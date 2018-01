Especial Año Nuevo en Hora 25 Deportes (29/12/2017)

Voz 1 00:00 un evento

Voz 0919 00:13 hola qué tal muy buenas tardes feliz año nuevo a todos hoy uno de enero primer hora25 del año es un día para agradeceros que una vez más estáis escuchando este programa como hacéis cada día hemos preparado un na edición especial con un escáner entre los habituales de los viernes para analizar de un vistazo lo que ha sido dos mil diecisiete hilo que tenemos por delante en el dos mil dieciocho lo vamos a salpicar con algunos de vuestros mejores mensajes también gracias a todos los que hacéis la radio con nosotros pero esto comienza con la actualidad las últimas noticias que nos trae Marta Casas feliz año muy buenas tardes

Voz 1509 00:51 qué tal Gallego muy buena si feliz año para todos día este primero de enero en el que se ha abierto el mercado invernal ya ha llegado el primer fichaje el de Jairo por la Unión Deportiva Las Palmas llega libre procedente del Mainz alemán hicieron hasta final de temporada además Erik Morán jugador del Leganés ha viajado a Atenas para firmar por el AEK que entrena Manolo Jiménez es una petición expresa del entrenador español sin fútbol en España a la espera de que comiencen los octavos de final de la Copa del Rey sí que lo hemos tenido en la Premier triunfo del Liverpool por un gol a dos frente al bar LIC sin Coutinho por lesión según ha explicado Jurgen Klopp además victoria del Lester contra el desfile del Newcastle de Rafa Benítez contra el Stoke victoria del Manchester United en un partido que acaba de terminar contra el Ebert mañana será el turno del Manchester City de Pep Guardiola contra el Watford de nuevo sin David Silva ha faltado en los dos últimos partidos por motivos personales Guardiola ha indicado que no sabe cuando volverá a estar disponible fuera del fútbol en la NBA esta pasada madrugada derrota de los Bulls contra los Wizards pese a los veintiún puntos de Nikola Mirotic también cayeron los Thunder de Abrines frente a Dallas con les puntos del mallorquín la victoria ha sido para Marc Gasol y sus Grizzlies contra Sacramento con siete puntos del pívot español para esta noche desde la una y media duelo entre Toronto y Milwaukee con Ibaka y a partir de las dos Chicago contra Portland por cierto sin dejar el baloncesto Luka Doncic ha sido elegido como él en bici del mes de diciembre en la Liga Endesa ACB es el jugador más joven en obtener este reconocimiento y para terminar un apunte de tenis Carla Suárez ha caído eliminada en el torneo de Brisbane con tres Vito Lina la número seis del mundo tampoco le han ido bien las cosas a Pablo Andújar eliminado en primera ronda en la India el que sí que ha ganado ha sido Fernando Verdasco en el torneo de

Voz 0919 02:27 gracias Marta Casas e empezamos vamos a hacerlo con una primera tanda de mensajes una muy especial porque este programa tiene muchas mujeres oyentes nos hacen pasarlo fenomenal

Voz 3 02:48 yo es que no se entienda o los periodistas toda la vida diciendo que es más importante ser presidente del Real Madrid que es el presidente del Gobierno ya no sorprenden las declaraciones de Piqué o no hijos no

Voz 4 02:59 me llamo Maite soy soy de Málaga que vivo ahora mismo en Guaro un pueblecitos de la Sierra de la nieve Ike Iker detenido para mi equilibrio persona Ali y templanza que nada que ya no con seis seguiremos conociendo no

Voz 5 03:21 adiós corazones hola Gallego buenas tardes mira soy aficionada del Atleti me llamo lágrimas ahí ahí estuve por supuesto el otro filial en la inauguración claro somos no somos todos los Atlético en esto todos los que ha creído que van a hacer el agosto nosotros que vamos se pasaron un pueblo una caña tres seguro que no seguirán que se va a nacer ahora de de millonario que eso hay que eso es un barrio obrero vamos

Voz 6 03:51 gallego y compañía dos cosita una la primera pasa nada no se puede semana Caballero aún lo que yo te has Titín el chaval sin cobrar en común querido de joder común sellos salgamos otra vez algo puro Hope que le dicen a lo nuevo fichaje ves el escudo es selectiva que dicen de escudo índices de Castilla que cartucho no que se dice el taco que acogida y otra por el fútbol es España ha perdido gran tío no ceder que seguramente también obvia como es Lucas cueste disco que es

