los personajes los trasladaba a la pantalla si creía que algo era divertido lo ponía en boca de sus actores lo único que buscaba con sus películas era entretener

Voz 30 18:15 cómo es posible que le ocurran todos estos disparates a una misma persona

Voz 0229 18:19 uno de los aspectos que más cuidaba era los diálogos las frases tenían que ser cortas y contundentes

Voz 0544 18:25 yo trabajo a una velocidad un veinte por ciento más rápido que la media de las películas cada vez que una escena no me parece demasiado buena le digo a los actores haced la más rápido hoy estará bien sigue ellos no lo hacen luego la recortó en el montaje

Voz 30 18:38 preparados ahora es una seamos arroz carne fan cada uno a un lado del va salir estás atrapado sigue a la escucha no intentas mover que un momento a otro vamos a uno está a punto de salir un segundo más tres tengo

Voz 0229 18:52 había eso sí un nexo común entre todas sus historias sus películas tratan casi siempre de un grupo de personas estrechamente ligadas que intentan llevar a cabo una tarea difícil

Voz 30 19:02 no entiendo cómo va a cazar los monos con incoe creo que los va a matar que miedo como hizo conmigo cuatro sets de los recogeremos con huelgas y ya está pero como pasa cazar los con una red de pesca no lo voy a cazar monos lo que voy a hacer es reunir quinientos vuelos debajo de una red para que los que vosotros

Voz 0229 19:22 con el mundo

Voz 0229 19:33 no Cox era hijo de una familia acomodada siempre fue una persona muy inquieta de joven participaba en carreras de coches y pilotaba aviones de hecho algunas de las escenas que reflejó en el cine están entre sacadas de experiencias personales que él mismo vivió

Voz 1 20:05 que no

Voz 0229 20:07 Camps gastaste de Sólo los ángeles tienen alas la muerte de uno de los pilotos les sucedió a uno de sus mejores amigos que volaba con él Howard Hawks estudió ingeniería en el verano para ganar algún dinero trabajaba en los estudios de Hollywood construyendo decorados de ahí pasó a la producción y finalmente tras producir más de sesenta películas pudo dar el salto a la dirección

Voz 30 20:27 esa perversa herencia cuesta cara exige mucho sacrificio

Voz 0229 20:31 tenía fama de ser uno de los directores más astutos que había para los negocios nunca estuvo ligado durante mucho tiempo al estudio y siempre mantuvo el control sobre su trabajo de hecho fue productor de muchas de sus propias películas ya que pensaba que sólo se conseguía el control creativo sin manejaba el dinero a propósito lo quisiera cobrar se jactaba también de tener buen olfato para prever los gustos de los espectadores

Voz 0544 20:54 pienso que los productores que hacen una película idéntica a la que acaba de obtener un gran éxito no BNC en el nombre de productores y siguiendo este

Voz 0229 21:02 lema de pionero muchas de sus películas resultaron precursoras Scarface el terror de lampa por ejemplo abrió el camino al cine de gángsters y como ocurriría en muchas comedias posteriores el una nueva los personajes se pisaban los diálogos unos a otros a una velocidad hasta entonces desconocida

Voz 30 21:18 no nadie sabe cómo lo consiguió no diga Leño come con la comisión anticrisis ofrece diez mil dólares por su captura Murphy ninguna vista el que yo era además parece ser que lo abordado esplendor bastarían los hombres del sheriff

Voz 0229 21:30 su rodaje serán rápidos huía de los alardes de cámara y hacía pocas tomas ya que pensaba que las repeticiones restaban espontaneidad siempre procuraba la naturalidad de los actores muchos de los mejores papeles de John Wayne Humphrey Bogart Cary Grant o Merlin Monroe fueron gracias a él

Voz 30 21:46 claro que era usted tonta

Voz 0229 21:48 no me parece que no se puede ser inteligente cuanto conviene a menudo improvisaba durante los rodajes siempre con una asombrosa intuición como en Los caballeros las prefieren rubias

Voz 0544 21:59 las dos chicas Jane Russell y Mary de Monroe pegaban tan bien juntas que cuando yo no sabía qué escena inventar me limitaba a hacerlas andar arriba y abajo y Sole encanto a la gente no se cansaba de ver pasear a dos chicas guapas construir una escalera para que pudieran subir y bajar treinta buen tipo

Voz 0229 22:54 por hoxe no necesitaba pensárselo mucho para poner en pie una película Tener y no tener por ejemplo nació de una apuesta con Hemingway el director le dijo que era capaz de hacer una película de éxito basada en la peor de sus novelas Hemingway aceptó el reto y le cedió los derechos de tener y no tener el resultado fue un gran clásico que supuso además el encuentro de una pareja legendaria Lauren Bacall y Humphrey Bogart

Voz 15 23:18 preferiría que no me esto para me quememos

Voz 0229 23:23 déjate de tonterías otra de sus películas Atari nació como una excusa para unas vacaciones en África que hoxe amigo John Wayne llevaban planeando desde hacía tiempo de hecho el equipo está formado por buena parte de los mejores amigos de Hawks por el día rodaban por la noche de juerga

