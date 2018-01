EL CLUB DE LOS ACORDES: Final del año, final de casi todo 31/12/17

Voz 1 00:00 on

Voz 4 00:47 cadena SER una tarde más aquí de Navidad

Voz 0788 00:53 concretamente de Año Viejo como dicen las madres en la Cadena SER hablando de música os Hinault musicado conversaciones con Diego Manrique que éstas

Voz 0492 01:01 en el club de los acordes siempre estamos bastante felices

Voz 0788 01:04 bastante felices porque además compartimos el micrófono y la producción y los reportajes y todo con Laura Piñero que es otra parte fundamental de este programa y sobre todo porque es un programa en el que como dice su nombre es un club osea solo entra la buena música la buena conversación las historias estas pequeñas historias que tiene la música detrás que no siempre da tiempo a contar Ike nos van a hacer pasar una hora pues eso de palabra in musica que no siempre es tan habitual que siempre es bienvenida Diego cómo se te ocurriría que podíamos acabar el año

Voz 0492 01:36 cómo podríamos acabar el año pues mi ideal sería acabar lo por ejemplo pues en una isla del Caribe Layla

Voz 0788 01:47 tú estás como si no ven la del Caribe he tenido que mirar pero nosotros no nosotros nos vamos a quedar aquí en la Cadena SER para estar una hora con todos ustedes hablando de eso de finales

Voz 5 01:59 no

Voz 0788 02:07 bueno en cierto modo es nuestra pequeña isla Jude de los acordes es esta isla musical de la Cadena Ser que casi son los Ojos del Guadiana porque entra y sale aparece y desaparece y que hoy vamos a dedicar concretamente a eso cómo está acabando hoy precisamente el año quedan ya muy poquitas horas para atragantarse con las uvas hemos pensado Diego me dijo un día que no hablamos precisamente de eso de los finales del final del amor de la felicidad de la tristeza de la tristeza de la carrera de un músico meta programan es el

Voz 0492 02:37 el último programa de de los acordes de dos mil dieciséis aces y entonces lo vamos a hablar de del final me parece una solución intelectualmente intrigante y me apunto

Voz 0788 02:51 te apuntas no igual que espero que te apuntes también esta noche no te quedes dormido porque también en la madrugada de la calle

Voz 6 02:56 en a ser después de el del programa en el que

Voz 0788 03:00 Nos comeremos todas las uvas también nos va a tocar un par de horas ponerle música a una noche tan fiesta era como esta y además lo vamos a hacer también por supuesto con la ayuda de Laura Piñero y haciendo sesiones de de música de diferentes tipos que podría tener bailando a la vecindad ir algunos la unos puntos incluso haciendo esos perros que decíamos la semana pasada

Voz 0492 03:20 en ningún problema Iñaki porque yo he sido disc jockey nocturno había épocas en las que me ponía dormía la hora normal y me despertaba las tres son las cuatro llegaba a pinchar y era el más fresco de los que estaban en el local

Voz 0788 03:37 es que te iba a decir la maldad yo creo que Diego Manrique si ustedes lo conocieran sabrían que la gusta mucho más la hora de la madrugada que la de la tarde si con este aire así que nos vamos a lanzar a estos casi sesenta minutos del club de los acordes en el que vamos a repasar finales de todo tipo por ejemplo vamos a empezar por un final medianamente triste quiero decir pues fue una muerte natural la de John Harrison pero precipitada por un atentado que sufrió el ya tenía un cáncer pero creo que sufrió un loco se coló en su casa una agredió no sé si fue con pequeño estilete algo así pero lo hizo varias heridas que ya ya

Voz 0492 04:21 los a estas horripilantes bueno pues

Voz 0788 04:24 esos Harrison que por supuesto había tenido esa gran carrera con los Beatles y que después también tuvo una suya un poco irregular después de abandonar el grupo decirlos me pareció suavemente pues yo creo que terminó en todo lo alto sea el final de la carrera de ellas Harrison es una canción que vamos a hacer ahora que se majors to the water

Voz 8 04:41 y que él solamente grabó un par de

Voz 0788 04:43 estas alguna guitarra algún acompañamiento con su hijo Danny

Voz 8 04:47 ah y además tiene tiene

Voz 0788 04:50 la mofa habitual que que tiene el humor inglés pero sobre todo el de ellos Harrison que era el que sería el refrán que decir yo cante dejó esto de water y cinco sea tú puedes llevarte al caballo al agua que si no quiere ver no va a deber piel en la letra va a desgana cuando cosas que él mismo hacía como por ejemplo mira por mucho que los médicos me digan que tengo cáncer y que no debo fumar el tío seguía fumando a ella decía cosas así total era muy amigo de Jules Hoffmann que es un pianista digamos que tiene un leit Knight en la televisión británica maravillosa ahí tiene el su su gran banda So Big Band