Voz 7 04:32 hola Jesús qué tal estás me imagino que ya sabrás quién soy mira si soy tonto que te estaba llamando al teléfono y dejaba en la en el contestador creyendo que había contestado bueno cariño qué tal estás me imagino que bien porque estoy oyendo Piatti viéndolo del mundo en la televisión así que me lo que pasa con Griezmann ese yo no sé que es que se quiere marchar quieren mostrar que les dejen pasar aquí a disgusto

Voz 8 04:56 la que se vayan a donde quiero donde le paguen más solo que sea bueno de recuerdo a Marta a José

Voz 7 05:03 pera Josele voy a echar la bronca porque es que me dio el teléfono y yo pues me enteré porque ya sabes que otra cosa no pero os quiero con toda la alarma un beso fuerte para todos y cuidar

Voz 0919 05:19 Yeste día especial este día uno de enero pues tenemos un escaner especial con nuestros habituales de los viernes hoy lunes un poco más rápido porque hay que escanear un vistazo lo que se ha ido y lo que viene empecemos por Julen Guerrero horas Julen buenas tardes hola qué tal muy buena y feliz año nuevo igualmente igualmente para todos se ha ido dos mil diecisiete que es que es para ti lo mejor

Voz 9 05:42 bueno ha habido varias circunstancias no hombre yo creo que el equipo que más ha resaltado este año pues es el Real Madrid no con con la Liga la Champions el Mundial de Clubs pues bueno es el equipo que iba o poco todos los trofeos y el que podemos decir que qué es el equipo ganador este año por por encima del resto no sea que hay que felicitar al Real Madrid este año dos mil diecisiete

Voz 0919 06:03 dos mil dieciocho que esperas de de la competición nacional la Liga la Champions como cómo ves el panorama por dónde van a ir los tiros

Voz 9 06:12 quién quiénes pelajes te arriba al final por parte del Atleti me gustaría resaltar que lo que más de la recuperación de Yeray eh creo que bueno pues está ya están camino y creo que sería la mejor noticia no sólo para tetris sino para el fútbol y para todos los que está pasando por ese proceso pues que en este dos mil dieciocho le veamos disfrutar cuando jugando al fútbol por lo demás hombre vamos a ver si hay una Liga un poco más igualada no a mi me gustaría que que se metería en equipos como Atlético Madrid como Valencia o incluso el Sevilla que haya más equipos que lleguen a las últimas jornadas con con posibilidades no es una usted la liga en Champions a ver la primera eliminatoria no va a marcar los equipos españoles sin Madrid y Barça sobre todo salen vivos es un golpe duro al resto tiene unas eliminatorias muy complicadas sí la verdad para mí para la Liga española para parece tanto pacífico para Barça sería mandarles un mensaje de para las de más de de mucho desánimo

Voz 0919 07:11 el Mundial España ha tenido una clasificación brillante que esperas de la selección de Lopetegui en Rusia

Voz 9 07:18 pues que pelee por el título la verdad creo que tiene una selección estupenda hay unos jugadores extraordinarios hay mucho nivel ha hecho una clasificación francamente fabulosa creo que lo ha hecho las cosas pues casi casi en la perfección está sabiendo llevar muy bien al grupo les ha hecho crecer y creer en sus posibilidades y creo que España ETI que ponen mundial yo creo que no tiene que por qué sentirse inferior a nadie todo lo contrario el Teletón que la selección tiene que tenerle mucho respeto y bueno creo que se puede y que aspiraba consiguen bien

Voz 1284 07:47 sí lo contaremos en Hora veinticinco Deportes Julen Guerrero un abrazo gracias muy bien muchas gracias queda suerte

Voz 0919 07:52 otro habitual del escáner Antonio Romero buenas tardes Gallego muy buenas pues rápidamente día uno de enero lo mejor del año pasado en el mundo del fútbol para para ni un equipo que ganó cinco títulos en un año natural natural

