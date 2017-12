¡Qué sueño!

Voz 2 00:00 es un sitio eh

Voz 0874 00:53 última tertulia Bolaño con nuestro científicos con Pere Estupinyá con Javier Sampedro etéreas feminismo que está en Madrid Javier Sampedro estoy seguro de que están Plasencia cómo estáis Eros bueno unas Navidades llenas de paz amor y felicidad de un bebé no mucho tu Javier unas navidades llenas de que de verduras de no

Voz 0874 01:42 Nos gusta mucho hablar del universo en este espacio de la vida en otros planetas en la tecnología de vez en cuando está bien también poner los pies en el suelo charlar sobre la ciencia más cotidiana y de hecho yo creo que es un momento ahora que ese trasnochar tanto en la tanto que está a punto de llegar a esa noche tan larga la noche de las uvas hoy queremos hablar de la ciencia que hay detrás de algo que todos hacemos cada día hay que seguramente desde luego en el caso de pera lo sabemos porque lo podía lo dijo alguien deberíamos hacer más qué es dormir el sueño sabemos todavía muy poco de cómo funciona y menos aún de cómo nuestro cerebro trabaja mientras dormimos sabemos todavía menos no sí sí sí sí es un poco misterioso incluso la actividad basal que tiene el cerebro mientras duerme es decir no está desconectado está haciendo una serie de procesos que son muy importantes para el funcionamiento posterior del día

Voz 0902 02:30 bueno esto ambas al esa actividad por eso hay estudios de resonancia magnética funcional mientras los individuos están los voluntarios estos voluntarios que nunca faltan en los estudios neurocientíficos están durmiendo y la verdad es que la actividad por ejemplo del del cerebro visual del cerebro que normalmente procesa la información visual está a tope muy tiene los mismas pautas de activación idea armonización que tenemos en la vigilia allá y líneas horizontales verticales formas geométricas es en fin el cerebro no está parado en el durante el sueño en absoluto está a tope

Voz 0874 03:11 sé que me interesa leer deberíamos dedicar un programa ellos los voluntarios para este tipo de estudios luego vemos estoy puede voluntarios los que nacen de la desesperación porque están dispuestos a probar cualquier cosa que una duración por amor a la ciencia no lo hacen

Voz 0902 03:25 méritos estudiando la carrera de Psicología

Voz 0874 03:28 mira de de hecho ahora que mencionas cuando estaba en en Boston conocía una hay que investigaba no el sueño sino la falta de sueño y entonces tenía voluntarios que pasaban tres días despiertos entonces había una técnico de Laboratorio cuyo trabajo era mantenerles despiertos es decir porque la gente al final se cae de sueños asesina en tres días O2 pero uno de los métodos de tortura usados en Guantánamo bueno ese es un acto de la delante de cada vez que te duermes

Voz 0902 03:55 viertan y eso es una tortura de las peores que

Voz 0874 03:58 en el que que de de de debiera sabemos que duerme sólo cinco horas y pico y alguien dijo en este programa hace unas cuantas semanas y te acuerdas que tienes que cambiar esto pero sí sobre todo ahora que tienes que dormir más seguramente el mejor lamento tener menos en tu caso Javier cuáles son tus hábitos

Voz 0902 04:14 yo me he puesto pronto y me levanto tarde problema entonces

Voz 0874 04:20 bueno tengo el problema de que me pierdo con gran parte del día será entonces no lo ha entendido bien te acuerdas terrazas pronto por la mañana no no tanto por la noche me encuentra pronto por la noche

Voz 0902 04:33 poco antes de que empiecen las tertulias políticas y me daba una de las ventajas de mi trabajo es que pueda hacerlo a la hora que quiero claro Ike no tengo jefes sino clientes también puede hacerlo donde quiera por ejemplo en el Valle del Jerte por ejemplo

Voz 0874 04:52 comiendo verduras con guarnición de cordero o en Washington cuando quiere estas invitado Eduard Estivill es neurofisiología es pediatra y es experto en medicina de sueños escuchas desde Radio Barcelona cómo estás buenos días

Voz 6 05:03 encantado de estar con vosotros y primero de todo felicitar a quién ha escogido esta magnífica música que tenéis como sin

Voz 0874 05:10 en en el toro era que nadie el arma con ella e de verdad de verdad que es súper bonita y muy contento de estar aquí hay con Javier que no tengo el gusto de conocer personal

Voz 6 05:18 mente pero que tengo que decir que tiene un trastorno

Voz 0874 05:21 el ritmo circadianos eres su sueño tal vez se lo dijo pero yo le pusieron una pero a un aparato que medía la calidad de su sueño bueno la necesidad de su día eso pitaba pero vamos a todas horas

