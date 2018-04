Entrevistamos a Cateura

Voz 1 00:00 arrancamos todos los nuevos años haciéndonos optimistas propósito ese cambio pero en el fondo somos seres de costumbres y muchos de ustedes van a comenzar este año igual que el anterior dando palmas en el salón de su casa por alguna razón hemos decidido celebrar la llegada del nuevo año con dos de los peores enemigos conocidos de la resaca dar palmas y los saltos de esquí a gran velocidad en poco más de una hora arranca en Viena el concierto anual de su Orquesta Filarmónica retransmitido en directo para toda Europa pero antes antes me gustaría proponerles que guardarán sus aplausos para otra propuesta quizá muchos de ustedes no noten la diferencia pero los instrumentos que están escuchando ahora están fabricados con basura unión son los de los miembros de la orquesta de instrumentos reciclados de y su música nace literalmente del mayor vertedero de Paraguay

Voz 2 01:03 estamos

Voz 1 01:03 con Marcelo Nicolás Cáceres que es director asistente de la Orquesta muy buenos días muy buenos días Icon Cynthia Tobias Cynthia servían Tobias armó a buenos días muy buenos días son dos de sus miembros dos de esos músicos feliz año nuevo a los tres feliz año también Paulo tenéis alguna alguna tradición especial en Paraguay para celebrar los fines de año como aquí queremos los saltos de esquí nadie sabe muy bien por qué porque aquí no nos gustan pero nos ponen todos los años himnos los tragamos que se hace en Paraguay el día uno de enero

Voz 3 01:34 el día uno bueno alguno normalmente casi nadie tiene mañana porque ya después la fiesta de la noche anterior como se toman esta claro para poder recuperarse del año

Voz 1 01:43 el anterior bueno pues entonces agradezco que estéis aquí haciendo este esfuerzo cundía uno Marcelo la la basura es el principal modo de vida de la comunidad de categoría es una especie de monocultivo cuya cosecha dura pues prácticamente doce meses al año antes de hablar de la música me gustaría que me contáis como es el día a día de un habitante medio de esa comunidad que crece

Voz 3 02:01 el entorno al vertedero la mayoría de los habitantes de esa comunidad en se dedican a esa profesión nosotros a las personas que se encargan de de reciclar nosotros lo llamamos lancheros ir en tenemos a también tenemos una escuela musica y la mayoría de los padres de los chicos en trabajan en en en ese vertedero Neeson a lo que nosotros denominamos ganchillo clasifica en el plástico o el aluminio todas esas cosas lo que significa llevan a una empresa reciclado ahora hay lo en de nadie

Voz 1 02:35 cuando se produce ese clic es el orquesta de Fabio Chaves que logra ver de repente música que logra ver arte que logra ver integración donde la mayoría solamente seríamos capaces de ver un montón de de basura

Voz 3 02:46 la idea es genial lo que se le ocurrió ir bueno luz que él también reconoce que jamás imaginó que iba a tener tanta trascendencia verdad y bueno lo que él me contó de forma personal ya obviamente pública también es que él es ingeniero ambiental él no es músico algo que siempre normalmente y sin todas las presentaciones pero si es así como se nota sí bueno a él se le encendió la porque él trabajaba con una empresa recicla ahora entonces en trabajar muy de cerca con los quiero ir y en el día a día de los banqueros también llevaban hacia a sus criaturas imagínate esa esa imagen de una criatura de cuatro o cinco años que éste acompañando a su padre el día a día a veces no se sin desayunar sin almorzar sin tenerla las comidas básicas que un niño necesita para su crecimiento entonces lo que hay él suele hacerle prende la lámpara ahí ya que era como una ciudad un poquito olvidada en todo se bueno hagamos al ida ahí donde viene su famosa frase no tener nada no es excusa para no hacer nada

Voz 1 03:56 efectivamente gracias a él vuestra orquesta ha sido capaz de transformar ese sonido con el que me imagino que convivía en la Comunidad que es el sonido de un vertedero

Voz 4 04:07 habéis logrado transformarlo en este otro sonido

Voz 1 04:13 quien finalmente ese sonido acaba derivando en esto haya donde estéis

Voz 4 04:20 eso también es reciclaje más de alguna manera no

Voz 1 04:23 eh cuáles son las alternativas de ocio que tiene un niño en la comunidad de cátedra sino se íntegra en la orquesta ahí está la comentar los tres que qué estaría haciendo que podríais hacer en el barrio sino estuviera aprendiendo música y tocando con esos instrumentos reciclados Jobs Daria criminal