Voz 0239 08:04 él tiene que ser lo mejor y además nos deja en la retina dos partidos en esos finales espectaculares como la final de la Liga de Campeones en la que es un rodillo contra la Juve y la final de la Supercopa de España en la que destroza al Fútbol Club Barcelona yo creo que con mucha diferencia lo mejor futbolísticamente hablando del año dos mil diecisiete el Real Madrid en cuanto a clubes dos mil dieciocho que esperas tenemos en lontananza una eliminatoria París Anne Germaine Real Madrid Real Madrid tiene tremenda que penas en la Champions en la Liga no quiero que se me enfade ningún equipo de los que voy a dejar fuera en el campeonato de Liga espero que Atlético de Madrid se una

Voz 1284 08:39 en a la puja por por pelear por el título hasta el final

Voz 10 08:42 con el Real Madrid el Fútbol Club Barcelona que esté comercial que van a pelear hasta el final en la Liga

Voz 0239 08:46 peones aquí es cuando no quiero que se me enfade ningún otro equipo español me gustaría mucho por fin una final Real Madrid Barcelona yo creo que este este momento futbolístico que estamos viviendo en la última década con dos animales como Ronaldo como Leo Messi merecen un colofón que todavía no hemos tenido dos entrenados del fútbol que es una gran final de Liga de Campeones Real Madrid Barcelona o lo que es lo mismo Cristiano meses

Voz 0919 09:08 tremendo y en el Mundial España va a Rusia

Voz 1284 09:11 vamos bien cómo crees que vamos a volver yo no veo ningún equipo superior

Voz 10 09:15 la selección española creo que estamos en el pelotón de los favoritos si acaso pelín

Voz 0239 09:20 por encima Alemania por lo que he hecho en los últimos es grandes torneos el sorteo no lleva inevitablemente practicamente sin sudar hasta los cuartos de final y hasta ahí a competir todo lo que no sea llegar a semifinales para mí sería un

Voz 0919 09:33 fracaso rotundo de las feliz año Romero para todos ya antes de seguir con otros habituales del escáner de los viernes más mensajes que no sabía

Voz 2 09:44 ha habido muchas gracias por participar me pasa Gallego no hay amigos culés que realmente se creen que para a ganar la Liga realmente se lo que era él eres digo engordar para morir en Madrid y pagará esta Liga cien por cien seguro estoy seguro de que a final de este curso lo veremos a Cibeles Hala Madrid

Voz 12 10:04 no pero sí como

Voz 2 10:07 hola madre o no

Voz 12 10:09 hasta luego volveré

Voz 13 10:11 los volveré voz volveremos otra vez volveremos a primera como él no entre

Voz 8 10:23 es que ha cantado Juan el luchado o más conocido aquí en Santander por Juan banderas Arribas

Voz 14 10:29 España pandas gallego bien señor hambre miente Guta ahí estar zombi cita gentes tales gallego que te no te vas a quedar cinco me gallego vaya vaya con esta señora que parece que la pagaba para que hable esta señora no ven la tele en los actos de este señor Cristiano Ronaldo no ve ninguno en con su tío por medio la madre esto no lo ve no lo de esta señora ni te ríes Gallito

Voz 2 10:56 saludos gallego que me alegro que vuelva que de toda forma el programa

Voz 15 11:06 muy bien hecho por tu compañera Sonia Lus la verdad que espléndido de nota de diez Ike e Iker Kerala que me alegro mucho que regrese a él y que y que ya no iremos

Voz 2 11:19 ya ya lo seguiremos escuchando por aquí el contestador pues nada venga un saludo Diego está

Voz 0919 11:27 es más habituales del escáner Santi Cañizares buenas tardes buenas tardes Gallego y feliz año nuevo ojalá dieciocho te traiga todo lo mejor ojalá ojalá el dos mil diecisiete lo mejor en el mundo del fútbol ha sido

Voz 16 11:40 para mí la salud del fútbol español es decir hemos ganado el título más importante a nivel de clubes referenciado en el Real Madrid y también hemos visto una selección española que se ha clasificado cómodamente para el Mundial recordando o retomando los valores de la selección campeona en bueno pues en en años pasados

Voz 0919 11:59 en los clubes en el dos mil dieciocho la Liga la Champions que esperas cuál es tu pronóstico

Voz 16 12:05 espero como siempre que la Champions uno de los equipos españoles sea campeón porque yo creo que eso es gloria para todo el fútbol español vamos a ver de las palas que tenemos que nos quedan si alguno de ellos es capaz de lograrlo y yo creo que es respecto a la Liga pues ahora mismo mientras no vea otro escenario pues yo que era el Barça mejor que los demás

