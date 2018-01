Punto de Fuga. 2018: la otra agenda

Voz 2 00:00 en la Cadena Ser con Pablo Morán

Voz 1667 00:52 hola a todos cómo van esas celebraciones para los más despiertos yo creo que a estas horas para aquellos que nos escucháis a través de la aplicación móvil lo el podcast estrenamos este dos mil dieciocho mirando a El Mundo que también importa al mundo que también importa hay que debe importar unos así que vamos a aprovechar este estreno para marcar en la agenda algunos asuntos de importancia un buen motivo para encarar este año nuevo es la sensibilidad que muestra la sociedad española con los refugiados una parte de ellas ha implicado directamente en la ayuda pero esta corriente no se ha traducido en soluciones a la mayor crisis global de desplazados desde la Segunda Guerra Mundial

Voz 4 01:29 sigue viendo la situación de las tiendas de campaña no es buena hay todavía no ha empezado el mal tiempo hay mucha arena hay en sitios inhóspito para los niños los primeros refugiados que llegaron tenían comida fresca yo no puedo decir eso las FARC

Voz 1667 01:44 nosotros vamos a seguir prestando les atención en Punto de Fuga son refugiados de las cuatro crisis internacionales de máximo nivel según Naciones Unidas sabrían decir cuáles son son Irak Siria República Centroafricana Sudán del Sur

Voz 6 02:02 cada mañana muy temprano toca hacer un camino muy largo para recoger agua a veces tengo miedo de que algo malo me paso poeta lejos sino hay agua Men sucio no tengo Bongo lavarme sólo comemos algo por la noche porque no podemos cocinar por la mañana porque es cuando vamos a por agua tenemos una letrina pero está casi llena así que no tenemos más opción que meternos entre los años

Voz 1667 02:22 Sudán del Sur un infierno para la infancia como el resto de conflictos lo que pasa es que el debate internacional está centrado en amenazas potenciales como Corea del Norte y no en problemas reales como estos conflictos con trampa al frente de Estados Unidos habrá que esperar todavía más estas cosas de las que hablamos aquí en Punto de Fuga desde luego que no son su prioridad ha terminado dos mil diecisiete diciendo que un poco de cambio climático no nos viene mal con el frío que hace fuera un absoluto desprecio al mayor problema al que se enfrenta el planeta su propia supervivencia

Voz 5 02:53 se mira este árbol da cuenta que tienen flores a la abrumadora mira mira todas las peras que tachando porque no normas que no es normal

Voz 7 03:07 el galo Si no llueve y esto siga así no va a tener que está poniendo la cosa por suerte son más

Voz 1667 03:14 los que quieren cambiar las cosas activistas medioambientales que se juegan la vida cooperantes y voluntarios que regala en horas de la ayuda

Voz 9 03:21 o juristas que luchan contra la impunidad FAES la Cámara haya Ratko Mladic el culpable de los contundentes crímenes que de modo atroz perpetró el segundo genocidio el tercero persecución y crímenes contra la humanidad el cuarto exterminio crimen contra la humanidad

Voz 1667 03:43 juristas que a veces consiguen el objetivo como hemos visto en el Tribunal para la ex Yugoslavia en la matanza de se abren hincha otro motivo más para creer en este Año Nuevo los avances sociales avances que hemos visto en estos cuarenta años de democracia desde el divorcio hasta el matrimonio homosexual y ahora mismo con una corriente que se proyecta en este dos mil dieciocho con fuerza es la ruptura del silencio de la Mujer contra el abuso

Voz 7 04:05 año Sol M que para él fue niños que me cenado

Voz 1667 04:09 movimiento mi tú en Estados Unidos es un ejemplo en fin que tenemos un año completo de retos y ahora sólo falta que no unos despisté en de lo importante

Voz 1667 04:23 pues y su tradicional repasó el año nuevo que nosotros vamos a completar con la otra agenda alternativa retos de dos mil dieciocho comenzando por la infancia

Voz 10 04:31 ya no hemos vuelto a entrar en in como protegerán lo niños en las estrategias de supervivencia en la lucha contra las hambruna honestamente no creíamos que tuviéramos que estás en esto pensábamos que íbamos a estar en mejorar la educación la calidad educativa el acceso de los niños ante la educación secundaria

Voz 11 04:51 pensábamos ciudadano afecto

Voz 1667 04:53 los restos de Javier Martos director del Comité Español de Unicef nos va a marcar las prioridades humanitarias de la organización para este año y nos preguntaremos si lo estamos haciendo bien vamos a hacer un repaso a la ayuda humanitaria en estas crisis

Voz 12 05:08 ha sido en los últimos años y nuestro país es bien visible una cierta confusión de lo estrictamente humanitario con la agenda más pues lo más probable antes que como digo puede ser complementario pero muchas veces no se puede ponerlo humanitario al servicio sólo de los objetivos del desarrollo de la Paz Francisco Correa

Voz 1667 05:27 el codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria banalizar para nosotros que se está haciendo bien y que se está haciendo mal si la ayuda humanitaria está al servicio de los que lo necesitan o no le vamos a prestar atención también a esa corriente de la que hablábamos en concreto a las mujeres que también hablan en el mundo árabe

Voz 1880 05:45 yo no sé si la orden les ve la tele no la virulencia la veo cada día en la calle la violencia la veo cada día en la televisión la violencia la veo todos los días en productos audiovisuales que utilizan el cuerpo de la mujer para vender producto

