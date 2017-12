El Larguero: la lesión de Benzema y charlamos con Óscar Arias (30/12/2017)

Voz 2 00:00 buenas noches a todos puesto que estáis escuchando es lo que se conoce

Voz 1991 00:53 aquí en Madrid y en muchos sitios de de España como las pre uvas eh acaban de sonar las doce campanadas en la Puerta del Sol eh ya veis Éste es el ambientazo que había H sigues teniendo el sonido ya ya se ha ido vale a Nadal la gente ya sabéis que celebra muchas veces más las uvas el día treinta que el día treinta y uno Si es lo bonito hay que divertirse hay que pasarlo bien hay que aprovechar que trabajamos durante todo el año para disfrutar de estos momentos así que nada las pruebas en tranquilidad eh que mañana queda una noche muy larga por delante así que tranquilitos todos tras doce y uno a las once en Canarias sólo a todos qué tal muy buenas noches y bienvenidos al larguero de este treinta de diciembre último Larguero de este dos mil diecisiete día en el que volví a los entrenamientos el Real Madrid tras las vacaciones de Navidad día en el que los servicios médicos han comunicado que Karim Benzema está lesionado según este parte el francés sufre una lesión muscular en los sitios de su pierna derecha lo que le hará estar de baja entre dos y tres semanas así que Benzema se va a perder los primeros partidos del dos mil dieciocho que son la eliminatoria entera de Copa contra el Numancia en Liga Balaídos ya en casa contra el Villarreal y habría ver a la tendríamos que ver empezamos bien valorada por el día uno ya había que ver si llega para el partido del Deportivo la Comunidad también en el Santiago Bernabéu lo que no debía tener problemas Benzema es para llegar a la eliminatoria salir de Liga de Campeones a mediados de febrero el catorce en concreto el partido de ida en octavos de final contra el Paris Saint Germaine también ha vuelto a los entrenamientos el Barça con las ausencias de Messi Suárez y de Mascherano pero con la presencia de Demme velé que ya entrenó al ritmo de sus compañeros con la intención de que reaparezca en este inicio de nuevo año en Sevilla ha sido presentado Vincenzo de la como nuevo técnico el conjunto hispalense el italiano firma por lo que resta de esta temporada más otra es según ha dicho en esta rueda de prensa una oportunidad buenísima para él ya sabéis que es la primera experiencia debate va a tener fuera de de Italia son entrenado en Italia hay por primera vez sale de su país para entrenar en este caso al Sevilla ha dicho que el ambiente del Sánchez Pizjuán le parece espectacular que para su forma de trabajar este club es ideal que la intención recupera N'Zonzi por supuesto ha hablado sobre el derbi andaluz

Voz 3 03:11 este partido no puede ser un partido cualquiera no no es un partido cualquiera se que los pisos partidos distintos dice que es da placer un par de este va a ser un partido que tendremos que preparar con el corazón pero la aparición pulpa pero sobre todo con cabeza partida con lucidez pagar cimentamos Estatuto

Voz 1991 03:29 además el Atlético de Madrid ha disputado partido amistoso en Egipto el conjunto rojiblanco se ha enfrentado a la Ali en el Partido por la Paz ya ha ganado dos tres con hat trick de Kevin Gameiro para los del Cholo Simeone de hecho el Atlético de Madrid el Gobierno remontar porque empezó perdiendo dos cero ya sabéis que mañana a tenemos entrenamiento a puerta abierta en el Wanda Metropolitano donde va a haber miles y miles por encima de veinte mil personas en entrenamiento puerta abierta además presentación de Vitolo y Diego Costa así que va a despedir el año el Atlético de Madrid presentando a los dos refuerzos de cara a la próxima temporada en el panorama internacional nuevo pinchazo del Manchester United que no ha podido pasar del empate a cero en casa frente al show Southampton eh esto quiere decir que si mañana gana su partido el Manchester City el United se quedaría diecisiete puntos de ventaja sin no estaba la Liga sentenciada mañana ya se puede dar un golpe fue definitivo el City eso sí el United además podría perder la segunda posición de la tabla Si gana el el Chelsea por cierto que en ese partido hemos visto una imagen preocupante ahora mismo no tenemos muchas noticias desde Inglaterra parece que no es tan grave como parecía en un principio pero se ha retirado el campo lo Lukaku con un golpe en la cabeza sido un salto al contrario el le ha golpeado la parte posterior de la cabeza Salgado inmóvil en el campo al principio no sabían si colocarle collarín el han inmovilizado le han subido una camilla al han colocado oxígeno y la han sacado el terreno de juego como digo el las imágenes eran preocupantes pero la información que llega en principio que llevó a cuentagotas desde Inglaterra parece sé que no es menos grave así que nos alegramos las doce y cinco contado todo empezó

Voz 6 05:28 toro tales muy buena qué tal Yago muy buenas estado en ese entrenamiento el Real Madrid a seguir

Voz 0465 05:33 no ambientazo cinco mil personas muchos niños aprovechando las vacaciones navideñas y al final ha llegado la sorpresa después del entrenamiento cuando hemos conocido esa lesión de Karim Benzema había mucha expectación por ver a Benzema después de los pitos con los que le despidió el Bernabéu el pro el pasado sábado en el clásico

Voz 7 05:52 luego nos han comentado que Benzema estaba trabajando en el gimnasio

Voz 0465 05:55 eso y finalmente hemos conocido esa lesión de la que hablabas lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha va a estar mínimo dos tres semanas de baja y es la segunda lesión muscular que tienen esa pierna Karim Benzema en esta temporada tuvo una a principios se lesionó en un partido contra el Levante a principios de septiembre y estuvo más de un mes de baja

