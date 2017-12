Examen moral a Gabriel Rufián

Voz 1981 00:00 hoy estrenamos una nueva sección en el programa se titula Friends la serie

Voz 0874 00:07 la sección se titula Fénix porque esa es la sección la serie de France la Cadena SER ha comprado en exclusiva además los derechos de emisión de la serie íbamos a emitirla pero en tapó teníamos dinero para el original entonces solamente unos permiten leer hasta seis de la serie así que empezamos Trends capitulo piloto Mónica llama a una compañera secuencia uno interior día central Per en Mónica Phoebe Joe Chandler están sentados en un sofá en la típica cafetería de Manhattan Mónica no hay nada que contar sólo es un compañero más Lloyd confiesa lo vas a salir con ese tío algo tiene que tener Chandler que pasa tiene joroba joroba hay bisoñez risas todos miran extrañados a Fini sí vi que pasa le gustan más que artista

Voz 1 01:09 aquí no

Voz 1981 01:12 sino no voy a mí no me parece mal historias de la raya ya no me parece mal que retransmita series pero deberías hacer series mejor es que frena más modernas más de la Edad de Oro de la televisión

Voz 0573 01:24 no a todo tipo de dieran un poco embarazoso

Voz 2 01:27 arte pinos a que da las gracias está ya hemos interrumpido tenías que hacer algo tipo Los Serrano o águila Águila Roja nosotros los guardianes de la moral somos un poquito pero Águila Roja es de las que las Serra ha comprado los derechos de frente los derechos para leerlo no no no de la hora menos ya poner voz de espino de tantos años de radio deberías poder generar más que sigue en nuestra estaba haciendo intentando había escogido una voz neutral porque yo creo que era lo mejor para seguir el libro no

Voz 0573 01:52 mira es contra un seminario que estamos dando sobre este tema de la Universidad Politécnica Motilla Palancar

Voz 1981 01:56 nosotros vino si deberes aprender de la forma de hacer radio de los guardianes de la moral

Voz 0573 02:06 a los guardianes de la moral nos archivos de conocimiento comprimidos punto Cid que siempre que tienen ocasión interrumpen a patadas en el sistema operativo de la Cadena SER para expandir todos sus ficheros llenos de filosofía razón y dogmas Morales los archivos adjuntos que tratan de actualizar el firme adormecido y obsoleto de los oyentes de la Cadena SER ellos son sofisma niño nuevos ellos son los guardianes de la moral sino que estaba pensando ahora que si quieres podemos seguir haciéndolo de freelance yo me pido ochenta porque soy el gracioso Xavi fuese Rachel porque es el guapo y tú pues hacen todos los demás

Voz 0874 02:42 sabes sabes que pasa es que de los derechos que hemos comprado abonos permiten tener a varios actores solamente uno leyendo para lo que teníamos eran además pero además vosotros al arrancar la temporada dijiste Espino hemos visto la luz tenemos una misión queremos evaluar moralmente a toda España

Voz 1981 02:57 esto lo recuerdo si si no es verdad es bramaba pues que pase el invitado de hoy Quique cierra la puerta para que

Voz 3 03:02 la romper de una patada en Melilla esta venga pues que entre pobrecillo Gago y yo

Voz 1981 03:10 bueno ahora Gabriel gracias por venir siéntate de que mismo ollas hecho muy bien lo de la patada fíjate que a algunos les cuesta dan unas patadas ahí como tímidas les da como cosa pero tú has venido ahí con con mucha furia mucha fe

Voz 0573 03:21 suria muchas puertas tras muy bien

Voz 4 03:23 vosotros bien enviarán encantado de estar aquí

Voz 2 03:26 SER sin ser del PSOE

Voz 3 03:28 en Egipto o del PP cuidado eh

Voz 0573 03:31 ahora Pino es que hay una cosa hay una cosa déjame

Voz 0874 03:34 Ariel que que yo siento que te hayamos invitados a tú no hagas ningún caso a lo que te digan estos te yo te pido disculpas porque seguramente te cuentan en situaciones indigno

Voz 2 03:42 pero hablar puedo hablarle dejas hablar no sé si puede haber en las disfrutar de esta sección el Congreso

Voz 0573 03:50 pese a que tanto protocolo porque hoy no hemos traído a un político hoy mientras un colega del barrio Gabriel no es uno de esos seño Orion es que trae es de traje y corbata que te gustan a ti hagan Gabriel es un Colera donde de donde yo me crías de Santa Coloma como yo que también soy de Santa Coloma ah sí sí sí sí sí de Santa Cortés es Santa Coloma para entendernos es la Badalona catalana pruebas por así decirlo he pensado que al final hay que darle voz también ha pues a la gente así como yo canalla del barrio en normal está sugiriendo que que