Voz 0919 12:22 Al Barça favorito y luego tenemos el Mundial de Rusia la selección como tú dices ha llegado bien haciéndonos ilusionarnos de nuevo hasta dónde vamos a llegar cuál es tu pronóstico

Voz 16 12:33 yo creo que tenemos fútbol suficiente y experiencias suficientes los jugadores para llegar a lo máximo lo que hace falta es que lleguen en el mejor momento posible la mejor forma física posible y que disipó vemos pronto el miedo que tenemos normalmente al inicio del campeonato entonces yo viéndoles jugar como ha jugado este año lo he dicho antes me recurro Arda a la España campeona de Europa la España campeona del mundo y por lo tanto soy muy muy muy optimista en ese sentido porque espero que lleguen en la misma forma en la que han jugado las prisas

Voz 0919 13:04 y ojalá lo cantemos si lo analicemos aquí en Hora veinticinco Deportes con Santi Cañizares un abrazo Santi adiós un abrazo vosotros mar gente del escáner

Voz 17 13:12 el con López feliz año nuevo feliz año nuevo a todos cómo estáis has entrado bien muy bien con salud con la energía con alegría es un gran año en el que hemos vivido es un gran año el que nos espera por delante de dos mil diecisiete lo mejor para ti que ha sido la excelente salud del fútbol español representada en el triunfo del Madrid en la Champions el segundo consecutivo y el excelente duelo inacabable eterno maravilloso que estamos viviendo entre Messi Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo y Messi no somos conscientes ni tan siquiera ahora de lo que estamos asistiendo cada tres días Un día en el Bernabeu otro día en el Camp Nou estamos viendo algo que dentro de un tiempo dentro de unos años todavía miraremos con nostalgia porque estamos asistiendo a un duelo de titanes entre dos de los grandes futbolistas de la historia del fútbol

Voz 0919 13:56 qué esperas de dos mil dieciocho de ese duelo de la Champions de la Liga

Voz 17 14:00 en en sobre todo saber si el Barça tiene la capacidad de responder al a la hegemonía el Madrid el Madrid es el equipo eje hegemónico ahora mismo en el fútbol mundial tiene cinco títulos y por lo tanto todos quieren arrancarle algo al al Real Madrid y el Barça de Valverde pero el Barça si Neymar pero el Barça con Messi vamos a ver si tiene la respuesta tanto en la Liga como en la Champions de poder hacerle daño de destronar al Real Madrid

Voz 0919 14:23 este año tenemos que preguntar también por el Mundial como ves a España donde crees que vamos a llegar España tiene algo

Voz 17 14:30 lo importante España tiene el estilo España tiene la esencia España tiene la identidad quiero que España ahora mismo está entre las mejores selecciones del mundo campeona pues por supuesto que lo puede ser como puede ser la Argentina de Messi como lo puede ser la Alemania que en la actual dueña del del trono pero sin duda España

Voz 9 14:45 tiene un capital muy muy muy valioso Hinault todos los equipos mito ni mito

Voz 17 14:51 las elecciones tiene ese capital es el centro el campo de la selección española ese talento que hay conviven está al alcance de muy pocos equipos

Voz 0919 14:59 aquí lo contaremos a ver si es un triunfo gracias Marcos un abrazo hasta luego termina el escáner de fútbol enseguida hablamos de baloncesto de Motociclismo it de Fórmula uno ir de tenis

Voz 1284 15:13 pero antes otro poquito el mensajes buenas tardes Gallego

Voz 14 15:18 todavía no ha hablado no ha dicho ni una palabra el Madrid raro Gallego hoy no va no va no va a Rodrigo venga Gallego que ya han pasado diez minutos tuvo brama no nombró a Real Madrid Gallego que como te día antes no cena hoy a Yoigo eh que todavía estoy en Madrid está ahí todavía con pena porque todavía Cristiano con el cuento de Messi e ir cuento de ley más que te puede pues no ha dicho porque digo que te iba eh porque acepto otra vez todo eso está todo callado como hizo que duerme tranquilamente con una hizo Gallego el tranquilo llegó buenos días Gallego