Voz 30 23:40 bueno esperas buenos días eran me gusta tortuguitas calado fritas con grasa diagnósticos se me encanta te pasa lo que me la dio por Poker es esta mañana veinte o cállate mejor las dos cosas uno es humano como se puede ver tanto como él y no sentir fue una noche memorable este es verdad que sí

Voz 0229 23:57 en cuanto al argumento lo Iban improvisando sobre la marcha por la mañana salían a buscar animales sin encontraban rinocerontes filmaban la caza del rinoceronte se encontraba jirafas montaban la escena con jirafas

Voz 30 24:08 dile a Gul que la deje la ha escurrido coche de acoso coches de acoso San tiene problemas con el lazo esa última gira para disgustos ahí vamos a buscar otra del mismo tamaño

Voz 0229 24:20 al director tampoco le preocupaba repetirse ya hemos contado en este programa que los argumentos de Río Bravo Eldorado son casi idénticos e incluso se copiaba asimismo en algunos gags

Voz 30 24:31 no no se quede ahí donde es que te lo puedo acercarme más

Voz 0229 24:40 el célebre gag del vestido roto de La fiera de mi niña con Katherine Hepburn y Cary Grant volvió a repetirlo años después en su juego favorito con Rock Hudson y Paula Prendes

Voz 30 24:50 no se puede ver que se ha dado cuenta de cómo lleva la espalda del vestido que usted ha encantado con el respaldo de la silla de mimbre algo preocupa estás tenéis que hacemos tenemos que salir de aquí se sigan dando los dos a la vez salga con el pie derecho vamos

Voz 0229 25:19 no Bogart hoxe no alcanzó en su época la consideración de maestro que tenían otros contemporáneos suyos como John Ford en los años sesenta sin embargo una nueva generación de directores y cinéfilos ligados a la Nouvelle Vague francesa le encumbraron a lo más alto por su capacidad de llevar la expresión personal y artística al cine comercial

Voz 1365 25:37 una obra que perdurará siempre sólo la historia lo dirá creo que yo no lo olvidaré jamás si será recordado

Voz 0229 25:44 así fue hoy se le considera uno de los más grandes directores de la historia del cine Fox murió el veintiséis de diciembre de mil novecientos setenta y siete a la edad de ochenta y un años

Voz 0229 26:32 tenemos que hacer un descanso para escuchar el boletín de noticias hasta que lleguen las señales horarias os vamos a dejar con este tema de Mark Knopfler que ya suena de fondo y que pertenece a la banda sonora de lo calculó un tipo genial una película británica del año mil novecientos ochenta y tres ambientada en un pequeño pueblecito escocés protagonizada por Burt Lancaster la de local Heathrow es de hecho la primera banda sonora que compuso el líder de los Straits Mark Knopfler rojo crearía unas cuentas más os dejamos con ella y regresamos en unos minutos con Anthony Hopkins el NO DO a fin de Fernández Spacey haciendo de Carrie

Voz 19 27:08 hasta ahora

Voz 0229 30:31 ya estamos de vuelta con la segunda parte de sucedió el que canta he John Travolta hay es una canción tradicional americana titulada Barbara Allen que el actor interpreta con su guitarra en la película una canción del pasado del año dos mil cuatro película en la que también veíamos a una jovencísima Scarlett Johansson por cierto pero vamos ya con nuestro siguiente reportajes

Voz 37 30:55 tal el título ello escribirá Enciclopedia curiosa delfines

Voz 0544 31:04 hoy día treinta y uno de diciembre Anthony Hopkins cumple ochenta años todo el mundo estará de acuerdo en que se trata de uno de los actores más relevantes de las últimas décadas Ilha hemos visto y admirado en muchísimas películas sin embargo muchos oyentes quizá no sepan cómo fueron sus comienzos lo que pasó desde que se convirtiera en la gran estrella de cine que es hoy en día hemos resumido en seis encuentros clave en su vida el camino que le llevó a ser quién es

Voz 9 31:33 en se encuentra Richard Burton

Voz 0229 31:43 era el tonto de la clase una completa inmunidad para los estudios un niño torpe y solitario con mucho genio y ningún amigo a los catorce años le metieron cinco meses en un reformatorio por darle una paliza brutal a otro chico que se había reído de él porque la toman con

Voz 30 31:58 las porque no les gustan mi aspecto porque no les gusta porque fui a la escuela

Voz 0229 32:01 pero Toni Hopkins no encajaba en el perfil de pandillero te gustará a tocar el piano y también leer cualquier para desarrollar mi dominio y conocimiento utiliza para ampliar medicación merita que también sentía una gran afición por el cine las horas que no pasaban el viejo cine del pueblo las dedicaba su colección de fotos de estrellas cinematográficas entre las que destacaban las del héroe local Richard Burton que había nacido allí en su mismo pueblo

Voz 15 32:29 la localidad galesa de por Talgo lo más parecido a uno que yo haya visto

Voz 0229 32:35 día Tony fue a llevarle algo a la hermana de Burton CIS y al entrar en la casa se encontró de golpe con el actor que estaba filtrándose en el banco