Voz 0874 04:21 Biel cuyo apellido presupuesto desconocemos no no es de ningún partido no es de ningún partido Courier bueno sí la verdad es que sí se vosotros estoy

Voz 0573 04:31 no es casualidad cogido a colegas

Voz 1981 04:34 entonces sabes quiénes yo sé perfectamente quiénes y creo que todo

Voz 2 04:37 no sabe quiénes yo ni idea de que era político Conde de Santa Coloma de Santa pesan Taco allí en el barrio Al Le llamaban el Rufus comiendo pipas si a mí me llaman en Elche Tito porque pequeño no sabía que era mucho por el barrio este de Sevilla invitado Loché ya ver si no con todas las pandillas hay un chino la Melchero noticia sino todas aquí en el Congreso pones

Voz 0874 05:00 mates

Voz 3 05:01 sí sí haya supera contar público no pero ponéis botes en función de los partidos vamos mal porque ves motel jodidos y no sé si no se pueden decir en ese barrio solo

Voz 0573 05:15 lo que más te gusta de Santa la fábrica o el manicomio a mí las dos cosas molaba mucho en meto

Voz 5 05:22 cuando lo abrieron por qué hacíamos ahí de todo si el metro lo cerrar la define de todo Gabriel es nada pues hacíamos carreras en los vagones de de todo universitaria sino de de correr no de correr es lo social tú lo que vino luego pero de milagro me he ha prescrito esto ten cuidado eh porque ya ya bueno a ver antes algunos eh te muy no se enrolla luego Pino te quejas de que no hay tiempo así que antes eh

Voz 1981 05:49 de seguir rememorando viejos tiempos del barrio Gabriel ha sido convenientemente informado ya sabía que ha venido la verdad que no pero bueno bueno pues has venido de te lo digo yo a someterte al juicio justo

Voz 6 06:00 el juicio

Voz 0573 06:01 instó

Voz 6 06:06 a ver así

Voz 0573 06:07 nosotros vamos a hacer aquí ese baluarte moralmente entonces que en una escala del uno al diez siendo el lo inferior e Hitler siendo el diez eh un perrito de esos que se queda durmiendo en la tumba de su dueño por pura lealtad que nota como persona te pondrías Donostia depende la hora

Voz 3 06:27 eso lo dice mucho eh así lo dicen la mañana veinticinco no no no no

Voz 5 06:32 que depende bueno la máxima de hecho va va in crescendo tú ponte una sesión de control por ejemplo qué niveles de control de si el PP sólo se es bastante cabrón a fue no sé no no pasó de cinco eh el cinco en el que notan se ha puesto una nota más

Voz 0573 06:48 es relato de ser reconocerlo no soy bastante autocrítico cuál cuál sería la media de bondad de los españoles para ti

Voz 5 06:55 o a mucha depende pero hay muy buena gente todos lados pues un siete ocho ocho muy buena gemela de los catalanes la misma que yo creo que no hay distinción a lo digo en serio León Madrid

Voz 0573 07:07 estoy tan cómodo como puedo estar en Santiago incesante con la misma siete con el así llena Lavapiés tampoco hubo mucha Salamanca

Voz 3 07:14 eso te iba a decir por por dónde vas tú pero parda ahí me lo compró bueno vamos a evaluar

Voz 1981 07:22 por si ese cinco que te has puesto es un buen baremo esta rueda imaginaria que hay justo enfrente de nosotros estas ruedas Le llamamos la rueda de la vida entonces cuando te digamos tú te vas a levantar y va a empujar esa rueda en ese momento Teo nuestro técnico como un efecto de sonido muy largo cómo queda la rueda la rueda está girando en dos cuando la rueda se detenga señalará una letra letra corresponde a un dilema moral grabamos bueno Pino te va a leer el dilema moral y tú tendrás que responder a intentar resolver este dilema entonces nosotros evaluaremos tu respuesta vale habrá dos de los vamos a puntuar ya así veremos si es buena o mala persona y cuidado porque tu nota amoral será la misma quedaremos luego a tus botas

Voz 0874 08:02 además tienes que entender Gabriel déjame que un paréntesis que estos dos son filósofos aunque no lo parezca lo que pasa es que bueno pues han acabado comandante

