Mientras una sola mujer siga dudando de si llegará viva a casa, el camino por recorrer seguirá siendo largo...

Voz 0751

00:37

el peor de los desenlaces posibles de una larga historia la de Diana Care que durante más de un año ha vuelto a ponernos ante el espejo de nuestra propia realidad la de un país una sociedad y unos medios de comunicación que en ocasiones no hemos sabido estar a la altura que somos infinitamente menos tolerantes modernos y avanzados de lo que pretendemos aparentar que no hemos sido capaces de entender que más allá de la longitud de sus pantalones de si le gustaba o no bailar o de cuál era su entorno familiar la víctima jamás debería ser culpable pero la reflexión en este caso va más allá porque la suya no sólo una historia de violencia lo es también sobre miedo sobre ese miedo estructural injustificable pero absolutamente real que en la violencia doméstica dificulte a las mujeres denunciar a sus agresores Ike en la calle en noche anoche tiene el ritmo del corazón acelerado el paso ligero el tacto de las llaves apretadas en una mano del teléfono móvil en la otra un miedo que ha convertido el tristemente habitual la frase llámame al llegar a casa un miedo que convierte a las mujeres en vulnerables sólo a causa de nuestro propio profundo fracaso como sociedad no es valentía lo que hace falta hace falta libertad respeto educación conciencia sentido común injusticia dando de sí llegará viva o no a casa el camino por recorrer seguirá siendo el aro y a la vista está que mucho tienen que cambiar las cosas para que puedan recorrerlo solas conocimos la muerte de Diana Care justo antes de que hoy el contador vuelva a ponerse a cero pero ésa es sólo una estadística que no puede hacernos olvidar de dónde venimos y hacia dónde debemos caminar sin miedo en dos mil dieciocho ninguna más pero sobre todo ni una menos escuchan Hoy por Hoy en la Cadena Ser