Voz 0229 32:49 doce Hince le pidió un autógrafo y se marchó corriendo sin poder casi hablar rato volvió haberle pasaba en su Jaguar se dio cuenta de cuánto le envidiaba deseaba su éxito su coche a la chica que iba a su lado fue entonces cuando decidió ser como él decidió de un plumazo que quería ser actor

Voz 9 33:12 se encuentra Laurence Olivier y se convierten profesional

Voz 1 33:23 ahora cómo te llamas Anthony Hopkins señor

Voz 3 33:27 Otelo señor

Voz 0229 33:36 Laurence Olivier director entonces del Teatro Nacional advirtió en seguida el talento del joven Anthony Illa admitió en su compañía por qué debería preocuparse de papel seguimos semanas preparándolo primer paso fuera

Voz 1 33:48 redacción sobre todo relajación sí pero te quedan dos minutos pueda entrar

Voz 0229 33:56 el día de su debut estaba tan nervioso que recitó subió algo y parte del de otro actor pero aquello quedó sólo en una anécdota rapidamente fue ganando peso dentro de la compañía cuando Olivier cayó repentinamente enfermo Anthony Hopkins fue elegido para sustituirle en los papeles principales

Voz 1 34:12 ahora sólo tengo antes se Berti es coronado rey

Voz 0229 34:16 los éxitos fueron llegando en pocos años la prensa le consideraba ya el heredero natural en el teatro británico de su maestro Laurence Olivier Crespo cree que tengo cuanto se precisa para ser un chico Rey

Voz 0229 34:43 la primera oportunidad en el cine le llegó con el león en invierno una película protagonizada por Katherine Hepburn y Peter O'Toole Hopkins interpretaban ella a Ricardo Corazón de León el hijo protegido de la reina Leonor a la que daba vida Katherine Hepburn

Voz 30 34:59 con como señala a tocar la lira y recitar poesías teníais que conocí con lo que es

Voz 0229 35:13 pero no fue eso lo único que la Het burle enseñó al joven Hopkins no

Voz 12 35:18 acompañan a tomar un café y les vamos a esas digna que hemos rodado antes no estaba mal pero permíteme una pregunta a ti te gusta la cámara bueno supongo que si entonces por qué demonios interpretas toda la escena de espaldas a ella Miro allí está la maldita la enfocando a estas zonas tuya sino

Voz 1365 35:38 la quieres te asegura que yo subo al coche

Voz 12 35:40 puedo hacerte desaparecer de la pantalla venga vamos a rodarla

Voz 15 35:45 hicimos quince tomas de aquella escena ahí es decir dejad que lo haga otra vez vamos dejad que haga otra ella blando

Voz 9 35:56 han tánica se encuentra a Richard Attenborough y consigue sus primeros éxitos en el cine

Voz 0229 36:09 Richard Attenborough siempre fue el director favorito de Anzo ni Hopkins y con el trabajo en media docena de ocasiones fue él quien le proporcionó sus primeros éxitos en la pantalla primero en Gran Bretaña con el joven Winston Un puente lejano

Voz 15 36:22 tenía intención de viajar al oeste donde el oído que tenemos un paisaje espléndido

Voz 0229 36:26 cuando a mediados de los setenta Hopkins decidió trasladarse a Hollywood entre otras cosas para pagar menos impuestos allí estaba de nuevo Attenborough para ofrecerle su primer éxito americano magia una película en la que el actor interpretaba a un ventrílocuo psicópata y con doble personalidad la suya y la de su muñeca

Voz 30 36:44 a mí no me pasa nada malo yo a los vehículos sabes pero eso es que dominan el mundo anotó habían porque especiales te meterán en algún sitio profundo y aislado no hables así te lo ruego hito no diga tonterías esto pidió

Voz 0229 36:57 el de magia fue uno de los primeros personajes inquietantes de los muchos que interpretado Hopkins a lo largo de su carrera sirvió además para darle a conocer en Hollywood

Voz 30 37:06 oye sabes lo que creo que es lo que

Voz 1 37:08 cree

Voz 30 37:10 qué vamos a hacer una estrella

Voz 0229 37:15 película llegarían otras como el hombre elefante veo motín a bordo pero la verdad es que los productores no se volvían locos

Voz 15 37:21 contratarle jugando con el hombre más preocupa muy tienen barcos un y poco todas las cartas sobre nada

Voz 0229 37:28 es la procesión eran conocidos su mal carácter y su afición a la bebida que provocaban continuas discusiones durante los rodajes con directores y compañeros

Voz 30 37:36 hemos estado cerca que esté te digo ha sido culpa tuya hemos empezado bien pero luego tuve artista ahí

Voz 0229 37:43 en ocasiones llegaba incluso a la violencia física aunque afortunadamente esos tiempos ya han quedado atrás como reconoce el propio Hopkins

Voz 1 37:51 dijo tengo un temperamento muy caliente muy mal genio que bueno lo tenía ahora me encontré un poco más porque me he dado cuenta de que no es práctico hacer siempre Chupi

Voz 40 38:14 de los veinte años al COP quince era técnicamente un alcohólico se observa detenidamente las cosas descubrirá que todo tiene un punto débil

