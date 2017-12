Óscar Arias: "La inmensa mayoría del sevillismo no terminaba de estar a gusto con Berizzo"

Voz 1991 00:00 hola buenas noches voy directamente al grano porqué Montella

Voz 1195 00:04 bueno pensamos que que un técnico que es

Voz 1 00:08 que su característica su propuesta de juego es su filosofía pues se amolda perfectamente a nuestro plantel y a lo que nosotros esperamos de de su equipo no por lo tanto hecho de la de la circunstancia que creemos que puede ser un hombre que sepa que sea capaz de sacar partido a esta plantilla Hay llevan que nosotros creemos que tienen

Voz 1991 00:32 fue siempre la primera opción Montelfo o hubo algún nombre antes

Voz 1195 00:36 no bueno al final uno tiene la obligación y la responsabilidad de valorar todas las posibilidades hay de contemplarla para para bueno

Voz 1 00:45 finalmente poder tomar la mejor decisión posible no lo que sí que está claro es que desde el primer momento teníamos de manera muy clara cuál era cuál era la la las necesidades que teníamos oí el perfil de técnico que queríamos buscar no más allá de que valorase otras posibilidades yo tengo opciones por conocerlas por saber realmente si luego una vez dictado pueden que encaja más o menos de tu perfil pero bueno a la propuesta y la idea era la la que queríamos y luego una vez contactado con él pues bueno a nivel personal terminó de convencernos no

Voz 1991 01:20 dentro de esas posibilidades las de las que hablas cuanto estuvo de cerca Javi Gracia

Voz 1195 01:25 bueno pues la verdad es que un técnico muy del agrado no

Voz 1 01:28 de la casa no con con una propuesta un poco diferente pero bueno un perfil de técnico joven y con mucha capacidad que tienen una clara línea ascendente ICO con una gran carga de trabajo que tiene muchísimo margen de crecimiento y que podía ser una de las opciones buena para nosotros

Voz 1991 01:49 Oscar para el aficionado del Sevilla que estará en casa y no conozca mucho a Montella o no lo conozca nada como lo definirías que que Sevilla vamos saber a partir de ahora con montera

Voz 2 01:59 bueno yo creo que vamos a ver cerilla

Voz 1195 02:02 acorde al al fútbol

Voz 1 02:05 la propuesta que que teníamos en mente y que que para la cual estaba diseñada está está el plan

Voz 1991 02:11 podríamos decir labor continuista

Voz 1 02:13 bueno al final uno tiene que buscar la fórmula para sacar el mejor partido a lo que se tiene no es otro creo que tenemos una plantilla de bastante calidad con mucha capacidad para jugar bien al fútbol y un hotel a pesar de ese italiano pues un entrenador allí considerado un tanto atípico porque sus características de de juego su propuesta su idea y demás pues se acerca muchísimo más a lo que aquí estamos acostumbrados y nos gusta que que a la propuesta propia de de que estamos habituados Casiano no

Voz 1991 02:46 cuánta importancia han tenido que este Maresca en el cuerpo técnico de Montera

Voz 1195 02:50 no constancia ninguna parezca viene de una manera

Voz 1 02:55 paralelas no tiene nada que ver con la con la decisión parezca un hombre de la casa que que conoce perfectamente el club y que bueno por diferentes circunstancias pues se presentó la posibilidad de incluir oí bueno creemos que ha sido una una opción muy válida para para todos no tanto para nosotros como como para el cuerpo técnico de monte la como para el PRI propia denso

Voz 1991 03:17 hombre es que desde luego la labor de Maresca escaparate donde la va a ser básico eleva a enseñar qué es esto cómo es el Sevilla cómo funciona es que vamos me parece que es un una figura que va a ser clave en esto es por lo menos la adaptación

Voz 1195 03:30 sí creemos que que le va a servir de mucho ayuda no

Voz 1 03:32 eso era una persona muy muy preparada

Voz 1195 03:36 está aprendiendo que quiere ser alguien en el en el punto de del fútbol a nivel de técnico oí igual su conocimiento del club de la ciudad de noche a ellos y hacía del equipo incluso Gemma puede usted ayudara Altético y bueno ahí que que todas las parte de tuviésemos completamente de acuerdo que que que era una buena opción corporal

Voz 1991 04:00 no entendía que a día de hoy todavía haya aficionados del Sevilla que se pregunten el porqué no sé si lo con Berizzo

Voz 1195 04:08 sinceramente habrá quién

Voz 1 04:10 lo que pueda pensar que por supuesto que en el fútbol cabe todo tipo de de valoración interpretaciones pero creo y entiendo que la inmensa mayoría de sevillismo pues bueno la verdad es que no no terminaban los de estar a gusto con lo con lo que veía pues no Eduardo magnífico entrenador que ha hecho una campaña fantástica en en el Celta que estaba trabajando muy bien con el equipo pero la las circunstancias han hecho que que la cosa no funcionase no todos saben cuestiona el mundo del fútbol veces pues bueno

Voz 1195 04:44 trabajar o el hacer las cosas bien no implica que

Voz 1 04:47 que los resultados aunque vamos a conseguir lo que se busca hay en este caso no hay que darle más vueltas no circunstancias que se han dado la cosa no ha funcionado como todos pensábamos hemos