Voz 6 04:42 ayer porque el vertedero la situación es muy difícil Si no estás trabajando esta es en las drogas si no lo hacemos como un ejemplo para los chicos jóvenes y padres que ahí porque lo que estamos avanzando y siendo la comunidad porque ellos pueden no lo también poco progreso

Voz 1 05:02 claro y vuestros papás son los papás de los otros niños de la Comunidad que piensan de que pertenezca a la orquesta como lo llevan ellos

Voz 6 05:09 ahí está muy orgulloso de nosotros porque era lo increíble que chicos de la Comunidad estemos representando es el lugar ir viajando por el mundo y conociendo como es otra parte del mundo que nunca creímos o ellos creyeron que podamos lograr

Voz 1 05:24 claro claro sitio es que probablemente si no fuera gracias a la música pues no habría tenido la oportunidad de conocer seguramente bueno Cindy Tobias han traído sus instrumentos Cynthia toca el violín ir Tobias toca el saxofón pues cogerlo Tobias Cynthia mientras tanto me encantaría me podría explicar de qué está hecho

Voz 7 05:43 tu instrumento la parte enfrente está hecho de una lata de pintura la parte de atrás está hecha de una Anza era que

Voz 1 05:52 la un golpeo para que la gente lo escuchó una un recipiente metálico para cocinar no digamos

Voz 7 05:59 la parte del Corral es a su un tenedor hay las maneras son de Pale

Voz 1 06:05 todo está extraído de un del vertedero del vertedero de de catadura Tobias explícame porque el instrumento de Tobías es aún más complejo es un saxofón me imagino que muchos tendréis en la cabeza la imagen del saxofón está lleno de de llaves de bueno lo que los profanos es música llamamos botones explican cómo está hecho tú saxofón brevemente porque si te pones luego la gente se basa en casa no se trata de eso

Voz 6 06:28 bueno yo entonces tubería de agua si algunas ya ve tiene es moneda de un guaraní coronas noruegas tiene Mango de cuchara ir algún nota paz tienen latas de maíz eh

Voz 1 06:45 así la corona noruega es es el caso de tu saxofón o todos tienen que tener corona noruega porque tiene una sonora

Voz 8 06:51 eh concreta la Corona o da igual la moneda no al cambio valdría también en el guaraní

Voz 1 06:56 aquí podremos podíamos escuchar un poquito cómo suenan ese es el sonido impresionante íbamos a escuchar al saxofón de Tobías

Voz 13 07:40 sin

Voz 14 07:44 un a

Voz 1 07:52 los españoles en estas fechas de Navidad debes saber que multiplicados por dos la basura que generamos este es un perfecto ejemplo de cómo podríamos convertir toda esa basura en arte de la manera tan increíble que lo hacen los niños son los chicos de la orquesta de instrumentos reciclados de cátedra os os piden instrumentos de otras orquestas porque es que suenan realmente bien es impresionante no sé si los instrumentos que fabrica creo que es don cola es el no

Voz 3 08:18 hombre de los bien El señor Nicolas pero de cariño les decimos van con la que es un ranchero asimismo que

Voz 1 08:24 él va a recuperar esos instrumentos al vertedero eso sí

Voz 3 08:28 L los materiales y luego en su pequeño taller los fabrica existe mientras que luego acabó con la tutela del maestro hecha claro él creo que no había visto nunca un violín algo que tenemos los paraguayos es que normalmente tratamos de hacer las cosas como ven tratamos de ingeniar no entonces no sabía no conocía el violín Fabio le mostró así la imagen Neurology de un violín y Eli sí voy a hacer como sea pero el buen y a base de constancia dedicación sacrificio fue que salió lo que estás escuchando

Voz 1 09:01 sí podríamos decir que hay el modelo de violín Don cola a que como preguntaba no sé si si está a la venta o hay alguna manera de conseguirlo fuera de la orquesta idea otras orquestas si os han dado os hacen pedidos

Voz 3 09:12 normalmente no no no acostumbramos a de verlas porque algo como te digo si en Bavaria la y a varios viajes en varios artistas ofrecieron hice subastaron y por miedo de esas pequeñas variaciones el trabajo pues a seguir financiando nuestro trabajo en la en nuestro país verdad porque además de tener nosotros una escuela de música también por medio de todos los focos los que conseguimos con las donaciones también se mantiene en familia se construyen casas hacen reflexiones llevaron a los chicos con sus estuvo y está bien SAE una cosa que no bueno las personas que no vienen a nosotros los que nos escuchan solamente ven las músicos lo que vemos ahí pero tras de eso pasan millones de cosas