Voz 18 15:58 estamos en la mejor liga del mundo actualmente los periodistas humo a España esas clasificado para para la Champions tres dos de ellos según Dones dones en la Premier te cuentes ha clasificado cinco cuatro hijos primeros vamos yo estamos la mejor liga del mundo vamos que somos los mejores

Voz 14 16:22 pues soy Ventura de Zaragoza no vi nunca más Bilbao no diría nunca más Bilbao no diría nunca más Bilbao

Voz 19 16:29 sí diré siempre Athletic sí diré siempre

Voz 7 16:31 el Athletic siempre

Voz 0919 16:36 baloncesto en el día de Año Nuevo con

Voz 1284 16:38 Chaves sexo hola Xavi buenas tardes hola buenas tardes feliz año nuevo igualmente gallego para todos somos buenos

Voz 0919 16:45 veremos por lo del año pasado lo mejor para tiene dos mil diecisiete en el mundo del basket que fue

Voz 1982 16:50 bueno yo creo que sin duda el hecho de que por ejemplo en nuestra liga en la liga doméstica la ACB El Valencia que es un equipo sin duda que está haciendo un proyecto muy muy grande al final consiguió el campeonato no consiguió el título de la de la Liga ACB importante es un proyecto que hay que tenerlo en cuenta también yo creo también que en el apartado de selección lo mejor fue ese Campeonato de Europa que consiguió Lucas Mondelo con las chicas después de derrotar a Francia que era la gran favorita setenta y uno cincuenta y cinco por tanto yo me quedaría con la selección femenina de baloncesto con el Valencia Basket que por fin conseguía un título importante

Voz 0919 17:26 dos mil dieciocho que tenemos por delante que qué esperas tú qué qué quieres que sea lo mejor

Voz 1982 17:30 bueno yo espero que poco a poco a los equipos españoles en Arola en la Euroliga vuelvan a ser los que eran tenemos cinco ahí está pues Baskonia el Real Madrid el Barcelona vamos a ver de lo que es capaz el Unicaja también bueno Valencia lo tiene más complicado pero que al menos podamos luchar en la Final Four que se va a disputar en Belgrado no por un título europeo y por otro lado pues que también se recupera de las lesiones del Real Madrid que sea competitiva la Liga la selección española en las ventanas que esperemos también gallego que se llegue a un acuerdo Hinault haya tanto lío en el tema de las ventanas pues que la selección vaya avanzando y finalmente pueda conseguir la clasificación para el Mundial dos mil diecinueve eso yo creo que no sería un Boñar Un buen año dos mil dieciocho

Voz 1284 18:12 ya quiero contar Achebe sexo cada tarde en Hora veinticinco Deportes un abrazo Xavi un abrazo a todos los luego Chain

Voz 20 18:21 el escáner al mundo del motociclismo lo hace quién va

Voz 0919 18:25 ser sino Mela Chércoles buenas tardes y feliz año nuevo Mela

Voz 1284 18:30 pues que Rafa Gallego feliz año nuevo para todos como estamos como has empezado con muchas ganas

Voz 17 18:34 Molina el dieciocho Olmo

Voz 20 18:36 todo o el depósito a medias

Voz 1104 18:38 el siempre hay como siempre a fondo es la forma de vida llevamos en la escena dos quién os gusta las motos no pasaba vuestros llenaría de siempre era como como te digo sí bueno pues haciendo transición no de un año que nos dejó eh tres títulos importantes el de Joan mire Moto3 Franco Morbidelli Moto2 y Marc Márquez en Moto GP hizo un futuro que ya está aquí a la vuelta de la esquina en marzo arrancará el curso luego el giran todos contra Márquez que reina en el que tendré mucha curiosidad por ver cómo se apañan novato Mir en en Moto2 y el que Moto3 peluca algún piloto español recoja aguanté de venir porque tenemos posibilidades contaron Canet con Jorge Navarro durante ese pensar en el año que viene déjame decirte que el dos mil este lo que quedará para todos en la memoria por siempre será esa salvada de Marc Márquez de la última carrera de la temporada verdad tenemos le bastaba hacer un décimo para cerca

Voz 21 19:30 León pero el estilo Marquéz hijo éxito vueltas del final adelantó marcó la primera curva se pasó un pelín que a punto estuvo dicho al suelo e a ciento doce mil metros por hora la motivadas