Voz 1667 06:00 a estas mujeres que se plantan son en buena parte artífices de los avances en las leyes que se conquistan en el mundo árabe Oriol Andrés desde Líbano nos lo va a contar ya haremos también un repaso a los asuntos más urgentes de la agenda internacional no iremos por ejemplo a Filipinas

Voz 8 06:15 simplemente todos por pues asumen ya son miles miles que se pierda algunas cosechas que se dan en infraestructuras básicas que han permitido no han permitido pues tiene acceso directo por de las demás eh

Voz 1667 06:35 en el dos mil dieciocho comienza con esta alerta humanitaria el paso de este tifón por la isla filipina de Mindanao deja decenas de miles de damnificados hay un equipo de Acción contra el Hambre que acaba de salir para ya y que no ha grabado la última información de la que disponen para que nos hagamos una idea de cuál es la situación en Filipinas himnos haremos eco de las quejas de las ONGs a la venta de armas de España Arabia Saudí

Voz 14 06:59 añade esta forma incumple la Ley de Comercio de Armas que justo en estas fechas cumple diez años más de setecientos millones de euros en armas vendidas a Arabia Saudí de las que no hay ninguna seguridad sino todo lo contrario de que no estén siendo utilizadas para esos bombardeos y para el conflicto en el propio Yemen

Voz 1667 07:21 todo esto y más desde ya en dos mil dieciocho este mundo también importa bienvenidas

Voz 7 09:54 de fuga Pablo Morán pues abrimos ya es agenda de Año Nuevo con una de

Voz 1667 10:00 esas cuatro crisis humanitarias de máximo nivel declaradas por Naciones Unidas bueno de hecho de las cuatro es quizás la más olvidada la de Sudán del Sur el estado más joven del planeta en dos mil once proclamo

Voz 9 10:14 Mencía de del norte de su vecino del norte Poco después llegó la violencia violencia que se mezcla con la inseguridad alimentaria con la presencia cercana de grupos terroristas un clima imposible para la infancia

Voz 17 10:32 vamos a volver en el amante al Guillermo Jeremy a in vivían por allí estaban matando a la gente encontraron a una mujer la mataron

Voz 18 10:42 sí se llevaron al bebé que estaba gestando después de aquello pudimos devora hasta Juba en Juba empezaron también los combates empezaron a disparar a muchas personas la gente intentaba huir algunos gritaban porque habían perdido a sus hijos después de aquello y hermana decidió que viniese hemos aquí a Touriño

Voz 20 11:25 mi hija no ha comido nada desde esta mañana está débil y pudo notar lo estoy nerviosa prefiero tener hambre yo a que lo tenga a mi hija nuestro hogar era un buen sitio pero ahora sólo hay violencia y destrucción la gente es asesinada mientras duerme de noche recuerdo cuando atacaron

Voz 21 11:42 Nuestro pueblo escondidos entre los arbustos mientras los soldados comenzaban a incendiar nuestras casas encontraron a mi padre lo mataron solo pudimos encontrar sus restos de ropa y huesos así que los enterramos

Voz 6 12:00 cada mañana muy temprano toca hacer un camino muy largo para recoger agua a veces tengo miedo de que algo malo me pase lejos sino hay agua en sucio no tengo con qué lavarme sólo como hemos algo por la noche porque no podemos cocinar por la mañana porque es cuando vamos a por agua tenemos una letrina pero está casi llena así que no tenemos más opción que meternos entre los

Voz 22 12:39 qué tal buenas noches todos los testimonios

Voz 1667 12:41 dos No y las cifras devastadoras no sé si me puedes ayudar a a repasarlas hay casi tres millones de niños en Sudán del Sur en situación de grave inseguridad alimentaria en fin más casi casi dos millones y medio que se han visto obligados a huir de sus hogares

Voz 1667 13:35 exacto porque Javier ya en clave enclave de la infancia que es lo que no nos interesa se juntar en esta crisis y tres elementos pues muy preocupantes no para lo que es la la infancia es la violencia por un lado por otro lado la inseguridad alimentaria por otra parte la falta de acceso a la educación yo no sé si hay otra crisis en el mundo que reúna una una situación similar no con tantas amenazas para la infancia

Voz 22 13:58 ahora mismo vivimos dos conflictos que para nosotros son muy preocupantes y donde la violación continua los derechos humanos es enorme y muy especialmente contra los niños es Sudan del Sur es también Yemen estamos viviendo dos conflictos armados que pareciera que no tienen solución aunque ahora parece que en Sudán del Sur hay un alto al fuego que se ha alcanzado pero buenos alcanzó otro en dos mil quince que no tuvo demasiado éxito son lugares donde realmente se han vivido atrocidades estamos muy preocupados por la situación la falta acceso a agua potable la falta de alimentación en los dos lugares tanto en Yemen como saludables sur no hay ni una sola unificación de esta situación porque cuatro años de guerra únicas eso son muchos

Voz 1667 14:44 claro una crisis aparentemente olvidada también no Javier no parece estar Sudan del Sur en la agenda de los grandes líderes internacionales es que no interesa

