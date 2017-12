Nosotros también sufrimos el exilio

Voz 1 00:00 a mí me llama

Voz 2 01:03 una versión reducida del programa bueno algo reducida un veinticinco por ciento menos solamente tres horas de programa así que hemos sacado a Ramón Lobo del ocho a nueve que habitualmente ocupa el cómo está Ramón buenos días buenos días qué tal muy bien estás bien de salud que es lo veo puede uno tiene gripe ahora que también

Voz 1791 01:21 todo terminó la gripe que afecta a muchísima gente aquí porque hace un frío raro no de estos que vas por una CAI entras en un sitio con calefacción y luego salir a la calle pero bueno creo que hay en Washington quiera se llama serían va a ser conseguir que nieve y no devolverlo a ese es mi

Voz 2 01:39 el Ejecutivo cada viaje qué hago aquí incluso en verano ya sabes muy bien qué nieve no podré volver a retrasar la vuelta pero no ha nevado de momento aunque hay unos pocos copos pero no ha cuajado ahora frío todo lo que ingiere las horas intempestivas pero ahora son dieciséis grados bajo cero vaya aunque cese de puedes hacer un poco una idea eso es

Voz 1791 01:58 por la conexión rusa no

Voz 2 01:59 eso seguramente será Fake news lo que te estoy contando sabes que de tal maneras hace unos días puso un es un tuit en el que decía que con este frío nos viene bien un poco un poco de buen calentamiento global

Voz 1791 02:11 es creo que se puede decir semejante estupidez y ser presidente claro que ellas pues deciden un escenario es decir es cómico y la gente paga por por for escucharte pero si el presidente de tener un poco de cuidado

Voz 2 02:22 y cuidado que no que no hace un año desde que es presidente parece que ha pasado es lento pues queda esté centrado negando juró el cargo eh nos quedan tres buenas que tanto que vengamos a empezar

Voz 3 02:31 no

Voz 4 02:37 no da a todo fuego

Voz 2 03:02 el tema que queremos dedicar esta última conversación que tenemos estoy yo Ramón este año esta escogida de manera intencionada para este último programa de dos mil diecisiete porque España acaba el año con suspenso en la asignatura de acogida de refugiados seguimos por debajo de la media de la Unión Europea en dos mil diecisiete nuestro Gobierno solamente ha recibido a mil novecientos ochenta refugiados de los diecisiete mil trescientos treinta y siete previstos las imágenes de todos esos refugiados llegando a Europa y a nuestro país es recuerdan a las de miles de españoles que tuvieron que salir de que después de la guerra civil pidiendo asilo en otros países menos de un siglo después el concepto de refugiado nos parece algo lejano pero olvidamos que fue lo que vivieron muchos de nuestros abuelos bisabuelos incluso muchos de nuestros padres yo recuerdo Ramón que hicimos un programa hace algo más de un año en el que tres mujeres que tuvieron que exiliarse a Rusia contaban cómo cómo fue aquel viaje sí desde luego paralelismo era inmediato que era era un relato de dolor el dolor del exilio

Voz 1791 03:58 sí además nosotros hemos vivido los dos exilios que está ahora mismo por ejemplo el Mediterráneo el de los refugiados que huyen de una guerra de los emigrantes que yo Induráin catástrofe económica porque la gente que huyó el del hambre las enfermedades que no tienen cura porque no los pobres no son eh no no lo he gustan a las farmacéuticas porque no dan dinero esta gente también está huyendo de una especie de guerra no de la errada de que mata

Voz 2 04:23 si se nos olvida que España es sobre todo ha sido recientemente un país que ha producido refugiados en un país que ha dejado marchar a mucha gente que ha sido bien acogida en los países en los que luego han construido sus vidas no irá millones de personas de ese arraigadas al igual que lo fueron en su día los exiliados españoles intentan llegar a España así que queríamos hablar esto de de España como país de exiliados hoy saludamos a uno de los mayores expertos en el exilio español que es José María Navarro Calderón que es catedrático de Literatura Española en la Universidad de coles porque en el José María buenos días

Voz 5 04:55 buenos días Javier buenos días Ramón buenos días a gusto en saludaron porque además os escucho muchas veces en directo desde desde Cores para no Walter

Voz 2 05:04 tú ahora estás en en Madrid más de ellos teníamos entonces curiosas las escuchas a las dos de la mañana entonces sí sí sí

Voz 5 05:12 sí sí sí soy noctámbulo no estamos

Voz 2 05:15 bien hoy acabas de publicar el libro entre alambradas y exilios de la editorial Biblioteca Nueva bien el hace un un estudio muy riguroso de los exilios de españoles después de la Guerra Civil son exilios que son una manifestación más de ese proceso violento de olvido que también hemos ido haciendo nuestro país no solamente afecta a las cunetas afecta también a quienes se marcharon también tenemos una deuda con los que se marcharon naturaleza

