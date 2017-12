Voz 1648 00:00 Óscar López buenos días buenos días que había nada vamos a hablar David Bowie hablar de un libro que se parece mucho a una dedicó se es verdad iba a hablaremos te cuento esto porque es una recopilación y no no es momento yo creo para este género al menos para los puntos en nuestro país no en este país hay buenos cuentistas no quiero hacer un chiste fácil pero otra cosa es lo de vivir del cuento eso ya es más complicado porque hay que reconocer que los editores patrios son más partidarios de las novelas y me consta que hay magníficos escritores de cuentos que cuando ganan a su editor es el desde hoy no está está muy bien pero no tendrás una novela también que es un poco lo que buscan pero es verdad aquí hay cuentistas magníficos

Voz 1 01:24 línea especialmente en Cataluña hay gente muy buena como no

Voz 1648 01:27 pero invitado de hoy pero podemos recordar también las figuras de Ki moon de o de Sergi Pàmies que son dos referentes también en el tema del cuento también está Cristina Fernández Cubas aquí en Cataluña que es una magnífica cuentista pero por ejemplo a mí me gusta muchísimo José María Merino que es un cuentista maravilloso también me gusta mucho Cristina Peri Rossi que ha escrito libros de cuentos que están francamente bien Ricardo Juanjo Millás Juanjo Millás fuera pues imagínate hay una escritora argentina que me encanta también como cuentista que es Samantha es Berlín que escribe unos cuentos estupendos qué decir de la brutal Alice Munro Bowie de los Chi Vercher pues bueno en fin yo de la compra para Navidad tu claro ahí además hay que reivindicar el tema del cuento yo decir Sony están historias magníficas que por otro lado mucha gente vinculada al cine es lo que les gusta coger para luego intentar adaptar siempre te dicen de que es mejor adaptaron cuento que no una novela da muchísimo menos problemas el lío

Voz 1 02:18 lo que nos ocupa como digo eso recopilación se llama esto no es América

Voz 1648 02:22 esta publicado por Anagrama su autor es Jordi Puntí

Voz 2 02:26 ah ah ah ah ah ah

Voz 3 02:30 sale del metro en la plaza Yoani que mientras sube por la escalera oye que en algún campanario cercano tan las diez de la noche

Voz 1 02:38 tal vez sean unas campanadas imaginarias que sólo resuenan en su cara

Voz 3 02:42 Deza pero da igual lo que cuenta es el aquí y ahora lo repite mentalmente el aquí y ahora estamos enciende un cigarrillo y baja a paso ligero hacia el paseo de Sant Joan en la calle poca gente pocos coches o tal vez se lo parece porque la luz de las farolas anaranjada esparce a su alrededor un arabesco de sombras mortecina pasa por delante de la churrería de Escorial que hoy está cerrada y ahuyenta un recuerdo agridulce

Voz 1 03:19 Jordi buenos días hola buenos días qué tal esto no es América frase encabeza el libro es América es el pueblo de al lado estoy podría verlo en terapeuta la obsesión con América entonces

Voz 1194 03:32 bueno un poco sí la verdad es la verdad es que sí bueno yo pase claro viví el año dos mil catorce dos mil quince pasé un año y un poco más en Nueva York en la biblioteca pública y entonces algo se quedó

Voz 1648 03:47 bueno hay que a trabajando en la biblioteca con una beca si no recuerdo mal no estabas durmiendo en las escalinatas de bueno

Voz 1194 03:52 no no no exacto estaba con una con una beca en las bibliotecas

Voz 1648 03:55 con con el BCB Cugat sino recuerdo mal no exacto

Voz 1194 03:57 esto ahí sigo escribiendo quizá también por eso el libro se llama así porque como el libro que estoy escribiendo la novela sobre Xavi Cobeaga es esencialmente América pues esto que son cuentos que no tiene mucho que ver pues es esto

