Nos gusta la música que te eleva el ánimo

Voz 1 00:00 la historia del siglo XX y la música del XXI serían muy diferentes si nunca hubiera existido Franz Ferdinand

Voz 1778 00:13 puede que el archiduque de Austria y heredero del imperio austrohúngaro tenga una mayor relevancia histórica pero me atrevería asegurar que sus riffs de guitarra eran bastante menos efectivos que los de la banda verla Franz Ferdinand son una de las bandas que mejor ha gestionado la independencia con el éxito comercial a nivel global son especialistas en hacer canciones que se disfrutan con los pies irresponsables de un puñado de hits absolutamente incontestable sin los que sería muy difícil entender la música pop de nuestros días en apenas unas semanas el próximo día nueve de febrero Franz Ferdinand publica su quinto disco always been

Voz 1 01:07 Alex catalanos Hardy morning tenemos también a Alberto Cartier un intérprete literalmente de lujo Cartier para hacer la traducción de esta de esta entrevista mi primera pregunta chicos muchísimas horas porvenir

Voz 1778 01:23 cuando se publique Always Sendin habrán pasado cinco años desde su último disco que es el quinto de vuestra carrera que llega precisamente cuando os habéis convertido en quinteto aún estáis a tiempo de sacar el disco el día cinco de febrero en lugar del día nueve y completar todo un círculo den importancia del número cinco no

Voz 4 01:42 el bar Fax que el día no

Voz 1 01:49 estáis a tiempo de cambiar si queréis S

Voz 1778 01:51 eh always a Sendin del título el disco puede entenderse al menos de dos maneras no puede entenderse como una referencia un ascenso constante de la banda desde sus principios de esos orígenes o como una sensación de ir siempre como pedaleando cuesta arriba no caminando en una dirección ascendente con cuál de las dos acepciones identifica mismas Armin Meiwes

Voz 5 02:12 ha expresas a muerte absuelta siempre quieres hacer seguir subiendo a los demás físicamente es entonces cuando escuchas tu no te puedes estar quieto tienes que levantarte donde te tienes que ponerte a bailar

Voz 1778 02:31 en eso en la parte musical la verdad es que el ascenso es absolutamente evidente la primera canción que hemos conocido que es este polvo y Sendin que escuchamos de fondo da la sensación de elevarse casi literalmente voy a pedir que volvamos a escucharla también quiero pedirle a los oyentes que se fijen en el efecto de sonido que hay oculto bajo los instrumentos

Voz 6 02:58 la canción logra el efecto estar siempre ascendiendo siempre subiendo gracias a una ilusión auditiva que es muy utilizada en el cine y que se llama Shepard con un

Voz 1778 03:12 que es una especie de cuadro de es ser el lo musical no esas escaleras que no dejan de subir pero que en el fondo son solamente una ilusión cómoda is con este efecto Icomos eso ocurre introducirlo en una canción

Voz 5 03:25 lo mismo a este cambio empieza como una teoría musical entonces efectivamente estar como siempre subiendo esas la idea y eso es lo que va pasando en la redacción de la canción creo que eso lo que queremos de la música a mi me gusta la música que te eleva el ánimo friend Sampe vamos hablando con un amigo nuestro es luchen daños esta es una ilusión estar en posar además siempre hacemos este es un sonido que es una pasada imagínate que lo combinamos con la música como artista siente quieres estar experimentando a paralizando a escuchar cosas se las canciones que nunca había escuchado por eso hemos utilizado todos los

Voz 1778 04:12 a esa experimentación es un elemento que es bastante constante en la obra de Franz Ferdinand yo recuerdo que hablábamos hace cuatro años ahora de vuestro último disco de Rally Raid Words Brian Jones decíais que habíais ha jugado a incluir nuevos sonidos precisamente en ese afán de experimentar cómo los sonidos de unos cajones que se abrían y cerraban el determinada canción hay ruidos ocultos también en este disco más allá de este efecto

