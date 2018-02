Francisco Rey (IECAH): "La frustración que sienten los cooperantes es muy grande"

Voz 1 00:00 el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria acaba de presentar junto a Médicos Sin Fronteras su análisis sobre el trabajo humanitario en estas crisis que que estamos apuntando desde el comienzo del programa usos abusos de usos

Voz 1667 00:52 del humanitarismo en el escenario internacional Francisco Rey es el codirector del ICAA buenas noches Francisco buenas noches habláis de grandes dificultades para el despliegue de esa ayuda humanitaria no la ruptura de reglas de la guerra el riesgo que supone para los cooperantes en definitiva llegar hasta los damnificados porque bueno pues porque arriesgó su propia vida no habléis de crisis de identidad

Voz 2 01:15 si en los últimos años se ha hecho más compleja la actuación de las organizaciones humanitarias en ciertos conflictos armados por esta nueva tipología de conflictos con actores eh que bueno no respetar el derecho internacional humanitario a mí otras normas de la guerra a lo que dificulta mucho el acceso a las asociaciones humanitarias que vivimos dos tipos de situaciones unas en las que apenas hay organizaciones humanitarias porque el coste de la logística y de seguridad es muy elevado situaciones como Somalia como Yemen no hubo otras frente a situaciones más vinculadas con desastres naturales donde el problema de la Acción Humanitaria es el contrario una elevada presencia de actores pero ambos son un problema ahí en este informe queríamos poner sobre todo énfasis en el primero que tú te quitabas con la pregunta en las dificultades para trabajar en ciertos contextos

Voz 1667 02:09 claro que cómo lo vive en eso los cooperantes franceses lo tienen que sentir una frustración tremenda no

Voz 2 02:14 muy grande el acceso a muchas comunidades es cada vez más difícil y eso supone que muchas veces haya que pactar con los propios grupos armados informales que no nos engañemos ponen también en condiciones para la movilización de esa ayuda humanitaria pero hace que en muchas zonas el acceso que es un derecho fundamental recogido en el derecho internacional humanitario se vea dificultado y planteó muchas dificultades de todo tipo para las organizaciones humanitarias muchas de ellas están teniendo que trabajar en muchos casos sin personal expatriado lo que se suele llamar a trabajar con mando a distancia trabajando básicamente con organizaciones locales en Irak o en Afganistán por ejemplo porque la movilización de expatriados que muchas veces pueden tener más competencia técnica ese aumentar mucho la inseguridad y el riesgo de que sean secuestrados cuando no asesinados ese es un problema que muchas veces no se conoce que está dificultando el trabajo humanitario en estas zonas en los últimos años

Voz 1667 03:15 sólo se conoce cuando se produce no cuando se produce un secuestro así que se que trasciende a primera página pero no los riesgo no riesgo que que otra

Voz 2 03:23 eso es lo que queremos transmitir a veces son estos informes es que las organizaciones humanitarias están teniendo que incorpora el eso en su planificación y eso a veces hace ver la ayuda pues más cara también con porque los costes de movilización y eso son muy elevadas

Voz 1667 03:38 ruptura de reglas nos contabas Francisco por parte de actores no oficiales involucrados en estos conflictos de un grupo colectivos estamos hablando me imagino que de grupos terroristas pero algo más no

Voz 2 03:48 de los últimos años ha habido un incremento por parte de grupos por supuesto como Isis cómoda es como los grupos vinculados con Al Qaeda pero también ha habido un incumplimiento muy grande de derecho internacional humanitario por parte de ejércitos de países desarrollados el caso más claro en el último año ha sido el de los bombardeos perpetrados por fuerzas de Arabia Saudí en Yemen muchas veces apoyados por recursos logísticos de países como el Reino Unido o los bombardeos esto ya fue hace dos tres años de hospitales de Médicos Sin Fronteras estas organizaciones en Afganistán por parte del ejército afgano con apoyo en aquel caso de Fuerzas de los Estados Unidos es decir en las violaciones del Derecho Internacional Humanitario lamentablemente no son solo por grupos informales sino también por ejércitos convencionales que no decir El caso de la guerra de Siria actualmente en un proceso ya de finalización pero que ha contado con las violaciones más graves del derecho humanitario con el uso e incluso de armas prohibidas por parte dl las tropas oficiales del Gobierno sirio

Voz 1667 05:05 hay otro motivo de preocupación que leo en en este estudio en este análisis que realizáis junto a Médicos Sin Fronteras que los objetivos del trabajo humanitario lo marquen las agendas políticas eso no debería ser así no debería ser las necesidades de los damnificados que marcara ese esa agenda pero