Voz 7 06:13 quiere decir que sea perder como has dicho la eliminatoria de Copa contra el Numancia los partidos contra el Celta contra el Villarreal y que podría volver contra el Deportivo de la Coruña y se clasifica al Madrid en partidos de cuartos de final vamos a ver lo que hace Zidane en los próximos partidos puedo jugar con Bale ahora que ha vuelto no cuatro cuatro dos arriba con Cristiano puede apostar por Mayoral que ha ido perdiendo protagonismo a lo largo del curso veremos lo que hace Zidane con esa baja de Karim Benzema

Voz 1991 06:40 has aprovechado para hablar con con la afición no con con todos esos aficionados que en una que pena que pena que que que nos haga más a menudo esto de las puertas abiertas y sea algo una anécdota una vez al al año en en Navidad para que es hacer que los niños habrá gente muy joven escuchando El Larguero ahora que diga bueno pues lo normal no es que esto hace quince años lo normal era que todos los entrenamientos fuesen a puerta abierta que fuesen los aficionados a ver los partidos y que incluso los periodistas pudiesen asistir al entrenamiento entero poco a poco se ha ido normalizando todo cada vez Nos dejan ver menos a los medios de comunicación sobre todo cada vez les dejan ver menos a los aficionados que tienen que esperar a estas ocasiones no me extraña que acudan en masa porque claro es algo que ya no es normal es una pena la verdad que está perdiendo todo eso como decía has hablado con los aficionados las preguntaba la actualidad por Kepa por Hassan por Harry Kane un poco porque eso es hasta el mercado invernal ya la vuelta las

Voz 7 07:33 Ana la única incorporación que va a tener el Real Madrid es la del guardameta el Athletic Kepa Arrizabalaga pero a la última semana han salido a la palestra nombres como el de Hazard el de Harry Kane el de Neymar que siempre está sobrevolando la actualidad del Real Madrid preguntado aprovechando que había muchos niños a padres e hijos sobre el futuro de los fichajes del Real Madrid

Voz 0465 07:53 estas navidades el Madrid va a fichar a que os parece buen fichaje con Keylor y con casi ya ya está bien en la portería

Voz 1490 08:02 yo ficharía qué país guía Kiko Casilla

Voz 8 08:07 te diría no es un fichaje importante es un chico muy jovencito que tiene una proyección increíble y creo que de su fichaje por el Real Madrid

Voz 1490 08:18 pues así

Voz 9 08:21 que falta un portero de garantías un portero que juegue en en un equipo nacional un central porque se le echa de menos a aunque parezca mentira hace falta no un delantero dos o tres delanteros a pesar de balones de oro y de todo lo que queramos que empezar a pensar en cambiar

Voz 0465 08:36 con poquitas sobre los fichajes del verano que viene que esta semana salió Hazard Hurricane hasta Neymar se habla cuál les gustaría más

Voz 8 08:44 la movilidad que tiene la velocidad y el regate vendría muy bien al Real Madrid

Voz 0465 08:48 que no hay que escuchar a los reyes Pernía Kepa a éstas acaban de ganar hace dos días

Voz 1490 08:53 pues que podían escucharlas jugadores españoles para fomentar más la cantera se mejoran yo no ficharía a nadie porque la plantilla algunos jugadores que se merecen la camiseta que sudan la camiseta y esto ya tiene lector que pasó de todo

Voz 10 09:15 cómo mola los chavales sobre todo pequeño se iban con una ilusión hoy han visto vamos de San firma autógrafos Cristiano todos sus ídolos íbamos encantadísima son personas que más piden eh como a los Reyes Magos horquilla Florentino El cuarto Rey Mago cárcel para esa pena

Voz 1991 09:29 a que no puedan vivir esto en más ocasiones en fin que le vamos a hacer

Voz 10 09:33 algo más si mañana se entrena el equipo

Voz 7 09:35 el día de Nochevieja también lo va a hacer el día de año nuevo por la tarde así que no hay descanso para el Real Madrid aprovechando estos dos días festivos preparando ya el que va a ser el primer compromiso del dos mil dieciocho el miércoles en Soria partido de ida de octavos de final de la Copa del Rey contra el Numancia

Voz 1991 09:51 eh Santi Cañizares qué tal muy buenas qué tal buenas noches Diego tú te acuerdas de aquella época en la que los entrenamientos serán a puerta abierta podían acudir los aficionados será otro rollo eh

Voz 11 10:02 si para los aficionados de la fantástico pero decirte cuando había exceso de público era difícil estrenar así transfiere las cosas como son debería hacer preguntas de Peter había tira tira pero un entrenamiento por un aficionado es es muchas veces muy atractivos si el entrenamiento también es atractivo porque hay otras veces que es un entrenamiento físico que uno se aburre como una ostra pero cuando hay ejercicios de balón y demás pues son muy divertidos de problemas cuanto exceso de público pues es difícil para un entrenador transmitir las órdenes en el campo y conseguir que los jugadores estén concentrados en su trabajo no es fácil de los los los ella dijo que Otto hay entrenamientos con el público es complicado para los jugadores sepan los entrenadores muchísimo ese es uno de los principales motivos por los que dejaron existía estas cosas porque antiguamente iban muy poquita gente entonces no pasaba nada porque no había ruido no había pero claro Priego un momento de la fiebre de ir a verlos una pitos el guión que venga venga esto no se puede aguantar todos los días así no hay un poco yo creo que fundamentalmente por ello empezaron a hacerse entrenamientos a puerta cerrada para tratar de que el futbolista ya tenía bastante tensión bastante estrés durante los domingos y los miércoles y los jueves partidos de Copa de Champions de UEFA bueno pues por lo menos que de la meta estuviera tranquilo y concentrado de trabajo que hay que hacer

Voz 1991 11:25 sí pero estarás conmigo que el fútbol está volviendo mucho más hermético e ya no sólo los periodistas lo dejan verde inútil hitos Llarena Jean Laurent ruedas piensa hablar con un jugador es casi imposible