Voz 5 04:38 acabamos grabamos siempre estamos intentando buscar cosas nuevas sorpresas Carlos instrumento hay que utilizar los instrumentos cuyos costes cansados cuando tocar la guitarra teclado quieres hacer algo nuevo algo que no se ha escuchado gol pensando una cosa que me encanta está claro es que las canciones tengan está pasando ahí ese momento algo que te sorprenda totalmente salvaje que es estar a mi me encanta que mis artistas favoritos me sorprendan y queremos dar sorpresas a nuestros fans es como el mejor regalo

Voz 1778 05:14 a pocas hablando de introducir sonidos que ocurran sobre la marcha y que resulte sorprendentes no sé si se ha colado algún ladrido en la grabación porque creo que hay un elemento Un sexto elemento en la banda que no aparecen los títulos de crédito que se llama Aldi

Voz 5 05:30 durante mucho tiempo fue el quinto miembro de la banda sitios de pidieron que parece las demos en algunas alguna vez esta ahí labrando

Voz 1 05:40 bueno Aldi es el perro de Bob de hecho

Voz 1778 05:44 dado durante toda la grabación alrededor de ello si hay otro elemento que ha Franz Ferdinand Le gusta introducir en las canciones más allá digamos de los efectos de sonido de los sonidos sorprendentes que es las referencias históricas por ahora vamos a referir no solamente la canción de conocemos a Sendin que si no me equivoco está inspirada en un acontecimiento histórico muy concreto que es el accidente de un dirigible estadounidense en el año mil novecientos XXXII el IVA es es

Voz 1 06:07 Akron lo primero es por qué este accidente porque este acontecimiento y lo segundo es porque esa pasión por los referentes históricos ya que son osos sitio

Voz 5 06:17 cuando escribes canciones buscas la expiración en todas partes experiencia personal cosas que han sucedido a tus amigos y a veces son elementos eventos históricos el acrónimo de ese cheque dirigible dando aquí siempre tuvo muy mala suerte tuvo suerte enorme donde se incendió pero incluso antes hubo un evento donde algunos marineros estaban cogiendo la huerta desde el suelo ciento seiscientos metros en el aire ya es cuando se revela el vídeo realmente increíble es dramático de tan emocionante que te sientes identificaron te imaginas cómo sería sentir esa experiencia de la misma manera lo sintió esa gente y eso es lo que ha provocado la la letra de esa canción sí me gustaría además entre

Voz 1778 07:12 será un otro elemento importante en este disco que es a su productor Philips dar yo he visto el vídeo del making of que han convertido en Youtube yo no sé a qué acuerdo habéis llegado económico vosotros con Philip pero creo que debería pagaron el a vosotros por su trabajo porque es impresionante ver lo bien que se lo pasa durante la grabación del disco

Voz 1 07:31 fue muy of the hecha se lo pasa bien siempre en este caso no ha sido una excepción

Voz 5 07:38 hay muchos ciudadanos tienen unos rituales a las seis de la mañana a todos los días que se toma un poquito de whisky en maestro de la producción estupendamente a mí me has tiene las mejores mezclas mezcla mejor whisky que me he tomado la vida se estaban

Voz 1778 08:09 tenían un montón de whisky si también hay constancia de eso en los vídeos en Youtube que Alex catalanos aprobado esa mezcla también de del productor Phil Franz Ferdinand se ha convertido a largo estos años en en el nombre de un sonido en sí mismo para las bandas de largo recorrido o de recorrido medio al menos como como es su caso el reto es avanzar pero seguir siendo fiel a su propia esencia me gustaría preguntaros en qué dirección creéis que avanza el nuevo disco que creéis que añade Always ascendía a lo que ya es Franz Ferdinand Franz Ferdinand que conocemos

