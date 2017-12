¿Qué estamos haciendo con la Navidad?

Voz 1 00:00 las preguntas de Broncano

Voz 3 00:13 eh

Voz 0874 00:16 pero pero Broncano es una estrella y un día como hoy pues lógicamente estará en su isla privada en algún lugar del Pacífico así que tenemos que conectar con un lugar sensiblemente distinto a esa isla que es creo que es Coruña puede ser Coruña Manuel Burque esto

Voz 1 00:30 a Coruña es Coruña los suplentes los suplentes de lujo de Broncano vamos haciendo es notan pequeñas porque Coruña es increíble aquí todos los coruñeses ahora mismo encargando una estatua para Manuel Burque

Voz 0874 00:46 una calle que llega pronto me han dicho que la calle tienes garantizada ya

Voz 1 00:49 la calle la tengo garantizada ya estamos buscando peleando por la estatua

Voz 4 00:53 ya te diré una cosa una cosa

Voz 1 00:57 una queja hay a Madrid que es la la el maletín de radio de Madrid el satélite ese que pesa ochocientos kilos aquí es una bandolera pequeñita que podría caber una cartera hay un móvil

Voz 4 01:09 estás insinuando mandón no no entiendo muy bien no te digo que los coruñeses somos como somos

Voz 0874 01:15 que que tú salgas al aire por la radio depende fundamentalmente de la gente que está en Madrid haciendo la técnica porque es donde tú estás habitualmente tú yo no sé si este tipo de mensaje va a contribuir a tu bien

Voz 4 01:25 yo sí es Javier ellos saben que yo les quiero ya que les voy a llevar pulpo bueno que es que estás viendo ahora mismo yo en Coruña

Voz 1 01:33 ahora mismo estoy aquí lo que estamos haciendo la la versión Coruña de A vivir estoy buscando gente porque claro a estas horas no es una calle súper transitar no es una plaza súper transitada entonces me cuesta encontrar gente yo de qué quieres que te presento quieres que te dé la sorpresa yo quiere hablar de Navidad Javier en qué época estamos estamos en verano estábamos en otoño no estamos en Navidad algún particular

Voz 0874 02:00 vas a tirar al cubo que hablar de de las tradiciones

Voz 1 02:03 de si la gente sabe que significa la Navidad o ya sea difuminado todo el sentido oí la gente no sabe nada no entiende nada piensa que Jesucristo es el ha inventado el Corte Inglés entiendes eso es lo que eso es lo que quiero saber entonces voy a intentar para la gente coruñesa a veces me reconocen por lo menos para pararse conmigo porque sino lo vamos a tener crudo a ver voy a pararme aquí hola cómo estáis con no ya te conozco tú me conoces bien Javier hemos encontrado a alguien que me conoce con lo cual va a ser amable verdad de lo importante es también desguazado mi del Pino no no no te suena no vaya nave no les suenan

Voz 0874 02:42 sí es late de los si bien la tele

Voz 1 02:45 hacer que se os quiero a los dos mira estoy preguntando si la gente sabe que significan la Navidad eso ya se ha difuminado ya ha perdido el sentido yo sé que es mucho consumismo pero no lo sé pero de dónde viene el Niño Jesús se lo inventó El Corte Inglés no no creo ver de dónde viene sabéis debe le de Belén eso es eso eso es una tienda o no es judío judío Papá Noel de dónde viene

Voz 5 03:14 el como el viene eh era el abuelo de Jesús no

Voz 6 03:19 no paneles católico sí quiero para nosotros nada

Voz 1 03:22 de dónde viene Papá Noel

Voz 6 03:24 yo soy de Jesús de Jesús a mis amigos y mi mi San Nicolás pero sus hijos y nietos nada para mí Papá Noel y los Reyes Magos entonces todos los antiguos estudiantes Ito quien crees que ganarían una batalla