Voz 11 11:37 es directamente proporcional a la demanda es decir yo me acuerdo que yo estaba en el Real Madrid ya de un jefe de prensa pero el jefe de prensa de estar ahí igual pues si había alguna noticia horda comentarle a él y de Masca siquiera Un portavoz más como jefe de prensa porque a lo mejor había medios de comunicación pero me diciembre medios de comunicación

Voz 10 11:58 sí esto es cómo controlas de alguna forma todo esto

Voz 11 12:00 toda esa demanda como bolis hasta mañana

Voz 10 12:03 sacar a la rueda de prensa durante la semana da igual que sea ante diez ante cien quiero decir que te cuesta lo mismo y ha perdido hasta la buenas costumbres de oír a un jugador de vez en cuando las previas de Champions

Voz 11 12:15 por eso bueno es que realmente no sé lo que está pasando ahora exacto no sé cuál es el mecanismo que hay ahora las ruedas de prensa no son ningún inconveniente para nadie

Voz 10 12:22 eso porque son veinte minutos sentado

Voz 11 12:25 preguntas y hasta el problema que hay sobre las entrevistas persona

Voz 10 12:28 eso eso ya te lo compraron

Voz 11 12:31 claro porque es que muchas veces la demanda de entrevistas es una barbaridad

Voz 10 12:35 el Real Madrid siguió todos los cuartos

Voz 11 12:38 Ellos de comunicación de España pero es que les y medios de comida

Voz 10 12:41 no de todo el mundo no entonces

Voz 11 12:43 de momento que la situación se se se se vuelven pedí

Voz 12 12:46 con diez poca nunca pasaba Sandy pocas te llama

Voz 11 12:49 a las llamaba que te llamara pues tú baterías porque lo tenía ningún problema porque cada quince días aras Esquire si se hubiera barra libre haría los jugadores quince previstas diarias no

Voz 10 13:00 sí sí sí pero es no sé si eso se podría

Voz 11 13:02 sí se podría soportar no es poco es exactamente igual que lo que pasa con los aficionados la demanda de medios de comunicación

Voz 0930 13:08 como la demanda de gente que quiere Xetra mitos

Voz 11 13:11 no es que se ha duplicado es que ha pasado de de de casi nada a infinito

Voz 13 13:16 bueno eso es una guerra que

Voz 1991 13:18 la tendríamos que pelear en otros lados un debate muy largo pero bueno Benzema dos tres semanas de baja pues mira le viene mal al Madrid le viene mal al personalmente porque no está en un buen momento

Voz 11 13:33 tengo un amigo mío el Madrid que me que cuando se lo he contado me he dicho para lo que está haciendo hombre tampoco tengo que siempre es mejor tener a todo el mundo no todo el mundo listo pero es verdad que está en su peor temporada desde que están en Madrid y el hecho de lesionarse desde luego pues no le ayuda porque todavía reactiva más pues los mecanismos que tiene el club a la hora de pensar el posibles recambios de que yo desde el principio de temporada cuando se marcharon timorata Isaac P Se hablaba de que bueno de que solamente llegarían papeles y Se marchaba Pereiro se llama Chamber tema yo siempre dije que acuerdo en el mes de agosto y a mí no me sobra empapelen el Real Madrid no es obra jugadores por exceso en el Real Madrid porque hay muchas competiciones porque luego pues pasan muchas cosas durante la temporada no entonces yo creo que es evidente que necesita necesita recambios en ataque en Realmadrid como esto no es fácil pues pues hay que pensarlo bien porque hay que invertir siempre mucho dinero y obviamente la lesión de Benzema pues no ayuda pero tampoco es una lesión grave no es una lesión prácticamente intrascendente si él estuviera en un gran momento pues esto sí pero los para el gran momento pues todavía pues genera todavía más dudas e invita al Real Madrid a pensar que no se puede dormir en los laureles y que hay que pensar en reforzar el ataque

Voz 1991 14:47 hablamos en principio de cuatro partidos la eliminatoria de Copa contra el Numancia el Celta de Vigo en Balaídos el Villarreal en casa deberíamos Si llega para el partido contra el Depor también en en en el Bernabéu tú cómo lo solucionaría le darías mola por fin a Mayoral para hacerle que sesenta importante adelantaría a Cristiano

Voz 11 15:09 hay muchísimas alternativas no sea yo lo que no puede tener es un futbolista como valora el equipo era usarlo para eso no lo vamos a personalizar cada caso Mayoral que no entra en los planes del entrenador y cuando va perdiendo el equipo y que practicamente no dejó ningún partido pues pasa uno lo tengas para eso deja aquel chaval juegos de partidos en otro equipo cedido de esa forma pues puede acoger un aval más importante una experiencia más importante para que cuando regrese después de un año pues a lo mejor es mucho más jugador que sí lo tienen en el banquillo no entonces yo creo que la gestión de mayor al está mal hechas del principio porque sino va a contar con él en el chaval en la plantilla todo el año es prácticamente absurdo a partir de ahí alternativas tiene el Real Madrid muchas no puedo usar a Mayoral perfectamente porque esa interesante puede jugar con Cristiano juega con cinco centrocampistas porque la mayoría tiene vocación ofensiva los Lucas Asensio Isco Ceballos todos tienen vocación ofensiva no pasa nada por jugar con cinco centrocampistas hizo al delantero y luego a él en que es fundamentalmente lo que hay que ver es el nivel y el estado de forma de los jugadores porque en el Real Madrid este año desgraciadamente para el Real Madrid pues hay muchos jugadores que no han estado en forma no yo creo que ahí es donde Zidane no ha andado demasiado justo no en el sentido que que ha que debería haber desde mi punto de vista olvidarse de los no precio la historia entre los méritos contraídos anteriormente ponen los jugadores que más en forma sistema no porque había futbolista que están jugando con un titular que no están en forma para jugar ahora mismo en un equipo con la exigencia al Real Madrid