Voz 0492 05:23 de dónde donde los mejores artistas y se van mezclando unos con otros programa que vamos a decirlo suavemente no tiene se parece a nada en lo que se hace en España

Voz 0788 05:34 aquí tenemos mucha envidia además porque efectivamente dentro de su banda va trayendo a músicos de todo tipo de los más grandes además si los invita a cantar a tocar hilos íntegra en fin como eran amigos y él estaba grabando un disco Jules que se llama Big Band Rock dijo bueno te voy a prestar esta canción como no llegó a terminar esta canción este How to the water pues ya la completó el resto de las pistas Chus Homeland y como despedida así poética de la carrera hay de la vida de ellos Harrison no está nada mal empezar con este Horse to the water

Voz 9 06:44 frente

Voz 0788 07:03 sí había que ver el que no lo haya visto la versión que se hace de esta canción el homenaje que se hizo cuando murió George Harrison que se llamaba Concert por York simplemente ahí

Voz 0492 07:56 el Royal Albert Hall sí pues salía San Brown

Voz 0788 07:59 que aquí la gente no le pone mucho ha sido decimos el nombre a aquella que han tardado ver esta vez con esa mujer tiene una voz tremenda cuando quiere cantar hago sobrero Lero como esto y la verdad que el homenaje quedó precioso también salir a este Ringo Star salía Paul McCartney después a cantar en fin todo ese concierto el Concert for George es una maravillosa despedida como las que estamos haciendo hoy en el club de los acordes de finales de tramo como es este el caso el final del año

Voz 0492 08:37 estamos en el club de los acordes cuando el tema al todo lo de buscar el fin evidentemente Business canción que se nos ocurrió a los dos rápidamente inmediatamente es una canción que se identifica con una famosa película de Francis Ford Coppola Apocalypse now y y nos estamos refiriendo a una historia Edith picada de los dos que se llamaba precisamente bien con la que se cerraba el primer elepé de los dos no es la que yo pienso que deberíamos de escuchar pero para localizarla para situarnos sí que estaría bien que Poussin vamos un poquito bien sobre todo de la versión al récord dada que utilizó Francis Ford Coppola

Voz 12 09:56 no

Voz 13 10:02 no y no a la y

Voz 15 10:39 bien más le

Voz 16 11:06 sí

Voz 0788 11:22 en aquel tipo este tipo de música Se llamaba Raga rock roll agarro viniendo de la música hindú que exactamente

Voz 0492 11:30 esa sugerencia que había en la en la guitarra que parece querer aproximarse al sonido del sitar

Voz 0788 11:38 pero también son sonidos así arabescos que él había aprendió de Robby Krieger porque creo que la le gustaba mucho la la música española pero clásica de la guitarra clases sí

Voz 0492 11:47 él tenía formación en Segovia por decirlo de alguna de alguna manera pero bueno esto evidentemente para toda una generación a varias generaciones de cinéfilos nos lleva al principio de la Apocalipsis Now de Coppola porque además va mezclándose los sonidos de en los sonidos letales de los helicópteros que se están desplazando a por el área de el delta del Mekong

Voz 0788 12:21 pero tú decías que esta no era la canción de los Doors que tú veías como más adecuada para este programa que estamos haciendo sobre el final de final de muchas cosas porque hay otra canción de los dos que habla de los finales no

Voz 0492 12:31 es un tema que se titula el fin de la noche y que además tiene también su referencia a cultural más polémica incluso incluso porque se trata de un del libro de un famoso y memorable y extraordinario el escritor fascista Céline Louis Ferdinand Céline

Voz 6 12:53 seguro que alguno que está pensando porque porque pone la misma frase maravilloso escritor fascista pues es el podía ocurrir y ocurrió

Voz 0492 13:03 en ese caso el una de sus novelas se titula Viaje al final de la noche y esa fue una inspiración para Jim Morrison que era un lector voraz para hacer la letra de este tema titulado El de Nike el final de la noche

Voz 18 13:29 eh dar eh eh y eso

Voz 16 15:23 no

Voz 0788 15:47 tras ese aire siempre anfetamina icono de los Doors que aquí hacen todavía más grabaciones les gustaba las melodías

Voz 20 15:54 poco incómodas un poco

Voz 0788 15:57 no sé cómo decirte oníricas pero casi desde el lado de las pesadillas más que de los sueños

Voz 0492 16:02 supongo que tiene algo que ver que con esa fascinación que tenía en por las composiciones de Kurt Weill sobre ese mundo del cabaret berlinés Terra etcétera tienes inquietantes los los dos podían hacer baladas preciosas baladas dijo nada a lugares que no eran precisamente nubes algodón osas