Voz 2 05:22 por supuesto el una especificidad de lo humanitario con otras formas de trabajo internacionales el que debe trabajar en torno a ciertos principios debe respetarse la independencia de los actores humanitarios si no ser manipulados por los actores políticos en los últimos años hemos visto que eso sea grabado también en lo que solemos llamar la secularización de la ayuda en algunas ocasiones la ayuda es manipulada por los donantes con los gobiernos que eran fondos y eso está planteando nuevas dificultades para las organizaciones humanitarias que pugnan por su independencia no sólo ONGs como Médicos Sin Fronteras Médicos del Mundo u otras sino también para algunas agencias de la ONU que tratan de trabajar con independencia de que muchas veces topan con las limitaciones que los actores políticos ponen eso es algo muy grave Hay bueno entendemos que debe ser conocido porque se supone unas nuevas amenazas a este trabajo humanitario independiente como se ha pretendido desde la creación de la Cruz Roja en el siglo XIX

Voz 1667 06:27 yo no sé si la crisis de los refugiados la llamada crisis de los refugiados puede ser un ejemplo de esto que estamos hablando francés que son los políticos quienes marcan las prioridades y no lo la las necesidades de de ese colectivo no claramente si en este caso

Voz 2 06:40 además con cierta frecuencia llevamos ya en los tres últimos informes constatando que el de la mala respuesta de la Unión Europea hay de muchos países en particular a la mal llamada crisis de los refugiados ha supuesto un agravante bueno y una un incumplimiento claro de las normas aprobadas convencional una mente cómo no en la Convención de Derechos de los refugiados de del año cincuenta y uno por parte de los países de la Unión yeso bueno creemos que es algo muy grave que hace además que muchas veces en otros contextos la ayuda humanitaria pues eso sea o no sea tan bien percibida o o tenga tanta legitimidad cuando la gente en países de Asia África conoce perfectamente que en la feliz unión europea tampoco se cumplen estos instrumentos de derecho

Voz 1667 07:34 sí a mí me gustaría repasar contigo Francisco en esta agenda de retos de dos mil dieciocho que estamos estableciendo en el primer programa del año nuevo me gustaría repasar contigo la acción humanitaria en en las principales crisis del planeta ahora mismo no tres con riesgo de enquistarse si no lo han hecho ya en Iraq por ejemplo cómo se están haciendo las cosas allí algunas cosas has contado pero la evalúe

Voz 2 07:55 mira a una crisis que ya se ha convertido lamentablemente en una crisis crónica en muchos momentos parecía que se iba o que se podría resolver y que el número de víctimas se iba a reducir mucho que está sucediendo muchos de los actores en presencia siguen recurriendo a actos terroristas más en este caso con tratamientos convencionales está viendo menos pero eso sigue teniendo consecuencias humanitarias en términos de desplazamientos sobre todo desplazamiento forzado no tanto refugiados como desplazados internos eso está planteando también ciertos retos en las zonas donde la guerra más abierta finalizado pero donde las consecuencias humanitarias siguen siendo graves Irak además tiene el gran problema ahora que aparece mucho menos en los medios de comunicación opacados por otras crisis como las que me imagino vamos a hablar ahora y eso también pero bueno plantea problemas a la hora de conseguir fondos por parte de las agencias humanitarias

Voz 1667 08:56 pues sí seguramente que el que Siria no que es nuestro siguiente destino sea mucho más se hable mucho más ahora hay preocupe mucho más que que Irak no cuáles son las particularidades de Siria

Voz 2 09:06 en Siria ahora es el bono en el enfrentamiento más hay más abierto pues en muchas zonas que fueron símbolos de la violencia como Alepo eso se ha reducido el ISIS están en retirada eh que en muchas zonas pero eso no está suponiendo el fin de las consecuencias humanitarias muchas veces decimos que las consecuencias humanitarias se agravan incluso en eh cuando la violencia pues más abierta Acesa porque muchas veces también cesa la ayuda que hay que ha llenado para paliar de esa violencia allí en Siria está sucediendo que ahora hay menos agencias que tengan presencia en zonas como Alepo por ejemplo es evidente que los datos están mejorando hay muchas menos violaciones del derecho humanitario muchas menos víctimas que se estén produciendo en este momento pero sigue habiendo la población refugiada que tendrá que ver en muchos casos si retorna o no para eso no está preparando de de la comunidad en Canal los campos de refugiados tanto en Siria de desplazados internos como en Jordania en Irak o en otros países siguen estando ahí no está viendo ninguna planificación para este retorno que se debiera producir en los próximos años

Voz 1667 10:25 hablábamos antes con Unicef Francisco de una de una de las crisis también humanitarias más grave más graves del planeta que es la de Sudán del Sur una de las grandes conflictos olvidados ahora mismo pero hay otro también igual o más importante que es el de Yemen que está pasando allí como se están haciendo las cosas