Voz 1991 16:47 lo de esto tú crees que necesita otro delantero el Real Madrid

Voz 11 16:51 sí yo ya digo que sí sí sí yo ya estaba diciendo que el verano eh tras la marcha de los dos de te deja que yo al papel no entiendo por qué era un no se valoró una situación necesitabas otro más para Marte para para que entrarán va peor

Voz 10 17:07 a lo que voy a lo que voy a Cañete tú dirías en este mes

Voz 1991 17:10 invierno un delantero

Voz 11 17:11 sí puedo sí sí tengo alternativa seis claro que sí este viernes viernes el mercado de verano esa edad pito que el Real Madrid tiene necesidad de reforzar su ataque hice hay un mercado abierto ya oportunidad mercado hay que hacerla

Voz 1991 17:23 bueno veremos ahora ahora todo tiene por delante el Real Madrid

Voz 10 17:26 hay alternativas

Voz 11 17:29 otra cosa es que se pueda que esto no es como ir a concesionarios

Voz 1991 17:31 no no estoy

Voz 11 17:33 con un Ferrari exclusivo que solamente hay que encontrarlo cuando no encuentre

Voz 1991 17:39 puedes pagarlo hay que pagarlo lo que te va claro que verlo irá a verlo lo vemos todo pero lo que hay que soltar la pasta para llevárselo

Voz 11 17:47 es una evidencia que hay que reforzar el ataque cuanto antes mejor si ahora mejor que mañana pero pero es una evidencia

Voz 1991 17:54 hoy me han dado esta tarde un dato en la redacción sabes desde hace cuánto no juega junta a la BBC

Voz 11 18:02 pues no lo sé pero lo que es cierto es que

Voz 1991 18:05 pues doscientos cincuenta y un días estamos dando el veintitrés de abril en el Real Madrid Barcelona que acabó dos tres que se lesionó Bale en ese partido

Voz 11 18:15 no no es que son los tres futbolistas el teoría bueno pues vas tras el Real Madrid de trascendente porque eso es lo que tienen que sacar de los partidos estamos hablando que Cristiano que ojo siempre da la cara siempre está ahí y siempre lo absolutamente todo pero está en su peor temporada Benzema que como tiene ese carácter que tiene pues cuando las cosas no salen bien pues además pescadito lente no con lo cual recibe todavía más críticas de Bale que Bale pues hay que contar con sus facultades pero también hay que contar con otra característica que tiene que son sus lesiones no cuántos futbolistas hemos visto que son extraordinariamente buenos fantásticos maravilloso magníficos pero ojo hay una condición más que tienes de juego no solamente rápido y hacer gol sino que ahí contarle ya también sus lesiones porque no son accidentes son crónicas no son lesiones ya que

Voz 0930 19:02 todos los años aparece entonces ya es una escondí

Voz 11 19:04 yo más a la hora de valorar un jugador

Voz 1991 19:07 pasas de fin de año

Voz 11 19:09 yo en mi casa donde voy a pasar lo mejor

Voz 1991 19:12 lo sé pero es que ahora estoy viviendo en todas las sociedades que todo el mundo sabe la vida de todo el mundo está todo el mundo que es la nieve que está todo el mundo que si en Londres Nueva York está todo el mundo

Voz 10 19:22 ahí de este pasa por aquí currando yo fuera salir de casas creo que fletar un autobús porque fondos tantos siempre llega un momento que yo tengo una pereza no ha salido por ahí eléctrico el el placer

Voz 11 19:41 porque no soy el castigo que soy

Voz 10 19:43 con todo López es la temporada de rally

Voz 11 19:46 en marzo el primer rally creo que lo que ocurre en marzo a la ley de enero febrero estamos todavía en época de pretemporada buscando sponsor pero ya nos hemos aburrido buscando porque pese a que ponga de Europa

Voz 10 19:59 para la jodida ella eh

Voz 11 20:01 ya pero es que ya llega un momento que que que que ultimamente se pagan hasta hasta que haga su tuit de publicidad y son capaces de pagarlos pero luego le pide a quinientos euros una te pueda rally se echan las manos a la cara es un deporte ahora mismo en España incomprendido hasta que vuelva a haber un piloto español que gana el campeonato que les dé la vuelta como se la dio en su momento Carlos I

Voz 1991 20:26 sí claro volver a darle fama de que la gente siga mirándose o vuelva a mirar mejor dicho deporte claro

Voz 11 20:31 efectivamente a eso es lo que ahora mismo yo pagaría por ello porque judeo piloto en España que pudiera pelear o ganar pelear el campeonato del mundo y que le pone pues como sucedió en la época de Carlos I que todo el mundo hablaba de los rallys de forma no tenemos ni idea no y luego apareció Alonso ya sabemos todos áticos y él

Voz 10 20:51 le acordáis de aquella carta en todo el mundo hay a ver si los

Voz 11 20:57 esto sacar dejarme todo el mundo Karpin que Alonso ganado montones de pasta y además todos sabíamos capear neumáticos y todos sabemos la estrategia que ha habido en España parece que era entonces nosotros seamos especialistas

Voz 1991 21:09 todo la telemetría y todo eso sí

Voz 11 21:12 todo eso lo trajo Alonso cosas como son bueno pues ahora ya es lo que estamos esperándolo radica aparece un tío que lo borde que sea español obviamente porque siendo otro país da casi da igual aquí en España izquierda nunca pero a todo el mundo y a partir de todo el mundo empezar a hablar

Voz 0930 21:26 todas las marcas y de bueno pues como la época de Carlos I que conocían

Voz 11 21:29 casada a los pilotos a los coches a lo diga el decano sacarnos a todos

Voz 1991 21:34 Cañete ha sido un placer compartir contigo este dos mil diecisiete ya verás cómo es de bueno el dieciocho vale