Voz 6 05:34 paperas es peor todavía es corto de sueño es una tienen una privación crónica de sueño con las consecuencias que sabemos que existen durante el día porque el sueño como habéis dicho muy bien es más activo el cerebro es más activo cuando duerme que cuando está despierto de hecho hay más ondas cerebrales distintas cuando dormimos que cuando estamos despiertos duerme poco a poco con lo cual durante el día tiene un déficit de atención esto es evidente si lo conoces

Voz 0874 06:02 tiene el

Voz 6 06:03 las memorias tienen menos capacidad de concentración todo esto son problemas que tiene pero porque la idea básica para explicar a las personas es que el sueño es como un taller de reparación y restauración de lo que gastamos durante el día durante la noche reparamos esta parte más física y también la parte intelectual es decir memorizar prendido por lo tanto la gran mayoría de adultos necesitan entre siete y ocho horas los que duermen menos es decir aquellos que dicen no yo con cinco horas tengo bastante son aquellos que tienen suficiente con cinco horas pero todos los días de la semana todas las semanas del mes todos los meses del año lo que suele suceder es que seguramente pero hay pera lo pasa porque los conozco que me decía no no yo entre semana cinco seis horas y cuando pillo a la cama y puedo dormir más pues igual duermo

Voz 0874 06:51 la melatonina es una buena receta decir todo el mundo no

Voz 6 06:53 sí pero si las horas adecuada se no no sirve de nada si dormimos cinco horas y tomamos melatonina

Voz 0874 06:59 claro es igual de mal

Voz 7 07:02 y las siestas compensa o no el así esta es

Voz 6 07:05 en realidad es un complemento de un sueño adecuado hoy en día sabemos por el ritmo circadianos sabemos que dentro del cerebro existe este pequeño grupo de células que es el núcleo supra aquí asmático del hipotálamo que en realidad son dos pequeños núcleos que lo que hacen es hacernos dormir de noche después estar despiertos de día pero hacer nuestra hornillo de noche significa que dormimos entre las diez once doce de la noche y nos tenemos que esperar entre las seis siete ocho de la mañana pero ocho horas después de la hora en que nos hemos levantado hay una pequeña necesidades siesta o de sueño este sueño lo sabemos que existe porque en los estudios de crono biología vemos que la temperatura corporal la externa sube precisamente un poquitín alrededor de las ocho horas después de habernos levantado es cuando se hace la siesta con lo cual no es un invento de los latinos no son invenciones en Banyoles es realmente una necesidad fisiológica de inventos del cuerpo humano no

Voz 0874 08:00 hay otro mito que también escuchado y de hecho pues recientemente leí sobre ello y es que

Voz 6 08:04 sí sí recordamos lo que hemos soñado eso significa que hemos dormido mal claro porque para recordar un sueño hay que despertarse los ensueños se producen la fase REM es una de los peldaños de nuestro sueño primero el sueño superficial después el profundo después la REM REM significa Ràpita qué significa que movemos los globos oculares en este peldaño configurados los ensueños que es una mezcla aleatoria de información que hemos captado durante el día junto con emociones que también hemos almacenado durante el día y que no tienen ningún significado o por lo menos hasta este momento no podemos interpretar el significado de los ensueños pero para recordar lo que soñamos sostenemos despertar todo el mundo sueña pero no todo el mundo recuerda lo que sueña porque la gente que duerme bien no suele recordar lo que ha soñado en cambio los que acumulan ansiedad que tiene un sueño superficial que el sueño no reparador tienen muchos micro de bares que es muy probable que en una de estos micro despertar es recuerden lo que han soñado

Voz 0902 09:04 es cuando un sueño te despierta que que los recuerdas no por una pesadilla oye yo tengo una pregunta que él es un interés persona

Voz 0874 09:13 el pero al mismo precio esto puede soy verdad esto hablamos luego con con peras con peras no me representa

Voz 0902 09:24 yo son los sueños recurrentes condenado Tengo un sueño recurrente

Voz 0874 09:30 y si queréis os lo ha sido por qué no lo puede no ser vamos a realizar un cuenta lo que no es nada no es nada su horizonte yo estoy en un laboratorio tejido vestirse no

Voz 0902 09:47 vestido en un laboratorio indicó no estoy haciendo nada estoy ahí escondido porque me da miedo que quedaron que vayan a descubrirnos a lo mejor llevo varios años sin hacer nada me van a descubrir yo esto no de un modo u otro en un laboratorio u otro llevo veinte años trabajando en periodismo eh yo sé que lo del laboratorio no sea que viene porque eso son un recuerdo muy lejano pero siempre estoy sin hacer nada y me iban a pillar cacho nada y éstos