Voz 0788 16:26 no es algo de esa va a ser la próxima canción que vamos a escuchar sí porque hay un extremo contrario que es el de la música plenamente pensada para disfrutar para ser feliz y hay una canción completamente inofensiva ya verán todos ustedes los que estaba escuchando los acordes aquí en la Cadena Ser en esta tarde de Nochevieja que es una canción realmente ves a solamente para bailar como tantas otras de las canciones que se editaban en la montaron en la gran discográfica Iker era diez of the road otro de esos finales que estamos repasando y el final de la carretera que es de Gladys Knight the vips en la época en la que yo creo que estaban más lucidos porque Gladys Knight primero cuando estaban en la mota aún tenían las canciones de los más salero esas como la que vamos a ir ahora o como su versión de la ley va en pero luego pasarán una versión un poquito más melódica yo lo sé porque fue

Voz 0492 17:15 bueno es el inconveniente de en una discográfica donde los que mandaban eran los productos

Voz 0788 17:22 bueno pues dentro de esos productores que demandaban como por ejemplo en la digo en la Motown Berry Gordy Smokey Robinson con la que eran realmente los dueños prometía mucho la mano en la producción decidieron que iban a a llenar de éxito a estos chicos que eran jovencísimos porque Gladys Knight Jones tenía diecisiete dieciocho años cuando empezaba a triunfar hicieron esta canción que en realidad letra no tiene ninguna profundidad el bien of the Road pero que suena fantástica todavía cincuenta años después

Voz 22 18:02 Rubén se valora muy huy

Voz 23 19:44 le

Voz 24 19:53 viniendo Bellow después de mazo de Gladys Knight

Voz 0788 19:55 lo de Pierce esto es es primeros discos de ellos son muy bueno muy sabrosos una Nochevieja si aparte es esta

Voz 0492 20:03 aparte de no consideraba no obligatorio que hubiera unos no una sección de metal de cuerda no hubiera orquestación ese las primeras discos hasta sesenta y cinco sesenta y seis Motown cuando hay un pequeño grupo pero muy compacta todos los famosos Funk Brothers sería tocando detrás de de unas voces extraordinarias a mí me sigue pareciendo milagrosa

Voz 26 20:34 eh

Voz 0788 20:36 bueno pues esta noche no es el final del mundo tal como lo conocemos pero para nuestras efectos sí porque es la canción que hemos elegido de los REM para seguir ilustrando estos finales de todos los tipos sola traído Diego Manrique porque sabe que la cosa tiene bastante miga

Voz 0492 20:50 sí es una ocasión memorable tenía un vídeo absolutamente deslumbrante de un niño jugando simplemente un niño jugando una habitación caótica sería un buen momento para recortara Rain que es uno de esos grupos que lo fueron todo durante especialmente los ochenta y los noventa y que luego pues muy inteligentemente dijeron hasta aquí hemos llegado a tener muy buenas ideas en este momento quizá estén un poquito olvidados pero ellos llegaron a estar en ese grado superior de reconocimiento que es entrar en los episodios de Los Simpson no

Voz 0788 21:30 bueno es que nuevo en como siempre sin librarse de la sorna habitual porque ya primero llegan al concierto ahora lo vamos a ir pero llegan a dar un concierto en el bar en el

Voz 8 21:39 a UBS que están siempre hay por lo visto

Voz 0788 21:43 asimismo les ha en lesa no Homer Simpson les ha engañado para que vayan allí entonces están tocando determinan tienen sus palabrotas y además se ríen de ellos hacen una broma con su edad por aquello de la vejiga en fin el episodio

Voz 21 21:54 como siempre no tiene desperdicio

Voz 27 22:08 tal

Voz 28 22:10 estás seguro de que estos tíos son millonarios tú crees que un pobre tendría en el garaje chicos expone los alrededor de mí no puedo hacerlo si Lenny está mirando

Voz 0492 22:18 eso sí

Voz 0788 22:25 esto es un nuevo Olimpo y lo de los grupos que aparecen o que no aparecen dentro de los Simpson hay gente que se pega para hacerlo si yo creo que practicamente

Voz 0492 22:34 se puede hacer un quién es quién a partir de la presencial

Voz 8 22:39 los Simpson he leído por ahí que éste

Voz 0788 22:43 siendo azul a subí no Witt que vamos a ir ahora

Voz 6 22:45 de los rehén tiene unas pequeñas reminiscencia sólo algunas influencias de Dylan de qué es lo que decía Michael Stipe que se había fijado un poquito la letra subterránea el Home Plus que viene de una de

Voz 0492 22:58 de una forma de cantar en los años cincuenta digamos escupir frases muy rápida y en este caso eran ocurrencias oníricas de Michael Stipe cantante de REM que había soñado con un que estaba en una fiesta con el crítico musical Lester Banksy de repente se fueron ocurriendo nombres de personajes famosos que tenían las mismas iniciales L B y entonces pues salía Leonard Bernstein León Leonidas Breznev Lenny Bruce y tal y la canción es absoluto Clemente arrolladora porque es retrata un Estrada un estado de felicidad eso de es el fin del mundo tal como lo conocemos