Voz 11 21:39 eso espero esos pero yo también que sea mejor un abrazo gran

Voz 10 21:42 ahora es una cosa te feliz año

Voz 1991 21:45 Madrid Barcelona el Barça también ha vuelto

Voz 10 21:48 va a los entrenamientos Raúl González qué tal muy buenas

Voz 0700 21:52 qué tal Yago buenas noches tres ausencias

Voz 1991 21:55 Messi Suárez y Mascherano cuando está previsto que lleguen

Voz 0700 21:59 el dos de enero le ha dado permiso al club a estos tres jugador sudamericanos para que pase en el fin de año allí en sus respectivos países será el dos de enero apenas dos entrenamientos realizarán antes del partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey contra el Celta de Vigo y una de las cosas que se comenta aquí en Barcelona es ver qué pasará con Luis Suárez y con Leo Messi recordemos que el Barcelona tiene lesionado a Paco Alcácer en la delantera Paco Alcácer es un habitual en los partidos de Copa del Rey está prácticamente descartado para este primer partido contra el Celta de Vigo así que creíamos que Messi o Luis Suárez podrían descansar pero es una cosa que hay que ver no Yago porque el Barcelona sigue teniendo problemas arriba porque le todavía no tiene el alta médica es cierto que lleva entrenando lo hizo en la semana previa al clásico ya entreno más o menos al mismo ritmo que todos sus compañeros hoy ha entrenado con el resto así que es cuestión de días que reciba el alta médica pero de momento no la tiene con esta ausencia que comentaba hasta ahora Yago de Leo Messi de Luis Suárez que no llegarán como te comentaba hasta el día dos de enero será interesante ver por quién apuesta Ernesto Valverde en la posición de de de ataque hay que comentar que hoy ya eran son José Arnaiz Carlos Sala arde los claro de hecho he venido como venimos contando en en la Cadena SER la Copa del Rey el objetivo que tiene marcado Gerard Deulofeu para volver a coger protagonismo ya hemos venido contando que nos entiende muy bien con Leo Messi con Luis Suárez que sabe que cuando vuelva de su protagonismo va a ser todavía más escaso tiene que aprovechar estos partidos en Copa del Rey esta oportunidad contra Celta de Vigo si es que Ernesto Valverde será da puede ser fundamental para que Deulofeu continúa en Barcelona

Voz 1991 23:31 pues tengo una cosa si llegas a un equipo como el Barça y no te llevas bien con Leo Messi con Luis Suárez no es por nada pero lo llevas sigo salas cosa como son con respecto a them velé yo creo que hay muchas ganas de que vuelva pero no se quieren precipitar ni lo más mínimo porque entre que lo anuncia Annie quitan el cártel eso de de melé el chaval que tiene unas ganas terribles pero han dicho sea lo que no queremos bajo ningún concepto es que recaiga de ninguna manera

Voz 0700 24:02 por supuesto Yago hay que recordar que es una lesión muy grave que ha estado prácticamente va a estar cuatro meses de baja es un jugador muy joven tiene además la presión añadida de ser el fichaje más caro de la historia del fútbol club Barcelona porque entre fijos y variables se va a ir prácticamente a ciento cincuenta millones de euros la operación así que desde el Barcelona quieren prudencia y lo que comentabas tú no la famosa campaña que salió hace unos días diciendo que el regalo de Reyes para la afición del Barça era le muy rápidamente el Barcelona la borró porque de hecho el jugador francés todavía no tiene ni siquiera la alta médica es cierto había entrenado con el equipo que lo hizo como te comentaba antes de la semana del Clásico que hoy ha vuelto a entrenar que se prevé que mañana entrene con total normalidad que lo haga ya los primeros entrenamientos de dos mil dieciocho pero lo que es una certezas que den velé a día de hoy no tiene el alta médica

Voz 1991 24:44 donde pasa el fin de año

Voz 12 24:46 en casa también no bueno voy con unos

Voz 0700 24:49 vamos a la montaña la montaña aquí en Cataluña Alan no es ese habrá nieve porque tengo aún la avanzadilla ya está allí dice que de momento no está nevando pero a ver si mañana que hay algunos copitos

Voz 1991 24:58 pues nada saluda a raíz de un abrazo feliz año

Voz 12 25:02 un abrazo Yago hasta luego

Voz 1991 29:14 de la que llega por lo que resta de temporada más una más Florencia

Voz 6 29:17 Daniel qué tal muy buenas hola buenas noches Yago y que ha dicho el italiano

Voz 26 29:22 hombre viene con mucha ilusión no viene con ganas de hacer cosas importante en un en un fútbol que quién no ha estado el fútbol español el sería además de lo ofrece la posibilidad en este año y medio porque eso es lo que ha firmado de conseguir cosas importante porque ha destacado el de Pepe catro está vivo en todas las competiciones quinto en Liga que todavía a tiro de piedra la posibilidad de clasificación para la Champions vivos la Copa del Rey vivo también octavos de final notoria ante el Manchester United en definitiva tanto el Sevilla espera mucho de de Montera como también del del Sevilla o del rendimiento que puede haber en el Sevilla tiene mucho trabajo por delante hoy a ocho entrenamiento por la tarde después de la presentación por la mañana a las doce de mediodía mañana tiene sesión doble de trabajo su primer partido el días debú será el próximo miércoles es dentro de de cuatro días en cada diferente en Cádiz en el Carranza ante el Cádiz en la Copa del Rey antes del derbi que la gran cita la próxima semana el próximo sábado y tiene trabajo por delante porque por ejemplo uno de los objetivos es contar con N'Zonzi futbolista fundamental para ese día lo dicho hoy claramente quiere hablar con él convencerlo para que continúe en el proyecto actual del Sevilla

Voz 4 30:35 a Fortis

Voz 3 30:39 eso sí permisos jugador muy muy bueno entonces es uno de mis objetivos hablar con él instantes de entender cuáles son los recursos hubo instantes ambiciones suscribe para mí es un jugador del capitán del tiene