Voz 22 14:55 es un es un lugar al ser un país tan joven también porque realmente tiene escasamente seis años de vida el país si pareciera que iba a haber un interés internacional por los pozos petrolíferos y el gas que tiene el país pero realmente la situación de guerra continua derivada también de conflictos étnicos y desde la propia descolonización han echado raíces en el país y vemos una difícil situación pareciera que este alto el fuego que se ha concretado hace escasamente dos o tres días es una puerta de esperanza pero la verdad es que no somos tampoco muy optimistas ahora mismo la mayoría de las personas procuran salir del país hace poco leíamos también en los informes internos de un extras que aproximadamente dos mil personas abandonan el país todos los días fundamentalmente buscando protección en los países limítrofes y muy concretamente no gana

Voz 1667 15:51 qué ha fallado Javier en Sudán del Sur para pasar de la independencia como decías tú en en apenas seis años a esto que estamos viendo estos días

Voz 1667 16:40 pero oye cuéntame una cosa cuesta recuperar a estos chicos cómo lo hacéis vosotros

Voz 22 16:46 bueno el trabajo fundamentalmente de aquellos niños que han participado activamente en el conflicto armado es durísimo nosotros en Unicef trabajamos fundamentalmente en el área de protección tanto en la reunificación familiar procurar que los niños que de alguna manera se ámbito aceptados o en muchos casos el dos niños emigran porque la propia familia lo ve como una estrategia de supervivencia para los niños y los intenta mandar a otros países en búsqueda de protección el volver a a que esos niños crezcan con sus familias al menos con una familia extensa es una de los primeros objetivos que tenemos de los programas que desarrollamos en todo lo que tiene que ver con los niños que han el puñado al más armas realmente muy complejo el trabajo lo hacemos generalmente también en colaboración con otras organizaciones de base con Iglesias de todo signo procurando en la medida de sus posibilidades que recuperen su infancia y que estos niños tengan una oportunidad eso pasa por los programas psicosociales de decir la integración en la comunidad el tratamiento psicológico y la educación

Voz 1667 17:52 bueno lo buenos que se consigue no Javier ahí están ahí tenéis vosotros resultado

Voz 22 17:56 sí incluso tenemos experiencias de otros países como Zaire o República Centroafricana donde los programas requiere mucho esfuerzo mucha energía en estos países es muy difícil trabajar pero incluso nosotros tenemos un embajador que fue que fue niño soldado sin que colabora con nosotros y que procura también de de una manera que entendamos que son niños no porque eso no lo podemos olvidar que hay ahí una utilización de esa ingenuidad de él la de la infancia para cometer actos delictivos y violencia

Voz 1667 18:35 oye en este primer punto de fuga de dos mil dieciocho que estamos estrenando nosotros estamos marcando temas en nuestra agenda no Javier yo sé que UNICEF está comprometida con la infancia global pero además de Sudan del Sur de Yemen que también os las citaba antes que otras crisis os preocupan por por tanto tu gravedad como por su evolución no en los próximos meses

Voz 22 18:57 bueno la guerra de Siria sigue siendo para nosotros un elemento realmente preocupante por qué porque son seis años de conflicto lo vamos a hacer siete el próximo año y la situación aunque pareciera que está estabilizado pues sigue habiendo dificultades para el acceso a los niños el uso también en lo niños como combatientes de la cecina en fin todo lo que tiene que ver con la guerra y que estos niños llevaban viviendo muchísimo tiempo en Irak también sigue existiendo violencia ha vinculado al yihadismo a los conjuntos también étnicos

Voz 22 19:35 llevan y con una violencia enraizada durante mucho tiempo nos Nos preocupa mucho en Asia Myanmar todo el conflicto de los niños Robin ya la violencia que se ha cometido contra esta comunidad musulmana en un país budista como o Myanmar también le hemos dedicado en energía procuramos recaudar fondos y apoyar a los compañeros que gestionan los campos de refugiados en Bangladés

Voz 1667 20:04 hay otros países deciden sufre

Voz 1667 20:15 parece mentira digo que estamos ya bien metidos en el siglo XXI Javier y que sigamos hablando de las mismas violaciones a la infancia no del que hablábamos hace décadas atrás no sé si a falta o beige una falta de compromiso no para aislar a los niños de estos conflictos

Voz 22 20:33 realmente nosotros como organización ya hablando a nivel global de las lecciones aprendidas y el trabajo viendo como si hubiéramos vuelto a cuando nos crearon Unicef quedaran en el año mil novecientos cuarenta y seis para atender a los niños que habían sufrido semana de mundial y en este caso pareciera que hemos vuelto más a trabajan en acción humanitaria en todo lo que tiene que ver con conflictos armados más que en desarrollo lo que pensábamos nosotros diva hacer el futuro de la descansan los derechos de la infancia nos hemos vuelto

Voz 10 21:08 a entrar en cómo proteger a los niños en las estrategias de supervivencia en la lucha contra las hambrunas honestamente no creíamos que tuviéramos que esto pensábamos que íbamos a estar en mejorar la educación la que educativa el acceso de los niños también en la educación secundaria ese pensábamos que de a los retos de de la comunidad internacional

Voz 1667 21:30 a ver si este dos mil dieciocho sirve para cambiar la tendencia a poner el foco lo de nuevo en eso que decías tú en el desarrollo Javier Martos muchísimas gracias por acompañarnos en este primer punto de fuga del año un saludo

Voz 1667 22:21 el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria acaba de presentar junto a Médicos Sin From

Voz 25 22:26 tras su análisis sobre el trabajo humanitario en estas crisis que que estamos apuntando desde el comienzo del programa usos abusos de sus usos del humanitarismo en el escenario internacional Francisco Rey es el codirector del ICAA