Voz 0229 38:23 puede romperse según temporadas lo llevaban mejor o peor pero en mil novecientos ochenta y cinco había caído realmente bajo sus borracheras eran continuas su mujer iba a abandonarle nadie le ofrecía nuevos papeles

Voz 0229 38:51 fue al salir de una de tantas fiestas allí tirado en la escalera de una casa que no conocía sirvió asimismo con otros ojos por primera vez

Voz 30 38:59 me di cuenta de que me estaba quemando que iba a perder todo lo que más quería a mi mujer mi carrera

Voz 0544 39:06 sentía que el final de mi vida estaba muy próximo

Voz 0229 39:08 Anthony Hopkins bajó a la calle entró en una cabina y marcó un número de teléfono

Voz 15 39:17 hola buenos días me llamo Anthony Hopkins

Voz 33 39:20 necesita ayuda verdad nace creemos que mire no esta esta oficina está como yo me llamo todos nazi y estaría encantada de que nos viéramos ahora mismo

Voz 0229 39:30 ahora mismo día siguiente iniciaba una cura de desintoxicación y desde entonces no ha vuelto a aprobar una sola gota de alcohol

Voz 15 39:37 los hombres caemos en desgracia una vez en la vida tú crees Margaret sí claro

Voz 9 39:47 Anthony Hopkins encuentra a Jonathan Demi ISE convierte en inmortal

Voz 1 39:58 aún se despierte más noches Pereza se despierta en plena noche Chilla no

Voz 0229 40:04 productores querían a Robert Duvall para el papel pero fue el director Jonathan Demme el que se empeñó en contratarle había impresionado mucho el sonido de su voz y la profundidad de sus ojos en nombre elefante esas eran las cualidades que quería para Hannibal Lecter

Voz 1 40:18 cuando te ocurre algo así tan tarde una vida completamente inesperado

Voz 0229 40:23 tanta fuerza Fan Zone Hopkins no dejó escapar la oportunidad que le brindaba hay tomando elementos del asesino Charles Manson de Margaret Thatcher de él mismo creó uno de los personajes más escalofriantes de la historia

Voz 1 40:35 cinco uno descenso intentó hacerme una encuesta me comiso hígado acompañado te hagas

Voz 0229 40:46 la noche de los Oscar no le bastó con el hígado del funcionario Aníbal el caníbal se merendó cinco estatuillas entre ellas la de mejor actor para Anthony Hopkins la estatuilla era la prueba se había convertido en una estrella recuerde que todo lo bueno se hace esperar tenía ya cincuenta y cuatro años pero no era tarde lo mejor de su carrera aún estaba por llegar

Voz 0229 43:56 bebop un par de semanas se cumplirán dos años de su fallecimiento esta canción la compuso para la película principiantes de Julian Tempel una cinta que recogía el ambiente del Londres de finales de los años cincuenta y en la que el propio David Bowie tenía un papel después de este descanso musical vamos a recibir a nuestra invitada de hoy en el cine de su vida

Voz 30 44:19 sí ese avión despega y tú no estás a su lado te arrepentirás tal vez no hoy ni mañana pero sí muy pronto y para el resto

Voz 1 44:25 lo de tupida de su vida este Casablanca toda vivida ha estado esperando hoy hablamos con Dafne

Voz 0544 44:38 de Fernández una de las protagonistas de perfectos desconocidos la película de Álex de la Iglesia que está teniendo un gran éxito en taquilla desde que se estrenó Dafne Fernández esa actriz desde niña lleva trabajando desde mediados de los años noventa la hemos visto en películas como La caja quinientos siete Entre lobos y en series de televisión como un paso adelante Los Serrano o El chiringuito de Pepe

Voz 1365 45:08 yo cuando jugaba en casa eran plan teatrillo a mí lo que me gustaba era hacer un espectáculo vestía a mi hermana Ana maquillaba decía tú has entra por aquí dices algo luego te vas y luego los domingos poníamos una silla en casa que subiera a los abuelos los tíos a un vecino cobramos la entrada al teatrillo entre mis padres vieron que por ahí pues que era feliz haciendo eso me metieron una agencia y ahí empecé a hacer publicidad mi primer trabajo y sólo quiero coger un poco de experiencia sobre el escenario ya está

Voz 15 45:40 el primer casen para Arenas nombre de tango Xavier yo a hacer esto

Voz 1365 45:47 que no quiera hacer mujer de este de poner en la Caritas a necesito moverme necesito expresar más con el cuerpo de hecho también información viene de de la onza cuánto tiempo llevas bailando creo que desde que mecenas desde los tres años empecé a bailar y necesitaba expresarme como fuera yo creo que él pero puedo mejorarlo si repetirlo ha salido perfecto entonces tengo alguna posibilidad si es que era muy creativa hay sobretodo eh no me conformaba con lo que tenía me gustaba ir más allá no solamente vivir mi vida como Darnell sino poder vivir otras vidas mis padres de pequeña enseñaba el cine me acuerdo el silencio

Voz 15 46:34 buenos días doctor Lecter Claris puedo hablar

Voz 1 46:39 trabaja aparezca

Voz 15 46:42 usted los agentes del FBI verdad que no aún estoy preparándome así que ha llegado una aprendido