Voz 1280 23:46 estoy ofreciendo bien

Voz 3 24:21 ah más

Voz 24 25:41 el final del mundo tal como lo conocemos el final del mundo

Voz 0788 25:44 llegaría este programa si no estuviera con nosotros Laura Piñero que por cierto ha tenido una idea magnífica sabes cuál es Diego a ver hablarnos de carreras que terminaron Iker resulta que luego no terminaron porque fueron grupos que retomaron tú me contabas antes algo de los dos parecía

Voz 0492 25:56 no no sí si hay muchas historias de grupos que desaparecen y luego reaparecen etc etcétera como regla básica es no te creas nunca que un grupo ha desaparecido aunque haya muerto los cuatro miembros organizadas les pues Laura no sólo agregó

Voz 0788 26:14 pero ya estaba investigando grupos de

Voz 8 26:16 de de música de todo tipo de música que dijeron que se iban pero luego volvieron

Voz 1280 26:23 las Guns N'Roses comenzaron su exitosa historia en mil novecientos ochenta y cinco pero oficialmente pusieron punto y final en el noventa y seis en realidad era un punto y seguido tras varios años de giras en los que el cantante actuaba en solitario con el nombre del grupo en dos mil dieciséis anunciaron regreso con paradas españolas incluidas las alternativas Pixies nacieron en el ochenta y seis pero terminaron en el noventa y tres debida tensiones internas en el dos mil cuatro volvieron a los escenarios sin embargo hasta dos mil catorce no lanzarían material nuevo el disco no incluía ya a una de sus componentes más emblemáticas Quindío quién podía imaginar que Queen banda formada en mil novecientos setenta podría continuar sin su cantante Freddy Mercury fallecido en el noventa y uno o posteriormente sin su bajista retirado en el noventa y siete pues continúan a día de hoy con Roger Taylor y Brian May a la cabeza

Voz 30 27:38 San Luis en el setenta y seis y en el setenta y siete Queens junto con otros grupos de su generación se encontraban increíblemente pasados de moda pero sobrevivieron sobrevivieron muy bien la verdad logrando sobretodo en Estados Unidos su mayor éxito cuando Another One by the dust llegó al número uno señalaba

Voz 31 27:55 creo que por aquella época cuando no de Juan Weitz saltar Xisco pasó de doble disco de platino a cuádruple disco de platino en una semana no muy buen vimos de repente que Queen quisiera lo más grande del mundo era que se pinchaba de repente sentías eso han piques que sonaba por todo el mundo ahí creo que Estados Unidos fue la confirmación

Voz 1280 28:30 su último trabajo data de dos mil dieciséis eso sí Se trata de un recopilatorio con grabaciones de los setenta ejemplos españoles que se han tomado una segunda o tercera oportunidad este verano volvía Tequila era la segunda vez que lo hacían tras su separación en el ochenta y dos de los cuatro miembros del setenta y seis sólo estaban Ariel Rot Alejo Stivel dos de los que faltaban Nos dejaron hace tiempo y el cuarto declinó la invitación

Voz 32 29:04 no pensamos demasiado en hicimos bueno pero nos conviene nuevos conviene una cosa como muy muy espontánea no de hartazgo de desgaste hasta que sentimos que el grupo estaba roto o no pero que además se la separación del grupo de rock y si es un clásico sino no hay separación y no hay un poco de Pelé no Lenon McCartney

Voz 1280 29:21 otros que han vuelto Nacha Pop sin Antonio bien

Voz 21 29:24 claro

Voz 1280 29:28 venga Nacho García Vega retomó la formación con otros músicos en dos mil dieciséis público disco interpretando las canciones terminamos con los catalanes Sopa de Cabra en activo desde mil novecientos ochenta y seis a dos mil uno después de diez años alejados de los escenarios como conjunto se dieron otra oportunidad ya están sacaron material inédito larga vida a las siete vidas de la música

Voz 3 30:01 sí claro

Voz 4 30:49 Iñaki de la Cruz

Voz 0788 31:00 siempre maravillosos los reportajes de Laura Piñero nosotros continuamos con esos finales que sí lo fueron porque los suyos han sido finales con trampa pero esto si llega siempre alguna canción que sea la del final de un amor Hinault precisamente las de Pimpinela son las que más nos gustan

Voz 0492 31:15 no realmente aparte nos gusta las canciones que revelan pues cuáles son los sentimientos la visión machista o feminista de del mundo es decir las canciones que dejaron poco en pelotas al intérprete bueno

