Ya no se hacen años como el de 1977

Voz 2

00:36

esta es la trama los años podrían clasificarse como el cine bélico cómico romántico de terror de intriga de piratas la literatura para esto no vale ya que todos los años saliendo de la histórica se acuerdan del dibujitos de aquella revista que ilustraba la sección de cine era un hombre en un sillón y si la película era buena salía aplaudiendo resulta aburrida salía dormido este año me he pegado en el sillón unas siestas de antología creyendo que iba a ser un año de acción hemos tenido un año de arte y ensayo y eso que el reparto en era malo del todo pero también es verdad que uno se cansa de que siempre trabajen los mismos en el palmarés de los años no ha habido ningún otro como mil novecientos setenta y siete no se hacen años así y el peor de todos fue el año dos mil como decía Tecglen que estafa es que encima todo el año pasó sin aclararse si poner había acabado el siglo XX o empezado el veintiuno años seguimos así sin saber dónde estamos quizá debiéramos empezar proponerles título a los años como el año que vivimos peligrosamente hay años que son la segunda parte de otro que ella vivimos es que la historia se repita es que la vida deja secuelas aquí en Barcelona no sé si estamos en una saga del tipo Pesadilla en Elm Street donde las entregas van en orden cronológico o bien en la saga de Star Wars resulta que lo primero que habíamos visto el final y ahora volvemos a la precuela si tuviera que hacer un resumen de un año cualquiera sería los supervivientes de un frágil llegan con gran esperanza a otra isla solitaria cine de aventuras