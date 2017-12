Txus Vidorreta: "Tenemos que aprender y seguir compitiendo"

Voz 1991 00:00 hola buenas noches oye cómo son de importantes estas dos últimas victorias esta semana

Voz 0930 00:04 pues sí la verdad que que son importantes porque en primer lugar ganamos al Panathinaikos para cortar una racha muy negativa en Euroliga ahí encima uno los equipos que mejor momento de forma tenía y eso nos ha dado mucha moral para afrontar también hoy un partido que era difícil sobre todo por por jugar en sólo cuarenta y ocho horas y ante un Joventut que está haciendo aunque no había obtenido triunfos yo creo que unos buenos partidos fuera de casa por lo tanto

Voz 1991 00:30 muy contentos con estos dos triunfos capital diferente no la que estáis llevando este año en Liga en en ACB y en Europa no

Voz 1 00:38 bueno yo creo que estamos algo natural

Voz 0930 00:41 bueno en cuenta por un lado en primer lugar que que nosotros esta nueva Euroliga pues estamos conociendo hartar aún más importante que bueno pues con cinco seis bajas de media como estamos teniendo durante toda la primera vuelta pues está claro que el Valencia Basket puede mantener un tono alto en Liga pero nos cuesta mucho más en Euroliga

Voz 1991 01:01 eso te iba a decir porque de momento en Liga yo creo que los números son fantásticos esa falta lo que haga el Fuenla segundos termináis el año ahí arriba

Voz 0930 01:07 sí es que hemos ganado diez partidos solo hemos perdido tres y además los dos de Supercopa llevamos no C3 en el título de Supercopa incluido por lo tanto está claro que que con tanta ausencia donde estamos teniendo lógicamente problemas es ante los grandes equipos de Europa no diáconos enervar a esos no perdona podrán ir nosotros pues encontrarnos sirvió sastres y San Emeterio Hacienda Tàpies buceas para enfrentarnos a esos equipos pues son un lastre muy

Voz 1991 01:39 el primer objetivo yo creo casi cumplido la clasificación para la Copa hay que ir cumpliendo objetivos el primero que venía a este en estas está cumpliendo

Voz 0930 01:49 sí como te digo bueno hemos tenido un objetivo no marcado pero que sino nos marcamos como como equipo la plantilla con la iniciamos la pretemporada que era tratar de abrir un chico ganador ganador Supercopa lo logramos y una vez que que ganamos nosotros recordamos el siguiente objetivo lógicamente es estar en en la Copa del Rey bueno matemáticamente todavía no somos

Voz 1991 02:09 supe lo que actualmente

Voz 0930 02:11 que ahora de lo que se trata es de plantearnos un próximo objetivo que es tratar de mantener puesto que actualmente ocupa como mínimo para poder cabeza

Voz 1991 02:21 en Europa yo creo que el partido de Panathinaikos no sólo al margen de sumar la victoria que evidentemente Leda le da moral y le da vida al equipo en la máxima competición europea sino que además creo que moralmente vino muy bien porque el equipo demostró mucho carácter y mucha casta en un partido que se puso muy complicado es el principio eh

Voz 1 02:41 sí es que empezó el Panathinaikos muy serio

Voz 0930 02:45 con un parcial cero siete tuvimos que pedir un tiempo muerto dominando en ambos tableros intimidando y bueno pues yo creo que fuimos capaces de poco a poco llevar el partido a nuestro terreno en base a una gran defensa a un trabajo colectivo que excepcional a a nivel ofensivo compartiendo la pelota tratando de encontrar ventajas donde tal vez no las había sí bueno este triunfo sobre todo lo que nos ha permitido es con una racha de tres cuatro cinco partidos en los que estuvimos ahí no fuimos capaces esta rasgos no aquí en cambio el partido llegó mucho más igualado al final y en ese último minuto pues yo creo que mantuvimos la serenidad defendimos muy bien qué era uno de nuestros problemas en los últimos dos minutos departido muchas de seguramente por la corta rotación disponíamos bueno tuvimos un triunfo yo creo que de mucho prestigio que evidentemente no sirve para para mejorar mucho en la clasificación pero si sirve para afirmar el trabajo de un grupo que creo que está haciendo un trabajo excepcional teniendo en cuenta las circunstancias adversas en las que nos movemos toda la temporada