Voz 0788 31:34 este caso es el de un mexicano realmente mexicano de familia porque les nacido en Texas es uno de los grandes acordeonista horas no solamente de la música Tex Mex sino que luego ha acabado colaborando con todos los grandes músicos es Flaco Jiménez efectivamente pues tiene esos tintes que tiene mucha del folclore en iba a decir hispanoamericano no es que el español también lo tiene de esos tintes de la mujeres mala cuando pone los cuernos el hombre es un tipo maravilloso cuando consigue enredarse con todas las que pilla a este es uno de esos casos pero la verdad que tiene bastante la gracia este la letra de este ahí te dejo en San Antonio porque va relatando todas los casos en los que la mujer le ha le ha puesto los cuernos ya en cierto momento dice bueno pues ahí te dejo en San Antonio con la peculiaridad de que si ustedes buscan esta canción de Flaco Jiménez en vez de está descrito como hay osea a H y está escrito mal ese escrito como ahí como si fuera una exclamación cosa que pasan muy habitualmente en las músicas del sur de Estados Unidos en esas mezclas en ese terreno nunca mejor dicho pantanoso en el que se mezclan música francesa inglesa e irlandesa

Voz 0492 32:35 bueno la verdad es que lo que ocurre es que aquí a veces nos avergonzamos cuando alguien escribe mal una palabra en inglés ella es cuando escriben en castellano verdaderas barbaridades pese a que tampoco pasa nada

Voz 0788 32:49 por cierto que también es la tierra del patrón cercano es Texas pero bueno por allí no muy lejos en el sur de Estados necesita empató a que esa mezcla de idiomas

Voz 0492 32:56 habría que decir Texas se porque estos si estamos hablando de los originarios Joseba Texas porque él ha te que la X es un invento imperialista estadounidense aunque la verdad es que muchas veces es diciendo Tax sano a mi me gusta lo decir tejanos

Voz 0788 33:16 Amy tejano me gusta así que si tienes razón y este tejano de pro Flaco Jiménez cantaba con esta gracia hay sobre todo tocaba con este desparpajo y lo sigue tocando el acordeón en este hay dejó en San Antonio

Voz 3 33:49 no Orchestra son dos dos me gusta mucho el baile paz Macy y para no le gusta mucho el baile

Voz 24 35:06 me gusta mucho el baile

Voz 0788 35:11 pues el baile también por lo que está insinuando toda la canción Éste además es un músico al que hay que agradecerle mucha de de la cultura que ha ido adquiriendo la música norteamericana en cuanto a la música iberoamericana sobre todo de la mexicana osea Eli Ry Cooder son gente que han dedicado a a meter otros instrumentos músicos en canciones en músicas de gente que no les esperaríamos ejemplo el colaboraba con Bob Dylan con los Stones

Voz 0492 35:34 es exactamente hay es un personaje más que pertenece a una saga de grandes acordeonista de las fronteras a padres e llamaba don Santiago Jiménez su hermano también actúa

Voz 0788 35:48 sí creo que hace la segunda voz en esta

Voz 0492 35:51 son gente auténtica que han mantenido la esencia de la música tejana que en el que al otro lado la semana norteña porque claro en ellas es el el norte de la república mexicana es una música que tiene mucho de polca tiene mucho de es una música que que transmite vida

Voz 21 36:21 también transmitía bastante vida

Voz 0788 36:23 la el disco de Coque Malla grabó en dos mil nueve porque la verdad que llevaba una época que no estaba muy suelto

Voz 3 36:29 sí

Voz 0788 36:29 él es un músico irregular la verdad no sé si coincidirá conmigo Diego pero después de haber salido de Los Ronaldos donde también hizo algunos discos irregulares pues ha tenido momentos más brillantes y menos pero de repente salió como una especie de tormento personal decidió hacer un disco mucho más feliz

Voz 8 36:44 en el que mezcló lo mejor que tenía

Voz 0788 36:47 ya digamos del remanente de Los Ronaldos y lo mejor que se le iba ocurriendo que para mi gusto eran punto así como Lenon cuando se complicaba poco la vida ideal

Voz 0492 36:56 va a un disco que se llamaba a la hora de los gigantes yo pensaba que iba a hablar del disco que hizo con chicas

