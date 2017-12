Yo solo lo hago en mi moto

Voz 1 00:00 Demand ya estoy cansado de cumplir con mi deber debería matarle

Voz 0874 00:37 no sé cuánta gente recordará esa escena del baile de los malditos Edward Mitre en ella Marlon Brando con el pelo teñido de rubio platino conversa con Maximilian Schell al que lleva de paquete en la moto el putt por ciento uno de los peores CRO más de la historia del cine no Jacinto porque se veía ese serían pasar hacen por el mismo Bagle incendiado tres veces tres veces no no pues me suena que han pasado ya por aquí no por por qué te atrae tanto esa estampa de Marlon Brando bueno lo que los huevos que quedar es con el rol Roll Roll Royce de fondo de la moto la moto estamos vamos

Voz 0840 01:08 las de motos soy este es una gran escena de de motos en el desierto es el desierto libio la guerra a la épica e a mí me recuerda mucho puesto entraron como cuando hablamos de de medios mecanizados en el desierto aviones au o camiones coches pues estamos pensando en el en el Conde armas sino en en la exploración del desierto de de Libia en la fe a dos lo tiene todo todo todo una épica a mí me recuerda también la los mucho dolores de Arabia y los camellos pero honores de Arabia era un gran motorista un hombre que iba en moto ir fundamentalmente su su gran su gran pasión en la vida él detestaba los camellos llamaba las motos no en balde los mató en en en en moto no tiene el tuvo siete motos las llamaba Las hijas del trueno a todo eso a todas sus motos igual que era un un un término griego que hijas del trueno bueno murió murió en murió un voto si estamos hablando en ese de ese mundo no claro la épica de la moto tenía por tanto

Voz 0874 02:10 en tanto no hubiera querido ser Marlon Brando en las calles de Barcelona con tu moto y con tu casco Nothing no porque casco así también lo llevas y te lo pones

Voz 0840 02:17 sí bueno eso fue una ocasión especial en que me habían regalado un casco con casco alemán y entonces como no tenía BMW sidecar ametralladora pues fui con mi con mi pequeño ni menos y menos mal porque hubiera sido todo hubiera sido todo una todo un espectáculo entonces fue que de Honda escupe ciclista llevaba el casco que llevaba el casco sabía cómo cómo transportaron pues me lo puse realmente me pararon en mitad de la calle uno un guardia urbano y me dijo oiga este casco no es reglamentario dijo no será reglamentario aquí pero el escenario que él la haberme

Voz 0874 02:47 de otra época pero bueno yo te he visto en moto con un escudo romano cuando venís a hacer el programa con nosotros en directo el día de Sant Jordi te acuerdas es cierto ha sido es lo que ir en moto que acabas llevándolo todas la Moto2 bueno lo que nos es cómo conduces una moto con un escudo romano inmenso porque era grande el escudo pero fíjate voy a preguntar porque duramente habrá varias ilegalidades desde Tráfico si hace soplar siempre los el escudo Román sí siempre yo te imaginaba más cerca del Johnny de salvaje que el militar nazi del Valle de los malditos miras cuyo Maca

Voz 0874 03:47 Nos ese Johnny era también Marlon Brando señor con gorra y moto que ha quedado como uno de los bueno hay muchos pósters todavía muchas habitaciones no desafectos de Marlon Brando de los cincuenta

Voz 0840 03:57 sabes que la que esa esa historia de salvajes de la película está basada en una invasión que hubo de cuatro mil moteros proscritos en mil novecientos cuarenta y siete en en la ciudad dejó listo ya sabes a la película estaba basada en un hecho en un hecho real es divertido apuntar aquí que Marlon Brando hayamos hemos visto en la en la BMW en el desierto en África Kors aquí llevaba una triunfo ST Thunderbird seiscientos cincuenta ahí queda eso lo tengo apuntado en yo a mi me gusta la épica de la moto pero el detallito detallito tampoco te creas que soy yo la lista pues esa moto era suya esa moto la puso la la puso él construyó ese personaje estamos en el mundo de los las pandillas de la moto no las ganas Harley en el mundo de los de los Ángeles del Infierno de esa esa épica oscura hay sucia no de los de los pandilleros recordemos que si Johny Johnny Depp salvaje fue un icono para para toda una generación la nuestra nuestro icono es Michael Rourke en la motocicleta os acordáis de la ley de la calle de Coppola ese ese es nuestro para mí Mi gran icono sentimental del el el motorista desesperado rebelde tal ese más Michael Russell de chico de la motocicleta que nunca se llama