Voz 2 10:42 en Yemen es un completo además bastante desconocido que comenzó en el año dos mil quince cuando Arabia Saudí liderando una cierta Coalición de otros países árabes comenzó a bombardear a bueno en territorio yemení que eso sea grabado en el año dos mil dieciséis y sobre todo en el año dos mil diecisiete porque el acceso como citábamos antes a esas zonas se está viendo muy muy limitado ya han empezado a aparecer situaciones que no conocíamos en el año dos mil quince dos mil dieciséis como la aparición de cólera o el uso del arma de la hambre perdón como arma de guerra el agravamiento de una situación de hambruna en ciertas zonas de Yemen eso en Yemen no había conocido nunca es una cosa que en ciertas zonas se ha producido desde el año dos mil diecisiete Se contabilizan ya más de seis mil setecientos muertos por parte de las pocas organizaciones humanitarias que tienen presencia allí ir en los en los últimos días en los últimos meses perdón ir una dificultad de acceso muy grande a las zonas controladas por el bono los y las de los grupos más vinculados con con los chiíes es una crisis de la que está también habiendo unas grandes dificultades para la presencia de medios de comunicación independientes tanto el Gobierno como las tropas de la coalición ponen muchas limitaciones a la entrada de medios y al tener imágenes en tiempo real sobre lo que sucede estas zonas caracteres

Voz 1667 12:20 noticas este conflictos el apagón informativo que hay en torno a ese conflicto enseguida vamos a hablar de otras derivadas de de Yemen pero quiero antes de despedirme de de Francisco Rey que en que apuntamos otra crisis más que de la que sí se ha hablado mucho en los últimos meses que es la crisis de de los rojilla no si yo eso fue una crisis que yo tomé

Voz 2 12:39 surgió de una manera muy digamos pues bastante inesperada parecía que Myanmar antigua Birmania caminaba en una cierta senda de democratización con una nueva presidenta con los militares más tranquilizado ostras ciertos acuerdos sin embargo fue una crisis que ha estallado en una violencia brutal algunas agencias de la ONU hablan claramente deje de genocidio ya ha generado más de seiscientos cincuenta mil refugiados en Bangladesh al principio sí hubo grandes dificultades para el acceso a estos refugiados pero sin embargo ahora ve las facilidades son bastante grandes es decir no hay una situación como la de Yemen pero si está habiendo una negativa a reconocer la culpabilidad en esta crisis por parte del Gobierno birmano muy especialmente por la premio Nobel que bueno que no ha ha criticado pues en ningún momento lo que su país está haciendo bueno Samsung si ves está haciendo con unos y con los hollín ya que han sido siempre una minoría en la antigua Birmania pero que no habían visto sometidos a esta violencia por parte de la mayoría budista como ha surgido en el año

Voz 1667 13:54 dado alguna otra crisis que os preocupe

Voz 2 13:57 bueno la Abel Lago Chad la de Nigeria que es muy muy complicada porque ahí se dan una suma de de cosas por supuesto el acto en la actuación de Boko Haram y otros grupos pero también a ciertos enfrentamientos desplazamientos derivados de otras crisis la de la Cocha de es tal vez una de las crisis más complejas en este momento solemos referirnos a ellas como el lago Chad porque es una crisis que ocupa varios países gustaría bueno porque tengo también Moro vinculada con ella nadie la República Centroafricana en ciertas zonas que está caminando ahora ciertos acuerdos de paz entre los contendientes pero muy frágiles por último ya quisiera se la oportunidad de hablar de ciertas crisis que ya no son tan graves evidentemente pero que siguen temiendo ciertas consecuencias humanitarias como puede ser la propia situación en ciertas zonas de Colombia no es generalizada evidentemente es el de el acuerdo de paz con las FARC ha ocasionado una una mejora de la situación en el conjunto del país pero en ciertas zonas como el choco como Nariño en la frontera con Ecuador o como el Putumayo y en la costa pacífica sigue habiendo desplazamientos masivos de población sobretodo indígena hay afrodescendientes y algunas consecuencias humanitarias menos graves que en el pasado evidentemente pero con el agravante valga la paradoja de que no son visibilizar gas porque la gente a nivel nacional e internacional está ya con la mirada puesta en el proceso de paz minusvalora muchas veces estas consecuencias eso quedó también sobre defensores de derechos humanos de ciertos grupos minoritarios esos está produciendo hoy Si bueno oí no quería aprovechar la oportunidad que me das para poner énfasis por supuesto sin compararlas con las crisis que hemos hablado anteriormente pero sí para que no caigan en el olvido otras situaciones