Voz 12 46:50 sí se custodian estos equipos

Voz 1365 46:53 de repente era como yo quiera hacer eso no sé no sé por qué es el personaje de Clarín los homicidas esto tanto no se los comía y lo también el día a la bestia me acuerdo de estar en casa viendo una película un cinco o un seis de enero tú eres satánico verdad sabes invocar al demonio no avalaron los reyes a mi hermano mis padres en volverán a Arnedo por qué no has levantado muy pronto me acuerdo de están los tres ahí y de repente una estantería empezar de Dios mío la película qué poder tiene edad es esto es increíble películas como esas olas que me me engancharon empecé a tomarme en serio cuando hice Un paso adelante la serie

Voz 42 47:52 Tomás que que me han admitido se pues es alucinante estaba

Voz 1365 47:59 que sí que me han cogido yo me poca incidencia ha sido pero yo creo que el hecho bien que de repente me veía ella

Voz 12 48:05 empezaba a criticar muchísimo no me gusta esto

Voz 1365 48:08 esto porque no lo no lo abre trabajado más en casa menuda caída más tonta

Voz 12 48:15 ridículo de esas cosas también se aprende si el próximo día pues te sale mejor

Voz 1365 48:19 también estaba estudiando estaba terminando la acarrean Zhai estaba en una serie fue entonces era como no seas tú me toca tomar en serio entonces a partir de ahí dije tengo que tomar clases tengo que tener una formación tengo que trabajar mi voz

Voz 12 48:34 esta profesión es muy dura es muy bonita pero es muy dura así que cuanto antes te lo tomes en serio mejor para ti

Voz 1365 48:41 no pues no se nota a lo mejor alguna secuencia ir yo siempre doy mi cien por cien siempre y me voy al camerino ya estoy pensando hay tíos esto sin lo hubiese hecho así lo he dicho a siempre hay muchas opciones pero bueno luego con el tiempo es verdad que que puedo valorar mi trabajo puedo verme ahí veces que Dion hasta ha estado bien hasta me hasta me siento orgulloso

Voz 43 49:04 huy huy

Voz 1365 49:13 lo que más me gusta ahora de todo el proceso es el de crear el personaje Le descubrirlo el de ver cómo es su vida

Voz 15 49:21 invitado al estreno aún director amigo mío que está buscando una Julieta joven va buena actriz podría ser una gran oportunidad de dado el papeles porque sé que lo puedes hacer

Voz 1365 49:34 yo cada personaje es un perfume eso me encanta porque es o telespectador no ve pero que a mí me evoca muchísimo no un olor me boca muchísimo de hecho cada personaje te tengo una colonia todo esto empecé a hacerlo por ejemplo el musical Fama que tenía diecinueve años que no regalaron una colonia entonces cuando termine el musical de repente olía a colonia y me me llevaba a ese personaje que hacía de de ostras Si esto es tan evocador ir tan inmediato me encanta da más ir a buscarlo vamos a Fano

Voz 15 50:04 toda las móviles lo que leemos en la escuchamos todos juntos tenemos no tendrá que tienes algo que esto no entonces siempre dato

Voz 1365 50:15 ya te digo yo en principio me tenido mucho miedo porque buena Se la más joven el de el reparto también tenía me da los egos de cada todo porque

Voz 15 50:23 siempre tiene que de una me apetece adelantarla iba es si es así no

Voz 1365 50:32 el primer día que nos sentamos en la mesa que íbamos a hacer la lectura de guión de repente Ernesto Alterio hijos pues tras mira que somos perros viejos aquí todos pero quizás la que más y más años lleva en esta profesión y de repente me dio un chute me me dice grande es verdad o sea no no voy a ir de pequeñita en esto sabes de hecho me respetaba muchísimo desde el primer momento

Voz 15 50:54 que ese es el tema que a vosotros os conocéis siente Quillo son ganaba

Voz 1365 50:59 pero verdad que eran dos meses en un mismo sitio era bastante claustrofóbico entrábamos de noche salíamos de noche veíamos la luz del sol todos los días a las mismas personas al final pues tanta soledad pues puede haber roces pero la verdad es que se respira un aire no energía en ese rodaje

Voz 15 51:17 dl hay amor aquí pone que es un vino vi Bío dinámico esto usted que es muy dinámico estará bien por la pasta que vale seguro que está te preocupas no pues para para momento por favor es una cena un examen vale

Voz 1365 51:33 tengo el gusanillo de la producción porque al final me gusta estar pendiente de todo me gusta controlar todo entonces dirigir me encantaría también es verdad pero la producción se sería productor hay protagonismo en feliz

Voz 18 52:24 ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah va a eh

Voz 18 53:14 y

Voz 5 53:43 sí tu cuerpo herencia a mí

Voz 0229 54:21 este es Carlos Segarra el cantante del grupo Los rebeldes con un tema que compuso e interpretó para la banda sonora de las edades de menú la película de Bigas Luna buscando Toulouse se llama la canción ya que estamos con producto nacional vamos con nuestra sección de cine español que hoy nos va a hablar del Nodo habrá que no sepan y lo que es pero seguro que muchos oyentes los se acuerdan