Voz 26 30:54 no sé quién hablar de fichajes todavía hallazgo porque creen en el Sevilla que más importante incluso lo ha dicho el director deportivo presenta allí con el presidente de octubre probablemente la que más incluso que lo que pueda venir es que monten las recupera el nivel de varios futbolista que están rindiendo muy por debajo de lo que pueden dar de sí o el sería consigue que pueden dar de sí no casó de Nolito el caso de Muriel el fichaje de otro del Sevilla el propio Jesús Navas también recuperar lo que es un entrenador que me gusta mucho lo los carrileros este ahí Jesús Nava podría eso es fundamental no quieren por eso hablar todavía de fichaje pero seguro de haber al menos un par de futbolista y además en noticia ya de anoche ha traspasado

Voz 1372 31:34 ese día al que fue el último fichaje de Monchi

Voz 26 31:36 Ter Montoya argentino que ha sido traspasado al Cruz Azul de México fichado en el mercado de invierno del año pasado sale también el mercado y me he notado justamente un año ha tenido muy poco protagonismo del Sevilla Se marchaba como digo al cubo azul de Méjico y además deja libre una plaza de extracomunitario que a buen seguro va a cubrir el Sevilla en los próximos días

Voz 1991 31:55 el fin de año Sevilla lo pasas tú no

Voz 26 31:57 el fin de año lo pasó en Sevilla en el centro de Sevilla yo soy mucho del turismo rural en este año la mover manda Yago si si alguna vez pero me atreví a la opinión pero pero en este caso me quedo aquí en Sevilla hay un en el centro donde esperemos echar un buen rato mañana por la noche no

Voz 10 32:18 con ninguna duda gracias Florencio feliz un abrazo feliz año a todos

Voz 1991 32:22 con el director deportivo del Sevilla para tratar todos estos asuntos os Oscar Arias qué tal buenas noches

Voz 1372 32:28 hola buenas noches voy directamente al grano

Voz 1991 32:30 Tela

Voz 1372 32:32 bueno y pensamos que que es un técnico que que su característica su propuesta de juego su filosofía pues se amolda perfectamente a nuestro el y a lo que nosotros esperamos de de chicos no por lo tanto dentro de la de la circunstancia que creemos que puede ser un hombre que sepa que sea capaz de sacar partido a esta plantilla Hay llevan las que nosotros creemos que tienen

Voz 1991 33:00 fue siempre la primera opción Montella o hubo algún nombre antes

Voz 1372 33:04 no bueno al final uno tiene la obligación y la responsabilidad de valorar todas las posibilidades hay de contemplarla para para bueno finalmente poder tomar la mejor decisión posible no

Voz 0930 33:16 sí

Voz 1372 33:16 lo que sí que está claro es que desde el primer momento Denia de manera muy clara cuál era cuál era la la las necesidades que teníamos Billy el perfil de técnico que queríamos buscar no más allá de que valor hacemos otras posibilidades yo tengo opciones por conocerlas por saber realmente si luego una vez dictado pueden que encaja más o menos en tu perfil bueno la propuesta y la idea era la la que queríamos y luego una de contactado con él pues bueno a nivel personal terminó de convencernos no

Voz 1991 33:48 aquí dentro de esas posibilidades las de las que hablas en cuanto estuvo de cerca Javi Gracia

Voz 1372 33:53 bueno pues la verdad es que un técnico muy del agrado no de de la casa con con una propuesta un poco diferente pero bueno un perfil de técnico joven con mucha capacidad que tienen una clara línea ascendente ICO con una gran carga de trabajo que tiene muchísimo margen de crecimiento y que podía ser una de las opciones buena para nosotros no

Voz 1991 34:17 Oscar para la afición del Sevilla que estará en casa y no conozca mucho a Montella o no lo conozca nada como lo definirías que que Sevilla vamos saber a partir de ahora con montera

Voz 0930 34:28 bueno yo creo que vamos a ver un cerilla acorde al al fútbol Liga

Voz 1372 34:33 la propuesta que que todo en mente y que Ike

Voz 10 34:36 para la cual estaba diseñada esta al plan

Voz 1991 34:39 podríamos decir labor continuista

Voz 1372 34:41 bueno al final uno tiene que buscar la fórmula para sacar el mejor partido lo que se tiene no

Voz 11 34:48 yo creo que tenemos una plantilla de bastante calado

Voz 1372 34:50 da mucha capacidad para jugar bien al fútbol que la de italiano pues un entrenador allí considerado tanto atípico porque sus características de de juego su propuesta su idea y demás pues se acerca muchísimo más a lo que aquí estamos acostumbrados y nos gusta que que a la propuesta propia de de que estamos habituados deber crearon no

Voz 1991 35:14 en cuanto importancia han tenido que esté Maresca en el cuerpo técnico de Montera

Voz 1372 35:19 no constancia ninguna parezca viene de una manera paralela no tiene nada que ver con la con la decisión parezca hombre de la casa que que conoce perfectamente el club y que bueno por diferentes circunstancias pues se presentó la posibilidad de de incluir bueno creemos que ha sido una una opción muy válida para para todos los no tanto para nosotros como como para el cuerpo técnico de monte en la como para el propio censo no

Voz 1991 35:45 hombre es que desde luego la la labor de Maresca Paramount de la va a ser básico eleva a enseñar qué es esto cómo es el Sevilla cómo funciona es que vamos me parece que es un una figura que va a ser clave en esto eh por lo menos adaptación

Voz 1372 35:58 sí creemos que que eleva a servir de mucha ayuda no eso es una persona muy muy preparada está aprendiendo y quiere ser alguien en el punto de del fútbol a nivel de técnico oí

Voz 11 36:11 sí

Voz 1372 36:12 bueno su conocimiento del club de la ciudad de noche a ellos y CRA hacía del equipo incluso idioma puede usted a ayudar al Altético y bueno ahí que que todas las parte de tuviésemos completamente de acuerdo que que que era una buena opción corporal

Voz 1991 36:28 no entendía que a día de hoy todavía haya aficionados del Sevilla que se pregunten el porqué no sé si lo con Berizzo