Voz 0788 37:01 ah bueno es lo hizo después efectivamente el de mujeres ahí lo hizo cuando ya estaba el feliz yo no sé qué etapa de su vida era exactamente pero ahí junto por ejemplo en la hora de los gigantes a Daniel Parra que era el batería que había sustituido a Ricardo Moreno en la última etapa de Los Ronaldos cuando Ricardo prefería tocar con la marabunta Xetra Jungeras esta argentino que ahora mismo no recuerdo el nombre porque me da mucha pena porque es uno de los grandes hacedores en este disco de los arreglos y la verdad es que grabó un disco brillante en dos mil nueve es para mi gusto es alegre muy redondo está lleno de arreglos de rock clásico ir con el final Colsa es que tiene una canción muy bonita que se llama hasta el final que en este programa que estamos haciendo en el club de los acordes sobre el final por el final del año resulta que para él el final realmente es el principio sea él dice ahora estoy dispuesto a llegar hasta el final él está contando la historia de cómo en ciertos momentos ha llegado a estar en la vida estaba de espaldas contra la pared no quería seguir realmente él pensaba haber llegado al final al final el sentido mortuorio pero vaya que no quería avanzar más en su vida y de repente se da cuenta que no estoy dispuesto a llegar hasta el final en el mejor sentido a quemar todas las etapas en esa horas de los Gigantes metido este hasta el final que es de los que yo digo que tiene un aire así muy Lennon tienes arreglos preciosos tiene este órgano que están saliendo de fondo y es un disco muy cuidado

Voz 21 38:57 quería

Voz 37 38:59 dispara

Voz 38 39:04 nada nada no Ana

Voz 0788 39:54 tengo ganas de llegar hasta el final decía Coque Malla por cierto que como tenemos a Laura Piñero que siempre está al quite aquí la producción decía que era Nico Nieto ese guitarrista cambios en me

Voz 0492 40:02 va a ir a mi me gustaría también recordar que aquí sabe estacas la manía o eso me parece a mí el espíritu de Calamaro

Voz 0788 40:13 sí que es verdad que es muy de Calamaro ya sabes que serán bastante amigos sobre todo en la última etapa de Los Ronaldos grabaron el tú solo piensan que hemos puesto este verano ha aquí en el club de los acordes y luego volvía invitarle cuando hicieron el directo de despedida de Los Ronaldos mira podía haber sido un buen un buen ejemplo de esos grupos que terminan y que luego retoman porque la verdad es que luego volvían a hacer algunas cosas más unos años después

Voz 40 40:44 pues ya que hablabas de Calamaro vamos a ello vamos a

Voz 0788 40:47 al momento en el que conocimos a Andrés Calamaro que fue con su grupo Los Rodríguez de dónde venía Calamaro por cierto porque ya sabemos que Ariel Rot venía

Voz 0492 40:54 de la Tequila Calamaro había tenido un enorme éxito en Argentina en un grupo Los Abuelos de la Nada que había sacado discos en solitario era un personaje muy conocido en Argentina pero con vino a España invitado por Ariel Rot porque coincide con una de esos depresiones de esos desastres económicos que supe sumen al país en en en el caos ir de repente pues Andrés decidió que podía empezar su vida en re comenzar su carrera en España y así lo hizo y lo hizo de una forma tan brillante como es el caso de los Rodríguez

Voz 0788 41:39 yo tuve la suerte de entrevistarle cuando acababa de sacar el primer disco que lanzó después de separarse de los Rodríguez en el año noventa y siete que sea la Alta suciedad discazo tremendo la verdad grabado grandes músicos también

Voz 6 41:52 pero fue muy gracioso porque yo no tenía ni idea de su historia

Voz 0788 41:56 ha de antes de los Rodríguez y le dije

Voz 0492 41:58 la bolsa tú entonces antes en Argel

Voz 0788 42:01 Tina ya en famoso índice sea ésa era un rollo

Voz 0492 42:03 esto no se equivocaba

Voz 0788 42:06 bueno pues ese Rolling Stone que se junto con Los Rodríguez pues por supuesto a cabo rompiendo con ellos como todo el mundo sabe en el año noventa y seis no como tanta gente cree que no fue por desavenencias con Ariel Rot abría sus roces porque fue una una carrera intensa desde el año noventa y uno hasta el noventa y seis

Voz 0492 42:22 es

Voz 0788 42:23 pero creo que fue más por por algunas disensiones con el batería no con Herman Viyuela no no yo creo que básicamente en ese momento Andrés

Voz 0492 42:32 es tenía ganas de estrellato lo veías te lleve hay bastantes actuaciones de los Rodríguez y entonces antes estaba como escondido detrás de los teclados veías que deseaba saltar los teclados que no sueco le exigía estar en el centro

Voz 0788 42:53 tan claro como eso sí sí porque

Voz 0492 42:56 en cuanto puede gestionar un contrato súper géneros como solista por eso se va a agravar Alta suciedad a Nueva York con los mejores músicos de de de aquella ciudad había cuestión de Eco cuestión de dinero obviamente obraban más dinero que todos los demás lo cual no es una buena a los es una buena política para mantener la

Voz 25 43:24 el las el buen rollo eh

Voz 0492 43:26 en un grupo y tal pero bueno el el grupo Los Rodríguez hago tuvo una una etapa rarísima porque es un grupo que según se iba separando pendiente el cada vez más éxitos