Voz 1 03:41 a muerte

Voz 6 03:42 Jesucristo ninguno que luego no Papa Noel unos son de guerras ninguno de guerra vale todo usted tiene nietos y dos nietos y ellos saben quiénes Papá Noel no porque son pequeñitos a son muy pequeños queda tienen cinco años Si y dos años que reciben de los reyes lo de Papa Noel dos de los dos dos

Voz 1 04:03 empapando y otros veranos coherencia no Familia

Voz 6 04:07 no por partes nuestro porque nosotros somos tradicionales galgos por recios

Voz 1 04:11 pero si a ellos les dicen ahora va a venir a regalar Spiderman ellos les da igual

Voz 6 04:14 al igual he recibido regalos les da lo mismo

Voz 1 04:18 ah perfecto perfecto pues nada vamos encontrando algo no se ha perdido Javier muchas gracias eh

Voz 4 04:25 sabes que qué has querido

Voz 1 04:27 es coruñeses gracias a estoy haciendo aquí a la pelota a mis vecinos

Voz 4 04:32 sí busco Millenium

Voz 1 04:35 a ver si esto es esto va a ser difícil va a ser difícil encontrar un milenio El porque esta zona tiene una media de edad muy elevada a veces te iré contando que tengo me está pasando una cosa horrible que he venido A Coruña tengo acidez y eso es como ir a Canarias quemado con la piel quemada que es la mayor imputada que te puede pasar a ver a ver mira mira aquí encuentra una millennials hola puedo hablar contigo eh venga eres Milene al es si total total que tenemos una millennials porque ya me conoces eh no no me conoce Javier eso que podría ser pelirroja alta totalmente el sí sí avales no es pelirroja quién estamos aquí preguntando de hípicas de El club de la hípica de Coruña no como se llama real si la hípica de Coruña desde la épica monta a caballo monta a caballo hablando de caballos yo te quería preguntar por las Navidades venga bien eh tú sabes de dónde vienen las tradiciones navideñas sabes que es Belén por ejemplo donde nació Jesús no donde está eso ahora te está en algún sitio de de Oriente Medio no de Oriente Medio muy bien muy bien Jesucristo nació allí no

Voz 7 05:51 sí quién es Jesucristo

Voz 1 05:55 hombre es que este gesto tiene mucha dependan de lo religioso lo que vale pongamos que no eres religioso quién es Jesucristo para un ateo nadie marea eh esto no si yo no sé yo no soy atea por ejemplo vaya vaya revolucionario tenemos bueno eso ya eres religiosa religiosa religiosas no creyente religioso que lleva vas a misa todos los días bueno a todos no tengo el gusto no todos cuantas veces a la semana ninguna ninguna esto es lo que Vine a ser millennials Javier pero hay que ir metiéndose en su piel poco exacto entonces vamos a ver en los Reyes Magos quiénes son los que llevarán las ofrendas a Jesucristo no a ver te voy a hacer una pregunta clave

Voz 7 06:42 qué es la mirra

Voz 1 06:46 es clave la pregón naves nadie razón es clave esto de máximo nivel está preguntas en el incienso es la mirra esas eh eh esos dos Melendi

Voz 4 06:57 esta no es mala porque tiene salidas

Voz 1 07:00 la última pregunta en una batalla a muerte llegaría a Papa Noel o los Reyes Magos tris está clarísimo los Reyes Magos porque son tres no nos llevan camello tiene no somos parte área Papá Noel no sabes que no soy muy partidaria de papá odias no no yo tampoco dio a nadie pero no me convence mucho si no reciben nada el día veinticuatro por la noche no hay regalos de aunque los hubiera no sé no me convence es tirar basura o no pero bueno no sé no me convence mucho no les veo mucho significado para bueno aquí y mira yo creo que hay ideas Javier

Voz 4 07:37 aquí un poco confusas pero hay ideas buenas

Voz 1 07:42 muy interesantes puede ser que las haya yo ya digo a mí no me convence demasiado vale aquí tenemos una una persona que dice que no pero tenemos muchas gracias nada que tengas vendía igual venga adiós esas amigas