Voz 1667 22:42 buenas noches Francisco habláis de grandes dificultades para el despliegue de esa ayuda humanitaria no la ruptura de reglas de la guerra el riesgo que suponen para los cooperantes en definitiva llegar hasta los damnificados porque bueno pues porque arriesgan su propia vida no habláis de crisis de identidad

Voz 23 22:59 si en los últimos años se ha hecho más compleja la actuación de las organizaciones humanitarias en ciertos conflictos armados por esta nueva tipología de conflictos con actores y que bueno no respetan el derecho internacional humanitario ni otras normas de la guerra lo que dificulta mucho el acceso a las organizaciones humanitarias que vivimos dos tipos de situaciones unas en las que apenas hay organizaciones humanitarias porque el coste de la logística y de seguridad es muy elevado situaciones como Somalia como Yemen no hubo otras frente a situaciones más vinculadas con desastres naturales donde el problema de la acción humanitaria es el contrario una elevada presencia de actores pero ambos son un problema ahí en este informe queríamos poner sobre todo énfasis en el primero que tú te quitabas con la pregunta en las dificultades para trabajar en ciertos contextos

Voz 1667 23:53 claro cómo cómo lo vive en eso los cooperantes Francisco tienen que sentir una frustración tremenda no

Voz 23 23:58 muy grande el acceso a muchas comunidades es cada vez más difícil y eso supone que muchas veces haya que pactar con los propios grupos armados informales que no nos engañemos ponen también condiciones para la movilización de esa ayuda humanitaria pero hace que en muchas zonas el acceso que es un derecho fundamental recogido en el derecho internacional humanitario se vea dificultado y plantea muchas dificultades de todo tipo para las organizaciones humanitarias muchas de ellas están teniendo que trabajar en muchos casos sin personal expatriado lo que se suele llamar bueno trabajar con mando a distancia trabajando básicamente con organizaciones locales en Irak o en Afganistán por ejemplo porque la movilización de expatriados que muchas veces pueden tener más competencia técnica ese aumentar mucho la inseguridad y el riesgo de que sean secuestrados cuando no asesinados ese es un problema que muchas veces no se conoce que está dificultando el trabajo humanitario en estas zonas en los últimos años

Voz 1667 24:59 sólo se conoce cuando se produce no cuando se produce un secuestro así que se que trasciende a primera página pero no los riesgo no riesgo que que atraviesa

Voz 23 25:07 es lo que queremos transmitir a veces son estos informes es que las organizaciones humanitarias están teniendo para incorporar eso en su planificación y eso a veces hace ve la ayuda pues más cara también con Un porque los costes de movilización y esos son muy elevadas

Voz 1667 25:21 ruptura de reglas nos contabas Francisco por parte de actores no oficiales involucrados en estos conflictos de grupos o colectivos estamos hablando me imagino que de grupos terroristas pero algo más no

Voz 23 25:31 o de los últimos años ha habido un incremento por parte de grupos por supuesto como Isis cómoda es como los grupos vinculados con Al Qaeda pero también ha habido un incumplimiento muy grande el derecho internacional humanitario por parte de ejércitos de países desarrollados el caso más claro en el último año ha sido el de los bombardeos perpetrados por fuerzas de Arabia Saudí en Yemen muchas veces apoyados por recursos logísticos de países como el Reino Unido o los bombardeos esto ya fue hace dos tres años de hospitales de Médicos Sin Fronteras estas organizaciones en Afganistán por parte del ejército afgano con apoyo en aquel caso de Fuerzas de los Estados Unidos es decir en las violaciones del derecho internacional humanitario lamentablemente no son sólo por grupos informales sino también por ejércitos convencionales que no decir El caso de la guerra de Siria actualmente en un proceso ya de dinamización pero que ha contado con las violaciones más graves del derecho humanitario con el uso e incluso de armas prohibidas por parte dl las tropas oficiales del Gobierno sirio

Voz 1667 26:49 hay otro motivo de preocupación que leo en en este estudio en este análisis que realizáis junto a Médicos Sin Fronteras que los objetivos del trabajo humanitario lo marquen las agendas políticas eso no debería ser así no debería ser las necesidades de los damnificados que marcara ese esa agenda pero

Voz 23 27:05 por supuesto el una especificidad de lo humanitario con otras formas de trabajo internacionales el que debe trabajar en torno a ciertos principios de de respetarse la independencia de los actores humanitarios si no ser manipulados por los actores políticos en los últimos años hemos visto que eso sea grabado también en lo que solemos llamar la secularización de la ayuda en algunas ocasiones la ayuda es manipulada por los donantes por los gobiernos que eran fondos eso está planteando nuevas dificultades para las organizaciones humanitarias que pugnan por su independencia no sólo ONG como Médicos Sin Fronteras Médicos del Mundo u otras sino también para algunas agencias de la ONU que tratan de trabajar con más independencia que muchas veces topan con las limitaciones que los actores políticos ponen eso es algo muy grave Hay bueno entendemos que debe ser conocido porque se supone unas nuevas amenazas a este trabajo humanitario independiente como se ha pretendido desde la creación de la Cruz Roja en el siglo XIX

Voz 1667 28:11 yo no sé si la crisis de los refugiados la llamada crisis de los refugiados puede ser un ejemplo de esto que estamos hablando francés que son los políticos quienes marcan las prioridades y no lo la las necesidades de de ese colectivo no