Voz 4 08:37 no es que esos Pagans

Voz 5 08:40 porque es bueno un equilibro es una combinación de dos elementos por un lado te tienes que asegurar de que sigues teniendo ahí tu ADN de que sigue siendo fiel a ti mismo pero al mismo tiempo buscando algo no es algo que no has hecho nunca Ana Renaud a seis de los artistas que ha militado ya sabemos los Beatles todo eso es eso es que son fieles a su carrera escuchas un par de segundos de cualquier canción de cualquier momento de su carrera sabes que son Boris Johnson pero siempre hacen algo a cambio y esa es la esencia de cómo avanzamos nosotros

Voz 1778 09:17 cuál es el avance que creéis que vamos a notar los que hemos seguido a Franz Ferdinand desde el inicio que vamos a notar en organizaciones

Voz 5 09:23 es cuando hay son canciones pruebas montó en la cosa es distinta escribe sobre cosas sobre las que no había sí pero antes intentó empujar mi voz y una forma distinta de lo que sea más en este disco incluso Julian no pero sí cierta Hudson en la banda que sea capaz de trabajar cuáles son diseñadores como lo hace Julian no razón y lo que quiero enfatizar es eso es que hay una brutal nosotros venimos de un bueno tenemos una estadía que es bastante cruda y todo esto se hace en vivo a los cuatro tocando juntos en vivo por eso me parece importante son dependientes de lo bien que suena en la producción tiene que ser el sonido de cuatro personas tocando juntas

Voz 1778 10:18 y haciéndolo genial me encanta la referencia a la honestidad vía esa capacidad para sobreponerse las historias duras porque quiero que escuchemos un elemento que para mi gusto ha ayudado a Franz Ferdinand a avanzar

Voz 8 10:32 pero mirando al pasado

Voz 1778 10:43 es el primer disco en solitario de John Lennon Plastic Ono Band y me gustaría saber qué influencia tiene que el hecho de que haya estado escuchando en bucle este disco durante la composición de Always hacen

Voz 4 10:56 Wendy cuando empezamos a trabajar en este disco estaba obsesionado

Voz 5 11:01 el disco John Lennon no tocaba a los giraba lo volvía a tocar porque estaba pasando por algo similar a lo que nos pasaba a nosotros llevaba diez años ya que va a ser los mismos te iba a empezar el nuevo periodo de su vida era una introspección que iba unida todo está en lo que me gusta de ese disco es la honradez emocional pero también a pensar de ese disco todo el mundo pero supone tener una cabeza emocional cuando escribe canciones tienes que confesar algo con lo tuyo que es lo que estoy soy diestro pero yo creo que eso no es totalmente cierto porque eso fuera cierto tenemos que aplicarlo a otras formas de arte unidad que decía que las películas por ejemplo es estoy viendo Sicko la escena de la ducha del ex pienso asesinas eso sólo podría hacerse tengo la experiencia de haber matado a alguien eso no tiene ningún sentido Mis libros de ficción favoritos tengo que pensar que cada personaje de ficción tiene que estar relacionada con una experiencia personal del autor que no es cierta así que compre acciones de este disco que me encanta nos llevó a crear personajes ficticios para buscar una nave respuesta tanto como yo que canciones como lo es la pues la le Kirchner lo sé pero eso es lo que estábamos buscando crear una historia de formas como si fueras un notorio y luego buscar la paz emocional en esos personas

Voz 1778 12:39 sí es cierto que el disco que hemos tenido el privilegio de poder escuchar antes las que prácticamente todo el mundo que como sabéis tendrá que esperar hasta el nueve de febrero está lleno de esas pequeñas historias

Voz 9 12:50 de acuerdo hacemos una peque

Voz 1778 12:51 una pausa escuchamos juntos la publicidad y seguimos hablando con Franz Ferdinand

Voz 1778 15:36 continuamos hablando de Always ascendían el último disco de Franz Ferdinand que se publica en apenas unas semanas y me gustaría decir que que Franz Ferdinand que como sabéis y hemos dicho al principio toma el nombre de ese heredero al Imperio austrohúngaro cuyo asesinato en el mil novecientos catorce sería el desencadenante de la Primera Guerra Mundial pues quizá sería exagerado decir que la banda cambió el mundo de un modo parecido pero sí me atrevería a decir que la música no volvería a ser la misma después de uno de sus discos y muy concretamente de su creo recordar que era el tercer corte esta canción bueno lo del famoso efecto dos mil fue todo una mentira pero eso era porque nadie había oído hablar todavía del efecto Take me out que llegó en el año dos mil cuatro imagino que la aspiración última de toda banda es grabar un disco que todo el mundo sueña con emular que a todo el mundo le gustaría