Voz 4 07:57 simpáticos son los que no te parece que es ya tenemos todos sonrientes no huyen de Madrid cuyos además tener una cosa hace un buen día estoy feliz y voy a comer pulpo no sé tío esto es es maravilloso hay alguien más Correio o ya ya te ya tenemos

Voz 1 08:15 no nos vamos a otra por abajo vamos a encontrar alguien de mediana edad vale

Voz 4 08:22 alguien me rebelo bueno eso ya es un señor

Voz 1 08:27 mira mira mira aquí una pareja perfecta de negro demás esto es bueno manga cargar contra las Navidades lo hago puedo hablar un rato con vosotros porque que sobre las Navidades podéis decir lo que queráis

Voz 4 08:40 una época tendría que ser bonito por algunos y para otros

Voz 1 08:45 ah vale ok una persona que le produce tristeza las navidades no lo tristes

Voz 4 08:49 pero eso monotonía ya de todos los años de estás harto hago si algo

Voz 1 08:56 que gane el Real Madrid y el Barça todos los años la Liga uniendo el fuego

Voz 4 08:59 bueno en Port tampoco a este es de los míos Javier

Voz 1 09:02 es de los nuestros y te diré una cosa antes de seguir la entrevista con estos con estas dos personas están maravillosas es una pareja sois pareja me imagino si no sería raro que puede seguir de la mano si es que no se nadie me ha dicho que no Javier todos los coruñeses se ha amparado conmigo sí o no y bueno ahí lo dejó eh la estatua en Coruña ya va cogiendo forma maravillosa yo también claro mira cómo nos queremos mira nos vamos a dar un abrazo no lo va a saber Javier pero miran como un abrazo no es no me conoce y eso sí no no no no me conocen Javier expuesto

Voz 0874 09:38 la villa Coruña A Coruña

Voz 1 09:41 son muy guapos los dos me lo diré en la radio que no sé no sé claro podemos decir lo que queramos nosotros no son altos guapos eh vamos a ver de qué es lo que más odia de las Navidades

Voz 8 09:55 mogollón de gente de agobio a veces

Voz 4 09:57 es el más compras con próximas compras las de ella un poco mal

Voz 1 10:03 tiene una cara realmente expresa horror se su mirada no he podido ver el horror Iker y tus habría es decir de dónde vienen las tradiciones que se han quedado sepultadas bajo el consumismo de del Belén tú pones el Belén en casa no

Voz 4 10:19 ahora ya no dando paro ni ponerme el belén Mi árbol antes a todos los aficionados labores comerciales como todos paso

Voz 1378 10:25 cómo te llamas Carlos Carlos qué pasó

Voz 4 10:28 no no no

Voz 1 10:32 que pasa es que yo te mi mi mi hermano psicólogo tengo el consumismo consumen un día que me cansaba estos pueblos no regala nada no me tienes iPhone vale tienes iPhone de yo también tengo Iphone pero esto es un derecho que nos da Apple Escadio

Voz 5 10:52 hay regalado de lo regaló ella no como no va acompañado del ex presidente del bar Mar lleve un cliente me dijo como para que disipe del nuevo

Voz 1 11:02 como esto muy bien tienes que servir duros no hubo borracha a la gente para que me hagan regalos oculta este cosas muy horribles no operó es decir unos cuantos cadáveres móvil perder crédito pero nos cuenta que me Gallego se mi coruñés se multiplica por diez aquí a ver oye de despido

Voz 0874 11:26 si quieres porque ha sido fantástico una cosa que eso

Voz 1 11:29 si se quiere quejar porque no lo hace regalos no me regala nada sólo su cariño y esto es básicamente el espíritu de la Navidad en un abrazo feliz año eh coruñeses realmente soy sois mis hermanos Olano y si de pasó por la cola pero bueno esto me lo tendría que haber dicho al Príncipe que no son coruñeses anda vale adiós