Voz 0874 05:08 el chico de la motocicleta de hecho de ese grupo de actores que luego fueron mucho vamos hicimos la imagen que uno recuerda más de esa película salga del lucro alguno la las motos en esa película de antes hablábamos Brando era un auténtico maltratador es pero las mucho sí que se usan en enciendo un poco como sinónimo de vivir

Voz 0840 05:24 sí porque puedes déjame romper una lanza por delante

Voz 0874 05:27 el tratado en el cine recordémoslo

Voz 0840 05:29 la idea venía de haber hecho Un tranvía llamado deseo abordar con ese Stanley Kowalski que hoy en día estarían en la cárcel por cuatro cinco veces en la cárcel no pero aquella forma de gritar éste

Voz 3 05:40 a la estela Solbes era era

Voz 0840 05:43 era una una mezcla de de de virilidad destruida Imaz machismo sentimental y emocional no ahora era era Tennessee Williams esos otra son otras otras cosas

Voz 0874 05:53 bueno pues mayores en esa línea de virilidad este también otro escena inmortal de nuestro imaginario colectivo ese papel que interpreta a Steve Mc Queen en la gran negocio cuántas veces has visto la gran evasión bueno miles de veces y silbado de tarareando Eduardo aún

Voz 0840 06:26 la cosa encanta en el tema de las motos aquí está el famoso salto de estigma y con con con su moto que era una tribu seiscientos cincuenta y siete Special sexto las apuntadas estarse la vía de las SS también hay que decir que esta foto esta esta moto era era la suya la suya aparece que de que los actores tenía una cierta predisposición a llevarse sus motos para para hacerlas las películas porque desde luego tribus y menos tres este estilo no tenían los alemanes ahí hay un fallo bastante grave pues ese tipo de moto no usaban los no sale mal pero pero estaba basado no

Voz 0874 07:02 el tipo real no se escapó de campos alemanes como como

Voz 0840 07:05 no sé si Bil Bil escapó en motos escapó trece veces tuvo trece intentos de fuga el último fue el definitivo consiguió escaparse era un piloto de speed Fire y era estadounidense pero volaban SPE FAES hicieron era un maestro del escapismo el el el juez de los está la de los campos de concentración Alemania nunca como todos estuvieron nunca con motos y él mismo cuando cuando le dijeron mira al personaje estigma Queen está basado en el dijo hombre lo dudo porque yo no sé si en voto pero vamos era un personaje muy simpático el tal Bil Vila que todo lo derribaron la rescató la resistencia lo llevaron a París el tío estaba estaba tan feliz en París que se alzó se iba Louvre se iba a la piscina claro lo acaba atrapando la Gestapo

Voz 0874 07:50 exacto tenías quedar el uso tiene veía demasiado en enero pero si seguimos con motos no sé muy bien qué pintan Napoleón en todo esto

Voz 4 07:56 no tenemos ni una sola boca civil que alimentaria me informan que los víveres desaparecen que la comida escasea que las posiciones están viendo que la situación es cada vez más peligrosa quién ha escrito esto quién toma medidas para subsanar he a esta ciudad el mejor ejército de Europa y que tengo a mi alrededor una Padilla de saqueadores