Voz 15 54:46 es que yo recuerde con tanta español hay tanto Trabuco sombrero

Voz 1 54:52 sucedió en el cine español española y que se supone que debemos hacer nada si un gradas americana de la historia de nuestro cine

Voz 0229 55:06 el próximo jueves cuatro de enero se cumplirán setenta y cinco años de la primera emisión del NO DO el noticiario cinematográfico que durante más de treinta años acompañó las proyecciones de las películas en los cines de nuestro país

Voz 0544 55:33 para muchas personas esta sintonía estará siempre ligada al cine al hecho de pagar una entrada sentarse en la butaca y mientras esperaban a que comenzara la película enterarse por ejemplo de que había muerto Manolete

Voz 44 55:44 aquí fue donde ocurrió la tragedia había conquistado la fortuna

Voz 1 55:49 la gloria pero las truncó el toro negro de la muerte que habían construido un muro en Berlín

Voz 45 55:55 hay así alambres espinosos yerran la salida a los que quieren huir y su población tiene que utilizar toda clase de recursos para poderse comunicar con sus compatriotas

Voz 0544 56:05 Ana libre o que iba a Montes había ganado el Tour de Francia

Voz 45 56:08 la andarín y director y coordinador de este extraordinario éxito al el primero en una rapara Bahamontes que ha conservado hasta el final el y amarillo

Voz 0544 56:16 largo de su historia el nodo realizó un total de cuatro mil dieciséis programas miles y miles de metros de película que hoy en día son un archivo en imágenes imprescindible para conocer esos años de la historia de España

Voz 0414 56:28 no vivía Vioxx y documentales cinematográficos no cuenta con una información rápida y completa de todos los sectores de la vida nacional y del extranjero el mundo entero al alcance de todos los españoles

Voz 0544 56:44 en nodos surgió como medio de propaganda política del régimen de Franco

Voz 0414 56:47 siguiendo el símbolo y ejemplo de nuestro caudillo la unidad de los españoles su disciplina es base de nuestro renacimiento Presente y futuro cada uno en su puesto tiene el deber de aportar su esfuerzo personal para cumplir la consigna suprema de Franco noticiario español viene a ocupar su puesto de trabajo y de divulgación en esa empresa honrosa junta los camaradas de la presente la raro

Voz 0544 57:10 al mismo tiempo debía ser un vínculo de los espectadores con la realidad del momento una realidad eso sí que ellos elegían como mostrar filtrando y seleccionando las noticias esta realidad además podía ser cambiante dependiendo de lo que interesara en cada momento así por ejemplo los reportajes de la Segunda Guerra Mundial fueron pasando del apoyo decidido al bando alemán

Voz 0414 57:31 rápidamente se transmiten órdenes a las trincheras y posiciones de tiro alemanas y las baterías establece el supuesto Barrera el ataque bolchevique he rechazado

Voz 0544 57:40 más tarde a la no beligerancia y finalmente al acercamiento al bando aliado

Voz 46 57:45 cuatro mil militares de embarcaciones de compensan el dos puertos británicos para realizar con esta terapia

Voz 30 57:52 yo en el NO DO tomar

Voz 0544 57:54 va a como modelo un noticiario del fascismo italiano llamado luche como aquel su proyección era obligatoria en todos los cines antes de cada sesión tenía carácter exclusivo y eso significaba que se suprimía cualquier otro tipo de documental en España ninguna persona podía filmar el seguimiento de una noticia o abordar reportaje alguno por su cuenta el DO era la única voz autorizada del régimen

Voz 13 58:18 cuando contra la inclemencia del tiempo me encontraba en verdad dañar en el operador de nobiliario emprende este camino llega al escenario del drama terrible ven impidió la electa reanimación dar información gráfica de la que merecen la lo han obtenido renunciando con enormes dificultades

Voz 0544 58:34 el cuatro de enero de mil novecientos cuarenta y tres el No dos estrenaba en las pantallas españolas una serie de imágenes encadenadas lo situaban en el exterior del Palacio de El Pardo la Cámara penetraba en el interior hasta llegar al despacho del dictador donde descubrimos a Franco trabajando su mesa absorto en las tareas de gobierno

Voz 0414 58:52 como en otro tiempo su cuartel general El jefe del Estado español caudillo victorioso de nuestra Gerry de nuestra paz se consagra a la tarea de gobernar a nuestro pueblo

Voz 0544 59:02 este primer número ya dejaba claro quién iba a ser el principal protagonista del Nodo

Voz 45 59:07 en reside los altercados village en algún momento jueguen los equivalente a acogerse al relevo ni al descanso

Voz 0544 59:14 hirviendo en nodo en efecto su actividad parecía inagotable Franco presidiendo desfiles ir recibiendo homenajes Franco inaugurando pantanos y otras infraestructuras del Estado

Voz 13 59:24 Cetelem del que el Estado Cedric a la central de Spot son la carretera de más de catorce kilómetros de longitud ha sido construida en el plazo de un mes también veía

Voz 1 59:33 hemos en su vida privada jornadas de caza o pescando al ordenador

Voz 15 59:37 el Generalísimo Franco Manera adiestramiento

Voz 13 59:39 parejos con la cuidadosa técnica que requiere el lanzamiento de la caña y la recogida del cebo haciendo girar el carrete entrañables escenas familiares