Voz 5 05:40 sí bueno eso es uno de los de alguna forma grandes contribuciones grandes olvidos no del del propio exilio porque el

Voz 6 05:50 el Gobierno republicano en el exilio

Voz 5 05:54 cientos setenta y siete acepta directamente no el resultado de unas de unas elecciones que llevan a la Constitución del setenta y ocho vuelve no e ir de esa forma de alguna forma pues eh cierra la cierra la puerta a una a una recuperación de ese de ese legado no porque la España democrática ha sido lenta en en fin tentar e recuperar ese es el legado que es extraordinariamente rico no en en ese sentido a toda sociedad que como la nuestra buscó una transición a Doc en el club al de alguna forma se pudieran olvidar parte de los traumas del pasado para poder seguir avanzando este fue yo creo uno de los de los grandes eh preciosa a pagar no

Voz 2 06:46 sí es curioso que no escandalice haría mucho más el trato que se está dando a muchos refugiados que intentan llegar a Europa recordaremos cómo trató Francia al medio millón de españoles que huyeron de la guerra a quiénes puso en casi en campos de concentración había que llamarlos no eran centros hechos para para acoger eran centros hechos para encerrar no

Voz 5 07:06 este es el ese es el gran drama humano de los de los refugiados que se repite exactamente hoy eh hoy en día no yo o conminó a los escuchantes a a releer o leer un libro libro que mejor ha tratado este problema que es el de Ana los orígenes de totalitarismo Ana lo que lo que señala es que de alguna forma todos en Occidente nos beneficiamos digo una especie de derechos universales e metafísicos que en realidad nos amparan cuando si tenemos la protección de algún Estado nación el momento que desaparece la protección de ese Estado donación pues somos carne de refugiados somos apátridas no tenemos no tenemos por lo tanto ningún tipo de garantía e ilegal e civil etcétera y eso es lo que les ocurre a esa avalancha humana de cuatrocientos noventa mil españoles aproximadamente que se precipitan sobre la frontera catalano francesa en enero febrero mil novecientos treinta y nueve por qué

Voz 6 08:07 bueno también porque la Europa y el mundo occidental de aquel momento había permitido verdad que la República española se hundiera debido a un a una

Voz 5 08:18 la política de no intervención esa no intervención es la que lleva directamente a esos campos ya esas ya sabes alambradas entonces el drama humano evidentemente de esa de ese ingente cantidad de refugiados que es que es único en Europa es una verdadera avalancha los franceses solamente lo pueden gestionar de la forma más improvisada ahí porque hasta el último momento el el Gobierno francés con una esa política de no intervención un hace un poco caso omiso de lo que las autoridades republicanas Negrín y otros les están diciendo es que tenemos un problema y este problema o lo vais vosotros

Voz 1791 08:57 muchos de estos refugiados luego fueron una América Latina México por ejemplo donde sí ha habido un reconocimiento y un reconocimiento del país hoy con esos refugiados de qué forma nosotros podríamos recuperar esa riqueza decir conociéramos la aportación del estilo

Voz 5 09:11 bueno en en este sentido la

Voz 6 09:13 la eh el el pequeño porcentaje de

Voz 5 09:16 españoles que llegan América Latina no aproximadamente un diez por ciento de ese de es de ese núcleo pues tenemos considerarlos relativamente privilegiados no dentro de lo que significa es enorme es enorme éxodo lo que hizo México hacia los refugiados españoles fue único en el mundo es decir un tercero de repente se presenta ante otros particularmente por ejemplo en el momento que los en que los no sí ocupan la Francia de Vichy el Gobierno no mexicano dice bueno yo me voy a ocupar de casi doscientos mil españoles refugiados en en Francia y voy a intentar que lleguen a mi a mi país por mi cuenta arriesgo lo cual no no no no se logró evidentemente no eh excepto en números muy escasos pero pero esta actitud de darle a estos españoles prácticamente carta blanca excepto derechos políticos no en México es única en la historia del de los refugiados del mundo

Voz 1791 10:14 por qué se fueron los mejores la gente más preparada e gente con profesiones liberales médicos escritores se fue un poco el cerebro de este país no