Voz 4 11:58 pero oye tienes que volver a Coruña a hacer es tu espíritu que bien separar la gente Kevin te habla maravillas de gente

Voz 1 12:05 me paran todo el rato por A Vivir te diré una cosa Javier un señor me paro el otro día me dijo tienes que decir la a Javier que hay que hacerlos más Gallego el problema y me propuso que fuese en vez de Burque al cubo Burque local de Irún

Voz 4 12:20 ante el estudio Betselem la vida una festividad repleta de rituales y de costumbres en torno a las que se reúnen

Voz 0874 12:33 hasta dos mil millones de cristianos por todo el mundo es una de las tradiciones más prolongadas en el tiempo sin embargo parece que es las generaciones actuales en toda la Europa occidental al menos no están muy interesadas en saber de dónde procede por ese consumismo que nos contaba este este gallego al que a Manuel Burque cuánto tiempo de vida le quedan entonces a esas tradiciones que todavía en algunas generaciones pues conocemos porque me enseñaron de pequeños que conocemos realmente acerca de todo esto vamos a hablar con Mónica Cornejo que es profesora de antropología de las religiones en la Universidad Complutense de Madrid está en Santander cómo estás Mónica buenos días buenos días Javier cómo cómo vamos a aceptar una tradición que no conocemos realmente la Navidad empieza a veinticinco de diciembre pero mucha gente ya no sabe por qué no

Voz 4 13:18 bueno pues aceptamos

Voz 9 13:20 muchas tradiciones precisamente porque en la tradición consiste un poco en olvidar el oro gente cuál es la la practica que que llevamos a cabo y en el caso de la Navidad pasada exactamente lo mismo que en el resto de tradiciones olvidamos un poco lo que el cuál fue el origen histórico pero seguimos celebrándolo porque si mis manos aporta determinadas bueno beneficios y ventajas propias de de las festividades en el caso de la Navidad empieza el veinticinco de diciembre con el nacimiento de Jesús aunque realmente al mismo tiempo no sabemos cuándo nació Jesús incluso hay muchas discusiones acerca de si existe prueba pruebas pruebas históricas de su de su existencia existen algunas pruebas documentales pero no arqueológicas

Voz 1378 14:05 esto ya me está gustando Javier hombre ya llega

Voz 0874 14:08 el estudio no hacía falta de prisión lo podías haber dejado margen a mí para conversar

Voz 1378 14:11 no no es que aquí sabes qué pasa que no ser una octava planta es el primero pues nada

Voz 4 14:16 pero Mónica Manuel Manuel Mónica Mónica ya me seduce un poco tú ateísmo pero por lo vea Manuel es como es no porque yo discuto mucho con la gente de sí

Voz 1378 14:29 Jesucristo existió o no es dicen como que sí que está demostrado no está demostrado a que no

Voz 4 14:35 no lo que pasa es que hay un consenso

Voz 9 14:37 gente como los historiadores hay sí que aceptan que existió

Voz 0874 14:40 estamos como las películas mandos tienes que aceptar un poco qué es ficción y ya lo aceptas postizas para adelante no porque porque de hecho Mónica bueno muchos creen que el origen de la Navidad no no es la celebración cristiana sino antes no con cultos agrarios

Voz 9 14:53 claro en realidad lo que lo que parece que hubo fue una transposición de unas fiestas con otras entonces la celebración del veinticinco de diciembre en donde tradicionalmente celebramos la Navidad eh coincide con las fiestas con una de las fiestas la fiesta del Sol Invictus romana que era una de las fiestas importantes de las finales de las celebraciones generales de las finales entonces había cultos agrarios cultos paganos que ya se celebraban en esas fechas sí bueno hoy en día también entre los en la Iglesia en particular se acepta que la estas fechas son una sólo una convención que se utilizan y que bueno que bueno que son una convención no tuvo que ver