Voz 0874 10:17 a mí eso me pasa despierto ahora que lo pienso pensar que eres un fraude

Voz 6 10:22 ese termina este ensueño

Voz 0874 10:25 a finales hay que no me pillan se terminan que sufrir yo me despierto fíjate

Voz 6 10:31 esto es algo tan curioso en los ensueños nunca los terminamos por ejemplo a lo mejor soñamos con una con la persona que no nos gusta mucho soñamos que el AVE que hemos pero nunca soñamos como terminamos esto sucede tanto en los ensueños positivos o simplemente sin que sean angustiantes o con los ensueños normales que tienen ansiedad en realidad no sabemos mucho de los ensueños lo único que sabemos es que la actividad con nuestro cerebro almacena mientras estamos despiertos cuando necesitamos esta información almacenada por ejemplo si te pregunto qué has hecho antes de venir aquí tu cerebro ha ido inmediatamente a los actos vivos que tiene IU ha juntado de forma coherente lo que has hecho incluso con emociones me puedo decir hoy llegaba tarde sufrió un poco por está en el programa etc etc pero me encontrada aquí me gusta lo que hago emociones en cambio cuando dormimos lo que sucede es que se juntan situaciones vividas pensadas imaginadas de cualquier tipo de información guardada es en nuestro cerebro pero que se juntan de forma aleatoria y todavía no sabemos por qué las juntamos de una manera determinada por esto los sueños son tan reales es decir tú dices pero después

Voz 0874 11:44 vivido vivido en caminos podemos interpretarlo no se no pero no te preocupes mucho vale muchas gracias a todos

Voz 0902 11:54 científicos actuales no Days ningún valor a las a las teorías sobre la interpretación de los sueños que hizo

Voz 6 12:01 bueno porque todavía no les hemos podido demostrar yo concretamente pienso que algún día quizá algo demostraremos pero hasta que no seamos capaces de repetirlos experimentos sí ver que lo que nosotros interpretamos aquí es lo mismo que puede interpretar un científico en el otro lado del mundo pues no le daremos una validez para de recomendarlo la gente claro si tú me dices no yo sueño cada día que estoy en un árbol que es un pino pero lo que hago es coger uvas qué quiere decir esto pues ya me dirás y Canada o sea si alguien te quiere decir es la frustración de pequeño su padre que se pues

Voz 0902 12:35 estás enamorado de tu paisano

Voz 6 12:38 Viña tú contabas

Voz 0874 12:40 antes de Edward que es sueño reparador

Voz 6 12:43 no es común pero no dormir bien

Voz 0874 12:45 qué tiene consecuencias que pueden ser muy graves para la salud sin ambages de la falta de memoria o la falta de concentrar

Voz 6 12:50 así si hoy en día ya lo habéis comentado además está se están haciendo estudios de lo que leamos privación de sueño es decir dos días sin dormir es decir sin la la restauración y reparación de este cerebro y de nuestro cuerpo hay implicaciones física si hay un mentales de alguna manera las mentales podían ser falta de concentración pero pero más tendencia la ansiedad o la depresión desde el punto de vista físico trastornos desde gastrointestinales cardiovasculares del nuestra inmunidad decir de la misma por ejemplo leído y cantidad de información ahora relacionando la obesidad con la falta de sueño todo esto son cosas aparte donantes que estamos descubriendo que en realidad no sacia simplemente afirmar cada vez con más más rotundidad que dormir es la actividad que llevamos a cabo a lo largo de nuestra vida más importante de hecho pasamos un tercio de la vida durmiendo

Voz 0874 13:46 sí porque deporte lo haces bien de manera voluntaria o buenismo atendido según los dos mil conduciendo

Voz 6 13:54 claro este es el problema no las consecuencias cuántos accidentes ahí por somnolencia durante el día cuantas decisiones mal tomadas durante el día precisamente por esta falta de sueño antes hablabais de la siesta cada vez más los ejecutivos los dirigentes de empresas importantísimas a obligan a sus altos directivos a dormir veinte minutos de siesta porque sino saben que después por la tarde las decisiones que pueden tomar serán muy distintas a las que tomarían después de estar bien descansar

Voz 0874 14:24 pero ese luego todo lo que cuentas Eduardo deriva hacia la genética que es algo que muchas veces porque tú puedes tratar de educar a ti mismo para tener un mejor sueño para para lo que dices tú a pagar ordenadores no no no cuando te con pantallas delante previo