Voz 1991 04:58 la decisión que creíamos que era mejor acabo con el tema Berizzo pero qué es realmente lo que no ha funcionado porque uno mira de forma diva lo que son los datos el equipo está quinto por detrás de Barcelona Atlético de Madrid Valencia irreal Madrid está en octavos de la Copa del Rey en octavos de la Liga de Campeones es decir en cuanto a los objetivos desde el inicio de temporada creo que cumplirse estaban cumpliendo que es lo que ha fallado

Voz 1 05:24 sí bueno yo entiendo que el planteamiento que me haces

Voz 1195 05:28 distancia desconocimiento no cuanto uno no está ahí

Voz 1991 05:32 no nos los los los números no son desconocimiento yo te estoy hablando y en unos y eso no es desconocimiento se son números objetivos

Voz 1195 05:38 sí pero yo no hablo de los número la decisión de de prescindir de Eduardo pues los números son una cuestión a este exacto entonces quizá nosotros estábamos viendo que los número aunque estaban siendo bueno pues la realidad es que oye del juego la la propuesta lo que lo que todos queríamos que saliese pues no estaba saliendo como todos no

Voz 1 06:00 en ese sentido yo creo que todo sevillismo puede estar

Voz 1195 06:02 de acuerdo en que más allá de que los números estuviesen siendo bueno con la las sensaciones que teníamos todos no eran las que no hiciesen pensar que estábamos en la en la línea adecuada para conseguir al final es llega el momento en el que tuvimos que tomaron la decisión

Voz 1991 06:22 se lo pregunto de otra forma había por decirlo una forma hay que lo entienda todo el mundo divorcio entre plantilla y entrenador

Voz 1195 06:28 no no no en absoluto el cosa es cuestión de

Voz 1991 06:31 esa acción de juego

Voz 1195 06:32 sí es una cuestión de juego no no ha no hay no hay MacCain más allá por eso te pones preguntó o no a veces el fútbol es muy injusto porque porque Eduardo ya te digo que además de ser yo soy profesional como en lo personal y lo profesional también pues la verdad es que no había ganado a todos pocos capacidad por su trabajo pues por su forma de ser y de gestionar situaciones pero pero bueno la realidad es que el juego no fluía como como todos pensábamos como él haya sido capaz de conseguir el Celta durante tres años que la verdad es que no no sorprendió a todo Ny bueno no quedase muchísima vuelta no pensábamos que que la cosa podía funcionar pero llega un momento en el que bueno las sensaciones que nos quedaban es que la evolución no no iba a ir a mejor que creíamos que era el momento de cambiar el paso nalgas

Voz 1991 07:24 vale pues cerramos el pasado que es Berizzo en el Sevilla miramos al futuro que es Montella la llegada de Monte la puede significar o puede estar asociada puede venir de la mano de la recuperación para el equipo de N'Zonzi

Voz 1195 07:36 bueno el estaba fuera porque el técnico consideraba que por eso hay que estarlo y ahora el intendente pues el técnico es otro no hay sol puede puesta a disposición de auténtico como como cualquier otro miembro de la plantilla no para nosotros durante estos años Steven ha sido un jugador muy importante bueno y ahora cabe la posibilidad de que pueda volver a serlo no tendría una buena una buena noticia no

Voz 1 08:04 recuperación de Ciber para el equipo para la causa

Voz 1195 08:08 bueno vamos a ver ya lo que deciden entrenador no

Voz 1991 08:10 bueno yo imagino que bueno el entrenador ha dicho hoy en rueda de prensa que es lo que pretende recuperarlo porque cree que es importante para el equipo yo no sé si habéis bueno seguro que habéis hablado con él con el jugador cuáles son sus intenciones si tuviésemos que hablar de un porcentaje ahora mismo qué opciones hay de que se vaya o que se quede

Voz 1195 08:26 tiren jugador nuestro y a día de hoy

Voz 1991 08:29 no lo digo hay ofertas por si el ha mostrado su deseo de abandonar el club no lo sé

Voz 1195 08:34 no tampoco tampoco Stephen está está bien contento con con los otro eso no ha trasladado siempre incluso en los peores momentos por lo tanto en esa en ese sentido no no valoramos circunstancia hay otra posibilidad más allá de que bueno mañana pues en venir una oferta una propuesta que que pueda interesar a todo y y la estudiaríamos no tanto club como como jugador pero a día de hoy no hay absolutamente nada como jugador si de Sevilla sea del evento no hay nada no

Voz 1991 09:03 en absoluto vale vale bueno pues ya nos quedamos más tranquilos en mercado de invierno al margen de lo que pueda pasar con N'Zonzi incorporaciones salidas como está ahora mismo la película

Voz 1195 09:13 bueno pues nada todo se paralizó

Voz 1 09:16 hay de que de que bueno de que es de si diésemos Cambó

Voz 1195 09:19 ya de dietético oí

Voz 1 09:21 y en estos momentos pues bueno dicen

Voz 1195 09:24 pues acaba de de de tomar contacto con la plantilla ha realizado su primera sesión de entrenamiento muy poco a poco pues entiendo que el más allá del conocimiento que tenga actual pues te puede discos manda una idea mucho más aproximada mucho más cercana mucho más real ya ha considerado en un momento determinado no pero bueno para eso estamos aquí para estar junto a él apoyarlo ayudarlo oí cuánto corresponda tomar las decisiones y él tenga claro alguna cosa pues bueno contemplarla con Eli decidís pues empieza la era Vincenzo Montella en el

Voz 1991 10:00 el Sevilla así que Óscar Arias director deportivo del conjunto hispalense mucha suerte en lo que resta de temporada y feliz año un abrazo