Voz 0788 43:37 sí es graciosas como Radio Futura cada disco que sacaba vendía más que la anterior contaste un día

Voz 0492 43:41 sí sí exactamente y entonces aparte es un grupo históricamente notable porque en aquella época en lo que era el barrio de Malasaña el noventa y nueve por ciento en los grupos cantaban en inglés o en algo que ponía que era inglés y entonces de repente salían los Rodríguez que eran podían haber sido padres muchos de esos músicos que decantar en castellano Ia hay que reflejar de dónde viene hay hay que hacer tango hay que hacer milonga rumba hay que hacer un montón de cosas porque estos lo que somos no la imposición de lo que diga Ruta sesenta y seis de cómo tiene que sonar Un grupo de

Voz 0788 44:24 no dices nada bueno vaya directamente al corazón va Diego Manrique bueno pues ellos con toda la sorna hicieron un último disco que se llamaba hasta luego dónde metieron muchas de sus grandes éxitos de esos cinco seis años triunfales hicieron alguna la red versiones de sus propias canciones como aquella de mucho mejor que cantaban con Coque Malla solo que esa vez no invitado a Coque Malla sino que cantaba el batería Il lo que hicieron fue también meter con sorna ya completa no solamente el disco se llamaba hasta luego sino que la última canción era una canción del primer disco que precisamente se llamaba la mirada del adiós aquello era una maqueta lo que lanzaran allí pero luego Ariel Rot le siguió gustando esa canción que que que de hecho sigue tocando el en directo decidió invitar en un disco aquella hizo él en solitario que se llamaba dúos tríos y otras perversiones decidió invitar decía al señor Mostaza ya Christina Rosenvinge para hacer otra versión de ese de esa canción desde la mirada de la Dios con la que cerraron su carrera Los Rodríguez

Voz 28 45:19 sonaba hace ya maravillas

Voz 3 45:41 la

Voz 0788 47:57 qué bonita esta versión con Christina Rosenvinge Icon Señor Mostaza gran pianista esto desfiladeros Rodríguez me estaba mi recordando a otro final de los más importantes del POM que se dio poquitos años antes de acabar los Rodríguez en el ochenta y ocho sea ocho años antes ir tener un documento muy bonito que era una entrevista de televisión española el documentos bonito no por el salero del redactor sino por lo que cuenta están en la prueba de sonido de ese concierto último de esas dos últimas noches que

Voz 0492 48:25 que el nombre del grupo de Nacha Pop perdón

Voz 0788 48:28 Nacha Pop se retiraba en el año sesenta y ocho con un discurso triunfal en directo donde hacía

Voz 20 48:32 se han gala de bueno de una gran forma en directo y que además

Voz 0788 48:36 tenían

Voz 8 48:37 eh ya un montón de éxitos cosechados aquí

Voz 0788 48:40 bueno hubo una confusión au vaya fue una confusión muy fácil de inducir que era que el grupo se despedía con ese disco no resulta que ellos cuando todo el mundo cree eso en la prueba de sonido concede una entrevista Televisión Española dicen que no que ellos no han decidido separarse

Voz 42 48:55 ahora mismo pensáis seguir trabajando si esto no es un concierto de despedida no nunca hemos dicho que ella es sobre todo un concierto en el que damos una visión nueva fuertes posiblemente la visión más fuerte que hemos podido dar de Nacha Pop lo aprovechamos para dispendio verdad que estarán todas nuestras canciones favoritas y favoritas de nuestros seguidores pero nunca hemos dicho que no vayamos a separar si hemos dicho que queríamos hacer otras cosas Savané que viene distintas zonas zanjó pero eso en absoluto que no sepa demos sino que vamos a hacer otras cosas

Voz 43 49:36 y ha

Voz 3 49:52 eh

Voz 0788 50:21 como ha hoy era uno de los éxitos maravillosas de el principio de de Nacha Pop en esa misma entrevista también salía Antonio Vega que por cierto ya lo hemos oído todos hace poquitos días habría cumplido sesenta años este mes de diciembre decía que Antonio Vega también decía no no si yo estoy preparando nuevas canciones pero no es que me vaya del grupo el nada de Diego Manrique decía a micrófono cerrado es que los grupos en realidad nunca reconocen que se iban siempre son muertos vivientes

Voz 0492 50:46 sí sí bueno en el caso de Nacha Pop ya era un un un negar negarla la evidencia ahí bueno tenía sentido porque recientemente Nacho García Vega ha resucitado a a Nacha Pop es decir que

Voz 0788 51:06 ha hecho un disco muy digno eh que bien podría haber sido de Nacha Pop