Voz 6 14:40 a preparar el sueño

Voz 0874 14:42 John pero hay gente que sabe mejor gente que duerme peor

Voz 6 14:45 claro claro no no oí por ejemplo una de las causas de mal dormir es el acumula de tensión y ansiedad durante el día pero en personas normales hablamos decir hay un tipo de manera de ser muy genético que conocéis muy bien es la típica persona que de alguna manera es alegre animoso con ganas de hacer cosas pero al mismo tiempo es muy responsable muy autocrítico da vueltas a las cosas se preocupa de todo anticipa la ansiedad estas personas sin querer van acumulando pequeños estados de tensión y ansiedad durante el día que después Cut en la calidad de su sueño son los que duermen mal les cuesta dormir al final tienen que tomar pastillas prueban todo tu antes hablabas de los antihistamínicos claro venden medicamentos en la farmacia sin receta que les

Voz 0874 15:30 el a la dormida es una emisario no sé si el a darme

Voz 6 15:35 es la utilizamos el efecto secundario de la mina exactamente el midia sería uno de los nombres comerciales no pero si la mina que es un fármaco que se utiliza precisamente por su efecto secundario pero sí el treinta por ciento de la población sufre insomnio se decir si se habitual

Voz 0874 15:54 es de setenta por ciento cuánta gente podría curarse

Voz 6 15:58 bueno la gran mayoría hoy en día al ayuda vamos a la gran mayoría de las personas porque porque buscamos la causa del mal dormir por ejemplo hay una causa que es un diez por ciento de este treinta que sería lo que llamamos el síndrome de las piernas inquietas son estas personas evidentemente normales en ningún problema psiquiátrico pero que tienen una falta de una sustancia que habéis nombrado dices que es la dopamina esta substancia controla el tono muscular pues bien estas personas son las típicas que te dicen yo noto alrededor de las ocho nueve diez de la noche una sensación extraña e mis piernas que no sé explicar nuestro dolor no es que se me duerma en las piernas no es mala circulación no son rampas es un no sé qué claro como cuando te dicen es un no sé qué que no está atento a esta circunstancia no sabe de quién está hablando lo primero que hace el médico que no sabe de esto es enviarlo psiquiatra no le dice a éste que dice que tiene un no sé qué en realidad estas personas tienen esta inquietud las piernas que les obligan a mover las claro nadie se duerme estando despierto ni andando la gente para dormirse tiene que estar quieta estas personas no pueden iniciar el sueño esto es terrible estas personas no van al médico porque dicen que les voy decir al me dijo que no sé que por las piernas entonces se pasan años y años y años durmiendo mal prueba en pastillas para dormir prueban ansiolítico es decir hipnóticos ansiolíticos antidepresivos algunos han psicóticos es decir enfermo la es para tratar enfermedades graves del sistema nervioso central y sobre todo psiquiátricas con lo cual no mejoran esto es una causa de mal dormir reglas de cuarenta diferentes osea que tenemos mucho campo

Voz 0902 17:40 a escribir tú desaconseja pastillas por ejemplo

Voz 6 17:46 los medicamentos los medicamentos no son buenos o malos sino que es también recetado son mal recetados sigue te pregunto por ejemplo el aspirinas bueno Amaral tú me tienes que decir Edward depende para que me es similar porque tengo un pequeño dolor de cabeza o un pequeño dolor de muelas igualmente bien pero es casi siempre una úlcera

Voz 0874 18:05 con lo cual algún país del Este

Voz 6 18:06 la tengo con lo cual no es medicamentos han de estar bien indicados y sobre todo sobre todo y esto pasa mucho en el insomnio es hay que evitar la automedicación pastillas para dormir la receta la abuela era amiga la farmacia Internet todo el mundo opina todo el mundo te da se evidentemente así nos va con este gran alto grado de auto medicación que tenemos en España así

Voz 0902 18:32 el a los médicos de atención primaria estarán capacitados a recetar los medicamentos agraria más

Voz 6 18:39 cada día más es decir ha habido una evolución muy positiva hoy en día los médicos de medicina primaria el único problema que tienen pobres es que han de saber de todo y han de saber mucho porque les exigen muchísimo y además tienen que hacer visitas en cinco minutos

