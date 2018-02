Javier Martos (director UNICEF): "Es como si hubiéramos vuelto a la Segunda Guerra Mundial"

Voz 1 00:00 Pablo Morán pues abrimos ya esa agenda de Año Nuevo con una

Voz 1667 00:06 de esas cuatro crisis humanitaria de máximo nivel declaradas por Naciones Unidas bueno de hecho de las cuatro es quizás la más olvidada la de Sudán del Sur el estado más joven del planeta en dos mil once proclamó la independencia de del norte de su vecino del norte Poco después llegó la violencia violencia que se mezcla con la inseguridad alimentaria con la presencia cercana de grupos terroristas un clima imposible para la infancia

Voz 3 00:38 Antonio Alvar en terminan amante

Voz 0598 00:41 al tenía made in vivían VOR allí estaban matando a la gente encontraron a una mujer la mataron y se llevaron al bebé que estaba gestando después de aquello pudimos devora hasta Juba en Juba empezaron también los combates empezaron a disparar a muchas personas la gente intentaba huir algunos gritaban porque habían perdido a sus hijos después de aquello y hermana decidió que viniese hemos aquí

Voz 4 01:08 mi bebé está mejorando ha ganado algo de peso casi un kilo desde que llegamos al campo de refugiados desde que empezaron los combates las cosas han sido muy complicadas mi hijo está enfermo llevamos así desde el dos mil trece Nos han obligado a abandonar nuestro pueblo y no podemos encontrar comida son muchos los problemas a los que nos enfrentamos

Voz 5 01:30 era más mi hija no ha comido nada desde esta mañana está débil y pudo notar lo estoy nerviosa prefiero tener hambre yo a que lo tenga mi hija nuestro hogar era un buen sitio pero ahora sólo Albiol

Voz 6 01:42 hacia la destrucción la gente es asesinada mientras duerme de noche recuerdo cuando atacaron nuestro pueblo escondidos entre los arbustos mientras los soldados comenzaban a incendiar nuestras casas encontraron a mi padre lo mataron solo pudimos encontrar sus restos de ropa y huesos así que los enterramos

Voz 3 02:03 el Ángela pite

Voz 7 02:06 cada mañana muy temprano toca hacer un camino muy largo para recoger agua a veces tengo miedo de que algo malo me pase lejos sino hay agua en sucio y no tengo con qué lavarme sólo como salgo por la noche porque no podemos cocinar por la mañana porque es cuando vamos a por agua tenemos una letrina pero está casi llena así que no tenemos más opción que meternos entre los árboles

Voz 3 02:24 la terrible

Voz 1667 02:37 testimonios que ha documentado UNICEF en Sudán del Sur estamos en comunicación con Javier Martos director ejecutivo de UNICEF en España buenas noches Javier

Voz 8 02:45 qué tal buenas noches los testimonios son tres

Voz 1667 02:47 dos No y las cifras devastadoras no sé si me puedes ayudar a a repasarlas hay casi tres millones de niños en Sudán del Sur en situación de grave inseguridad alimentaria en fin más casi casi dos millones y medio que se han visto obligados a huir de sus hogares

Voz 8 03:02 pues un lugar terrible para ser niño Sudan del Sur siendo el país más joven del mundo sin embargo pareciera que es de los más ancianos en el trato a los niños no porque realmente es terrible la situación en la que viven el conflicto armado que vive en el país desde hace cuatro años empezó exactamente este mes de diciembre hace cuatro años del aniversario de la guerra donde además los niños además de vivir el conflicto armado como en otros lugares del mundo son reclutados también por cualquiera de los dos bandos en conflicto y son utilizados como como niños soldados

Voz 1667 03:41 exacto porque Javier ya en clave de la infancia que es lo que no nos interesa ese juntar en esta crisis y tres elementos pues muy preocupantes no para lo que es la la infancia es la violencia por un lado por otro lado la inseguridad alimentaria por otra parte la falta de acceso a la educación yo no sé si hay otra crisis en el mundo que reúna una una situación similar no con tantas amenazas para la infancia

Voz 8 04:04 ahora mismo vivimos dos conflictos que para nosotros son muy preocupantes y donde la violación continua los derechos humanos es enorme y muy especialmente contra los niños es Sudan del Sur Yes también Yemen estamos viviendo dos conflictos armados que pareciera que no tienen solución aunque ahora parece que en Sudán del Sur hay un alto al fuego que se alcanzado pero bueno alcanzó otro en dos mil quince que no tuvo demasiado éxito son lugares donde realmente se han vivido atrocidades estamos muy preocupados por la situación la falta acceso la potable la falta de alimentación en los dos lugares tanto en Yemen como se Sur ni una bonificación no de esta situación porque cuatro años de guerra ni son muchos días

Voz 1667 04:51 una crisis aparentemente olvidada también no Javier no parece estar Sudan del Sur en la agenda de los grandes líderes internacionales es que no interesa

Voz 8 05:01 es un es un lugar al ser un país tan joven también porque realmente tiene escasamente seis años de vida el país si pareciera que iba a haber un interés internacional por los pozos petrolíferos y el gas que tiene el país pero realmente la situación de guerra continua derivada también de conflictos étnicos y desde la propia descolonización han echado raíces en el país y vemos una difícil situación pareciera que este alto el fuego que se ha concretado hace escasamente dos o tres días es una puerta de esperanza pero la verdad es que no somos tampoco muy optimistas ahora mismo la mayoría de las personas procuran salir del país hace poco leíamos también en los informes internos de un estrés que aproximadamente dos mil personas abandonar el país todos los días fundamentalmente buscando protección en los países limítrofes y muy concretamente no gana