Voz 0874 08:25 Napoleón en plena retirada es lo que tiene que ver esto con las

Voz 0840 08:27 claro esto podríamos preguntarnos pero de todas formas de este de este hilo de épica que estamos trazando sobre las las motocicletas en la historia y en la leyenda no pues resulta que hay un par de locos un escritor se levante son escritor francés que que es un apasionado como nosotros de las leyendas de la historia ocurrió pues reproducir el el viaje los cuatro mil kilómetros que hizo en retirada del ejército napoleónico a diecisiete grados bajo cero pues el cielo con motos yendo viajando en moto con unos amigos viajaban en Unasur al soviéticas que son el tipo de moto hace bastante clásico también entonces fueron con esa moto siguiendo el el a la retirada de Foro pasaron por Voro Dino pasaron por el vecina llevaban en los Sidecar es pues llevaba unos estandartes franceses de la Guardia Imperial iban vestidos ataviados un poco como como como Napoleón eso es una de esas aventuras divertidas que nos gusta a nosotros

Voz 0874 09:19 sí es decir la finca que llevarían ese soldado napoleónico es después de meses de retirada por las tierras de media Europa sería evidentemente mejorable pero ni nada parecido seguramente la pinta que llevaban tal Jacinto Antón en el Carnaval de hace diez años Se me encanta lo que te pasaste en moto por Barcelona como

Voz 0840 09:34 en una pequeña anécdota me disfrace para este carnaval de de un soldado de un oficial de Caballería de la de la carga de la brigada ligera y claro yendo Biribay volvían moto pues iba con la lanza he vestido pues Klaus causaba cierta sensación en la Barcelona en cierta sensación no hayan

Voz 0874 09:51 como en los disfraces que te gusta es como Mortadelo un poco no

Voz 0840 09:54 pues mira a su pasado el actor no había caído pero sí probablemente algo de esto

Voz 0874 09:59 terapeuta te sacaba varias conclusiones estamos contando hoy sobre motos tiene una explicación así que vamos a Laurie

Voz 6 10:04 Montes haya tiene una moto competitiva y su nombre comercial será el de Costa dos cuatro siete su innovador diseño con depósito y sillín integrados obtiene el Delta de Plata al mejor diseño industrial

Voz 7 10:16 las motos españolas han estado presentes en muchos mudo tenemos aquí un ejemplo paradigmático que es la acotados cuatro siete de Montesa que está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York por su diseño tan tan precioso teniendo en cuenta que es una moto de la década de los sesenta

Voz 0874 10:39 como Cat Stevens que temen viene de la década de los sesenta y que testigos vuelos en el segundo documental del canal Historia en el que el coordinador del Museo de la motocicleta de Alcalá de Henares las cualidades de la Montesa Cota dos cuatro siete recuerdos también no

Voz 0840 10:55 tenido una ha tenido una en los principios de los setenta

Voz 0874 10:58 sí ha sido moteros siempre lo pues bueno sí

Voz 0840 11:00 la de baja si de baja cilindrada doscientos cuarenta y siete no te creas oye es mucho más que que cuenta noventa y uno quién no no pero si eso hasta ahí llega a doscientos cincuenta pero es lo recuerdo con muchísimo cariño porque era una época en que las las motocicletas de trial y de todo terreno pues ésta muy de moda en en en España hay igual va a toda una generación eso hay unas palabras fetiche que son mira pues apunta Aral bueno Bultaco Montesa por supuesto goza pero luego hay Aranzadi que era la pega cuando reparamos en depósito Barbour la chaqueta estas que llevábamos Barbour ponga fiasco viva Montesa grasa de una serie de cosas cosas que nos trae muy buenos

Voz 0874 11:45 los Marlon Brando de nuestra infancia nuestros billares y nuestros futbolines estaban muy asociados a las Bultaco por ejemplo no lo mejor será que acudimos a los expertos porque junto a Oriol Puigdemont que es periodista de El País experto en motor cómo estás Oriol buenos días hola qué tal buenos días hablando deterioro excompañero de de de redacción

Voz 0840 12:04 el cubículo cómo está rodeado de libros seguramente no lo verá no le veo le veía a lo lejos siempre pero como como es alto les más pero bueno eres el gran que lleva que lleva Fórmula uno el que sigue todas las carreras mucho porque es un viajero a la que te descuidas pues está pues en la otra punta del mundo está en Australia está en Indonesia sino todas las carreras y ese es el hombre que querríamos nosotros sabe de motores viaja qué más podíamos qué más se puede