Voz 1648 04:09 no es Almería buenas de eso hablamos luego porque es la América de saber jugar a lo mejor es inventada porque además que hablaban él es verdad es verdad cuál es esa América que no está en este libro entonces bueno es una América y de digamos es una América inventado es una América más de los sueños la tierra del del futuro

Voz 1194 04:26 del presente inmediato donde los recuerdos son poco importantes impuesto este libro es no es América porque justamente es un libro donde hay muchos recuerdo mucha memoria donde hay unos personajes que viven el presente pero casi como una excusa para poder revivir

Voz 1 04:42 ha pasado muchas veces visto nada critica que decía que para América son los otros sí que este libro que habla de cómo nos ven a nosotros esos otros digamos

Voz 1194 04:50 también también es decir es que cuando uno pone un título a un libro de cuentos que es algo siempre muy complicado porque no es digamos no tienen no puedes resumir el espíritu del libro es muy es muy difícil entonces lo uno lo que espera es que cada cuento de alguna forma justifique ese título y entonces sí que hay cuentos que en realidad también pueden leerse casi como visiones de América porque hay un cuento que que tienen lugar en Las Vegas pero hay otros que son estrictamente esto no la mirada de los otros que es algo que nos distancia digamos los nosotros

Voz 1 05:20 bien es difícil poner un título y es difícil resumir Oscar lo que nos cuenta un libro así

Voz 1648 05:25 sí porque son un puñado historias y yo creo que pretendidamente más optimistas que quien haya leído libros suyos anteriores de Jordi yo creo que estos cuentos son más optimistas aunque aunque pueda parecer lo contrario porque encontramos bastantes perdedores aquí son historias además donde contamos por ejemplo a dos hermanos que llevan treinta años sin sin hablarse hasta que uno le pide al otro un riñón que necesita y veremos hacia dónde nos lleva está la historia de ese tipo que en la comarca de Osona se dedica a hacer autostop y con eso consigue conocer un poco la vida de los otros sola de ese joven que ya de adulto intenta Bono revivir lo que fue su primera vamos a decir efervescencia sexual o la historia de un hombre que realiza un crucero con la intención de vivir una aventura el aventura que va a vivir va a ser precisamente no cuento qué tipo de de aventura con un pianista muy particular quiero decir que son historias todas ellas muy sentimentales que no cursis y eso es importante porque muchas veces cuando uno se mete en el terreno de lo sentimental e orillo mucho la parte más más cursi son historias donde yo diría que ese azar forzado y está muy presente en muchas de esas historias ese azar buscado por por el protagonista son historias donde no falta el viaje exterior son protagonistas que viaja mucho pero también desde luego el viaje ese viaje interior encontramos la figura del perdedor como os decía encontramos también el tema del desamor pero no son historias que te dejen hechos polvo quiere decir que eso es importante es decir tú vas leyendo esas historias probablemente porque todas ellas forman ir voy a utilizar ese lugar común forman parte de lo que es la vida misma no entonces cómo está narrado desde la mirada de Jordi Pina de de Jordi Puntí una mirada que además trabaja muy bien el tema de la verosimilitud hace que tú como lector telas creas y eso yo creo que es muy importante y es lo que siempre hay que exigirle a un escritorio sobre todo un escritor de cuentos no porque son muchas historias el el cuento yo creo que es un género muy muy arriesgado y conseguir que cada una de esas historias tú como lector telas creas yo creo que es mérito en este caso de Jordi

Voz 1 07:23 consigue tampoco pones no hay nada increíble que creer no

Voz 1648 07:26 eh hablando poco Jordi de la de la Logista

Voz 1 07:28 a un poco de la escritura de cuentos porque un novelista lo que persigue es una novela cabría pensar que un cuento es una novela que no da para tanto no son encargos son son ideas que te van surgiendo

Voz 1194 07:39 es en este caso este libro son todo cuentos de encargo que nacieron han hace algunos hace muchos años otros más recientes pero son libros que nacieron perdón son cuentos que naciera de la encargo concreto de a veces encargos muy muy particulares desde hay un cuento que nació de el encargo era o algo que pase entre las diez y las doce de la noche en Barcelona un han un mes de junio no pie tienes yate concretan y además tiene que ser en primera persona y en presente