Voz 1104 19:43 cuatro grados poniendo de la rueda delantera salvó la caída la apoyando el codo apoyando la pierna las cuatro patas como Intel no las cuatro ruedas levantó las motos milagrosamente y aunque fue el agrava pudo volver a la pista acabar y robarle ganarse un Mundial Andrea Dovizioso equipo méritos más sientes durante el año próximo historias pero que tuvo que al final hincar la rodilla ante el poderío

Voz 21 20:03 Marc Márquez dio poder

Voz 1104 20:05 cuatro títulos en Moto GP de cinco disputados seis en total con sólo veinticuatro añitos estamos sin duda alguna ante un pelotazo que está haciendo historia en el futuro por delante para seguir consiguiendo grandes

Voz 14 20:17 es ya una leyenda y para cerrar

Voz 20 20:19 especial es un día para acordarse también de la gran pérdida del motociclismo y del deporte español de este año que es tu amigo Ángel Nieto que estará viendo las carreras algún sitio por ahí no

Voz 21 20:31 traer lo mejor de todo esto que han pasado

Voz 1104 20:33 los meses donde voy

Voz 21 20:36 peluquero en la panadería en la carnicería la gente me sigue hablando de Ángel Nieto me da el pésame me preguntaba por cómo era de habla de él como lo sintieron es que es es una persona este personaje sin conocerle personalmente todos le querían porque aparte parte de todos no todos somos hijos de Nieto lo relacionado salmos beticismo está muy presente yo siempre digo que hacen Nieto externo también echaremos de menos como no a a Nicky Hayden que fue el año pasado pero bueno maestro mito leyenda de de de nuestro deporte quiere nuestro país es para siempre nuestro corazón

Voz 0919 21:10 este año dos mil dieciocho UBS y razas en Hora veinticinco Deportes con Mela Chércoles un abrazo

Voz 1284 21:15 era feliz año y ahora Fórmula uno en Hora veinticinco Deportes con

Voz 0919 21:21 en el gran Manuel Franco Cadena SER diario As simple

Voz 20 21:24 yo del monopolio de la F1 feliz año Manuel

Voz 21 21:28 evita años Briceño gallego este año a todos los oyentes de la cadena ser muy feliz de estar aquí otra vez con vosotros un animal muy bueno o la piel de gallina allá a la hora de esperando que esto de la Fórmula uno y haber que nos regala este año que yo creo que no mundo divertir mucho más daño

Voz 1104 21:43 lo primero el año pasado lo mejor Paradis

Voz 20 21:46 sí hubo algo que quiere destacar que

Voz 21 21:48 bueno a lo mejor sin duda en cuanto los españoles se refiere es el fichaje de Carlos por Renault yo creo que son lugar donde debe estar el Lotto madrileños queremos verle como campeón del mundo en un futuro como digo yo no creo que Sánchez está en el lugar correcto para llegar a ser campeón del mundo luego como momento voy muy bonito podíamos de los españoles ese a Primera

Voz 22 22:10 posición que hizo Fernando Alonso en los

Voz 21 22:12 que la uno te diciembre de Silverstone lloviendo muy a punto de cerrar el tiempo para para poder hacer la vuelta con todas las miradas los aficionados ingleses en pie fue un momento muy muy bonito y luego hay que destacar cómo no a Lewis Hamilton campeón del mundo por cuarta vez tres veces con Mercedes siga siendo un campeonato realmente extraordinario no hay ninguna duda que es uno de los mejores pilotos de la historia

Voz 20 22:37 dos mil dieciocho vamos a tener mejores noticias jefe Gérard bueno

Voz 21 22:41 sin duda sin duda sería una tremenda decepción si tuviéramos un año igual que el año pasado yo creo que tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz estar en disposición de estar ahí delante Fernando un poquito más dinero por la categoría algún piloto que aún le queda un poquitín a Carlos Fabra para llegar a las veintidós asturiano y luego porque McLaren parece que tiene muy buen chasis parece que tiene una buena aerodinámica y lo que le fallaba sobre todo era el motor pues bien ya tiene un motor que este año prometen ser un motor muy bueno como el Renault luchar por el mundial creo que en estos momentos es una utopía pero bueno como decía como decía el famoso escritor uruguayo la utopía de sirve para para encaminar así que vamos a ver si se ponen a caminar se ponen a buscarlo y en este caso podemos ver una victoria de Fernando Alonso que es algo que con lo que sueña muchísima gente hicimos donados por todo el mundo en cuanto al Mundial Mi opinión es que luego vamos a ver mundial liderado por Luis Hamilton pero va a estar mucho más igualada la cosa que en otras temporadas