Voz 0874 18:53 peor que el insomnio es la narcolepsia no bueno

Voz 6 18:55 la narcolepsia es un tipo de patología del sueño como lo pueden ser el asambleas como puede ser las piernas inquietas esto que os hablaba es realmente importante porque no tenemos un tratamiento para esta enfermedad pero por suerte no es muy frecuente pero da igual la gente que la tiene Rivera se lo pasa muy mal porque son ataques de sueño durante el día que no pueden controlar que además van acompañados de otro síntoma que es la pérdida del tono muscular lo que se llama la lejía esta gente normalmente les diagnostican tarde van a distintos servicios preguntan primero a un médico de excusa o otro Areces suele iniciarse cuando son pequeños y nosotros tenemos niños con narcolepsia los diagnostica es bien tenemos a tratamiento sintomático jo es decir contra los síntomas y hemos conseguido pues que de estos pacientes algunos lleguen a ser médicos otros investigadores es decir pueden ser gente totalmente normal lo único que no pueden ser pues es pilotes de un avión lo que no pueden es conducir un tren aquí pues ni un autobús de no porque se la pueden jugar porque se duermen dura

Voz 0874 20:05 día Miller presidente del Gobierno ha tampoco dejaban esto sí sí esto sí sí

Voz 6 20:11 yo creo que tenemos más de uno no

Voz 0874 20:13 sí que es una colecta posible insomnes no lo sé es todos porque tiene la conciencia

Voz 6 20:19 en qué Illa tu método para los niños

Voz 0874 20:21 es es polémico pero yo creo que eso lo deberíamos aconsejará pero caso ahora mismo el método Estivill no solo

Voz 6 20:28 es dejarles llorar dejar de llorar no

Voz 0874 20:30 en ese casará el chaval éste no es el método

Voz 6 20:33 hemos explica mucha pera ya lo sabe en realidad no es mi método Éstos son las normas conductuales de que ya recomienda la sociedad americana de sueño la Sociedad de Pediatría es lo único que hemos hecho nosotros exponer en palabras fáciles para que las mamás entiendan y los papás que el sueño es un hábito y un hábitos algo que se puede enseñar entonces hay niños que aprenden a dormir más rápido por lo tanto como hay niños que aprenden a andar antes hay niños que aprenden a hablar antes con el sueño pasa igual lo que sucede es que por suerte pudimos ser pioneros en la enseñanza de estos hábitos y entonces la polémica sólo está en Internet porque claro tú vas a una a una un evento científico nunca encontrar una polémica sobre este tema entre otras cosas porque no existe otra manera de enseñar a dormir a los niños tal como de dicho yo no ha inventado nada esto es una el conocimiento de crono biología sabiendo que el núcleo de este delito álamo el el núcleo ático es el reloj biológico que cuando nacemos es inmaduro y hay que enseñarle una serie de sincronizada Bores o reforzar una serie de sincronizado al ese externos son las rutinas que son los hábitos que son las normas tan sencillo como aprenderá a comer la sopa con cuchara aprender a lavarse los dientes conceptos o a conducir cuando somos mayores

Voz 0902 21:54 de las funciones de la medicina moderna es gestionar la variabilidad humana no va a imponer una normalidad a todo el mundo sino gestionar la que cada niño tiene ir educando bien no

Voz 6 22:14 sí sí no es correcto es correcto a lo que pasa que esto no sirve para justificar que haya niños por ejemplo de dos tres años que te diga la mama no sólo duerme ocho ahora sino hace está esto no es viable mira en una conferencia que explicamos los hábitos del sueño de los niños que al final se levanta un abuela magnífica debería tener unos setenta y tres sesenta y cuatro años con la cabeza muy clara MIC doctor esto en mi época no pasaba yo pensemos en la entendida nada de lo que yo le explicaba en los hábitos no no le he entendido muy bien porque en mi época no pasaba porque mis amigas y yo teníamos cuatro o cinco hijos cada una que se llevaba un año o un año y medio entre ellos con lo cual yo tenía una hora para dormir para todos igual una cena que era idéntica para todos a un cuento que servía para todos para enseñarles que ha viene a la cama estilista de diciendo que ya había

Voz 0874 23:06 me ha había tenido la necesidad de Utah

Voz 6 23:09 Izar espontáneamente

Voz 0874 23:12 normas estas rutinas estés hábitos Edward recibirle te agradezco mucho está conversación duro que hemos aprendido mucho está mal que lo diga yo que debería estar durmiendo hasta ahora gusto en Washington pero gracias por todo lo que nos has enseñado y hay que dentro de un año por ahí vamos a volver a hablar sobre espera que parece vale me parece genial Eduard Estivill neurofisiología es pediatra es experto en medicina de sueño un abrazo gracias gracias a vosotros brazo ahora ha dejado paso a medias pero estoy Peña Javier Sampedro abrazos feliz año para años