Voz 1 08:06 además de un encargo parecen deberes un Taller de Literatura poco

Voz 1194 08:09 sí era un poco y en cambio hay otros que al encargo están a tan sencillo como es decir escribe un cuento arriesgado Ike lo que supone el riesgo para ti pues tienes que imaginar te lo van a ver es cree escribir cuentos para mí es desde entrada de entrada ya es un punto de partida distinto ya no lo veo igual hay una una cosa que es muy buena que es que eh tienes respuestas inmediatas escribió la novela es un ejercicio de fe muy largo pues puedes pasarte dos tres años picando piedra y nadie va a saber qué ocurre allí en Hoy en cambio el cuento no escribes un par de semanas dos o tres enseguida que lo terminas lo das a leer tiene respuestas ves ves digamos la la la resonancia resonancias más inmediato y por lo tanto es más yo no diría más fácil pero en cambio sí que es más concreto lo puedes controlar mejor

Voz 1648 08:57 sí hay hay un cuento de hecho no buscar la paciencia si es ese diluvio encaró iba iba a ir a eso en ese relato precisamente de la paciencia donde casualmente aparece un personaje que se llama Jordi Puntí el propio Jordi el Puntí al al escritor protagonista que va a una cena para ser testigo de lo que ocurre allí escribir un cuento ese Jordi Puntí del cuento le dice que les aunque me parece dificilísimo escribir un relato encargo porque él tiende a la dispersión

Voz 1194 09:23 si es que este cuento que está puesto el último es casi una poética digamos la idea es poner es escribir un cuento que es una o casi la antítesis de los otros no lo en de efectivamente aparece un personaje llama Jordi Puntí que yo es que a mí me cuesta mucho escribir cuentos de encargo con lo cual ya hay un espíritu de contradicción en sí mismo o en mí mismo que creo que está presente bastante todo el libro no es decir el encargo es siempre una armada de de doble hoja en el sentido de que por una parte te lleva a lugares a los que tú no quisiera decir pero por la otra te fuerza a escribir sobre cosas que de entrada no te interesan pero a lo mejor acaban intentó interesado

Voz 1 10:01 te mucho hombre para sacarte de tu zona de confort tendrían que encargar de escribir un libro sobre mujeres con mucha vida social porque tú escribió mucho sobre hombres en su mayoría Dios

Voz 1194 10:10 bueno pues mira no aceptaría la propuesta eh porque quizá sería una forma de de escribir sobre cosas que no lo conoces también

Voz 1 10:18 hay muchas fantasías en los cuentos

Voz 1194 10:20 el eh mías personales bueno hay alguna que además aparecen sin que yo me di cuenta porque escribes y después digamos cupones cosas de tu propia vida de todo que recoge de tu experiencia y no te das cuenta de ese las las a los personajes alguna sí que son más más personales en el sentido que las las he utilizado por ejemplo el autoestopista que aparece en un cuento pues es un señor que la Real que un durante una época toda la gente que vivía cerca de mayo desde donde yo soy veía este señor haciendo autoestop todo el día ya era un señor bastante mayor con una maleta y con un aspecto un poco intrigante con lo cual todo el mundo digamos conocía este personaje y a me me gustaba la idea de fábula a partir de esta idea pero que de este personaje que del cual no sabía nada en ese momento pues fabular para inventar

Voz 1648 11:10 son cuentos como decías que los has trabajado mucho en los has retocado en algunos casos de una manera importante lo digo porque conocía alguno de los cuentos concretamente el de la madre de mi mejor amigo se creo recordar que se publicó en un libro o con otros ex vivo el que yo leí en aquellos tiempos tenía un