Voz 23 28:22 claramente y en este caso además con cierta vergüenza llevamos ya de los tres últimos informes constatando que el de la mala respuesta de la Unión Europea hay de muchos países en particular a la mal llamada crisis de los refugiados eh ha supuesto un una agravante bueno y una un incumplimiento claro de las normas aprobadas convencional como no en la Convención de Derechos de los refugiados de telarañas cincuenta y uno por parte de los países de la Unión yeso bueno creemos que es algo muy grave Francia además que muchas veces en otros contextos la ayuda humanitaria pues eso sea

Voz 22 29:03 no se piden perdón

Voz 23 29:05 qué vida o o tenga tanta legitimidad cuando la gente en países de Asia África conoce perfectamente que en la feliz unión europea tampoco se cumplen estos instrumentos de derecho

Voz 1667 29:18 a mí me gustaría repasar contigo Francisco en esta agenda de retos de dos mil dieciocho que estamos estableciendo en el primer programa del año nuevo me gustaría repasar contiguo la acción humanitaria en en las principales crisis del planeta ahora mismo no tres con riesgo de enquistarse si no lo han hecho ya en Iraq por ejemplo cómo se están haciendo las cosas allí algunas cosas Llanos has contado pero la evaluatividad pero

Voz 23 29:39 una crisis que ya se ha convertido lamentablemente en una crisis crónica en muchos momentos parecía que se iba o que se podía resolver que el número de víctimas se iba a reducir mucho no está sucediendo muchos de los actores en presencia siguen recurriendo a actos terroristas más en este caso con tratamientos convencionales está viendo menos pero eso sigue teniendo consecuencias humanitarias en términos de desplazamientos sobre todo desplazamiento forzado no tanto refugiados como desplazados internos eso está planteando también ciertos retos en las zonas donde la guerra más abierta finalizado pero donde las consecuencias humanitarias siguen siendo graves Irak además tiene el gran problema ahora que aparece mucho menos en los medios de comunicación opacas por otras crisis como las que me imagino vamos a hablar ahora y eso también bueno plantea problemas a la hora de conseguir fondos por parte de las agencias humanitarias

Voz 1667 30:39 pues sí seguramente que el que Siria no que es nuestro siguiente destino sea mucho más se hable mucho más ahora hay preocupe mucho más que que Irak no cuáles son las particularidades de seria

Voz 23 30:50 en Siria ahora es el bono el enfrentamiento más hay más abierto pues en muchas zonas que fueron símbolos de la violencia como Alepo eso se ha reducido el ISIS están en retirada en muchas zonas pero eso no está suponiendo el fin de las consecuencias humanitarias muchas veces decimos que las consecuencias humanitarias sea agradan incluso en cuando la violencia pues más abierta Acesa porque muchas veces también cesa la ayuda que hay que ha llenado para paliar de esa violencia allí en Siria está sucediendo que ahora hay menos agencias que tengan presencia en zonas como Alepo por ejemplo es evidente que los datos están mejorando es decir hay muchas menos violaciones del derecho humanitario muchas menos víctimas que se estén produciendo en este momento pero sigue habiendo la población refugiada que tendrá que ver en muchos casos si el retorno a uno si para eso nos está preparando de de la comunidad internacional los campos de refugiados en Siria de desplazados internos como en Jordania en Irak o en otros países siguen estando ahí no está viendo ninguna planificación para este retorno que se debiera producir en los próximos años

Voz 1667 32:09 hablábamos antes con Unicef Francisco de una de una de las crisis también humanitarias más hable más graves del planeta que es la de Sudán del Sur una de las grandes conflictos olvidados ahora mismo pero hay otro también igual o más importante que es el de Yemen que está pasando allí como se están haciendo las cosas

Voz 23 32:25 en Yemen es un completo además bastante desconocido que comenzó en el año dos mil quince cuando Arabia Saudí liderando una cierta coalición de otros países árabes comentó bombardea ar a Bono en territorio yemení que eso sea grabado en el año dos mil dieciséis y sobre todo en el año dos mil diecisiete porque el acceso como citábamos antes a esas zonas se está viendo muy muy limitado ya han empezado a aparecer situaciones que no conocíamos en el año dos mil quince en el dos mil dieciséis como la aparición de cólera o el uso del arma de la hambre perdón como arma de guerra el agravamiento de una situación de hambruna en ciertas zonas de Yemen eso en Yemen no había conocido nunca es decir es una cosa que en ciertas zonas se ha producido desde el año dos mil diecisiete Se contabilizan ya más de seis mil setecientos muertos por parte de las pocas organizaciones humanitarias que tienen presencia allí ir en los últimos días en los últimos meses perdón una dificultad de acceso muy grande a las zonas controladas por el bono los y las de los grupos más vinculados con con los chiíes es una crisis de la que está también habiendo unas grandes dificultades para la presencia de medios de comunicación independientes tanto el Gobierno como las tropas de la coalición ponen muchas limitaciones a la entrada de medios y al tener imágenes en tiempo real sobre lo que sucede en ciertas zonas

Voz 1667 34:01 desde luego una de las características de este conflictos el apagón informativo que hay en torno a ese conflicto enseguida vamos a hablar de otras derivadas de de Yemen pero quiero antes de despedirme de de Francisco Rey que apunte más otra crisis más que de la que sí se ha hablado mucho en los últimos meses que es la crisis de de los rojilla no sí yo eso fue una crisis que yo también