Voz 0414 59:49 si al generalísimo en compañía de su familia por los jardines del Palacio de la dándose con el encanto de sus nietas disfrutando de unas horas de sosiego con pensadores de sus trabajos desvelos al frente de la gobernación del Estado

Voz 0544 1:00:04 la mayor parte de los reportajes que ofrecía nodo estaba dedicada a la exaltación entusiasta del régimen de símbolos

Voz 45 1:00:11 en el décimo aniversario de la victoria nacional inaugura la gran pacífica en Santa Cruz del Valle de los Caídos

Voz 0544 1:00:17 también se daba cuenta de las celebraciones tradicionales de los actos religiosos y oficiales o de las visitas de Estado

Voz 30 1:00:23 venga al Palacio Nacional Howell ilustre huésped en Madrid para asistir a la comida que hizo honor de ofrece el jefe del Estado español como de todas las maravilla

Voz 0544 1:00:32 ellas del desarrollismo español

Voz 48 1:00:34 sí de una aureola de fantasía y de misterio ya convertido en una gozosa realidad

Voz 0544 1:00:41 la vida cotidiana también se colaba de vez en cuando entre los reportajes del NO DO dando voz a ese pueblo español que luchaba como podía por salir a D ante Ramos y escuchemos ahora al afortunado de los catorce aciertos buenos días

Voz 49 1:00:53 esto ahora te han pasado unos días que va a hacer con el dinero que tienen las hachas chalé también ya que están ahí pero este tiene claro a qué se dedicaban tener ser millonario Álava ahora canto a Intel

Voz 0544 1:01:08 quinielas a parte las noticias políticas sobre actos oficiales no solían ser las que más gustaban a los espectadores

Voz 50 1:01:15 llega la representación del tiene mexicano Mario Moreno Cantinflas que siempre lleva su permanente escolta

Voz 0544 1:01:20 de popularidad el público prefería los reportajes sobre cine o música

Voz 6 1:01:34 sí sí

Voz 0544 1:01:38 especialmente todo lo relacionado con los toros El cordobés realiza una faena valiente y artística

Voz 51 1:01:45 Futre a las tres minutos gol español vía de ser el de la victoria escapaba de Alonso que desde el sitio de Basora centra largo recoge que vuelve a centrar higo hábilmente deja pasar la pelota hay Farrah fue capaz de apoyamos el no

Voz 0544 1:01:57 lo tenía un estilo muy característico sobre todo porque en la elaboración de los comentarios intervenía un reducido número de personas un equipo dirigido durante muchos años por el escritor Alfredo Márquez allí sus locutores eran también siempre los mismos profesionales como José Hernández Frank o Matías Prats el Novo atendió todo aquello como atendía domingo tras domingo el partido más importante que pudiera darse fue un elemento de difusión del deporte sobretodo del fútbol de un valor inapreciable ahí están en el Archivo insuperable de nodo tantas y tantas cosas relacionadas con el deporte con los toros los que fueron las dos especialidades a las que yo particularmente dediqué mi atención de periodistas el NO DO fue también una importante cantera para directores cámaras y toda clase de técnicos lo contaba en un reportaje de televisión española el que fuera su subdirector José López Clemente

Voz 52 1:02:59 entonces aquello fue una especie de escuela al margen de la Escuela Oficial de Cine que extendía limitadas las plazas y entonces allí vinieron pidieron muchos mucha gente a mí hacer documentales hacer reportajes Si todas las clases y actividades cinematográficas que a nosotros nos podían interesar también ya ellos porque les suponía un conocimiento directo de lo que era el cine

Voz 0544 1:03:25 los contenidos de nodo eran cuidadosamente seleccionados aunque a veces claro se colaba algún fallo

Voz 13 1:03:30 en al aeropuerto internacional de Barajas la famosa estrella cinematográfica italiana Sofia Loren y la capital española en señal de bienvenida la entrega la llave simbólica de Madrid

Voz 0544 1:03:40 el cámara Antonio García Valcárcel uso tanto entusiasmo en filmar a la bella actriz italiana que en el reportaje se veían más curvas de las que muchos puritanos consideraban admisibles el NO DO como el resto las películas línea que pasan censura SA semana prometió que fue los censores no vieron el noticiario que ocurrió pues coincidió que algún alto ejecutivo algo del Ministerio de Información y Turismo pues vio le reportaje claro cuando vio aquellas imágenes de la Sofía no tan exuberante no hizo más que llamar al Ministerio de hablar con el ministro de Información tuvimos nuestro director a su vez con a manos otro fuésemos a los cines a cortar costosos planos que eran un poco escabroso de la fiable en sus comienzos elaboraba una edición semanal del nodo con el paso del tiempo el ritmo de producción se fue relajando con lo que los exhibidores se veían obligados a repetir el mismo noticiario durante semanas y los espectadores más asiduos acababan aprendiendo se de memoria los reportaje

Voz 0544 1:04:46 es el nuevo había dado la noticia de la inauguración de las emisiones de Televisión Española