Voz 0874 15:35 supongo que un Papa a lo largo de la historia que fue el que decidiera que el veinticinco de diciembre es la Navidad

Voz 9 15:39 pues sí que lo hubo al menos por lo menos que se sepa la primera constancia que hay es el del Papa Julio primero pero también en el Papa León Magno creo que fue quien realmente estableció la fecha como como una convención para la conmemoración de la Navidad y luego ya posteriormente el siglo VI se se declaró fiesta oficial del imperio de Roma

Voz 0874 16:01 o sea que era el año quinientos típico no había día entonces

Voz 1378 16:07 no se supone que nació Jesucristo eso se sabe

Voz 9 16:10 no quiero decir hay toneladas de investigaciones y documentales que seguramente quedaba hayáis visto ir cada uno tiene un poco sus sus distintas hipótesis bueno a ese sin buenos ni siquiera sabemos el cumpleaños de quién estamos crecer de que cuál de las personas que se citan en los fuentes documentales era era Jesucristo

Voz 0874 16:32 esto quiere mi porque tres de marzo no

Voz 1378 16:34 en una fecha cualquiera es igual en todos

Voz 0874 16:37 dos Mónica la celebración no no no es igual

Voz 9 16:39 todos los lados una de las principales diferencias que existe es que por ejemplo justo esto de la fecha no aquí lo celebramos en el veinticinco por no digamos que en el orbe católico lo celebramos el veinticinco de

Voz 4 16:51 sí

Voz 9 16:51 de diciembre también para es protestantes evangélicos etcétera es el veinticinco de diciembre sin embargo las iglesias que están cristianas adscritas a la ortodoxia la tradición ortodoxa lo suelen celebrar en la epifanía al día seis así viendo con el día seis el día siete dependiendo de de las distintas iglesias porque la Epifanía es el día en el que se da a conocer

Voz 4 17:12 a ver

Voz 9 17:12 el nacimiento entonces ellos los ellos lo interpretan como bueno el día de la noticia

Voz 4 17:17 y el celebran sea el día bueno

Voz 1 17:20 para ellos eso los reyes

Voz 4 17:22 si no claro es cuándo

Voz 0874 17:25 en Venezuela creo que lo adelantaron no pero bueno

Voz 1378 17:27 como esto como si

Voz 9 17:31 en Venezuela el dos mil trece me parece que fue a Maduro dijo que iba a celebrar una una las Navidades tempranas lo llamó pero lo que pasa que fue en realidad una una medida económica para para evitar los los los como se dice los los picos estos de inflación tremenda que surgen durante quince

Voz 1378 17:50 días sabes que hizo mi padre una vez esto es es de verdad es verídico cuando yo tenía doce o trece años decidió que las navidades da el consumismo ir decidió celebrarlas el treinta de enero entonces nosotros en Navidades no hicimos nada no regalamos nada luego el treinta de enero como si fuese aprovechando las rebajas del exacto es que además como es economista

Voz 0874 18:15 ese economista así se llaman

Voz 1378 18:18 padres economista y entonces la calzada hay nada como si se creía el capitán Fantastic Yves dependerán somos la familia casi comunista que va en contra de todas las tradiciones

Voz 4 18:31 pero es muy curioso es Mónica como

Voz 0874 18:33 a ediciones que prácticamente no existían hace hace pues cuarenta y pocos años cuando Burke era pequeño como papá

Voz 4 18:42 oye oye Javier esa ese insulto que ha soltado parece que es nuestro

Voz 0874 18:47 Papa Noel no sí sí sí bueno Papá Noel

Voz 9 18:49 entrada en nuestras tradiciones triunfante pero vamos la misma entrada creo no que que han tenido las otras tradiciones protestantes