Voz 2 08:08 con las ser enfrenta Quique tiene una pinta zafios

Voz 0573 08:11 sí totalmente eso eso filósofo

Voz 2 08:14 hombre Erazo Barbato camisa a cuadros todo sí

Voz 0573 08:17 el filósofo hipster filósofo hipster sí In the de escuela de la gente y fijación que bueno

Voz 7 08:22 vamos con la rueda de la vida

Voz 8 08:25 el ruido de la mi

Voz 6 08:33 o viento incontrolable del destino

Voz 0573 08:36 qué obstáculos dos disparas que chorro de preguntas arrojarán a nuestro rostro sin avisar a qué rincones oscuros en los llevará tu brisa traicionera

Voz 2 08:47 poeta en fin la rueda de la vida ha señalado a la letra C

Voz 1981 08:50 lo que corresponde al dilema titulado el libro negro de la derecha a ti te gusta leer Gabriel que estás leyendo ahora algo has leído filosofía estoy releyendo a Cormac Mc Carthy que me ganaba muy bien muy bien muy bien habrá pregunta para pillar habéis hecho eh

Voz 3 09:06 la Cope esto lo digo Izquierdo

Voz 2 09:09 esto es es animalito que algo así fresquito suave ligero sí sí sí opina vale el dilema década bueno todo música sí sí sí parte quejas a la pero es de tu época

Voz 0874 09:26 el novelista publicado un libro que es un éxito de ventas la novela se titula La rosa azul y es una novela de tintes históricos y políticos El libro sin embargo tiene una particularidades como Cincuenta sombras de Grey pero en vez de ponerlo sí sexualmente animoso reconocer que de derechas la mitad de las personas que lo leen al cerrar la última página dice que el mejor sistema de gobierno es de corte liberal abogan por un Estado mínimo sin Bienestar Social nadie entiende que corre pero tú mismo has conocido a gente de izquierdas de toda la vida que a leer el libro te han dicho mira soy de derechas lo ha sido siempre más ningún lector se siente traicionado por el libro sino que aseguran haberse encontrado a sí mismos que tú sientes por supuesto mucha curiosidad qué haces tú me atrevería a leer el libro La rosa azul intentas entender a tus conciudadanos Él es el libro para saber qué ha ocurrido a una exponiéndose al peligro de hacerte del hechas o prefiere

Voz 1981 10:18 no tentar a la suerte no les el libro por no descubrir algo

Voz 0874 10:21 asimismo que podría no gustarle

Voz 3 10:23 claro lo lo leo porque de hecho leído el programa electoral de ciudadano

Voz 9 10:27 sí sigo siendo Izquierda Unida entre otros

Voz 2 10:30 ver yo le se tanto seguro no fijó que lo ha sido muy directo eh tú si se les no las campeón libros vale vale bueno es es arriesga digamos tenso

Voz 5 10:41 tener en cuenta que yo he vivido mucho tiempo pues han taco que siempre ha ganado al PSOE y he leído pero Mareta de Ciudadanos

Voz 3 10:47 quiero ningún problema un problema eh bueno esa es tu vais a pillar osea que nada me va a caer una no no no no no no no

Voz 2 10:55 nosotros no nosotros somos

Voz 0573 10:58 en fin somos como de la amoral

Voz 6 11:02 es decir no a flote

Voz 0573 11:05 Encarna de noche en que exacto juzga la Historia de la Filosofía y ahora vamos a acudir

Voz 2 11:08 a a la filosofía para saber Si bueno si tu respuesta es correcta como incorrecta la respuesta

Voz 0573 11:16 correcta lógicamente es filosofía es que si hay que leer la rosa azul y exponerse su saque as

Voz 1981 11:23 has acertado acertado si ellas acertado según el baremo de Aristóteles que no

Voz 0874 11:28 lo tejido hoy

Voz 2 11:30 para para ver la respuesta Aristóteles es un filón

Voz 0573 11:34 Sofo griego que en nuestro barrio se lo conocía como Risto o como en si rulas e incluso a veces les llamábamos el Griego Barbosa E incluso te acordarás que le llamábamos también Aristóteles el Gandalf cuchillas porque los acuerdos bueno hemos hablado mucho de Aristóteles en este programa resumiendo mucho para los griegos leída de la felicidad del ciudadano ideal era la siguiente cada persona debe hacer todo lo posible por conocerse a sí misma porque eso le hará saber de lo que es capaz y posteriormente le permitirá exprimir todo su potencial la infelicidad máxime estaría causada por no saber a qué estás destinado hoy eh por tanto desarrollar te equivocadamente resumiendo Conoce tu naturaleza y actúe en consecuencia y esa es además la única vía la felicidad que hay que conocerse visible es la rosa azul y descubres cosas de ti pues oye