Voz 27 36:36 sinceramente habrá quién

Voz 1372 36:38 no pueda pensar porque por supuesto que en el fútbol cabe todo tipo de valoraciones de interpretaciones pero creo y entiendo que la inmensa mayoría de sevillismo pues bueno la verdad es que no no terminaban has de estar a gusto con lo con lo que veíamos no se Eduardo magnífico entrenador que ha hecho una campaña fantástica en en el Celta que estaba trabajando muy bien con el equipo pero la las circunstancias han hecho que que las cosas no funcionase no todos no funciona el mundo del fútbol que veces pues bueno trabajar el hacer las cosas bien no implica que que los resultados aunque vamos a conseguir lo que se busca en este caso no hay que darle más vueltas no con circunstancias que se han dado la cosa no ha funcionado como todos pensábamos hemos tomado una decisión que creíamos que era mejor

Voz 1991 37:28 acabó con el tema Berizzo pero qué es realmente lo que no ha funcionado oportuno mira de forma objetiva lo que son los datos el equipo está quinto detrás de Barcelona Atlético de Madrid Valencia irreal Madrid está en octavos de la Copa del Rey en octavos de la Liga de Campeones es decir en cuanto a los objetivos desde el inicio de temporada lo que cumplirse estaban cumpliendo que es lo que ha fallado

Voz 1372 37:53 sí bueno es yo entiendo que ese planteamiento terminé hace desde la distancia hay desde el desconocimiento no cuarto uno no no está no no día a día

Voz 1991 38:01 los números no son desconocimiento yo te estoy hablando en uno y eso no es desconocimiento se son números objetivos

Voz 1372 38:06 sí pero yo no hablo de los número la decisión de de de prescindir de Eduardo pues los número Jenson una cuestión a ese duro exacto entonces quizá nosotros estábamos viendo que los número aunque estaban siendo bueno pues la verdad la realidad es que yo del juego la la propuesta lo que lo que todos queríamos que saliese pues no estaba saliendo como todos no en ese sentido yo creo que todo el sevillismo está de acuerdo eh este más allá de que los números estuviesen siendo bueno las sensaciones que teníamos todos no eran las bueno así hiciesen pensar que estábamos en la en la línea adecuada para conseguir los objetivos

Voz 10 38:43 doce al final de llega el momento

Voz 1372 38:46 desde que tuvimos que tomar una decisión

Voz 1991 38:50 se lo pregunto de otra forma había en por decirlo de una forma hay que lo entienda todo el mundo divorcio entre plantilla y entrenador

Voz 10 38:56 no no no en absoluto el cosas que cuestión de

Voz 1991 38:59 esa acción de juego

Voz 10 39:01 sí es una cuestión de juego no ha no hay no hay más

Voz 1372 39:03 que ir más allá por eso te comentó yo por eso pregunto

Voz 10 39:06 no a veces el fútbol es muy

Voz 1372 39:08 Justo porque porque Eduardo ya te digo que además de ser un magnífico profesional como en lo personal y lo profesional también pues la verdad es que no había ganado a todos por capacidad por su trabajo por por su forma de ser de gestionar situaciones pero pero bueno ya la realidad es que el juego no fluía como como todos pensábamos como él había sido capaz de conseguir que en el Celta durante tres años que que la verdad es que no nos sorprendió a todo oí bueno no es hace muchísima vuelta no pensábamos que que la cosa podía funcionar pero llega un momento en el que bueno las sensaciones que nos quedaban este a la evolución no no iba a ir a mejor ahí que creíamos que era el momento de

Voz 0930 39:51 está pierde el paso Navas pues cerramos

Voz 1991 39:53 el pasado que es Berizzo en el Sevilla miramos al futuro que es Montella la llegada de Monte la puede significar o puede estar asociada puede venir de la mano de la recuperación para el equipo de N'Zonzi

Voz 27 40:05 sí lo estaba

Voz 1372 40:07 fuera porque el técnico consideraba que por eso hay que estarlo y ahora el intendente pues el técnico es otro no de intensos y puesta a disposición de auténtico técnico como como cualquier otro miembro de la plantilla no para nosotros durante estos años Steven sido un jugador muy importante bueno y ahora cabe la posibilidad de que pueda volver a serlo no nosotros tendría una una buena una buena noticia no la recuperación es decir para el equipo para la causa y bueno vamos a ver ya lo que deciden entrenador no

Voz 1991 40:38 bueno yo imagino que bueno el entrenador ha dicho en rueda de prensa que lo que pretende recuperarlo porque cree que es importante para el equipo yo no sé si habéis bueno no seno seguro que habéis hablado con él con el jugador cuáles son sus intenciones si tuviésemos que hablar de un porcentaje ahora mismo qué opciones hay de que se vaya o que se quede

Voz 1372 40:55 tiene jugador nuestro y a día de hoy

Voz 10 40:57 no lo digo si hay ofertas por si la mostrado no dejó deseo de abandonar el club no lo sé o no tampoco tampoco Stephen está está bien

Voz 1372 41:06 está contento con con los otro eso no ha trasladado siempre incluso en los peores momentos por lo tanto en esa en ese sentido no no valoramos circunstancia hay otra posibilidad más allá de que bueno mañana pues bienvenido una oferta una propuesta que que puede interesar a todo y y la estudiaríamos no tanto club como como jugador pero a día de hoy no hay absolutamente nada como jugador de Sevilla

Voz 1991 41:29 Sade Alberto no hay nada no

Voz 10 41:31 no no en absoluto vale vale bueno pues ya nos quedamos más tranquilos mercado de invierno

Voz 1991 41:37 dejen de lo que pueda pasar con N'Zonzi incorporaciones salidas como está ahora mismo la película