Voz 5 10:23 sí claro aunque en realidad a México lo que quería eran trabajadores manuales no y agrícolas no pero luego los procesos de selección pues hay incidiendo los diferentes partidos políticos agrupaciones efectivamente los mejores parados fueron los intelectuales pero no todos los intelectuales salieron no y por ejemplo ahí casos que yo discuto en el en el libro no como sería el caso de Max Aub o el caso de Celso amigo José María Álvarez Posada no intelectuales que quedaron dentro de de la Europa amenazada por el fascismo entonces bueno sufrieron las consecuencias de este fascismo sobrevivieron a este fascismo y fueron capaces de contarlo eso es el Éste es el extraordinario legado intelectual que nos aportan que nos aportan estos escritores

Voz 2 11:10 frente a ese legado intelectual tu tu Acuña en el libro la expresión los monos de la desfachatez además un concepto fundamental en varios en varios capítulos nos explica

Voz 5 11:20 es un planteamiento complejo

Voz 6 11:22 eh mono al fin y al cabo pues eh si abrimos el

Voz 5 11:26 el diccionario significa bueno efectivamente del el animal también mono es el era la indumentaria de trabajo no que llevaban los los proletarios de la época de la época republicana no alguna forma hice forma puede ese podemos confort

Voz 6 11:42 es una especie de amalgama de de de imágenes y unirlo es el hecho de de que hemos intentado por un lado recordar no algunos de los elementos quizá más asumibles de este legado de este legado exiliado pero no sabemos si me he olvidado

Voz 5 12:01 demente de los más complejos

Voz 6 12:03 los más negativos sino el hecho de que de que como digo la mayoría de estos refugiados no

Voz 5 12:09 reciben la a la magnífica acogida americana de México se quedan en en Europa son la carne son de nuevo carne de cañón porque muchos de estos refugiados de los campos

Voz 6 12:23 de concentración

Voz 5 12:23 franceses iban a compañías de trabajo o batallones de marcha y como sabemos luego caen en manos de los nazis y de los está la de prisioneros de guerra son deportados al campo de House etc o los

Voz 6 12:38 que quedan dentro de dentro de Francia no consiguen en ningún momento

Voz 5 12:43 el estatus el estatus de refugiado no y hasta mil novecientos cuarenta y cinco son ciudadanos absolutamente de segunda de tercera clase a pesar del hecho de que muchos de ellos participan de forma activa de heroicamente en la resistencia ya la liberación del país vecino

Voz 1791 12:58 pues ha tardado mucho por ejemplo el reconocerse a la nueve que fueron los primeros en entrar en París es como si también la Francia de All quisiera minimizar la la participación del exilio Soto la parte comunista primero después el exilio menos menos comunista en la en la resistencia francesa y en otras resistencia

Voz 5 13:16 sí bueno toda nación reconstruye su historia Illa la la historiografía crítica no como la hubiera querido Nietzsche pues pues no es el fuerte de los de los de los estados eh mirarnos las heridas si los problemas pues en ningún ser humano quieren verdaderamente encarar ese ese tipo de pasados lo que pasa es que es

Voz 2 13:37 creas crean narrativa alternativa pero eso es una falacia y luego o tardar décadas en ser revisada conoce revisa y todos los países tienen tendencia como dices tú a caer en en en pensar en su propia excepcionalidad no también España que en el fondo eso está también como como telón de fondo en en crímenes en masa que nos han perseguido prácticamente en nunca hay podemos hablar también de la exhumación de fosas en España claro

Voz 5 14:02 el pasado es abyecto e hilos pasados traumáticos y mucho más yo señaló que ningún nación Estado motu proprio quiere lavar no la la ropa no hay destacar aquellos aquellos problemas que de alguna forma le pueden afectar en su en su tu en su presente estas estas deudas estas deudas son en en en un cuerpo aparentemente sano como es el de una sociedad como la nuestra que intenta superar ese trauma guerracivilista de los de los cuarenta años evidentemente no puede volver a surgir por por metástasis lejanas no au por aquellos que tienen que tiene infecciones tropicales y de repente verdad nunca se curan y de repente reaparece una fiebre ese creo que es uno uno de los programas que toda sociedad debe encarar con ecuanimidad con con rigor

Voz 1791 14:58 que nos hemos perdido como sociedad el al no reconstruir un poco esa honestidad colectiva que se puede basar en la memoria de muere aceptada en relato aceptado que hemos perdido como sociedad decide por ejemplo sabemos el conflicto con Cataluña no lo estamos gestionando digamos pensando fuera del marco porque estamos metidos en un marco muy muy muy pequeño

Voz 5 15:18 sí yo el yo creo que es el sobre todo es el legado ético de estos de estos republicanos gentes que que están dispuestos a defender hasta el último momento no sus convicciones eso eso es fundamental

Voz 6 15:33 Ello conocido he conocido a algunos Store resistentes no algunos de estos de estos hombres