Voz 2 12:21 claro es más vale antes que Aristóteles no tendría miedo

Voz 1981 12:24 de conocer algo de sí mismo los filósofos griegos ante

Voz 2 12:27 todo valora en la verdad y actuar en consecuencia

Voz 1981 12:30 Ana misma osea que has acertado

Voz 0573 12:33 si no hay que tener miedo a uno mismo

Voz 8 12:35 tú has acertado pero

Voz 1981 12:37 aún queda otro dilema cuál va a ser ese dilema pues depende de lo que señale la rueda de la vida

Voz 8 12:46 venga

Voz 0573 12:50 su fortuna diosa traicionera que susurra infortunios a mis oídos tu brisa mesa mis cabellos enredando los en un destino que los hombres no podemos conocerlo azar caprichoso

Voz 1981 13:03 bien pues la ruleta ha señalado la letra E que corresponde al dilema titulado la impresora Epson

Voz 0874 13:12 Gabriel eres una impresora Epson como impresora tu existencia pues es bastante irrelevante pasa los días imprimiendo documentos irrelevantes y durante las largas horas de ocio que tienes bueno pues te distraes haciendo ruidos de vez en cuando puso alinea de los cartuchos con el único propósito de de gastar tinta que es lo que hacen las impresoras no si estás muy aburrida a veces atascos el papel aposta o imprime fotos a la mitad y luego sueltas la hoja de tu vida como impresora pues discurre bien como plato las impresoras pero sin sobresaltos un día sin embargo tienes la oportunidad de hacer algo importante te han enviado dos documentos a la cola de impresión te queda muy poca tinta si tú como impresora sólo vas a poder imprimir uno de los dos documentos el primero es un dossier con datos que derrocó harían inmediatamente al Gobierno

Voz 2 13:57 sí

Voz 0874 13:58 el segundo documento es la única copia existente de una novela inédita de Cervantes el documento que no en primas se perderá para siempre

Voz 0573 14:07 bueno bueno que ACS es este es complicado e imprime un dossier de una importancia capital para todos los ciudadanos y que puede suponer una mejora inmediata para nuestro bienestar o bien imprime una novela universal que podrán disfrutar generaciones y generaciones de humanos

Voz 2 14:23 sí sí sí

Voz 0874 14:23 entre Rajoy Cervantes Cervantes porque Rajoy Matas sólo bases saco e

Voz 2 14:31 esta políticamente no lo hemos entendido todos perfectamente todos otra cosa no tendrá pero atraviese el entiende siempre pero piensa que bueno

Voz 0573 14:39 que a lo mejor es una mala novela de Cervantes

Voz 2 14:41 sí pero es Cervantes tanto tú como impresoras no lo puedes apreciar sólo sabes que es una novela inédita entre un libro de Joseph

Voz 3 14:49 de Rajoy Rajoy claro pero pero antes vamos a decirlo pero pienso Rajoy tiene la capacidad estar siempre ahí la verdad es que sí

Voz 2 15:00 algo que haga gana elecciones claro la gente va cayendo pero que sigue ahí pero yo yo creo que sí lo publica ese documento seguiría ganar

Voz 3 15:07 no sea que Cervantes al menos leíamos no es pesimismo total

Voz 0573 15:14 tu respuesta al dilema eh la respuesta correcta es acudimos a la filosofía es es buenismo aprovechó después

Voz 6 15:20 mira a ver si eso es cierto

Voz 0573 15:23 eh diría no Rajoy bajó en cinco años de filosofía el concepto buenismo no lo hemos oído ni una vez eh no sé de donde ha salido me llama mucho la atención dejó esa nota informativa

Voz 3 15:33 a Pilar Rahola

Voz 6 15:35 el buenismo bueno

Voz 0573 15:37 además un mismo corresponde al sistema de pensamiento y no al fin no la respuesta

Voz 0874 15:43 el base que bueno que que sí que no hay

Voz 0573 15:46 según si no no por Dios en Barcelona sino no nada simplemente que cuál es la doctrina en todo caso es