Voz 9 12:28 dieron su país Oriol al que este mes en el que hay más pasión que en otros por las motos si yo creo que Bono es evidente y más ahora con con los

Voz 10 12:40 a nivel de velocidad con velocidad Trial Enduro

Voz 9 12:44 se ve los resultados deportivos pero es que además yo creo que tenemos un clima envidiable y eso es lo que seguramente ha hace que la mayoría de gente en moto o digamos que estemos muy familiarizados con con un sitio a otro en moto

Voz 0840 12:58 que te que tiene muy buen ojo para las motos consiguió la que llevo yo ahora en una moto de segunda mano esta esta onda onda me la consigo el y me dio un resultado ya hace diez años que la tengo ibamos haya tenido que de que además de de de esa vía es decir de

Voz 9 13:12 tengo la misma teoría saben muchísimo

Voz 0840 13:14 no de verdad de verdad de motos es bueno aprendes

Voz 0874 13:17 se intermedias digamos no para para que la gente compre motos

Voz 9 13:20 eso no

Voz 11 13:22 por qué no si extracto

Voz 0874 13:25 mucho menos

Voz 9 13:27 le simplemente de lo que había lo dije yo tengo esta estupenda yo tengo mal algunas una de las que tengo así pequeñitas Ésta es la que tiene él es es es irrompible hay alguna Siria

Voz 0874 13:41 palabras que antes mencionábamos que desde luego a mí me recuerdan mucho a determinadas personas de mi infancia es la palabra Bultaco por ejemplo qué recuerdos extrae a mí yo tenía bueno tú

Voz 9 13:51 tengo una a una Sherpa tres y medio rostro es que que la finas no sí sí bueno la la la la Sherpa era la de trial ir obvia la Alpine es la versión de color azul azul de sherpa hubieron dos roja y la azul en este caso de azul yo también tengo una tres cuarenta y siete a una cota no obstante

Voz 0840 14:13 juegas a las dos bandas Bultaco Montes

Voz 9 14:16 la todo lo que sea la cota Bultaco intentó intentó Rambla oye

Voz 0840 14:22 no dices nada sí pero

Voz 9 14:24 no es que a mí me de pequeño mi padre iba con un sherpa admitió iba con Montesa hay yo digamos que la osa además había menos

Voz 0840 14:34 sí había muy poquito muy pocas

Voz 0874 14:37 es un privilegio tener caras la verdad es que sí

Voz 0840 14:39 mire el sueño de todo de todo adolescente en los años setenta ochenta era tener tener una moto una moto de trial una trial era estómago inicia mucho daño

Voz 9 14:50 no sólo y todos los amigos que tenían que tenían

Voz 0840 14:53 moto y de avión punto de como de rito de iniciación tener la moto suponía un paso un paso también hacia hacia el mundo de la ha ayudado a adúltero entonces tenía esa responsabilidad tenía estés acabase el carné había te sacabas el carné de de la uno puede llevar moto hasta setenta y cuatro y luego te podías sacar helados entonces te el truco de que la moto de setenta y cuatro te la pasamos a Cientoveinticinco

Voz 0874 15:15 es decir en tiene mucha razón Oriol no el daño que hizo estima Queen porque si si el el cine demostraba que con una moto puedes escapar de un campo de concentración como motiva es escapar de casa de tus padres con una moto

Voz 9 15:29 hizo tanto daño que de hecho ahora ha reeditado ese modelo a qué bonitos no ha rediseñado ese modelo es uno de los que van más planas hay un atrio retiró Neville Steve Mc Queen Edition

Voz 0874 15:38 Javier exista ese esa moto si no me pega mucho peligro a que me pega a ti con al obispo de Bultaco que te pasaba Jacinto

Voz 0840 15:45 bueno la lo evitó Strauss fue muy especial era lo evitó fue la la primera moto de este estilo que vimos contaremos cómo era cuando éramos jóvenes no hay era una moto que soñábamos con ella tiene un color amarillo muy vistoso además el bien pone yo aprendí con esa moto no yo nunca la tuve por el Vito no muy ligera que tu muy ligerita nunca lo tuve tras más de un todo terreno suave que no que no autorial ir pero pero un amigo me la prestó yo aprendí ir en moto con con esa moto desde aquí gracias Emilio Canals por lo visto en los años setenta