Voz 1 10:00 si todo ese ese esos ingresos revierten en beneficio de la comunidad y en el fondo lo de la música es solamente vosotros lo habéis contado muy bien es solamente lo último en la punta del iceberg de todo ese trabajo a Sevilla y en el fondo yo pienso que me gustaría que me lo confirmaron Marcelo sí es solamente una excusa la música para llegar a otros valores quizá mucho más importantes como son lo que comentabas al principio la integración en la comunidad valores sociales valores de compañerismo que siempre

Voz 3 10:27 yo digo yo soy el profesor de ellos iban no me toca a veces ponerle un poquitito para que sigan la línea si ya lo que siempre les digo a ellos es que la música en sí un adquiere muchos valores si ya sea el de la honestidad de la honestidad me refiero a cuando estás tocando no estar ahí robando de ninguna bajarla que tiene que ya a partir de ahí porque eso pasa en un grupo de personas ahí uno es deshonesto entender el llegar puntual al ensayo El Lina el escucharse porque cuando tocamos música es música de cámara a y tú con poquitito más poquitito menos entonces de ahí viene escucharse el uno al otro ya lo que siempre digo a ellos que mi idea genial si alguna vez también llegan a eso se dedican de de lleno no esto pero siempre es lo que digo a ello dignidad con esto es que sean personas de bien con valores que alguna vez capaz y no salgan mejor músico pero que de este grupo alguna es salga el mejor arquitecto el mejor maestro ya con bases sólidas Juan van con balones realmente que puedan ayudar a nuestra sociedad obviamente a la comunidad donde estamos nosotros más que

Voz 1 11:35 esférica buenos músicos yo creo que el objetivo es fabricar buenas personas EMI a través de la música la música como vehículo Tobías y Cynthia que si tuviera que destacar algo de lo que habéis aprendido en este tiempo que lleva en la orquesta tutorías un montón de tiempo ya que que sería más allá de la música me refiero no

Voz 6 11:52 la orquesta me ayudó mucho juegos a cambiar mi personalidad mi forma de ver todo es más no ayuda mucho a que ser como personas porque en la comunidad que vivimos mayormente hay muchos ladrón del Gobierno como los creo y eso no ayuda mucho a cambiar cómo ayudar a la sociedad donde estoy yo por lo menos ayudar en todo lo que hizo pueda ir por ahí alguna tenemos

Voz 3 12:17 peor suerte y en otros grupos al álbum presidiendo algún cena

Voz 8 12:20 hay otras cosas que he aprendido Cynthia con la orquesta

Voz 7 12:24 aquí normalmente a tipo cuando entró la orquesta aprendí que cada necesitan un tiempo para cada cosa ajá hay que jugar tienen su tiempo practica tienen tiempo de estudiar tiene su tiempo eso

Voz 1 12:40 es el proyecto de la orquesta de insolente reciclados de catadura ya se ha replicado aquí en Madrid con la orquesta de la música del reciclaje pues que promueve la organización Ecoembes y además parece un ejemplo muy digno de reproducir en cualquier lugar del mundo no sé si sois conscientes de que decía hay más orquestas de este tipo en otros sitios del mundo o solamente ocurre aquí en Madrid

Voz 6 13:00 creo que si hay dos Grupo uno está en Méjico que estaba asegura que llegamos cuando sólo yo creo que desde Colombia que es la tiene

Voz 1 13:08 a los nombres son muy buenos chicos muchísimas gracias como os decía antes durante estos días generamos una cantidad de basura impresionante y es muy interesante conocer iniciativas de personas que son capaces de construir belleza y futuro a partir de lo que otros simplemente consideran desechos así que Marcelo director asistente profe de la orquesta de instrumentos reciclados

Voz 6 13:31 muchísimas gracias por venir feliz año nuevo gracias por la iniciativa

Voz 1 13:34 bueno bueno a hago Pablo

Voz 3 13:37 toda la producción acá para nosotros ahora mismo el programa fue tuviese un café estuviésemos hablando no recibieron muy bien bueno muy agradecido con usted y feliz año nuevo hoy éxitos para lo que se en buena todas las gracias