Voz 1194 11:31 contenido sexual mucho más claro claro porque era una antología de cuentos eróticos y entonces sabes qué pasa con los cuentos más antiguos este tiene en concreto tiene quince años de antigüedad entonces cuando uno los miras como cuando miras una foto tuya de hace quince años eres tú por supuesto pero ni la ropa ni el peinado ya te gustan y entonces lo que hace es hacer es hacer un poco de Photoshop y escribes para quitar lo que ya no te interesa y en cambio añade es lo que lo que más te gusta y en este cuento lo que me gustaba la psicología que había sobre todo de la madre la parte erótica o sexual algo no estaba bien pero sólo te permitía leer el cuento en una dirección

Voz 1648 12:10 gratuita como si exacto

Voz 1194 12:13 qué te obligaba a leer el cuento en una sola dirección y en cambio ahora he quitado toda esta parte sexual hola es sublimado mucho y en cambio he dado más más fuerza al personaje femenino un poco Millet ha sido un poco era Blake que creo que escribe cuentos de de sexuales donde la sexualidad está muy latente pero no es evidente lo hace muy bien

Voz 1 12:35 hay mucha presencia de la muerte hay alguna historia de amor mucho desamor sobre todo eh

Voz 1194 12:41 sí pero lo decía muy bien Oscar antes es verdad que hay mucho desamor pero no es digamos justamente porque es un porque es sentimental yo creo que no es una no es un desamor tristes es difícil decirlo así pero es verdad que son es amor más y con digamos de alguna manera esperado por lo tanto hay que vencerlo no yo creo que al final lo que nos los que nos salvará es el amor y el humor no estas dos palabras que además son tan cercanas a Irán y creo que sí sí que la aplicación del humo el humor sobre todo el amor desde el desamor está muy bien

Voz 1648 13:20 con el tema de los cuentos hay un tema delicado que es el el tema del final si debe ser un final cerrado un final abierto hay sectores hay lectores que se ponen muy nerviosos con los finales abiertos toque juegas pero aquí cierras tu bastante si además no sólo los tierras sino que eso es importante en algunos casos incluso con un giro importante y con una sorpresa importante

Voz 1194 13:41 claro yo yo admito que a mí me gustan mucho los cuentos con final sorprendente pero que a mí me cuestan mucho a mi me gusta más que quizá por una cuestión de estilo más impresionista me me gusta más el final que se va deshaciendo y que de alguna forma incluso te obliga a pensar en otro final que es que va más allá y en algunos cuentos digamos optado por este tipo otros cuando soy capaz de conseguir un final contundente un poco como el cuento del riñón

Voz 1648 14:07 bueno ese final recomiendo a todos los que no se escuchan que lean ese cuento de los dos hermanos el tema del riñón porque el finales va a dejar alucina

Voz 1194 14:15 ahí pues cuando lo encuentras pues por supuesto que me gusta y lo utilizo digamos

Voz 1 14:20 es muy curioso lo que decías antes de cómo algunos cuantos tienen ya pues es cierta edad no uno de ellos tiene tanta edad que has tenido que explicar qué es un cuento analógicos como cuando en el cine en mis hijas me preguntaba qué es eso yo una cabeza telefónica que decirles lo que existían cabinas antes

Voz 1194 14:35 sí exacto bueno yo hace poco me presté a un juego en una librería de Barcelona quiera escribir un cuento en máquina de escribir a frente al público durante un par de horas In vino un chico un niño de diez once años y si miraba la máquina de escribir como un objeto

Voz 1648 14:51 el diario extraterrestre

Voz 1194 14:53 me dijo y cuando cuando ABC es un error como corrige

Voz 1648 14:56 desarma buena pregunta a mis hijos recuerdo ahora una fotografía mía precisamente aquí en Radio Barcelona en mis inicios hace un montón de años delante de una maquina léxico que haya todavía se ríe

Voz 1 15:09 no no no desvelemos trapos sucios ordenadores eso lo decirlo oye vamos al tema de que lo vamos a principios había Cugat cuántos años llevas con esto