Voz 0874 16:19 ese estaba pensando que hay una elefante en esta habitación de de que tenemos que hablar aquí estamos tres tíos hablando de motos incluso es que no me interesan nada es un deporte demasiado masculino no bueno hay ahora cada vez hay más cada cada vez hay hay más chicas que incluso corriendo al mundo

Voz 10 16:38 tal que van rápido a I

Voz 9 16:41 poco a poco se van introduciendo sí que es verdad que que no es fácil pero pero cada vez son más Si llegan más y cada vez van más rápido

Voz 0840 16:49 yo tengo que decir que en en mi generación cuando tenía catorce quince dieciséis años que íbamos en moto todo un grupo de de gente había muchas chicas hay que tiraban tanto como nosotros lo sabía que estaba en la ligados a Clara suele que era la hija de Soler y que luego el fue con con una de las alpinas al Nepal aquella famosa expedición al Nepal que hubo con alpinas el estuvo las chicas Capella haría un montón de de de chicas que iban en moto iban muy muy bien posiblemente no eran tan fantasmas como nosotros que íbamos con las botas acuerdas que no

Voz 0874 17:18 en los Barbour eso la la la gorra escocesa no se de había hablar

Voz 0840 17:26 seguro que muchos de los que nos oyen recordarán esa época como como particularmente bonita era la del mundo de las motos del del trial todo eso y pues vamos a que creaba muchísima muchísima amistad

Voz 0874 17:40 la leyenda en torno a tu persona no pero cómo era posible que en un país tan desarrollado como esa España de los cincuenta sesenta setenta incluso surgieran las máquinas tan competitivas

Voz 9 17:49 bueno por eso precisamente era por por la ilusión y seguramente por el había también había carreras a a luego supongo que por el deseo el deseo también de de rápido aquí siempre siempre ha querido ir rápido en en en moto Ivano tenemos tradiciones de la familia de los bulto a nadie

Voz 0840 18:11 a esas con con Montesa

Voz 9 18:14 ah bueno yo creo que iba ligado también al deseo a a a Ben de aventura no ha me acuerdo que hace poco creo que hará un año y medio se presentó el documental a la operación Impala

Voz 0840 18:27 sí habíamos hablado no parecen Impala

Voz 9 18:30 exacto y en la que murió

Voz 0840 18:33 lo curioso Regàs a bajaron África con con las Impala con las sobre las Montesa Impala

Voz 9 18:38 exacto yo me acuerdo es uno de los libros de los libros uno de los libros que a mi más me me me impactaron hace un hace unos años era el de el de los años divinos de Oriol Regàs hablaban mucho de motos entonces yo creo que sí tele es uno de estos libros te das cuenta de de lo de lo importante que era para esa generación la moto por el deseo el por ejemplo Oriol Regàs a ir estaba en contra de su familia Él tenía que correr con ánimo el corría en moto y entonces a porque su familia que era de la sociedad civil catalana no no no no le permitía correr en moto entonces yo creo que todo eso lleva a que a que se hayan ha diseñado y construido motos tan importantes sí que el deseo de ir en moto Se sea regalada

Voz 0874 19:28 yo no sé frente al poder adquisitivo de la época así tener una moto a era algo de ricos digamos hubo de pijos de aquellas décadas no

Voz 0840 19:37 a los viejos llevado me llevan moto eso sí

Voz 9 19:40 veneran como como el de la pandilla

Voz 0874 19:43 barrio que había empezado a trabajar ese es el que se podía comprar una moto digamos que tampoco deberían ser tan caras

Voz 0840 19:48 no eran eran eran eran eran caras era en pocos costaban un sueldo y es verdad lo que dice es que cuando la gente empezaba a ganar dinero se comparaba la moto también te las regalaban si tenía suerte tienes una familia un poco acomodada va a ser muy iniciático como como en el como en el en el Graduado cuando les regalan el canción