Voz 23 34:23 surgió de una manera muy digamos pues bastante inesperada parecía que Myanmar antigua Birmania caminaba en una cierta senda de democratización con una nueva presidenta con los militares más tranquilizado ostrás ciertos acuerdos sin embargo fue una crisis que ha estallado en una violencia brutal algunas agencias de la ONU hablan claramente deje de genocidio ya ha generado más de seiscientos cincuenta mil refugiados en Bangladés al principio sí hubo grandes dificultades para el acceso a estos refugiados pero sin embargo ahora ve las facilidades son bastante grandes es decir no hay una situación como la de Yemen pero si está viendo una negativa a reconocer la culpabilidad en esta crisis por parte del Gobierno birmano y muy especialmente por la premio Nobel que bueno que no ha ha criticado pues en ningún momento lo que su país está haciendo bueno Samsung si ves está haciendo con unos y con los hollín ya que han sido siempre una minoría en la antigua Birmania pero que no habían visto sometidos a esta violencia por parte de la mayoría budista como ha surgido en el año

Voz 1667 35:38 dado alguna otra crisis que os preocupe

Voz 23 35:41 bueno la Abel Lago Chad la de Nigeria que es muy muy complicada porque ahí se dan una suma de de cosas por supuesto el acto la actuación de Boko Haram y otros grupos pero también a ciertos enfrentamientos desplazamientos derivados de otras crisis la de la Cocha de esta el veto una de las crisis más complejas en este momento solemos referirnos a ellas como la chat porque es una crisis que ocupa varios países ir gustaría bueno porque tengo también Moro vinculada con ella en la República Centroafricana en ciertas zonas que está caminando ahora ciertos acuerdos de paz entre los contendientes pero muy frágiles por último ya

Voz 24 36:24 he oído hablar de él

Voz 23 36:27 ciertas crisis que ya no son tan graves evidentemente pero que siguen teniendo ciertas consecuencias humanitarias como puede ser la propia situación en ciertas zonas de Colombia no es generalizada evidentemente es el de el acuerdo de paz con las FARC ha ocasionado una una mejora de la situación en el conjunto del país pero en ciertas zonas como el chocó como Nariño en la frontera con Ecuador el Putumayo y en la costa pacífica sigue habiendo desplazamientos masivos de población sobretodo indígena hay afrodescendientes y algunas consecuencias humanitarias menos graves que en el pasado evidentemente pero con el agravante valga la paradoja de que no son visibilizar da es porque la gente a nivel nacional e internacional está ya con la mirada puesta en el proceso de paz minusvalora muchas veces estas consecuencias porque sobre todo también sobre defensores de derechos humanos de ciertos grupos minoritarios esos está produciendo oí bueno oí quería aprovechar la oportunidad que me das para poner énfasis por supuesto sin compararlas con las crisis que hemos hablado anteriormente pero sí para que no caigan en el olvido tras situaciones

Voz 1667 37:38 para eso estamos aquí dos mil dieciocho Éstos son los escenarios que no debemos perder de vista aquí no lo haremos Francisco Rey codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria gracias y feliz año muchas gracias y felices vamos a completar esta particular agenda del dos mil dieciocho que estamos elaborando en nuestro primer punto de fuga del año con otras noticias de esta semana la primera muy relacionada con uno de los conflictos a los que hemos hecho referencia en los últimos minutos Yemen y la posible participación indirecta de España en el conflicto por vender munición a tres países que forman parte de la coalición internacional que lucha contra los rebeldes en ese país en el global España ha aumentado sus exportaciones de armas en el primer semestre de dos mil diecisiete datos con Mariela Rubio

Voz 1450 38:25 así es las exportaciones españolas en el primer semestre de dos mil diecisiete ascendieron a dos mil cuarenta y un millones de euros un once por ciento más que en el primer semestre del año anterior los principales clientes fueron Turquía y Malasia que compraron aviones de transporte por valor de más de ciento treinta millones les sigue Perú con casi ochenta millones en un buque oceanográfico sin embargo en él capítulo de munición Arabia Saudí Emiratos Árabes Unidos en Marruecos acumularon la gran mayoría de ventas españolas de este epígrafe noventa millones en total es lo que dice el último informe elaborado por la Secretaría de Estado de Comercio al que ha tenido acceso la Cadena Ser Arabia Saudí compró por valor de cuarenta y cuatro millones proyectiles de artillería Emiratos Árabes Unidos treinta y un millones en granadas de mortero y Cuerpos de bombas de aviación Marruecos por su parte compró catorce millones en proyectiles con espoleta los tres países forman parte de la coalición que lidera Arabia Saudí que lucha contra los rebeldes chiíes en Yemen aunque el Gobierno español ha asegurado que dispone de garantías ONGs como Amnistía Internacional piden que las ventas españolas de armas a Arabia Saudí sean suspendidas por riesgo de complicidad dicen en la comisión de crímenes de guerra en Yemen

Voz 1667 39:31 exacto las organizaciones que sigue en el conflicto en Yemen alzan su voz contra esa venta de armas de España a los actores de de la guerra de Yemen por ejemplo José María Vera director de Oxfam Intermón

Voz 14 39:42 hay un millón de personas que ya tiene en cólera y los puertos están siendo bloqueados con lo que no se puede acceder con ayuda humanitaria o con o con alimentos más de siete millones están cerca de la hambruna este es el infierno que este es un infierno que está causado por un conflicto en el que hay dos partes dos coaliciones una de las cuales está siendo liderada por Arabia Saudí y esta es la segunda parte España está vendiendo armas a Arabia Saudí España de esta forma incumple la Ley de Comercio de Armas que justo en estas fechas cumple diez años más de setecientos millones de euros en armas vendidas a Arabia Saudí de las que no hay ninguna seguridad sino todo lo contrario de que no estén siendo utilizadas para esos bombardeos el del conflicto en el propio Yemen