Voz 13 1:04:51 en la emisión inaugural después de actuaciones de diversos artistas intervienen los coros y danzas del distrito de La Latina de Madrid

Voz 0544 1:04:57 la expansión de la televisión a partir de los años sesenta acabaría haciendo inoperante la eficacia de nodo sus telediarios y sus programas ya se encargaban de informar al público sobre la realidad

Voz 13 1:05:08 los programas abarcarán temas para la mujer para los niños teatro cine actuación de primeras orquestas y atracciones internacionales

Voz 0544 1:05:15 poco a poco el NO DO fue perdiendo importancia intentó renovarse y empezó a ofrecer cada vez más pequeños documentales sobre los temas más variados pero todo el mundo sabía que sus días estaban contados y un día llegó la noticia

Voz 1 1:05:28 su excelencia el Generalísimo Franco ha fallecido

Voz 0544 1:05:32 tras la muerte de Franco dejaba de ser obligatoria su exhibición en los cines y eso dictó su sentencia de muerte el DO intentó sobrevivir algunos años más elaborando reportajes para televisión pero finalmente en mil novecientos ochenta y uno dejó de existir como organismo autónomo fondos pasaron primero a la Filmoteca Nacional y luego a Radiotelevisión Española y así de puntillas y casi en silencio desaparecía una de las piezas más representativas del cine durante la etapa franquista

Voz 8 1:06:00 no hay nada que que Pedreira cita que tengo

sucedió una noche un programa de la Cadena SER el canal de televisión TCM

Voz 53 1:06:32 com se han son sé no a mí sí ahora mismo

Voz 54 1:07:12 la inquina

Voz 53 1:07:23 sí voy a ir

Voz 53 1:07:46 no eh eh

Voz 1 1:08:16 sí

Voz 53 1:08:20 eh

Voz 1 1:08:35 eh

Voz 0229 1:08:39 estamos escuchando Abed Miller cantando el tema principal de la Rosa una película de mil novecientos setenta y nueve en la que daba vida a una cantante que se inspiraba bastante inspirada decimos porque la película iba a ser en principio un biopic de la cantante tejana pero los herederos de Janis no dieron su permiso para hacer la película y tuvieron que cambiar

Voz 56 1:09:00 pero bueno llega el momento de recibir a nuestro detective cinematográfico Jack Bourbon que sí

Voz 0229 1:09:05 le su terapia de terror

Voz 2 1:09:09 Jack Bourbon presenta Dios santo que lea

Voz 15 1:09:16 no creo

Voz 2 1:09:21 mi terapia no

Voz 1 1:09:28 sí sí

Voz 57 1:09:38 sí

Voz 43 1:09:45 colorín colorado este cuento se ha acabado vale ya te puedes dormir hasta mañana descansa

Voz 0544 1:09:54 qué tal amigos estaba contando un cuento a mi amigo el Lucas hace unos años compartí con él una temporada en la penitenciaría de falso éramos compañeros de celda se acostumbró a que todas las noches

Voz 43 1:10:08 leyeran cuento ahora cuando tiene

Voz 0544 1:10:11 son niño me llama para que le cuente uno y se queda tan relajado que se duerme al instante yo siempre he sido un gran aficionado a los cuentos clásicos ya sabéis los de Andersen o los hermanos Grimm en los últimos años el cine no ha dejado de hacer adaptaciones de estas historias solamente de Blancanieves hemos visto varias películas Blancanieves y la leyenda del cazador Mirror Mirror con Julia Roberts en el papel de bruja o la Blancanieves de Pablo Verger pero hay otras películas clásicas que también adaptan cuentos de toda la vida de forma más disimulada acaso Pretty Woman no era sino la historia de la Cenicienta o La noche del cazador se inspiraba claramente en Hansel y Gretel la película que os traigo hoy también tiene mucho de cuento clásico

Voz 58 1:11:02 muy B de la que todos ese pobre

Voz 0229 1:11:13 hasta hoy es un día muy especial para los alumnos del instituto Bale es el baile de fin de curso pero chicos se visten con traje y las chicas lucen sus mejores vestidos en las últimas semanas todo el mundo andaba revolucionado buscando pareja ahora la fiesta está a punto de llegar a su momento culminante la elección de la pareja reina del baile

Voz 1 1:11:35 la porque yo ya tengo los ganadores Bobby Roth Carrie igual es como vivir un cuento hecho realidad hace sólo unos

Voz 0229 1:11:49 días era el patito feo del colegio La chica que nunca contaba hoy en cambio es la reina del baile es extraño algo terrible está a punto de ocurrir

Voz 59 1:11:59 no

Voz 1 1:12:14 y es que está bien más que bien este hombre sabe lo que es construir una buena historia como se llevó Stephen acuérdate nombre porque va

Voz 0229 1:12:25 Garbo otro Carrie fue la primera novela del por entonces desconocido Stephen King Brian de Palma leyó el libro por consejo de un amigo e inmediatamente decidió llevarla a la pantalla el libro publicado en mil novecientos setenta y cuatro era en realidad una recreación del cuento de El patito feo adaptado al género de terror

Voz 1365 1:12:42 todos piensan que su rara no quiero serlo quiero ser normal una persona como las demás