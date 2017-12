Oriol Romeu: "No he visto penalti por ningún lado"

Voz 1991 00:00 escucha precisamente el jugador del Southampton Oriol Romeu hola Oriol qué tal muy buenas hola buenas noches estamos ha visto no que te tratamos bien antes de de salvaguardia trata de tratamos bien eh

Voz 1 00:11 sí sí estábamos igual es bonito escuchar comentarios ya empezaba

Voz 2 00:18 como sabe sacar un punto de Old Trafford muy bien sabemos que Mourinho la suerte que en los últimos meses era difícil puntuar allí sí que es verdad que los otros partidos no estamos mejor nivel pero nosotros las desde hacía mucha falta y el puntos de hoy pues sí reivindica un poco como equipo y ojalá podamos a partir de aquí construir algo bueno se ha quejado Mourinho el árbitro

Voz 1 00:42 y bueno son cosas realmente ya visto a jugar ahí

Voz 3 00:49 yo creo que es la sal

Voz 2 00:51 de espaldas valor este le da la mano más que él saca la mano para para darlo por lo tanto Cities oyente aparecido justo el resultado

Voz 1991 00:59 a lo mejor ha tenido más dominio el United de posesión de igual de digamos por zona sin crear excesivo peligro pero es que yo te ha sacado dos o tres De Gea que sino es dejaban para dentro

Voz 1 01:12 sí como siempre Gea Salvador pero bueno en cuanto a ocasiones igual ellos anterior algunas bajas

Voz 1991 01:18 prefiero normas claras e la las vueltas han sido muy buenas

Voz 2 01:22 sí también por eso te voy a decir que cuando se hayan tenido alguna más pero nosotros los contrataques y era un ataque realizado también hemos hemos quedado mucho peligro pronto

Voz 1 01:32 entre dominado el partido oí yo un empate

Voz 2 01:36 hubiera sido lo más justo hubiera marcado al final no se hubiera hecho mucho mucho daño psicológicamente pero hemos podían contrato al final de no va a veces más dinero tiene jugadores buenos arriba ahí

Voz 1 01:48 siempre te va a crear un poco de nerviosismo

Voz 2 01:51 en los tramos finales de partido pero aún así hemos aguantado resultan allí del equipo con la portería a cero en un campo muy complicado y todo el mundo

Voz 1991 02:01 te voy a confesar algo estábamos preparando la entrevista Palace yo me dice joe tío estábamos en el ochenta y ocho en el minuto ochenta y ocho y me dice tío no sé si pones la primera pregunta en plan punto porque lo voy FARC no hemos hecho nada hasta que ha pitado el final

Voz 2 02:17 lo mejor es mejor porque encima este año hemos tenido partidos otros basal chinos han ido en muchos puntos y bueno desafortunadamente al final por lo tanto hoy también sabe bien que hemos podido aguantar dotadas de Encinar incluso hemos tenido de marcar y hemos estado vivos en el partido tiene que lo que queríamos cuando hemos ido ahí

Voz 1991 02:37 oye te pregunto por precisamente por De Gea y qué te parece el mejor portero del mundo ahora mismo

Voz 1 02:43 no sigo el juego excesivamente

Voz 2 02:46 qué otras drogas conocían pueda probablemente España e Inglaterra

Voz 1 02:50 pero para mí en los últimos meses ya te digo

Voz 2 02:53 a un par de años no habido porteros ha solidez si es que lo de los que lo vemos cada fin de semana o casi cada fin de semana en mi caso eso va Schuster lleva tiempo sacando muchos puntos gracias a él sí que es un gran equipo se que tiene grandes jugadores pero es que es lo que ha perdido los puntos ciudadana gracias a estas actuaciones son muchísimos

Voz 1 03:17 por lo tanto la regularidad que ha mantenido el ya el nivel

Voz 2 03:19 de haber tenido durante tanto tiempo para The por ahí arriba entre el mejor y no recuerdo que haya habido algún portero que haya estado a un nivel durante ese tiempo

Voz 1991 03:29 oye donde ya tiene el campo de Lukaku ha sido nosotros nos hemos asustado eh

Voz 2 03:34 sí sí hacía luego estaba hasta ahora no he estado hablando con él luego mucho mejor mucho más tranquilo pasa que ahora a golpes en la cabeza hay que tener mucho cuidado porque pueden traer otros síntomas al cabo unas horas pero está muy bien situación cabeza probablemente razona débil suya con la que

Voz 1991 03:55 soy que no los pero más con su parte

Voz 2 03:57 fuerte Si yo lo he visto caer ya les tocas Jos cerrados y a ver acuerdo me extraña verle así porque normalmente no jugaba en el suelo ni que contente bueno pues simular algo que no es cuando desde el primer visto desde el primer momento de visto que tenía tenían algo serio desafortunadamente pues para