Voz 0874 20:08 lo tuyo son los padres de dijéramos es el último regalo que habríamos pensado para nuestras hijas una moto

Voz 0840 20:12 moto bueno pero donde pedirán no te preocupes eh en las motos de madera las cargas de las motos sí sí pero en este mundo ejemplo aquí aquí en Barcelona la moto es un elemento prácticamente necesario vital es vital sino que llega tarde es una ciudad que tiene una orografía tan complicada que mucha gente va en bicicleta pero según donde vivas intenta ir en bicicleta ir

Voz 0874 20:36 qué te duchas cuando llegas a claro en estos años hemos ido conociendo poco a poco tus aficiones lo que nunca imaginábamos es que había sido piloto de trial también tú bueno sí vamos modestamente ID de manera muy muy aficionado en el descanso

Voz 0840 20:51 para entonces yo tengo una copa tengo una pequeña de material de una de una filial de aficionados que hicimos por casualidad aquello que entras en las zonas y las pasas imponer poner el pie por particularmente de por suerte o por destino pues conseguí acabar con la tarjeta cero ira y la verdad es que conseguido alguna una copita tengo con la aguardó con muchísimo muchísimo orgullo el el trial era un un deporte muy bonito ahora hay muchas voces en contra

Voz 9 21:18 a ver también con el trial básicamente por el terror de mi padre a comprarme una moto que no fuera de trial

Voz 0840 21:24 claro es una va muy despacio las motos de trial de de revoluciones bajan sensible subiendo piedras claro que te puedes hacer daño demuestra pregunta daño relativo cae parado disparado el Pérez

Voz 0874 21:36 sí pero cuál es la diferencia con Motocross

Voz 0840 21:38 la pista y la velocidad Fandos dando gas a tope a todos a toda costa España en pista incrementaría el te metes en zonas complicadas que son una una una una piedra que tienes que subir bajar un río atraviesa un trozo de un río siempre muy despacio con unas otros que tienen unos muchos bajos muchos exacto y entonces vas avanzando es como de equilibrio eso es una cuestión más de equilibrio que de qué de velocidad que son haciendo supongo yo

Voz 0874 22:04 en ese pasado cuando vas con tu moto ahora por la ciudad y un charco tendrás querencia a lo mejor a meterse en el charco hacia

Voz 0840 22:09 bueno pues esto que las que de vez en cuando ponerme de pie sabes hacer algunas posturitas así como los equilibrios nazi pero bueno en aquella época además recuerdo que no llevábamos casco que eso también hay que hay que hicieron de hecho Lores tareas a Mato porque no llevaba casco de los olvidemos que una de las de los efectos el del accidente de avión fue que es empezar a las campañas de uso de casco en moto

Voz 9 22:31 a día de hoy aún vas por según qué países en los que no es obligatorio el casco descubrí realmente los ves en moto parece que vayan desnudos

Voz 0840 22:42 ese es el corazón te da común

Voz 9 22:45 como un vuelco porque porque te imaginas lo que podría pasar si tuviera un accidente que realmente es que aquí no no no no somos conscientes

Voz 0840 22:52 los años hemos pasado visiblemente más con casco

Voz 0874 22:55 con la bici quedaron pero ahora que hay tantas bicis en Madrid también que hay alquiler Municipal de bicis que da un poco de cosa ver a la gente sin casco

Voz 0840 23:00 bombón el esquí de septiembre vamos es Casquero alguien se parecen como necesario el casco en la moto es curioso porque la sensación de libertad de la moto era el aire del pelo exacto esa sensación de ello al viento que haya más en esa época la detenidas

Voz 0874 23:15 tú especialmente frondoso bueno tu galopa pues puede presumir también de cabeza todavía todavía hoy o Puigdemont es periodista de El País experto en motor te agradezco mucho que no se haya alumbrado un poco de todas estas cosas que no conocíamos si alguna vez me hace falta botada una moto que ya sé a quién acudir si ella muchas gracias un abrazo Jacinto Antón volvemos a encontrar a la vuelta de de vacaciones en enero así muy bien cuidado con las motos no luces feliz año a todos de que vaya muy bien hasta luego