Voz 1991 03:55 lo avales fue casi un milagro no porque a una hora del partido estaba con treinta y nueve fiebre

Voz 0930 03:59 sí sí la verdad es que bueno ya sabes que que los jugadores tienen esa madera especial

Voz 1991 04:05 sí es verdad que que que

Voz 0930 04:07 a tres los treinta no eran cuando nosotros quedamos que no partos que el partido es cierto también que todavía cuando ahora hay cuarto salimos del primer la primera charla en la primera de primer trabajo colectivo que hacemos de preparación de partido él todavía estaba tiritando en ese momento ya le había bajado un poco de fiebre estaba por encima de XXXVIII bueno la verdad cuando a cincuenta minutos de veo aparecer en siento mucho mejor te voy a dar una ducha yo hoy tengo que jugar no ya no es sólo jugar que no jugará pero a saber cómo no jugar y jugar el bien como en una posición que además no es la suya provoca jugar de base bueno lo fue un mérito desde luego de esas gestas que recuerda siempre a lo largo de una carrera deportiva

Voz 1991 04:54 a las dicho no Alberto te a partir de ahora jugar con de treinta y ocho no Bages

Voz 0930 04:59 hemos comentado porque es que hoy también a la mañana en Cannes que todavía no se había recuperado levantado con fiebre y entonces no ha podido hacer el trabajo de la mañana previa al partido pero sí que es verdad que ha estado a la tarde cuando ya llegado a ese trabajo previo que hacemos sorbete es cuerpos antes de empezar el partido era muy diferente al de el viernes instaba no a decir que a tope pero sí en mucha mejor condición

Voz 1991 05:23 termino de analizar la Euroliga estáis ahora mismo con cuatro once está realmente complicado pero oye quita es una temporada para aprender mucho en irse va a pelear hasta el final para intentar meterse en los ocho primeros pero la cosa está difícil hay que asumir la situación no claro tenemos que unir

Voz 0930 05:43 partido a partido no además pues pues teniendo como te digo presente que que estamos de baja con con Diot convives con San Emeterio por ejemplo cuatro jugadores que fueron indiscutibles Icon un protagonismo excepcional tanto en el título del común el título de Supercopa no es evidente que no es el partido a partido seguir compitiendo yo creo que la imagen en líneas generales del del equipo está está siendo muy buena y lo que no ha faltado es pues un poco de madurez y un poco de fortuna para cerrar un par de partidos estar metidos completamente en la pomada también la Euroliga ahora tenemos dos partidos en Málaga uno en Euroliga y bueno vamos a tratar de sumar cada semana porque el trabajo que hagamos no a venir bien para crecer para el resto de importantes objetivos que tenemos esta tempore

Voz 1991 06:34 como es de complicado llegar a un equipo que es actual campeón de Liga

Voz 0930 06:39 bueno la verdad es que llevo ya seis meses desde que es firme y en general bueno la acogida que ha tenido por parte de todos los estamentos del club ha sido excepcional me siento muy respaldado estoy muy satisfecho de haber dado de paso porque hay que yo también estaba en que estaba funcionando muy bien en el que estaba muy contento que al libro está Tenerife en el que además también habíamos conseguido el primer título europeo de la historia del club si dicho esto dicho esto está claro que cuando llega una racha de derrotas los cual siempre es un momento complicado para un entrenador de otros hemos tener una racha afrontar muy larga en Euroliga que ha abarcado noviembre diciembre prácticamente enteros hay en cualquier caso yo creo que eso nos ha permitido unirnos todavía más tanto en el equipo técnico como por supuesto con los jugadores con todos esos estamentos del club yo tengo muy buenas sensaciones de cara a que dos mil diecisiete casi un año fantástico para mí para mí como entrenador también va a ser la antesala de una excelente dos mil dieciocho