Voz 3 04:19 ha parado pueda tener que salir así

Voz 2 04:23 afortunadamente para él también no sabía nada lo que pasa es que tendrá que estar unos días en observación

Voz 1991 04:29 que dan un susto gracias a Dios Palacio Oriol

Voz 1038 04:31 hemos hablado de nombres propios de De Gea de de Lukaku pero el nombre propio esta semana también en eh no sólo la aprendes sino en el fútbol internacional ha sido el de Villa Van que vuestro defensa al holandés que es el el defensa más caro de la historia ochenta y cinco millones pero yo no sé si vosotros esperábais ya que fueran Bed Bitton este mercado de invierno por qué costó mucho retenerlo en verano que también estaba petando el Liverpool ahora se escuchaba del Manchester City de repente esa oferta de de ochenta y cinco millones no sé cómo la valoradas Twizy esperábais que se marcharon en este mercado

Voz 1 05:02 bueno en asesorías y se puso mucho su nombre sobre la mesa para

Voz 2 05:09 muchos equipos si especulo muchísimo nosotros pretendíamos en el equipo sí que es verdad que durante el mes de agosto el no jugó porque le pidió de salir sí hubo un poco tira y afloja con el con el club al final ha acabado volviendo el jugando estuvo trece meses cuatro jugando en los últimos partidos y ya estaba fuera de la convocatoria no no entraba ella pues te podía Soler que algo va a pasar que el mes de que el míster y el club probablemente habían decidido llegar a un acuerdo con algún equipo y venderlo pues

Voz 1 05:41 en el primero de enero finales de diciembre oye que digo un jugador no tengo ninguna duda es de las mejores centrales que disco

Voz 2 05:49 cuando está

Voz 1 05:50 físicamente bien tiene partidos y ritmo

Voz 2 05:53 puede estar entre los mejores del mundo por su potencial físico y técnico

Voz 1991 05:57 oye que se pagan ochenta y cinco kilos y

Voz 1 06:01 el central que pagarán

Voz 1991 06:03 mejor jugador del equipo la temporada pasada

Voz 4 06:08 no sólo por los aficionados sino por los propios jugadores del club eh

Voz 1991 06:12 no por eso lo digo

Voz 2 06:13 sí pero el tema de los precios es poco calcular estamos metiendo dos buje que nos hemos trazado donde va a llegar pero las pero es es que los clubes decidan hacer es esas ponerse esa dinámica que dejen de pagar ese dinero creo encantado de la vida y a día de hoy es muy difícil conseguir jugadores buenos a buen precio ya que pagar muchísimo y eso es lo que está haciendo los clubes

Voz 1991 06:40 ciento veinte kilos te lo planteas moverte

Voz 1 06:45 ciento veinte kilos que me tiene cuatro goles por partido

Voz 1991 06:50 oye su tercera temporada en el Southampton ya me imagino completamente integrado allí no

Voz 2 06:55 muy bien si con los compañeros con el con el club la afición ya me siento como en casa de estar un tiempo en un club que en una ciudad te hace sentir de estar más a gusto te rendir mejor es lo que necesitaba antes de llegar aquí y lo conseguí y bueno pues disfrutando de la la experiencia inglesa de fútbol inglés de la cultura que para jugar al fútbol

Voz 1038 07:17 dado Yago tiene una estadística bestial Oriol Romeu que es el el jugador de la Premier que más balones recupera en campo contrario que es un dato muy complicado y algo difícil de conseguir pero es que este año ha superado la los cien partidos en la Premier no sé si Oriol es la Liga que más se adapta tu fútbol

Voz 1 07:34 probablemente con mis

Voz 2 07:37 qué características y por lo que experiencias en otros países es la que ha rendido mejor sentido más a gusto la que disputado buenas intenciones es seguir jugando en la liga inglesa disfruto mucho aquí encima también el ambiente de fútbol en todos los estadios a cada vez que sales a jugar es increíble Trafford incluso habiendo jugado hace te pongas repuntan cuando vas a cuánto va a otros campos históricos que que son bonitos de jugar momentos de estar por lo tanto de todo la suma de todos los que te he dicho es lo que hace que que está Inglaterra pues me haga feliz y disfruta jugando aquí

Voz 1991 08:14 muy diferente la Navidad al fin de año en España

Voz 1 08:17 muy diferente bueno de vacaciones o seguro estando la Liga española asegura un descanso más largo

Voz 3 08:29 y lo más días libres pero bueno

Voz 2 08:31 eh es aumentaría también de aquí no se para nunca no ya tienen partidos quieren y nosotros encantados de poder jugar más

Voz 1991 08:38 hoy el Romeu nos alegra un montón de que te vaya bien en Inglaterra que estés feliz después de está completando tu tercera temporada en el Southampton nada que te seguimos la distancia vale cuidar de un abrazo