Voz 5 16:33 Belgrado

Voz 1778 16:34 pero quizá Franz Ferdinand no sea consciente de la influencia que tuvieron esos primeros discos esta primera canción concretamente y las que vinieron después en en nuestro país en España voy invitarles a escuchar algunas bandas españolas que publicaron disco en la segunda mitad de los dos mil y que a nuestro juicio deben muchísimo a Franz Ferdinand bandas que yo diría que son fans Ferdinand

Voz 1 16:54 vamos a empezar por una banda de Vigo que se llamaba The Blow aquí hay esencia Franz Ferdinand en esa canción

Voz 4 17:15 ah yo no es ocupa

Voz 5 17:19 si nos escucha nosotros ahí pero parece una banda que mola bastante hay hay hacen creo que Intel hacer algo nuevo en ellos mismos me encanta la idea de poder ser una influencia podido ser una inspiraciones y siempre ha sido el objetivo es que digan si esos va a hacer música yo también lo voy a intentar

Voz 1778 17:42 pues vamos a escuchar otras bandas que en mi opinión encuentran inspiración en France

Voz 2 17:46 como por ejemplo Méndez Acat People mi estándar estereotipo

Voz 1778 18:14 bueno a todos ellos les conozco personalmente y estoy seguro de que muchos de ellos estarán encantadas de que hoy vosotros hayáis escuchado sus canciones porque entre otras bandas pues reconocen demuestra influencia no

Voz 4 18:26 a Chicho

Voz 5 18:29 a escuchar todas estas bandas se tienen su propia energía es suenan genial cuando dices que les hemos inspirado nosotros nos encanta a mí me pone de un estado de ánimo estupendo hecha que es es que nosotros y nosotros nos pasó lo mismo evidentemente había bandas que no incluyera una y Kiefer aunque quisiera tocar con mi mejor nos encontraríamos podemos hablar de tema jóvenes cuando conocía

Voz 4 19:01 es que aquí no

Voz 5 19:04 que fue una gran inspiración para mí le escuché decir simplemente es una persona está el grupo mola

Voz 1778 19:10 transpira hay algunas bandas algunas influencias que son claras que digamos que se pueden extraer fácilmente en una escucha de Franz Ferdinand otras son un poco más difíciles de extraer porque ellos son un grupo que gira habitualmente que recorre todo el mundo y que además se me consta que allí donde van van pillado influencias y cogiendo pues se muestras de música que les gusta muestras de la música local qué les gusta por ejemplo seguramente sorprenda saber que a Franz Ferdinand le gusta la cumbia

Voz 14 19:44 echamos

Voz 5 19:47 no

Voz 15 19:51 hay cumbia en Always a Sendin o no vamos a destapar ya esto

Voz 4 19:55 no está claro si que

Voz 5 20:00 la cumbia desde luego voy y vengo a eso pero en este disco estoy pensando que a lo mejor en de los toques de bajo sé que os sí que toco algo de cumbia beneficio como efectivamente tiene razón cuando estás en un grupo es unir puesto maravilloso puedes viajar por todo el mundo te enseñan música que en otras circunstancias no habría se escuchaba la lapso restó forma parte de tu ADN

Voz 1778 20:33 pues me gustaría que hoy ya que estáis en España os lleváis de aquí una nueva vía abrieron una nueva puerta de investigación musical con algo que es típicamente español que surge del flamenco precisamente de la música latina de esa mezcla concretamente del flamenco

Voz 15 20:46 con la rumba cubana me refiero a la rumba flamenca ver qué os parece