Voz 1378 18:59 eh muchas más por ejemplo si se si perdón pero yo nací con Papa Noel ha exagerado los cuarenta y pico años son treinta hay pocos Illes Balears yo siempre he vivido con Papa Noel ha sido ha estado en toda mi existencia

Voz 0874 19:11 pero pero me Mónica como atea agnóstica que eres tú tú ves que

Voz 1378 19:16 momento verdad hay más hay más arboles que belenes claramente

Voz 9 19:22 si hay más árboles que Belén es desde hace bastante tiempo pero sí que hay esto también es otra de las tradiciones más claramente protestantes se prefiere los los protestantes presiones el árbol al belén un poco por esta manía contra los iconos contra las imágenes religiosas pero también quizá en las casas cuando uno ve porque la gente pone el Belén perdón por el árbol en vez del Belén hay algo más prosaico y es que los pisos son pequeños Belenes ocupan mucho hace yo y un árbol y unos Espoo millones por ahí siempre son más más prácticos de colocar tan duque de casa tú que tienes en casa yo árbol

Voz 4 19:59 árbol en serio

Voz 1378 20:01 unen a mi árbol si no no te da un poco de pena tener un árbol os quiero decir Tucker están atea editan con tantos principios de repente vender te así el consumismo

Voz 9 20:11 yo bueno no no sé si hay alguno de nosotros que no estaba vendido al consumismo esto

Voz 4 20:15 yo también podríamos discutir cómo cómo mola el consumismo en realidad si no fuese tan injusto sería increíble si es justo eso a mí me

Voz 1378 20:24 me suaviza tanto la ansiedad pero como cómo como

Voz 0874 20:26 antropóloga Mónica hay muchas más cosas que han cambiado no solamente eso no ya ya ya las Navidades yo creo que tampoco son una fiesta tan familiar como solía ser hace veinticinco treinta años

Voz 9 20:37 yo no son tan familiares porque en realidad las las fiestas todas las fiestas populares y la Navidad también es una fiesta popular van representando poco a poco los cambios sociales los cambios culturales los cambios de valores que va sufriendo la sociedad entonces en este momento por ejemplo las fiestas es familiares tienen mucha mayor presencia de amigos y de y de otro tipo de de amigos fundamentalmente no que que ya sólo exclusivamente de familiares ya no se celebra tanto con los vecinos celebran más con con vía Skype por ejemplo no que es una forma de vecindad el desconocida en otros momentos y que ahora practicamos mucho entonces bueno estamos reconstruyendo las relaciones sociales y en la medida en que eso se reconstruye esto al final es una fiesta social no es una fiesta de la sociabilidad

Voz 1378 21:22 mira yo yo quiero lanzar una propuesta para recuperar esa tradición a mis vecinos que estoy que escuchen el programa decirles que si me quieren regalar Harmon regalos la puerta

Voz 0874 21:31 sí pero yo yo yo supongo tu también Mónica como como antropóloga pensarás que de aquí a unas cuantas décadas quitando un par de generaciones ya que empezarán a estudiar cómo eran las celebraciones navideñas cuando realmente eran lo que habían sido no

Voz 9 21:46 va a perder esas tradiciones bueno todas las tradiciones se pierdan esto es algo que tenemos también un poco que que asumir todas las tradiciones se van transformando hace hace sesenta años no se celebraban las navidades como se celebran ahora dentro de sesenta años no se celebrarán como se celebran ahora siempre habrá una generación que que exprese de alguna manera una cierta nostalgia por el pasado pero

Voz 1378 22:10 sin duda más cambiar Mónica digo una cosa en el año dos mil cincuenta y cinco quiero decir que igual no habrá Navidades yo creo que sí fíjate yo creo que habrá Navidad dos mil cien

Voz 9 22:21 en el dos mil cien yo creo que también pero sabes que cuando sacaba yo creo que no se va a acabar nunca porque jamás van a estar mutando hasta que bueno imagínate en el dos mil cien la la gente dirá o sea nosotros diríamos si lo hubiéramos por un agujerito diríamos bueno esto esto como llamaban Navidad esto por favor