Voz 0492 51:08 pero la verdad altamente bueno la verdad es que yo lo lo lo ha advertido una vez yo creo la primera vez que fui a Canarias a una zona turística resulta que que en todos los hoteles había actuaciones musicales era como estar en el museo del rock and roll con que actuaban los platos las Supremes parte y las van de las sobre eso IVAs luego haberlos no había News

Voz 0788 51:35 no como una franquicia franquicias

Voz 0492 51:37 también te cuando si hay es sacar unas gotas de de leche de la UE la vaca alguien va a sacar esa gota y por eso hay unos Triana que los cuales no hay ningún miembro de Triana

Voz 21 51:53 Iñaki de la Torre Diego Manrique el de los acordes Cadena SER

Voz 0788 52:12 esto no sólo los Triana éste sí que dejó a su grupo

Voz 0492 52:15 pero el grupo siguió sin él

Voz 0788 52:16 así el grupo seguir este los dedos

Voz 0492 52:19 tienen varios discos en más Morrison y buenos Por otro lado

Voz 0788 52:22 Van Morrison que estuvo hace nada muy poquitas fechas aquí

Voz 20 52:26 hoy en Madrid tocando con

Voz 0788 52:28 dan éxito pero también en ese aire taimado con el que toca Eli con esa esa simpatía ya ya que tienes que el inigualable que Fernando Navarro compañero de M ochenta Radio y del país que contaban hace poquito aquí en los estudios de la Cadena Ser que Van Morrison siempre eran los conciertos habrá pronto porque quiero dormir en casa entonces vienen su jet particular aterriza pruebas sonido toca irse vuelve a casa a dormirse con leche con galletas esas verdades

Voz 0492 52:54 es totalmente cierto tampoco es tan raro porque de ser dos horas de vuelo no

Voz 0788 53:02 el sigue viviendo ahí en Belfast donde vive en Londres Dublín en Dublín bueno el caso es que Van Morrison es cómo cómo decirlo pues uno de los mejores colofón es que podemos tener en un programa que hemos dedicado del club de los acordes a finales eso estamos al final de año pues a los fines

Voz 0492 53:18 miles de de las carreras no sé si somos de una original que es que sí me da me daría un premio amiguismo no bueno

Voz 0788 53:26 la verdad es que sí pero podemos mejorarla con los jefes de la serie así ya nos dan el premio a ellos

Voz 0492 53:30 es que tiene que destine más dinero que nosotros bueno ahora

Voz 0788 53:32 yo voy es que sería era bonita el ejercicio de comparar cómo es al final de una carrera un músico como es al principio al final fíjate

Voz 0492 53:40 se acaban haciendo una cosa que es un círculo porque muchos grupos los Stones acaban hacer Un grupo perdón

Voz 0788 53:46 disco de versiones de blues que es lo que ellos empezaron tocando después hicieron sus propias canciones ya muchas menos versiones después han vuelto a sus orígenes lo hacen muchos grupos y resulta que Van Morrison que empezó cantando con los de muchísimas versiones resulta que ahora acaba haciendo discos de versiones de sí mismo idea otros clásicos como este

Voz 8 54:02 el audio You

Voz 0788 54:05 no sé qué será eso tú lo sabes porque esa ese círculo

Voz 0492 54:08 porque son artistas que reconoce en sus raíces nunca han estado demasiado todo alejados de de esas raíces Van Morrison precisamente siendo además alguien que tiene esa enorme capacidad para componer de repente pues sabe reconocer que que sus canciones tienen un nivel pero por encima de ese nivel hay canciones ajenas muy buenas

Voz 0788 54:33 hay canciones maravillosas como una que es con la que vamos a cerrar este club de los acordes de Nochevieja nos vamos a volver a ver esta misma noche a las tres de la mañana haciendo ya una sesión de música de todos los tipos Diego Manrique lo con Laura Piñero Laura Piñero que ya saben ustedes que es quien produce este programa quién pone la paciencia ir lo hace siempre con ayuda de nuestros técnicos de sonido y Carlos Higueras y también Álvaro Ugena ahí eso vamos a terminar

Voz 0492 54:59 volviendo al principio de El Círculo de canción de despedida total

Voz 0788 55:03 pues sí porque es It's all over now Baby blue o sea se acabó se acabó para siempre querida amiga y que él a su vez le robó cariñosamente a Bob Dylan Diego los vemos esta misma noche aquí en los micrófonos de la Cadena SER en el club de los años

Voz 0492 55:16 pues sí pero con otro espíritu connota Espírito muchas

Voz 0788 55:19 bailó nos vemos esta misma noche que tengan feliz año que se coman las uvas sin atragantarse que lo disfruten con todo el mundo que ustedes quieran

Voz 46 55:26 ah bueno

Voz 23 55:49 sí

Voz 46 55:57 eh

Voz 23 56:03 no

Voz 45 56:18 a Tchité

Voz 23 56:36 sí