Voz 1667 40:36 desde Euskadi la historia de un bombero que sea declarado insumiso precisamente para no participar en el supuesto traslado de armas a puerto para su exportación es lo que sospecha este profesional que ahora tiene que enfrentarse a diario a las consecuencias de su decisión Isabel León nos cuenta su historia desde Bilbao nueve meses después de haber dicho no a escoltar armamento los

Voz 14 40:54 sigue teniendo claro no me vuelta frente a así lo volvería a hacer segura son lo que

Voz 26 40:59 es una cuestión de principios es algo que que que sí

Voz 14 41:02 sencillamente no puedes hacer por negarse es el un expediente bajo la acusación de falta muy grave que podría suponer un máximo de seis años de pérdida de empleo y sueldo recurrió se quedó en quince días pero la vuelta a presentar alegaciones porque quiere su expediente limpio mientras espera la decisión del instructor de la Diputación de Vizcaya sigue teniendo que apañar para no hacer el servicio

Voz 26 41:20 no he tenido respuesta y entonces bueno lo vemos la entre nosotros

Voz 14 41:22 le cubre sus compañeros hablando en plata que la segunda parte de su negativa está dónde está el límite en las opciones a la objeción de conciencia

Voz 26 41:29 yo lo veo muy complicado la objeción de conciencia es algo que se regula sólo en los países más avanzados y desgraciadamente yo creo que en este país últimamente

Voz 27 41:37 no estamos caracterizando por eso alternativa

Voz 27 41:56 es complicado artificios de año espera difícil

Voz 14 42:28 sí

Voz 1667 43:55 vamos a saltar ahora a Japón esta semana ha comenzado los trabajos de descontaminación de la ciudad japonesa de puta Taba es una de las dos localidades que albergaba la central nuclear de Fukushima que sufrió el terremoto y posterior tsunami de dos mil once informa Sara selva

Voz 13 44:09 se espera que las personas puedan volver a sus casas en cuatro años en dos mil veintidós once años después del accidente nuclear ya han comenzado los trabajos de limpieza y descontaminación nuclear para eliminar el material radioactivo es parte de un proyecto el Gobierno de Japón aunque la empresa encargada del coste es la compañía responsable de la central la ciudad es uno de los dos municipios que alberga la central de Fukushima los dos tuvieron que ser evacuados por completo después del desastre natural el objetivo este proyecto es que estas zonas puedan ser habitadas de nuevo se ha comenzado a eliminar la capa superior del suelo ya desmantelar decenas de casas instalaciones públicas ahora apuntabas considerada un área de difícil retorno ninguno de esos habitantes ha podido volver sólo el cuatro por ciento la ciudad está abierta a visitas

Voz 1667 44:46 sí desde Marruecos la voz del activista Helena Maleno la justicia marroquí ha aplazado por segunda vez su interrogatorio el interrogatorio a la abogada ha acusado de tener vínculos con las mafias que trafican con inmigrantes aún así ella ha defendido su inocencia ante el tribunal y ha lamentado que su caso se esté instigado desde España con el envío de un informe policial que aquí archivó la Fiscalía

Voz 29 45:08 esto y la oposición de decir que todas las acusaciones se basan en mis llamadas a Salvamento Marítimo que en ninguna de esas acusaciones se contempla que yo haya recibido ningún lucro alguno en mi actividad de defensa del derecho a la vida lo expresar mi preocupación tremenda de que la criminalización de la solidaridad que la criminalización de la defensa del derecho a la vida venga de un país europeo venga de un país con un sistema democrático y esperar que la misma altura democrática que está teniendo la sociedad civil ante este caso y ante la defensa del derecho a la vida la tengan las autoridades españolas que se depuren responsabilidades de lo que ha sucedido con este dosier policial

Voz 1667 45:58 ya os decíamos que uno de los movimientos que se proyecta con más fuerza en este dos mil dieciocho que estrenamos es el de las mujeres mujeres que alzan la voz contra la falta de igualdad contra los abusos contra realidades que no la respetan como el caso de un ajedrecista ucraniana es campeona mundial y se ha negado a participar en un campeonato de Arabia Saudí porque la obligaban a ponerse el velo su historia con María Manjavacas

Voz 20 46:24 es un gesto y una decisión es de momento una revolución individual con nombre de campeona Ana Music una joven de Ucrania que ha renunciado a defender sus dos títulos en el Campeonato de Arabia Saudí me niego a llevar a vaya me niego a jugar con las reglas de otros escribió en Facebook esta mujer de convicciones fuertes Ivo frágil a la que le emocionaba ganar títulos

Voz 30 46:44 sólo voy en Manresa

Voz 20 46:46 no al precio de seguir la dictadura de los demás todo tiene un límite y el caso de Ana ha tenido una repercusión mediática global porque es la campeona del mundo pero no es la única que ha decidido no y Sabrina Vega es la campeona de España de ajedrez y en Hora Veinticinco con Ángels Barceló contaba lo difícil que es la renuncia en su caso y en el de Ana a la que alaba la decisión que ha tomado por convicciones teniendo el título