Voz 4 22:38 claro cualquier cosa lo que ellos quieran que sea llamaran lastra habilidades o algo así al nombre Cornejo

Voz 0874 22:46 Mónica es profesora de antropología de las Religiones en la Universidad Complutense de Madrid Mónica me he dicho antes fue la antena quieres oyentes de este programa ya siento que te haya tocado participar mira con Manuel podría haber sido

Voz 4 22:55 en lugar es gallega no Monica no se cántabro a perdón verdad algo más que decir a este esta afirmación de perdón a todos los gallegos pero bueno está bien Mónica un beso fuerte gracias vale gracias adiós adiós

Voz 1378 23:14 oye Javier que me has tiempo a Burke al cubo a lo breve si es muy breve es bastante breves hay que cerrar esto ya tendría pero ya te has cargado Ángela me quieres matar

Voz 0874 23:30 nunca Ángela es un día especial último día del año

Voz 1378 23:33 allá por eso por eso es que verás tú no sé si lo si me me lo notas porque hoy muy hostil conmigo pero yo lo entiendo porque estoy deprimido y cuando estoy deprimido soy una persona que genera negatividad sí porque en realidad sabes que Javier tuyo no somos nada no somos nada pero yo quiero que para terminar el año leas

Voz 0874 23:55 hay gente que es más nada que otros no yo por ejemplo yo soy

Voz 1378 23:57 el más nada de la nada pero en general a todo el planeta entonces para terminar el año quiero que leas el discurso que hizo Carl Sagan ya lo hemos leído pero quiero que lo leas tú con tu voz esta voz tan grave que tienes ahora que tiene credibilidad el discurso que hizo sacan cuando la Bayern tomó una fotografía de la Tierra desde una distancia de seis mil millones de kilómetros en mil novecientos noventa quiero que lo digas vale te parece para terminar ese sería Burque al cubo busco acabamos a vivir seguro no y acabamos ahí te lo prometo lo podría leer yo pero no tengo tu carisma entonces te lo dejo ahí así la gente se impresiona dice qué guay esa vivir pero que piense que lo he pensado yo sé que el guión es mío vale entonces venga yo te voy a poner música para ambientar especulo le Soir

Voz 1 24:42 venga pues lo era si era la la orden

Voz 1378 24:48 era una triste broma una triste broma para ambientar mi depresión venga tú vamos a hacer una cosa ateo tú pones el audio original y lo vas fundiendo a medida que va leyendo Javier Sagan del Pino se funde irían al final en uno vale entonces todos los que los que estáis ahora mismo haciendo la cena contando las uvas o directamente sentados en el váter creo que recordáis que el ser humano es insignificante feliz año Javier

Voz 10 25:19 Sida

Voz 0874 25:22 eso es aquí eso es nuestra casa esos somos nosotros todas las personas que has amado conocido de la es que alguna vez ha oído hablar todos los seres humanos que han existido han vivido en el que la suma de todas nuestras alegrías y sufrimientos miles de ideologías doctrinas económicas el religiones seguras de sí mismas bueno cada tatuador y recolector cada héroe cada cobarde cada creador destructor de civilizaciones John cada Rey campesino cada joven pareja enamorada madre cada padre la niño esperanzador inventor cada explorador cada profesor de Moral cada político corrupto cada superestrella cada el líder supremo en Gara espectador en la historia de nuestra especie ha vivido hay que en una mota de polvo suspendido

Voz 11 26:19 ya que un rayo de sol como era Zas Hackman vez

Voz 0874 26:28 es muy pequeña Manuel en una gran superficie

Voz 1378 26:34 yo estoy llorando a Javi esta sí ha sido muy emocionante si eso es el planeta Tierra amigos somos insignificantes más que otros sí sí sí sí ya sé que te refieres a los peligros

Voz 12 26:49 feliz año Javier