Voz 20 23:42 y ojalá contemos lo de Alonso en Hora veinticinco Deportes Juan Manuel Franco un abrazo Manuel

Voz 21 23:48 sé que tiene muchas ganas igual que dio un abrazo enorme muchísimas gracias

Voz 20 23:52 otro habitual de Hora veinticinco Deportes Miguel Ángel Zubiarrain feliz año nuevo

Voz 1384 23:57 Jesús así para todos soy yo

Voz 20 24:00 bueno siempre vamos rápido resumiendo el mundo del tenis en el programa lo mejor del año que hemos dejado atrás de dos mil diecisiete para tique

Voz 1384 24:08 muy pocas pero muy buenas las cosas un halal vuelva a y y con París número uno del mundo Garbiñe Muguruza ha ganado y mire donde también se comenta el número uno del mundo y acaba en el año un halal cruzar por tan solo

Voz 20 24:29 la verdad es que no ha estado nada mal el dos mil dieciocho lo podemos superar o va a estar difícil llegar a esa marca

Voz 1384 24:36 bueno superar no va a ser difícil pero se puede igualar yo que Dios Rafa nosotros siempre podré caer alguno este año cayó alzaría de mirando todo puede caer la consulta polaridad es que yo creo que siempre tiene al alcance uno de los cuál que iba ahí uno dos dos uno Iker

Voz 1284 25:05 y lo contaremos en Hora Veinticinco un abrazo a Miguel Ángel vale hasta luego

Voz 23 25:11 a mí

Voz 0919 25:18 como toda la Navidad despedimos el programa con The Killer bueno hemos repasado con nuestros especialistas con el escáner

Voz 1284 25:31 el resto lo que va a ser el año dos mil dieciocho Toni López muy buenas tardes y feliz año nuevo muy buena

Voz 24 25:37 feliz año tomen a qué tal tienen mala cara no notan mal

Voz 25 25:40 la nota mala si se como a la que agarrarse de animar a Canalejas no cuenta nada no cuenten vamos a lo que cuenta

Voz 0919 25:45 menos lo que vamos a tener en el año dos mil dieciocho acontecimientos deportivos

Voz 24 25:50 por ejemplo en baloncesto a finales de septiembre se celebrará el Mundial femenino España en Tenerife España fue bronce en dos mil diez plata en dos mil catorce así que por profesión todo lo que toca el oro en dos mil dieciocho así que si tiene suerte en las de Lucas Mondelo en ese Mundial en septiembre año importante también para el Fútbol Sala sobre todo este tramo inicial a principios de febrero se juega el Europeo en Eslovenia España busca su octavo Dorado europeo luego en marzo se disputa en Madrid la Copa de España que dicen que va a ser un antes y un después para este deporte en nuestro país eso de quince a dieciocho en marzo y luego en abril la Final Four en el Príncipe Felipe Zaragoza con Movistar Inter icono del Barça Lassa luego también en balonmano al primer acontecimiento importante del año nos hace estar de este deporte porque los hispanos se juegan el Europeo en Croacia este mes de enero parte de un grupo difícil con Dinamarca Hungría y República Checa así que suerte para nosotros de hispanos de ciclismo recordar del cinco al veintisiete de mayo el Giro de Italia del siete al veintinueve julio el Tour de Francia del veinticinco de agosto al dieciséis de septiembre en la Vuelta a España del veintitrés al treinta septiembre el Mundial que se celebra en Innsbruck en Austria y por último los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebrarán en Corea en Pyongyang del nueve al veinticinco de febrero y los Paralímpicos del nueve al dieciocho de marzo ambos obviamente con participación española bueno pues todos esos

Voz 0919 26:58 cimientos lo contaremos aquí en la Ser y cada día a las ocho y media os esperamos en Hora veinticinco Deportes ojalá hayáis entrado bien en el año dos mil dieciocho y que sea un año propicio Dios traiga todo aquello que deseáis mañana día dos a las ocho y media aquí os esperamos un saludo de Gallego gracias a Dios