Voz 3 15:52 a qué nivel en la tuya

Voz 0573 15:55 en la enciclopedia Stanford de filosofía buenismo no está todo es queda fuera les sea filosofías con la respuesta correcta es acudimos a la filosofía es que una obra de arte inmortal debe ser prioritaria respecto a cualquier contingencia social portando

Voz 2 16:09 dicho esto es así si seguimos la doctrina de Arthur Schopenhauer es un filón

Voz 0573 16:14 el alemán que todo mundo conoce el periodo romántico ilustrado conocido por sus alumnos como Mister chóped incluso conocido como patillas Johnson por sus se prominente empatía eso el barón Von huraño en porque tu nombre

Voz 1981 16:27 a ver si Schopenhauer considera que la estética el arte tiene una importancia capital en el comportamiento humano la estética según dice nos permita experimentar lo que él llama la voluntad de poder o dicho de otra manera conocerá imaginar las posibilidades de la libertad es decir que una obra de arte es el único acceso al mundo utópico no

Voz 0573 16:46 Boix una ética de Schopenhauer se basa en en la compasión respecto al beneficio de los demás y la experiencia estética según de míster chóped es el primer paso a conocer esa compasión o esa actitud no egoísta dicho otra manera Schopenhauer

Voz 6 17:01 es que era muy zen te diría

Voz 0573 17:04 cómo has acertado tú que la única manera de mejorar el mundo es a través de la estética y no de la política porque el arte te hace mejor persona hice todo el mundo es buena persona pues bueno pues ya sale todo bien esa ese era digamos no era no profundizar mucho en política pero esto era lo

Voz 2 17:17 os habéis llegado el mismo ahora mismo claro yo iba decir correcaminos de no pero bueno sí yo creo que podemos dar por bueno tenemos Rajoy para rato entonces significa hay Rajoy para ver si fíjate

Voz 5 17:28 dado dos puntos en el primer dilema pero podemos dar un punto fr lo mejor no lo hacemos una prueba final van vamos a hacer normalmente hacemos es para desempatar pero sí

Voz 0874 17:35 lo hacemos igual el test final que lo decide todo

Voz 6 17:40 el texto final

Voz 1981 17:44 bueno ya que estamos con Schopenhauer el test de esta semana es frase de Rajoy de Moncloa o frase de Arthur Schopenhauer vale te vamos a leer varias frases tienes que adivinar el autor

Voz 0573 17:54 de vez en cuando se aprende algo pero se olvida el día entero

Voz 4 17:59 Mariano Rajoy

Voz 2 18:01 Arthur Schopenhauer quien dijo Jaua muy bien no se puede decir un optimista una profundidad

Voz 3 18:07 bueno María otra cosa pero profundo no

Voz 0573 18:13 ese puede ser de un optimista pero tampoco se puede tener un planteamiento triste cenizo porque está fuera de la realidad en este momento

Voz 1981 18:22 pues ya me cuesta imaginar Rajoy utilizando la palabra cenizo te diría que un agresor

Voz 3 18:28 a mí me Tancredo es Rajoy

Voz 0573 18:35 a veces pensamos en lo que tenemos pero siempre en lo que nos falta

Voz 4 18:40 has que es una frase grande que no se puede decir Rivera seis eso es

Voz 2 18:47 son Hauer muy bien lo peor es decir

Voz 0573 18:51 no se puede hacer nada y esperar a que escampe porque no es campera

Voz 2 18:56 es muy gallego esto en el sentido de escampar es Rajoy no hombre

Voz 0573 19:01 es vulgares sólo piensan en cómo pasar el tiempo un hombre inteligente procura aprovecharlo creo que vais a pillar pedirán es Oppenheim

Voz 0874 19:11 oye no sé si os dais cuenta que una cosa es el primer invitado y mira que ha pasado gente por aquí de todos los grupos políticos que ha acertado todos los dilemas

Voz 1981 19:20 si todas las preguntas

Voz 0874 19:22 que se ha calificado como una moral más es cierto no sé qué dices toda la clase política española bueno dejemos que los oyentes saquen sus propias conclusiones

Voz 0573 19:31 sí yo no nosotros no estamos aquí para juzgar el caso

Voz 1981 19:34 a despedir a Gabriel con un aplauso de cinco euros por favor

Voz 9 19:38 las de calle pues nada pásala bien en el Congreso y a no hacerlo pasar bien también de bueno intentamos dar mucho juego esto lo sabes no sé vamos

Voz 0573 19:48 es apostaba esto me lo llevo antes de que era una entrevista Hardy

Voz 3 19:51 no habrá