Voz 2 20:53 M

Voz 16 20:55 no me acuerdo

Voz 5 21:03 qué tal esto para Franz Ferdinand para un posible

Voz 1778 21:05 sexto disco

Voz 5 21:07 el club a alguien que está como suena bolas yo estuve el año pasado y la música es una pasada te pone de buen humor los me gustan los con ritmos que tienen eso es inspirador desde el punto de vista del flamenco con nuestro Glasgow harán Happel quizá inspirado por la guitarra flamenca haya aprendido la técnica del flamenco y la aplicado tipo de rock me encanta cuando tienes dos mundos completamente distintos que se unen a las cuatro de la música flamenca con lo que me gusta especialmente ahí en la canción de Yangon que tiene la crudeza emocional total con mucho poder que realmente te toca el corazón

Voz 1778 21:54 precisamente la gran característica del flamenco no la hondura esa entrega absoluta de los de los músicos de flamenco desde el punto de vista de la emoción de la que hablabais antes a veces por encima de la obsesión por la técnica no se me hace raro pensar que como para una banda que ha compuesto sus canciones en un garaje o en un local de ensayo probablemente oscuro hoy con humo de Glasgow cómo resulta la experiencia de viajar y a públicos que son culturalmente muy diferentes reaccionar a vuestras canciones exactamente igual que en un pub que podría estar justo al lado del estudio de grabación Englaro

Voz 5 22:27 quién es como artista así que vas a sitios si actúas en sitios que son muy distintos largos así que cuando estuvimos tocando en Brasil en Río Chucky o o en Tokio en Japón son sitios muy distintos y a veces te tienes que pellizcar para darte cuenta de que realmente estás ahí ya empezó en Glasgow bueno llamada sitios que son increíbles y maravillosos

Voz 1778 22:52 ha pasado alguna vez de estar en Brasil tocando

Voz 1 22:54 es decir buenas noches Tokio o algo así guanche y una vez en España

Voz 5 23:05 huy huy espero que acabamos de tocar en el Festival de Primavera íbamos a tocar a Benicàssim creo que fue ayer al del Festival de Benito a mí me dije muchas gracias a todos buenas noches muchas gracias primavera bueno están cerca en este caso no hay no hay mucha polémica

Voz 1778 23:28 no es culpa y hablando de confusiones hay algo que me obsesiona a ni me gustan mucho me fijo mucho las iniciales y vosotros sois una banda que se conoce ese mismo como Franz Ferdinand I dos Sefes el problema de esto es que vosotros viajáis mucho estáis en muchos festivales seguro que en vuestros Cases en vuestros en los estuches de vuestra material habéis pegado dos Efes hay muchos Riesgo y estos lo advierte ahora de que os equivoqué is ICO Hayes el de otro grupo porque hay muchas bandas con dos Sefes en su nombre por alguna razón que desconozco

Voz 1 23:58 vamos a hacer un repaso por ejemplo Foo Fighters

Voz 2 24:06 Plitt foses Factory

Voz 1 24:24 E incluso hay una banda española con FEF Fuel Fandango

Voz 17 24:31 Manolo

Voz 9 24:37 habéis pensado inaugurar la hermandad

Voz 1778 24:40 las dos Sefes un súper grupo de grupos que se llamen FF

Voz 5 24:43 tal vez en Quito excluir gastos ruda creo que has preparado hay muy que va a estar en un festival en vamos vamos acoger a acoger los estuches estupenda casi que igual

Voz 1 25:01 con la suya sería el festín

Voz 1778 25:04 cuál es el festival

Voz 1 25:08 bueno France

Voz 1778 25:09 Ferdinand van a estar el próximo diecisiete de marzo en la sala Riviera de Madrid ir ya han empezado a confirmar su presencia en festivales de nuestro país como olvida FES de Vilanova i pero seguro me atrevería a apostar a que van a ser muchos más Alex granos Bob Hardy fingió prohibían girar si se hubiera salido con las español te lo hubiera pedido antes