Voz 5 15:39 mujeres Illa su su capacidad para encarar el presente para mirar aquel pasado sin ningún tipo tampoco de rencor pero sí poniendo los puntos sobre el así es no hay señalando que había que remontarse al pasado que había que reconstruir aquel discurso Germán es Mario que los los jóvenes conocieran algo de ello para una falacia Santayana me parece no para que los los errores de pasado no se repiten no conozco conociéndolo realmente eso no retorna porque vemos el ejemplo de Francia Francia es un país que ha que ha ejercido una labor de memoria importante no hay sin embargo esos momentos hay una un de nuevo una grave la crisis no eh antisemita eh etc entonces la educación garantiza ciertos ciertos procesos de recuperación ni de evitar no que el pasado no regrese hablando efectivamente de de la de la red

Voz 6 16:39 construcción de un discurso en catalán pues serían

Voz 5 16:43 discurso que yo yo plantearía siempre como discursos periféricos en este sentido el exilios lo interesante porque el exilio puede ver la España que ha dejado desde fuera hipoteca de alguna forma también hacer cierta autocrítica algunos no de lo que ha ocurrido es todavía relay a Vicens Vives no la noticia de Cataluña decía

Voz 6 17:03 que que existe en en Cataluña un desfase no

Voz 5 17:08 eh que Cataluña va por delante de España daba una Constitución por delante de España no y eso me hacía reflexiona sobre lo que está ocurriendo en este sentido lo que los a algunos catalanes están pidiendo es otro otro proceso constitucional no la tenemos la del setenta y ocho y Ekiza la Constitución habría que reformarla y algunos de forma estable dicen bueno pues nosotros lo queremos esta vamos a plantear la otra no pero de nuevo se forma

Voz 2 17:35 parte de la incapacidad del país para revisar la Historia recientes lo que ni siquiera estamos dispuestos por ejemplo a revisar la Transición española parece que es como demasiado pronto

Voz 5 17:41 claro de nuevo porque las la los Estados nación pues pues son reacios no a reconstruirse inmediatamente y sobre todo porque las instituciones son longevas y son antiguas en este en este sentido entonces lo que plantean estos lo que plantean estos exiliados desde luego es que tiene que haber distancia moderación autocrítica perspectiva mismo no esto esto creo que es esto creo que es importante y no hay no hay mejor perspectivas desde luego que él que te da que de repente en todo el país de la libertad como es Francia interpretado en una hablamos Álvaro luego continúas no oí llegas a más Hausen si sobreviven no eres capaz de contarlo

Voz 2 18:24 es un libro fascinante que nos devuelve al lugar del que partimos al final y unos pone a los españoles en la perspectiva del otro en la perspectiva de quien está llegando quién sea llamando a las puertas de Europa se me ocurría de José María que tú ahora es aquí en Washington también creo que las en Baltimore no recuerdo mal en College Park en Maryland se entrevistamos en el programa Jorge Ramos que se dos de Univisión este hombre que se enfrento bueno a quién Tram pecho una rueda de prensa vino de las cosas que me dijo que lleva treinta y pico años viviendo aquí en Estados Unidos en a las cosas que dijo que más me llamó la atención es que él nunca se ha sentido tan extranjero en este país cómo se siente ahora en la era Trump digamos no se te pasa lo mismo como española en Estados Unidos

Voz 6 19:03 bueno esto dependiendo de evidentemente del del núcleo de personas con las cuales uno se mueve yo creo que la

Voz 5 19:12 la sociedad estadounidense es una sociedad extremadamente plural precisamente veo que en estos momentos la dinámica política existente no refleja no refleja esa pluralidad yo tengo en mis mis clases en aulas no la gente más diversas de todos los orígenes de todos los continentes etc etcétera de la universidad evidentemente es un es un núcleo privilegia lo de la sociedad pero creo que la la la la sociedad han estado Vinyes ella sea creo que ha sido una sus fuentes identidad es extremadamente y a Mika ir posiblemente estamos en un en un ya todo no que que Spain que esperemos no dure eh

Voz 2 19:51 bueno nos quedan tres años mínimo salvo que haya un impeachment de por medio José María Narro Calderón es autor del libro entre alambradas y exilios publicado por la editorial biblioteca nueva te agradezco la visita al programa y además en en horario digamos normal Espanyol anormal americana gracias José María un abrazo fuerte y suerte muchas gracias a vosotros hasta luego ir Ramón un qué quieres que te diga feliz año unos tu cuidado cuando que como esta noche que la quinta estará mirando

Voz 1791 20:19 la canción que vamos a poner ahora eres un deseo para todo el año dos mil dieciocho es una canción que se graba en un pueblecito de Lleida que tocan mil personas la batería y cantan esta canción de Bruce Springsteen