Voz 1194 15:17 bueno es que llevo tres años y tres años y medio trabajando lo hizo lo que pasa es que en de estos tres años y medio dos han sido casi exclusivamente de investigación hoy de buscar información y además como en cuanto me metía a fondo en el personaje descubrí me di cuenta que que había muchas cosas desconocidas muchos aspectos de su vida que fue digamos que mentiras que la vía de alguna forma a partir de los años sesenta había provocado y había digamos las había instalado ya en la memoria popular pues entonces me di cuenta que tenía que trabajar lo más por el lado biográfico no

Voz 1648 15:55 para ella esta siendo muy sutil a la hora de decir que como decía al principio mentía más que hablaba si es que

Voz 1194 16:01 eh bueno él se creo un personaje que mirar

Voz 1648 16:04 mujer era falsa por ejemplo la primera mujer era falsa

Voz 1194 16:06 exactamente la sí sí a Rita Montaner se llamaba El desde los años cincuenta empezó a decir que era su primera mujer nunca se casaron ni nada Él decía que estuvieron se casaron a los dieciocho años en la banda hiela a los dieciocho años ya llevaba tres años viviendo en Nueva York

Voz 1648 16:24 pero vas a escribir una novela es una novela publicó una biografía viendo no no no es una novela

Voz 1194 16:29 la es un es que la cuestión es que él es tan literario que ya digamos contando su vida y de una forma estilística digamos buscando un estilo que sea literario es que no tienes que inventar mucho tienes porque él ya te digo Elda de acuerdo por ejemplo voy a qué voy a contar una anécdota que va que va a salir en la novela hay un hay sí un cuando él viene a España a hacer una gira de conciertos con Ávila Ein a sea la lleva un día a los toros Avila queda totalmente enamorada del torero de uno de los toreros que además hay como un juego así de miradas y tal no Illa según la ley quiere volver a los toros para ver a ese torero del cual ahora me sabe mal pero no me acuerdo en nombre In y el día que vuelven a los toros a Cugat lo que hace es a alquilar un coche de muertos imponerla la entrada de la de la de la plaza para que el torero lo vea de ahí al torero recoge mal fario mal fario y a digamos ya hace una actuación terrible había la India ni se fija en él

Voz 1648 17:32 bueno yo estoy convencido lo digo ahora cuánto falta para que las cosas

Voz 1194 17:36 justamente escrito este libro de cuentos para que la gente no me hiciera está

Voz 1648 17:39 ha quedado claro lo decimos con tiempo Javier se va a forrar con estos sabes que estaba pensando que si Cataluña fuera Hollywood es un peliculón del que sale de su cuidador si alguien va a pillar la idea te va a sacar vibrantes que tú no porque yo ya lo he contado lo de la novela años además de la lengua adiós

Voz 1194 17:56 creo más en en la forma que el contenido es más importante como cuentas las cosas que lo que cuenta la historia está ahí pero hay que

Voz 1648 18:02 a contarlo el libro en la primera entrevista aquí vale muy bien muy bien es Jordi Puntí que vaya todo bien con este esto no es América publicado por Anagrama un abrazo fuerte

Voz 4 18:11 gracias

Voz 1 18:27 los dos cosas una sugerencia conjunta y luego las que tengas tú para para compras navideñas porque no lo tienen claro sí que podemos sugerir comprar una colección de libros que cuenta la historia de mujeres que han hecho historia desde Marie Curie a la ficha era pasando por Coco Chanel Gloria Fuertes incluso esto publicadas por Alba Editorial llevan el título genérico pequeña hay grande su autora es María Isabel Sánchez Vergara cómo estás María Isabel buenos días

Voz 5 18:55 buenos días qué tal son las diez títulos

Voz 1 18:57 postrados además también por grandísimas ilustradora no

Voz 6 19:00 pues sí yo creo que esa es una de las partes más unitas uno de los cuentos en descubrir a un montón de ilustradora pues con mucho talento que detrás

Voz 1 19:09 el esmerado mucho y creo que deberíamos hacerlo todos desde circo esta colección no va dirigida a las niñas dirigida a los niños y las niñas

Voz 5 19:17 bueno es esta colección más dirigida a todos a todos los niños jarreros