Voz 1372 41:41 pues no a todo se paralizó a raíz de que de que bueno de que es de si diésemos cambiar de técnico oí y en estos momentos pues bueno disenso con acaba de de de tomar contacto con la plantilla o ha realizado su primera sesión de entrenamiento muy poco a poco pues entiende lo que el más allá del conocimiento que tenga actual pues te puede dar una idea mucho más aproximada mucho más cercano mucho más real de la taquilla que él pueda considerar en un momento determinado no pero bueno para eso estamos aquí para estar junto a él apoyarlo ayudarlo oí cuanto corresponda tomar las tensiones y el tenga claro alguna cosa pues bueno contemplarla con Eli decidís

Voz 1991 42:25 Deza la era Vincenzo Montella en el Sevilla así que Óscar Arias director deportivo del conjunto hispalense mucha suerte en lo que resta de temporada un abrazo

Voz 10 42:36 muy bien muchísimas gracias igualmente Pablo Alfaro qué tal buenas noches o el Alfaro hola hola Ana buena ahora sí te escucho que te gusta Fontela

Voz 27 42:49 bueno bueno a ver

Voz 12 42:51 estuvo muy pocas Gul es usted coge el bien ha estado en equipos grandes y poderosos yo no puedo objetivos también interesantes sí o unos textos que que se ha hecho lo que ha hecho Hastings al club por él son como con esos son su filosofía

Voz 26 43:12 asusta va a tener juego no tenemos

Voz 12 43:14 yo no me juego para para el Sevilla para el sevillismo obviamente y que sean técnico pues bueno pues voy a cumplir las expectativas no que ya sabéis todo el mundo de que cada año pues son un poquito más altas

Voz 1991 43:24 a la sensación en algún momento durante todos estos días en los que aparecían varios nombres como futuribles del del Sevilla que no tenía muy claro qué tipo de entrenador quería porque hubo conversaciones con Javi Gracia al final elegidos Montera pero entre ellos son muy diferentes

Voz 12 43:40 sí sí es cierto es cierto se centraron son diferentes en cuanto bueno en cuanto a los orígenes pues lo formamos porque que incorpora caché imagino que camisas distinto y bueno pues lo que sí es cierto es que por lo menos entrado ya lo digo desde desde fuera pero si no todo el club porque falta de juicio pero es que la primera decisión que ha tomado puesto con un bono emotivo de prescindir de ver tocado he dicho no ni una vez definido eh ello como es verdad que no había competición que no había pues o partido de Liga acerca Champions Copa pues lo ha tomado poquito un periodo de poder eso te casi casi de casting no de de poder hablar con tres cuatro técnicos de todas las la posibilidad de cada uno oí imagino que claro lo que lo ha valorado mucho lo que puedan aportar cada uno de ellos y en este caso no que es el finalmente elegido

Voz 1991 44:36 yo me imagino que uno de los principales objetivos que tienen Montiel ahora por delante es recuperar jugadores o que empiecen a G jugar eh algunos futbolistas que desde el inicio de temporada igual lo han encontrado el tono no han encontrado el nivel habló de N'Zonzi que bueno yo creo que N'Zonzi más bien se quedó fuera por problemas directamente con Berizzo pero los Jesús Navas Nolito esos jugadores de los que se esperaba bastante más y que todavía no están dando el rendimiento esperado no

Voz 12 45:01 sí sí ése es fundamental yo creo que es una antes de ir el porcentaje de éxito que tenga hotel en este aspecto a su a su porcentaje de éxito futuro no porque las inversiones tenga Sevilla siguió un importante futbolistas que algunos podrían ser un poquito pues te pueden genera más dudas sobre todo porque en nuestro fútbol no pero otros que ya espaciales conoce perfectamente las expectativas del Sevilla y la exigencia diaria diario y dado todos el todo porque el cien por cien acercarse a un porcentaje altísimo limpieza recuperación de esos hombres base pues va a depender de gran parte del éxito suyo una porque luego supongo que además yo los Stones estaba excusa para cómo está bien pues lógicamente estaba en su papel pero el crudo viene en invierno a haber tres cuatro canciones que obviamente el equipo tiene que tiene que mostrar otra cara totalmente distintas no te por eso por eso se ha optado por cambiar

Voz 1991 46:00 el te preocupa la adaptación de Monte la porque como has dicho en sólo tiene experiencia entrenando en Italia es su primera experiencia fuera de de su país llega un club exigente y que va a a pelear en teoría podré hacer cosas importantes esta temporada te preocupa es adaptación lo que pueda tardar monte eran adaptarse hombre desde luego aquí tiene un papel fundamental Maresca

Voz 12 46:23 sí sí hombre muy importante no porque pensó nada lo hemos sido compañeros

Voz 11 46:27 vestuario no durante la temporada conozco bien es una

Voz 12 46:29 hombre que era así te veo muy bien en Sevilla en el fútbol español para el base yo creo que va a ser prácticamente Forever es es su mano derecha no y en su grupo de trabajo integrado sobre todo lo que que se sepa explica en italiano lo que es lo que se año la Sevilla sobre todo pues el hecho de que esta primera aparición vosotros sabéis nuestro mercado de invierno y cuando cambia un entrenado osea va tan rápido o de trabajar en aquí con que por lo menos está en la tiene que tener clara también el entrenador sabes que llega sabe la exigencia que hay pero bueno pues invocó él es un hombre que está acostumbrado ya de futbolistas

Voz 11 47:10 eh

Voz 12 47:11 la incluyen entidades muy importante entrenado yo también tengo un currículum bastante bastante interesante por lo tanto eso creo que no debería asustar demasiado ignora dónde pasa hasta al final el año de año vamos a dónde estás

Voz 10 47:25 de familia una familia

Voz 13 47:27 pues hacer muy bien Pablo y nada de cara al dos mil dieciocho a que vaya bien con el Mirandés no

Voz 10 47:34 se lo debemos a intenta fui Mocus igual a la primera vuelta el ascenso llegamos vamos a intentarlo creo que esto es muy largo