Voz 31 47:10 al alcance de su mano ella ese ha actuado conforme a sus convicciones creo que no puede haber nada nada más flexible que en cada momento se actúe conforme a ello oí que eran en cuenta a ello pero que lo que hay que resaltar en este caso es que no es nada fácil renunciar a una oportunidad tan importante

Voz 20 47:27 es fácil pero ella no pasaba por sentirse así lo dijo como una criatura de segunda ya tuvo bastante en el Campeonato de Irán nos contabas abrir

Voz 31 47:35 había que lucir el velo y había que adoptar acatar una serie de consideraciones morales que quizás no iban en torno a sus convicciones de hecho contaba que las propias jugadoras de Irán las que pedían que no hubiera boicot era justamente las pero viaje de irá Lage pedían que por favor no se boicotear a la sede porque para ella es ese en ese proceso de cambio y un poquito de la apertura el acercarla a la cultura occidental el acercar la mujer occidental a su a su país él

Voz 20 48:08 la consideraban como algo positivo la Federación Mundial de ajedrez consiguió al final en un acuerdo histórico que Riad no impusiera la valla en el torneo que si en los lugares públicos pero las obliga a ir vestidas con traje pantalón oscuro y blusa blanca de cuello alto para no es suficiente se alegra de que su hermana María otra promesa de la ajedrez haya tomado la misma decisión ha sido duro pero lo más decepcionante decía es que a casi nadie le importa aunque con su gesto haya conseguido ya que a mucha gente su lucha importa

Voz 1667 48:39 tenemos algo más sobre esa lucha de la mujer su lucha en el mundo árabe donde las mujeres lo tienen más que complicado pero como decíamos al comienzo hay motivos para el optimismo porque ese pulso ha conquistado logros legales y sociales en muchos países como Jordania Líbano o Túnez nos lo va a contar Oriol Andrés desde Líbano mi

Voz 32 48:59 tú yo también claman las mujeres en el mundo árabe hace justo un año un programa de televisión en Marruecos enseñaba las mujeres cómo disimular con maquillaje las marcas causadas por los maltratos machistas en Egipto un diputado pedía el test de virginidad para todas las jóvenes que quisieran acceder a la universidad mientras que la ciudadanas saudíes deben tener un guardián masculino en Irán los hombres deciden si sus esposas pueden viajar o trabajar son algunos ejemplos de los abusos cotidianos que sufren las mujeres en Oriente Medio y Norte de África el Foro Económico Mundial asegura que es la región con mayor desigualdad género en el mundo y la violencia machista es aún habitual Amel huir es activista Antunes

Voz 1880 49:40 la virulencia la veo cada día en la calle la violencia la veo cada día en la televisión la violencia la veo todos los días en productos audiovisuales que utilizan el cuerpo de la mujer para vender productos

Voz 33 49:53 jugando Maqueda un hombre justo cuando tenía quince años mi cuñado abusó sexualmente de primera vez que me asaltó fue en su casa en la montaña mece Roy aprovechando que mi madre no estaba ni agredió una ayuda

Voz 20 50:11 tenía diez años cuando mi padrastro me violó por primera vez los años más hermosos de mi vida quedaron hecho añicos por los recuerdos más repugnantes

Voz 32 50:21 son testimonios que quedaron silenciados entre los muros de hogares libaneses ahora han resonado en las calles de Beirut gracias a una campaña contra la violencia sexual de la oenegé libanesa Abat desde hace más de una década sobre todo durante los últimos años los movimientos de mujeres de la región han logrado tejer alianzas transnacionales para romper el silencio es revertir la situación lo explica Sara Abu Casal que es la coordinadora de la coalición de defensa de los derechos humanos de la mujer en la zona

Voz 13 50:49 en toda la región se han desarrollado muchas coaliciones de alianzas como respuesta a la crisis política en la región menos hablan nuestros políticos más hablan los movimientos

Voz 14 50:57 disputa

Voz 32 51:00 esta presión se ha traducido en algunos avances positivos en julio Túnez aprobó una legislación contra la violencia de género poco después Jordania el Líbano retiraron sendas leyes que permitían a los violadores escapar del castigo Si se casaban con sus víctimas Arabia Saudí aún muy por detrás anunció que permitirá a las mujeres conducir a partir de junio de dos mil dieciocho unos cambios legislativos que para Ambel ahora se tienen que traducir en políticas a pie de calle

Voz 1880 51:29 hay que cambiar de mentalidad trabajar en la educación de los niños porque podemos tener las mejores legislaciones o los mayores derechos para las mujeres del mundo pero si no hay un pensamiento acorde unos sistemas policiales y judiciales acordes no servirá de nada

Voz 32 51:46 sin embargo el extremismo las guerras en la zona y los problemas económicos dificultan dicho proceso un problema que Sarah vincula sobre todo una falta de voluntad política que conlleva incluso reveses Winnipeg

Voz 13 51:59 los gobiernos son muy patriarcales iban a usar cada argumentó que encuentren para negar la igualdad a las mujeres y creo que la guerra contra el terrorismo les ha dado un argumento ideal para no hacer sus deberes

Voz 32 52:10 la campaña Mi tú ha puesto de nuevo en evidencia que las desigualdades de género son un fenómeno global su lucha también debería serlo para las activistas árabes además ellos suponen un riesgo pero se trata de un peligro que concluye a Amel están dispuestas a correr

Voz 1880 52:26 fue agredida física y moralmente por un individuo porque soy feminista pero vamos a seguir y salir adelante