Voz 1667 05:57 qué ha fallado Javier en Sudán del Sur para pasar de la independencia como decías tú en en apenas seis años a esto que estamos viendo estos días

Voz 8 06:05 Estados muy frágiles tradicionalmente el tema de la descolonización en África es profunda porque ese tema cerraron las fronteras con un con un cartabón y no pensando en las comunidades que vivían en cada uno de los países y luego que realmente pues las élites políticas y no encuentran la el balance necesario para que el Gobierno sea estable y se puedan construir un país estable en este caso sino un país rico la verdad es que eso tampoco ha significado en la realidad que eso se traslada a la población y se traslade también a un Estado un poco más sólido para defender los derechos de todos

Voz 1667 06:47 oye cuéntame una cosa cuesta recuperar a estos chicos cómo lo hacéis vosotros

Voz 8 06:52 bueno el trabajo fundamentalmente de aquellos niños que han participado activamente en el conflicto armado es durísimo nosotros en Unicef trabajamos fundamentalmente en el área de protección tanto en la reunificación familiar procurar que los niños que de alguna manera se han visto afectados o en muchos casos el los niños emigran porque la propia familia lo ve como una estrategia de supervivencia para los niños y los intenta mandar a otros países en busca de protección El volver a a que esos niños crezcan con sus familias al menos con una familia extensa es una de los primeros objetivos que tenemos Die los programas que desarrollamos en todo lo que tiene que ver con los niños que han el cuñado al más armas realmente muy complejo el trabajo lo hacemos generalmente también en colaboración con otras organizaciones de base con Iglesias de todo signo me procurando en la medida de las posibilidades que recuperen su infancia y que estos niños tengan una oportunidad eso pasa por los programas psicosociales de decir la integración en la comunidad el tratamiento psicológico la educación lo bueno es que se consigue no

Voz 1667 08:00 Javier ahí están ahí tenéis vosotros resultado

Voz 8 08:02 sí incluso tenemos experiencias de otros países como Zaire o República Centroafricana donde los programas requiere mucho esfuerzo mucha energía en estos países es muy difícil trabajar pero incluso nosotros tenemos un embajador que fue que fue niño soldado sin que colabora con nosotros y que todo lo cura también de de una manera que entendamos que son niños no porque eso no lo podemos olvidar qué hace ahí una utilización de esa ingenuidad de de la de la infancia para cometer actos delictivos y violencia

Voz 1667 08:41 oye en este primer punto de fuga de dos mil dieciocho que estamos estrenando nosotros estamos marcando temas en nuestra agenda no Javier yo sé que Unicef está comprometida con la infancia global pero además de Sudan del sur de Yemen que también es las citaba antes que otras crisis esos preocupan por por tanto por tú Suu gravedad como por su evolución no en los próximos meses

Voz 8 09:03 bueno la guerra de Siria sigue siendo para nosotros un elemento realmente preocupante porque porque son seis años de conflictos lo vamos a hacer siete el próximo año y la situación aunque pareciera que está estabilizado pues sigue habiendo dificultades para el acceso a los niños el uso yo también me lo niños como combatientes de la cecina en fin todo lo que tiene que ver con la guerra y que estos niños llevan viviendo muchísimo tiempo en Irak también sigue existiendo violencia vinculada al yihadismo a los conjuntos también étnicos en general estos países que llevan y con una violencia enraizada durante mucho tiempo nos Nos preocupa mucho en Asia Myanmar todo el conflicto de los niños Robin ya la violencia que se ha cometido contra esta comunidad musulmana en un país budista como Myanmar también le hemos dedicado energía procuramos recaudar fondos y apoyar a los compañeros que gestionan los campos de refugiados en Bangladesh

Voz 1667 10:10 oye pero finalmente hay otros países en Sucre

Voz 8 10:12 no conflictos armados y donde hay problemas pues en Nigeria con Boko Haram ir todo el tema de la física

Voz 1667 10:21 parece mentira digo que estamos ya bien metidos en el siglo XXI Javier y que sigamos hablando de las mismas violaciones a la infancia no de la que hablábamos hace décadas atrás no sé si a falta o beige una falta de compromiso no para aislar a los niños de estos conflictos

Voz 8 10:39 realmente nosotros como organización ya hablando a nivel global de las lecciones aprendidas y el trabajo perdiendo como si hubiéramos vuelto a cuando nos crearon Unicef que había en el año mil novecientos cuarenta y seis para atender a los niños que habían sufrido la ahora mundial y en este caso para hiciera que hemos vuelto más a trabajan en Acción Humanitaria en todo lo que tiene que ver con conflictos armados más que en desarrollo lo que pensábamos nosotros iba hacer el futuro de la descansan los derechos de la infancia Nos hemos vuelto

Voz 9 11:14 a las centrales cómo proteger a los niños en las estrategias de supervivencia en la lucha contra las hambrunas honestamente no creíamos que tuviéramos que en esto pensábamos que íbamos a estar en mejorar la educación la que ley educativa el acceso de los niños también la educación secundaria ese pensábamos que iban a los retos de de la comunidad internacional

Voz 10 11:36 a ver si este dos mil dieciocho sirve para cambiar la tendencia a poner el foco de nuevo en eso que decías tú en el

Voz 1667 11:42 Arroyo Javier Martos muchísimas gracias por acompañarnos en este primer punto de fuga del año un saludo