Voz 1 19:21 si lo hacéis porque como habéis hecho la selección para estar en pequeñas y grandes

Voz 5 19:27 pues pues en razón poco así de forma bastante intuitiva un poco pensando pues que que mujeres me hubiera hubiéramos pasa mi conocer cuando era pequeña no y que y que lo no llegue a conocer y entonces pues primero empezamos con Coco Chanel de estos explicamos la larga vida de acá lo lo pasamos Hepburn sí bueno pues poco a poco como la lista de ese inmoló las es interminable pues pues nada ahí seguimos pero es bastante es bastante intuitivo

Voz 1 19:56 la intención supongo de es cuando exámenes que forme una de esas niñas a esos niños en la igualdad

Voz 5 20:01 totalmente ese se besa la colección la idea de la colección nació cuando cuando mis sobrinas que son gemelas las iban a nacer buscando cuentos para ellas no me di cuenta que ostrás que todavía existía mucho este rol de de pues del del chico Eve y la y la chica Un poco pasiva no hice en serio Colin con la de con la de Historias ínfimas que hay de personajes reales que pena que que todavía no se estén contando los cuentos de siempre

Voz 1 20:28 y también los padres además pueden aprender un poco en estos cuentos algunos padres eh

Voz 5 20:32 sí la verdad es que bastantes van que que tienes siquiera tienen hijos pero les encantan las historias es bueno yo también voy descubriendo algunas mujeres que quizás tampoco conocían a fondo no paran cuando grupo escribirlos

Voz 1 20:45 tenéis tienes una lista que es ampliable digamos que no sepa habrá otros nombres

Voz 5 20:50 sí eso ahora estamos pues mira ahora acaba de salir hace muy poquito del de él el dedicado ahora a los seis el de Gloria Fuertes pero ya estamos trabajando en Jane Austen en Georgia O'Keefe que es la madre de modernismo americano en Teresa de Calcuta en la NASA AMC no sin vienen varios títulos ya a la cola

Voz 1648 21:11 a a dar los Lex que yo creo que es la menos conocida de la lista inicial

Voz 5 21:15 Fedicine total total es la menos conocida y además es una estoy un poquito complicada de explicar porque porque esta esta señora que era la la hija de lord Byron pues inventó el primer alfabeto alfabeto para la para ordenador esos aumentó el código de programación claro lo hizo cuando ni siquiera existían ordenadores así que la tía era un súper avanzada a su época

Voz 1 21:40 pues mucha suerte con esto María Isabel Sánchez Vegara que es autora de esta colección pecata grande de Alba Editorial que vendáis mucho porque también a hacer el bien hasta luego adiós

Voz 7 21:50 nacen Reus que

Voz 8 21:54 siempre hay una buena excusa para

Voz 1 21:55 poner a Ella Fitzgerald así con su voz y con su música buscar alguna recomendación pues

Voz 1648 22:00 recomiendo el libro creo que es la primera vez que recomiendo literatura angoleña se titula La teoría general del olvido publicado por Edhasa el autor es José Eduardo agua lusa es una historia increíble que nos habla de una mujer que en mil novecientos setenta y cinco cuando se proclama la independencia de Angola se encierra en su apartamento de Luanda bastar veintiocho años encerrada viendo lo que ocurre en su país por las ventanas siempre con miedo con todo ello el autor lo que hace reflexionar sobre cuestiones como la xenofobia sobre el tema de la maternidad sobre el tema de la humillación porque ya sufre un episodio muy muy lamentable que no os puedo adelantar lógicamente ella es una hija una hija de lo que sería un poco el Imperio portugués Iber toda ese ese cambio que se produce en Angola va a provocar un auténtico trauma es una novela preciosa literatura angoleña inscrito

Voz 1 22:49 cosas Teoría general del olvido de José Eduardo agua luz Óscar López un abrazo fuerte otro

Voz 8 23:11 para David Albelda no seis todo buenos y nobles

Voz 1648 24:25 a vivir que son dos días Javier del Pino