Voz 1991 07:40 según entendiste opte molestaron esos pitos en el partido contra Panathinaikos cuando dijeron tu nombre por megafonía

Voz 0930 07:47 bueno yo creo que es una cuestión que hay que convivir con ella cuando Totta ahí está claro que como ya había tenido que escuchar algún pito en el partido contra contra el Zalguiris pues creo que dije lo que había que en primer lugar que nosotros lo que tenemos que hacer es tomar nota porque lo que nuestro público quiere es que el equipo gane bueno pues ante esos primeros pitos que recibimos personificado en el entrenador pero seguramente no solo dirigidos a él por una racha de derrotas tan larga en Euroliga lo que tocaba era a ganar y bueno pues hemos ganado dos partidos hoy se puede decir que cuando también he salido aplaudido por unos cuantos aficionados que están justo al lado del túnel no eso también es noticia

Voz 1991 08:34 no no eso te lo iba a decir era la siguiente que te iba a hacer que esos esos pitos hoy se han tornado en en aplausos esto Two se cambia con victorias es que es así

Voz 0930 08:42 bueno es que es que es que somos un equipo profesional de nuestro público yo yo dije que tomaba nota porque porque lo que entendía es que nuestro equipo lo que quería es que el equipo ganara ya estás Si yo creo que todo el mundo es consciente de las grandes dificultades que estamos atravesando de que estamos dando el máximo de que estamos haciendo en honor a ese esfuerzo que que nos pide nuestra camiseta y que evidentemente cuando tienes dificultades de de de índole físico como las que estamos atravesando pues también a veces por falta de frescura por ansiedad todos cometemos errores también el entrenador pero no hay que olvidar que estamos formando una Euroliga durísima que que jugamos cada cada mes diez partidos Tomás y que ante esa situación cuando encima tienes la desgracia de tener bajas lo más normal es que pecas más bajas no no menos ricas más todavía fuerzas más la carga a los jugadores de los que disponen las lesiones Yell rendimiento normalmente siempre son inversamente proporcionales a más lesiones normalmente yo lo que creo es que teniendo en cuenta todo el número de lesionados que llevamos arrastrando todo el año el rendimiento que está teniendo es excelente no tendría que sería eso habíamos ganado dos tres partidos que yo creo que no está en disposición de ganar más en Euroliga

Voz 1991 10:07 y que además tiene mucho margen de mejora el equipo evidentemente cuando esté toda la plantilla completo termino que le pide al dos mil dieciocho al margen de que se vacía la enfermería

Voz 1 10:16 bueno eso sin ninguna duda es lo más importante que además es un deseo general no

Voz 0930 10:19 yo siempre quiero salud siempre quieres pues lo mejor para tu familia pues este caso nosotros que convivimos tanto tiempo nuestra familia es el Valencia Basket y bueno yo creo que para dos mil dieciocho lo que tenemos que estar preparados para para en en Euroliga seguir aprendiendo que yo desde luego he aprendido muchísimo en estas en esta primera vuelta en en en Liga Endesa pues bueno mantener esta línea de buenos resultados hoy además con muy buen juego que nos puede permitir ser cabezas de serie ir porque no la opción de con una enfermera pues notan a rebosar a de reeditar aquella Copa del Rey que ganó el Pamesa Valencia de Mickey hobbits hace ya veinte años

Voz 1991 11:06 al olvido en poquito ya desde entonces se Txus Vidorreta que lo primero eso que se vacía la enfermería y veamos al mejor Valencia Basket esta temporada y feliz año vale